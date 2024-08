10 Hive-Alternativen für das Projektmanagement im Jahr 2024

Sind Sie frustriert von den Limiten von Hive oder suchen Sie einfach nach einer Veränderung? Sie sind nicht allein.

Hive ist zwar ein beliebtes Projektmanagement tool, hat aber auch ein paar Nachteile. Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche unübersichtlich und verwirrend, während andere mit den fehlenden benutzerdefinierten Optionen hadern.

Außerdem kann der Preis von Hive für kleine Geschäfte oder Freiberufler mit kleinem Budget unerschwinglich sein.

Es gibt jedoch zahlreiche Alternativen zu Hive, die ähnliche Features und Vorteile bieten, ohne dass diese Nachteile auftreten.

Ob für die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts, die Verwaltung von Fristen oder die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern - diese Alternativen können Ihnen dabei helfen, eine Lösung zu finden, die besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist ziele des Projekts .

Worauf sollten Sie bei einer Hive-Alternative achten

Bei der Auswahl von Hive-Alternativen für die Zusammenarbeit in Ihrem Team sollten Sie mehrere Schlüssel berücksichtigen.

So können Sie sicherstellen, dass die gewählte Plattform am besten zu Ihren anforderungen an das Projekt und Ziele. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier eine Aufschlüsselung dessen, worauf Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Die besten Hive-Alternativen bieten Ihnen eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine schnelle Akzeptanz in Ihrem Team und in der gesamten Organisation ermöglicht

Kollaborationstools: Suchen Sie nach Tools, die Features wie Echtzeit- und kollaborative Bearbeitung, Aufgabenzuweisung und Dateifreigabe bieten

Integration: Sie sollten Hive-Alternativen bevorzugen, die eine nahtlose Verbindung mit anderen Tools bieten, damit Sie verschiedene Aspekte Ihrer Arbeit verwalten können, ohne ständig zwischen Bildschirmen wechseln zu müssen

Sicherheit: Natürlich sollte jedes gute Projektmanagement tool für Geschäfte strenge Datenschutzmaßnahmen beinhalten, damit Sie sich keine Sorgen um Ihre Daten machen müssen

Mobile Zugänglichkeit: Achten Sie auf Tools, die auch über Apps oder responsive Webschnittstellen für die Zusammenarbeit unterwegs verfügen

Die 10 besten Hive-Alternativen für 2024

Nun, da Sie wissen, worauf Sie bei Hive-Alternativen achten sollten, lassen Sie uns die 10 besten Alternativen erkunden, die Sie in Betracht ziehen können.

1. ClickUp

Optimieren Sie die Planung von Projekten mit den vielseitigen Features von ClickUp für das Projektmanagement ClickUp's Möglichkeiten des Projektmanagements machen es zu einer hervorragenden Alternative zu Hive. Dank der skalierbaren Hierarchie können Sie selbst die komplexesten Projekte in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben aufteilen.

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist seine Anpassungsfähigkeit, die es Teams ermöglicht, ihre Projekt-Workflows an ihre individuellen Anforderungen anzupassen. ClickUp bietet über 15 anpassbare Ansichten , darunter Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Kalender-Ansichten, die Teams dabei helfen, ihre Aufgaben so zu organisieren und zu visualisieren, wie es ihrem Workflow am besten entspricht.

Gewinnen Sie mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp Klarheit und Einsicht auf einen Blick

Und das Beste daran?

Die beeindruckenden Integrationsmöglichkeiten von ClickUp. Es lässt sich nahtlos mit über 1.000 anderen Tools für die Arbeit verbinden, z. B. Slack, Loom, Google Kalender, Unito, Harvest, Zoom, usw. Das bedeutet reibungslosere Workflows und schnellere Fortschritte bei Projekten, ohne dass Sie zwischen Dutzenden von Bildschirmen wechseln müssen.

Die anpassbaren Features zur Zeiterfassung und Berichterstellung maximieren die Sichtbarkeit von Projekten.

Nutzen Sie die Möglichkeit der Zeiterfassung in ClickUp

ClickUp ist nicht nur eine Software für das Projektmanagement, sondern auch für die Zusammenarbeit, die Kommunikation im Team und die Produktivität.

Features wie Erwähnungen, Chats und zugewiesene Kommentare in ClickUp Aufgaben helfen Teams, miteinander zu kommunizieren und in Verbindung zu bleiben.

Darüber hinaus können Teamleiter mit ClickUp's Teamansicht zur Ansicht und Verwaltung des Workloads im Team. Im Gegensatz dazu kann die Aktivitätsansicht die Team-Aktivitäten standortübergreifend anzeigen und nach einzelnen Benutzern aufschlüsseln.

Sie können auch anpassbare ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung und Visualisierung von Fortschritten in Projekten und Aktivitäten.

ClickUp ist äußerst benutzerfreundlich, sodass Sie in wenigen Minuten loslegen können. Außerdem bietet es Online-Support und proaktiven Kundensupport.

Kurz gesagt, ClickUp hat alles, was Sie brauchen, um effektiv zu kommunizieren, organisiert zu bleiben und Projekte voranzutreiben.

Verwandeln Sie den Fortschritt von Projekten in visuelle Indikatoren mit dem flexiblen Dashboard von ClickUp

ClickUp spart Ihnen außerdem Zeit durch vorgefertigte Vorlagen und Automatisierungen.

Zum Beispiel mit ClickUp's High-Level Project Plan Vorlage können Sie auf einfache Weise Arbeitsziele definieren, Ressourcen zuweisen, Fristen setzen, Aufgaben verwalten und Fortschritte nachverfolgen. Es hilft Ihnen, motiviert und fokussiert zu bleiben, indem es Ihnen erlaubt, Ziele einzustellen und die Leistung zu messen.

Beschleunigen Sie den Start von Projekten mit ClickUp's High-Level Project Plan Template

Mit seinem Free Forever-Plan stellt ClickUp sicher, dass eine effektive Projektplanung für Teams jeder Größe erreichbar ist.

ClickUp beste Features

Nutzen Sie die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten , um die Plattform an Ihre individuellen Arbeitsabläufe anzupassen. Mit Features wie benutzerdefinierten Feldern und Status von Aufgaben und einer Auswahl von 15 Ansichten können Sie ein Projektmanagement-Ökosystem schaffen, das perfekt auf die Ziele Ihres Teams abgestimmt ist

, um die Plattform an Ihre individuellen Arbeitsabläufe anzupassen. Mit Features wie benutzerdefinierten Feldern und Status von Aufgaben und einer Auswahl von 15 Ansichten können Sie ein Projektmanagement-Ökosystem schaffen, das perfekt auf die Ziele Ihres Teams abgestimmt ist Integrieren Sie mit ClickUp Aufgabenmanagement, Dokumentenkollaboration, Zeiterfassung und Einstellung von Zielen in eine einzige Plattform, um Ihren Workflow zu optimieren und die Notwendigkeit mehrerer Plattformen zu beseitigen, um Effizienz und Konsistenz zu gewährleisten

zu beseitigen, um Effizienz und Konsistenz zu gewährleisten Organisieren Sie Aufgaben, Projekte und Teams so, dass sie der Struktur Ihres Unternehmens entsprechen, indem Sie das flexible Hierarchie -System von ClickUp nutzen. Ob Spaces, Ordner, Listen oder Aufgaben - ClickUp bietet den Rahmen für ein effektives Projektmanagement, das Projekte jeder Größenordnung und Komplexität mühelos bewältigt

-System von ClickUp nutzen. Ob Spaces, Ordner, Listen oder Aufgaben - ClickUp bietet den Rahmen für ein effektives Projektmanagement, das Projekte jeder Größenordnung und Komplexität mühelos bewältigt Vereinfachen Sie sich wiederholende Aufgaben und sparen Sie Zeit und Aufwand mit vorgefertigten Vorlagen und intelligenter Automatisierung. So bleibt mehr Zeit für strategische Entscheidungen und höherwertige Aktivitäten

mit vorgefertigten Vorlagen und intelligenter Automatisierung. So bleibt mehr Zeit für strategische Entscheidungen und höherwertige Aktivitäten Gewährleisten Sie nahtloses Projektmanagement über Webbrowser, Desktop-Anwendungen und mobile Geräte hinweg

