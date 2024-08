10 subreddits de inteligencia artificial para expertos y entusiastas

Cuando se trata de empaparse de información en Internet, pocos sitios web son tan influyentes como Reddit. La plataforma atrae a millones de usuarios con su más de 100.000 comunidades activas y más de 16.000 millones de hilos de discusión ¡! Aunque también tiene su parte de fotos bonitas de gatos y grupos centrados en la productividad en este artículo, presentamos algunos subreddits de inteligencia artificial (IA) que albergan debates sobre redes neuronales artificiales, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural y mucho más.

Puedes encontrar cientos de subreddits de IA con distintos recuentos de miembros, intervalos de contenido y niveles de participación. Puede resultar confuso navegar por ellos, ya que muchos grupos se centran más en compartir contenido generado por IA o ciencia de datos que en debatir sobre desarrollos de IA.

Teniendo esto en cuenta, hemos elaborado una lista de los 10 mejores subreddits relacionados con la IA que deberías explorar para obtener contenido relacionado con las noticias y chatear sobre temas de tendencia, implicaciones e ideas con otros aficionados a la IA 🤖

Los 10 mejores subreddits sobre IA para publicaciones de alto valor y conocimiento

Hemos revisado docenas de subreddits y preseleccionado las 10 mejores opciones que ofrecen información valiosa, perspectivas de tendencias y fantásticos niveles de compromiso para el contenido de tecnología de IA. Desde científicos de datos a informáticos, desde mentes curiosas a expertos experimentados, ¡hay algo para todos los gustos!

Vía: Reddit El subreddit r/OpenAI está dedicado a los debates sobre OpenAI, un laboratorio de investigación privado y la empresa que está detrás de populares ofertas de IA como ChatGPT, DALL-E 3 y GPT-4.

Este subreddit tiene una gran comunidad: con más de 730.000 miembros, se encuentra entre el 1% de los subreddits más grandes.

r/OpenAI cubre varios temas relacionados con OpenAI, desde los últimos eventos hasta descubrimientos, aplicaciones e implicaciones de la tecnología que desarrolla este laboratorio. Muchos miembros acuden aquí en busca de ayuda o consejos de usuarios más experimentados.

Como la comunidad está formada por expertos y entusiastas de la IA, puedes leer y participar en debates constructivos. Esto le ayuda a explorar nuevas perspectivas y a formarse sus propias opiniones basándose en un gran acervo de información.

Por ejemplo, desde que OpenAI lanzó GPTs -versiones personalizadas de ChatGPT para adaptarse a casos de uso específicos- en noviembre de 2023, muchos miembros han compartido sus GPT en el subreddit y han ofrecido sus impresiones.

Esto es lo que un miembro compartió sobre un chatbot de "haz tu propia aventura" habilitado para GPTs:

epic Quest es un chatbot genial que te permite crear tus propias historias de aventuras. Puedes meterte en historias de fantasía, resolver casos de detectives o intentar salir de salas de escape. Te da respuestas directas e incluso hace un seguimiento de tu salud, como en los videojuegos. Lo mejor es que incluye imágenes en los momentos importantes con DALL-E. Tú eliges qué ocurre a continuación. Además, no tiene miedo de utilizar palabras fuertes para que la historia parezca más real

compruébalo y dime qué te parece

Entrada original enlazado

Vía: Reddit ¿Quieres leer las últimas noticias en el campo de la IA con un enfoque más generalista? El subreddit r/artificial es justo lo que necesitas.

Con más de 500.000 miembros, en esta comunidad se debaten a diario noticias sobre IA, los avances más recientes, generadores de IA y chatbots, y empresas que operan en este campo. Los usuarios también pueden mostrar su trabajo y pedir ayuda.

El subreddit cuenta con un meghilo semanal, en el que se ofrece un resumen de las últimas actualizaciones, pero la participación en estos hilos suele ser escasa. Encontrarás debates más animados en entradas individuales sobre nuevos modelos, desarrollos de empresas y conceptos como la gobernanza de la IA.

