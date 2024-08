las 10 mejores alternativas a GitBook para documentos técnicos en 2024

Si sientes que tu equipo podría llenar una biblioteca con todo lo que sabe sobre tu empresa y sus productos, probablemente es porque puede. 📚

Y cuanto antes saque esos conocimientos de la cabeza de la gente y los plasme en una página, mejor le irá a su empresa. Documentar los conocimientos que con tanto esfuerzo ha adquirido tu equipo facilita la incorporación de nuevos empleados, el uso compartido de información entre departamentos y la enseñanza a los clientes de las nuevas funciones de los productos.

Pero una biblioteca real probablemente no sea la solución. En su lugar, necesita una base de conocimientos digital (o wiki) a la que su equipo o sus clientes puedan acceder desde cualquier lugar. GitBook es uno de los programas de software de base de conocimientos más populares, pero si tu equipo no se dedica al desarrollo de productos SaaS o no puedes permitirte los precios de GitBook, puede que no sea adecuado para ti.

Descubre las 10 mejores alternativas a GitBook para equipos de todo tipo, y empieza a crear tu propio wiki de empresa.

¿Qué es GitBook? ¿Cómo funciona?

GitBook es una herramienta de base de conocimientos que ayuda a los equipos técnicos a crear documentación. Sus funciones se crearon pensando en los desarrolladores y diseñadores de productos SaaS, pero también puedes utilizarla para otros tipos de documentación en línea.

Puedes usar GitBook para crear documentación interna y externa, tanto si estás publicando documentación de producto para tus clientes como si estás esbozando una base de conocimiento para los términos y procesos de la empresa.

GitBook es lo suficientemente flexible como para permitir a los desarrolladores codificar su documentación, con opciones de edición Markdown o WYSIWYG. Pero también ofrece plantillas y un editor de bloques de arrastrar y soltar para los no programadores de tu equipo. Puedes etiquetar a tus colegas para una mejor colaboración, y puedes anidar páginas para una mejor organización.

Cómo elegir la mejor alternativa a GitBook

La mejor alternativa a GitBook para tu equipo dependerá de las necesidades y el presupuesto de tu empresa. Aquí tienes algunas cosas a tener en cuenta mientras sopesas tus opciones:

¿Qué equipos lo usarán? Si eres una empresa de productos SaaS, entonces es posible que desees una plataforma de documentación que esté más centrada en los ingenieros y que tenga muchas opciones de personalización basadas en código. Si sus departamentos de marketing y recursos humanos estarán entre los principales usuarios, querrá algo que ofrezca un formato gratuito/a basado en código

Si eres una empresa de productos SaaS, entonces es posible que desees una plataforma de documentación que esté más centrada en los ingenieros y que tenga muchas opciones de personalización basadas en código. Si sus departamentos de marketing y recursos humanos estarán entre los principales usuarios, querrá algo que ofrezca un formato gratuito/a basado en código **Algunas plataformas son sólo internas (para tu equipo). Otras sólo ofrecen bases de conocimiento públicas (para sus clientes). Y otras ofrecen ambas cosas. Muchas también tienen ajustes avanzados de permisos para que puedas elegir quién puede editar qué documentos, una función esencial para equipos grandes

¿Cómo quieres buscar la información? Si tu base de conocimientos va a ser muy grande, puede ser útil contar con un asistente de IA que busque en la base de datos por ti. Pero también puedes encontrar programas con barras de búsqueda, mientras que otros te permiten organizarlos como los libros, con páginas de referencia y una tabla de contenidos

Las 10 mejores alternativas a GitBook en 2024

Prepárate para encontrar tu próxima alternativa favorita a GitBook. Estas 10 opciones lo tienen todo. Encontrarás software que va desde "cualquiera puede hacerlo" hasta "se requieren conocimientos de código" Y hemos incluido plataformas que se centran en bases de conocimiento de clientes, bases de conocimiento internas o ambas. Así que seguro que encuentra un programa que satisfaga sus necesidades de conocimiento.

