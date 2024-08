die 10 besten Habitica-Alternativen zur Verfolgung von Gewohnheiten im Jahr 2024

Nur wenige Dinge sind so befriedigend wie das Ersetzen schlechter Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten. Noch befriedigender ist es, wenn das Abschließen von Aufgaben Spaß macht und leicht fällt.

Habitica ist eine spielerische App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, mit der es einfach ist, Ziele zu erreichen, indem man sich neue Formulare aneignet. Und sie ist nicht ohne Grund so beliebt. Aber heißt das, dass es der perfekte Gewohnheits-Tracker für jeden ist? Nicht unbedingt.

In diesem Artikel stellen wir die besten Habitica-Alternativen vor und zeigen, wie sie für dich arbeiten könnten. Wir schauen uns die besten Features, Limits, Preise und Produktbewertungen an, damit Sie den besten Habit-Tracker für sich finden können.

Was ist Habitica und warum funktioniert Gamified Productivity zu erledigen?

Habitica ist eine App zur Verwaltung von Aufgaben, die Ihre zu erledigen-Liste . Anstatt Ihre täglichen Aufgaben wie die Liste der Hausarbeiten zu gestalten, mit denen Sie aufgewachsen sind, erleben Sie sie als ein Rollenspiel, in dem Sie Belohnungen verdienen und ein Zeichen aufleveln, indem Sie diese Aufgaben im echten Leben abschließen.

Anstatt also eine langweilige Liste von Aufgaben abzuhaken, ist die Nachverfolgung der Aufgaben viel interessanter und motivierender. Im Gegenzug ist es einfacher, gute Gewohnheiten beizubehalten und den Fortschritt zu überwachen - spielerische Nachverfolgung von Gewohnheiten für den Sieg!

Sie müssen auch nicht alleine loslegen. Du kannst dich mit deinen Freunden zusammentun, um Herausforderungen und Quests abzuschließen, wodurch sich die Verwaltung von Aufgaben ganz anders anfühlt.

Und gamifizierte Produktivität arbeitet.

Der Gedanke an einen freundschaftlichen Wettbewerb und das Sammeln von Belohnungen motiviert und steigert die Produktivität. Eine im Jahr 2022 durchgeführte Umfrage ergab, dass 90 % der Mitarbeiter berichteten, dass Gamification sie motiviert produktiver bei der Arbeit . Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Unternehmen, die Gamification einsetzen, siebenmal rentabler sind als Unternehmen, die dies nicht tun. 📚

Worauf sollte man bei einer Habitica-Alternative achten?

Die Wahl der richtigen App für die Produktivität oder des Tracker für persönliche Gewohnheiten kann sich manchmal überwältigend anfühlen. Und was, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Habitica nutzen wollen?

Seien Sie beruhigt, es gibt eine große Auswahl an Optionen. Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei einer Habitica-Alternative achten sollten:

Integration mit anderen Tools: Überlegen Sie, ob Ihre App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten mit anderen Tools integriert werden muss, z. B. mit einer Kalender-App oder einem bevorzugten Projektmanagement-Tool

Überlegen Sie, ob Ihre App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten mit anderen Tools integriert werden muss, z. B. mit einer Kalender-App oder einem bevorzugten Projektmanagement-Tool Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein intuitiver Habit-Tracker kann die Planung von Aufgaben und Fälligkeitsdaten erleichtern, und die Nachverfolgung mehrerer Gewohnheiten kann den Aufbau von Gewohnheiten und die Messung von Fortschritten unterhaltsam und angenehm gestalten 🌻

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Grundlegende Analysen und Einblicke: Sind Sie neugierig darauf, wie sich Ihre geistige Gesundheit auf Ihre Gewohnheiten auswirkt, oder möchten Sie sehen, wie sich Trends und Muster im Laufe der Zeit entwickeln? Dann suchen Sie nach einer App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, die Ihnen detaillierte Daten liefert

