10 principales alternativas y competidores de Time Doctor en 2024

Si no tiene cuidado, el trabajo puede apoderarse fácilmente de su vida, sobre todo si trabaja a distancia. Un enorme 56% de los empleados a distancia tienen dificultades para desconectar al final de su jornada laboral Y lo que es peor, incluso a las empresas les cuesta hacer un seguimiento de la productividad de sus empleados.

Ahí es donde apps de control de tiempo como Time Doctor, que benefician tanto a la gestión de tareas de la empresa como al bienestar personal. Con un control de tiempo preciso, puede facturar y gestionar clientes de forma más transparente .

También ayuda a predecir el tiempo de confirmación para tareas futuras, lo que es especialmente importante para autónomos y empresas que siguen una estructura de facturación por horas. Mientras que una buena app como Time Doctor te permite a ti y a tu equipo organizar mejor el tiempo y ser más productivo, puede que esta herramienta no sea lo tuyo.

Con eso en mente, hemos compilado una lista de las 10 mejores alternativas a Time Doctor que te ayudan a gestionar tareas, aumentar la productividad y concilia la vida laboral y familiar como un profesional 🎉

¿Qué es Time Doctor?

Vía: Time Doctor Como dice el refrán, los empleados felices son empleados productivos. Time Doctor tiene como objetivo promover la felicidad y el equilibrio entre la vida laboral y la personal haciendo posible un " trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar "facilitando transparencia total y rendición de cuentas.

Al supervisar automáticamente cómo se emplea el tiempo, la aplicación le ayuda a identificar a los empleados con mejor rendimiento y a saber cuándo intervenir para ofrecer compatibilidad, incluso a equipos remotos.

El software de control de tiempo es especialmente potente en lo que se refiere a funciones que simplifican la facturación y las nóminas para equipos a los que se paga por horas. No sólo controla el tiempo dedicado a las tareas, sino que también monitorea el uso del sitio web y de la app, ayudando a mitigar las distracciones .

Para los equipos in situ, como las cuadrillas de construcción, Time Doctor ofrece seguimiento por GPS y recordatorios de desvío si un miembro del equipo se desvía de su área designada.

Time Doctor está orientado a crear un entorno de trabajo eficiente y disciplinado, algunos usuarios pueden tener dificultades para navegar por su interfaz o sus funciones de supervisión .

¿Cómo elegir la mejor alternativa a Time Doctor?

Tanto si eres un autónomo que busca compatibilidad de facturación o un directivo que busca optimizar el rendimiento de un equipo remoto puede tener en cuenta estos factores a la hora de buscar su próxima app, aplicación de productividad :

Precisión en el control de tiempo: Elija una plataforma que ofrezca capacidades precisas de control de tiempo, preferiblemente para tareas simultáneas, a fin de garantizar una facturación y unas estimaciones de proyecto justas ⏳ Análisis de productividad: Busque funciones de análisis en profundidad que ayuden a identificar los cuellos de botella de productividad y promuevan decisiones informadas en todo el proceso de gestión de proyectos Funciones de automatización: Una alternativa ideal debería ofrecerfunciones de automatización para la asignación de tareas, recordatorios y elaboración de informes, reduciendo el esfuerzo manual diario Integraciones con terceros: Asegúrate de que la plataforma se integra bien con las herramientas que ya utilizas, como por ejemplosoftware de gestión de proyectos,*Sistemas CRM*y software de contabilidad Personalización: La flexibilidad en la elaboración de (de) informes personalizados, el ajuste de alertas o la creación de configuraciones exclusivas de facturación y nóminas pueden agilizar sus flujos de trabajo Escalabilidad: Elija una plataforma que pueda adaptarse al crecimiento de su empresa, ya sea mediante funciones adicionales, asientos para usuarios o almacenamiento de datos

Mejore su gestión del tiempo: 10 mejores alternativas a Time Doctor

Lo primero es lo primero: sus necesidades dictan lo que busca. Tal vez sólo necesite saber cuándo un empleado ficha a la entrada y a la salida. O, si forman parte de un equipo móvil, es posible que desee llevar pestañas de las ubicaciones que visitan.