Anidamiento de una página dentro de otra en ClickUp Docs

Si está documentando procesos internos, necesita una app que sea tan rápida como su equipo. ClickUp permite que todos trabajen juntos más rápido, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. 🌎

Varios miembros del equipo pueden editar el mismo documento simultáneamente, y usted puede añadir etiquetas y comentarios para hacer preguntas sobre lagunas de conocimiento y obtener respuestas rápidamente.

Es la app ideal para crear wikis de empresa y documentar funciones de productos, procesos departamentales y roles individuales. Todos, desde los ingenieros y el equipo de operaciones hasta el departamento de RR.HH., obtienen exactamente lo que necesitan de una sola app.

ClickUp es la receta para mejorar la comunicación, la colaboración y el uso compartido del conocimiento. Así, su equipo puede ponerse manos a la obra 🧑‍🍳

Las mejores funciones de ClickUp

Documentos de ClickUp son fáciles de personalizar, por lo que puede añadir encabezados, tablas, pancartas, etiquetas, comentarios, marcadores, imágenes, vídeos y enlaces a fuentes externas o a otros documentos de su base de conocimientos

ClickUp AI le permite dar formato, escribir, resumir y editar contenidos rápidamente, para que documentarse no le lleve todo el día

Plantillas ClickUp le permiten empezar a crearwikispOE, documentación de productos, /ref/ https://clickup.com/templates/hr-knowledge-base-kkmvq-6189124 Bases de conocimiento de RRHH /%href/ y mucho más sin tiempo de configuración

Las herramientas de colaboración permiten que varios miembros de un equipo trabajen simultáneamente en un documento, añadan elementos de acción o conviertan texto en tareas

Las funciones de búsqueda le ayudan a encontrar información en los documentos o en su base de conocimientos

Los ajustes de privacidad, los controles de edición y los permisos le permiten controlar quién puede editar y ver cada documento

Limitaciones de ClickUp

Puede haber una curva de aprendizaje para los usuarios novatos

No todas las funciones de la aplicación web están disponibles en la aplicación móvil

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (8,795+ opiniones)

4.7/5 (8,795+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (3.805+ opiniones)

2. Confluencia

vía Confluencia Forma parte del ecosistema de Atlassian, junto con Jira y Trello Confluence es una herramienta de gestión del conocimiento y colaboración. Está diseñada para facilitar una mejor comunicación interna, para que todo tu equipo esté en la misma página. 📃

Y a veces lo decimos literalmente. Gracias a las funciones de coedición, los miembros de tu equipo pueden crear documentos compartidos y trabajar juntos en ellos en tiempo real, sin necesidad de estar en la misma sala al mismo tiempo. Es una buena herramienta para intercambiar ideas sobre nuevos proyectos y documentar procesos internos, sobre todo si tu equipo ya utiliza Jira.

Mejores funciones de Confluence

El control de versiones permite realizar un seguimiento de los cambios y volver a versiones anteriores de los documentos

El contenido anidado facilita la organización

Integraciones conHerramientas de creación de contenidos de IAcomo ChatGPT, Copywriter y Wordsmith, te ayudan a crear, resumir o editar contenidos rápidamente

Los permisos de contenido le permiten establecer quién puede ver y quién puede editar cada página del documento

Límites de Confluence

Algunos usuarios afirman que es difícil gestionar los ajustes de permisos

Otros informan de que organizar los documentos puede resultar difícil y que la función de búsqueda no siempre muestra el documento que se busca

Precios de Confluence

Gratuito

Estándar: 5,75 $/mes por usuario

5,75 $/mes por usuario Premium: 11 $/mes por usuario

11 $/mes por usuario Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2: 4,1/5 (3.665+ opiniones)

4,1/5 (3.665+ opiniones) Confluence: 4.5/5 (3,090+ opiniones)

3. Tettra

vía Tettra Directivos y equipos de RR.HH., ¡alégrense! Tettra es una plataforma de uso compartido de conocimientos creada específicamente para equipos internos, y puede ahorrarle tener que responder a las mismas preguntas una y otra vez.

