10 herausragende Fundraising-Vorlagen für Ereignisse und Wohltätigkeitsorganisationen im Jahr 2025

Die Organisation einer Spendenaktion ist viel mehr als nur die Aufforderung an die Menschen, ihre Brieftaschen zu öffnen. Dazu gehören in der Regel alle möglichen Ereignisse und Aktivitäten, um potenzielle Unterstützer mit Ihrer Sache vertraut zu machen. Und das erfordert eine gründliche Planung - wenn Sie es überstürzen, könnten Sie zu eifrig wirken oder Ihre Beweggründe falsch darstellen.

Deshalb müssen Sie sich Gedanken machen und erstklassige Materialien und Strategien entwickeln, die die Leute dazu bringen, zu sagen "Ich bin dabei." 💳

Zum Glück müssen Sie das nicht allein erledigen, denn es stehen Ihnen Fundraising-Vorlagen zur Verfügung! Mit diesen Karten können Sie jeden Schritt Ihrer Kampagne planen, um die Botschaft effektiv zu verbreiten und großherzige Spender zu gewinnen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Vorlagen für Fundraising vor, mit denen Sie Ihre Kampagne aufwerten und Ihre Ziele erreichen können.

Was ist eine Vorlage für Fundraising?

Unter Fundraising versteht man die Suche nach finanzieller Unterstützung für einen wohltätigen Zweck oder ein Geschäft durch Veranstaltungen, Abendessen, Konzerte und Kampagnen. Neben dem Sammeln von Geld geht es beim Fundraising in der Regel auch darum, das Bewusstsein für ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Idee zu schärfen.

Eine Vorlage für Fundraising bietet die Grundlage für die Organisation von Aktivitäten, um Menschen dazu zu bringen, über Ihre Sache zu sprechen und schließlich einen Beitrag zu leisten. Die vorgefertigte Struktur bildet die Phase für die Erstellung von informativen und leicht verständlichen Flyern, Postern, Präsentationen, Plänen für Ereignisse und Marketingkampagnen.

Was macht eine gute Fundraising-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für eine Spendensammlung muss die folgenden Merkmale aufweisen:

Einfache Handhabung : Die Vorlage sollte gut organisierte Abschnitte haben, die jeder, der an dem Projekt beteiligt ist, leicht verstehen und befolgen kann

: Die Vorlage sollte gut organisierte Abschnitte haben, die jeder, der an dem Projekt beteiligt ist, leicht verstehen und befolgen kann Anpassbarkeit: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, die Abschnitte und Elemente anzupassen, um personalisierte Materialien zu erstellen, die die gewünschte Botschaft an den Brief vermitteln ✉️

Mehrere Mitglieder eines Teams bearbeiten gleichzeitig ein Dokument in ClickUp Docs

Kollaborative Features : Es sollte Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung, einfaches Freigeben und Verwalten von Aufgaben haben. Sie sollten in der Lage sein, mit Ihren Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit Fundraising zu tun haben, daran zu arbeiten

: Es sollte Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung, einfaches Freigeben und Verwalten von Aufgaben haben. Sie sollten in der Lage sein, mit Ihren Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit Fundraising zu tun haben, daran zu arbeiten Vielseitigkeit: Die Vorlage sollte sich an verschiedene Fundraising-Zwecke anpassen lassen

10 Fundraising-Vorlagen für das Jahr 2024

Wir haben Hunderte von Vorlagen für Fundraising recherchiert und unsere Auswahl auf die 10 besten Vorlagen eingegrenzt ClickUp , Template.net, Adobe und Slidesgo. Sie bieten ein perfektes Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik und machen Planung und Teamarbeit zu einem Kinderspiel.

