Gängige generative KI-Geschäftsanwendungen, die Sie heute implementieren können

Schlüssel-Erkenntnisse

Generatives KI erstellt originelle Inhalt aus Mustern großer Datensätze.

Unternehmen erzielen durch KI-gesteuerte Automatisierung Einsparungen von 10 bis 15 %.

Der Einsatz von KI im Kundenservice könnte Kosten in Höhe von 80 Milliarden Dollar einsparen.

Generatives KI verändert Software, Marketing, Forschung und Produktdesign.

Was ist generative KI?

Generative KI nutzt Algorithmen für maschinelles Lernen und Deep Learning, um aus Mustern in großen Datensätzen neuen Inhalt zu generieren.

Im Gegensatz zu diskriminierender KI, die vorhandene Daten klassifiziert, synthetisieren generative Modelle neuen Text, Bilder, Code und Multimedia-Inhalt, die den Trainingsmustern ähneln und gleichzeitig originell bleiben.

Die Technologie entwickelte sich aus frühen neuronalen Netzen wie dem Perzeptron von 1957 und Chatbots wie ELIZA von 1961.

Die Erzeugung hochwertiger Inhalte wurde erst möglich, nachdem 2014 generative gegnerische Netzwerke (Generative Adversarial Networks ) aufkamen, gefolgt von transformatorbasierten großen Sprachmodellen, die Milliarden von Parametern kombinieren, um kohärente, kontextbezogene Ergebnisse zu liefern.

McKinsey schätzt, dass generative KI der Weltwirtschaft einen Zuwachs von 2,6 bis 4,4 Billionen Dollar bescheren könnte.

Warum es wichtig ist

Generative KI sorgt für messbare Effizienzsteigerungen, die sich direkt auf die Betriebskosten und die Wettbewerbsposition auswirken.

Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, berichten von Einsparungen bei den Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 10 bis 15 Prozent, während Softwareteams 20 bis 45 Prozent der technischen Aufgaben einer Automatisierung unterziehen.

Besonders überzeugend sind die Verbesserungen im Kundenservice. Gartner prognostiziert, dass bis 2026 50 Prozent der Kundenservice-Organisationen generative KI einsetzen werden, wodurch die Arbeitskosten in Kontaktzentren um potenziell 80 Milliarden US-Dollar gesenkt werden könnten.

Frühe Anwender wie Klarna demonstrieren dieses Potenzial: Ihr KI-Agent bewältigt die Workload von 700 menschlichen Agenten in 23 Märkten.

Diese Effizienzsteigerungen summieren sich über alle Abteilungen hinweg und ermöglichen es den Teams, ihren Aufwand auf wertvolle strategische Arbeit zu konzentrieren und gleichzeitig die Servicequalität aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.

Häufige Anwendungsfälle generativer KI im Geschäft

Moderne Unternehmen setzen generative KI in fünf Hauptbereichen ein, die einen klaren Return on Investment und operative Verbesserungen nachweisen.

1. Kundensupport

KI-gestützte Agenten übernehmen die Ticketklassifizierung, mehrsprachige Antworten und Self-Service-Anleitungen und sind dabei rund um die Uhr verfügbar. Die Implementierung von Klarna bietet eine Rund-um-die-Uhr-Unterstützung, die 700 menschlichen Agenten entspricht, wodurch die Lösungszeiten und der Betriebsaufwand reduziert werden.

Der virtuelle Assistent Empolis Buddy von KUKA ist ein Beispiel für industrielle Anwendungen. Er greift auf technische Handbücher und Standardarbeitsanweisungen zurück, um sofortige Antworten zu Fertigungsprodukten zu geben. Das auf Amazon Bedrock basierende System beseitigt Verzögerungen, die normalerweise mit komplexen Produktanfragen verbunden sind.

2. Erstellung von Inhalten

Marketingteams nutzen LLMs, um Social-Media-Beiträge, E-Mail-Kampagnen und Blog-Inhalte zu erstellen, die den Personalisierungsaufwand skalieren. NC Fusion hat nach der Einführung von Microsoft Copilot die Zeit für das Verfassen von E-Mails von 60 Minuten auf 10 Minuten reduziert und damit das Engagement für Kampagnen verdreifacht.

Diese Beschleunigung ermöglicht es Marketingteams, mehr kreative Varianten zu testen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und eine einheitliche Markenstimme über alle Kanäle hinweg aufrechtzuerhalten, ohne dass dafür eine proportionale Aufstockung des Personals erforderlich ist.

