10 beste Software zur Zeiterfassung für Berater im Jahr 2025

Für Berater ist Zeit Geld. Sie benötigen daher eine genaue Zeiterfassungs-Software, um die abrechenbaren Stunden zu erfassen, Projekte zu verwalten, Kostenvoranschläge zu erstellen und Rechnungen an Kunden zu stellen. ⏰

Es gibt Dutzende von Tools für die Zeiterfassung auf dem Markt, von einfacher, kostenloser Zeiterfassungssoftware bis hin zu Plattformen, die über eine umfangreiche Palette von Features und Funktionen verfügen.

Wir haben die harte Arbeit zu erledigen, damit Sie es nicht tun müssen, mit dieser Liste der 10 besten Software zur Zeiterfassung für Berater.

Stattdessen brauchen Sie eine Kombination aus Projektmanagement-Software, einer Zeiterfassung und vorlagen für Berater für den reibungslosen Ablauf von Client-Projekten. (Sie können all diese Dinge sogar auf einer Plattform erhalten!)

Unabhängig davon, ob Sie ein Ein-Personen-Beratungsunternehmen sind oder ein Team haben, ist die Rentabilität von Projekten genauer, wenn Sie die beste App für die Zeiterfassung verwenden. Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Protokollierte Zeit für ein oder mehrere Mitglieder Ihres Teams über mehrere Geräte hinweg, einschließlich einer mobilen App, wenn Sie unterwegs sind

Automatisierte Zeiterfassung, damit Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden oder kostenlose Zeit genauer erfassen können

Detaillierte Berichterstellung, damit Sie Ihren Kunden einen Nachweis über die erledigte Arbeit, die abgeschlossenen Aufgaben und die erbrachten Leistungen liefern können

Daten für Ihre eigenen Aufzeichnungen, die Sie im Excel- oder CSV-Format herunterladen können

Integrationen oder andere Features, die es Ihnen ermöglichen, Rechnungen mit genauen Zeitprotokollen und Aufzeichnungen im Anhang von der Plattform aus an Clients zu senden

Wenn Berater teams leiten eine Kombination aus einer App zur Zeiterfassung und projektmanagement tools sorgt dafür, dass Projekte reibungsloser ablaufen und höhere Gewinne erwirtschaften.

Die 10 besten Programme zur Zeiterfassung für Berater im Jahr 2024

Ihre Zeiterfassung beginnt jetzt! Hier finden Sie eine Übersicht über die Features, Bewertungen und Preise der 10 besten Tools zur Zeiterfassung für Berater in allen Branchen. ⌛

1. ClickUp

ClickUp's Zeiterfassung macht es für Berater einfach und schnell, die abrechenbaren Stunden für jedes Projekt und jeden Client, an dem sie arbeiten, in Echtzeit zu erfassen

ClickUp ist eine leistungsstarke All-in-One-Produktivitätsplattform, die eine intelligente lösung zur Nachverfolgung der Zeiterfassung von Projekten . Die integrierte App zur Zeiterfassung macht die Nachverfolgung schnell und einfach, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. 🤩

Nachverfolgung der Zeit, wo immer Sie sind, auf jedem Gerät, einschließlich Ihres Desktops, Mobiltelefons oder Webbrowsers, mit ClickUp's kostenlose Chrome-Erweiterung . Vielbeschäftigte Berater können die Nachverfolgung in Echtzeit stoppen und starten, rückwirkende Stunden hinzufügen und mit dem globalen Timer von ClickUp von überall aus zwischen Aufgaben hineinspringen.

Während Sie die erforderlichen Stunden für einen neuen Client ausrechnen, können Sie Schätzungen für Ihre anstehenden Aufgaben festlegen ClickUp Aufgaben . Während Sie diese Ziele in ClickUp abarbeiten, können Sie die verbleibende Zeit für Ihre Aufgaben und die Ihres Teams sehen, um sicherzustellen, dass Sie im Zeitplan liegen.