Lassen Sie uns loslegen und Ihre Kampagne auf Erfolgskurs bringen! 💪

1. ClickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen für Fundraising

ClickUp Vorlage für die Planung von Fundraising Ereignissen

Sind Sie planen Sie ein Ereignis um das Bewusstsein für eine bestimmte Sache zu schärfen und Spenden zu sammeln? Ob Sie nun ein großes Konzert, eine Auktion oder ein Grillfest in der Nachbarschaft organisieren, die ClickUp Vorlage für die Planung von Fundraising Ereignissen kann Ihr persönlicher Planungsassistent sein! ✅

Diese Vorlage ist im Wesentlichen eine Zu-Tun-Liste aller Aufgaben und Aktivitäten, die Sie abschließen müssen, um den Erfolg Ihres Ereignisses zu gewährleisten. Vor der Liste sehen Sie eine Zusammenfassung des Ereignisses, einschließlich des Zwecks, des Einzelziels, des Datums und des Fortschritts.

Standardmäßig enthält die Vorlage eine Liste mit 15 Unteraufgaben, die sich mit jedem Aspekt der Planung eines Ereignisses befassen, von der Zusammenstellung der Helfer bis zur Erstellung eines Plans bericht nach dem Ereignis . Dies sind lediglich Richtlinien - Sie können die Liste benutzerdefiniert anpassen, erweitern, löschen und neue Unteraufgaben hinzufügen, um eine persönliche Liste zu erledigen, die mit Ihren Zielen übereinstimmt.

Der Charme der Vorlage liegt im Hinzufügen von Beziehungen zwischen den Aufgaben. Sie können Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen und sicherstellen, dass der Planungs- und Organisationsprozess reibungslos abläuft und nichts durch das Netz rutscht.

Sie können auch Anhänge zur Vorlage hinzufügen oder bestimmte Unteraufgaben mit ClickUp Docs verbinden, um Informationen zu zentralisieren. Verantwortlichkeiten delegieren und pläne kommunizieren indem Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen. Egal, ob es sich um eine gemeinnützige Organisation oder eine Wohltätigkeitsauktion handelt, Sie können mit Ihrem Team in Kontakt bleiben.

2. ClickUp Fundraising Aktionsplan Vorlage

ClickUp Fundraising Action Plan Vorlage

Ohne einen klaren Plan und sorgfältige Organisation kann der Fundraising-Prozess schnell im Chaos versinken. Glücklicherweise können Sie solche Szenarien mit dem ClickUp Vorlage für einen Fundraising-Aktionsplan !

Die Vorlage ist wie ein Leuchtturm, der Ihr Fundraising-Schiff in die richtige Richtung lenkt. Sie hilft Ihnen bei der Einstellung von Spendenzielen, der Festlegung der Zielgruppe und des Budgets sowie der Erstellung von Plänen für die Durchführung.

Die Verwendung einer Vorlage wie dieser macht einen großen Unterschied, wenn es darum geht, den Aufwand für die Spendensammlung auf die Mitglieder des Boards oder der Gemeinde, die sich beteiligen möchten, abzustimmen.

Um mit der Vorlage zu beginnen, gehen Sie zur Aktionsschritte-Ansicht und geben Sie Ihre Aufgaben und Aktivitäten ein. Sie können Prioritäten und Status einstellen, Mitarbeiter hinzufügen, Start- und Fälligkeitsdaten definieren, Abteilungen angeben, die Komplexität der Aufgabe einschätzen und Kommentare hinterlassen. ClickUp sortiert die Aufgaben automatisch nach dem Fälligkeitsdatum und gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, was Sie zuerst erledigen müssen.

Die Ziele-Ansicht ist eine Kanban Board die Ihre Aufgaben als Karten anzeigt und sie nach den zuständigen Abteilungen gruppiert.

Die Zeitleisten-Ansicht ist eine Gantt Diagramm zeigt geplante Aktivitäten und Aufgaben in einem Kalender an und ermöglicht es Ihnen, Workloads zu überprüfen und zu optimieren und sicherzustellen, dass es keine Überschneidungen gibt. Diese Ansicht eignet sich auch hervorragend zum Erstellen und Überprüfen der Abhängigkeiten von Aufgaben.

