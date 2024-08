die 10 besten linearen Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Seit der Einführung von Linear im Jahr 2019 hat es langsam die Herzen der Software-Entwicklungsteams erobert und ist zu ihrem bevorzugten Tool für die Verfolgung von Problemen, die Erstellung von Produkt-Roadmaps und die Überwachung von Sprints geworden.

Linear nimmt sich die Einfachheit zu Herzen - es hat Beifall für seine Benutzerfreundlichkeit, die raffinierte Funktion des dunklen Modus, die flotten Tastenkombinationen und die nahtlose Integration mit Entwicklerfavoriten wie GitHub und GitLab erhalten. Doch es ist nicht alles eitel Sonnenschein und Regenbögen. 🌈

Wenn Sie Linear an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anpassen möchten, kann sich der Mangel an Anpassungsoptionen wie eine Enttäuschung anfühlen. Benötigen Sie tiefere Einblicke in den Fortschritt und die Leistung Ihres Teams?

Die grundlegenden Berichts- und Analysemöglichkeiten von Linear reichen dafür nicht aus. Und wenn Sie Ihre Projekte von unterwegs aus verwalten möchten, hat Linear keine mobile App für Android- und iOS-Geräte. 👀

In Anbetracht dieser Überlegungen ist es nur natürlich, die besten Alternativen zu Linear zu erkunden, die diese Einschränkungen beheben oder, noch besser, das Beste aus beiden Welten kombinieren. Und genau hier kommt dieser Artikel ins Spiel.

Wir stellen die 10 besten Linear-Konkurrenten vor, die heute erhältlich sind, damit Sie Ihr perfektes Produkt finden können projektleitung übereinstimmen.

Worauf sollten Sie bei linearen Alternativen achten?

Wenn Sie einen Wechsel von Linear in Betracht ziehen, haben Sie vielleicht schon eine Vorstellung davon, worauf Sie bei anderen Alternativen achten sollten. Und wenn Sie keine Ahnung haben, keine Sorge - wir haben für Sie das Richtige. Hier finden Sie eine einfache Checkliste, die Sie bei der Suche nach dem besten Ersatz für Linear im Auge behalten sollten:

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einfachheit und Flexibilität: Suchen Sie nach einem Tool, das einfach einzurichten und zu bedienen ist und Ihnen gleichzeitig alles bietet, was Sie brauchen, um es an die Arbeitsabläufe Ihres Teams anzupassen. Schließlich sollte sich Ihr Tool an Ihre Bedürfnisse anpassen, nicht umgekehrt

Suchen Sie nach einem Tool, das einfach einzurichten und zu bedienen ist und Ihnen gleichzeitig alles bietet, was Sie brauchen, um es an die Arbeitsabläufe Ihres Teams anzupassen. Schließlich sollte sich Ihr Tool an Ihre Bedürfnisse anpassen, nicht umgekehrt Erweiterte Berichte und Analysen: Daten sind das neue Gold, aber nur, wenn Sie über die richtigen Tools verfügen, um sie abzubauen und zu veredeln. Wählen Sie also ein Tool, das detaillierte Einblicke in das Projekt und das Team bietet, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Daten sind das neue Gold, aber nur, wenn Sie über die richtigen Tools verfügen, um sie abzubauen und zu veredeln. Wählen Sie also ein Tool, das detaillierte Einblicke in das Projekt und das Team bietet, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen Mobile Zugänglichkeit: So wie Ihr Leben nicht auf einen Schreibtisch im Büro beschränkt ist, sollte auch Ihr neues Tool überall zugänglich sein, wo Sie hingehen. Auf diese Weise können Sie Ihre Aufgaben sogar bei einem Milchkaffee in Ihrem Lieblingscafé erledigen ☕️

So wie Ihr Leben nicht auf einen Schreibtisch im Büro beschränkt ist, sollte auch Ihr neues Tool überall zugänglich sein, wo Sie hingehen. Auf diese Weise können Sie Ihre Aufgaben sogar bei einem Milchkaffee in Ihrem Lieblingscafé erledigen ☕️ Integrationsfähigkeit: Prüfen Sie, ob das Tool mit der Software, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden, integriert werden kann. Wenn ein Tool nicht in Ihr technisches System passt, ist es höchstwahrscheinlich nicht das Richtige für Sie, so wie man versucht, einen eckigen Stift in ein rundes Loch zu stecken

