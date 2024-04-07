Linear vs. Jira: Welches Tool ist das beste für 2025?

Ihr Software-Entwicklungsteam verbringt den ganzen Tag damit, schöne Produkte für Ihre Kunden zu entwickeln, also verdienen sie etwas, das speziell für sie entwickelt wurde. 🎁 Und damit meinen wir nicht einen weiteren Firmen-Kapuzenpullover (auch wenn das die weichsten Dinge in unseren Schränken sind)!

Wir sprechen von einem projektmanagement-Software die Ihrem Team das Leben mit Features zur Nachverfolgung von Problemen, Integrationen, Automatisierung und Echtzeitkommunikation erleichtert.

Zwei der beliebtesten Lösungen für Software-Teams sind Linear und Jira. (Allerdings sind sie sicher nicht die einzigen Namen im Spiel. Informieren Sie sich über alle Ihre Optionen mit unserem Monday.com vs. Jira Vergleich , unser Trello Überprüfung des Projektmanagements und unser Blick auf die besten Jira Alternativen .)

Im Folgenden vergleichen wir Linear und Jira Seite an Seite, damit Sie entscheiden können, ob eine der beiden Lösungen für Ihr Team geeignet ist. Los geht's! 🏁🏎️

Was ist Linear?

Über Linear Während viele Teams Linear als software zur Verwaltung von Aufgaben die Hauptanwendung ist die Nachverfolgung von Fehlern - dafür wurde sie entwickelt und das kann sie auch am besten erledigen. Es ist ideal für diejenigen, die einen Scrum-Prozess verfolgen und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung Ihres aktiven Sprints sowie anderer Aufgaben, die nicht mit dem Sprint zusammenhängen.

Wenn das Motto Ihres Teams "vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen" lautet, dann könnte Linear das Richtige für Sie sein. Es erfordert nicht viel Setup, bietet viele Verknüpfungen und hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die ideal für mehrere Teams ist. (Wir haben mehr als einen Benutzer von Linear gehört, der die UX als "sexy" bezeichnet hat.) 💃🕺

Aber im Austausch für all diese sexy Einfachheit opfern Sie benutzerdefinierte Optionen. Ein Problem von Linear ist, dass es nur wenige vordefinierte Felder bietet: vier ebenen der Priorität , Beschreibungen, Schätzungen und einen Mitarbeiter. Und obwohl Linear die Nachverfolgung mehrerer Projekte ermöglicht, berichten einige Benutzer, dass das Fehlen von Projekt-Boards die Anwendung schwieriger macht als andere Tools.

Linear eignet sich besser für Start-ups oder Unternehmen, die ein Programm für ihr Software-Team (und nur ihre Software-Projekte) suchen. Es ist möglicherweise nicht die beste Wahl für Unternehmen, die eine einzige Projektmanagement-Software für alle leistungsstarken Teams von der Produktentwicklung über die Finanzen bis hin zum Marketing verwenden möchten.

Sehen Sie sich diese Programme an *Lineare Alternativen* !

Lineare Features

Hier sehen Sie sich die Features von Linear genauer an, damit Sie entscheiden können, ob dieses Programm den Bedürfnissen und Werten Ihres Teams entspricht.

1. Geschwindigkeit der Plattform

Eine schnelle Ladezeit mit Synchronisierung in Echtzeit ist eines der Features, die Linear auszeichnen. 🏃

Aufgrund seines schlanken Designs lädt Linear in etwa der Hälfte der Zeit, die Jira zum Laden benötigt. Außerdem bietet es viele integrierte Verknüpfungen und Automatisierungen, so dass jeder schneller und mit weniger Frustration arbeiten kann -egal, ob es um die Einstellung eines neuen Projekts oder die Annahme eines neuen Tickets geht.

