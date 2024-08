10 plantillas gratuitas para planificar menús

¿Qué es lo más difícil de ser adulto? Fácil: Darte cuenta de que tienes que poner la cena en la mesa de aquí al fin de los tiempos. 🍽️

Planificar las comidas es un reto universal, tanto si eres un profesional soltero como si diriges un hogar familiar o un restaurante bullicioso. Si piensas constantemente: "¿Qué hago para cenar esta noche?", necesitas una plantilla para planificar el menú de la cena.

Planificar las comidas evita el desperdicio de alimentos, reduce los gastos de comida a domicilio y le ahorra las ajetreadas e incómodas compras en el supermercado. Con el tiempo, esto reduce tu factura mensual de la compra y evita el estrés de mitad de semana. 🧘

Las plantillas de planificación de menús son utilizadas tanto por familias como por particulares y restaurantes. Y aunque todas las partes le asegurarán que planificar las comidas es necesario, el trabajo previo suele ser abrumador.

Para ayudarte a empezar, hemos reunido 10 prácticas plantillas de planificación de menús de cena para que las utilices ahora.

¿Qué es una plantilla de planificación de menús para cenas?

Una plantilla de planificación de menús facilita la planificación de comidas para un periodo de tiempo determinado (normalmente un día, una semana o un mes). Estas plantillas son útiles para jóvenes profesionales, familias, restaurantes, organizadores de eventos, empresas de catering y otras organizaciones.

Las plantillas de planificación de menús tienen distintos diseños, están pensadas para distintos grupos de personas y abarcan diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, un planificador de comidas mensual se ocupa de las comidas de todo el mes, mientras que un planificador de comidas semanal organizará las comidas de domingo a sábado. Algunas plantillas sencillas están pensadas para hogares normales, mientras que los diseños más complejos están pensados específicamente para restaurantes, organizadores de eventos o empresas de catering. 🧑‍🍳

Las plantillas de planificación de comidas te ayudan a idear recetas, crear listas de la compra y, en definitiva, crear un menú para cada comida del día. Al planificar las comidas al principio de la semana, preservará su presupuesto, se ahorrará dolores de cabeza y reducirá el deterioro de los alimentos.

¿En qué consiste una buena plantilla de planificación de menús?

Con la plantilla adecuada para planificar menús o comidas, puede planificar menús para cada comida, cada día de la semana (o del mes).

La mejor plantilla para planificar menús de cena le permitirá:

Visualizar las comidas de la semana: El mejor planificador de menús deja espacio para cada comida del día. Busque uno con espacio para recetas de desayuno, comida, cena y aperitivos

El mejor planificador de menús deja espacio para cada comida del día. Busque uno con espacio para recetas de desayuno, comida, cena y aperitivos Prevenir el desperdicio de comida : Una de las mayores ventajas de planificar el menú es limitar el desperdicio de comida, lo que también reduce el presupuesto mensual para la compra. Busca planificadores de comidas con plantillas de listas de la compra, para que puedas hacer la compra basándote en tus ideas para la cena y llevar un seguimiento de lo que hay en tu cocina

Una de las mayores ventajas de planificar el menú es limitar el desperdicio de comida, lo que también reduce el presupuesto mensual para la compra. Busca planificadores de comidas con plantillas de listas de la compra, para que puedas hacer la compra basándote en tus ideas para la cena y llevar un seguimiento de lo que hay en tu cocina Priorizar comidas sanas : Planificar las comidas con antelación te permite dar prioridad a los alimentos sanos y asegurarte de que estás equilibrando tus comidas diarias desde una perspectiva semanal o mensual 🥒

Planificar las comidas con antelación te permite dar prioridad a los alimentos sanos y asegurarte de que estás equilibrando tus comidas diarias desde una perspectiva semanal o mensual 🥒 Mantén a todo el mundo en la misma página: Responde a los interminables gritos de "¿Qué hay para cenar?" con una práctica impresión de una plantilla de plan de comidas semanal o mensual para que toda la familia sepa lo que se avecina

10 plantillas para planificar el menú de la cena en 2024

¿No sabes qué preparar para cenar esta semana? Estas 10 prácticas plantillas para planificar el menú de la cena te ayudarán a elegir platos caseros en lugar de comida para llevar, a reducir la factura de la compra y a evitar el cansancio por las decisiones durante toda la semana. 🤩

1. Plantilla de planificación de menús ClickUp

Planifica las comidas de toda la semana con esta práctica plantilla de ClickUp

Llevar la cena a la mesa es difícil. Pero llevar la cena a la mesa toda la semana? a menudo parece imposible.

Con la Plantilla de planificación de menús ClickUp haga realidad lo imposible con los planes de comidas para una semana. Empiece por determinar el número de personas, las fechas de inicio y finalización, el número de comidas diarias y el presupuesto semanal. A partir de ahí, planifica tus comidas, programa tu preparación de comidas o guarda recetas en tu "recipe Box" 🗃️

Con secciones disponibles para planificar las comidas, listas de la compra y tareas diarias (¡hasta limpiar la nevera!), esta plantilla hace que la preparación de las comidas sea sorprendentemente manejable.