No es sólo una base de conocimientos de autoservicio (en la que los miembros del equipo tienen que localizar sus propias respuestas), su equipo también puede utilizar esta plataforma para hacer preguntas interactivas. Entonces pueden obtener su respuesta de un experto en conocimiento o de un amigable chatbot de IA. 🤖

Las mejores funciones de Tettra

Kai, una función deHerramienta de IApermite a los miembros de su equipo formular preguntas a un chatbot que busca en su base de conocimientos y proporciona la respuesta

Una sección de preguntas y respuestas muestra a su equipo las preguntas más frecuentes y sus respuestas rápidamente

Las integraciones con Slack y Microsoft Teams permiten suministrar respuestas desde Tettra en unos pocos clics

Knowledge Experts le permite especificar la mejor persona de su organización para responder a preguntas sobre diferentes temas

Limitaciones de Tettra

Aunque hay un periodo de prueba gratuito, no hay un plan gratuito, lo que podría poner este programa fuera del alcance de empresas con un presupuesto ajustado

Algunos usuarios opinan que las opciones de formato y personalización son limitadas

Precios de Tettra

Básico: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Escalado: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Profesional: 12 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tettra

G2: 4.6/5 (85+ opiniones)

4.6/5 (85+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (9+ opiniones)

4. Docusaurus

vía Docusaurus Si eres un ingeniero de producto al que le encantan los logotipos bonitos, esta plataforma de documentación y su dinosaurio cuadrado podrían ser para ti. Sin embargo, si no tienes experiencia en código, es hora de dejar ir a este dino. 🦖

Este generador de sitios estáticos de código abierto se creó pensando en los desarrolladores y es ideal para crear documentación técnica de productos. Te permite crear rápidamente un sitio web estático autoalojado para explicar las funciones de tu producto a tu comunidad.

Bonus: Echa un vistazo 10 plantillas gratuitas de documentación técnica

Las mejores funciones de Docusaurus

Escribe tus documentos con MDX, y Docusaurus los convertirá automáticamente a HTML

Publica diferentes versiones de tu documentación para que coincida con la versión de tu producto

Traduce tus documentos usando git, Crowdin, o cualquier otro gestor de traducción

Personaliza tu diseño con componentes React interactivos

Limitaciones de Docusaurus

Esta app requiere conocimientos de código y una infraestructura de TI más avanzada

Tendrás que proporcionar tu propio alojamiento y gestionar la seguridad de tus datos

Precios de Docusaurus

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Docusaurus

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Leer los documentos

vía Lea los documentos Read the Docs es una plataforma fácil de usar, siempre y cuando todos los usuarios en cuestión sean programadores, idealmente programadores que trabajen en Python. 🐍

Este software de documentación utiliza un enfoque de documentos como código que permite a los desarrolladores documentar procesos sin cambiar su flujo de trabajo. Además, puede distribuir la documentación del producto a los usuarios con cada combinación, sin necesidad de pasos adicionales.

Es una buena herramienta para empresas de SaaS interesadas principalmente en compartir conocimientos con sus usuarios y desarrolladores.

Las mejores funciones de Read the Docs

Integrarlo con cualquier herramienta de documentación, incluyendo Sphynx, MkDocs, y Jupyter Book

Utiliza la sintaxis reStructuredText o Markdown para crear tus documentos

Busque en sus documentos desde el panel o utilice la API de búsqueda para ofrecer potentes funciones de búsqueda a sus usuarios

Previsualice las solicitudes de validación antes de lanzarlas

Leer las limitaciones de los documentos

Read the Docs es una herramienta basada en Python, y aunque no necesitas saber Python para usar la plataforma, puede que no sea la herramienta ideal para desarrolladores JavaScript o PHP que quieran personalizarla ellos mismos

No hay opciones para añadir componentes MDX o React

Leer los precios de los documentos

Comunidad: Gratuito/a

Gratuito/a Membresía Oro: $5/mes

$5/mes Plan Business Básico: $50/mes

$50/mes Plan Business Avanzado: $150/mes

$150/mes Plan Business Pro: $250/mes

Leer los documentos valoraciones y comentarios

G2: 5/5 (1+ opiniones)

5/5 (1+ opiniones) Capterra: No hay reseñas disponibles

6. Archbee

vía Archbee Centrada en equipos técnicos, esta plataforma de documentación es ideal para crear guías de usuario, guías para desarrolladores o documentación de productos. Pero también puedes utilizarla para documentar procesos internos y POE.