Cualquiera que sea su intención, explore nuestra selección de alternativas a Time Doctor, ¡y encontrará una con el conjunto de funciones que está buscando! 🔍

Registre con precisión el tiempo dedicado a varias tareas y proyectos simultáneamente en ClickUp

Si desea un enfoque versátil para control de tiempo de proyectos con el cronómetro nativo de la plataforma, puede registrar el tiempo dedicado a las tareas directamente desde su escritorio, móvil o navegador web, y también ajustar la duración estimada y elaboración de informes para analizar la productividad. 📈

Además, la integración con otras herramientas de control de tiempo como Toggl , Harvest y Everhour le permite añadir tiempo de seguimiento fuera de ClickUp y mantener registros exhaustivos. Esto agiliza los procesos dispersos y permite una planificación y previsión precisas, un factor esencial para alcanzar hitos del proyecto y gestión de cargas de trabajo .

Pero ClickUp no se limita a controlar el tiempo, sino que también ahorra tiempo mediante automatización de actividades rutinarias ¡!

Cree Automatizaciones personalizadas que se disparan en base a desencadenantes y condiciones de su elección en ClickUp

Puede personalizar Automatizaciones ClickUp para adaptarse a las necesidades únicas de su equipo, desencadenando acciones específicas basadas en cambios de estado, fechas límite o campos personalizados. Por ejemplo, puede autoasignar compañeros de equipo a

ClickUp es la la suite de gestión de tareas por excelencia para autónomos y propietarios de pequeñas empresas. La plataforma permite crear y clasificar tareas mediante etiquetas personalizadas y diferentes códigos de color niveles de prioridad . Definir tareas en detalle y visualizarlas de múltiples maneras como una Lista, Tablero Kanban y (diagrama de) Gantt , para un seguimiento holístico del equipo

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

Para empresas con mucho trabajo, le recomendamos que utilice las vistas Plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp -una potente herramienta para organizar tu día y mantener a raya el estrés. Esta plantilla de fácil uso para principiantes te guía a través del proceso de ajuste de metas realistas y presupuestos, la gestión de las actividades diarias y la carga de trabajo de los equipos y mantener los horarios de todos alineados para el intento correcto colectivo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Algunas automatizaciones pueden ser difíciles de implementar (pero ClickUp tiene tutoriales para simplificar el proceso)

La personalización de la app a su gusto puede llevar tiempo debido a la abundancia de funciones

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.500+ opiniones)

2. Harvest

Vía: Harvest Harvest se centra en tres áreas principales:

Control de tiempo Elaboración de informes y análisis Facturación y pagos

Diseñado pensando en la comodidad del usuario, permite un fácil control de tiempo en escritorio, móvil y a través de un navegador. Incluso va un paso más allá al convertir el tiempo y los gastos en facturas, simplificando el proceso de pago y agilizando las tareas de contabilidad. 💲

Dinámico elaboración de informes visuales es donde Harvest brilla de verdad. Puede supervisar la salud del proyecto controlar los presupuestos y visualizar cómo se reparte la carga de trabajo entre el equipo. Al ayudarle a comprender los costes internos y ofrecerle información sobre las tareas que consumen mucho tiempo, Harvest le ayuda a ser lo más productivo posible

Las mejores funciones de Harvest

Recordatorios automatizados para una captura del tiempo coherente

Facturación simplificada

Opciones de pago en línea a través de PayPal y Stripe

Seguimiento del presupuesto en tiempo real

Informes de capacidad paragestión más sencilla de la carga de trabajo* más de 50 integraciones

Alternativa gratuita/a a Time Doctor

Limitaciones de Harvest

Puede ser difícil hacer un seguimiento y gestionar periodos de tiempo más largos

Algunos usuarios encuentran la función de (elaboración de) informes difícil de usar

Precios de Harvest

Gratuito

Pro: 10,80 $/mes por usuario, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Harvest

G2 : 4.3/5 (700+ opiniones)

: 4.3/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (500+ reseñas)

3. Hubstaff

Vía: Hubstaff Hubstaff pretende ser una ventanilla única para la gestión del tiempo, control de empleados y nóminas. Ofrece hojas de horas detalladas, funciones de automatización de nóminas y facturación en línea, lo que facilita la gestión tanto en la oficina como en la oficina equipos virtuales .

