10 mejores alternativas y competidores de Kanbanize en 2024

Los Tableros Kanban ofrecen a equipos de cualquier tipo una forma útil de gestionar proyectos y capacidad. Si ya eres usuario de Kanbanize, conoces bien el poder y la eficacia de este enfoque inspirado en Agile para gestión de tareas .

Lo que te estarás preguntando es si existe una alternativa mejor a esta popular herramienta SaaS basada en la nube. Si usted es un usuario actual o simplemente explorar sus opciones, creemos que hay una mejor opción de gestión de proyectos para los fans de Tablero Kanban en 2024.

Sigue leyendo para descubrir las mejores alternativas de Kanbanize, para que puedas encontrar la combinación ideal para tus necesidades de planificación de tareas y proyectos. ✅

¿Qué es Kanbanize? Cómo se utiliza Kanban para la gestión de proyectos?

Kanbanize es una herramienta construida para equipos que utilizan Principios ágiles de gestión de proyectos la gestión ágil de proyectos, centrándose en el uso de tableros Kanban para agilizar los flujos de trabajo, organizar las tareas y centrarse en las tareas prioritarias.

Tableros Kanban en sí son una forma útil de visualizar las tareas en curso, para que sepa lo que hay que trabajar, lo que se está convirtiendo en un obstáculo y lo que ya está completada. Los Tableros Kanban toman su tarea tradicional o lista de tareas pendientes y la convierten en una visión muy visual.

A través de Kanbanize Esta popular herramienta ágil herramienta de gestión de proyectos viene completa con secciones, tareas, personas asignadas, indicadores de prioridad y otras funciones que hacen que la experiencia de organizar y completar tareas sea más eficaz.

Los usuarios de Kanbanize se benefician no sólo de los Tableros Kanban sino también de una serie de otras funciones, incluyendo la gestión del flujo de trabajo, cronogramas y paneles de elaboración de informes. Una herramienta con un sistema de Tablero Kanban fácil de usar es imprescindible para cualquiera que busque una alternativa a Kanbanize.

Pero estas otras funciones también juegan un rol a la hora de considerar qué herramienta para la gestión de proyectos es la más adecuada para ti.

Qué buscar en una alternativa a Kanbanize

Kanbanize ofrece mucho para los usuarios que buscan organizar sus flujos de trabajo con tableros Kanban, pero no es la única herramienta con esta función. Hay un gran intervalo de alternativas a Kanbanize disponibles. Sólo tienes que encontrar una que se adapte a tus necesidades.

Cuando busques alternativas a Kanbanize, considera:

Características: ¿La app tiene todas las funciones que necesitas?

¿La app tiene todas las funciones que necesitas? Experiencia del usuario: ¿Es la herramienta de software Kanban fácil de usar y navegar? ¿Puede integrar a todo su equipo con éxito? ¿Es la interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar?

¿Es la herramienta de software Kanban fácil de usar y navegar? ¿Puede integrar a todo su equipo con éxito? ¿Es la interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar? Integraciones: ¿Puede la aplicación integrarse con el resto de sus herramientas de software, incluidas las herramientas de colaboración como Slack? ¿Podría sustituir potencialmente a algunas de ellas?

¿Puede la aplicación integrarse con el resto de sus herramientas de software, incluidas las herramientas de colaboración como Slack? ¿Podría sustituir potencialmente a algunas de ellas? Vistas: ¿Sólo puedo utilizar una vista de Tablero Kanban? ¿Existen otros tipos de vista, como los gráficos de Gantt o una vista de Calendario?

¿Sólo puedo utilizar una vista de Tablero Kanban? ¿Existen otros tipos de vista, como los gráficos de Gantt o una vista de Calendario? Precios: ¿La herramienta es asequible? ¿Hay un coste de suscripción mensual o anual?

Tanto si necesita una herramienta para organizar sus Equipo Scrum o quieres usar tableros Kanban para ayudarte a visualizar tu lista personal de tareas pendientes, existe una alternativa de Kanbanize que hará lo que tú quieras.

