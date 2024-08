Las mejores PMO de 2024: Perspectivas estratégicas de las mejores del sector

En 2024, la eficiencia operativa, la retención de clientes y el flujo de caja son las prioridades. Así lo afirma una encuesta realizada a unos 300 directivos de empresas. Y lo mismo dicen muchas de las PMO que están causando sensación en todos los sectores en estos momentos de gran incertidumbre económica.

Si esas son también sus metas, está en buena compañía. Y también está de suerte. Porque hemos identificado cinco PMO líderes del sector que están consiguiendo estas metas.

A continuación te explicamos quiénes son, por qué estamos atentos a lo que hacen y qué tienen que decir sobre las principales metas identificadas en nuestro reciente informe Informe PunchUp .

Jugar al ataque con eficacia

Katitja Molele

Empresa: The Coca-Cola Company Título: Innovation PMO Senior Manager Katitja Molele es una experimentada directiva con una trayectoria que abarca distintos sectores: desde la ingeniería a la consultoría, pasando por la banca y los bienes de consumo de rápida rotación. Desde hace casi tres años, dirige y gestiona la cartera de innovación de Coca-Cola Africa Operating, con sede en Johannesburgo (Sudáfrica).

Cuando se trata de ser proactivo y flexible en aras de la eficacia, explica la importancia de que los equipos trabajen juntos para resolver los mismos problemas.

Somos un equipo muy interconectado e integrado: vemos los retos más adelante y los abordamos mucho antes. Cuando llegó COVID-19, supimos que teníamos que dejar de introducir complejidad. Lo que hicimos fue poner en pausa nuestra agencia de innovación. paremos por ahora y fijémonos en las cosas que funcionan" Se trataba de volver a priorizar y equilibrar, y de asegurarnos de que los recursos que teníamos estaban en los lugares adecuados.

Katitja Molele, Directora de la PMO de Innovación de The Coca-Cola Company

Invertir en tecnología

Mercedes Martínez Sanz

Empresa: Indra Título: Responsable PMO Mercedes Martínez Sanz es una PMO Manager afincada en Madrid con amplia experiencia en gestión de proyectos y una trayectoria que abarca desarrollo de software proyectos y consultoría. Defensora apasionada tanto de las metodologías como de las normas, Mercedes fue miembro del Core Committee de la 5ª edición de la Guía del PMBOK y ha colaborado como experto en la materia en otros proyectos relevantes.

También ha participado en la Norma ISO 21500 sobre gestión de proyectos y en la ISO 21502 sobre gestión de carteras de proyectos y programas. Es miembro del Tablero de Directores del PMI Madrid Capítulo España.

Estamos impresionados por su experiencia y su confirmación en el uso de las nuevas tecnologías para crear eficiencias y centrarse en sus equipos, ya que ella tiene.. explicado anteriormente en el Instituto de Gestión de Proyectos .

La inteligencia artificial va a desempeñar un rol en la analítica y debería incorporarse a las PMO. Dejemos que las máquinas hagan el trabajo en torno a los datos y que los gestores de proyectos se centren más en la parte humana.

Mercedes Martinez Sanz, Directora de PMO en Indra

Priorizar el compromiso de los empleados

Cathy Hoenig

Empresa: Rivian Título: Senior Manager, People PMO

Un experimentado gestor de proyectos/programas y doctorado, Cathy Hoenig experiencia con grandes y complejas iniciativas interfuncionales en tecnología y fabricación la ha llevado de la Universidad de Phoenix a Boeing, a Exemplis y, por último, a Rivian, donde ocupa el cargo de Directora Senior y PMO de Personas.

Cuando se trata de priorizar el compromiso de los empleados, Cathy tiene algunas ideas sólidas de las que todos podemos aprender un par de cosas. En un artículo reciente en Cómo las PMO pueden desarrollar una cultura preparada para el cambio explicó cómo están enlazadas la cultura de la empresa y su PMO.

