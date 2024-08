10 mejores alternativas y competidores de Quip en 2024

Salesforce ha arrasado en el mundo de la empresa y su plataforma de productividad, Quip, no es una excepción. Con herramientas de colaboración para crear documentos y hojas de cálculo, es muy popular para el intercambio de ideas en equipo.

Aunque Quip es útil para algunas empresas, su anticuada interfaz de usuario, las limitaciones de datos y las escasas personalizaciones la hacen inadecuada para algunos equipos. Si buscas una herramienta robusta y flexible, considera estas alternativas a Quip. 👀

De todo en uno herramientas de gestión de proyectos hasta ayudas para la comunicación y apps para tomar notas, hay algo para cada caso de uso en la empresa. Aquí destacaremos lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta. A continuación, conocerás las diferentes alternativas a Quip, incluyendo sus funciones clave, límites, precios y valoraciones de los usuarios.

¿Cuáles son las alternativas a Quip?

Quip es una herramienta basada en la nube que ofrece documentos, hojas de cálculo y chats de equipo, todo dentro de la nube Salesforce plataforma. Es una herramienta simplificada de gestión de proyectos que se centra en la documentación y la comunicación. 🎙️

Eso también significa que es limitada, ya que no puedes crear o programar tareas o gestionar flujos de trabajo más grandes en la herramienta. Está diseñada como una colaboración en tiempo real pero sólo puede utilizarse en el marco de Salesforce.

Las alternativas a Quip pretenden llenar este vacío y abordar estas limitaciones. Algunas ofrecen mejores funciones en lo que se refiere a documentación y chatear. Otras proporcionan una plataforma más amplia con mayores funciones y una mejor personalización.

Hay docenas de alternativas a Quip que van desde simples apps de mensajería a CRMs de gestión de proyectos a gran escala.

La herramienta adecuada para su empresa dependerá de sus necesidades específicas. Tenga en cuenta las siguientes preguntas cuando considere una alternativa a Quip:

¿Necesita sólo una alternativa de mensajería y documentación?

¿Existen integraciones específicas con las herramientas que necesita su equipo?

¿La alternativa se ajusta a su presupuesto?

Si responde a estas preguntas, dispondrá de criterios para elegir la alternativa a Quip adecuada.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Quip?

Aunque Quip es una buena herramienta para la colaboración en tiempo real, no es la mejor opción para la gestión de documentos. En primer lugar, sólo se puede utilizar dentro de Salesforce, por lo que resulta inútil para equipos de otras plataformas. En segundo lugar, no ofrece una función de búsqueda ni un sistema integrado de gestión de documentos base de conocimientos lo que dificulta la búsqueda de documentos que hace tiempo que no se visitan. 📜

Los comentarios asignados garantizan que elementos de acción no se pierden, independientemente de dónde se creen

No es de extrañar que muchas empresas busquen alternativas a Quip, aunque no todas sean iguales. Analice las funciones, características y ofertas para encontrar la herramienta de sustitución adecuada para su empresa. Algunas opciones son más adecuadas para equipos pequeños, mientras que otras están diseñadas para dar compatibilidad a grandes empresas en todos los departamentos.

Esto es lo que debe buscar en las alternativas a Quip:

Integraciones : Elige una alternativa que funcione con las herramientas que ya utilizas a diario

: Elige una alternativa que funcione con las herramientas que ya utilizas a diario Opciones de uso compartido : Busca una herramienta que ofrezca permisos yuso compartido de archivos para compartir documentos interna o públicamente

: Busca una herramienta que ofrezca permisos yuso compartido de archivos para compartir documentos interna o públicamente Múltiples funciones de colaboración: Las mejores herramientas son las que se pueden utilizar paracolaborar con tu equipo. Elija una alternativa que permita a varias personas contribuir a un documento al mismo tiempo

Las mejores herramientas son las que se pueden utilizar paracolaborar con tu equipo. Elija una alternativa que permita a varias personas contribuir a un documento al mismo tiempo Herramientas adicionales: Para una mejor funcionalidad, elija una herramienta que ofrezca funciones como gestión de tareas, comunicación y compatibilidad con IA

Las 10 mejores alternativas a Quip para usar en 2024

¿Quieres cambiar de Quip o empezar con otra solución que no sea tan limitante?

