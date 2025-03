los 10 mejores programas de trabajo digital para equipos modernos 2025

Tanto si su empresa opera en la oficina como a distancia, el lugar de trabajo digital desempeña un papel fundamental en el fomento y mantenimiento de un entorno de colaboración.

Utilizar el software adecuado para el puesto de trabajo digital facilita la gestión de proyectos y simplifica la edición de documentos y uso compartido. También es compatible con el trabajo flexible, ya que sus empleados pueden acceder a la plataforma tanto desde la oficina como desde la comodidad de sus hogares. 🏠

Seleccionar el software adecuado puede ser todo un rompecabezas cuando no se sabe por dónde empezar. Pensando en ello, te presentamos los 10 mejores programas para el lugar de trabajo digital que te ayudarán a aumentar la productividad y la colaboración de tu equipo

¿Qué es un entorno de trabajo digital?

Un lugar de trabajo digital es el equivalente moderno en línea de las oficinas tradicionales. Proporciona una combinación de herramientas digitales, computación en nube y otras tecnologías avanzadas para que los empleados las utilicen cuando trabajan desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Para lograr todo esto, los lugares de trabajo digitales emplean comodidades como una interfaz amigable con el móvil y compatibilidad con el teletrabajo. Esto aumenta la eficiencia del trabajo y el compromiso de los empleados al permitir la flexibilidad y la accesibilidad de los recursos de trabajo.

Los nuevos filtros de grupos mixtos de los paneles de ClickUp permiten personalizarlos con los operadores "y" y "o"

Un gran lugar de trabajo digital debe ser personalizable para adaptarse a las necesidades precisas de cada organización. Esto incluye una interfaz de usuario personalizada, automatización del flujo de trabajo, opciones de integración y paneles exclusivos para su empresa. ✅

Las ventajas de utilizar herramientas de puesto de trabajo digital

Las empresas que utilizan software de puesto de trabajo digital se benefician de las siguientes maneras:

Flexibilidad: Los trabajadores tienen un horario de trabajo flexible, lo que resulta en un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor satisfacción de los empleados Comunicación eficiente:Las aplicaciones para lugares de trabajo digitales hacen que sea la comunicación entre los empleados y colaborar entre ellos. Esto les ayuda a compartir ideas y comentarios con rapidez, lo que da como resultado tareas más eficientes y la finalización de los proyectos Mejora del rendimiento: las herramientas digitales modernas pueden señalar indicadores de rendimiento que contribuyen a aumentar la productividad y a identificar áreas de mejora Reducción de los costes operativos: Sustitución del trabajo presencial por reuniones en línea, pizarras interactivas y otras opciones digitales supone un importante ahorro anual en gastos generales, como desplazamientos, alquiler de espacios y mantenimiento Uso compartido de conocimientos: Herramientas de comunicación como el chat, las videoconferencias y las pizarras digitales software de gestión de proyectos posibilitan la colaboración en tiempo real, permitiendo a los miembros del equipo compartir conocimientos y debatir ideas

Edición colaborativa, opciones de tipografía y mucho más en ClickUp Docs

10 Software Digital Workplace para el equipo moderno en 2024

Tras analizar numerosas herramientas de software para puestos de trabajo digitales, hemos creado una lista de las mejores soluciones del mercado que le ayudarán a aumentar la productividad, la eficacia y los niveles de compromiso de su equipo. ¡Vamos a ello! 🤿

1. ClickUp #### Mejor herramienta digital para el lugar de trabajo

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

ClickUp une a su equipo para una perfecta planificación, seguimiento y colaboración en los proyectos, todo ello convenientemente ubicado en una única plataforma, lo que la convierte en la mejor herramienta de trabajo digital en general. 😍

Lo que diferencia a ClickUp es la disponibilidad de 15+ vistas personalizables que ayudan a mantener a su equipo bien organizado independientemente de su ubicación.

ClickUp fomenta la participación activa y el reconocimiento del esfuerzo individual a través de su vista de chat, que permite a su equipo mantener conversaciones relacionadas con las tareas en un hilo continuo. Pueden utilizar gritos y emojis para mostrar gratificación instantánea y motivar a sus compañeros.

Cree listas de control de tareas personalizadas en la vista Lista o gestione la carga de trabajo de cada empleado en la vista Equipo. Aquí puede acceder a una vista general de todas las tareas ordenadas por personas asignadas para ver si alguna tarea requiere redistribución para mejorar la eficiencia.