Die Vorlage enthält ein Beispiel für die Organisation eines Geschenkprogramms. Anhand dieses Beispiels können Sie das volle Potenzial der Vorlage ausschöpfen und einen perfekten Aktionsplan für die Mittelbeschaffung erstellen. 🎁

3. ClickUp Fundraising Projekt Plan Vorlage

ClickUp Fundraising Projekt Plan Vorlage

Unabhängig von ihrer Größe sind Fundraising-Projekte oft mit viel Stress verbunden. Ein solider Plan kann die Anspannung lindern und Ihnen helfen, das Ziel im Auge zu behalten - damit Ihre Kampagne reibungslos verläuft.

Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Fundraising Projekt Plan Vorlage kommt herein. Sie ermöglicht es Ihnen:

Gelöschte Ziele für das Fundraising zu setzen

Visualisieren Sie Ihre die Zeitleiste Ihres Projekts Erstellen Sie Aufgaben in Abhängigkeit von verfügbaren Ressourcen und die Einschränkungen verstehen Finden Sie heraus, wie jede Aufgabe zu Ihren Zielen beiträgt und verwalten Sie die Phasen des Programms Die Vorlage verfügt über mehrere Ansichten , die es Ihnen ermöglichen, Ihr Fundraising-Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ihr Ausgangspunkt ist die Ansicht Projektplan-Vorlage . Hier fügen Sie die Beschreibung Ihres Fundraising-Projekts hinzu und erstellen die Aufgaben und Aktivitäten, die Sie abschließen müssen, um die Ziellinie zu erreichen. 🏁



Sie können (und sollten) nicht nur die Namen der Aufgaben eingeben, sondern auch deren Fälligkeitsdatum, Status, Abschnitt, Abteilung, Wirkungsgrad und Anhang. Wenn Sie mit einem Team an einem Projekt arbeiten, können Sie ihnen bestimmte Aufgaben zuweisen, die ClickUp je nach dem ihnen zugewiesenen Abschnitt gruppiert (falls Sie diesen angegeben haben).

In diesen Abschnitten sind die Aktivitäten aufgeführt, die Sie und Ihr Team für jeden Teil des Projekts abschließen müssen.

Die Ansicht des Fortschritts der Planung ist eine Kanban Board wo alle Aufgaben aus der vorherigen Ansicht nach ihrem Status gruppiert sind. Sie können auf eine Karte klicken, um weitere Informationen über eine bestimmte Aufgabe zu erhalten, und die Karten mit dem intuitiven Drag-and-Drop Editor verschieben.

4. ClickUp Charity Projekt Plan Vorlage

ClickUp Charity Projekt Plan Vorlage

Moment, ist das ein Fehler? Diese Vorlage ist die gleiche wie die vorherige! Stimmt, aber eine Vorlage kann mehr als einen Zweck haben. In diesem Fall können Sie sie zum Planen, Organisieren und Durchführen eines Wohltätigkeitsprojekts verwenden.

Die ClickUp Charity Projekt Plan Vorlage kann den Prozess erleichtern, indem es Ihr Projekt in kleinere, leichter zu verwaltende Teile aufteilt. So können Sie die Ziele des Projekts definieren und die Mitglieder Ihres Teams in dieselbe Richtung blicken lassen.

Die zwei sorgfältig gestalteten Ansichten der Vorlage bieten alles, was Sie für die Verwaltung von Wohltätigkeitsprojekten jeder Art und Größe benötigen.

Ihr erster Schritt besteht darin, das Projekt in Aktivitäten aufzuteilen und diese in die Projektplan-Vorlage-Ansicht einzufügen. Diese Listenansicht enthält zahlreiche vordefinierte Felder wie Status, Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter, so dass kein Raum für Unklarheiten oder "Was-wäre-wenn" bleibt.