¿Dirigiendo un equipo in situ? Las funciones de Hubstaff de control de tiempo basado en la ubicación, geocercas personalizadas y GPS basado en móvil le permiten controlar el paradero fuera de línea de sus empleados. 🗺️

Para supervisar las actividades en línea, las capturas de pantalla personalizables y el seguimiento de app y URL proporcionan información detallada sobre cómo se emplea el tiempo durante las horas de trabajo. Insignias de logros virtuales se pueden desbloquear por altos índices de productividad (basados en el uso del ratón y el teclado). ¡Úsalas para subir la moral de tus compañeros de equipo!

Las mejores funciones de Hubstaff

Control del trabajo en línea y basado en la ubicación

Hojas de horas completas

Funciones de automatización de nóminas

Programación de turnos y gestión del tiempo libre

más de 30 integraciones

Limitaciones de Hubstaff

La interfaz podría ser más fácil de usar en comparación con otras alternativas de Time Doctor

Los usuarios de teléfonos Android pueden experimentar lags o retrasos

Precios de Hubstaff*

Inicio : $4.99/mes por usuario

: $4.99/mes por usuario Crecer : 7,50 $/mes por usuario

: 7,50 $/mes por usuario Equipo : 10 $/mes por usuario

: 10 $/mes por usuario Empresa: Contacte con Hubstaff para precios

*Todos los precios listados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Hubstaff

G2 : 4.3/5 (más de 400 opiniones)

: 4.3/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.6/5 (1.400+ opiniones)

4. Productivo

Vía: Productivo Desarrollado pensando en las agencias , Productive ofrece análisis de datos detallados para optimizar la facturación y la gestión de recursos. El objetivo es que sus operaciones sean más rentables.

La plataforma le permite iniciar manualmente un cronómetro en su escritorio cuando comience una tarea. Alternativamente, puede utilizar seguimiento automático basado en sus reservas de tiempo preprogramadas desde el calendario. 📆

Designe las horas de seguimiento como "facturables" (facturables al cliente) o "no facturables" (no facturables). Productive agiliza el proceso de facturación extrayendo automáticamente el tiempo total no facturado y facturando proyectos por horas en función de sus parámetros, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

Mejores funciones de Productive

Control de tiempo manual y automático

Diferenciación entre horas facturables y no facturables

Automatización de la facturación

Gestión de tiempo libre integrada

Límites de productividad

Aún no hay integración con el correo electrónico

Flexibilidad limitada de personalización y manipulación de datos

Precios de productividad*

Esencial :9 $/mes por usuario

:9 $/mes por usuario Profesional : 24 $/mes por usuario

: 24 $/mes por usuario Último : Contactar para precios

: Contactar para precios Empresa: Contactar para precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre productividad

G2 : 4.6/5 (30+ opiniones)

: 4.6/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (70+ reseñas)

5. Clockify

Vía: Clockify A diferencia de algunos de sus competidores clockify puede continuar el seguimiento del tiempo incluso si pierdes tu conexión (a internet) Wi-Fi o de datos. Una vez que vuelvas a estar conectado, sincroniza la entrada de tiempo sin conexión con el registro principal.

Además del control de tiempo básico, esta plataforma ofrece una función de Cronómetro pomodoro para ayudarle a trabajar en intervalos predefinidos con descansos, lo que es un añadido herramienta de concentración y productividad . 🍅

Clockify detecta cuando estás lejos de tu ordenador y te permite decidir si incluir este tiempo "inactivo " en tu control de tiempo general. Todas estas funciones están disponibles en el plan gratuito, lo que hace de Clockify una gran opción para pequeñas empresas .

Las mejores funciones de Clockify

Control de tiempo offline

Free Pomodoro cronómetro

Detección de tiempo ocioso con discreción del usuario

Hojas de horas auto-pobladas con opciones de edición manual

más de 80 integraciones

Limitaciones de Clockify

Funciones limitadas de gestión de proyectos

Pueden producirse imprecisiones en el control de tiempo tras las integraciones

Precios de Clockify

Gratuito

Básico : 3,99 $/mes por usuario

: 3,99 $/mes por usuario Estándar :$5.49/mes por usuario

:$5.49/mes por usuario Pro : 7,99 $/mes por usuario

: 7,99 $/mes por usuario Enterprise:11,99 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Clockify

G2 : 4.5/5 (150+ opiniones)

: 4.5/5 (150+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4.500+ opiniones)

6. RescueTime

Vía: RescueTime RescueTime se distingue por ayudar a los usuarios a mejorar la concentración . Te permite bloquear ciertos sitios web durante las horas de trabajo, echándote una mano cuando la intención es fuerte pero la voluntad débil. 😅

Esta plataforma fue una de las primeras en utilizar IA para la creación de hojas de horas. Eso es especialmente útil cuando tienes que cambiar entre distintos proyectos o clientes en la misma jornada laboral. RescueTime divide automáticamente las entradas de tiempo entre estas categorías, ahorrándote horas de trabajo de administrador.