La colaboración visual y la lluvia de ideas son más fáciles gracias a Pizarras ClickUp -totalmente lienzos personalizables que permiten a los equipos añadir notas, hojas de ruta, mapas mentales e imágenes para organizar mejor los proyectos. 🎨

Gestiona tu empresa y colabore con su equipo desde cualquier lugar, en cualquier momento, con Herramientas de teletrabajo ClickUp . Las funciones del puesto de trabajo digital le permiten supervisarlo todo en tiempo real, ajustar los cronogramas y realizar un seguimiento de la carga de trabajo mediante gráficos de reducción progresiva, todo ello dentro de un puesto de trabajo digital. Intégrese con Zoom para programar reuniones con facilidad, o utilice plantillas de teletrabajo prefabricadas para mantener organizadas sus tareas y su equipo. Documentos de ClickUp permite a los equipos aportar ideas y colaborar en las ediciones de forma simultánea. También puede conectar los documentos a los flujos de trabajo para centralizar todos los datos relacionados con las tareas. Además, puede crear enlaces compartibles y gestionar permisos para equipos, invitados o acceso público.

/ref/ https://clickup.com/features/ai ClickUp AI /%href/

el asistente de redacción ayuda a su equipo a comunicarse con claridad y coherencia. Ahorre tiempo con tablas y encabezados preelaborados para un formato perfecto del contenido. La herramienta ofrece indicaciones específicas para cada rol que le ayudarán a generar nuevas ideas para diferentes escenarios de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Colaboración virtual sencilla a través de Pizarras ClickUp personalizadas

Más de 15 vistas totalmente personalizables disponibles para todos los flujos de trabajo de gestión de proyectos

Funciones de teletrabajo y varias plantillas disponibles para soluciones específicas de puestos de trabajo digitales

Vista Tablero de ClickUp, que permite una fácil gestión de proyectos en equipo mediante la función de arrastrar y soltar, imágenes claras y campos personalizables

Opciones de automatización para tareas repetitivas o manuales

Seguimiento automatizado del progreso

Integración con más de 1.000 aplicaciones

Limitaciones de ClickUp

No dispone de botón de deshacer

Abrumador para algunos usuarios debido a la abundancia de funciones

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.400+ opiniones)

: 4.7/5 (8.400+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.700+ opiniones)

2. Jira

Más utilizado por los equipos de software

Vía: Jira Jira es una de las mejores herramientas para el lugar de trabajo digital moderno, diseñada para la colaboración sin fisuras y la entrega de tareas. Esta plataforma de lugar de trabajo digital proporciona una diversa gama de vistas, como pizarras, listas, calendarios y cronogramas, lo que permite a los equipos planificar y ejecutar proyectos a la perfección. ✨

Con una amplia selección de formularios, plantillas y flujos de trabajo personalizados, Jira mejora la eficiencia y agiliza gestión del trabajo . Utilice Tableros Scrum para desglosar proyectos complejos en tareas más pequeñas o Tableros Kanban para ayudar a los equipos a visualizar los flujos de trabajo.

Jira facilita que los equipos trabajen juntos en el desarrollo de software. Con Jira Descubrimiento de productos función, los equipos pueden reunirse y priorizar ideas para centrarse en las oportunidades de mayor impacto.

Las mejores funciones de Jira

Diseñado para equipos de desarrollo de software

Fácil de usar (sobre todo para equipos de software)

Se integra con herramientas como Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Hojas de cálculo de Google y GitHub para mejorar la comunicación interna

Ofrece numerosas opciones de vista en toda la plataforma de gestión de proyectos

Límites de Jira

Su uso puede ser difícil de aprender en comparación con otras soluciones de lugar de trabajo digital

Carece de opciones para la gestión de equipos de marketing

Precios de Jira

Gratuito

Estándar :7,75 $/mes por usuario

:7,75 $/mes por usuario Premium :15,25 $/mes por usuario

:15,25 $/mes por usuario Enterprise:Póngase en contacto con el equipo de ventas

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Jira

Capterra : 4.4/5 (13.000+ opiniones)

: 4.4/5 (13.000+ opiniones) G2: 4.3/5 (5.000+ opiniones)

3. Kissflow

Mejor plataforma de bajo código

Vía: KissflowKissflow es una solución digital para el lugar de trabajo que permite gestionar equipos y flujos de trabajo sin apenas experiencia en código, lo que hace que el software sea muy fácil de usar.

A Kissflow le gusta Keep It Simple and Straightforward (KISS) ayudándole a diseñar, automatizar y gestionar flujos de trabajo en varios departamentos e industrias, incluyendo finanzas, marketing, RRHH, gestión de proyectos, etc.