Utiliza estos criterios para ayudarte a averiguar exactamente lo que necesitas y cuál es la mejor app para ti.

Las 10 mejores alternativas a Kanbanize en 2024

Tantas herramientas de software afirman ofrecer increíbles Tableros Kanban que le ayudarán a agilizar sus flujos de trabajo y organizar proyectos y recursos de manera más eficaz. Sólo algunas de ellas están a la altura.

Descubre las 10 mejores alternativas a Kanbanize para probar en 2024.

Agrupe las tareas de su tablero Kanban por estado, Campos personalizados, Prioridad y más en la vista Tablero de ClickUp

ClickUp es bien conocido como una plataforma de productividad y gestión de proyectos, y este propósito se demuestra elegantemente en su enfoque de los Tableros Kanban.

La interfaz de ClickUp Tableros Kanban ofrecen a los equipos una panorámica muy visual de las tareas en curso, los bloqueos y las tareas completadas. Utilice el sistema de tableros para arrastrar y soltar tareas de una columna a otra, ordenar y filtrar para ver las tareas y organizar la carga de trabajo de su equipo con un sistema Kanban totalmente personalizable.

Organice las columnas para que coincidan con su forma preferida de trabajar y agrupe las tareas por estado, persona asignada, prioridad y mucho más. Obtenga una Panorámica de todos los Tableros de los que es responsable en un solo lugar para hacer un seguimiento de su progreso y responsabilidades en todos los proyectos.

Utilice estados personalizados para personalizar su experiencia y construir un Tablero útil para cualquier cosa, desde sprints hasta procesos de varias fases.

ClickUp no sólo ofrece software gratuito/a para Tableros Kanban pero también puede convertirse en toda la potencia detrás de su Equipo ágil . Gestiona tus hojas de ruta de producto, backlogs, sprints, diseño UX y mucho más Flujos de trabajo ágiles todo en un solo lugar. Cree paneles para supervisar el plazo de entrega, la velocidad y otros datos sobre cómo trabaja su equipo. 🌻

ClickUp mejores funciones

Construirplantillas de flujo de trabajo y gestione la capacidad con Tableros Kanban altamente personalizables

Vea todos los Tableros a la vez dentro de ClickUp

Filtre tareas y marque como favoritos las vistas filtradas para facilitar su uso

Cree y actualice estados personalizados para los flujos de trabajo

Arrastre y suelte tareas entre columnas para cambiar rápidamente las prioridades

Inspírese en /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/25130/ejemplos-de-tablero-kanban/ Ejemplos de Tableros Kanban /%href/ yPlantillas de Tableros Kanban* Realice cambios en varias tareas a la vez

Ahorre tiempo en la planificación y documentación Agile conClickUp AI Limitaciones de ClickUp

Para algunos usuarios, la variedad de funciones de ClickUp puede resultar abrumadora al principio

ClickUp AI ofrece funciones útiles para los equipos ágiles, pero aún se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y aún tiene más funciones por llegar

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.800 opiniones)

4,7/5 (más de 8.800 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opiniones)

2. Monday.com

vía MondayMonday se describe a sí mismo como un "sistema operativo para el trabajo", y sus tableros Kanban integrados ofrecen a los usuarios una alternativa a Kanbanize. Los usuarios pueden utilizar los tableros Kanban para gestionar iniciativas y proyectos, organizar procesos y centralizar las comunicaciones del equipo. 🖊️

Con la colaboración en proyectos y herramientas de gestión de recursos para ayudar a los equipos a trabajar mejor juntos, Monday es una opción sólida a considerar entre las principales alternativas de Kanbanize.