Sind Sie neugierig darauf, wie sich Ihre geistige Gesundheit auf Ihre Gewohnheiten auswirkt, oder möchten Sie sehen, wie sich Trends und Muster im Laufe der Zeit entwickeln? Dann suchen Sie nach einer App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, die Ihnen detaillierte Daten liefert Community-Features: Wenn es um mehr geht als nur um die Nachverfolgung von Gewohnheiten und Fortschritten, suchen Sie nach einer App mit Community-Features. Die Interaktion und Zusammenarbeit mit anderen kann der Verwaltung von Aufgaben einen positiven Aspekt hinzufügen

Wenn es um mehr geht als nur um die Nachverfolgung von Gewohnheiten und Fortschritten, suchen Sie nach einer App mit Community-Features. Die Interaktion und Zusammenarbeit mit anderen kann der Verwaltung von Aufgaben einen positiven Aspekt hinzufügen Datenschutz und Sicherheit: Persönliche Daten sind ein sensibles Problem, und wenn Ihnen das wichtig ist, sollten Sie sich nach Apps umsehen, die transparent mit Ihren persönlichen Daten umgehen

Die 10 besten Habitica-Alternativen 2024

Es gibt Dutzende von Apps zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, egal ob Sie nach einer kostenlosen Version oder einer kostenpflichtigen Premium-Option mit vielen benutzerdefinierten Funktionen und allem, was dazwischen liegt, suchen.

Sehen Sie sich unsere Liste der besten Habitica-Alternativen für das Erreichen von Zielen, Aufgabenmanagement und mehr an.

Speichern und kategorisieren Sie ähnliche Ziele in Goal Folders in ClickUp

ClickUp ist ein äußerst vielseitiges und robustes tool, das Sie sowohl für Projektmanagement als auch für die Nachverfolgung von Gewohnheiten verwenden können. Die benutzerdefinierte Anpassung macht es zu einer großartigen Habitica-Alternative und bedeutet, dass Sie es auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können. So erhalten Sie einen differenzierten Ansatz für die Nachverfolgung von Gewohnheiten und können Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktivität finden.

Wenn Sie mehr als eine einfache App zum Zu erledigen Ihrer Listen benötigen, ist ClickUp mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche die ideale Lösung.

Mit ClickUps Aufgabe Feature können Sie Projekte in Unteraufgaben aufteilen und so ein komplexes Projekt (oder eine Gewohnheit) auf eine überschaubare Größe reduzieren. Mit der Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement mit benutzerdefinierten Feldern und der Möglichkeit, wiederholende Aufgaben zu planen, behalten Sie mühelos und mit äußerster Präzision den Überblick.

Sie können das Setup mit einer ClickUp Vorlage noch einfacher gestalten, wie zum Beispiel mit der Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement oder die Vorlage für den Personal Habit Tracker . 🙌

Das Notepad Feature gibt Ihnen die Möglichkeit, Notizen oder Ideen in ClickUp zu notieren, so dass Sie alles organisiert und übersichtlich an einem Ort aufbewahren können. Sie brauchen mehr Platz für Ihre Ideen? Das ist kein Problem.

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit reichhaltigen Formaten und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall in ClickUp Notepad zugreifen können ClickUp Dokumente ermöglicht es Ihnen, das perfekte Dokument oder Wiki zu erstellen, in dem Sie Tabellen hinzufügen, Lesezeichen einbetten und mit anderen zusammenarbeiten können. Es ist ganz einfach, Text in eine verfolgbare Aufgabe umzuwandeln, sodass Sie nichts mehr verpassen.

Sobald Sie mit der Erstellung von Aufgaben fertig sind, können Sie die ClickUp Goals Feature . Setzen Sie sich Einzelziele nach einem Zeitplan, der zu Ihnen passt, und bleiben Sie mit benutzerfreundlichen Ordnern für jedes Ihrer Ziele organisiert. Während Sie sich durch die fertiggestellten Aufgaben arbeiten, können Sie den Fortschritt mit Prozentsätzen leicht visualisieren, sogar über mehrere Ziele hinweg, alles in einer Ansicht.