2. Planung der Abläufe und Fähigkeiten

Planen von Features in Linear Linear ermöglicht es Ihnen, neue Aufgaben zur Nachverfolgung von Problemen in Sekundenschnelle zu erstellen. Es bietet auch die Möglichkeit, mehrere Projekte zu organisieren, Firmen- oder produkt-Roadmaps sie können Projekte nach ihrer Einordnung in Ihre Roadmap organisieren und ein Backlog für neue Probleme und Ideen einrichten. Sie können auch einstellen, dass Probleme in Ihrem Backlog nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität geschlossen werden, damit Sie sich nicht in veralteten Ideen verzetteln.

3. Nachverfolgung des Fortschritts

Natürlich bietet dieses Programm auch einen Posteingang für Benachrichtigungen, damit jeder über seine Projekte und Erwähnungen auf dem Laufenden ist. Sie können auch mehrere Filter und Ansichten einrichten, Beschreibungen zu Aufgaben hinzufügen oder eine Suchfunktion verwenden, um schnell das zu finden, was Sie suchen.

4. Zusammenarbeit und klare Prioritäten in der gesamten Organisation

Collaboration Features in Linear Es ist ganz einfach, Unternehmen in Teams zu organisieren, in denen die Personen arbeiten, die am häufigsten zusammenarbeiten. Außerdem können Sie teamweite Projekt-Updates verschicken und Diskussionen über Aufgaben führen, damit Ihnen kein Kontext verloren geht, den Sie für die Entscheidung über Ihre nächsten Schritte benötigen. 👣

5. Integrationen

Linear bietet hunderte von Integrationen um bestehende Workflows zu unterstützen und auf andere Plattformen zuzugreifen, die im Tandem arbeiten. Es gibt zu viele, um sie aufzulisten, aber hier sind einige der am häufigsten verwendeten Apps, mit denen Linear integriert ist:

Figma

GitHub

Gitlab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Sie können auch Ihre eigenen Integrationen mit der API von Linear erstellen. Diese Plattform bietet zwar eine Vielzahl von App-Integrationen, unterstützt aber nicht so viele Plattformen wie Jira. Es handelt sich um ein rein webbasiertes SaaS-Programm, das für Entwickler nicht unbedingt das Beste ist.

Linear-Preise

Es gibt drei verschiedene Preisoptionen für die Linear-Software:

Free: Der Free for Everyone Plan erlaubt unbegrenzte Mitglieder, bis zu 250 aktive Probleme mit einem unbegrenzten Archiv, Import- und Export-Funktionen und Zugang zu allen Integrationen und APIs

Der Free for Everyone Plan erlaubt unbegrenzte Mitglieder, bis zu 250 aktive Probleme mit einem unbegrenzten Archiv, Import- und Export-Funktionen und Zugang zu allen Integrationen und APIs Standard: 8 $ pro Benutzer und Monat. Dieser Plan beinhaltet alles, was Sie mit dem Free-Plan erhalten, plus unbegrenzte Probleme und Datei-Uploads, Gast-Konten, private Teams und Admin-Tools

8 $ pro Benutzer und Monat. Dieser Plan beinhaltet alles, was Sie mit dem Free-Plan erhalten, plus unbegrenzte Probleme und Datei-Uploads, Gast-Konten, private Teams und Admin-Tools Plus: 14 $ pro Benutzer pro Monat. Diese Option enthält alles, was Sie mit dem kostenlosen und dem Standard-Plan erhalten, plus erweiterte Datenschutz- und Sicherheits-Features, Linear Insights und Datenanalyse-Features, Service-Level-Agreements und Priorität beim Support

Was ist Jira?

über Jira Jira ist ein Produkt des Softwareunternehmens Atlassian. Aber im Gegensatz zu Atlassians anderes Tool für das Projektmanagement - Confluence - Jira's Projektmanagement features sind auf Software-Projekte ausgerichtet. Jira bietet fortschrittlichere Features zur Nachverfolgung von Problemen, während Confluence eher als Tool für das Wissens- und Inhaltsmanagement konzipiert ist.

Wenn Sie schon immer mit dem beliebtesten Kind in der Schule abhängen wollten, könnte Jira das Richtige für Sie sein. Laut Atlassian ist Jira die Nummer eins der Software entwicklungs-Tool unter den agilen Teams. (Aber wer weiß, wie lange es diesen Superlativ noch halten wird?)

Es gibt viele Konkurrenten wie Monday.com , Basecamp , Trello und natürlich Linear, das versucht, Jira die Krone zu stehlen. 👑

Jira bietet viele benutzerdefinierte Optionen, die die Skalierung bei Änderungen in der Roadmap Ihres Unternehmens erleichtern können. Einige Benutzer sind jedoch der Meinung, dass all diese Optionen die Verwendung der Plattform erschweren und weniger intuitiv machen. Die Einstellung neuer Aufgaben, Projekte und Dashboards kann zeitaufwändig sein und erfordert oft einen Produktmanager, der über viel Jira-spezifisches Fachwissen verfügt - also vielleicht nicht das Beste, wenn Sie mit einem kleinen Team arbeiten.

Die benutzerdefinierten Optionen machen es zwar einfacher, Jira für Teams außerhalb der Software- und Ingenieursbranche nachzurüsten, aber es wurde dennoch mit Blick auf Entwickler entwickelt. Daher kann es für Projektmanagement-Teams, die nicht die Denkweise eines Entwicklers haben, schwierig sein, ihren Workspace einzurichten. (Stellen Sie sich vor, dass Sie in Zukunft mehrere Sitzungen absolvieren müssen.) 🧑‍🏫

Jira Features

Wenn Sie tiefer in die Jira Software eintauchen möchten, lesen Sie unseren abschließenden Jira-Kritik . Für diesen Vergleich werden hier die wichtigsten Features aufgeführt, die Teams zu Jira locken.

1. Zahlreiche Vorlagen

Um der Kritik zu begegnen, dass Jira schwer einzurichten ist, bietet das Programm mehrere Vorlagen für DevOps, Bugverfolgung, Scrum- und Kanban-Boards. Da Linear speziell für Scrum-Prozesse entwickelt wurde, ist Jira möglicherweise eine bessere Option für agile Teams, die den Zugang zur Kanban-Methode bevorzugen.

2. Planen

Roadmap Beispiel aus Jira Jira ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Agile Boards für jedes Projekt und die Automatisierung von Teilen Ihres Planungsprozesses. Sie können auch Abhängigkeiten für Aufgaben innerhalb eines Projekts einstellen. So wissen Sie, dass Sie, wenn ein Schritt nicht fertiggestellt ist, nicht zu einem abhängigen Schritt übergehen können. Sie können die Software auch für die übergeordnete Planung verwenden, um Roadmaps zu verwalten und zu zeigen, wo jedes Projekt in Ihre Roadmap passt. 🗺️

Ihre Teammitglieder erhalten Benachrichtigungen über ihre Aufgaben und Erwähnungen, und Sie können ganz einfach Code senden und alle über den Status eines Projekts auf dem Laufenden halten. Außerdem können Sie über Aufgaben diskutieren, sodass jeder, der sich die Aufgabe ansieht, den gesamten Kontext versteht.

Über Jira

4. Features zur Benutzerdefinition

Die Anpassungsfähigkeit ist das, was Jira von anderen Tools unterscheidet. Auch wenn es einige Zeit dauern kann, bis Ihre Mitglieder lernen, diese Features optimal zu nutzen, haben Sie die Möglichkeit, ein Projekt nach Team oder Unternehmen zu verwalten. Außerdem können Sie Ihren Workflow an jeden Arbeitsstil anpassen, von Scrum über Kanban bis hin zu der Art und Weise, wie Sie ein Projekt in dieser Woche angehen möchten.

5. Integrationen

Jira lässt sich auch mit Hunderten von Apps integrieren. Es gibt noch mehr Optionen in Jiras App-Integrationsbibliothek als in der von Linear, aber im Gegensatz zu Linear bietet Jira keine API, mit der Sie Ihre eigenen Integrationen einrichten können.

Hier ein Blick auf einige der beliebtesten Jira-Integrationen, die von leistungsstarken Teams verwendet werden:

Figma

GitHub

Gitlab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira unterstützt außerdem mehr Plattformen als Linear mit Apps für Windows, Mac, Linux, iPhone und Android sowie eine webbasierte SaaS-Schnittstelle.