Aquí tienes un post de r/artificial con mucho contenido sobre empresas:

google está en conversaciones para invertir cientos de millones de dólares en Character.IA, una startup de chatbot de inteligencia artificial de rápido crecimiento que busca capital para entrenar modelos y seguir el ritmo de la demanda de los usuarios

las acciones de Microsoft marcaron el viernes un nuevo máximo histórico, mientras la empresa se prepara para anunciar sus últimos avances en inteligencia artificial en una conferencia la próxima semana

Un tercio de las empresas ya ha despedido a trabajadores debido a la IA.

una tercera parte de las empresas ya han despedido a trabajadores debido a la IA

Noticia original enlazado

Vía: Reddit ¿Te interesa todo lo relacionado con la automatización? Si es así, te encantará ser un asiduo del subreddit r/Automate. Esta comunidad cuenta con más de 125.000 miembros y aborda temas de automatización, robótica, fabricación aditiva, IA y plataformas de bajo a ningún código . Es para todos los que quieran explorar las últimas automatización de procesos de negocio tendencias o hacer investigación en el campo.

Este subreddit es un lugar fantástico para compartir proyectos personales e invitar a los usuarios a probar tu automatización. El Soporte que obtendrá de la comunidad tiende a ser constructivo, en el punto, y el empoderamiento.

Como r/Automate es frecuentado por expertos y entusiastas de la automatización, es un lugar excelente para encontrar colaboradores para proyectos.

hola

acabo de empezar una agencia de Datos; estamos ayudando a startups y Business con automatización de datos, integración, transformación e inteligencia de negocio. Me pregunto si alguien quiere colaborar en algún proyecto

saludos, Ibrahim

Mensaje original enlazado Este subreddit también es el lugar que debes visitar si estás atascado en un proyecto y necesitas alguna aportación para resolver un problema. Ejemplo:

Consulta: _Hola, ¿Hay alguna manera de priorizar una señal a un relé DPDT? Estoy construyendo un abrepuertas y quiero que el relé vuelva a "abierto" si está realizando una operación de "cerrado"

Respuesta: Parece que necesitas un pestillo SR. Usted puede conseguirlos Set dominante o Reset dominante. Sus condiciones de apertura van en el lado dominante, y que anulará el lado no dominante.

Mensaje original enlazado

Vía: Reddit La IA es un campo muy amplio que abarca varios conceptos y términos. El subreddit r/ArtificialInteligence es tu portal para todo lo relacionado con la IA. Aquí puedes:

Leer sobre aprendizaje automático e IA * Descubra recursos y plataformas valiosos

Debatir las posibles implicaciones de la IA

Explorar artículos e investigaciones sobre IA

Profundizar en aprendizaje automático supervisado y no supervisado Este subreddit está dirigido a todos los entusiastas de la IA. Los recién llegados a este campo encuentran en este subreddit un excelente punto de partida para explorar conceptos introductorios. A los expertos les gusta porque pueden debatir nuevas ideas y tendencias con personas de ideas afines.

Si necesita que le recomienden un Herramienta de IA para un propósito específico, puedes ponerte en contacto con los miembros del subreddit. Aquí tienes a un usuario que busca una herramienta de análisis jurídico basada en IA:

he buscado sin suerte. Parece que la IA sería actualmente capaz de tomar un conjunto de circunstancias y luego proporcionar un análisis de cómo se aplica la ley con precedentes, etc._

he probado ChatGPT, por supuesto, y más o menos funciona. Pero dice que no tiene acceso a varias cosas

Por favor, ¿hay algo parecido? Gracias

Mensaje original enlace La comunidad también es un hub para debatir los orígenes de la IA y cómo surgieron sus distintos desarrollos. He aquí un post que facilitó un interesante debate:

tengo curiosidad: ¿de dónde viene todo este desarrollo de la IA? Fue uno tras otro (o al menos así los descubrí yo). Chatear GPT, las pruebas beta de IA de Google, el creador de cuestionarios con IA de Quizlet, la IA de Grammarly, etc. ¿Hubo algún descubrimiento fundamental sobre IA que dio el pistoletazo de salida o simplemente se le prestó más atención? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a todos estos servicios de IA?

Mensaje original enlazado

Vía: Reddit Midjourney es un popular Programa basado en IA que genera imágenes basado en indicaciones de texto. r/midjourney es un subreddit oficial para compartir contenido de Midjourney con más de 960.000 miembros

En su mayor parte, esta vibrante comunidad es un espectáculo de arte. Los miembros, principalmente diseñadores expertos o aficionados puedes compartir imágenes creadas con Midjourney y participar en las publicaciones de otras personas. También puedes hacer preguntas sobre el uso de esta herramienta de IA y obtener consejos prácticos.

El subreddit tiene normas estrictas sobre lo que se puede publicar. No debe haber contenido NSFW, gore, posts o discusiones políticas, ni publicidad o spam. Evita compartir el trabajo de otras personas sin darles crédito o pedirles permiso.

