die 15 besten Software-Tools und -Systeme für das Büromanagement im Jahr 2024

Als Büroleiter haben Sie die spannende Aufgabe, Ihren Arbeitsplatz in ein produktives Kraftwerk zu verwandeln.

Von der Überwachung des Bürobetriebs bis hin zur Verwaltung von Projekten und allem, was dazwischen liegt, hilft die beste Büromanagement-Software Ihrem Team bei Leistung und Entscheidungsfindung.

Wir haben die besten Tools und ihre Features in die engere Auswahl genommen, um Ihnen bei der Auswahl Ihres perfekten Büromanagementsystems zu helfen. Wenn Sie jedoch eine fertige Ressource benötigen, um Ihre Aufgaben und Projekte in Angriff zu nehmen, sollten Sie ClickUp's Büroinventar-Vorlage !

Reduzieren Sie den Papierkram, indem Sie alle Details des Inventars in einer ClickUp Liste festhalten

Worauf sollten Sie bei einer Büromanagement-Software achten?

Büroleiter sollten sich nach Software-Tools für das Büromanagement umsehen, um Verwaltungsprozesse zu rationalisieren, Aufgaben zu koordinieren, Zeit und Ausgaben zu verfolgen, Dokumente und Berichte zu erstellen und abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten.

In einem geschäftigen Büro ist kein Tag wie der andere. Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Speicherorte verfügt, wie z. B. Lagerhäuser, außenstellen , Zweigstellen oder anderen Einrichtungen ist es ein Schlüssel zum Erfolg, über Entwicklungen informiert zu sein.

Hier sind die wichtigsten Features, die Sie bei der Auswahl einer Büroverwaltungssoftware berücksichtigen sollten:

Projektansichten wie Kalender, Gantt-Diagramme, Zeitleisten und Kanban-Boards zur Visualisierung von Fortschritten, Ereignissen und Feiertagen

Eingebautes VideoClips funktion, um Nachrichten verwertbar zu machen

Intuitive Mindmaps zur Erstellung von Prozessen

ClickUp Limitierungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Basecamp

über BasecampBasecamp ist eine beliebte projektmanagement tool wurde entwickelt, um Geschäften zu helfen, organisiert und produktiv zu bleiben. Es ermöglicht Teams die Zusammenarbeit an einem Ort, mit Features wie Aufgabenmanagement, Dateispeicher, Message Boards und Kalendern. Das macht es einfach, Projekte zu verfolgen, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu überwachen und Fristen zu aktualisieren - und das bei laufendem Betrieb.

Die Plattform ermöglicht Unternehmen auch eine effizientere Kommunikation, so dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und Projekte schnell abgeschlossen werden können. Mit seinem intuitiven Design und seinen leistungsstarken Tools ist Basecamp die perfekte Lösung für Teams, die ihren Workflow rationalisieren und den Überblick über ihre Aufgaben behalten möchten.

Basecamp beste Features

Diagramme zur visuellen Darstellung des Fortschritts im Zeitverlauf (bergauf oder bergab)

Projekt-, Aufgaben- und Zeitplan-Dashboard auf einer Seite

Check-in mit automatischer Umfrage für das Team

Direkte Einzel- oder Gruppennachrichten in der App

Chat und Nachrichtensystem in Echtzeit

Basecamp Beschränkungen

Die starke Abhängigkeit von Zu erledigen-Listen macht das Tool ungeeignet für komplexes Projektmanagement

Keine Prioritäten für Aufgaben (sieheBasecamp-Alternativen)

Basecamp Preise

Basecamp : $15 pro Benutzer pro Monat

: $15 pro Benutzer pro Monat Basecamp Pro Unlimited: $299 pro Monat, jährliche Abrechnung

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (5.100+ Bewertungen)

: 4.1/5 (5.100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ Bewertungen)

3. Flock

über Herde Flock ist eine Chat-Software für Teams, die die Kommunikation rationalisiert, indem sie Unterhaltungen in bestimmten Kanälen organisiert und so die Verwaltung von Diskussionen an einem Ort erleichtert. Durch die Gruppierung zusammengehöriger Diskussionen in Kanälen können Büroleiter leicht auf die benötigten Informationen zugreifen und relevante Nachrichten schnell finden, wodurch die Zeit für Entscheidungen und Problemlösungen verkürzt wird.

Kanäle können für bestimmte Projekte oder Aufgaben eingerichtet werden, so dass die Mitglieder eines Teams effektiver zusammenarbeiten können und sichergestellt ist, dass alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Wenn Unterhaltungen bestimmten Themen gewidmet sind, können die Mitglieder des Teams Ablenkungen vermeiden und bei der Aufgabe bleiben, was zu einer effizienteren und effektiveren Arbeit führt.

Flock beste Features

Integrierte Suche zum Auffinden von Unterhaltungen, Notizen und Dokumenten von Teammitgliedern

Bildschirmfreigabe von jedem Gerät aus

Gemeinsame Notizen, Aufgaben und Erinnerungen

Personalisierte Sprachnotizen

Dateifreigabe in Echtzeit

Flock Beschränkungen

Nicht als eigenständige Office-Management-Lösung geeignet

Ausgerichtet auf kleine Teams mit grundlegenden Chat-Bedürfnissen

Flock Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $4.50/Monat pro Benutzer

: $4.50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Flock für Details

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4. Bienenstock

über HiveHive ist ein Projektmanagement tool, das Teams bei der Nachverfolgung von Aufgaben, Fristen und Ressourcen unterstützt. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und den Fortschritt überwachen. Darüber hinaus bietet Hive Features, die die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams vereinfachen, indem sie Dokumente freigeben, Aufgaben zuweisen und direkt kommunizieren können.

Mit dem Feature "Ziele" kann ein Büroleiter Prozesse rationalisieren, optimieren und automatisieren, um das Unternehmen produktiver zu machen und die Verschwendung von Zeit und Ressourcen zu reduzieren. Und die Ziele sind auf den intuitiven Dashboards von Hive leicht zu sehen und zu verwalten!

Hive beste Features

Collaboration tools zum Kommentieren von Aufgaben, Anhängen von Dokumenten und Versenden von Benachrichtigungen

Automatisierung zur Beschleunigung wiederholbarer Arbeiten für eine bessere Verwaltung von Aufgaben

Drag-and-Drop-Schnittstelle zum Erstellen und Zuweisen mehrerer Aufgaben

Berichterstellung zur Ansicht des Fortschritts im Zeitverlauf

Umfassende Dashboards für die Nachverfolgung von Metriken

Hive-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Ansichten für verschiedene Projekte

Teure Pläne

Hive Preise

Solo : Free

: Free Teams : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Hive für Details

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (360+ Bewertungen)

: 4.6/5 (360+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (150+ Bewertungen)

Sieh dir unser an Hive Projekt-Management Leitfaden zur Nachverfolgung von Projektterminen!

5. Monday.com

über MondayMonday ist eine innovative und umfassende Projektmanagement-Plattform, die es Teams ermöglicht, effizienter zusammenzuarbeiten, ihre Prozesse zu rationalisieren und die Produktivität zu maximieren. Sie bietet den Benutzern ein intuitives Dashboard, mit dem sie Projekte einfach verwalten, Aufgaben zuweisen und Fortschritte nachverfolgen können.

Die Plattform bietet auch leistungsstarke Kommunikationstools wie Chat, E-Mail und Videokonferenzen für einen Office Manager, damit alle auf der gleichen Seite sind. Zusätzliche Features wie benutzerdefinierte Berichte, automatische Benachrichtigungen und Kalendersynchronisation ermöglichen es den Benutzern, ihren Workload besser zu organisieren!

Monday beste Features

Ein Tool zur Nachverfolgung des Workloads, um die aktuellen Aufgaben Ihres Teams zu sehen

Automatisierung von Workflows zur Verringerung sich wiederholender Aufgaben

Über 200 Vorlagen für die ersten Schritte

Dashboards ohne Code zur Visualisierung von Daten

Eingebaute Zeiterfassung

Monday Beschränkungen

Steile Lernkurve, um sich mit den Funktionen und der Schnittstelle vertraut zu machen (sieheMonday Alternativen)

Das Feature Spalte für die Zeiterfassung ist nur in den Plänen Pro und Enterprise verfügbar

Monday Preise

Einzelperson : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Basis : $8 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen

: $8 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen Standard : $10 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen

: $10 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen Pro : $16 pro Benutzer und Monat ab 3 Plätzen

: $16 pro Benutzer und Monat ab 3 Plätzen Enterprise: Kontaktieren Sie Monday für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (7.550+ Bewertungen)

: 4.7/5 (7.550+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ Bewertungen)

6. Google Chat

über Google Chatten Google Chat ist eine von Google entwickelte Plattform für Sofortnachrichten. Sie ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, entweder unter vier Augen oder in Gruppenunterhaltungen. Google Chat bietet auch Features wie das Freigeben von Dateien, Sprachanrufe, Videoanrufe und einen durchsuchbaren Chatverlauf. Andere Features wie Emojis, GIFs und Sticker machen Unterhaltungen unterhaltsamer und ansprechender, während automatisierte Bots Aufgaben wie Umfragen oder die Planung von Meetings vereinfachen.

Mit seiner intuitiven Oberfläche ist Google Chat ein vielseitiges Tool, das sowohl für die berufliche als auch für die private Kommunikation genutzt werden kann. Ganz gleich, ob Sie sich mit Projektmanagern austauschen oder gemeinsam an einem Projekt arbeiten, Google Chat bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, mit Menschen auf der ganzen Welt in Verbindung zu treten.

Google Chat beste Features

Dedizierte Spaces für themenbezogene Diskussionen

Integrationen mit Salesforce und Jira

Intelligente Vorschläge in der Suche

Integration des Posteingangs von Google Mail

Eigenständige App

Google Chat Limitierungen

Wird zu einer unübersichtlichen, übermäßig komplizierten Büroverwaltungssoftware für sich allein

Funktioniert am besten für Teams, Interessengruppen oder Clients mit Google Mail-Zugang

Google Chat Preise

Chatten ist kostenlos fürGoogle Workspace kunden

Google Chat Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

7. Zoom

über Zoom Zoom ist eine Videokonferenzsoftware für entfernte Teams, die eine zuverlässige und einfache Möglichkeit suchen, Meetings zu leiten und mit anderen zusammenzuarbeiten. Mit Zoom können bis zu 100 Teilnehmer an einem Meeting teilnehmen, ihre Bildschirme freigeben, Dokumente mit Anmerkungen versehen und Fernschulungssitzungen durchführen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es jedem, Features wie Whiteboards, Audio- und Videoaufnahmen, Umfragen, virtuelle Hintergründe und vieles mehr schnell zu starten und zu nutzen! Büroleiter können anpassbare Optionen wie Terminplanung, Registrierung und Warteräume nutzen, um Team-Schulungen und Onboarding-Sitzungen zu rationalisieren.

Zoom beste Features

Team Chat für die Zusammenarbeit außerhalb von virtuellen Meetings und Telefonaten

Kuratierte virtuelle Hintergrundbibliothek zur Personalisierung von Meetings

Dedizierter App-Marktplatz, Integrationen und APIs

Bis zu 1.000 Teilnehmer auf dem Enterprise-Plan

Online-Whiteboard zum Brainstorming von Ideen

Zoom Limits

Die Nummer der Meeting-Teilnehmer ist limitiert, auch bei kostenpflichtigen Plänen

Nicht als langfristige Büroverwaltungssoftware geeignet

Zoom Preise

Zoom bietet bezahlte Pläne für Personal und Business an, je nach Branche oder benötigtem Zoom-Produkt

Zoom Preise

Basis : Free

: Free Pro : $149,90 pro Jahr und Benutzer

: $149,90 pro Jahr und Benutzer Business : $199,90 pro Jahr und Benutzer

: $199,90 pro Jahr und Benutzer Business Plus : $250 pro Jahr und Benutzer

: $250 pro Jahr und Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie Zoom für Details

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (52.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (52.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ Bewertungen)

8. Chanty

über Chanty Chanty ist eine leistungsstarke App für den Team-Chat, die Teams dabei hilft, die Kommunikation zu rationalisieren und einen effizienteren Workflow zu schaffen. Mit Chanty können Teams mehrere Unterhaltungen in einem einheitlichen Space verfolgen, so dass die Mitglieder über die neuesten Änderungen im Projekt auf dem Laufenden sind. Die Unterhaltungen werden sicher in der Cloud gespeichert, und die Benutzer können jederzeit und überall auf den Chatverlauf zugreifen.

Das Tool lässt sich auch in die am häufigsten genutzten Apps und Dienste integrieren, so dass es noch einfacher ist, mit den Aktivitäten des Teams Schritt zu halten. Mit seinen robusten Features und der einfachen Benutzeroberfläche ermöglicht Chanty Teams den Austausch von Ideen, das Freigeben von Arbeit und das schnellere Erreichen ihrer organisatorischen Ziele.

Chanty beste Features

Pins zur Hervorhebung neuer Ideen, aktueller Berichterstellungen oder sensibler Fristen

Rollen und Berechtigungen für die Verwaltung von Team Spaces

Kanban Board-Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts

Sprachnachrichten für Antworten von unterwegs

Bildschirmfreigabe bei Videoanrufen

Chanty Beschränkungen

Zu viele Unterhaltungen an verschiedenen Orten sorgen für Unordnung, so dass Teams Projekte langsamer abwickeln

Erfordert Apps von Drittanbietern, um als effektives Kommunikationstool zu funktionieren

Chanty Preise

free-Plan : Kostenlos

Kostenlos Business-Plan: $3 pro Benutzer pro Monat

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

9. Toggl

über Toggl Toggl ist ein Projektmanagement tool, das für Teams entwickelt wurde, um ihre Projekte einfach zu planen und zu verfolgen. Eines der herausragenden Features von Toggl Plan ist seine visuelle Schnittstelle, mit der Benutzer zeitleisten für Projekte mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion. Auf diese Weise können Teams den Fortschritt ihrer Projekte leicht erkennen und ihre Pläne bei Bedarf anpassen.

Die Ansicht der Zeitleiste ermöglicht es Teams auch, potenzielle Terminkonflikte oder Ressourcenbeschränkungen zu erkennen, so dass Manager Aufgaben den richtigen Personen zuweisen können. Mit Toggl können Teams ihre Projekte mit größerer Transparenz verwalten und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens verbessern!

Toggl beste Features

Zoom Ebenen zu sehenpläne für das Projekt einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr im Voraus

Ansichten der Zeitleiste von Arbeit und Team

Planen von Projekten

Ressourcenplanung

Verwaltung von Aufgaben

Toggl Begrenzungen

Unpraktisch für komplexe Projekte mit mehreren Workflows

Kein Feature für Abhängigkeiten in Toggl Plan (siehe auchToggl Alternativen)

Toggl Preise

Free-Plan

Team Plan : $9/Benutzer pro Monat

: $9/Benutzer pro Monat Premium Plan : $18/Benutzer pro Monat

: $18/Benutzer pro Monat Enterprise Plan: Kontaktieren Sie Toggl für Details

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

10. SmartTask

über SmartTask SmartTask ist eine Cloud-basierte Plattform, die Büromanagern helfen kann, ihre Einstellungs- und Schulungsprozesse zu rationalisieren. Die Plattform bietet leistungsstarke Tools zur Automatisierung des gesamten Rekrutierungsprozesses, die es Managern erleichtern und beschleunigen, die richtigen Kandidaten für ihre Teams zu finden.

Die Suite von tools für das Projektmanagement macht es Managern leicht, den Fortschritt aller Aufgaben, die Teammitgliedern zugewiesen wurden, zu erstellen, zu liefern und zu verfolgen. Dank des intuitiven Setups von SmartTask können Manager schnell mit einer umfassenden Einstellungs- und Schulungserfahrung loslegen, die ihnen hilft, ihre Organisationen effektiver zu verwalten.

SmartTask beste Features

Nachverfolgung des Speicherorts von Mitarbeitern auf dem Feld

Nachverfolgung von Zeit und Budget

Benutzerdefinierte Felder und Diagramme

Sofortige Nachrichtenübermittlung

Wiederholende Aufgaben

SmartTask Beschränkungen

Das Feature der Zeiterfassung ist bei mehreren geöffneten Fenstern nicht zuverlässig

Die unübersichtliche Oberfläche behindert die Produktivität des Teams

Preise für SmartTask

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Premium : $7,99 pro Benutzer pro Monat

: $7,99 pro Benutzer pro Monat Business : $10.99 pro Benutzer pro Monat

: $10.99 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie SmartTask für Details

SmartTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

11. ProofHub

über ProofHub ProofHub ist eine Online-Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit, die Teams dabei helfen soll, Projekte zu organisieren, zu verwalten und rechtzeitig abzuschließen. Sie vereinfacht komplexe Workflows, indem sie einen umfangreichen Bereich von Features wie Aufgabenlisten, Zeiterfassung, Dateifreigabe und Gantt-Diagramme bietet, nachverfolgung von Meilensteinen , Kanban Boards und mehr.

Das Tool bietet außerdem Sicherheits-Features, um Benutzer vor Datenverletzungen und unbefugtem Zugriff zu schützen. Als Ergebnis können Teams ihre Produktivität steigern und das Risiko von Terminüberschreitungen oder Fehlern verringern!

ProofHub beste Features

Aufgabenverlauf und Projektkategorien

Gruppen-Chat zum Brainstorming von Ideen

Formulare für Abfragen oder Tickets

Kategorisierung von Aufgaben mit Beschreibungen

Berichte zur Zeiterfassung

ProofHub Beschränkungen

Limitierte Integrationen mit gängigen Tools wie Evernote, Calendly und Slack

Keine benutzerdefinierten Rollen oder Workflows im Essential Plan

Preise für ProofHub

Essential : $45/Monat, jährliche Abrechnung

: $45/Monat, jährliche Abrechnung Ultimate Kontrolle: $89/Monat, jährliche Abrechnung

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (70+ Bewertungen)

: 4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

12. Bitrix24

über Bitrix24 Bitrix24 ist eine Plattform für Business Produktivität, die einen breiten Bereich von Tools für das Management von Beziehungen zu Kunden, Projektmanagement und Kommunikation bietet. Von der Verwaltung von Aufgaben und Teams bis hin zu automatisierung von Prozessen und die Gestaltung von Kundenbeziehungen bietet Bitrix24 die notwendigen Tools, um das Geschäft effizienter zu gestalten.

Mit einer schlanken Oberfläche macht es Bitrix24 einfach, organisiert zu bleiben und gleichzeitig in Verbindung zu bleiben. Es bietet auch leistungsstarke Tools für die benutzerdefinierte Anpassung der Benutzererfahrung an Ihre Büroanforderungen.

Bitrix24 beste Features

CRMsoftware tool für Client Notizen und Nachverfolgung des Fortschritts

Anpassbare Zugriffsberechtigungen

Vorinstallierte Vorlagen für verschiedene Aufgaben

Gantt Diagramme für eine bessere Sichtbarkeit des Projekts

Abhängigkeiten von Aufgaben

Bitrix24 Beschränkungen

Nicht-technisch versierte Benutzer könnten Schwierigkeiten haben, das Tool an ihre Office-Management-Software-Systeme anzupassen

Die mobile App kann langsam sein und verfügt nicht über viele Features der Desktop Version

Bitrix24 Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Basic : Beginnt bei $49/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $49/Monat für 5 Benutzer Standard : Beginnt bei $99/Monat für 50 Benutzer

: Beginnt bei $99/Monat für 50 Benutzer Professional : Beginnt bei $199/Monat für 100 Benutzer

: Beginnt bei $199/Monat für 100 Benutzer Enterprise: Beginnt bei $399/Monat für 250 Benutzer

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (480+ Bewertungen)

: 4.1/5 (480+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (600+ Bewertungen)

13. Evernote

über Evernote Evernote ist ein plattformübergreifendes, Cloud-basiertes Tool, das Benutzern hilft, Informationen zu erfassen, zu organisieren, zu speichern und abzurufen. Es kann verwendet werden für tägliche Abläufe zu verwalten und Projekte, indem Sie Ideen festhalten, Dokumente speichern, in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten oder Notizen als Erinnerungen für zukünftige Aufgaben speichern.

Durch die Organisation Ihrer Daten in Notizbüchern, die über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg durchsuchbar sind, stellt Evernote sicher, dass wichtige Informationen immer verfügbar sind, wenn Sie sie brauchen. Mit Features wie Aufgabendelegation workflow-Management tools und Automatisierungsoptionen erleichtert Evernote die Organisation und die Nachverfolgung des Fortschritts im Laufe der Zeit.

Evernote beste Features

Durchsuchbarer Text in Dateiformaten, einschließlich PDF-Dateien und Dokumenten mit Schlüsselwörtern

Bildschirmerfassungen auf ganzer Seite

Kalender-Ereignisse können mit Notizen verknüpft werden

Google Kalender-Integration

Notizen in Aufgaben

Evernote-Einschränkungen

Nicht als eigenständige Office-Management-Software für Teams geeignet, auch nicht mit Integrationen

Die kostenlose Version hat eine begrenzte Kapazität von 60 MB Speicher

Preise für Evernote

Evernote bietet eine kostenlose Version und kostenpflichtige Abonnements an

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.900+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7,700+ Bewertungen)

14. Slack

über Slack Slack ist ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenarbeit und das Projektmanagement, mit dem sich die täglichen Abläufe optimieren lassen. Benutzer können Kanäle erstellen, um Diskussionen zu organisieren, direkte Nachrichten zu senden, Dateien freizugeben und auf gemeinsame Ressourcen zuzugreifen. Mit Slack können Mitglieder eines Teams auf einfache Weise Aufgaben koordinieren, Projekte nach Prioritäten ordnen und Verantwortlichkeiten zuweisen.

Die Plattform bietet auch eine Vielzahl von Integrationen mit anderen Diensten, so dass Benutzer über mehrere Geräte und Plattformen hinweg in Verbindung bleiben können. Über die benutzerfreundliche Oberfläche von Slack können Benutzer schnell Nachrichten an Kollegen senden, Fristen im Auge behalten und auf wichtige Ressourcen zugreifen, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden.

Slack beste Features

2,200+integrationen mit ClickUp, Google Docs, Office 365 und mehr

Slack Connect für die Zusammenarbeit mit Teams in anderen Unternehmen

Channels zum Organisieren von Unterhaltungen, Personen, Tools und Dateien

Dateien, Dokumente und Fotos freizugeben

Tools für Videokonferenzen mit Audio

Slack Limits

Nicht als eigenständige Büroverwaltungssoftware geeignet

Limit für Nachrichten bei kostenlosen Konten

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7,25 pro Monat

: $7,25 pro Monat Business : $12,50 pro Monat

: $12,50 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30.900+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/ 5 (22.000+ Bewertungen)

15. Wrike

über WrikeWrike ist ein leistungsfähiges Projektmanagement tool, mit dem die Verwaltung der täglichen Abläufe zum Kinderspiel wird. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer schnell Aufgaben erstellen und deren Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen. Die Visualisierungsfunktionen bieten eine klare Ansicht der Zeitleiste des Projekts, so dass alle Beteiligten effizienter zusammenarbeiten können.

Das Tool trägt auch zur Rationalisierung der Kommunikation bei, indem es den Benutzern ermöglicht, Aufgaben zu kommentieren, Dateien an Nachrichten anzuhängen und Erinnerungen für anstehende Aufgaben einzustellen. Seine tools für die Berichterstellung ermöglichen es Managern, den Status von Projekten nachzuverfolgen und Berichte zur Überprüfung zu erstellen.

Wrike beste Features

Anpassbare Dashboards für einen schnellen Überblick über Workloads, To Dos und Aufgaben

Cross-Tagging für eine bessere Sichtbarkeit aller Workflows und Aufgaben

400+ Integrationen zur Verbindung aktueller Team Apps

Funktionen zur Prüfung mit DAM-Integrationen

Gantt-Diagramme für eine vollständige Ansicht des Arbeitsumfangs

Wrike Limits

Es fehlt ein Dokumentenmanagementsystem (bessere Optionen finden Sie unterWrike-Alternativen)

Gantt Diagramme sind ein kostenpflichtiges Feature

Wrike Preise

Kostenlose Version

Team : $9,80 pro Benutzer pro Monat

: $9,80 pro Benutzer pro Monat Business : $24,80 pro Benutzer pro Monat

: $24,80 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontaktieren Sie Wrike für Details

: Kontaktieren Sie Wrike für Details Pinnacle: Kontaktieren Sie Wrike für Details

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,300+ Bewertungen)

Office Management Tools wie ClickUp geben Teams die Freiheit, eine maßgeschneiderte Struktur zu entwerfen, um die Bedürfnisse der Organisation zu unterstützen. Beschleunigen Sie das Aufgabenmanagement, verbessern Sie das Freigeben von Informationen, vereinfachen Sie die Zusammenarbeit, delegieren Sie Aufgaben und erreichen Sie ein Höchstmaß an Produktivität!

ClickUp ist die Lösung für moderne Büros, um ihre Ziele zu erreichen und ihren Arbeitstag zu optimieren. Mit Drag-and-Drop-Funktionen und Hunderten von vorgefertigten Vorlagen für jeden Anwendungsfall haben Teams die Flexibilität, kleine bis komplexe Projekte in ihrer Zeit und auf ihre Weise zu verwalten. Starten Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace noch heute!