Otra función exclusiva son las alertas en tiempo real que te indican cuándo te distraes, guiándote de nuevo a la tarea que tienes entre manos. Además, RescueTime controla su agenda y le envía recordatorios puntuales para que no se pierda reuniones ni citas

Las mejores funciones de RescueTime

Bloqueo de sitios web para aumentar la productividad

Alertas inteligentes para redirigir tareas

Funciones basadas en IA

Seguimiento de metas para gestionar mejor el tiempo

Limitaciones de RescueTime

A algunos usuarios no les gustan las actualizaciones más recientes del software de control de tiempo

Las funciones de análisis y (elaboración de) informes podrían mejorarse en comparación con otras alternativas de Time Doctor

RescueTime precios

Desde $6.50/mes, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de RescueTime

G2 : 4.1/5 (80+ opiniones)

: 4.1/5 (80+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (130+ reseñas)

7. Wrike

Vía: Wrike Wrike es una robusta plataforma de gestión de proyectos con capacidades de seguimiento del tiempo, que le da una visibilidad completa sobre los flujos de trabajo del equipo. Realiza un seguimiento y elabora informes sobre las horas facturables, que son útil para consultores que necesitan preparar facturas justas y respaldadas por datos.

Curiosamente, el cronómetro de Wrike sigue funcionando incluso si cierra la ventana del navegador, lo que garantiza que cada minuto se tiene en cuenta, hasta que detenga manualmente el cronómetro o cambie de tarea. ¿El resultado? Usted sólo realiza el seguimiento del tiempo para una tarea a la vez, minimizando los errores y discrepancias.

Para los equipos, Wrike ofrece una visión completa del tiempo dedicado a tareas y proyectos. Esto le ayuda a comparar las horas reales trabajadas con las estimaciones preestablecidas, lo que resulta en mejores resultados gestión de recursos y planes de compensación.

Las mejores funciones de Wrike

Opciones de registro de tiempo manual y automático

El cronómetro continuo se ejecuta incluso si el navegador está cerrado

Posibilidad de pausar o reanudar los cronómetros en su software de control de tiempo

más de 400 integraciones

Limitaciones de Wrike

Las capacidades de automatización de la gestión de proyectos y tareas podrían ser mayores

Las apps para móviles no disponen de todas las funciones

Precios de Wrike*

Gratuito

Equipos : 9,80 $/mes por usuario

: 9,80 $/mes por usuario Empresa : 24,80 $/mes por usuario

: 24,80 $/mes por usuario Enterprise :Póngase en contacto con Wrike para consultar los precios

:Póngase en contacto con Wrike para consultar los precios Pinnacle:Póngase en contacto con Wrike para consultar precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2 : 4.2/5 (3.000+ opiniones)

: 4.2/5 (3.000+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (2.500+ opiniones)

8. VeriClock

Vía: VeriClock VeriClock es una herramienta basada en la nube que le permite realizar un seguimiento de los empleados que trabajan en configuraciones remotas o descentralizadas. La plataforma permite a su equipo fichar por teléfono o a través de la web, ayudándole a controlar los costes laborales en tiempo real.

Hay varias formas de verificar si los empleados fichan desde donde se supone que deben estar, como comprobar el ID de la persona que llama o la dirección IP y el seguimiento por GPS. Esto hace que sea difícil para ellos hacer novillos. 😴

VeriClock también se puede utilizar para otras funciones como llevar un seguimiento del progreso del trabajo, calcular las horas extras, hacer notas de campo y enviar mensajes a los empleados.