Sólo tienes que seguir las directrices de la comunidad y ser respetuoso con tus opiniones, y podrás sacar mucho provecho de este bonito subreddit. 🖼️

Vía: Reddit Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) es un gran modelo de lenguaje (LLM) desarrollado por OpenAI-y el foco principal de este subreddit que cuenta con más de 590.000 miembros.

Algunos miembros intercambian ideas sobre el uso de GPT-3 para un propósito específico, mientras que otros discuten indicaciones y los últimos avances.

El nombre del subreddit puede sugerir que aquí se habla exclusivamente de GPT-3, pero no es así. Encontrarás mucha tracción en posts sobre aprendizaje automático, generación de texto, automatización, ChatGPT y LLMs. Esto convierte al subreddit en una fuente versátil de información sobre el panorama de la IA.

La comunidad es compatible con los debates constructivos y es apta para novatos sin grandes conocimientos de IA. Los miembros siempre están dispuestos a ofrecer respuestas y compartir su opinión. He aquí un post en esta línea:

Hola amigos; disculpen mi falta de inteligencia sobre el tema pero últimamente he estado usando "Poe" y ha sido un programa muy bueno.

mi pregunta; he notado que la mayoría de los chatbots tienen un corte de información de 2021. Cuando entremos en 2024, ¿cómo se actualizará o cambiará esto? O saldría el chat "GTP-5" y se actualizaría a 2023 por ejemplo. ¿Hay algún programa que sea más accesible en "tiempo real"?

pido disculpas por preguntas tan básicas, sin embargo, cuando se trata de recibir información sobre eventos actuales, la recuperación de datos en "tiempo real" parece inverosímil

Mensaje original enlazado

Vía: Reddit Este subreddit gira en torno al aprendizaje automático (AM), una rama de la IA que explora cómo las máquinas analizan e interpretan los datos. Es perfecto para aquellos que quieran aprender más sobre el aprendizaje automático, obtener respuestas esclarecedoras y debatir sobre proyectos, redes neuronales y noticias de actualidad en este ámbito.

Hay ciertas reglas que debes conocer antes de unirte a r/MachineLearning. Además de las habituales, como escribir mensajes claros y completos y cuidar el tono (sin insultos ni ataques), este subreddit tiene algunas reglas adicionales. Por ejemplo, debes utilizar hilos separados para las preguntas de principiantes y las relacionadas con tu carrera profesional.

Además, cada mensaje debe estar debidamente etiquetado con una de las siguientes etiquetas:

D: Debate N: Noticias R: Investigación P: Proyecto

Los moderadores eliminarán los mensajes no etiquetados.

Aquí hay un ejemplo de un post marcado con un [D] para discusión:

tengo acceso a una única GPU A100 de 80Gb y me gustaría entrenar un LLM con arquitectura tipo GPT desde cero. ¿Alguien sabe cómo calcular el tamaño máximo del modelo?

Mensaje original enlazado Nota: Este subreddit estaba temporalmente cerrado en el momento de escribir este artículo-si el estado no ha cambiado, puedes explorar r/learnmachinelearning un subreddit similar, aunque más pequeño, como alternativa.

Vía: Reddit Las indicaciones se utilizan para dar instrucciones a los chatbots y sistemas de IA para que ofrezcan los resultados y respuestas deseados. En el subreddit r/Promptdesign se debate sobre la creación de indicaciones contextuales para diversas plataformas, como Bing IA, Dall-E y Stable Diffusion.

Aquí también se comparten artículos y teorías sobre el diseño de indicaciones o sobre cómo los modelos lingüísticos suelen interpretar el sentimiento que subyace a las palabras.

Con más de 8.000 miembros, se trata de un subreddit relativamente pequeño en comparación con otros de nuestra Lista. Pero la comunidad es muy activa y servicial. El feed está repleto de estudios fascinantes, y siempre recibirás valiosos comentarios sobre las consultas publicadas.

cada vez que intento resumir un texto con indicaciones de una sola vez, me encuentro con un problema en el que el resultado no cambia a pesar de cambiar el parámetro de temperatura. Además, el resultado parece replicar el ejemplo proporcionado en la indicación en lugar de generar un resumen único. El ejemplo de la indicación debe servir como guía o inspiración, no como un resultado fijo. ¿Cómo puedo solucionar este problema?