Hemos elaborado una lista de los principales competidores para ayudarle a encontrar la mejor alternativa a Quip para su situación particular. Desde apps de mensajería y herramientas documentales hasta software de gestión de proyectos hay algo para cada equipo. 🤩

ClickUp Docs permite un formato rico y comandos de barra inclinada para trabajar más eficazmente junto a varios usuarios

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno que permite a los equipos trabajar juntos, crear listas de tareas pendientes, planificar proyectos, tomar notas de reuniones y mucho más. Además, sus numerosas funciones de colaboración la convierten en una sólida alternativa a Quip, independientemente del tamaño del equipo, el presupuesto o el sector.

Utilice Documentos de ClickUp para todas sus necesidades basadas en texto. Tanto si desea crear una base de conocimientos para su equipo, documentación de la empresa o material de marketing, esta herramienta hace el trabajo terminado.

El uso compartido de archivos en Docs facilita la asignación de permisos para que los miembros adecuados del equipo tengan acceso a la documentación. Además, IA en Docs ofrece sugerencias y agiliza la tarea de resumir, generar elementos de acción y abordar la edición y el formato.

Vista Tabla en ClickUp

lo convierte en una verdadera alternativa a Quip. Utilice estas hojas de cálculo para realizar un seguimiento de los datos, visualizar métricas y crear una base de datos sin código, sin estar vinculado a la plataforma Salesforce.

Con miles de Plantillas ClickUp para equipos cree cualquier tipo de documentación en menos tiempo. Busque por caso de uso o explore la base de datos de plantillas para encontrar la adecuada para lo que desea crear.

Las mejores funciones de ClickUp

Las funciones de comunicación en equipo, como la vista Chat, facilitan la colaboración al mantener todas las conversaciones en un único espacio de búsqueda

Integración con herramientas como Dropbox,Google Drivey Jira te permiten trabajar sin problemas con las herramientas que más te gustan

Las automatizaciones y la gestión de tareas integradas permiten flujos de trabajo más fluidos para aumentar la productividad

Notificaciones personalizables que mantienen a todo el mundo al día y garantizan que no se pierda nada

Las distintas vistas, incluidos los tableros Kanban, permiten visualizar los flujos de trabajo y ver lo que ocurre en todos los niveles de la empresa

La base de conocimientos le permite crear wikis para equipos interfuncionales y le permite encontrar la información que necesita en cuestión de segundos

Límites de ClickUp

ClickUp AI aún no está disponible en la app, pero se está trabajando en su lanzamiento

Existe una curva de aprendizaje, simplemente porque la plataforma ofrece muchas funciones

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Business Plus : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ opiniones)

: 4.7/5 (8.300+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.700+ opiniones)

2. Notion

vía NotionNotion es una herramienta web de productividad y toma de notas. Utilícela para crear documentación de base de conocimientos, listas de tareas pendientes segmentadas y gestionar proyectos. La herramienta incorpora documentos, cronogramas y Tableros para mejorar la organización y visualizar los flujos de trabajo.

Notion mejores funciones

La IA de Notion te ayuda a completar tus frases, te ofrece ideas para lluvias de ideas y mejora la organización de documentos en un instante

Las funciones de gestión de proyectos te permiten consolidar herramientas, ahorrando costes y recursos

Los filtros permiten ver la información asignada a determinados miembros del equipo o en función de la prioridad

Las etiquetas y rótulos personalizables te permiten supervisar el progreso y hacer un seguimiento de la información más importante para ti

Límites de Notion

Algunos usuarios se quejan de que la app se congela o borra información que luego hay que recuperar

La función de búsqueda es limitada y no puede resaltar la palabra clave en listas o cuadrículas incrustadas

Precios de Notion

Gratuito

**Más 10 $/usuario/mes

Empresa : 18 $/usuario/mes

: 18 $/usuario/mes Empresa: Solicite una demostración para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4.7/5 (4.800+ opiniones)

: 4.7/5 (4.800+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1.800+ reseñas)