Tus equipos podrán mejorar gestionar su tiempo con una base de conocimientos que les permita encontrar las respuestas a sus preguntas. Y sus clientes podrán adoptar más fácilmente su producto con explicaciones de las funciones al alcance de la mano. 👐

Archbee mejores funciones

Las herramientas de colaboración permiten a varios miembros del equipo trabajar simultáneamente en el mismo documento

Las funciones de control de versiones permiten realizar un seguimiento de los cambios o volver a una versión anterior, de forma similar a Documentos de Google

Puede insertar fragmentos de contenido en múltiples ubicaciones mientras edita el contenido desde un único lugar

El widget de documentación contextual añade ayuda interactiva en el producto para explicar las funciones a medida que los usuarios se encuentran con ellas

Limitaciones de Archbee

Varios usuarios informan de que este programa puede tener errores, lo que puede afectar a su capacidad para acceder a algunas de sus funciones

A otros les gustaría que hubiera más opciones de personalización para las fuentes y el formato

Precios de Archbee

Para principiantes: Gratis/a

Gratis/a Crecimiento: $40/mes

$40/mes Escalado: 80$/mes

80$/mes Enterprise: 400 $/mes

Valoraciones y reseñas de Archbee

G2: 4.5/5 (105+ opiniones)

4.5/5 (105+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (20+ opiniones)

7. BookStack

vía BookStack Otro proyecto de código abierto, BookStack está construido para la simplicidad con una interfaz de usuario WYSIWYG. Esa simplicidad significa que todos los miembros de tu equipo sabrán lo que están viendo. 👀

Este es nuestro proyecto de código abierto favorito, software de base de conocimientos por su facilidad de uso. Todo el mundo, desde RR.HH. hasta la gestión de proyectos, el soporte al cliente, el marketing o las operaciones, puede empezar a utilizarlo.

BookStack mejores funciones

Una jerarquía clara de gestión de contenidos le ayuda a organizar su base de conocimientos en libros, capítulos y páginas

La función de búsqueda le permite encontrar contenido en uno de sus libros o en todos ellos, y puede mantener el contenido interconectado mediante enlaces

Puede editar su contenido en Markdown o en texto sin formato

Las integraciones con plataformas de autenticación, como Okta, SAML2 y LDAP, mantienen la seguridad de su contenido

Limitaciones de BookStack

Algunos usuarios afirman que las opciones de personalización visual son limitadas

Otros consideran que el proceso de carga de archivos es complicado porque a veces puede desviarte de la página en la que estás trabajando

Precios de BookStack

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de BookStack

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2+ reseñas)

8. Notion

vía Notion Una de las más populares software wiki que han surgido en los últimos 10 años, Notion tiene una apariencia limpia con muchos espacios en blanco. Pero aunque parezca sencillo, sus funciones son avanzadas y le ofrecen muchas opciones de personalización.

Si te da miedo la página en blanco, puedes utilizar una plantilla para empezar. Y si quieres poner la "diversión" en el conocimiento fundamental, Notion te permite añadir memes y emojis. 🤩

Para más información, consulta este artículo en profundidad comparación de Notion y Confluence una de las otras alternativas populares de GitBook en esta lista.

Notion mejores funciones

Los documentos son altamente personalizables, permitiéndote añadir una tabla de contenidos, encabezados, cuerpo de texto, viñetas, interruptores, tablas, imágenes, vídeos, fragmentos de código, ecuaciones matemáticas y mucho más

Los proyectos le permiten organizar sus tareas pendientes con una vista Kanban o una vista de cronograma

Las herramientas de colaboración en tiempo real permiten a varios miembros del equipo editar documentos simultáneamente o etiquetarse con preguntas y comentarios

Herramientas de escritura de IA pueden resumir su contenido, identificar los puntos clave o editar su redacción por usted

Las integraciones facilitan la conexión con Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier, etc

Límites de Notion

Varios usuarios informan de que la app móvil tiene tiempos de carga más lentos que la app web