El equipo de personas de la PMO tiene una enorme influencia en la dirección de la cultura. Tenemos que encontrar formas innovadoras de implicar a los empleados. Y tenemos que asegurarnos de que estén seguros, sean productivos y estén contentos.

Cathy Hoenig, Directora de la PMO de personal de Rivian

Puede parecer sencillo, pero este hiperenfoque en la dirección de la cultura es justo el tipo de solución simple y elegante que tiene un impacto real. Desde que contrató a Cathy en 2021, Rivian casi ha cuadruplicado su plantilla.

Mantenerse al día con ese tipo de crecimiento requiere soluciones simples y elegantes.

Planificar la retención de clientes a largo plazo

Maggie Davis

Empresa: Convene Título: Vicepresidente, PMO

Con experiencia en el sector minorista, Software B2B y el sector inmobiliario comercial, Maggie Davis fue nombrada PMO en 2022 y desde entonces ha estado impulsando la eficiencia y defendiendo equipos fuertes en Convene.

Como ella explicó hace unos años cuando se trata de retener clientes, diseñar pensando en el usuario final es parte de su salsa secreta.

Creo que estamos tomando experiencias tradicionalmente mundanas, por ejemplo, entrar con una insignia en una oficina, recibir notificaciones sobre eventos, encontrar una sala de reuniones, e intentando dar un poco de color a la forma en que los empleados interactúan con los espacios físicos. Aunque los propietarios son las empresas que invierten en tecnología, el usuario final real es el empleado de la oficina, y estamos diseñando pensando en él, lo cual está muy bien.

Maggie Davis, Vicepresidenta de PMO en Convene

Allison Vendt

Empresa: Dropbox Título: Director sénior, responsable global de People PMO, People Analytics y Virtual First en Dropbox Allison Vendt es una líder experimentada, pensadora estratégica y gestión del cambio -Profesional centrada en la gestión del cambio que lidera el cambio de Dropbox a Virtual First con un equipo básico de ocho personas. Su ascenso en Dropbox vino precedido de su paso por The Forem y Stanford, así como por la consultoría independiente.

Ha entrado en nuestro radar tanto porque estamos impresionados con el cambio de Dropbox como por sus ideas sobre la retención de clientes que nos ha dado recientemente expresó en su organización .

El [trabajo virtual] consiste en encontrar nuevas formas de hacer mejor las cosas... Hemos hecho el cambio superpotente del ajetreo al impacto... No se trata de las tareas que completas, sino del resultado de ese trabajo... En primer lugar, enmarca el problema. A continuación, redacte el enunciado del problema. Identifica las necesidades del usuario final. Y luego, ajusta bien las metas...Se trata de que el cliente esté satisfecho con los resultados.

Allison Vendt, Jefa Global de la PMO de Personas en Dropbox

En otras palabras, cada cambio de proceso, tarea, planteamiento de problemas y meta debe abordarse sabiendo que el objetivo es la satisfacción y retención del cliente final.

¿Cuáles son sus prioridades?

A medida que nos adentramos en el cuarto trimestre y en toda la planificación anual típica que conlleva el cambio a un nuevo año natural, es un buen momento para indagar en lo que los líderes del sector tienen que decir sobre prioridades estratégicas como las anteriores y evaluar si esas prioridades encajan en su panorama estratégico para 2024 y cómo.

Según más de 300 líderes del sector, las cuatro prioridades principales son:

Jugar a la ofensiva con eficiencia

Invertir en tecnología para consolidar, automatizar y ahorrar recursos

Dar prioridad al compromiso de los empleados

Planificar la retención de clientes a largo plazo

¿Cómo las incorporará a su estrategia? ¿Cómo se vinculan a la visión única de su organización? ¿Y qué puede aprender de las ideas de las PMO que están causando furor en el sector?

Las respuestas pueden empezar por seguir a los anteriores y profundizar en sus ideas. Y si aún no ha leído los resultados de esa encuesta a más de 300 líderes, podrá encontrará aquí -y listos para dar rienda suelta a la inspiración.