Además, el espacio para las recetas y los ingredientes te evita tener que ir varias veces al supermercado con esta plantilla de preparación de comidas. Pronto crear un flujo de trabajo eficiente para llevar las comidas a la mesa cada semana.

2. Plantilla de plan de acción para restaurantes ClickUp

Gestione su cocina como si fuera un restaurante con esta plantilla de plan de acción de ClickUp

¿Es usted el anfitrión del Día de Acción de Gracias de este año o planea una gran reunión familiar? Para que las cenas sean un poco más organizadas y mejorar los procesos correlacionados para su cocina, aproveche el Plantilla de plan de acción para restaurantes de ClickUp .

Con esta plantilla, llevarás la cocina de tu casa como si fuera un restaurante con estrella Michelin. Haga una lista organizada de todos los elementos pendientes, como planificar el menú, comprar alimentos o enviar invitaciones. Si utilizas una estrategia de divide y vencerás, ajusta prioridades, programa plazos y asigna tareas a otros miembros de la familia. 📋

Para organizar una gran reunión, necesitas un plan de proyecto eficaz . Afortunadamente, las herramientas integradas de ClickUp facilitan la creación de un plan de proyecto eficaz estrategia de desarrollo del proyecto . Utilice el sistema de códigos de color de la plantilla para saber inmediatamente qué tareas están completadas o en progreso y si las tareas son de alta prioridad. Free templates like this don't get much better.

3. Plantilla POE de Restaurante ClickUp

Empiece a planificar el restaurante de sus sueños, desde los menús hasta la gestión de las instalaciones, con esta práctica plantilla de ClickUp

¿Quiere tener la cena en la mesa de su restaurante? Antes de empezar a preparar la comida, debe asegurarse de que todos los aspectos de su empresa están optimizados. Delegue tareas al tiempo que garantiza el control de calidad en todo su establecimiento con Plantilla de POE para restaurantes de ClickUp .

Esta plantilla establece procedimientos operativos estándar (POE) para instalaciones, salud e higiene, preparación de alimentos, producción de menús, gestión de pedidos y comunicaciones. Por ejemplo, elabore su POE de instalaciones y equipos con instrucciones para la lavandería, el saneamiento, el lavado de vajilla y la limpieza de la máquina de hielo. Esbozar cada POE en última instancia mejora la eficacia del proceso para su cocina.

Además, al proporcionar una visión general de alto nivel de su establecimiento, incluidos sus objetivos, políticas internas y el concepto de su restaurante, facilita la incorporación de nuevos empleados a la vez que mejora su servicio de restauración.

4. ClickUp Restaurante Alcance de la plantilla de trabajo

Asegúrese de que todos los miembros de su restaurante conocen sus roles y responsabilidades con esta plantilla de ClickUp

Si dirige un restaurante, la planificación de las comidas es mucho más que planificar un buen menú: también consiste en planificar un buen servicio. La gestión de un restaurante requiere una atención meticulosa a los detalles. Para asegurarte de que todos los miembros de tu personal, incluidos anfitriones, servidores y chefs, comprenden sus obligaciones diarias, aprovéchate de Plantilla de alcance del trabajo para restaurantes de ClickUp .

En esta plantilla se describen claramente los entregables, cronogramas, presupuestos y planes de comunicación para cada miembro del equipo. Empiece por ofrecer una breve panorámica de un rol y, a continuación, sumérjase en la descripción de cada tarea o responsabilidad diaria. Por último, describe los procesos de aprobación y los planes de comunicación para que los miembros del equipo sepan a quién dirigirse si tienen preguntas o dudas. 🙋

Con esta práctica plantilla de ClickUp, todas las personas de tu establecimiento sabrán exactamente qué se espera de ellas para ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

5. Plantilla de declaración de trabajo de desarrollo alimentario de ClickUp

Lanza un nuevo producto o receta con esta plantilla fácil de entender de ClickUp

¿Ha estado preparando una nueva receta o producto alimentario? Esta plantilla meticulosamente organizada agiliza todos los aspectos del desarrollo de alimentos. 🍔

Con Plantilla de declaración de trabajo para el desarrollo alimentario de ClickUp coordine todos los aspectos del lanzamiento de un nuevo producto. Empiece por listar el nombre de su receta o producto y, a continuación, profundice en el alcance del producto, enumere todos los posibles entregables y ajuste el presupuesto de su proyecto.

Si necesita mantener las cosas en secreto antes del lanzamiento, utilice esta plantilla para revisar las leyes de comercio electrónico, derechos de autor y marcas registradas. Además, mantenga a su equipo y a los posibles proveedores en la misma página incluyendo sus términos y condiciones, como acuerdos, fuerza mayor y rescisión.

6. Plantilla de plan de comidas semanal de OnPlanners

vía OnPlanners

Este planificador semanal de comidas le evitará estrés y dolores de cabeza durante toda la semana. Esta plantilla de plan semanal de comidas de OnPlanners es fácil de seguir y está diseñada para calcular el desayuno, la comida y la cena de domingo a sábado.