Die Ansicht des Planungsfortschritts verwandelt die Aufgaben aus der Ansicht der Projektplan-Vorlage in Karten und sortiert sie nach ihrem Status. Standardmäßig stehen Ihnen drei Status zur Verfügung - Zu erledigen, In Bearbeitung und Abgeschlossen. Sie können sie jedoch benutzerdefiniert an die Besonderheiten Ihres Projekts anpassen.

5. ClickUp Event Marketing Vorlage

ClickUp Event Marketing Vorlage

Bei der Organisation einer Benefizveranstaltung müssen Sie sich auf unzählige Details konzentrieren, von der Suche nach dem perfekten Veranstaltungsort über die Einladung der Gäste bis hin zur Organisation des Catering-Service. Die Situation wird noch komplizierter, wenn Sie mit mehreren Ereignissen jonglieren müssen, und sie kann sich sogar noch verschlimmern, wenn sie alle gleichzeitig stattfinden.

Zum Glück haben Sie eine Geheimwaffe - die ClickUp Event Marketing Vorlage . Mit ihr können Sie:

Jede ereignisbezogene Aufgabe und Aktivität überwachen Ihr Team vereinen und als Einheit arbeiten Zeit sparen Workloads kontrollieren

Die Vorlage besteht aus zwei Abschnitten: Event Marketing und Event Tracking. Geben Sie zunächst in der Ansicht "Ereignis" des Abschnitts "Ereignismarketing" Infos zu Ihren Ereignissen ein. Hier geben Sie die Namen der Ereignisse, wichtige Daten, Mitarbeiter, Typen, Phasen und Speicherorte an. Die Ansicht des Veranstaltungskalenders hilft Ihnen, Ihre Zeit zu planen und Überschneidungen zu vermeiden, während die Ansicht des Boards Ihre Ereignisse als Karten zeigt, die nach ihrem Status gruppiert sind (Offen, In Bearbeitung und Geschlossen).

Mit dem Teil Ereignisverfolgung dieser Vorlage können Sie jedes Ereignis bis ins kleinste Detail verfolgen. Hier können Sie den Fortschritt des Ereignisses verfolgen, Ziele für den Lead festlegen und überwachen und das Budget planen. Sie können auch Rechnungen und Belege anhängen und einen zentralen Hub erstellen, in dem Sie und Ihre Team-Mitglieder alle Infos zu einem Ereignis finden können.

6. ClickUp Ereignisse Planung Vorlage

ClickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen

Egal, ob es sich um ein kleines Abendessen mit nur wenigen Gästen oder um eine exklusive Party im großen Stil handelt, für die Planung eines Ereignisses braucht man ein ganzes Dorf. 🏘️

Die ClickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen ist genau das, was Sie brauchen, um Ihr Schiff reibungslos in Richtung Ziel segeln zu lassen - damit die Gäste zufrieden sind und das Ereignis ein Erfolg wird. 🚢

Die Vorlage ist in vier Abschnitte unterteilt:

Allgemeine Informationen Setup-Details Liste der Einladungen Liste der Anbieter Der Teil Allgemeine Informationen befasst sich mit dem Datum, der Uhrzeit und dem Speicherort des Ereignisses. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort angeben.

Der Abschnitt Details zum Setup enthält drei Unterabschnitte - Registrierung, Setup für die Cocktailstunde und Setup für den Empfang - mit jeweils einer Liste der Dinge, die Sie beachten müssen. Natürlich können Sie die Unterabschnitte und Listen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wenn Sie beispielsweise eine Benefizauktion organisieren, müssen Sie entscheiden, wie viele Personen teilnehmen werden, wie viele Elemente versteigert werden sollen, einen Auktionator engagieren und schriftliche Unterlagen vorbereiten. Sie können diese Aktivitäten in Unteraufgaben unterteilen, um sie leichter nachverfolgen und verwalten zu können.

Der Bereich Einladungsliste enthält eine Tabelle mit allen Ihren Gästen und deren Adressen. In der Rubrik RSVP können Sie ein Häkchen bei denjenigen setzen, die ihre Teilnahme bestätigt haben.