Berater finden es toll, dass Sie alles, was Sie erfasst haben, mit Notizen versehen können, um die abrechenbare Zeit zu sortieren, zu beschreiben, zu bearbeiten und für den Client zu klären. Wir lieben das Feature zum Sortieren, um zu sehen, welche Projekte die meiste Zeit in Anspruch nehmen und in Zukunft neu bewertet oder anders kalkuliert werden müssen.

Wenn Ihr Client andere Zeiterfassungssysteme benötigt, können Sie die Zeiterfassung von ClickUp mit Harvest, Toggl, Everhour und anderen synchronisieren. Ihre gesamte Beratungsarbeit kann endlich in einem kollaborativen All-in-One-Arbeitsplatz erledigt werden.

ClickUp beste Features

ClickUp's Tool zur Zeiterfassung von Projekten erfasst Ihre abrechenbaren Arbeitsstunden sowie die Zeit, die Teammitglieder oder Freiberufler für diese Projekte aufwenden

Beratungsunternehmen und Consultants können komplette Client-Projekte über ClickUp abwickeln, mit Features wie kollaborative ClickUp Whiteboards und Mindmaps für die Umsetzung von Ideen in Aktionspläne

Mit 1.000+ Integrationen können Sie ClickUp zur zentralen Quelle der Wahrheit für jedes Projekt machen und andere Tools und Apps wie Slack, Google Drive, QuickBooks und andere Zeiterfassungen, wie Clockify und Toggl, synchronisieren

ClickUp Automatisierungen erleichtern die Arbeit mit manuellen Aufgaben, die von der abrechenbaren Zeit ablenken und die Berater beschäftigen

ClickUp kommt auch mit einer umfangreichenVorlagen-Bibliothek, einschließlich dieser nützlichenVorlage für die Zeiterfassung von Beratern die Sie mit dem Tool für die Zeiterfassung in unbegrenzte Projekte integrieren können

ClickUp Beschränkungen

Es gibt eine Vielzahl von Features, so dass es für manche Berater mehr sein könnte, als sie brauchen (Sie können jedoch von ClickUp's Hilfecenter , webinare ,vorlagen, und unterstützen um sich mit der Plattform vertraut zu machen)

Zu erledigen sind noch einige Arbeiten zur Verbesserung der Slack-Integrationen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Business: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Business Plus: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Harvest

Über HarvestHarvest ist ein Tool zur Zeiterfassung mit vielen Features, das Ihnen bei der Nachverfolgung von Ausgaben und der Verwaltung von Projektbudgets hilft. Es erleichtert Beratern die Abrechnung und das Projektmanagement, sodass Sie mehr Zeit für die Arbeit als für den Papierkram haben.

Die Berichterstellung in Harvest ist zur besseren Organisation in vier separate Registerkarten unterteilt: Clients, Aufgaben, Teams und Projekte. Die Registerkarte "Projekte" können Sie weiter in drei Kategorien unterteilen: Zeit und Material, Festpreis und nicht abrechenbare Stunden.

Wir finden es großartig, dass Sie die Zeit von mehreren Geräten aus stoppen und starten können und die Einziehung von Zahlungen durch die Stripe- und PayPal-Integration rationalisieren.

Harvest beste Features

Mit der App TRacking können Sie die Zeit über einen Browser, Desktop oder ein Telefon nacherfassen

Erzeugt visuelle Berichterstellung über den wöchentlichen Zeitaufwand

Automatische Rechnungsstellung und Zahlungen durch Integrationen mit QuickBooks, Stripe und PayPal

Erinnerungen zur regelmäßigen Nachverfolgung der Zeit und Ausschalten des Timers, wenn Sie ihn laufen lassen

Harvest Limits

Einige Benutzer empfanden die nachträgliche Zeiteingabe als umständlich und zeitaufwändig

Anpassung, Berichterstellung und Integrationen sind im Vergleich zu den Anforderungen der Benutzer an die Zeiterfassung limitiert

Harvest Preise

Free Forever: 1 Platz, 2 Projekte

1 Platz, 2 Projekte Pro: $12 pro Platz pro Monat, unbegrenzte Projekte

Harvest Kundenrezensionen

G2: 4.3/5 (780+ Bewertungen)

4.3/5 (780+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (550+ Bewertungen)

3. Stunden TimeLord

Über Stunden TimeLord Hours TimeLord ist eine einfache App zur Nachverfolgung, die speziell für Personen entwickelt wurde, die Aufgaben und fakturierbare Arbeitsstunden für Clients protokollieren müssen. Weisen Sie benutzerdefinierte Sätze für Aufgaben zu, um die Rechnungsstellung zu erleichtern, und erstellen Sie Rechnungen mit diesen Daten in Sekundenschnelle.