Mensaje original enlazado

Vía: Reddit Los subreddits sobre IA no tienen por qué tratar siempre de noticias y novedades Si aprecias el arte creado con herramientas basadas en IA, ¡no dudes en unirte al relajado subreddit r/AIGenArt! 🎨

Esta comunidad es una galería de obras de arte generadas por IA. Navega por ella y explora magníficas imágenes sobre los temas más disparatados, desde la naturaleza y los animales hasta superhéroes emblemáticos.

Además de explorar imágenes, puedes pedir consejos para mejorar tu trabajo de diseño, pero no debe haber publicidad ni venta. A veces encontrarás tutoriales sobre el uso de distintas aplicaciones de arte IA en el subreddit.

Vía: Reddit r/aiArt es otro subreddit dedicado al arte visual y digital generado por IA. Cuenta con más de 190.000 miembros, por lo que podrás disfrutar de un montón de contenido fresco cada día y esperar un buen engagement para tus posts.

El subreddit sigue una serie de normas claras, como no NSFW, deepfakes, venta, doxing y autopromoción. Si quieres publicar, utiliza flairs (etiquetas) para mantener el feed organizado y facilitar la navegación. Añade un flair para mostrar qué herramienta de IA has utilizado para generar tu arte o clasificar tu post como debate o pregunta.

Empieza a usar IA en tu trabajo diario con ClickUp

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas de correo electrónico, etc

Utilizar la IA puede ser divertido, pero siempre surgen dudas sobre qué herramienta de IA explorar.

Si quieres aprovechar el poder de la inteligencia artificial para fines laborales, ClickUp AI ¡es el camino a seguir! Es una de las funciones más populares de ClickUp de primera clase gestión de tareas y proyectos herramienta.

ClickUp AI es una herramienta generativa de gestión de tareas y proyectos asistente de escritura que puede ayudarle a planificar ideas, crear contenidos escritos para diferentes casos de uso y comprobar el tono y la gramática de los textos existentes. Este generador de contenidos ha sido formado en varios roles por expertos. Ayuda a optimizar los procesos de trabajo que consumen mucho tiempo como:

Lluvia de ideas sobre campañas de marketing, lugares de celebración de eventos, etc.

Generar texto para correos electrónicos,cronogramas de proyectos e informes,informes de estado,agendas de reunionesy muchos más (todos ellos formateados con encabezados y tablas adecuados)

Creación de preguntas de encuesta intuitivas

Generación de nombres de funciones de productos

El asistente de IA trabaja codo con codo con Documentos de ClickUp la solución de gestión de conocimientos de la plataforma, para resumir contenidos extensos, como documentos de proyectos.

Resume instantáneamente largos hilos de comentarios con sólo pulsar un botón usando ClickUp AI

Aquí tiene un consejo para obtener la máxima productividad: Puede comandar a la IA para que genere elementos de acción y subtareas de correos electrónicos y notas de reuniones: ¡no tiene que perder el tiempo leyéndolo todo!

Gracias a su versatilidad, ClickUp AI es una herramienta imprescindible para autónomos pequeñas empresas y corporaciones. Puede ser útil para todos en marketing , gestión de proyectos ventas, soporte al cliente e ingeniería.

Plantillas de indicaciones IA

No tiene que preocuparse por la redacción de indicaciones para ClickUp AI, ya que cuenta con docenas de indicaciones prediseñadas y personalizables para extraer resultados específicos de la herramienta.

Pero si necesita ayuda para crear indicaciones para herramientas como ChatGPT clickUp tiene una solución Plantillas de indicaciones IA . Estas plantillas le ofrecen indicaciones seleccionadas por expertos que le ayudarán a comunicarse con las herramientas de IA generativa y a obtener las respuestas deseadas en un santiamén.

Aproveche los consejos y contenidos basados en IA para su equipo utilizando las plantillas de indicaciones de ClickUp ChatGPT

Puede encontrar plantillas de indicaciones gratuitas/a para diferentes propósitos. Modifique, guarde y comparta las indicaciones con su equipo para disfrutar de respuestas coherentes 🥰

Haz de ClickUp AI tu asistente de IA

ClickUp y su asistente basado en IA revolucionarán sus flujos de trabajo y le ayudarán a alcanzar los niveles de productividad deseados.

Tanto si desea impulsar la colaboración en equipo o mejorar la eficacia organizativa disfrute de una navegación fluida por las aguas de la empresa gracias a suscribiéndose a ClickUp hoy mismo. Juega con su funciones de gestión de proyectos ¡y descubre cómo sacar el máximo partido a la herramienta! 🌻