Work Breakdown Structure Beispiel in der Listenansicht in ClickUp

Mit dieser Checkliste in der Hand können Sie die folgenden linearen Alternativen bewerten, um die beste für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Die 10 besten Linear-Alternativen

Wir haben uns durch zahlreiche projektmanagement-Tools und haben die 10 besten Linear-Alternativen herausgesucht, die Linear in nichts nachstehen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche dieser Alternativen die richtige für Sie sein könnte.

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Der Spitzenreiter unter den linearen Alternativen ist niemand anderes als ClickUp, und nicht nur wir sind voll des Lobes. Die Flut von stellarer Kundenrezensionen sagt alles - und katapultierte ClickUp auf Platz 1 bei G2's beste Projektmanagementsoftware liste für 2023.

Ähnlich wie Linear hat ClickUp eine intuitive Benutzeroberfläche, eine dunklen Modus und praktisch tastaturkürzel (neben schrägstrich-Befehle ), um die Produktivität zu steigern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Es hat auch 80+ native Integrationen einschließlich GitHub, GitLab und Bitbucket, was die Integration in Ihr aktuelles technisches System sehr einfach macht. 🛠️

Aber hier ist der Punkt, an dem ClickUp wirklich glänzt - seine außergewöhnliche Flexibilität. Im Gegensatz zu Linear ermöglicht ClickUp eine vollständige Anpassung mit den folgenden Funktionen:

Benutzerdefinierte Felder : Mit diesen Feldern können Sie für jede Aufgabe in Ihrem Projekt zusätzliche Details erfassen (z. B. Fälligkeitsdatum, Zuweiser, Priorität, Etiketten, Dateien, Fortschritt, Bewertung usw.)

Mit diesen Feldern können Sie für jede Aufgabe in Ihrem Projekt zusätzliche Details erfassen (z. B. Fälligkeitsdatum, Zuweiser, Priorität, Etiketten, Dateien, Fortschritt, Bewertung usw.) Mehrere Ansichten : Planen und visualisieren Sie den Projektfortschritt mit den Ansichten Liste, Kanban-Tafel, Kalender, Gantt, Zeitleiste und mehr

Planen und visualisieren Sie den Projektfortschritt mit den Ansichten Liste, Kanban-Tafel, Kalender, Gantt, Zeitleiste und mehr ClickApps : Schalten Sie zusätzliche Funktionen für Ihren Arbeitsbereich frei, z. B. Zeiterfassung, Arbeitsfortschrittslimits, automatisierte Sprints und Sprintpunkte

Schalten Sie zusätzliche Funktionen für Ihren Arbeitsbereich frei, z. B. Zeiterfassung, Arbeitsfortschrittslimits, automatisierte Sprints und Sprintpunkte Dashboards : Erstellen Sie diese mit anpassbaren Widgets, um einen Überblick über Ihren Projektfortschritt und Ihre Leistung aus der Vogelperspektive zu erhalten 📈

Erstellen Sie diese mit anpassbaren Widgets, um einen Überblick über Ihren Projektfortschritt und Ihre Leistung aus der Vogelperspektive zu erhalten 📈 Team-Berichte : Gewinnen Sie tiefe Einblicke in die Projekt- und Teamleistung, um Engpässe zu erkennen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Leistung zu verbessern kollaboratives Arbeitsmanagement Das ist noch nicht alles. ClickUp bietet leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit wie Kommentare, Chat, E-Mail und whiteboards . Sie können auch unternehmensinterne Wikis und Wissensdatenbanken erstellen und gemeinsam daran arbeiten ClickUp-Dokumente und machen Sie sie für alle Mitglieder Ihres Teams zugänglich.

Das Beste daran ist, dass Sie ClickUp überall nutzen können - im Web, auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät und sogar auf Desktop-Apps für Windows, Mac oder Linux.