3. Documentos de Google

vía Documentos de GoogleDocumentos de Google te permite colaborar con los miembros de tu equipo en documentos desde cualquier lugar y dispositivo. Los sencillos ajustes de uso compartido y la colaboración en tiempo real permiten flujos de trabajo más fluidos. Cambia entre los modos de edición, vista y sugerencia para añadir comentarios y limpiar documentos. 📃

Las mejores funciones de Documentos de Google

Smart Compose reduce los errores y te permite crear contenido más rápido gracias a las sugerencias ortográficas y gramaticales y a la compleción de frases

Al formar parte del entorno de trabajo de Google, puedes utilizar a la perfección herramientas como Gmail, Google Meet y Google Hojas de cálculo de Google para compartir opiniones y hacer comentarios

Documentos de Google se integra con una amplia variedad de herramientas para que puedasahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente

El modo sin conexión te permite seguir trabajando, incluso cuando no estás conectado a internet

Documentos de Google límites

El modo sin conexión no ofrece todas las funciones del modo en línea, lo que limita lo que puedes hacer sin Internet

El almacenamiento gratuito es limitado, por lo que tendrás que pagar más si planeas utilizarlo como una gran herramienta de base de datos

El formato no está tan personalizado como en otras herramientas de esta lista

Precios de Documentos de Google

Personal : Gratis/a

: Gratis/a Business Standard: 12 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Documentos de Google

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27.800+ opiniones)

4. Microsoft OneDrive para la empresa

vía Microsoft Microsoft ha revolucionado el trabajo con herramientas como Windows, Excel y Word. Como su nombre indica, Microsoft OneDrive es una herramienta diseñada para albergar todos tus archivos en un espacio de fácil acceso. Ofrece colaboración sin fisuras, controles de seguridad y funciones móviles, y está diseñado para facilitar la documentación desde la oficina o sobre la marcha.

Las mejores funciones de Microsoft OneDrive para la empresa

Añade archivos compartidos de hasta 100 GB desde Teams o Sharepoint

Las funciones de acceso con fecha de caducidad permiten compartir documentos con ventanas de tiempo limitadas para clientes, contratistas y clientes potenciales

Las ediciones sin conexión se sincronizan automáticamente en cuanto vuelves a conectarte a Internet

La aplicación móvil permite hacer fotos de recibos, escanear tarjetas de empresa y crear pizarras

Recursos como la Biblioteca de productividad y la Comunidad técnica facilitan la obtención de compatibilidad cuando se necesita

Limitaciones de Microsoft OneDrive para la empresa

Los datos pertenecen a la cuenta que los creó, por lo que si un empleado se marcha, tienes un plazo limitado en el que puedes recuperar sus datos y documentos

Los límites de sincronización y caracteres pueden suponer un reto para las grandes empresas

Algunas funciones no están disponibles en todas las regiones o países

Precios de Microsoft OneDrive para empresas

OneDrive para empresas (plan 1) : 5 $/usuario/mes

: 5 $/usuario/mes Microsoft 365 Business Basic : 6 $/usuario/mes

: 6 $/usuario/mes Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneDrive para empresas

G2 : 4.3/5 (9.400+ opiniones)

: 4.3/5 (9.400+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (11.800+ opiniones)

5. Atlassian Confluence

vía Atlassian Confluence es un hub de información centralizado y una herramienta de gestión de proyectos. Crea espacios de equipo para distintos departamentos o proyectos y almacena documentos, planes e ideas. Se integra con docenas de herramientas como Trello, Microsoft Teams y Figma para simplificar los flujos de trabajo. 📁

Mejores funciones de Confluence

Cientos de plantillas hacen que crear todo, desde propuestas de ventas hasta materiales de marketing, sea más fácil que nunca

Recursos como Atlassian University te permiten sacar el máximo partido a la herramienta y encontrar compatibilidad para superar los obstáculos del camino

Los estados personalizados le permiten realizar un seguimiento del progreso y mantener pestañas sobre dónde están las cosas en la tubería

Los comentarios, menciones y notificaciones crean un entorno entorno de trabajo colaborativo Limitaciones de Confluence

Algunos usuarios tuvieron problemas con el formato de las imágenes y los vídeos

Las automatizaciones con herramientas integradas pueden ser complicadas y no siempre funcionar correctamente