ClickUp Beschränkungen

Manche Benutzer fühlen sich von den umfangreichen Features und benutzerdefinierten Optionen von ClickUp überfordert

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,300+ Bewertungen)

4.7/5 (9,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Ressourcen-Guru

über Ressourcen-Guru Resource Guru ist eine Cloud-basierte Planungs- und Projektmanagement-Software, die Unternehmen bei der effektiven Verwaltung ihrer personellen und materiellen Ressourcen unterstützt.

Sie bietet Features für die Ressourcenplanung, die Zusammenarbeit im Team, die Zeiterfassung und die Berichterstellung.

Die Software bietet eine visuelle Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Zeitplänen, die es Ihnen ermöglicht, Buchungen per Drag & Drop zu verschieben, Zeitleisten anzupassen und die Verfügbarkeit in Echtzeit anzuzeigen.

Darüber hinaus bietet die Software Integrationen mit gängigen Zeit- und Projektmanagement-Plattformen, was die Synchronisierung von Zeitplänen und meilensteine des Projekts .

Ressourcen-Guru beste Features

Planen und Zuweisen von Ressourcen wie Mitarbeitern, Ausrüstung und Meeting-Räumen über eine benutzerfreundliche Plattform

Freigabe von Plänen, Kommunikation von Verfügbarkeiten und effiziente Koordinierung von Aufgaben

Einblicke in Ressourcennutzung, Verfügbarkeit und Leistung erhalten

Ressourcen-Guru-Einschränkungen

Die anfängliche Setup-Phase und die Benutzeroberfläche können etwas kompliziert sein

Im Vergleich zu fortschrittlicheren Schnittstellen kann diese Plattform einige benutzerdefinierte Limits aufweisen

Ressourcen-Guru-Preise

Grasshopper Plan: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Blackbelt Plan: $8/Benutzer pro Monat

$8/Benutzer pro Monat Master Plan: $12/Benutzer pro Monat

Resource Guru Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

3. Airtable

über Airtable Airtable ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Lösung, die die Flexibilität einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank verbindet.

Es ist beliebt für seine Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsfälle, einschließlich Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben, Customer Relationship Management (CRM) und Bestandsmanagement.

Eines der wichtigsten Features von Airtable ist die Fähigkeit zur Integration mit anderen beliebten Tools und Diensten, wie Slack, Google Drive und Zapier. So können Sie Aufgaben automatisieren, Daten aus anderen Quellen importieren und effektiver mit Mitgliedern des Teams zusammenarbeiten.

Zusätzlich zu seiner Flexibilität ist Airtable auch für seine Erschwinglichkeit bekannt.

Es gibt zwar einen kostenlosen Plan, aber Sie können auf kostenpflichtige Pläne upgraden, um zusätzliche Features und Speicherplatz zu erhalten. Dies macht Airtable zu einer attraktiven Option für kleine und große Geschäfte.

Airtable beste Features

Erstellen Sie hochgradig anpassbare Tabellen, so genannte Basen, um Informationen zu organisieren. Definieren Sie Felder, wählen Sie aus verschiedenen Datentypen aus (z. B. Text, Anhänge, Kontrollkästchen, Datumsangaben usw.), und passen Sie das Layout an bestimmte Anforderungen anziele des Projektmanagements* Visualisieren Sie Informationen auf verschiedene Art und Weise mit Raster-, Kalender-, Kanban- und Galerieansichten.

Analysieren Sie große Datenmengen und arbeiten Sie mit Features wie Filtern, Sortieren und Gruppieren, um sich auf bestimmte Teilmengen von Daten zu konzentrieren.