Der Visualisierungsmodus hilft Ihnen, Ihren Tag in einem Zeitleisten-Format zu betrachten, anstatt eine statische Liste von Elementen zu sehen, was visuell orientierten Menschen helfen kann, zu sehen, wie viel sie erledigt haben und was sie noch erledigen müssen. Nachverfolgung der Zeit und effizientere Abrechnung mit den Clients.

Stunden TimeLord beste Features

Eine visualisierte Zeitleiste, mit der Sie den Zeitaufwand für jedes Projekt oder jede Aufgabe nachverfolgen können

Anpassbare Berichterstellung, damit die Clients wissen, woran die Beratungsfirmen gearbeitet haben (besonders wichtig für Kunden, die Rechnungen stellen)

Eine Farbauswahl für die App, damit Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Stimmung oder Persönlichkeit anpassen können

Stunden TimeLord Beschränkungen

Es handelt sich um eine einfache Zeiterfassung, und obwohl Berichte enthalten sind, sind die Features nicht so umfangreich wie bei anderen Tools auf dem Markt

Stunden TimeLord Preise

Free Forever: Grundlegende Features

Grundlegende Features Personal: $9.99/Jahr

$9.99/Jahr Pro: 49 $/Jahr mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion

49 $/Jahr mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion Team: $199/Jahr (bis zu 5 Benutzer) mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion

Stunden TimeLord Kundenrezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bonus: CRM tools für Berater !

4. Clockify

Über ClockifyClockify ist eine beliebte Zeiterfassung , Produktivität und Timesheet App, die von Millionen von Menschen genutzt wird, die fakturierbare Arbeitsstunden protokollieren und standardmäßig über Features zur Rechnungsstellung verfügen.

Berater können die für Client-Projekte aufgewendete Zeit entweder automatisch nachverfolgen oder die Daten manuell in Clockify eingeben. Die angebotenen Zeitüberprüfungen (mit vielen hübschen Grafiken!) helfen Ihnen, Ihre Arbeitsgewohnheiten zu analysieren und Ihre priorisierung von Projekten nach Bedarf. 📈

Clockify beste Features

Sie können die Zeiterfassung auf einer Vielzahl von Apps und Geräten durchführen: Desktop (Mac und Windows), Web-Browser, Mobilgeräte (iOS & Android) und sogar freigegebene Kiosk-Geräte zum Ein- und Ausstempeln mit einer PIN

Definieren Sie Zeitschätzungen, verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten und Aufgaben, und prognostizieren Sie Projektüberschreitungen auf der Grundlage von Schätzungen und protokollierter Zeit

Legen Sie benutzerdefinierte Stundensätze für verschiedene Benutzer fest, markieren Sie Einträge als fakturierbar und erstellen, versenden und verwalten Sie Rechnungen auf Basis der erfassten Zeit und der Stundensätze

Clockify Beschränkungen

Einige Benutzer fanden es schwierig neue Projekte oder Clients in der Software einzurichten Beim Anhalten und Starten des Timers werden Untereinträge erstellt, anstatt die Zeit für jeden Client/Projekt kumulativ zu erfassen



Clockify Preise

Free Forever: Begrenzte Features

Begrenzte Features Basic: $4.99/Monatlich

$4.99/Monatlich Standard: $6,99/Monat

$6,99/Monat Pro: $9,99/Monat

$9,99/Monat Enterprise: 14,99 €/Monat

Clockify Kundenrezensionen

G2: 4.5/5 (150 Bewertungen)

4.5/5 (150 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

5. Time Doctor

Über Time DoctorTime Doctor ist eine der weltweit führenden Plattformen zur Zeiterfassung, abgeschlossen mit Ablenkungsmanagement, Website- und App-Überwachung, Berichterstellung und Gehaltsabrechnung. Sie wurde hauptsächlich für kleine Geschäfte entwickelt, obwohl auch einzelne Berater Time Doctor durchaus nutzen können.

Time Doctor's Produktivitäts-Popups sorgen dafür, dass Sie auch dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Sie alleine arbeiten - wenn Sie zufällig einen Deep Dive auf Reddit erledigen, fragt Time Doctor, ob Sie noch arbeiten. (Hey, das haben wir alle schon erlebt.) 👀

Es kann Ihnen auch eine Aufschlüsselung darüber geben, wo Sie Zeit online verbracht haben. Das soll die Mitarbeiter in Schach halten, aber es kann auch ernüchternd sein zu sehen, wie viele Stunden Sie nicht arbeiten. Solopreneure wissen, dass wir an manchen Tagen jede Hilfe brauchen, die wir bekommen können!

Time Doctor beste Features

Nützlich für Timesheets, Lohnabrechnung und zeitmanagement-Techniken vor allem, wenn Sie andere für sich arbeiten lassen

Umfassende Berichterstellung, auch über Ihre Surfgewohnheiten

Erstellung von Screenshots während der Arbeit, wenn Clients dies wünschen

Integrationen mit über 60 Apps und Software-Tools

Time Doctor Limits

Die Benutzeroberfläche wird als schwierig zu navigieren beschrieben

Die Features für die Planung laufender Projekte sind nicht automatisch. Manuelle Eingaben sind erforderlich

Time Doctor Preise

Basic: $7/monatlich pro Benutzer

$7/monatlich pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Premium: $20/Monat pro Benutzer

Time Doctor Kundenrezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

6. RescueTime

Über RescueTime Wir alle wissen, wie es ist, mit den besten Vorsätzen in den Tag zu starten, um dann am Nachmittag in Ablenkung und Zaudern zu versinken. RescueTime will helfen. Bei diesem Tool geht es sowohl um Zeiterfassung als auch um die Produktivität von Beratern und Teams.

Mehr als 2 Millionen Menschen nutzen diese robuste App zur Zeiterfassung, um sich an ihren Arbeitstagen wieder zu konzentrieren. Sie enthält intelligente Features zur Verbesserung tiefes Arbeiten und die Produktivität zu steigern. Sie können sogar Websites blockieren, die Zeit von Projekten abziehen, damit Sie sich besser konzentrieren können, wenn es darauf ankommt.

RescueTime beste Features

Eine Browser-Taskleiste, über die Sie ein datengestütztes Ziel für konzentriertes Arbeiten in Blöcken einstellen können

Intelligentes Coaching, um vielbeschäftigte Berater auf Kurs zu halten, das überwacht, wann Sie Meetings geplant haben und Erinnerungen sendet

Automatische "Fokus-Sitzungen", die Sie auslösen können, um zeitraubende Websites zu blockieren, damit Sie Ihre Arbeit leichter erledigen können

RescueTime Begrenzungen

Einige Benutzer berichten von Fehlern, wie z. B. dass sich die App abmeldet und die für die Arbeit aufgewendete Zeit nicht erfasst

Langsame Ladezeiten

Die Möglichkeiten zur Berichterstellung sind limitiert

Preise für RescueTime

Free: Basis Version

Basis Version Premium: Ab $12/Monat pro Benutzer

RescueTime Kundenrezensionen

G2: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

4.1/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

7. TimeCamp

Über TimeCampTimeCamp ist eine Zeiterfassung für Berater und projektleiter mit einer Reihe von Features wie Abrechnung, Fakturierung und Budgetierung zur Verbesserung der Rentabilität von Projekten.

Anhand der von TimeCamp gesammelten Projektdaten können Sie analysieren, wo und wie Sie und Ihr Team mehr Zeit für die Erbringung von Client-Leistungen aufwenden, als budgetiert wurde. Anhand dieser Daten können Sie genauere Kostenvoranschläge erstellen, damit zukünftige Projekte rentabler werden.