Las mejores funciones de Monday

Mueve automáticamente las tareas de un grupo de Tablero a otro - a través de múltiples proyectos

Recibe notificaciones y seguimiento de tareas para saber cuando todo está completado o atrasado

Utilice plantillas integradas para empezar con sus tableros Kanban

Personalice el aspecto de sus tableros Kanban para gestionar las asignaciones de tareas y supervisar el progreso de la forma que desee

límites de Monday

Según algunos usuarios, las opciones de personalización de los tableros Kanban son más limitadas que en otras áreas del software

Algunos usuarios informan que la forma actual de Monday de organizar subtareas en listas de control por estado podría mejorarse

Precios de Monday

Gratuito

Básico: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Estándar: 10 $/mes por usuario

10 $/mes por usuario **Profesional:16 $/mes por usuario

Enterprise: Consultar precios

Monday valoraciones y comentarios

G2: 4.7/5 (8,600+ opiniones)

4.7/5 (8,600+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (4.200+ opiniones)

3. nTask

vía nTask nTask es una software de gestión de proyectos que puede utilizar para planificar, organizar y supervisar proyectos. La plataforma incluye Tableros Kanban diseñados para facilitar a los usuarios la gestión de flujos de trabajo y aumentar la transparencia sobre los proyectos. 🔒

nTask mejores funciones

Enlaza proyectos, asigna tareas y realiza un seguimiento de tu tiempo

Envía correos electrónicos automáticamente para crear nuevas tareas en tus Tableros Kanban

Establezca personas asignadas y gestione conversaciones en un solo lugar

Personalice sus Tableros Kanban con colores de estado e imágenes de fondo

nTask limitaciones

Algunos usuarios afirman que la interfaz no es tan intuitiva como la de otros competidores en este espacio

Puede haber una curva de aprendizaje empinada para los nuevos usuarios, de acuerdo con algunos críticos

nTask precios

Premium: $3/mes por usuario

$3/mes por usuario Business: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

nTask valoraciones y comentarios

G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)

4,4/5 (más de 10 opiniones) Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

4. Wrike

vía WrikeWrike es una plataforma diseñada para ayudar a los usuarios a racionalizar sus procesos y flujos de trabajo en un solo lugar. La plataforma incluye su versión de Tableros Kanban para Gestión ágil de proyectos . Los Tableros Kanban de Wrike están diseñados para ayudar a los equipos a mantenerse centrados, reducir los registros y agilizar las colas de tareas. 💬

Las mejores funciones de Wrike

Auto-asignación de tareas mediante formularios de solicitud

Ver todo el historial de una tarea simplemente haciendo clic sobre ella

Utilice estados personalizados para personalizar sus tableros Kanban

Utilice plantillas integradas para empezar con su primer Tablero

Limitaciones de Wrike

Los usuarios que buscan la gestión de dependencias pueden encontrar el enfoque de Wrike más limitado que otras herramientas de gestión de proyectos

Algunos usuarios sugieren que otras herramientas tienen funciones de automatización más avanzadas

Precios de Wrike

Gratuito

Equipo: 9,80 $/mes por usuario

9,80 $/mes por usuario Business: 24,80 $/mes por usuario

24,80 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Contactar para precios Pinnacle: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3.400 opiniones)

4,2/5 (más de 3.400 opiniones) Capterra: 4.3/5 (2,300+ opiniones)

5. Adobe Workfront

vía Adobe WorkfrontAdobe Workfront es una herramienta de gestión del trabajo diseñada para ayudar a los usuarios a mantenerse alejados de su bandeja de entrada y centrarse en ser productivos. La herramienta incluye una función de Tablero Kanban que introduce una mejor forma de Equipos ágiles para trabajar juntos, visualizar tareas y alcanzar objetivos. 🎯

Las mejores funciones de Adobe Workfront

Personalice sus Tableros Kanban y tarjetas de historias con nombres personalizados y campos de estado

Añade automáticamente historias de tu backlog de trabajo

Determine durante cuánto tiempo se mostrarán las tarjetas en su Tablero Kanban, de modo que las tareas completadas se eliminen automáticamente

Configure sus límites de trabajo en curso para controlar la cantidad de trabajo en la que se centra su equipo

Límites de Adobe Workfront

Algunos usuarios sugieren que puede haber una curva de aprendizaje empinada para los usuarios nuevos o no técnicos

Notificaciones pueden llegar a ser abrumadoras a menos que las modifique individualmente, de acuerdo con algunos revisores

Precios de Adobe Workfront

Select: Contactar para precios

Contactar para precios Premium: Contactar para precios

Contactar para precios Ultimate: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Adobe Workfront

G2: 4,1/5 (más de 900 opiniones)

4,1/5 (más de 900 opiniones) Capterra: 4.4/5 (1,300+ opiniones)

6. Jira

vía JiraJira es la mejor valorada Herramienta ágil para equipos de desarrollo de software, así que por supuesto incluye una robusta función de Tablero Kanban. Teams can use Jira's Kanban or Scrum boards to visualize their workflows, maximize efficiency, and handle roadblocks before they become a problem. 🛑

Las mejores funciones de Jira

Obtén una Panorámica de un proyecto, e identifica qué tareas necesitan atención

Conduzca las tareas hacia su completado, y limite las tareas de trabajo en progreso

Identifique rápidamente la categoría de una tarea, su importancia y a quién está asignada

Utilice la función de JiraPlantillas ágiles para empezar; luego personalízalas para que se ajusten a las necesidades de tu equipo

Limitaciones de Jira

Jira está diseñado para equipos de desarrollo de software, por lo que los equipos de otros departamentos pueden encontrar que algunas de las funciones no son relevantes

Algunos usuarios desearían que la vista de subtareas fuera más práctica de usar y entender

Precios de Jira

Gratuito

Estándar: $7.75/mes por usuario

$7.75/mes por usuario Premium: 15,25 $/mes por usuario

15,25 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (5.500+ opiniones)

4,3/5 (5.500+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (13,300+ opiniones)

7. Trello

vía TrelloTrello es una herramienta de gestión de proyectos basada en el principio del Tablero Kanban. Teams can use Trello to organize tasks, team members, and apps all in one place. Trello ofrece una introducción simplificada a los tableros Kanban, por lo que es una opción popular para los nuevos en el concepto. ⚒️

Las mejores funciones de Trello

Construye tableros Kanban para organizar pensamientos, proyectos, listas y programas

Personaliza tus tarjetas de tablero para que contengan toda la información, archivos y enlaces relevantes

Organice las tareas en tableros para crear una lista de tareas pendientes más eficaz

Asigna tareas a los miembros del equipo y visualiza su progreso

Límites de Trello

Para algunos usuarios, las funciones mínimas de (elaboración de) informes y análisis de Trello son una limitación

Mover tareas entre tableros puede ser complicado si utilizas la app, según algunos usuarios

Precios de Trello

Gratuito

Estándar: $5/mes por usuario

$5/mes por usuario Premium: 10 $/mes por usuario

10 $/mes por usuario Empresa: Desde 17,50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13,300+ opiniones)

4.4/5 (13,300+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (22,800+ opiniones)

8. Herramienta Kanban

vía Herramienta Kanban Kanban Tool es un sistema dedicado de gestión de proyectos Kanban. La herramienta no sólo incluye tableros Kanban, sino también control de tiempo integrado, diseñado para ayudar a los equipos a trabajar juntos de forma más eficaz. Los tableros de Kanban Tool fomentan la gestión visual, la colaboración en equipo y las actualizaciones en tiempo real. 🙌

Las mejores funciones de Kanban Tool

Visualiza las tareas de una manera más eficiente con Tableros personalizables

Obtén una Panorámica del estado actual del trabajo para que puedas priorizar tareas

Colaborar con los miembros del equipo y los clientes en tiempo real

Obtén información sobre cómo trabajas con métricas y análisis integrados

Limitaciones de la herramienta Kanban

Algunos usuarios informan de que la interfaz y la experiencia del usuario parecen más anticuadas que otras herramientas de Kanban /ref/ https://clickup.com/blog/best-project-management-tools/ herramientas de gestión de proyectos /%href/ en esta lista

Es difícil ver las dependencias de una tarea desde la vista principal, según algunos revisores

Precios de Kanban Tool

Gratuito

Teams: $6/mes por usuario

$6/mes por usuario Enterprise: $11/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Kanban Tool

G2: 4.7/5 (30+ opiniones)

4.7/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

9. Kanboard

vía Kanboard Kanboard es un enfoque muy minimalista de los Tableros Kanban. Esta herramienta de gestión de proyectos ágil y de código abierto es gratuita/a y ofrece a los usuarios con conocimientos técnicos la oportunidad de crear y alojar su propio sistema Kanban desde cero. El software permite a los usuarios visualizar tareas, arrastrarlas y soltarlas, y personalizar el aspecto del tablero. 👀

Kanboard mejores funciones

Gestiona las tareas de forma sencilla y minimalista

Mantente centrado en las listas de pendientes y en las próximas tareas sin distracciones

Arrastre y suelte tareas entre columnas para actualizar su Tablero

Resalte automáticamente cuando su trabajo en curso ha alcanzado su capacidad, para que pueda centrarse en completar las tareas

Límites de Kanboard

Kanboard requiere que los usuarios sepan cómo instalar, alojar y mantener su propio software, por lo que es más adecuado para usuarios expertos

Algunos usuarios pueden encontrar el estilo y la simplicidad de Kanboard desagradable en comparación con otras soluciones de gestión de proyectos altamente visuales

Precios de Kanboard

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Kanboard

G2: 2.5/5 (1 crítica)

2.5/5 (1 crítica) Capterra: 4/5 (4+ opiniones)

10. Asana

vía AsanaAsana es una herramienta de gestión de proyectos que incluye Tableros Kanban dentro de su conjunto de funciones. Los Tableros Kanban de Asana promueven la colaboración en equipo y la transparencia. Los usuarios pueden organizar tareas, trabajar de forma ágil e identificar obstáculos antes de que se conviertan en problemas reales. 📝

Asana tiene otras funciones para seguir fácilmente el progreso de múltiples tareas. Como herramienta de colaboración, Asana hace bien las menciones y notificaciones en las tareas.

Las mejores funciones de Asana

Agiliza la gestión de tareas con un sencillo sistema de arrastrar y soltar

Etiqueta columnas para que coincidan exactamente con tu flujo de trabajo

Personaliza tu columna de trabajo en curso para que sólo muestre un número determinado de tareas, de modo que tu equipo pueda centrarse en la consecución de ciertas tareas antes de empezar otras nuevas

Haga más eficaz la gestión de tareas rutinarias con la automatización incorporada

límites de Asana:

Organizar subtareas y proyectos por etiqueta en una sola vista puede ser un desafío, según algunos revisores

Algunos usuarios encuentran la función de Tablero Kanban menos intuitiva que otras alternativas de Kanbanize

Precios de Asana

Gratuito

Premium: $10.99/mes por usuario

$10.99/mes por usuario Business: $24.99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4.3/5 (9,400+ opiniones)

4.3/5 (9,400+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,100+ opiniones)

Encuentra la mejor alternativa a Kanbanize para ti

Kanbanize no es la única herramienta de Tablero Kanban que existe. Hay cientos de herramientas de gestión de proyectos que podrías utilizar para recrear una experiencia similar, pero hemos compartido lo mejor de lo mejor contigo aquí.

Considera estas opciones, averigua cuál es la adecuada para ti y elige la alternativa de Kanbanize para tus necesidades.

Si estás buscando una herramienta que haga Tableros Kanban y mucho más, prueba ClickUp gratis/a . ClickUp no sólo le ofrece un enfoque sólido y completo de los Tableros Kanban y la gestión de proyectos.

ClickUp también puede convertirse en todo su lugar de trabajo digital y herramienta de colaboración para la productividad, control de tiempo, (diagrama de) Gantt, y mucho más. ✨