Debido a que Notion ofrece muchas opciones de personalización, algunos usuarios nuevos encuentran abrumador empezar a utilizarlo

Precios de Notion

Gratuito

Plus: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: 15 $/mes por usuario

15 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4.7/5 (4,795+ opiniones)

4.7/5 (4,795+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (1.860+ opiniones)

9. Jekyll

vía Jekyll Esta plataforma gratuita, de código abierto, fue creada por el fundador de GitHub, por lo que GitBook y Jekyll tienen básicamente los mismos padres. 👨‍👧‍👦

Pero mientras que GitBook fue diseñado específicamente como una herramienta de documentación para equipos de productos SaaS, Jekyll fue diseñado originalmente para la creación de blogs.

Sin embargo, como generador de sitios estáticos, funciona tan bien para compartir conocimientos como para crear entradas de blog. Además, puedes conseguir alojamiento gratuito en GitHub Pages, completado con un nombre de dominio personalizado.

Las mejores funciones de Jekyll

Crea tu sitio usando sintaxis Markdown, Liquid, HTML o CSS

Importa tu contenido automáticamente desde diversas plataformas, como Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS, etc

Limitaciones de Jekyll

Las plantillas no tienen ningún código personalizado incorporado, por lo que tus opciones de personalización son limitadas a menos que estés dispuesto a crear tu propia solución

Cuando añades imágenes o archivos de vídeo, no hay compatibilidad integrada que te ayude a reducir el tamaño de los archivos o a recargarlos en tiempo real

Precios

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Documento360

vía Documento360 Si la idea de documentar todos sus procesos puede hacerle girar la cabeza 360 grados, Document360 está aquí con una interfaz de usuario amigable que le mantendrá la cabeza en su sitio. 😵‍💫

Esta herramienta multiuso software de gestión del conocimiento funciona con documentación técnica, documentación de productos y documentación de procesos internos, para que pueda hacer un seguimiento de todo, desde la incorporación de RR.HH. hasta las preguntas frecuentes de los clientes.

Sus documentos se muestran en un sitio web, para que sus clientes o los miembros de su equipo puedan acceder a ellos desde cualquier lugar. Usted decide si quiere que sean públicos o privados, porque el conocimiento es suyo para compartirlo.

Las mejores funciones de Document360

El portal interno de la base de conocimientos permite a su equipo crear contenidos con funciones de revisión y gestión de contenidos fáciles de usar

El sitio Web externo de la Base de conocimientos muestra sus documentos en una base de datos pública para el soporte al cliente o en una base de datos privada para los miembros del equipo

El asistente de la base de conocimientos le permite incrustar un widget en su sitio web o producto para que los usuarios puedan buscar respuestas en cualquier momento

Las integraciones conectan su base de conocimientos con sus apps favoritas, como Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus, etc

Limitaciones de Document360

Este programa no permite la edición simultánea, lo que puede dificultar la colaboración en equipo

Para ajustar el diseño y la presentación, tendrás que utilizar códigos personalizados

Precios de Document360

Gratuito

Estándar: 149 $/mes por proyecto

149 $/mes por proyecto Profesional: 299 $/mes por proyecto

299 $/mes por proyecto Business: $399/mes por proyecto

$399/mes por proyecto Enterprise: 599 $/mes por proyecto

Valoraciones y reseñas de Document360

G2: 4,7/5 (más de 365 opiniones)

4,7/5 (más de 365 opiniones) Capterra: 4.7/5 (185+ opiniones)

Adiós, GitBook

El conocimiento es poder. 💪

Y ahora que conoces las mejores alternativas a GitBook, estás listo para elegir una potente plataforma de uso compartido del conocimiento para tu equipo.

A la hora de crear una base de conocimientos interna, ClickUp es una de las plataformas más colaborativas y fáciles de usar que existen. No requiere conocimientos de código y permite etiquetar a los miembros del equipo, trabajar simultáneamente y conectar documentos a tareas en los tableros de gestión de proyectos.

Y como puede empezar a utilizarla gratis, podrá documentar los conocimientos de su empresa inmediatamente. Pruebe ClickUp para llevar los conocimientos de tu equipo al siguiente nivel.