Einschränkungen möglich

Benutzer von kostenlosen oder niedrigeren Plänen können bei der Erweiterung ihrer Datenbank oder der Speicherung großer Datenmengen an Grenzen stoßen, ohne auf die teureren Pläne von Airtable umzusteigen

Benutzer können bei großen Datensätzen auch langsame Ladezeiten erleben

Airtable Preise

Free-Plan

Team Plan: $24/Platz pro Monat

$24/Platz pro Monat Business-Plan: 54 $/Sitz pro Monat

54 $/Sitz pro Monat Enterprise-Skala: Benutzerdefinierte Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

4.6/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4. Teamwork

über Teamarbeit Teamarbeit ist eine Zusammenarbeit und projektmanagement-Software die Teams bei der Organisation von Aufgaben, der effektiven Kommunikation und der Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben unterstützt.

Die Teamwork-Plattform bietet Features wie Aufgabenmanagement, Dateifreigabe, Zeiterfassung, Gantt-Diagramme und Team-Messaging.

Sie wird von Geschäften und Teams genutzt, um ihre Workflows zu rationalisieren und die Produktivität zu verbessern. Sie können über die Website oder die mobilen Apps für iOS- und Android-Geräte auf Teamwork zugreifen.

Die besten Features von Teamwork

Nachverfolgung der von den Mitgliedern des Teams für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit mit einer integrierten Zeiterfassung, die wertvolle Einblicke in den Fortschritt des Projekts und die Ressourcenzuweisung bietet

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit integrierten Messaging-Funktionen. Teammitglieder können in Einzel- oder Gruppenunterhaltungen einsteigen, Aktualisierungen freigeben und gemeinsam an Aufgaben arbeiten, ohne die Plattform zu verlassen

Erstellen Sie umfassende Berichterstellungen, um die Projektleistung zu analysieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Einschränkungen der Teamarbeit

Für neue Benutzer kann Teamwork aufgrund seiner umfangreichen Features und Funktionen eine Lernkurve aufweisen

Preise für Teamwork

Free

Auslieferung: $13.99/Benutzer pro Monat

$13.99/Benutzer pro Monat Erweiterung: $25.99/Benutzer pro Monat

$25.99/Benutzer pro Monat Skala: Benutzerdefinierte Preise

Teamwork-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

5. **Basecamp

über Basecamp Basecamp bietet eine Reihe von Funktionen, die Teams dabei helfen, Aufgaben zu organisieren, zu kommunizieren und effektiv zusammenzuarbeiten.

Mit dieser Hive-Alternative können Benutzer Projekte erstellen und verwalten, Termine festlegen, Aufgaben zuweisen, Dateien freigeben, über Nachrichten und Kommentare kommunizieren und den Fortschritt auf einer zentralen Plattform verfolgen.

Dank seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit eignet es sich für Teams verschiedener Größen und Branchen.

Basecamp beste Features

Konsolidieren Sie alle Diskussionen, Aktualisierungen und Kommentare des Teams im Projekt Space von Basecamp und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Threads, Anhängen und Erwähnungen

Ersetzen Sie verstreute E-Mails, Sofortnachrichten und verschiedene Apps durch eine zentralisierte Plattform. Auf diese Weise haben alle Beteiligten Zugriff auf dieselben Informationen und können außerdem problemlos auf frühere Unterhaltungen zurückgreifen

Nutzen Sie die Features von Basecamp zur Aufgabenverwaltung, wie z. B. Listen zu erledigen, Fristen, Priorisierung von Aufgaben, Nachverfolgung und Zuweisungen.

Profitieren Sie von der einfachen und intuitiven Oberfläche von Basecamp. Einfaches Hinzufügen, Aktualisieren und Abschließen von Aufgaben für ein effizientes Projektmanagement

Basecamp Beschränkungen

Ohne integrierte Zeiterfassung müssen Benutzer möglicherweise auf Plattformen von Drittanbietern zurückgreifen, um ihre Zeit zu verwalten, was zu potenziellen Ineffizienzen in ihrem Workflow führt

Basecamp hat Probleme mit der Skalierbarkeit bei großen Projekten und ist besser für kleine bis mittelgroße Aufgaben geeignet

Basecamp-Preise

Basecamp Basic : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

4.1/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (14,000+ Bewertungen)

6. Jira

über Jira Ebenfalls auf der Liste der Hive-Alternativen steht Jira, ein beliebtes Projektmanagement tool, das von Atlassian entwickelt wurde. Es wird hauptsächlich für die Nachverfolgung von Problemen und Fehlern sowie für die Verwaltung von Aufgaben verwendet.

Mit Jira können Teams Elemente organisieren, Arbeit zuweisen, den Fortschritt verfolgen und zusammenarbeiten projektentwicklung .

Es bietet anpassbare Workflows, Kanban- und Scrum-Boards und Berichterstellung. Es lässt sich auch mit anderen Instrumenten integrieren, die üblicherweise in Softwareentwicklungs- und Projektmanagement-Workflows verwendet werden.

Jira beste Features

Verwalten von Aufgaben und Fehlern durch Nutzung der umfassenden Nachverfolgung von Problemen in Jira

Steigern Sie die Produktivität durch die Integration von Jira mit einer Vielzahl von Tools und Diensten von Drittanbietern

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Projektleistung und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit den erweiterten Analyse- und Berichterstellungsfunktionen von Jira

Nutzen Sie die Berechtigungen von Jira, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder Ihres Teams den gewünschten Zugriff auf alle Funktionen von Jira haben

Jira Beschränkungen

Die umfangreichen Features von Jira können dazu führen, dass Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, zusätzlichen Aufwand betreiben müssen, um die Plattform vollständig zu verstehen

Die Einstellung von Jira zur Anpassung an die Anforderungen des Projekts kann sich ohne technisches Fachwissen als komplex und zeitaufwändig erweisen

Jira Preise

Free

Standard: 8,15 $/Benutzer pro Monat

8,15 $/Benutzer pro Monat Premium: $16/Benutzer pro Monat

$16/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

4.3/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

7. Scoro

über Scoro Scoro ist eine zentralisierte Plattform für Geschäfte, um verschiedene Vorgänge effizient zu organisieren und zu überwachen.

Mit Features wie Projektmanagement, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Finanzmanagement ermöglicht Scoro die Rationalisierung von Prozessen, die effektive Zuweisung von Ressourcen und die Verbesserung der allgemeinen Produktivität.

Darüber hinaus vereinfacht Scoro die Rechnungsstellung, ermöglicht die Nachverfolgung von Zahlungen und bietet Tools für die Verwaltung von Ausgaben und Budgets.

Mit den ebenfalls in die Software integrierten CRM-Features können Geschäfte die Beziehungen zu ihren Clients effektiv pflegen.

Scoro beste Features

Legen Sie präzise Benutzerrollen und Berechtigungen mit Scoro fest, um den Datenzugriff und die Funktionen zu kontrollieren

Verbessern Sie Sicherheit und Compliance und fördern Sie gleichzeitig die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit innerhalb der Organisation

Benutzerdefinieren Sie Scoro für branchenspezifische Anforderungen und Workflows, um die Effizienz, Organisation und Rentabilität von Geschäften jeder Größe zu verbessern

Scoro Beschränkungen

Die hohe Anpassungsfähigkeit von Scoro macht die Integration mit bestehender Software oder Plattformen von Drittanbietern schwierig, was zu Kompatibilitätsproblemen führen kann

Da Scoro keine kostenlose Version anbietet, ist es möglicherweise nicht für alle Benutzer geeignet, die nach Alternativen zu Hive suchen

Scoro Preise

Essential: $28/Benutzer pro Monat

$28/Benutzer pro Monat Standard: $42/Benutzer pro Monat

$42/Benutzer pro Monat Pro: 71 $/Benutzer pro Monat

71 $/Benutzer pro Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Accelo

über Accelo Accelo ist eine Cloud-basierte Software-Plattform, die Tools für Projektmanagement, Verwaltung von Client Beziehungen (CRM), Zeiterfassung, Abrechnung und Rechnungsstellung bietet.

Die Plattform ist besonders bei professionellen Dienstleistungsunternehmen wie Beratungsfirmen, Marketingagenturen und IT-Anbietern beliebt.

Accelo zielt darauf ab, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Teams zu verbessern, indem es eine zentrale Plattform bereitstellt, auf der Sie Projekte nachverfolgen, mit Kunden kommunizieren und Zeitpläne und Ressourcen verwalten können.

Es lässt sich auch mit verschiedenen Anwendungen und Diensten von Drittanbietern integrieren, so dass Sie vorhandene Tools und Datenquellen mit Accelo verbinden können, um eine umfassendere Lösung zu erhalten.

Accelo beste Features

Erstellen Sie anpassbare Berichte und Dashboards zur Nachverfolgung der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), zur Überwachung des Fortschritts von Projekten, zur Analyse finanzieller Metriken und zur Bewertung der Leistung von Teams

Nutzen Sie einen Bereich von vorgefertigten Vorlagen und Visualisierungsoptionen und erstellen Sie informative Berichte, die Ihren Wünschen entsprechen

Verwalten Sie den Workload Ihres Teams und optimieren Sie die Ressourcennutzung mit den Ressourcenmanagement-Features von Accelo. Sie können die Zeitpläne Ihres Teams problemlos einsehen, potenzielle Engpässe oder Konflikte erkennen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, um eine optimale Produktivität undprojektplanung Accelo Grenzen

Die benutzerdefinierten Optionen können im Vergleich zu anderen Plattformen limitiert sein, was die Anpassungsfähigkeit für bestimmte Nischenbedürfnisse im Geschäft einschränkt

Als eine der besten Hive-Alternativen bietet Accelo keinen kostenlosen Plan an, was zu einer Einschränkung werden kann

Accelo Preise

Professionell: $50/Benutzer pro Monat

$50/Benutzer pro Monat Business: 70 $/Benutzer pro Monat

70 $/Benutzer pro Monat Erweitert: $90/Benutzer pro Monat

$90/Benutzer pro Monat Elite: Benutzerdefinierte Preise

Accelo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. Productive.io

über Produktiv.io Productive.io ist auf dienstleistungsbasierte Geschäfte, insbesondere Agenturen und Beratungsunternehmen, zugeschnitten, die ihre Abläufe optimieren und ihre Effizienz maximieren möchten.

Es befähigt Sie, jeden Aspekt Ihres Projekts effektiv zu verwalten, vom ersten plan für das Projekt entwicklung bis zur endgültigen Auslieferung.

Die intuitiven Projektmanagement-Lösungen erleichtern die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Ressourcenzuweisung und stellen sicher, dass Projekte im Zeit- und Kostenrahmen bleiben.

Darüber hinaus ermöglicht die integrierte Zeiterfassung der Plattform eine genaue Abrechnung und eine aufschlussreiche Analyse der Produktivität des Teams.

Mit seinen Features für das Finanzmanagement, wie z. B. Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben und Berichterstellung, unterstützt Productive.io Geschäfte bei der Aufrechterhaltung ihrer Rentabilität und finanziellen Gesundheit.

Productive.io beste Features

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Teamleistung, den Fortschritt des Projekts und die finanziellen Metriken mit anpassbaren Dashboards und Berichterstellungen

Transparente und organisierte Zusammenarbeit mit den Clients über das Client-Portal

Zugriff auf Zeitleisten für Projekte, Ansicht von Fortschritten und Kommunikation mit Ihrem Team direkt auf der Plattform

Productive.io Einschränkungen

Benutzer können Einschränkungen bei der benutzerdefinierten Anpassung habenvorlagen für das Projektmanagement und Workflows an die eigenen Bedürfnisse anzupassen

Als eine der vielen Hive-Alternativen bietet Productive.io keinen kostenlosen Plan für ein Abonnement an. Dies kann das Onboarding neuer Benutzer auf der Plattform erschweren

Productive.io Preise

Essential: $11/Monat

$11/Monat Professionell: $28/Monat

$28/Monat Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Productive.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

10. Monday.com

über Monday.com Monday.com ist ein cloud-basiertes Projektmanagement tool, das Ihnen hilft, Aufgaben, Projekte und Workflows effizienter zu verwalten.