Si no hay ninguna plantilla que se ajuste a sus necesidades, utilice las sencillas herramientas de arrastrar y soltar sin necesidad de código para crear un nuevo flujo de trabajo, o aproveche el generador de aplicaciones para agilizar la creación de apps. Además, también tienes la opción de desarrollar apps utilizando tu propio código para requisitos más complejos. 🤖

Kissflow mejores funciones

No se necesita código para crear y gestionar flujos de trabajo

Interfaz fácil de usar para sus herramientas de gestión de proyectos

Informes y métricas preconstruidos

Creación de aplicaciones sin codificación y con poca codificación

Se integra con herramientas como Gmail, Slack y Dropbox

Cientos de plantillas de entornos de trabajo digitales prediseñadas

Limitaciones de Kissflow

La (elaboración de) informes y el análisis de la información son más difíciles de gestionar para los formularios más grandes

Opciones de soporte al cliente limitadas y respuestas retrasadas

Precios de Kissflow

Básico :A partir de 1.500 $/mes para funciones limitadas

:A partir de 1.500 $/mes para funciones limitadas Enterprise:Precios personalizados para funciones completas

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Kissflow

G2 : 4.3/5 (más de 500 opiniones)

: 4.3/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 3.9/5 (30+ opiniones)

4. Bitrix24

La mayoría de las funciones de colaboración digital

A través de Bitrix24 Bitrix24 proporciona todas las funciones que se pueden encontrar en otras herramientas de lugar de trabajo digital, lo que lo convierte en el software con una de las funciones de mayor colaboración del mercado. Múltiples funciones de visualización y potente gestión de tareas le ayudarán a supervisar el progreso de su proyecto con facilidad.

Utilice opciones como software telefónico, mensajería instantánea, correo electrónico y videollamadas para mantenerse estrechamente conectado con su equipo. Además, hay una aplicación interna de redes sociales para anuncios en toda la empresa. 📣

También puedes ahorrar tiempo en tareas repetitivas automatizándolas o utilizando tableros Kanban totalmente personalizables y gráficos de) Gantt imprimibles para visualizar la gestión de proyectos y compartir tu visión con tu equipo. Las funciones de arrastrar y soltar hacen que la gestión de tareas sea más fácil de ajustar sobre la marcha, especialmente como lugar de trabajo visual.

Bitrix24 mejores funciones

Totalmente personalizable

Automatización de tareas

Amplia selección de funciones de colaboración digital

Fácil uso compartido de documentos

Comunicación simplificada mediante mensajería instantánea y videollamadas

Limitaciones de Bitrix24

Ligeramente difícil de navegar

La interfaz puede parecer desordenada con demasiadas funciones

Precios de Bitrix24

Básico : $49/mes por cinco usuarios

: $49/mes por cinco usuarios Estándar :99 $/mes por 50 usuarios

:99 $/mes por 50 usuarios Profesional : 199 $/mes por 100 usuarios

: 199 $/mes por 100 usuarios Empresa 250: 399 $/mes por 250 usuarios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2 : 4.1/5 (500 opiniones)

: 4.1/5 (500 opiniones) Capterra: 4.1/5 (700+ opiniones)

5. TruGrid

Lo mejor para la seguridad digital

Vía: TruGrid TruGrid permite a tu equipo trabajar desde cualquier dispositivo sin preocuparse de exponer la red de la oficina a amenazas a través de Internet, lo que la convierte en la plataforma perfecta para la seguridad digital. Este software se asegura de que las conexiones remotas de su equipo permanezcan seguras y no puedan ser pirateadas fácilmente, a diferencia de una VPN, que es vulnerable a los ataques de ransomware.

La función SecureRDP ayuda a los empleados a acceder de forma segura a los ordenadores de la oficina y a los escritorios remotos. El software funciona bajo los principios de Zero Trust, que bloquea la transferencia de datos entre usuarios remotos y redes corporativas para evitar el ransomware. Como resultado, no hay necesidad de exposición al firewall. 🔥

TruGrid también incorpora autenticación basada en la nube, lo que significa que sólo las conexiones previamente autenticadas pueden acceder a las redes corporativas. Además, el software actúa como un escudo protector en la nube, bloqueando eficazmente los ataques dirigidos a la red. 🚫

Mejores funciones de TruGrid

Acceso seguro a servicios de escritorio remoto

Acceso seguro a DaaS, VDI y hosting

Seguro teletrabajo sin VPN

Protección de confianza cero

La implementación sólo lleva un día

Autenticación necesaria para acceder a la red

Limitaciones de TruGrid

El chat responde mejor que el número de teléfono gratuito/a

Opciones de personalización limitadas

Precios de TruGrid (SecureRDP)

Básico : 12 $/mes por usuario/10 ordenadores

: 12 $/mes por usuario/10 ordenadores Business :15 $/mes a partir de 10 usuarios/ordenadores ilimitados

:15 $/mes a partir de 10 usuarios/ordenadores ilimitados Proveedores de servicios: Disponible previa solicitud de precios para socios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de TruGrid

Slashdot :4.5/5 (10+ opiniones)

:4.5/5 (10+ opiniones) Capterra: 5/5 (2 opiniones)

6. Slack

Mejor app de comunicación digital

Vía: Slack Hoy en día, Slack se ha convertido en la opción preferida para la mensajería instantánea dentro de los equipos. Su interfaz fácil de usar distingue a este software, por lo que los nuevos miembros del equipo pueden aprender a navegar por él de forma rápida y sencilla.

Slack permite crear canales para equipos individuales y proyectos para simplificar la comunicación. Además de chatear en tiempo real, puedes enviar mensajes de voz y hacer videollamadas para grupos de hasta 14 personas. ✉️

El software también ofrece almacenamiento de archivos en equipo, donde tu equipo puede añadir archivos desde su ordenador o conectarse a un servicio como OneDrive y Google Drive. Además, puedes utilizar Canvases para compartir ideas con tu equipo a través de notas o resúmenes de proyectos.

Las mejores funciones de Slack

Se integra con apps de reconocimiento de equipos

Funciones avanzadas como bots y canales

Los hilos de conversación mantienen las conversaciones organizadas

Fácil de usar

Límites de Slack

Notificaciones de Mensajes no aparecen a veces

Las notificaciones de menciones se retrasan

Precios de Slack

Gratuito

Pro : 7,25 $/mes por usuario

: 7,25 $/mes por usuario Empresa+ : 12,50 $/mes por usuario

: 12,50 $/mes por usuario Enterprise Grid: Póngase en contacto con el equipo de ventas

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5 (31.000+ opiniones)

: 4.5/5 (31.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23.000+ opiniones)

7. Soluciones Axero

Mejor para intranet de empleados

Vía: Soluciones Axero Si busca la mejor software de intranet para empleados no busque más, Axero Solutions permite a los miembros del equipo sincronizar archivos y compartir documentos en un hub central. 🎯

Axero se integra con herramientas como Microsoft 365, Google Workspace, Zoom y Dropbox para agilizar la gestión de proyectos. También te permite almacenar de forma segura tu contenido digital y buscarlo fácilmente a través de la interfaz web, la aplicación móvil o la API REST accesible.

La colaboración en equipo se simplifica mediante foros de debate, mensajería instantánea, comentarios e integraciones con aplicaciones populares. La gestión de tareas es aún más sencilla gracias a las menciones en tiempo real, la coedición y los comentarios sobre el progreso que mantienen al equipo al día. ⌛

Todas las tareas Delegadas se almacenan en tu intranet, para que puedas consultarlas en cualquier momento.

Axero mejores funciones

Soluciones todo en uno

Fácil de usar

Se integra con herramientas populares

Incluye la creación de contenidos personalizados

Comunicación fluida con todo el equipo

Limitaciones de Axero

Los fallos ocasionales pueden hacer que se pierda contenido

No hay suficiente flexibilidad en la configuración de los widgets

Precios de Axero

Se pueden solicitar presupuestos para los niveles Standard, Business y Enterprise

Valoraciones y reseñas de Axero

G2 : 4.2/5 (más de 50 opiniones)

: 4.2/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 4.5/5 (50+ opiniones)

8. Robin

La mayoría de las funciones de colaboración de equipos híbridos

A través de Robin Utilice Robin para mejorar la flexibilidad en el lugar de trabajo permitiendo a su equipo trabajar tanto desde la oficina como desde sus casas. 🏘️

Abra la app Robin para acceder a un mapa de la oficina en tiempo real, reservar su escritorio y compartir esta información con su equipo para una mejor coordinación. En la vista Semana laboral, el equipo puede ver quién está en la oficina y qué actividades están planificadas para la semana .