Dies erhöht Ihre abrechenbaren Stunden und reduziert die nicht abrechenbare Zeit - immer ein Gewinn für die Beratung! 💰

TimeCamp beste Features

Berichterstellung für das Zeitmanagement, die Ihnen hilft, die Projektkosten zu überprüfen und festzustellen, ob ein Projekt/Kunde kurz davor steht, das Budget zu überschreiten

Enthält Produktivitätstools wie Berichte, die zeigen, wie viel Zeit Sie auf zeitraubenden Websites und Apps verbracht haben

Timer erkennt Ihre Aktivität und schaltet auf Leerlauf, wenn Sie nicht arbeiten

TimeCamp Beschränkungen

Langsame Lade- und Server-Zeiten werden berichtet

Nicht immer die einfachste Lösung für neue Benutzer

Berichte werden nur im CSV Format exportiert

TimeCamp Preise

Free Forever: Unlimited Benutzer und Projekte (mit limitierten Features)

Unlimited Benutzer und Projekte (mit limitierten Features) Starter: $3.99/Monat pro Benutzer

$3.99/Monat pro Benutzer Basic: $7.99/Monat pro Benutzer

$7.99/Monat pro Benutzer Pro: $10.99/monatlich pro Benutzer

TimeCamp Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (590+ Bewertungen)

8. Hubstaff

Über Hubstaff Windows-Benutzer, Ihre Zeit ist gekommen: Hubstaff ist eine Zeiterfassung eine App für Zeiterfassung, Personalanalyse und Produktivitätsmanagement für Windows 8 oder neuer.

Berater können Hubstaff verwenden, um den gesamten Lebenszyklus eines Projekts zu verwalten, von der Einreichung von Vorschlägen bis hin zu Rechnungen, die Timesheets enthalten. Es ist auch auf Produktivität ausgerichtet, mit einem Feature, das 1-3 Mal alle 10 Minuten Screenshots macht (wenn Sie wollen), damit Sie Ihre Arbeit für Clients zeigen können oder einfach nur Ihre Aufgaben im Auge behalten.

Hubstaff beste Features

Produktivitäts- und Zeitmanagement-Features wie Screenshoting und Aktivitätsbewertungen auf der Grundlage von Mausbewegungen und Tippen

Tools für Projektkosten und -budgetierung, einschließlich Warnmeldungen, wenn Sie sich der geplanten Zeit nähern

mehr als 30 Integrationen mit anderen Apps für die Produktivität im Geschäft

Hubstaff Beschränkungen

Schwierig zu navigierende Schnittstelle

Berichterstellung kann überwältigend sein, besonders für kleine Teams

Hubstaff Preise

Free: 1 Benutzer mit limitierten Features

1 Benutzer mit limitierten Features Starter: $7/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer)

$7/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer) Erweitert: $9/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer)

$9/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer) Team: $12/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer)

$12/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hubstaff Kundenrezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

9. WebWork

Über WebWork WebWork ist ein tool für die Zeiterfassung mit automatischen Screenshots, Überwachung der Produktivität und Berichterstellung. Es erstellt Rechnungen auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Stundensätze und hilft Ihnen, Ihre Arbeitsmuster mit detaillierten Berichten zu erkennen.

WebWork eignet sich am besten für die Überwachung der Aktivitäten von Mitarbeitern, mit denen Sie zusammenarbeiten, aber es kann auch Solopreneuren helfen, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Die Plattform verfügt auch über Projektmanagement-Features wie das Zuweisen von Aufgaben, das Einstellen von Fristen und das Markieren verschiedener prioritäts-Status . Es ist eine gute Option für Leute, die die Zeiterfassung mit ihrem Projektmanagement-System kombinieren möchten.

WebWork beste Features

Im Mittelpunkt steht die Erstellung von Screenshots zum Nachweis der Arbeit, mit Optionen zum Verwischen der Screenshots oder zur Erstellung von Screenshots ohne Benachrichtigung, damit Sie sich konzentrieren und die Mitglieder Ihres Teams zur Verantwortung ziehen können

Echtzeit-Überwachung von Remote-Mitarbeitern und Freiberuflern, wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten

Umfassende Berichterstellung zur Produktivität, einschließlich Mausklicks, Schlüsselanschläge und besuchte Websites

Projektmanagement tools zum Zuweisen von Aufgaben und Festlegen von Fristen

WebWork Beschränkungen

Die Zeiterfassung stoppt automatisch nach 10 Minuten Inaktivität, so dass die Aufzeichnungen möglicherweise nicht immer genau sind

Einige Probleme mit der Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung, die in Berichterstattungen genannt werden

Preise für WebWork

Basic: $4,99/Monat pro Benutzer mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion

$4,99/Monat pro Benutzer mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion Enterprise: Preise auf Anfrage

WebWork Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (149 Bewertungen)

10. Replikon

Über Replikate Replicon ist eine KI-gestützte Plattform für Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Gehaltsabrechnung. Viele der Plattformen auf dieser Liste sind noch nicht lange auf dem Markt, aber Replicon gibt es schon seit über 30 Jahren.

Die KI von Replicon erstellt Timesheets, die Sie genehmigen müssen, damit Sie nicht den ganzen Tag lang einen Timer starten und stoppen müssen. Es sammelt die Daten automatisch, indem es die von Ihnen verwendeten Apps für Arbeit, wie Zoom, Slack, Teams und Projektmanagement-Software, überprüft.

Dies kann Ihnen helfen, genauere Schätzungen zu erstellen, damit Ihre Preisgestaltung Ihre realistischen Arbeitsgewohnheiten widerspiegelt.

Replicon beste Features

Automatisierte Zeiterfassung mit dem ZeroTime Feature von Replicon, das mit Hilfe von KI die Nachverfolgung von Arbeitsstunden im Vergleich zu nicht fakturierbaren Stunden in Echtzeit ermöglicht

Integrationen mit über 100 Plattformen bedeuten, dass auch kontextbezogene Zeitdaten aus anderen Apps nachverfolgt werden

Globale Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung, Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit für Unternehmen, wenn Sie mit Mitarbeitern arbeiten

Replicon Grenzen

Benutzer können nicht die Nummer der geschätzten Stunden für ein Projekt eingeben, um sie mit den abrechenbaren Stunden zu vergleichen

Der Grundpreis spiegelt nicht die Add-Ons wider, die Sie benötigen, um die Zeiterfassung tatsächlich zu erledigen

Replicon Preise

Time & Attendance (für die Zeiterfassung der Mitarbeiter): Beginnt bei $6/Monat pro Benutzer

(für die Zeiterfassung der Mitarbeiter): Beginnt bei $6/Monat pro Benutzer Projekt Zeiterfassung (eher für Berater geeignet): Beginnt bei $12/Monat pro Benutzer

(eher für Berater geeignet): Beginnt bei $12/Monat pro Benutzer PSA und PPM: Ab $29/Monat pro Benutzer

Replicon Kundenrezensionen

G2: 4.3/5 (670+ Bewertungen)

4.3/5 (670+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (440+ Bewertungen)

Finden Sie die beste Software zur Zeiterfassung für Ihr Geschäft mit Beratern

Als Berater in jeder Branche und für Clients jeder Größe zu arbeiten ist erfüllend, aber auch herausfordernd, besonders wenn Projekte enge Fristen haben oder ressourcenbeschränkungen . Selbstdisziplin ist unerlässlich damit Sie Ihren Kunden die Ergebnisse liefern können, für die sie bezahlen. ✨

Die beste Software zur Zeiterfassung verfügt über einen breiten Bereich von Features und Funktionen, die zu Ihrer Art von Arbeit, Ihrem Client und Ihrem Team passen. Wenn Sie eine zeitsparende Zeiterfassung suchen, die sich in eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement integrieren lässt, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Kostenlos anmelden und bringen Sie die Uhr zum Ticken! 🕐