Es bietet eine visuelle und interaktive Plattform, auf der Sie Boards erstellen und benutzerdefiniert anpassen können, um Ihre Arbeit zu verwalten.

Jedes Board repräsentiert ein Projekt, und innerhalb jedes Boards können Sie Spalten erstellen, die verschiedene Phasen oder Aspekte des Projekts darstellen, z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt.

Eines der wichtigsten Features von Monday.com ist seine Flexibilität. Sie können Ihre Boards und Spalten an Ihre Bedürfnisse und Arbeitsabläufe anpassen. Sie können Ihren Aufgaben und Projekten verschiedene Datentypen, wie Text, Nummern, Daten und Dateien hinzufügen.

Monday.com bietet auch viele Vorlagen, die Sie als Ausgangspunkt für Ihre Projekte verwenden können, einschließlich Vorlagen für Projektmanagement, Marketing, Vertrieb, HR und mehr.

Mit den Collaboration Features von Monday.com können Sie Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und den Fortschritt verfolgen.

Sie können auch über Kommentare und Erwähnungen miteinander kommunizieren und Dateien und Dokumente direkt auf der Plattform freigeben. Monday.com lässt sich in gängige Software für die Zusammenarbeit im Team wie Slack, Google Drive und Microsoft Teams integrieren, so dass Sie Ihre Workflows rationalisieren und auf Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zugreifen können.

Monday.com beste Features

Detailliertes Protokoll aller Benutzeraktivitäten innerhalb der Plattform; Nachverfolgung von Änderungen, Identifizierung von Fehlern und Aufrechterhaltung der Verantwortlichkeit

Synchronisierung mit den Kalendern der Benutzer, so dass diese ihre Aufgaben und Fristen neben anderen Verpflichtungen sehen können

Erstellen Sie ein Client-Portal, um Projekt-Updates und Informationen für Kunden freizugeben und so die Kommunikation und Transparenz zu verbessern

Importieren und Exportieren von Daten in verschiedenen Formaten und einfaches Übertragen von Informationen in und aus anderen Systemen

Speichern früherer Versionen von Dateien, um bei Bedarf auf frühere Versionen zurückgreifen zu können. So können Sie Datenverluste vermeiden und sicherstellen, dass immer die aktuellsten Informationen verfügbar sind

Monday.com Beschränkungen

Das umfangreiche Feature-Set kann für neue Benutzer überwältigend sein

Der kostenlose Plan hat im Vergleich zu den kostenpflichtigen Stufen Einschränkungen, wie z. B. weniger Benutzer und Boards, und es fehlen fortgeschrittene Features wie Automatisierung und Drittanbieter-Integrationen

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $12/Platz pro Monat

$12/Platz pro Monat Standard: 14 $/Sitzplatz pro Monat

14 $/Sitzplatz pro Monat Pro: 24$/Sitz pro Monat

24$/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10,000+ Bewertungen)

4.7/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Erhalten Sie eine leistungsstarke Alternative zu Hive

Während Sie die verschiedenen Hive-Alternativen erkunden, die wir besprochen haben, wählen Sie ein Projektmanagement tool, das die Erwartungen Ihres Teams erfüllt und übertrifft.

Jede dieser Alternativen zu Hive hat ihre Stärken und Schwächen und bietet einzigartige Features und Funktionen, die Projektmanager in Betracht ziehen sollten.

Unter diesen Hive-Alternativen sticht ClickUp jedoch als hervorragende Wahl bei Ihrer Suche nach einer umfassenden Projektmanagement-Plattform hervor. Wenn Sie also bereit sind, Ihr Projektmanagement zu verbessern und bessere Einblicke in Ihr Geschäft zu erhalten, melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an!