Bereit für mehr? Sehen Sie Fortschritte in Echtzeit mit ClickUp's Dashboards . Betrachten Sie dies als Missionskontrolle für alle Gewohnheiten oder Projekte, die Sie entwickeln. Verfolgen Sie Aufgaben und erhalten Sie umfassende Einblicke in den Fortschritt der Dinge.

Sie können sehen, wo die Dinge reibungslos ablaufen, oder eine Ineffizienz erkennen, bevor sie zu einem Engpass in einem Projekt oder Ziel führt. Mehr noch: Mit über 50 Widgets können Sie ein Dashboard erstellen, das perfekt zu Ihnen passt.

ClickUp beste Features

ClickUp's umfassendes Aufgabenmanagement bedeutet, dass Sie die Freiheit haben, so einfach oder anspruchsvoll zu sein, wie Sie wollen. Halten Sie es einfach und fügen Sie Aufgaben nach Bedarf hinzu, oder legen Sie ein ganzes Projekt an und sehen Sie, wie Sie Schritt für Schritt die gewünschte Gewohnheit aufbauen

Sie bevorzugen etwas Visuelles? ClickUp's Whiteboards Feature hilft Ihnen zu sehen, wie Sie Ihre Idee in einen Plan verwandeln können, und macht es einfacher, Ihre Ideen zu erstellen und zu verbinden

Mit der Einführung der bidirektionalen Verknüpfung können Sie ganz einfach Verbindungen zwischen verschiedenen Aufgaben und Dokumenten herstellen, wodurch Sie den Überblick behalten und schnell und effizient navigieren können

Im Gegensatz zu anderen Habitica-Alternativen bietet die kostenlose Version von ClickUp eine Fülle von Features und unbegrenzte Benutzer

Alle Ihre Aufgaben in ClickUp lassen sich nahtlos mit Google Kalender, Apple Kalender, Outlook Kalender und anderen Programmen wie Evernote und Calendly synchronisieren

ClickUp Limitierungen

Bei so vielen Integrationen, Apps und Automatisierungen kann die Lernkurve für einen neuen Benutzer etwas steil sein

Einige Features sind nur über die Desktop- oder Browser-App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (3,000+ Bewertungen)

2. Gewöhnen

über Gewöhnung Habitify ist eine weitere app zur Verfolgung von Gewohnheiten soll Ihnen helfen, gute Gewohnheiten zu schaffen und schlechte hinter sich zu lassen. Diese App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten hilft Ihnen, alle Ihre Gewohnheiten im Auge zu behalten, da Sie Ihren Tag in Morgen, Nachmittag und Abend einteilen können.

Diese App zur Verwaltung von Aufgaben ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter iOS, MacOS und Android. Sie lässt sich auch mit Apple Health und Google Fit synchronisieren. 🤩

Eines der Features der App umfasst mehrere Möglichkeiten zur Ansicht und Nachverfolgung Ihres Fortschritts, so dass Sie sowohl Gewohnheitsstreifen als auch wöchentliche, monatliche oder sogar jährliche Fortschritte sehen können.

Habitify beste Features

Detaillierte Analysen zeigen dir, wie du vorankommst, so dass du konkrete Beweise für neue Gewohnheiten sehen kannst, die Form annehmen und nachverfolgung von Zielen * Das Engagement der Community bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Freunde herauszufordern, in monatlichen Herausforderungen die Rangliste zu erklimmen oder als Rechenschaftssystem zu fungieren

Mit Features wie Stimmungsnachverfolgung, integrierten Notizen, einem eingebauten Timer und einer Datenschutz-Sperre haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Aufgaben verfolgen möchten

Habitify Limiten

Die Nachverfolgung von Gewohnheiten ist in der kostenlosen Version limitiert; die einzige Möglichkeit, unbegrenzte Gewohnheiten und den Dunklen Modus zu nutzen, bietet die Premium Version