Además, ofrece espacio para la lista de la compra, dividiendo los elementos en productos lácteos, verduras, cereales, carne y otras categorías. Sólo tienes que imprimir la plantilla, añadir las comidas semanales y colgarla en la cocina para tenerla a mano.

Con este sencillo planificador de menús semanales, podrás ahorrar tiempo planificar, preparar y hacer la compra. ¿El resultado? Pasas menos tiempo en la tienda y en la cocina, ahorrando incontables horas cada semana. 🕰️

7. Plantilla de planificación de comidas semanales de GooDocs

vía GooDocs

Parte del proceso de planificación consiste en dejar mucho espacio en blanco. Afortunadamente, la plantilla de planificador semanal de comidas de GooDocs ofrece mucho espacio en blanco para cada día de la semana. Garabatea notas, apunta ideas para cada día o escríbete un recordatorio para comprobar qué ingredientes tienes ya a mano.

Este planificador de comidas para imprimir gratis/a se divide en dos secciones principales: tus comidas diarias y una lista de la compra. Solo tienes que rellenar la cuadrícula para designar tus comidas y, a continuación, escribir cada ingrediente que necesites en la tienda. 🛒

¿Y lo mejor? Esta plantilla imprimible de planificador de comidas es fácil de pegar en tu nevera para mantener tu cocina organizada.

8. Plantilla de menú de Template.net

vía Template.net

Si vas a abrir un restaurante, dar una fiesta u organizar un gran evento, esta bonita plantilla de menú de Template.net te proporcionará un menú espectacular para la velada.

Clasifica los platos en aperitivos, platos principales, bebidas y otros platos, y enumera sus nombres, descripciones y precios (si procede). Da los toques finales personalizando esta plantilla de menú editable para adaptarla a tu marca.

Con esta plantilla DIY, organice un evento de lujo o dé clase a una ocasión especial en Inicio. Sólo tienes que editar la plantilla en línea y descargarla en formato PNG o PDF. A partir de ahí, coloca tu menú profesional en cada uno de los ajustes y prepárate para sorprender a tus comensales. ✨

9. Plan semanal de comidas Plantilla de PDFFiller

vía PDFFiller

¿Desea un planificador de comidas semanal imprimible y sin complicaciones? Entonces debe probar esta plantilla de plan de comidas semanal increíblemente sencilla de PDFFiller.

Para aquellos que consideran que planificar las comidas es un mal necesario, esta plantilla es perfecta. Esta plantilla presenta un formato de cuadrícula fácil de seguir para planificar el desayuno, el almuerzo, la cena y los tentempiés de cada comida de la semana. Solo tienes que escribir la fecha en la parte superior del planificador y, a continuación, hacer una lista de las comidas diarias: ¡ya está! 📅

Con esta sencilla plantilla podrás planificar las comidas de toda la familia sin agobios. Simplemente imprime la plantilla, rellena tus ideas de comidas y llévala contigo a la tienda (o hazle una foto con el móvil). Y lo mejor de todo es que puedes volver a imprimir la misma plantilla cada semana para no agobiarte planificando las comidas y la cocina.

10. Plantilla de menú de comida de Template.net

vía Template.net

Si vas a abrir un restaurante, un local de comida rápida o un negocio de comida para llevar, es posible que quieras mostrar tus deliciosos platos. Con esta versátil plantilla de Template.net, tus clientes potenciales se deleitarán con las imágenes de tu menú. 🤤

Simplemente personaliza la plantilla según tu marca, añadiendo tu logotipo, paleta de colores y tipografía. A partir de ahí, lista varios elementos del menú, añadiendo una foto de cada plato para ilustrar tu oferta. Pronto tendrás una descripción visual y escrita de cada plato de tu restaurante.

Esta elegante plantilla atraerá a nuevos clientes y aumentará las ventas de su empresa. Cambie el texto y las imágenes en línea, descargue el archivo PNG e imprima el menú para compartirlo con sus clientes. A partir de ahí, comparta el menú con sus clientes potenciales colocándolo en cada mesa, subiéndolo como PDF a su sitio web, lanzando una campaña de correo directo o colocándolo en el exterior de su restaurante.

Comience a planificar sus comidas con las plantillas de planificación de menús de ClickUp

La preparación de las comidas es una tarea desalentadora, sobre todo cuando no sabes qué preparar. Quítate un poco de estrés de encima con la plantilla de planificación de menús para cenas adecuada. Piensa en ideas para las comidas, combina recetas para cada comida del día y crea listas de la compra con antelación para evitar el desperdicio de comida, dar prioridad a la alimentación saludable y reducir el gasto en alimentos. 🙌

Deje que ClickUp lleve su planificación de comidas al siguiente nivel. Con las prácticas plantillas de planificación de menús de ClickUp, podrá crear menús, organizar los POE de la cocina, esbozar el ámbito de trabajo de su restaurante o incluso lanzar un nuevo producto alimentario.

Para acceder a plantillas de planificación de menús para cenas, miles de integraciones e innumerables herramientas de gestión de proyectos, únase a ClickUp hoy mismo .