La interfaz puede resultar confusa para los nuevos usuarios

Precios de Confluence

Gratuito : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Estándar : 5,75 $/usuario/mes

: 5,75 $/usuario/mes Premium : 11 $/usuario/mes

: 11 $/usuario/mes Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2 : 4.1/5 (3.600+ opiniones)

: 4.1/5 (3.600+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (3.100+ opiniones)

6. Losa

vía Losa Slab tiene como objetivo mantener las cosas simples, centrándose en ser una herramienta de base de conocimientos. Eso significa que no tiene toneladas de campanas y silbatos para la mensajería o tratando de ser un todo-en-una aplicación. Esto la hace ideal para empresas que sólo necesitan una forma de crear, almacenar y colaborar en documentos.

Las mejores funciones de Slab

Las carpetas, etiquetas y temas organizan el contenido y añaden contexto, lo que da como resultado una sólida función de búsqueda

Las amplias integraciones permiten integrar esta herramienta con otros programas, hojas de cálculo y gestores de tareas

La interfaz intuitiva y el formato moderno le permiten centrarse en el contenido

Obtenga ayuda del Centro de ayuda y de los tutoriales en vídeo de la universidad para sacar el máximo partido a esta herramienta

Limitaciones de Slab

Las funciones de edición integradas no son tan potentes como las de otras herramientas

Sólo está diseñada para el almacenamiento y la creación de documentos, por lo que tendrás que utilizar otras herramientas paragestión de equipos y creación de tareas

Precios de las losas

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Inicio : 8 $/usuario/mes

: 8 $/usuario/mes Empresa : 15 $/usuario/mes

: 15 $/usuario/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slab

G2 : 4.6/5 (más de 200 opiniones)

: 4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.8/5 (30+ opiniones)

7. Helpjuice

vía Ayuda Helpjuice es un software de base de conocimientos que se centra en ser personalizable, sencillo y compartible. Utilice la herramienta para crear y almacenar documentos y añadir permisos personalizables. La herramienta también funciona como una herramienta de búsqueda similar a Google con compatibilidad optimizada para SEO, análisis y compatibilidad con varios idiomas. 🌍

Helpjuice mejores funciones

Helpjuice Analytics muestra los tipos de términos que busca la gente para que puedas crear bases de conocimientos dirigidas directamente a tu público objetivo

Las funciones de optimización SEO permiten a los lectores encontrar tus bases de conocimientos más rápido que con otras herramientas

Soporte al cliente en tiempo real que proporciona respuestas en cuestión de minutos, no de días

Los temas, formatos y documentos personalizables le permiten añadir su marca y su propio toque a la documentación

Limitaciones de Helpjuice

La carga de formularios requiere varios clics y podría simplificarse para mejorar la experiencia del usuario

Hay un poco de curva de aprendizaje, ya que esta herramienta funciona de forma diferente a la mayoría de las aplicaciones de bases de conocimiento internas

Precios de Helpjuice

Inicio : 120 $/mes

: 120 $/mes Puesta en marcha : 200 $/mes

: 200 $/mes Premium Limitado : 289 $/mes

: 289 $/mes Premium Unlimited: 499 $/mes

Valoraciones y reseñas de Helpjuice

G2 : 4.3/5 (20+ opiniones)

: 4.3/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (90+ opiniones)

8. Slack

vía SlackSlack es un servicio de mensajería y software de colaboración en equipo herramienta diseñada para que la comunicación sea fluida. La app de escritorio y móvil funciona con iOS y Android para llevar la mensajería a todas partes. De este modo, podrá mantenerse conectado desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin perder el ritmo.

Las mejores funciones de Slack

Los canales personalizables te permiten crear espacios de conversación segmentados para cosas como entretenimiento no relacionado con el trabajo, espacios departamentales y chats centrados en proyectos

Slack Connect permite el acceso limitado y la comunicación con partes externas como proveedores y socios

Las reuniones rápidas aportan una sensación de trabajo tradicional a los entornos remotos con llamadas de vídeo y audio directamente desde la app

Comparta contenidos de otras herramientas directamente en los canales de chat gracias a las aplicaciones e integraciones

Límites de Slack

No existe una opción para difundir los cambios de estado de los usuarios, por lo que tendrás que buscar al miembro del equipo para ver cuál es su estado

A algunos usuarios les resulta fácil perderse notificaciones o mensajes, sobre todo si hay muchos canales

Precios de Slack

Pro : 7,25 $/usuario/mes

: 7,25 $/usuario/mes Business+ : 12,50 $/usuario/mes

: 12,50 $/usuario/mes Enterprise Grid: Póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5 (31.900+ opiniones)

: 4.5/5 (31.900+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23.000+ opiniones)

9. Taskade

vía Taskade Taskade es una app para tomar notas y realizar tareas. Su objetivo es agilizar la productividad proporcionando mensajería, colaboración y gestión de tareas en una sola herramienta. Cuenta con cinco funciones integradas Herramientas de IA incluido un chatbot, un asistente de proyectos y una ayuda a la automatización. 👩‍⚕️

Las mejores funciones de Taskade

Automatice cientos de tareas en segundos gracias a las herramientas de IA que hacen el trabajo pesado por usted

Utilice indicaciones para generar flujos de trabajo dinámicos, listas de tareas pendientes y ayudas visuales

Coordine tareas y genere nuevas ideas manteniendo conversaciones con el chatbot de IA

Los esquemas estructurados son completamente personalizables para crear una base de datos de documentos que tenga sentido para ti

Limitaciones de Taskade

Cargar documentos grandes o demasiados a la vez puede causar fallos

Faltan funciones de gestión de proyectos como los diagramas de Gantt

Los planes más asequibles tienen límites de almacenamiento, lo que puede suponer un reto para los equipos más grandes

Precios de Taskade

Pro : 19 $/mes para hasta 10 usuarios

: 19 $/mes para hasta 10 usuarios Business : 49 $/mes para hasta 25 usuarios

: 49 $/mes para hasta 25 usuarios Ultimate: 99 $/mes hasta 50 usuarios

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2 : 4.6/5 (30+ opiniones)

: 4.6/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ críticas)

10. Tettra

vía Tettra Mientras que Quip está diseñado como una base de conocimientos para equipos de ventas, Tettra pretende ser el hub de conocimientos de referencia para todo el mundo. Las funciones de verificación periódica garantizan que el contenido esté actualizado y sea preciso. Las integraciones y la función de incrustación garantizan que pueda conectarse fácilmente a recursos y archivos externos cuando lo necesite.

Las mejores funciones de Tettra

Kai, el robot de IA incorporado, agiliza las operaciones y ayuda a responder preguntas comunes para liberar su tiempo para el trabajo en profundidad

Asigne expertos en conocimientos en la herramienta para que los miembros del equipo sepan a quién acudir en busca de ayuda

Las sugerencias de contenido automatizadas ayudan a identificar las lagunas de contenido para construir un hub de conocimiento más sólido

Cargue archivos existentes o empiece desde cero

Limitaciones de Tettra

El servicio sencillo no es una buena opción para quienes desean una herramienta "todo en uno"

No hay función de colaboración en directo

Precios de Tettra

Básico : $4/usuario/mes

: $4/usuario/mes Escalado : 8 $/usuario/mes

: 8 $/usuario/mes Profesional: 12 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Tettra

G2 : 4.6/5 (80+ opiniones)

: 4.6/5 (80+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (9+ críticas)

Si está buscando alternativas a Quip, es probable que sus limitaciones le echen para atrás. Aunque es una buena herramienta para algunas empresas, se limita a Salesforce, no tiene una base de conocimientos integrada y no permite realizar búsquedas. Cambie a ClickUp, un software completo de gestión de proyectos que ofrece todo esto y mucho más. Regístrese para obtener una cuenta gratuita de ClickUp hoy mismo y empiece a utilizar funciones como la colaboración en tiempo real, los documentos y hojas de cálculo integrados y las herramientas de IA para llevar sus flujos de trabajo a nuevas cotas. Los desencadenantes instantáneos y las Automatizaciones ahorran tiempo y esfuerzo y puedes hacer un seguimiento de toda tu documentación en espacios personalizables. 💪