3. Softwareentwicklung

Codierungsassistenten generieren Funktionen, schlagen Refactorings vor und erstellen Dokumentationen. Laut JetBrains: Berichterstellung 77 Prozent der Entwickler von einer gesteigerten Produktivität. Die Technologie übernimmt repetitive Codierungsmuster, während sich die Entwickler auf die Architektur und die Lösung komplexer Probleme konzentrieren können.

Das brasilianische Unternehmen Condor hat einen generativen KI-Assistenten entwickelt, der auf der Grundlage historischer IT-Tickets trainiert wurde und kontextbezogene Antworten liefert, wodurch die Reaktionszeiten des Service-Desks verkürzt und die Lösungsquoten beim ersten Kontakt verbessert werden.

4. Prozessoptimierung

Die Dokumentenverarbeitung und Workflow-Analyse profitieren von den Mustererkennungsfähigkeiten der KI. Der Krankenversicherungsmarktplatz Covered California automatisierte die Überprüfung von Anspruchsberechtigungsdokumenten mithilfe von Google Cloud Document AI und steigerte damit die Überprüfung von 28 bis 30 Prozent auf bis zu 84 Prozent, wobei eine Steigerung auf über 95 Prozent erwartet wird.

Diese Verbesserung beseitigt manuelle Überprüfungsengpässe und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Damit wird deutlich, wie KI arbeitsintensive Verwaltungsprozesse transformiert.

5. Produktdesign

Generative Modelle beschleunigen die Prototypenentwicklung und Machbarkeitsstudien in verschiedenen Branchen. Evozyne und NVIDIAs ProT-VAE generieren in Sekundenschnelle Millionen von Proteinsequenzen, wodurch sich monatelange Forschungszyklen auf wenige Wochen verkürzen und Forscher mehr als die Hälfte der Aminosäuren eines Proteins in einzelnen Iterationen modifizieren können.

Das Materialwissenschaftsunternehmen GenMat nutzt generative Modelle, um neue Materialeigenschaften zu simulieren, wodurch Machbarkeitsbewertungen verkürzt und Forschungsinvestitionen ohne umfangreiche Labortests gesteuert werden können.

Diese Anwendungen zeigen, wie generative KI über einfache Automatisierung hinausgeht und neue Ansätze für Innovation und Entdeckung ermöglicht.

Zukünftige Business-Anwendungen generativer KI

In den nächsten zwei bis fünf Jahren wird generatives KI wahrscheinlich in den Standard-Geschäft integriert werden, wobei der Schwerpunkt auf spezialisierten Anwendungen und einer verbesserten Governance liegen wird.

Zu den wichtigsten Trends, die die Landschaft formen, gehört die rasche Einführung in Unternehmen. Gartner prognostiziert, dass bis 2026 über 100 Millionen Menschen generative KI für ihre Arbeit nutzen werden. Agente KI-Systeme, die mehrstufige Aufgaben ausführen können, werden immer häufiger zum Einsatz kommen und Early Adopters durch einen höheren ROI und eine höhere betriebliche Effizienz erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen werden weiter verschärft, wobei die Anforderungen des EU-KI-Gesetzes für Hochrisikosysteme im August 2026 in Kraft treten werden. Andere Rechtsordnungen werden wahrscheinlich ähnliche Aufsichtsmechanismen einführen, die von Unternehmen die Entwicklung robuster Governance-Fähigkeiten verlangen.

Die Auswirkungen auf die Arbeitswelt bleiben erheblich. Studien zufolge könnte generative KI 20 bis 45 Prozent der Aufgaben in der Softwareentwicklung automatisieren und möglicherweise 40 Prozent aller Arbeitsplätze verändern. Erfolgreiche Unternehmen werden den Schwerpunkt eher auf Weiterqualifizierung und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI legen als auf einfache Ersatzstrategien.

Diese Entwicklungen deuten auf ein Geschäftsumfeld hin, in dem KI-Kompetenz eher eine Wettbewerbsvoraussetzung als ein optionaler Vorteil ist.

Berechnung der Auswirkungen des Geschäfts und des ROI generativer KI

Um die finanziellen Auswirkungen generativer KI zu verstehen, müssen sowohl direkte Kosteneinsparungen als auch Multiplikatoren für Produktivität in verschiedenen Funktionen des Unternehmens untersucht werden.

Unternehmen messen den ROI anhand mehrerer Schlüssel-Metriken:

Senkung der Arbeitskosten: Durch die Automatisierung von Routineaufgaben werden Mitarbeiter für höherwertige Arbeit frei Beschleunigung der Markteinführung: Schnellere Erstellung von Inhalten und Prototyping-Zyklen gleichbleibende Qualität*: Weniger Fehler und standardisierte Ergebnisse Skaleneffekte: Bewältigung gestiegener Volumina ohne proportionalen Ressourcenanstieg Kundenzufriedenheit: Verbesserte Reaktionszeiten und Serviceverfügbarkeit

Die Studie von Google Cloud aus dem Jahr 2025 ergab, dass 52 Prozent der Führungskräfte KI-Agenten einsetzen, wobei 74 Prozent innerhalb des ersten Jahres einen ROI erzielen. Bei 53 Prozent der Implementierungen werden Umsatzsteigerungen von 6 bis 10 Prozent erzielt, während 56 Prozent ein allgemeines Geschäftswachstum verzeichnen.

Die Quantifizierung des ROI bleibt jedoch eine Herausforderung. Trotz der Erwartung einer Rendite von 3,50 Dollar pro investiertem Dollar haben 60 Prozent der CFOs und CTOs Schwierigkeiten, den konkreten Beitrag generativer KI zu den Geschäftsergebnissen zu messen, was die Kluft zwischen wahrgenommenem Wert und dokumentierten Erträgen deutlich macht.

Die Herausforderungen generativer KI vermeiden

Trotz nachgewiesener Vorteile stehen generative KI-Implementierungen vor technischen, ethischen und betrieblichen Herausforderungen, die ein umsichtiges Management und realistische Erwartungen erfordern.

Zu den häufigsten Herausforderungen bei der Umsetzung gehören:

Halluzinationsmanagement : Modelle liefern gelegentlich sachlich falsche oder unsinnige Ergebnisse, die einer Überprüfung durch Menschen bedürfen

Verstärkung von Vorurteilen : Vorurteile in Trainingsdaten können diskriminierende Muster in Geschäftsanwendungen perpetuieren

Datenschutz : Die Verarbeitung sensibler Daten wirft Fragen hinsichtlich Compliance und Sicherheit auf

Komplexität der Integration : Bestehende Workflows müssen möglicherweise erheblich geändert werden, um KI effektiv zu integrieren

Qualifikationslücken: Teams benötigen Schulungen, um Ergebnisse zu bewerten und die Überwachung durch Menschen im Regelkreis aufrechtzuerhalten

Das NIST-Rahmenwerk für das Risikomanagement im Bereich KI identifiziert Risikodimensionen über alle Phasen des KI-Lebenszyklus hinweg und betont, dass generative KI bestehende KI-Risiken verstärken und gleichzeitig unvorhergesehene Schwachstellen schaffen kann.

Organisationen haben oft keine Sichtbarkeit in der Zusammensetzung der Trainingsdaten, was es schwierig macht, problematische Ergebnisse vorherzusagen oder zu verhindern.

Ein hartnäckiges Missverständnis besagt, dass generative KI menschliche Arbeitskräfte vollständig ersetzen wird. In Wirklichkeit eignet sich diese Technologie hervorragend für die Automatisierung von Routineaufgaben, während sie mit ethischen Dilemmata, strategischen Entscheidungen und komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, die menschliches Urteilsvermögen und Aufsicht erfordern, zu kämpfen hat.

Erfolg erfordert, dass man mit engen Anwendungsfällen beginnt, die Ergebnisse rigoros bewertet und bei Entscheidungen mit hohem Risiko die menschliche Kontrolle beibehält.

Häufig gestellte Fragen

Die Anfangskosten variieren stark je nach Komplexität des Anwendungsfalls und Integrationsanforderungen. Die meisten erfolgreichen Implementierungen beginnen mit Pilotprogrammen, die nur geringe Investitionen erfordern, und werden dann auf der Grundlage des nachgewiesenen Wertes skaliert.

Ohne ordentlichen Plan sofortige, transformative Ergebnisse erwarten. Der Erfolg beginnt mit engen Anwendungsfällen, legt Bewertungskriterien fest und erweitert den Umfang schrittweise.

Kundenservice, Softwareentwicklung, Marketing und forschungsintensive Branchen zeigen die deutlichsten Vorteile. Allerdings sind spezifische Anwendungen wichtiger als die Branchenkategorie.