VeriClock mejores funciones

Múltiples métodos de verificación de entrada de tiempo a través del software de control de tiempo

Seguimiento GPS para controlar el paradero de los empleados

Notificaciones por correo electrónico para acciones específicas de los empleados

Integración con software de contabilidad y nóminas

Limitaciones de VeriClock

Algunos usuarios no están contentos con la relación coste-funciones

La alternativa Time Doctor tiene una app, aplicación móvil que tiende a agotar la batería del teléfono

Precio de VeriClock

10$/mes de cuota de cuenta + 5$/usuario

Valoraciones y reseñas de VeriClock

G2 : 4.8/5 (Menos de 5 opiniones)

: 4.8/5 (Menos de 5 opiniones) Capterra: 4.7/5 (Más de 30 opiniones)

9. TimeCamp

Vía: TimeCamp Es posible que desee saber no sólo cuándo trabajan sus empleados, sino también en qué trabajan realmente. TimeCamp le ayuda a comprender cómo emplean su tiempo siguiendo la pista de las URL y aplicaciones que su equipo visita a lo largo del día.

Además, si opta por uno de los dos niveles de precios superiores de TimeCamp, el software ofrece un seguimiento aún más detallado mediante capturas de pantalla de las páginas visitadas, así como sólidas funciones de facturación.

TimeCamp es muy versátil a la hora de fomentar la autodisciplina. Los miembros del equipo que deseen mejorar sus hábitos de gestión del tiempo pueden probar su función de fijación de metas individuales, con opciones para separar entre trabajo, descanso y tiempo privado.

Las mejores funciones de TimeCamp

Información detallada sobre el uso de sitios web y aplicaciones

Capturas de pantalla de los dispositivos para el seguimiento de los empleados

Soporte para auto-monitorización yajuste de metas* más de 100 integraciones con sus funciones de control de tiempo

Límites de TimeCamp

Podría utilizar más personalizaciones

Las opciones de (elaboración de) informes podrían ser mejores en comparación con algunas alternativas de Time Doctor

Precios de TimeCamp

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Inicio : 2,99 $/mes por usuario

: 2,99 $/mes por usuario Básico : 5,99 $/mes por usuario

: 5,99 $/mes por usuario Pro : 7,99 $/mes por usuario

: 7,99 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con TimeCamp

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de TimeCamp

G2 : 4.7/5 (190+ opiniones)

: 4.7/5 (190+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (550+ opiniones)

10. QuickBooks Tiempo

Vía: QuickBooks QuickBooks Time se centra más en el seguimiento de los empleados en movimiento, como técnicos de servicio de campo, representantes de ventas o trabajadores de la construcción. Una de sus funciones destacadas es el control de tiempo móvil a través de la aplicación QuickBooks Workforce, que permite a los usuarios manejar los flujos de trabajo relacionados con el tiempo desde prácticamente cualquier lugar.

El software incorpora seguimiento por GPS para que pueda controlar no sólo las horas registradas por los miembros de su equipo, sino también su ubicación.

Además, QuickBooks Time ofrece valiosas herramientas analíticas. Proporciona informes personalizables que se pueden utilizar para un intervalo de decisiones empresariales, como la predicción de los costes del trabajo y la planificación de las nóminas. 📊

QuickBooks Time mejores funciones

Control de tiempo móvil

Seguimiento por GPS para equipos móviles

Información en tiempo real de las actividades del equipo

Predicción de costes de trabajo e informes de elaboración de planes de nóminas

Integración con aplicaciones de contabilidad y nóminas

Limitaciones de tiempo de QuickBooks

Fallos ocasionales que pueden resultar en la pérdida de datos

Soporte al cliente limitado cuando se compara con otras alternativas de Time Doctor en esta lista

Precios de QuickBooks Time

Premium : $20/mes + $8/mes por usuario adicional

: $20/mes + $8/mes por usuario adicional Elite:$40/mes + $10/mes por usuario adicional

Valoraciones y reseñas de QuickBooks Time

G2 : 4.5/5 (1,400+ reseñas)

: 4.5/5 (1,400+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (6.500+ opiniones)

¡Descubra la ventaja ClickUp y haga que cada segundo cuente!

Aunque existen numerosas alternativas y opciones de Time Doctor para el seguimiento del tiempo y la productividad de su equipo, ClickUp destaca por su versatilidad y sus completas funciones de gestión del tiempo y las tareas.

Tanto si es propietario de una pequeña empresa que busca informes de tiempo detallados como si trabaja por cuenta propia y desea aumentar la productividad y optimizar las horas facturables, ClickUp no sólo le ayuda a realizar un seguimiento del tiempo, sino que también hace que el tiempo trabaje para usted

El registro es gratuito, y los beneficios para su flujo de trabajo podrían ser incalculables. Inscríbete ¡y experimenta el efecto ClickUp hoy mismo! 🧚