Benutzer haben berichtet, dass die Nachverfolgung mehrerer Gewohnheiten mühsam sein kann, daher ist diese Version vielleicht besser für jemanden geeignet, der weniger Gewohnheiten anlegen möchte

Habitify erleichtert die Einstellung unbegrenzter Benachrichtigungen, die bei unzureichender Verwaltung zu einer Überforderung führen können

Preise für Habitify

Free

Premium: Beginnt bei $4.99 pro Monat

Habitify Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trackabi

über Trackabi Trackabi ist möglicherweise eine der besten Habitica-Alternativen, wenn Sie nach einer benutzerfreundlichen Zeiterfassung und Berichterstellung für Ihre Gewohnheitsverfolgung suchen. Diese App legt den Schwerpunkt auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, was laut Benutzern eines der wichtigsten Features ist.

Wenn Sie Dinge erledigen und bei der Sache bleiben wollen, hilft Ihnen Trackabi dabei auf unkomplizierte Weise, da Projekte in Aufgaben und Unteraufgaben unterteilt werden können. Dies gilt auch für die Nachverfolgung von Gewohnheiten, insbesondere wenn Sie sich darauf konzentrieren, bestimmten Aktivitäten eine bestimmte Zeit zu widmen.

Egal, ob Sie morgens 15 Minuten meditieren oder 30 Minuten lang eine neue Sprache lernen wollen, Trackabi kann Ihnen dabei helfen.

Trackabi beste Features

Dashboards für Privat und Unternehmen bieten Ihnen detaillierte Zusammenfassungen nach Woche und Monat

Detaillierte Übersicht über die Zeitverwendung (protokollierte Zeit vs. Zeitaktivität vs. Freizeit)

Es gibt eine kostenlose 30-tägige Testversion, um alle Features von Trackabi zu testen

Trackabi-Einschränkungen

Hauptsächlich auf Business ausgerichtet, weniger auf die Nachverfolgung persönlicher Gewohnheiten

Schwerpunkt auf Zeiterfassung im Vergleich zu anderen Apps zur Gewohnheitsverfolgung

Fehlen einiger Features, die andere Gewohnheits-Tracker bieten

Trackabi Preise

Starter: $0

$0 Geschäft: $16/Monat

$16/Monat Business Plus: $20/Monat

$20/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Trackabi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7 (40+ Bewertungen)

4.7 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (50+ Bewertungen)

4. Fokus Bär

über Fokus Bär Focus Bear ist eine App zur Nachverfolgung von Produktivität und Gewohnheiten, die den Benutzer durch alle seine Gewohnheiten führt und den Zugriff auf Websites und andere Apps während der fokus-Zeit blöcke, einschließlich Ihres Telefons. Außerdem wurde es von einem Team mit ADHS entwickelt und stützt sich auf neurowissenschaftliche Prinzipien. 🧠

Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Routinen erstellen und so sehen, was Sie an diesem Tag erreicht haben, um sich zu motivieren.

Focus Bear beste Features

Die App ist für Mac, Windows, Android und iOS verfügbar

Sichere Synchronisierung mit der Cloud, so dass Sie Ihre Einstellungen auf jedem Gerät beibehalten können

Focus Bear ist so intelligent, dass er bei Videoanrufen nicht aufpoppt, so dass keine unangenehmen Unterbrechungen entstehen

Focus Bear Beschränkungen

Keine kostenlose Version

Einige Benutzer berichten, dass Benachrichtigungen mit Systemfehlern verwechselt werden können

Focus Bear Preise

4,99 €/Monat

Focus Bear Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

5. Zu erledigen

über Any.do zu erledigenAny.do Zu erledigen ist eine vielseitige App zur Verwaltung von Aufgaben und zur Steigerung der Produktivität, mit der Benutzer im Handumdrehen ihre Listen, Aufgaben und Erinnerungen an einem Ort verwalten können. Sie bietet eine Kalenderintegration, kollaborative Features und die Möglichkeit, Ihre Erfahrung zu personalisieren.

Die besten Features von Any.do

Abibliothek mit Vorlagen bietet den Benutzern eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl und Verwaltung von Projekten und Workflows

Auch wenn Sie andere Apps verwenden, können Sie alle Ihre Daten einfach in Any.do importieren

Die Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten und die Einsicht in Ihre Projekte ist auf jeder Plattform möglich; nahtlos von Ihrem Desktop, iPad, iPhone und sogar Apple Watch

Any.do Limits zu erledigen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass es besser für persönliche Zwecke geeignet istverwaltung von Aufgaben als ein tool für Projektmanagement in einem Geschäft

Für manche Benutzer sind die benutzerdefinierten Einstellungen nicht ausreichend

Preise von Any.do

Persönlich: $0

$0 Premium: $3/Monat

$3/Monat Teams: $5/Monat pro Benutzer

Any.do Bewertungen und Rezensionen Zu erledigen

G2: 4.0 (190+ Bewertungen)

4.0 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4 (160+ Bewertungen)

6. DailyHabits

über TäglicheGewohnheiten DailyHabits ist vielleicht die einfachste App auf unserer Liste für Produktivität, um neue Gewohnheiten zu schaffen. Setzen Sie mühelos Ziele und organisieren Sie Ihre tägliche Routine. Es ist einfach und leicht genug, um sofort loszulegen, wenn Sie bereit sind, mit der Nachverfolgung zu beginnen, damit Sie Ihre Ziele mit Leichtigkeit erreichen können. ✨

DailyHabits beste Features

Schauen Sie sich schnell die Gewohnheiten eines ganzen Monats an und sehen Sie, wo Sie sich verbessern möchten

Anstatt sich auf eine Serie zu konzentrieren, ermutigt diese App zu Beständigkeit und lässt das Leben geschehen

Es gibt eine Option für Notizen als Erinnerung oder zum Nachdenken über eine Aufgabe

DailyHabits Beschränkungen

Es handelt sich um eine sehr einfache App zur Verfolgung von Gewohnheiten; wenn Sie viele benutzerdefinierte Einstellungen wünschen, ist diese App wahrscheinlich nicht die beste Wahl für Sie

Die App bietet keinen Community-Aspekt für diejenigen, die sich durch einen freundschaftlichen Wettbewerb motivieren möchten

DailyHabits Preise

Free

$2,99/Monat oder $17,99/Jahr

DailyHabits Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Toggl

über Toggl Mit seinem ausgezeichneten Kundenservice und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Toggl eine beliebte Wahl für die Nachverfolgung von Zeiterfassungen und die Schaffung besserer Gewohnheiten. Abgeschlossen mit Benachrichtigungen und der Möglichkeit, Erinnerungen einzustellen, macht es Toggl einfach, konzentriert zu bleiben und zu sehen, wo Ihre Zeit hingeht.

Toggl beste Features

Alle Pläne werden mit einer 30-tägigen kostenlosen Testversion geliefert, mit einer Option für einen komplett kostenlosen Plan

Die kostenlose Version des Habit-Trackers bietet viele Features

Du kannst genau sehen, wie du deine Zeit verbringst und wo dein Fokus liegt

Toggl Limits

Sie können Sitzungen nicht pausieren, was bedeutet, dass Sie jedes Mal von vorne beginnen müssen

Benutzer berichten, dass es Probleme bei der Synchronisierung zwischen der App und anderen Geräten geben kann

Toggl Preise

Free: $0 für bis zu fünf Benutzer

$0 für bis zu fünf Benutzer Starter: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Premium: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 (1,500+ Bewertungen)

4.5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (2,200+ Bewertungen)

8. Streaks

Über Streams Eine weitere unkomplizierte Habitica-Alternative: Streaks ist ein Streifenzähler. Er erinnert dich daran, deine Aufgabe abzuschließen, bevor dein Zähler auf Null zurückgesetzt wird. 🛠

Die Bildung von Gewohnheiten kann ganz einfach sein, und diese App zeigt Ihnen, wie.