Jira-Preise

Wie Linear bietet auch Jira einen kostenlosen Plan und andere Preispläne für Unternehmen jeder Größe.

Free: Dieser Plan unterstützt bis zu 10 Benutzer, unbegrenzte Projekt Boards, Backlog und Roadmaps, Berichterstellung und Dateneinblicke, 2 GB Speicher und Community-Support

Dieser Plan unterstützt bis zu 10 Benutzer, unbegrenzte Projekt Boards, Backlog und Roadmaps, Berichterstellung und Dateneinblicke, 2 GB Speicher und Community-Support Standard: 7,75 $ pro Benutzer pro Monat. Sie erhalten alles, was im Free-Plan enthalten ist, sowie bis zu 35.000 Benutzer, zugewiesene Benutzerrollen und Berechtigungen, Audit-Protokolle, 250 GB Speicher und Kundensupport während der Geschäftszeiten

7,75 $ pro Benutzer pro Monat. Sie erhalten alles, was im Free-Plan enthalten ist, sowie bis zu 35.000 Benutzer, zugewiesene Benutzerrollen und Berechtigungen, Audit-Protokolle, 250 GB Speicher und Kundensupport während der Geschäftszeiten Premium: 15,25 $ pro Benutzer pro Monat. Dieser Plan enthält alles, was im Free- und Standard-Plan enthalten ist, sowie erweiterte Roadmaps, Sandbox- und Release-Tracks, Projektarchivierung, Service-Level-Agreements, unbegrenzten Datenspeicher und 24/7 Kundensupport

15,25 $ pro Benutzer pro Monat. Dieser Plan enthält alles, was im Free- und Standard-Plan enthalten ist, sowie erweiterte Roadmaps, Sandbox- und Release-Tracks, Projektarchivierung, Service-Level-Agreements, unbegrenzten Datenspeicher und 24/7 Kundensupport Enterprise: Die Preise für diesen Plan müssen direkt mit Atlassian ausgehandelt werden. Zusätzlich zu allem, was in den Free-, Standard- und Premium-Plänen enthalten ist, kann er unbegrenzte Sites unterstützen. Außerdem bietet es zentralisierte Sicherheits-Codes, Abonnements für Benutzer und 24/7-Support

In der Schlacht zwischen Linear und Jira: Welche Software gewinnt?

Linear und Jira sind beides Produktmanagement-Tools, die speziell für Software-Entwicklungsteams entwickelt wurden, und sie bieten viele ähnliche Lösungen: Scrum-Prozessmanagement, Nachverfolgung von Problemen, Backlogs, Roadmaps, Features für die Zusammenarbeit und zahlreiche Integrationen. Aber können wir einen Gewinner im Kampf zwischen Linear und Jira ausmachen?

Hier ist das Kopf-an-Kopf-Rennen. 🏆

Geschwindigkeit

Gewinner: Linear

Obwohl sowohl Linear als auch Jira Automatisierungen anbieten, die Ihnen helfen können, Ihren gesamten Arbeitsprozess zu beschleunigen, sind die Ladezeiten von Linear fast doppelt so schnell wie die von Jira (obwohl Jira nicht langsam ist, da sich der Unterschied auf wenige Sekunden beschränkt). ⏱️ Außerdem verfügt Linear über zahlreiche Verknüpfungen, die Ihre Workflows beschleunigen.

Benutzererfahrung

Gewinner: Linear

Mit einer optimierten Benutzeroberfläche und einem intuitiven Design ist Linear einfacher einzustellen und zu benutzen. Am Anfang müssen Sie wahrscheinlich nicht viel Training anbieten, um mit Linear zu starten.

Flexibilität

Sieger: Jira

Der Schwachpunkt von Linear ist seine Flexibilität. Es hat etablierte Workflows und nur wenige Möglichkeiten, diese zu benutzerdefinieren. Mit Jira können Sie Workflows nach Belieben einstellen. Jira unterstützt außerdem mehr Plattformen und ist einfacher zu skalieren, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Bonus-Vergleiche:_

Trello Vs Jira

Linear vs. Jira Asana _

Einfluss vs. Vorstellung

Jira vs. Aha!

Meet ClickUp: Die beste lineare und Jira-Alternative

Wenn Sie das Beste aus beiden Welten wollen - eine Projektmanagement-Software, die übersichtlich und intuitiv wie Linear und gleichzeitig skalierbar und anpassbar wie Jira ist - dann sollten Sie ClickUp kennenlernen. (Hallo!) 🙌

ClickUp ist die Projektmanagement App, die all Ihre anderen Apps ersetzt. Sie ist so konzipiert, dass sie in allen Branchen und Arbeitsabläufen funktioniert. Sie können ganz einfach Scrum- oder Kanban-Boards für Ihre Projekte einrichten produktentwicklungsteam während Ihre Teams in den Bereichen Marketing, Finanzen oder Lieferkette Projekt Boards erstellen können, die sich an ihren etablierten Arbeitsabläufen orientieren.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Es ist einfach, jedes Projekt zu planen, zu verfolgen und gemeinsam zu bearbeiten - mit nahezu jedem Tool. ClickUp unterstützt aktuelle Workflows mit tausende von Integrationen , darunter Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier und viele mehr. Aber die vielen einzigartigen Features von ClickUp könnte es Ihnen ermöglichen, auf einige dieser Apps ganz zu verzichten. (Hallo, Einsparungen!) 💸

Weitere Informationen über Jira im Vergleich zu ClickUp . Wenn Sie sich für von Jira zu ClickUp zu wechseln (oder von einer anderen Lösung zu ClickUp), können Sie dies mit einem einzigen Klick erledigen. Hier sind einige der Unterschiede und wie ClickUp helfen kann, Ihren Workflow zu rationalisieren:

Ziele

Speichern und kategorisieren Sie ähnliche Ziele in Zielordnern in ClickUp

Sie können unternehmensweite Ziele, teambasierte Ziele oder individuelle Ziele einstellen. Dann verwandeln Sie sie in SMART-Ziele mit Zeitleisten, Meilensteinen und Scorecards. Die ClickUp Goals Feature bietet eine automatische Nachverfolgung des Fortschritts und mehrere Möglichkeiten, den Fortschritt Ihres Teams zu messen: Aufgabenziele, Nummer-Ziele, monetäre Ziele, Wahr-Falsch-Ziele und offene Beschreibungen. Durch die Nachverfolgung von Zielen verlieren Sie nie den Überblick über das Wesentliche.

Ansichten

Sehen Sie alles mit ClickUp Ansichten

ClickUp bietet mehr als 15 verschiedene Ansichten , damit jedes Mitglied Ihrer Gruppe seine Arbeit auf seine Weise organisieren kann. Zur Auswahl stehen Listen, Boards, Kalender, Mindmaps, Zeitleisten, Tabellen, Chats, Dokumente und vieles mehr - denn manchmal hilft es, die Dinge ein wenig anders zu betrachten, um die richtige Lösung zu finden. Mit ClickUp können Sie jederzeit Ihre Perspektive ändern oder einfach nur die Ansicht genießen. 👀

Whiteboards

Mit dem ClickUp Whiteboards Feature können Sie gleichzeitig mit Ihrem Team arbeiten

Verbessern Sie die Kommunikation in Ihrem Team mit ClickUp's Whiteboards Feature ermöglicht kreatives Brainstorming, Strategieentwicklung, Kartenerstellung und die Gestaltung von agilen Workflows. Die Mitarbeiter können Notizen, Ideen und Freihandzeichnungen in Echtzeit hinzufügen.

Sie können auch Bilder, Screenshots und Links hochladen und Ihre Brainstorming-Ideen mit Projekten verknüpfen, an denen Sie gerade aktiv arbeiten. Weitere Informationen darüber, warum ClickUp das beste tool ist für projektmanagement Teams .