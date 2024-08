Projektmanagement-Reifegradmodell und was es für Ihr Unternehmen bedeutet

Das PMMM (Project Management Maturity Model) ist ein Konzept, das es projektorientierten Organisationen ermöglicht, den Erfolg ihres Projektmanagements zu bewerten. Nach der von diesem Modell vorgeschlagenen Ideologie gibt es fünf Stufen der Projektmanagement-Reife, die jedes Unternehmen auf seinem Weg zum Erfolg durchlaufen muss.

Außerdem, studien haben gezeigt dass Unternehmen mit schlechtem Projektmanagement aufgrund höherer Kosten pro Projekt und minderwertiger Ergebnisse mit größerer Wahrscheinlichkeit finanzielle Verluste erleiden.

Wenn Sie also nach Möglichkeiten suchen, Ihr Projektmanagement zu verbessern geschäftsprozess kann es hilfreich sein, Ihre derzeitige Stufe im PMMM zu bewerten und Wege zu finden, die nächste Stufe zu erreichen. Im heutigen Artikel werden wir diese fünf Stufen erörtern und leicht verständliche Vorschläge unterbreiten, wie Sie auf der PMMM-Leiter des Projekterfolgs nach oben gelangen können.

Die fünf Stufen des PMMM

Das PMMM war ursprünglich ein Rahmenwerk, das Mitte der 1980er Jahre vom Software Engineering Institute der Carnegie Mellon University entwickelt wurde. Sein Zweck war es, die Regierung bei der Bewertung von Softwareanbietern zu unterstützen, um zu entscheiden, welche Anbieter am besten geeignet waren, komplexe Projekte durchzuführen. Das Modell wurde entwickelt, um die Standardpraktiken zu analysieren, die ein Unternehmen bei der Arbeit an Softwareprojekten anwendet.

Im Laufe der Zeit wurde das Modell an ein breiteres Spektrum von Branchen angepasst, so dass es heute mehrere Reifegradmodelle gibt. Das PMMM ist jedoch das einzige Modell, das sich eng an das ursprüngliche Modell anlehnt, mit der Ausnahme, dass es sich auf die Bewertung der Projektmanagementfähigkeiten anhand der fünf unten genannten Stufen konzentriert.

Stufe 1: Der Anfangsprozess

Auf dieser Stufe arbeitet die Organisation recht willkürlich und hat nur wenige Kontrollinstrumente (wenn überhaupt) eingesetzt. In diesem Szenario ist es schwierig, den zukünftigen Erfolg vorherzusagen, da man nicht weiß, wie sich die Organisation in einer Krise verhalten wird.

Stufe 2: Strukturierte Prozesse und Standards

Unternehmen auf Stufe zwei wenden grundlegende Projektmanagementpraktiken an, allerdings nur auf der Ebene einzelner Projekte. Das bedeutet, dass es keinen umfassenden Ansatz für den PM-Erfolg gibt, der wahrscheinlich von den Schlüsselpersonen im Unternehmen abhängt.

Obwohl es am besten ist, eine gewisse Struktur zu haben, ist diese Stufe immer noch niedrig, wenn es darum geht, eine Notfallsituation zu bewältigen, und es ist ebenso schwierig, den Erfolg mit einem gewissen Grad an Sicherheit vorherzusagen.

Stufe 3: Organisatorische Standards und institutionalisierter Prozess

Mit dieser Stufe treten wir in eine andere Organisationsstruktur ein, mit klar definierten Verfahren, die als Standardverfahren angesehen werden. Das Unternehmen ist gut organisiert, und die Geschäftsleitung ist an der Umsetzung und Unterstützung der Anwendung dieser Verfahren beteiligt.

Auf dieser Stufe ist das Unternehmen auf eine Krise vorbereitet, da es über die erforderlichen dokumentierten Verfahren verfügt, die sowohl der Geschäftsleitung als auch den Mitarbeitern die zu ergreifenden Schritte vorgeben. Darüber hinaus ist eine Organisation auf Stufe drei daran interessiert, eine Dokumentation zu erstellen, die dazu beiträgt, die Beziehungen zwischen Management und Mitarbeitern (und umgekehrt) sowie zwischen der Organisation und den Kunden zu definieren.

Nehmen wir an, Sie besitzen ein Beratungsunternehmen. In diesem Fall können Sie eine gut formulierte beratungsvertrag um Ihre Beziehung zu jedem Kunden klar zu definieren. Sie sollten auch die Erstellung von NDAs und anderen Dokumenten in Erwägung ziehen, die Ihnen bei der Beziehung zu Ihren Mitarbeitern helfen.

Stufe 4: Verwalteter Prozess

Auf Stufe 4 werden Messgrößen eingeführt, mit denen das aktuelle Produktivitätsniveau auf der Grundlage der geltenden Projektmanagementverfahren und -standards bewertet werden kann. Auf diese Weise kann das Management jederzeit feststellen, ob ein Projekt auf Erfolgskurs ist oder ob es Probleme gibt, die angegangen werden müssen.

Stufe 5: Optimierung des Prozesses

Auf der obersten Ebene schließlich wird der Schwerpunkt auf die Optimierung gelegt. Wenn alle richtigen Verfahren vorhanden und auf organisatorischer Ebene verfügbar sind, ist das Management daran interessiert, die Leistung des Projektmanagements auf der Grundlage seiner spezifischen Erfahrungen kontinuierlich zu verbessern. Auf Stufe fünf geht es auch um die Öffnung für innovative Techniken, die von anderen Organisationen nicht verwendet werden und einen Wettbewerbsvorteil bringen könnten.

Wie man von einer Stufe zur nächsten gelangt

Wie Sie sehen, basiert das PMMM auf dem Einsatz von immer ausgefeilteren organisatorischen Verhaltensweisen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass es sich nicht um eine starre Skala handelt, sondern vielmehr um eine Liste von Leitlinien, die Organisationen bei ihrem Streben nach Leistung helfen können.

Daher wird es von Unternehmen zu Unternehmen Unterschiede geben, die von der jeweiligen Branche, der Unternehmenskultur und dem allgemeinen Streben nach Leistung abhängen. Außerdem kann die Größe des Unternehmens einen Einfluss darauf haben, wie PM integriert wird.

Ein neu gegründetes Unternehmen braucht beispielsweise keine komplexe Struktur von Verfahren, da sein Schwerpunkt auf Wachstum und Entwicklung liegt. Wenn das Unternehmen jedoch zu wachsen beginnt, ist es hilfreich, einen Kern von Standards zu schaffen, der zur treibenden Kraft für den Erfolg des Projektmanagements wird.

Da Sie nun die fünf vom Projektmanagement-Reifegradmodell vorgeschlagenen Stufen kennen, sollte es ein Leichtes sein, die aktuelle Situation Ihres Unternehmens zu ermitteln. Werfen wir einen Blick auf die Schritte, die für jede Situation zu berücksichtigen sind.

Die ersten beiden Stufen

Wenn Sie nicht über gut durchdachte Verfahren verfügen, die es sowohl den Mitarbeitern als auch den Führungskräften ermöglichen, den richtigen Umgang mit einer Situation zu verstehen (unabhängig vom Grad des Notfalls), dann befinden Sie sich wahrscheinlich auf den ersten beiden Stufen.

In diesem Fall sollte Ihr Hauptaugenmerk auf der Schaffung von Regeln und Standards liegen, die die Grundlage für Ihre Unternehmenskultur bilden. Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln, von der Frage, wie ein neuer Mitarbeiter zu integrieren ist, bis hin zur Frage, wie die Dokumentation für ein neues Produkt am besten zu erstellen ist.

Alles, was für die Verbesserung der Geschäftsprozesse und die Beseitigung von Produktivitätsproblemen wichtig ist, sollte dokumentiert werden und zur Einsichtnahme und Bearbeitung bereitstehen.

Die dritte Ebene

Ein Unternehmen auf dieser Stufe ist in Bezug auf die Effizienz des Projektmanagements schon recht weit fortgeschritten, aber es gibt immer noch Raum für Verbesserungen.

Um beispielsweise den Kommunikationsprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass niemand wichtige Details übersieht, sollten Sie spezielle PM-Tools verwenden, wie z.B ClickUp . Eine Plattform, mit der Sie eine Vielzahl von Teams und Projekten in einem Rutsch verwalten können, ohne viel Zeit für die Logistik zu verschwenden.

Außerdem können solche Plattformen in andere Geschäftsprozesse integriert werden, wodurch eine Verbindung zwischen Abteilungen geschaffen und der Informationsfluss verbessert wird

Die vierte und fünfte Ebene

Sobald eine gute Organisationskultur mit gut durchdachten Verfahren und einer effektiven Hierarchie vorhanden ist, ist es an der Zeit, an den Faktoren zu arbeiten, die die Dinge noch besser machen können. Die meisten Unternehmen beginnen mit dem Einsatz einer Business-Intelligence-Plattform, die ihren Bedürfnissen entspricht, und bauen auf den darin enthaltenen Analysen auf.

BI ist zwar nicht gerade eine innovative Technologie, aber eine wunderbare Möglichkeit, das Risikomanagement zu bewerten und festzustellen, ob sich Ihr Unternehmen in die richtige Richtung bewegt.

Einpacken

In der heutigen Zeit besteht ein enger Zusammenhang zwischen Technologie und Unternehmensentwicklung. Dies wird noch deutlicher, wenn es um die Verbesserung des Projektmanagements geht, wo Manager Zugang zu einem breiten Spektrum von Tools und Plattformen haben, die Routinetätigkeiten automatisieren, wertvolle Erkenntnisse auf der Grundlage vorhandener Daten liefern und die Kommunikation im Team insgesamt verbessern können projekt-Stakeholder beteiligung.

Die Technologie muss jedoch durch gut konzipierte Geschäftsprozesse und -verfahren unterstützt werden, um sicherzustellen, dass sich Ihr Unternehmen auf einem aufsteigenden Pfad befindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PMMM zeigt, wie wichtig sowohl menschliche als auch technologische Faktoren für die Unternehmensentwicklung sind.