Streaks beste Features

Du kannst benutzerdefiniert festlegen, welche Gewohnheiten für jeden Tag gelten und welche nicht

Metriken zeigen dir, welche Aufgaben noch fertiggestellt werden müssen und wie du vorankommst

Sie können aus 24 Aufgaben wählen oder Ihre eigenen erstellen

Streaks Beschränkungen

Es ist nicht robust genug für Projektmanagement, also müssen Sie eine andere App wählen, wenn das Ihr Ziel ist

Es gibt kein Belohnungssystem im Spiel

Die Art der Aufgaben, die Sie nachverfolgen können, ist limitiert

Preise für Streaks

4,99 € pro Monat

Streaks Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Jetzt zu erledigen

über Jetzt zu erledigen Wie Habitica ist auch Do It Now eine App zur Steigerung der Produktivität, die bei der Bildung von Gewohnheiten und der Nachverfolgung der täglichen Gewohnheiten hilft. Für die Erledigung von Aufgaben aus dem echten Leben erhalten Sie Erfahrungspunkte. Sobald Sie den Dreh raus haben, werden Sie Ihr Leben weiter verbessern wollen.

Zu erledigen Jetzt beste Features

Tägliche Aufgaben werden durch farbenfrohe Themen und ein Belohnungssystem noch interessanter

Verschiedene Ansichten deines Fortschritts helfen dir zu sehen, wo du es schaffst und wo du ein wenig zusätzliche Hilfe gebrauchen könntest

Sie können Aufgaben in einer Gruppe zusammenfassen und so für Ordnung sorgen

Zu erledigen - Limits

Einige Benutzer finden, dass die Einstellung von Aufgaben nicht so intuitiv ist, wie sie vielleicht dachten

Sorry iPhone Benutzer, dies ist nur für Android

Preise für Zu erledigen

2,49 $/Monat

Zu erledigen Jetzt Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

10. Level Up Life

über Google Play Der Aufbau guter Gewohnheiten hat seine eigenen Vorteile, und eine App zur Steigerung der Produktivität hebt die Nachverfolgung von Gewohnheiten und die Verwaltung von Aufgaben auf ein neues Niveau. Und mit einer Vielzahl von Zielen werden Sie mehr als nur ein paar finden, die Sie anstreben können.

Level Up Life beste Features

Eine unterhaltsame Art, Aufgaben abzuschließen, privat oder beruflich

Personalisieren Sie Ihre Ziele und Aufgaben

Fördern Sie Ihr Selbstbewusstsein, indem Sie sich Ihre Metriken ansehen und Ihre eigenen Gewohnheitsmuster kennenlernen

Level Up Lebensbegrenzungen

Benutzer sind manchmal der Meinung, dass die Navigation nicht so intuitiv ist, wie sie sein könnte

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Nachverfolgung aller verfügbaren Aufgaben eine Herausforderung darstellt

Level Up Life Preise

Preise nicht verfügbar

Level Up Life Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Finden Sie eine bessere Habitica Alternative

Manchmal fühlt es sich schwierig an, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Aber die richtige App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten (egal ob kostenpflichtige App oder kostenloser Plan) kann dir helfen, dich erfüllt zu fühlen, indem du fertiggestellte Aufgaben abhakst oder dich von der Community unterstützen lässt. ✅

Noch besser ist es, wenn die App über eine intuitive Benutzeroberfläche mit vielen benutzerdefinierten Funktionen verfügt, damit du sie nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Hacks für die Produktivität können einen Unterschied machen, und wenn Sie noch Hilfe brauchen, um herauszufinden, wo Sie anfangen sollen, nehmen Sie sich etwas Zeit für die Arbeit an einstellung von Zielen bevor Sie Ihre eigene Welt mit spielerischer Produktivität schaffen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Gewohnheiten nachzuverfolgen, Ihre Listen in Reihenfolge zu halten und alle Ihre Projekte zu verwalten, ist ClickUp die beste Option. Die Möglichkeit, Ihre Erfahrung wirklich benutzerdefiniert zu gestalten, macht den Aufbau neuer Gewohnheiten zum Kinderspiel. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an .