Im Bereich Lieferantenliste finden Sie eine Liste der Unternehmen, die Sie für Catering, Dekoration und Unterhaltung engagiert haben.

7. ClickUp Non-Profit-Vorlage für die Planung von Ereignissen

ClickUp Non-Profit-Vorlage für die Planung von Ereignissen

Eine Gemeinnützigkeit ereignis kann nur dann erfolgreich sein, wenn Sie jeden Aspekt bis ins kleinste Detail planen. Ein Versehen kann Ihr Ereignis schnell zu einem epischen Misserfolg werden lassen. ❌

Die ClickUp Non-Profit-Vorlage für die Planung von Ereignissen hilft Ihnen, Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit Ereignissen aufzuschlüsseln, Fälligkeitsdaten zu überwachen und sicherzustellen, dass alles nach Plan verläuft.

Der Hauptvorteil dieser Vorlage ist ihre Einfachheit. Auf den ersten Blick ist sie nicht mehr als eine kurze Beschreibung des Ereignisses und eine Liste mit den zu erledigenden Aufgaben. Wenn Sie jedoch tiefer graben, werden Sie den wahren Charme der Vorlage entdecken.

Sie ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten zu jeder Aufgabe auf Ihrer Liste zu erledigen, was die Zusammenarbeit und das Teamwork erheblich erleichtert. Sie können dringende oder wichtige Aufgaben priorisieren und deren Fortschritt verfolgen, um Probleme und Schluckauf auf dem Weg zu minimieren.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature dieser Vorlage ist die Erstellung von Beziehungen zwischen Aufgaben. Sie können zwei oder mehr Aufgaben miteinander verknüpfen und eine Zeitleiste erstellen, die die Ausführung von Aktivitäten strafft und Ihr Team auf dem richtigen Weg hält.

Die Vorlage ermöglicht das Hinzufügen von Anhängen, d. h. Sie können alle mit Ereignissen zusammenhängenden Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und lieferantenverträge an einem Ort.

8. Google Docs Fundraising Fest Vorlage von Template.net

Verwenden Sie die Google Docs Fundraising Fest Vorlage von Template.net, um tolle Einladungen für Ihr Ereignis zu erstellen

Sie müssen kein Designer sein, um ansprechende Einladungen für Ihre Spendenaktion zu erstellen! Die Google Docs Fundraising Fest Vorlage von Template.net ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Ereignis im besten Licht zu präsentieren, die Gäste von Anfang an zu beeindrucken und sie zur Teilnahme zu bewegen.

Eines sei gleich vorweg gesagt: Obwohl die Vorlage Google Docs im Namen trägt, können Sie sie in anderen Formaten speichern, darunter Word, Illustrator und PSD. Sie können die Vorlage auch online im Editor von Template.net bearbeiten.

Lassen Sie sich durch den Teil "Fundraising Fest" des Namens nicht verwirren. Ja, das Beispiel ist eine Einladung zu einem Fundraising-Fest. Sie können es jedoch an Ihren Anlass anpassen, sei es eine stille Auktion, ein Abendessen oder ein Karneval. 🎎

Das Beste an dieser Vorlage ist ihre Anpassungsfähigkeit. Jedes Element, das Sie sehen, kann in der Größe verändert, gelöscht oder bearbeitet werden. Sie können Farben ändern, Hintergründe hinzufügen, Tabellen einfügen, Videos und Dateien hochladen und Animationen erstellen (wenn Sie eine digitale Einladung erstellen). Das Beispiel dient lediglich dazu, Ihnen zu zeigen, was die Vorlage zu erledigen vermag - zögern Sie nicht, ihre kreative Seite freizusetzen und ein Meisterwerk der Einladung zu malen.