También puedes establecer políticas de visitas a la oficina, fácilmente accesibles desde el móvil o el escritorio, para que tus empleados conozcan tus expectativas sobre el trabajo híbrido . La reserva de espacios de reunión se facilita comprobando la disponibilidad de salas y programando reuniones con sencillas integraciones de calendario. 🗓️

Las mejores funciones de Robin

App, aplicación móvil disponible

Integración con Slack y Teams

Reserva anticipada de salas

Analítica del lugar de trabajo disponible

Límites de Robin

Dificultades al reservar citas

Fallos ocasionales

Precios de Robin

Inicio: Gratis hasta 15 usuarios

Gratis hasta 15 usuarios Teams: Contactar con el equipo de ventas

Contactar con el equipo de ventas Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Robin

G2 : 4.4/5 (más de 150 opiniones)

: 4.4/5 (más de 150 opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ críticas)

9. Kintone

La mayoría de las funciones de flujo de trabajo en equipo

Vía: Kintone Kintone es una plataforma de trabajo personalizable para la gestión de flujos de trabajo en equipo. Desde la gestión de datos hasta el seguimiento de tareas y la comunicación, Kintone le ayuda a centralizar y organizar su trabajo con el mínimo esfuerzo.

Realice un seguimiento de los datos críticos en un solo lugar y téngalos disponibles como referencia siempre que comunicarse con el equipo . Este lugar de trabajo digital dispone de una nube en la que todos los miembros del equipo pueden compartir datos o convertir hojas de cálculo en bases de datos disponibles para simplificar la colaboración. 🤝

Puedes diseñar flujos de trabajo a medida con una simple acción de arrastrar y soltar. Además, esta plataforma te ayuda a automatizar tareas repetitivas con traspasos automáticos, notificaciones programadas y recordatorios personalizados. Todos los proyectos y procesos están visibles para todos en un único panel para facilitar el seguimiento.

Las mejores funciones de Kintone

Datos accesibles desde cualquier dispositivo

Interfaz sencilla de arrastrar y soltar

Flujo de trabajo centralizado para lugares de trabajo digitales

Se integra con múltiples herramientas como Gmail, Slack y Dropbox

Limitaciones de Kintone

La versión móvil no es tan fácil de usar como la de escritorio

Opciones de formato limitadas en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos

Precios de Kintone

24 $/mes por usuario con un mínimo de cinco usuarios (120 $/mes)

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Kintone

G2 : 4.6/5 (190+ opiniones)

: 4.6/5 (190+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (130+ críticas)

10. AvePoint

Lo mejor para equipos que utilizan Microsoft 365

Vía: AvePoint Si su empresa confía en Microsoft 365, AvePoint es la solución de lugar de trabajo digital definitiva para usted. AvePoint le permite gestionar, migrar y mejorar eficazmente la colaboración dentro de Office 365, todo ello a través de su completa solución Microsoft Teams.

La plataforma es ideal para optimizar las operaciones de Software como Servicio (SaaS). Facilita la integración perfecta del contenido, la comunicación y la información de varios servicios de Office 365 dentro de un espacio de trabajo moderno alojado en la nube. ☁️

Con la función de gestión en la nube de AvePoint, usted adquiere la capacidad de supervisar y optimizar eficientemente las aplicaciones basadas en la nube, garantizando tanto la seguridad como la productividad. Este nivel de control se extiende a la (elaboración de) informes de auditoría, la migración de contenidos, el uso compartido seguro de contenidos y la sincronización perfecta de contenidos entre diferentes inquilinos de Microsoft 365.

AvePoint mejores funciones

Migración sencilla

Fácil de usar

Puede añadir módulos en función de sus necesidades

Limitaciones de AvePoint

El módulo AvePoint GA puede ser difícil de usar

La integración no es lo suficientemente rápida

Precios de AvePoint

Disponible a petición

Valoraciones y reseñas de AvePoint

G2 : 4.5/5 (10+ opiniones)

: 4.5/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3 reseñas)

Más allá de los muros de la oficina: Adopte la excelencia con los 10 mejores software digitales para el lugar de trabajo

Tanto si dirige una pequeña como una gran empresa, el uso de estas 10 herramientas de software digital para el lugar de trabajo de primera categoría ayudará a que su organización funcione sin problemas, incluso si sus empleados prefieren el teletrabajo.

¿Necesita una opción versátil? Echa un vistazo a ClickUp si desea aumentar la productividad general de su equipo digital. Colabore digitalmente en tiempo real sin retrasos, asigne y supervise tareas con facilidad, programe reuniones y comparta ideas en Tableros personalizables. Hay pocas cosas que no puedas hacer con ella. 🏆