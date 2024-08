10 Podcasts inspiradores sobre gestión de productos en 2024

¿No tiene tiempo para leer largos artículos sobre gestión de productos? ¿Quiere cambiar de tema con podcasts divertidos y atractivos sobre gestión de productos?

No busque más y consulte esta lista de los mejores podcasts de gestión de productos.

Tanto si quieres consejos para empezar una carrera en el sector o cómo afinar tu liderazgo de producto, hemos reunido podcasts que lo cubren todo. 🎧

Así que coge tus auriculares, escucha y prepárate para mejorar tus habilidades de gestión de productos.

Los 10 mejores podcasts de gestión de productos de 2024

Estos podcasts ofrecen una forma fácil y atractiva de mantenerse al día de las tendencias y perspectivas del sector. Conéctese para conocer historias de éxito y entrevistas con líderes del sector, además de casos prácticos y profundas inmersiones en todos los aspectos de la gestión de productos.

Sin más preámbulos, echemos un vistazo a algunos de nuestros podcasts de gestión de productos favoritos de la comunidad. 🤩

1. Esto es gestión de productos

This is Product Management (TIPM) es un podcast impresionante que ofrece una perspectiva realista de la vida de la gente de producto. Lo presenta el autor y líder de marketing Mike Fishbein.

TIPM es ideal para los principiantes que quieren introducirse en este complejo sector, pero también tiene mucho que ofrecer a los profesionales experimentados. Los oyentes se informan sobre conocimientos internos, tendencias emergentes y las últimas herramientas y técnicas para una gestión eficaz de los productos.

Fishbein se sumerge en los pormenores del sector. Los temas abarcan desde las tareas cotidianas hasta las decisiones a gran escala, haciendo hincapié en los pequeños detalles que muchos podcasts centrados en los productos podrían pasar por alto. 🙌

Episodio de obligada escucha: 226 - El éxito de la narración es la gestión de productos

Spotify: Esto es Gestión de Productos Podcasts de Apple: Esto es Gestión de Productos

2. El podcast del producto

Si busca una nueva forma de explorar la gestión de productos, eche un vistazo a The Product Podcast de The Product School.

Los episodios cuentan con la participación de líderes de producto de empresas como Microsoft, Google, Facebook, Spotify y Slack. También escucharás a emprendedores, startups y otras empresas del sector tecnológico. 🧑‍💻

Las entrevistas se centran en las responsabilidades y tareas diarias de los jefes de producto, lo que permite comprender cómo funcionan las cosas en las distintas empresas tecnológicas. De este modo, podrás conocer las similitudes y diferencias entre planificación de productos y liderazgo en diferentes organizaciones.

Episodio de obligada escucha: 9 Importantes Lecciones de un Product Manager por Facebook PM

Spotify: El podcast del producto Podcasts de Apple: El podcast del producto

3. Cómo construí esto con Guy Raz

How I Built This with Guy Raz es otro magnífico podcast de gestión de productos que incluye interesantes entrevistas con líderes del sector y prometedores profesionales de la gestión de productos.

Cada entrevista explora la historia del invitado, desde cómo empezó hasta lo que puede compartir para ayudar a otras personas a tener éxito. Sumérgete en los humildes comienzos de algunas de las empresas más conocidas y de los mejores profesionales de producto de la actualidad.

El objetivo de Guy Raz es destacar lo que se necesita para sobresalir en el liderazgo de productos y las estrategias ganadoras que pueden crear un crecimiento impulsado por los productos en cualquier sector. Hace que cada episodio sea tan entretenido como informativo, aportando encanto y puntos de vista personales al debate en cada ocasión.

Episodio imprescindible: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: Cómo construí esto con Guy Raz Podcasts de Apple: Cómo construí esto con Guy Raz

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio es otro de los mejores podcasts de gestión de productos que se emite semanalmente y ofrece entrevistas con empresarios, inversores, líderes de producto y creadores de la industria tecnológica.

Está copresentado por Ryan Hoover, de Product Hunt, y Abadesi Osunsade, de Hustle Crew. La pareja hace un trabajo fantástico explorando los aspectos cambiantes de la gestión de productos junto con los principales impulsores y agitadores de la actualidad.

Las entrevistas ofrecen información sobre todo tipo de temas, desde el espíritu empresarial hasta el marketing y las métricas. Los invitados proporcionan perspectivas únicas junto con sus mejores consejos basados en cómo llegaron a donde están hoy. 😸

Los jefes de producto deberían sintonizar el programa para inspirarse y aprender de las experiencias de estos líderes tecnológicos de éxito.

Episodio que hay que escuchar: Episodio 48: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio Podcasts de Apple: Product Hunt Radio

5. Caja de herramientas del Scrum Master

Scrum Master Toolbox está dirigido a profesionales ágiles y scrum masters con episodios diarios de 15 minutos. Lo presenta Vasco Duarte, Scrum Master certificado, consultor de empresas y coach ágil.

Este podcast diario proporciona dosis de inspiración a través de atractivas entrevistas y conversaciones con lo mejor de lo mejor. Los oyentes escuchan a expertos en gestión de productos que comparten sus experiencias sobre todo lo relacionado con Agile y Scrum.

Los temas van desde /%href/ y colaboración para /%href/ y la toma de decisiones. También encontrará lecciones específicas sobre temas como la creación de marcos de trabajo ágiles y el desarrollo de la flexibilidad necesaria para el éxito de un producto. ⚒️

Este podcast sobre gestión de productos es un gran recurso para cualquier persona interesada en metodologías ágiles . Tanto para los profesionales más experimentados como para los que se plantean iniciar una nueva carrera profesional, es una forma fantástica de conocer las mejores prácticas actuales y las nuevas tendencias de las empresas ágiles.

Episodio imprescindible: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Caja de herramientas del Scrum Master Podcasts de Apple: Caja de herramientas del Scrum Master

6. Dominio del producto Ahora

Product Mastery Now (antes The Everyday Innovator) está dirigido por el veterano del sector Chad McAllister. Está diseñado para ayudarle a pasar de director de producto a "Maestro del Producto" utilizando el método BEAT de la firma de Chad:

Construye tu base

Obtén una certificación profesional

Aplicar inmersiones profundas

Transformar la organización

Los episodios están organizados en cada una de estas cuatro secciones de acuerdo con la hoja de ruta de productos de la firma McAllister.

Los oyentes pueden acceder a cualquier episodio y empezar a aprender las habilidades que necesitan para convertirse en influyentes impulsores de la estrategia de producto. Obtenga las habilidades para crear productos y experiencias de usuario que los clientes amarán sin abrumarse o quemarse. 🎉

Episodio imprescindible: TEI 233 - Todo el mundo quiere más agilidad en su proceso de producto y así es como se consigue (con Colin Palombo)

Spotify: Dominio del producto Podcasts de Apple: Dominio del producto

7. La experiencia del producto

Eche un vistazo a The Product Experience si busca un podcast semanal que profundice en temas importantes con los mejores gestores de productos del mundo.

Presentado por Lily Smith y Randy Silver, este dúo dinámico aporta una experiencia versátil a cada entrevista. Smith es una líder del sector y consultora muy valorada en los espacios SaaS y móvil, mientras que Silver es un maestro de producto polifacético y la mente detrás de las tiendas de música de Amazon. 🎵

Los dos chatean con las mentes que importan sobre los temas que importan a los gestores de productos del mundo real como tú. Exploran lo que se necesita para construir equipos exitosos, desarrollar productos impresionantes, resolver problemas cotidianos y fomentar una carrera de la que puedas estar orgulloso. 🏆

Episodio imprescindible: ¿De dónde surgen las buenas ideas? - Gal Josefsberg en La experiencia del producto

Spotify: La experiencia del producto Podcasts de Apple: La experiencia del producto

8. Un Caballero en Producto

One Knight in Product está dirigido por Jason Knight, experto en gestión de productos y consultor de SaaS.

En cada episodio, Knight se sienta con líderes de producto, autores y emprendedores para conocer sus opiniones sobre el sector y escuchar sus historias. El contenido abarca un amplio abanico de temas dirigidos a cualquier persona relacionada con el diseño, la creación, la gestión o la comercialización de productos.

A diferencia de muchos podcasts centrados en entrevistas, Knight no se centra únicamente en grandes nombres. En aras de la inclusión, puede entrevistar a una estrella de la gestión de productos en un episodio y a un desconocido en el siguiente.

Episodio imprescindible: Más allá del desarrollo de productos dirigido por el fundador y ajuste de los gestores de productos para el intento correcto (con Jennifer Yang-Wong, vicepresidenta de productos de Contrary)

Spotify: Un Caballero en Producto Podcasts de Apple: Un Caballero en Producto

9. Podcast de Lenny

El Podcast de Lenny está presentado por el autor y especialista en productos digitales Lenny Rachitsky. Con múltiples episodios cada semana, Lenny entrevista a expertos en crecimiento de clase mundial y líderes de productos para ayudar a los oyentes a construir, lanzar y hacer crecer productos fantásticos. 🌱

El podcast es conocido por su alto valor de producción con episodios cuidadosamente elaborados para asegurar que los oyentes tengan experiencias agradables e informativas cada vez. El programa a menudo explora tácticas prácticas y consejos de profesionales enfocados en el crecimiento, completados con preguntas atractivas y puntos de vista del lado de Lenny.

Desde entrevistas con personas fascinantes hasta profundas inmersiones en eventos de actualidad, el Podcast de Lenny tiene algo para todo el mundo en el espacio de la productividad.

Episodio de obligada escucha: Lecciones sobre la creación de sentido del producto, la navegación de IA, la optimización de la primera milla, y hacerlo a través del medio desordenado | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Podcast de Lenny Podcasts de Apple: Podcast de Lenny

10. Maestros de la escala

Masters of Scale está presentado por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y socio de Greylock. La misión de este podcast semanal es abordar el espíritu empresarial como una mentalidad que los profesionales pueden cultivar y aprender.

Los episodios exploran teorías poco convencionales sobre el crecimiento de las empresas. Los entrevistados comparten historias de liderazgo, espíritu empresarial, gestión de productos, recaudación de fondos y mucho más.

Quizá lo mejor del podcast sean los segmentos de "Respuesta rápida", dirigidos por Bob Safian, que adopta un nuevo enfoque del formato estándar de entrevista formal. Safian dirige estos debates y crea episodios entretenidos sobre todo tipo de temas, desde la diversidad hasta la respuesta a las crisis.

Episodio imprescindible: Sesión de estrategia: 5 preguntas candentes y sus inesperadas respuestas con Reid Hoffman y Bob Safian

Spotify: Maestros de la escala Podcasts de Apple: Maestros de la escala

Menciones Honoríficas

Ha sido increíblemente difícil reducir la lista a los 10 mejores podcasts de gestión de productos. Hay muchas mentes fantásticas y docenas de podcasts imprescindibles que pueden ampliar los horizontes de los gestores de productos de todo el mundo.

He aquí otros 10 podcasts que creemos que merece la pena escuchar:

Lleve su gestión de productos al siguiente nivel con ClickUp

Prepárese para escuchar y aprender

No hay mejor momento que el presente para sintonizar cualquiera (o todos) de estos podcasts y dar un paso adelante. Estos podcasts ofrecen una gran cantidad de conocimientos e ideas de líderes de opinión, gestores de productos de éxito y expertos en productos.

Tanto si va y viene de la oficina como si se relaja en casa, es fácil obtener consejos prácticos, nuevas perspectivas y una buena dosis de inspiración. Acuérdate de marcar como favoritos a tu equipo de producto para que ellos también puedan aprender de lo mejor. 🌻