ClickUp beste Eigenschaften

Hinzufügen einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern und Aufgaben mit dem großzügigen kostenlosen Plan

Zuweisung von Aufgaben an mehrere Teammitglieder in verschiedenen Abteilungen wie Marketing und Softwareentwicklung

Eliminieren Sie langweilige und sich wiederholende Aufgaben mitClickUp-Automatisierungen zur Beschleunigung der Projektmanagementphase

Verwenden SieClickUp Formulare um Kundenanfragen und Kundenfeedback zu sammeln - ideal für Software-Entwicklungsteams, die eine Fehlerverfolgung benötigen

Mit granularen Benachrichtigungseinstellungen bleiben Sie über wichtige Updates auf dem Laufenden

Sammeln Sie Feedback von Ihrem Team mit der Proofing-Funktion für Screenshots, Videos und PDFs

Verwenden SieClickUp AI in Aufgabenbeschreibungen, Kommentaren und Dokumenten, um schnell schriftliche Inhalte zu erstellen

Erwähnen Sie Aufgaben und Teammitglieder, zeichnen Sie Audio- und Bildschirmausschnitte auf, und weisen Sie einem Teammitglied mit der leistungsstarken Kommentarfunktion Kommentare zu

Bringen Sie Ihr Projekt zum Laufen mit einerprojektmanagement-Vorlage, einer der über 1.000ClickUp-Vorlagen verfügbar

ClickUp Einschränkungen

Es könnte für neue Benutzer etwas überwältigend sein

Einige Benutzer haben gesagt, dass es manchmal ein wenig langsam ist (aber nicht mitClickUp 3.0)

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Aha!

über Aha! Aha! ist wie ein Schweizer Taschenmesser für das Management komplexer Produktentwicklungsprojekte. Es besteht aus einer Reihe von Tools: Roadmaps für Strategie und Planung, Ideasfür das Sammeln von Kundenfeedback, Notebooksfür teamzusammenarbeit und Entwickeln für Sprints oder agiles Projektmanagement .

Im Vergleich zu Linear bietet Aha! einen viel breiteren Funktionsumfang, der über ein Projektmanagement-Tool mit Problem- und Fehlerverfolgung, Backlogs und Workflow-Management hinausgeht. Dafür hat es auch einen höheren Preis.

Es ist wie die Wahl zwischen einem einfachen Werkzeugkasten und einer vollwertigen Werkstatt - beide sind nützlich, aber das eine bietet viel mehr zu einem höheren Preis. 💸 Vergleich Aha! mit Jira !

Aha! beste Eigenschaften

Hilfreiche und reaktionsschnelle Kundenbetreuung

Erstellen von Roadmap-Präsentationen mit Live-Produktdetails

Zusammenarbeit mit Ihrem Team über Notizen und Whiteboards

Legen Sie Geschäftsziele und KPIs fest, und verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit Dashboards und Berichten

Sammeln Sie Ideen von Kunden, und halten Sie sie automatisch mit Updates auf dem Laufenden

über 30 Integrationen mit gängigen Tools wie Azure DevOps, Salesforce und Zendesk

Aha! Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Teure Pläne für Startups und kleine Unternehmen

Komplizierte Einrichtung und steile Lernkurve für neue Benutzer

Aha! Preise

Aha Roadmaps (enthält Ideas Essentials & Notebooks Essentials): Beginnt bei $59/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $59/Monat pro Benutzer Aha Ideas: Beginnt bei $39/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $39/Monat pro Benutzer Aha Notebooks: Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer Aha Develop: Ab $9/Monat pro Benutzer

Aha Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (230+ Bewertungen)

4.3/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

Learn about the best_ Entwickler-Tools für Mac-Benutzer !

3. Bienenstock

über Hive Hive ist ein umfassendes Projektmanagement-Tool für kleine Teams, die eine perfekte Mischung aus Benutzerfreundlichkeit und reichhaltigem Funktionsumfang wünschen. Zu seinen Funktionen gehören mehrere Projektansichten, Workflow-Automatisierungen, Kommunikationswerkzeuge und die gemeinsame Nutzung von Dateien.

Darüber hinaus lässt sich Hive in mehr als 1.000 externe Anwendungen integrieren, so dass es sich nahtlos in den Tech-Stack Ihres Unternehmens einfügt und wirklich agile Softwareteams unterstützt. Während sich Linear auf den Softwareentwicklungsprozess konzentriert, bieten die Funktionen von Hive mehr Flexibilität bei der Verwaltung einer Vielzahl von Workflows und Geschäftsprozessen.

Hive beste Eigenschaften

Verwenden Sie den Fokusmodus, um alle Benachrichtigungen stumm zu schalten

Native Funktionen für Zeiterfassung und Zeiterfassungsberichte

Kanban-, Gantt-, Tabellen-, Kalender- und Portfolio-Ansicht für die Projektplanung und -verfolgung

Verwenden Sie Hivemind (Hive'sKI-Werkzeug), um Ideen zu sammeln, Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zu übersetzen

Zusammenarbeit mit Ihrem Team über Einzel- und Gruppenchats, Videochats und Hive-Notizen

Hive-Einschränkungen

Grundlegende Funktionalität der mobilen App

Sie kann manchmal langsam und fehlerhaft sein

Preise für Hive

Kostenloser Plan

Teams: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (440+ Bewertungen)

4.6/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

4. ProofHub

über ProofHub Ähnlich wie Hive ist ProofHub eine weitere "All-in-One"-Alternative von Linear für Teams jeder Größe und verschiedener Abteilungen. ProofHub verfügt über vier Hauptprojektansichten - Board, Tabelle, Gantt und Kalender -, die Ihnen helfen, Projekte nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben zu visualisieren. Es ist sehr einfach zu bedienen (auch für technisch nicht versierte Benutzer) und verfügt über wichtige Projektmanagementfunktionen, die die meisten Ihrer Anforderungen abdecken.

Ziehen Sie die Verwendung von ProofHub in Betracht, wenn die Entwicklung von Linear im Mittelpunkt steht und agiles Projektmanagement keine Priorität ist und Sie sich nicht stark auf Entwickler-Tools wie GitHub und GitLab verlassen.

ProofHub beste Eigenschaften

Verwendung von Stundenzetteln zur Erfassung der für Projektaufgaben aufgewendeten Zeit

Gute Software zur Fehlerverfolgung, um sicherzustellen, dass keine Probleme übersehen werden

Verwenden Sie die Ankündigungsfunktion, um wichtige Updates zu planen und mit Ihrem Team zu teilen

Pauschalpreise können für Teams mit mehr als 10 Mitgliedern kosteneffektiv sein

Verwalten Sie Zugriff und Kontrolle innerhalb Ihres Arbeitsbereichs mit benutzerdefinierten Rollen und Berechtigungen

Unterstützt 11 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch und Italienisch

ProofHub-Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Die mobile App kann im Vergleich zu anderer Projektmanagement-Software langsam und verzögert sein

Keine granulare Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen, um Projekte effizient zu verwalten

Derzeit gibt es nur acht Integrationen - Slack, Box, Dropbox, Google Calendar (und iCal), Google Drive, OneDrive, FreshBooks und QuickBooks

ProofHub Preise

Essential: $50/Monat

$50/Monat Ultimale Kontrolle: $99/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

5. Todoist

über TodoistTodoist ist eine beliebte produktivitätswerkzeug wurde für Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt, die einfache Projekte verwalten und Fristen einhalten wollen. Während die Funktionen von Linear auf Teams ausgerichtet sind, liegt der Schwerpunkt von Todoist auf der persönlichen Produktivität.

Die Stärke von Todoist liegt in seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie können schnell Projekte erstellen, Aufgaben zuweisen, Prioritäten und Fristen setzen, Erinnerungen planen und Aufgaben zur besseren Organisation kennzeichnen.

Allerdings ist es nicht ausreichend für funktionsübergreifende Teams die robuste Projekt- und Aufgabenmanagementfunktionen benötigen.

Die besten Funktionen von Todoist

Webbasiertes Kollaborationstool, das auf allen Geräten gut funktioniert

Konvertiert Gmail- und Outlook-E-Mails in Aufgaben

Wiederkehrende Fälligkeitstermine mit natürlicher Sprache festlegen (z. B. jeden Montag um 10 Uhr)

mehr als 80 Integrationen mit Tools wie Google Calendar, Microsoft Teams und Slack

Sie können bis zu 25 Mitarbeiter im Pro-Tarif (und bis zu 50 im Business-Tarif) kostenlos einladen

Todoist Einschränkungen

Begrenzte Projektansichten für funktionsübergreifende agile Teams

Die Erinnerungsfunktion ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Die größte Dateigröße, die Sie hochladen können, beträgt 100 MB

Todoist Preise

Gratisplan

Pro: $5/Monat (für Einzelbenutzer)

$5/Monat (für Einzelbenutzer) Business: $8/Monat pro Benutzer (für Teams)

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (750+ Bewertungen)

4.4/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

6. Asana

über AsanaAsana ist ein vielseitiges Projektmanagement-System, das Teams dabei hilft, ihre Arbeit zu planen und zu organisieren, ob groß oder klein. Es verfügt über zahlreiche Funktionen, die das Aufgabenmanagement erleichtern.

Sie können Aufgaben zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen und Projektzeitpläne verfolgen. Außerdem können Sie Projekte in der Listen-, Brett-, Zeitleisten- und Kalenderansicht betrachten.

Im Gegensatz zu Linear ist es nicht nur für Technikteams geeignet, sondern flexibel genug, um von jedem Team in jeder Branche verwendet zu werden.

Die besten Funktionen von Asana

Sehr einfach einzurichten und zu navigieren

Erreichbar über Desktop und mobile Anwendungen

Verwenden Sie die Regelfunktion, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Portfolio-Ansicht zur Visualisierung aller Projekte auf einen Blick

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um schnell mit neuen Projekten zu beginnen

über 200 Integrationen mit Tools wie Slack, Google Drive und Zoom

Einschränkungen von Asana

Maximale Dateigröße beim Hochladen beträgt 100 MB

Aufgaben können nicht mehreren Personen zugewiesen werden

Kann sich bei größeren Projekten verlangsamen

Preise für Asana

Kostenloser Plan

Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10,000+ Bewertungen)

_Bonus: Möchten Sie die vollständige Aufschlüsselung sehen? Schauen Sie sich unseren Vergleich von Linear vs. Asana .

7. ProduktPlan

über ProduktPlan ProductPlan ist ein Roadmapping-Tool, das speziell für Produktmanager entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen die Planung und Visualisierung von Produkt-Roadmaps mit seinen Zeitleisten- und Listenansichten (auch als Kanban bekannt). Das herausragende Merkmal von ProductPlan ist seine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die das Organisieren und Anpassen von Roadmap-Elementen mühelos macht.

ProductPlan beste Eigenschaften

Kostenloses Hinzufügen einer unbegrenzten Anzahl von Betrachtern für alle Pläne

Speichern Sie Produktideen im geparkten Bereich für die spätere Umsetzung

Verwenden Sie das eingebaute Scoring-Modell, um die zu implementierenden Funktionen zu priorisieren

Teilen Sie Roadmaps mit Stakeholdern über sichere private Links oder exportieren Sie sie als Bilder, Tabellenkalkulationen oder PDF

Einschränkungen von ProductPlan

Kein kostenloser Plan (14-tägige Testversion verfügbar)

Nur 10 Integrationen - Zapier, Vimeo, MS Teams, Confluence, GitHub, Trello, Azure DevOps, PivotalTracker, Slack und Jira

ProduktPlan Preise

Basic: $39/Monat pro Redakteur

$39/Monat pro Redakteur Professional: $69/Monat pro Redakteur

$69/Monat pro Redakteur Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ProductPlan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (149 Bewertungen)

4.4/5 (149 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (54 Bewertungen)

8. Jira

über Jira-SoftwareJira wurde von Atlassian entwickelt und begann 2002 als Lösung für die Verfolgung von Problemen in Software-Teams. Heute wird es in vielen technischen und nichttechnischen Abteilungen eingesetzt, um verschiedene agile Projekte zu planen und zu verfolgen .

Während Linear mit seinem begrenzten Funktionsumfang auf Einfachheit und Geschwindigkeit setzt, zeichnet sich Jira durch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen aus, die sich an unterschiedliche Workflow-Komplexitäten anpassen lassen.

Jira beste Eigenschaften

Speziell entwickelt für die Bedürfnisse vonagiler Teams* Umfangreicher, anpassbarer und skalierbarer Funktionsumfang

Entwicklerfreundliche Berichte zur Verfolgung von Sprints und Problemen in Echtzeit

Der kostenlose Plan ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Projektboards mit bis zu 2 GB Speicherplatz

Leichte Integration mit anderen Atlassian-Produkten wie BitBucket und Confluence

Einschränkungen von Jira

Komplexe Einrichtung und Schnittstelle können neue Benutzer überfordern

Es kann manchmal langsam und verzögert werden

Begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit

Jira-Preise

Kostenloser Plan

Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

4.3/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

9. Sunsama

über SunsamaSunsama ist ein einfacher Tagesplaner für vielbeschäftigte Menschen, die organisiert bleiben und ihre Produktivität maximieren möchten. Es hilft Ihnen, Ihren Tag effektiv zu planen und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die wichtig sind. Außerdem lässt er sich mit beliebten Apps wie Google Calendar, Slack, Todoist, ClickUp und Trello synchronisieren, sodass Sie Aufgaben aus verschiedenen Quellen übernehmen und Ihre Arbeit planen können.

Sunsama beste Eigenschaften

Ästhetische und benutzerfreundliche Oberfläche

Setzen Sie tägliche und wöchentliche Ziele, die Sie mit Ihrer Aufgabenliste verknüpfen können

Umwandlung von E-Mails (aus Gmail und Outlook) und Slack-Nachrichten in Aufgaben

Verwenden Sie den Fokusmodus, um jeweils an einer Aufgabe zu arbeiten und die Zeit zu verfolgen, die Sie dafür aufwenden

Einschränkungen von Sunsama

Begrenzte Integrationen

Kein kostenloser Plan (aber 14-tägige Testversion verfügbar)

Der Preis ist hoch für eintäglichen Planer Sunsama Preise

Monatliches Abonnement: $20/Monat

$20/Monat Jahresabonnement: $16/Monat

Sunsama Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: 4.6/5 (20 Bewertungen)

10. Trello

über TrelloTrello bietet eine einfache Möglichkeit für Teams, Projekte mit Hilfe von Kanban- und Scrum-Boards zu verwalten. Es ist großartig, weil man schnell den Status von Aufgaben und den Fortschritt des Projekts sehen kann. Außerdem lässt es sich schnell für Ihr gesamtes Team einrichten.

Für die Abwicklung größerer, komplizierterer Projekte ist es jedoch nicht unbedingt die beste Lösung.

Trello beste Eigenschaften

Die kostenlose Version bietet 10 Boards, unbegrenzte Karten und Speicherplatz

Umfassende Integrationen mit Apps wie Slack, Miro und Dropbox

Praktische Tastenkombinationen, um sich schnell in Ihrem Arbeitsbereich zu bewegen

Nutzen Sie die Abstimmungsfunktion, um Feedback und Genehmigungen von Ihrem Team einzuholen

Einschränkungen von Trello

Begrenzte Projektansichten

Kann keine komplexen Projekte bearbeiten

Die Größe der hochzuladenden Dateien ist beim kostenlosen Tarif auf 10 MB begrenzt

Trello Preise

Gratisplan

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

Wählen Sie Ihre preisgekrönte lineare Alternative, um Ihren Workflow zu rationalisieren

Wenn Ihnen die Funktionen von Linear nicht ausreichen, lohnt es sich, diese 10 Linear-Alternativen in Betracht zu ziehen, um herauszufinden, welche davon am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Sie sind noch unsicher, welches der Tools Sie verwenden sollen? Versuchen Sie ClickUp. Es ist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen in einer modernen und intuitiven Oberfläche für nahtlose Projektabwicklung -und Sie erhalten Zugang zu all diesen Funktionen mit dem kostenlosen ClickUp-Abo! 🤯

Also, warum warten? Melden Sie sich für den kostenlosen ClickUp-Plan für immer an heute.