9. Benefizveranstaltung Plakat Vorlage von Adobe

Erstellen Sie fantastische Plakate für Veranstaltungen mit der Vorlage für Fundraiser-Plakate von Adobe

Plakate für Spendenaktionen zu erstellen ist nicht gerade eine Raketenwissenschaft. 🔬

Aber es erfordert viel Liebe zum Detail und Aufwand. Man muss aufpassen, dass man die Leute nicht mit einer Fülle von Informationen erschlägt. Oder das Gegenteil zu erledigen und ein entscheidendes Detail (wie Zeit und Ort) zu übersehen. Die Vorlage für Fundraiser-Plakate von Adobe kann bei beidem helfen.

Diese einfach zu verwendende Vorlage ist eigentlich ein Beispiel für ein Plakat für ein Wohltätigkeitskonzert. Sie zeigt Ihnen, wie Sie ein Gleichgewicht zwischen Text und Illustrationen herstellen und gibt Ihnen Hinweise, welche Informationen Sie in Ihr Plakat aufnehmen sollten. Dennoch ist kein Element in Stein gemeißelt - betrachten Sie die Vorlage als eine Leinwand, auf der Sie Ihren inneren Künstler kanalisieren und einzigartige Plakate erstellen können.

Wenn Sie die Vorlage öffnen, landen Sie automatisch im Online-Editor von Adobe, der hunderte von Optionen für die benutzerdefinierte Gestaltung Ihres Posters bietet. Sie können Text und Fotos hinzufügen, Formen einfügen, Hintergründe ändern, Farbschemata auswählen, Animationen erstellen und die Reihenfolge der Ebenen anpassen.

Zu erledigen ist, können Sie das Poster direkt aus dem Editor freigeben oder als PNG, PNG mit transparentem Hintergrund, JPG oder PDF speichern.

10. Social Media Fundraising Präsentationsvorlage von Slidesgo

Verwenden Sie die Social Media Fundraising Presentation Template by Slidesgo, um jedes Detail Ihrer Fundraising-Kampagne zu skizzieren

Geldbeschaffung über das Internet ( soziale Medien ) werden von Tag zu Tag beliebter. Doch wie erledigen Sie es, dass die Menschen inmitten der vielen Online-Spendenkampagnen Geld für Ihre Sache spenden? Sie müssen sich eine überzeugende und ansprechende Art und Weise ausdenken, um Ihre Absichten zu präsentieren.

Anstatt eine Präsentation von Grund auf zu erstellen, sollten Sie die Vorlage für Social Media Fundraising von Slidesgo ausprobieren.

Diese kostenlose Vorlage für Spendenaktionen enthält 56 Folien, die Sie im Google Slides- oder PowerPoint-Format speichern und bearbeiten können. Jede Folie enthält ausführliche Anweisungen zu den Informationen, die Sie in die Präsentation aufnehmen sollten. Zum Beispiel konzentriert sich die dritte Folie auf das Inhaltsverzeichnis und schlägt mögliche Abschnitte wie Über uns, Ziele & Strategie und Budget vor.

Je nach Ziel können Sie Abschnitte aktualisieren, Folien löschen, neue hinzufügen und visuelle Elemente wie Fotos, Diagramme und Schaubilder einfügen.

Nehmen wir an, Sie wollen Geld für ein örtliches Tierheim sammeln. Sie können Bilder von den Bewohnern des Tierheims einfügen und ihr Verhalten und ihre Eigenheiten beschreiben, was bei den Lesern gut ankommen wird. Sie können auch darlegen, wie Sie das gesammelte Geld verwenden werden, und den Leuten zeigen, dass eine Spende für Ihre Sache eine gute Entscheidung ist.

Vorlagen für Fundraising: Erreichen Sie Ihre Ziele mit Leichtigkeit

Ganz gleich, ob Sie Einladungen für ein Ereignis erstellen, eine Spendenkampagne präsentieren oder das gesamte Projekt planen und koordinieren müssen, Fundraising-Vorlagen können Ihnen dabei helfen. 🤝

Sie bieten Ihnen den Support, den Sie brauchen, um Ihre Fundraising-Träume Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen!