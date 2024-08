ClickUp’s Weg zur Exzellenz: Ein Update zu unserer Reise in Sachen Stabilität und Verlässlichkeit

Arbeitssuchende sagen sie sind begierig darauf, neue Rollen zu finden, in denen sie ihre beste Arbeit leisten können. Dies ist ein komplexes Rätsel, das es für Unternehmensleiter zu lösen gilt, aber zumindest eines ist klar: Die Ausstattung der Teams mit den richtigen digitalen Werkzeugen war noch nie so wichtig wie heute.

Forschung zeigt dass Mitarbeiter, die mit ihrer Arbeitstechnologie zufrieden sind, sich mit 30 % geringerer Wahrscheinlichkeit ausgebrannt fühlen und mit 29 % höherer Wahrscheinlichkeit angeben, dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Arbeitgeber als großartigen Arbeitsplatz weiterempfehlen, um 23 % höher.

Wir wissen, dass Ihre Mitarbeiter Ihr wichtigstes Kapital sind (wir sehen das genauso!), und es ist wichtig, dass sie die Tools mögen, die sie benutzen. Wir wollen, dass die Zeit, die sie in ClickUp deshalb sind wir bestrebt, die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit unserer Plattform zu verbessern. Es ist uns wichtig, dass wir Ihnen das bestmögliche und zuverlässigste Produkterlebnis bieten.

In den letzten Monaten haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht, um ClickUp noch zuverlässiger und benutzerfreundlicher zu machen. Ich freue mich, Ihnen heute einige der wichtigsten Meilensteine, die wir erreicht haben, vorstellen zu können.

Ein starkes Fundament legen

Bevor wir uns mit den technologischen Verbesserungen befassen, halte ich es für wichtig, einige der Veränderungen zu würdigen, die wir auf organisatorischer Ebene vorgenommen haben. Es war eine massive Priorität für uns, mehr Talente in die Türen bei ClickUp zu bekommen - vor allem in Rollen, die einen direkten Einfluss auf Ihre Erfahrung haben.

Wir haben aktiv in unsere Ingenieure und Support-Mitarbeiter investiert und im letzten Jahr mehr als 150 Ingenieure eingestellt, um unsere Entwicklungsarbeit zu unterstützen. Im Rahmen dieser Bemühungen haben wir zwei erfahrene VPs of Engineering eingestellt Gennadiy Geyfman und Chirag Chheda -beide bringen unglaubliche Erfahrung im Aufbau von Plattformen in großem Maßstab bei Unternehmen wie Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce und Microsoft mit. Gennadiy konzentriert sich darauf, unsere Plattform zu stabilisieren, während wir wachsen, während Chirag die Produktentwicklungsorganisation von ClickUp skaliert.

Wir haben auch einen Global VP of Customer Success eingestellt, Joel Huntington der von Qualtrics zu uns stößt, um das globale Kundenservice-Team zu leiten. Dieses Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden dabei zu helfen, ihre Produktivität mit ClickUp zu steigern und als starke Fürsprecher zu fungieren, indem es sie über Best Practices aufklärt und sicherstellt, dass sie sich umfassend unterstützt fühlen. Joel kommt zu ClickUp, nachdem er fünf Jahre bei Qualtrics gearbeitet hat.

Wiederaufbau und Verstärkung

Während wir einen immensen Wert auf die Menschen bei ClickUp legen, die unsere Mission vorantreiben, weiß ich, dass Sie alle zu diesem Blog gekommen sind, um ein Update der ClickUp-Plattform zu erhalten, und wir haben eine Menge aufregender Updates zu teilen. Hier ist ein Überblick darüber, was wir allein in den letzten Monaten erreicht haben:

Erreichte und übertroffene Uptime-Ziele: Wir tendieren dazu, bei den meisten unserer Produkte und Services jeden Monat eine Uptime von 99,9 % zu übertreffen, um einen konsistenten Zugriff und eine konsistente Aktualisierung von Aufgaben, Anhängen und Daten innerhalb von ClickUp zu gewährleisten. Das bedeutet, dass Sie eine zuverlässigere, reibungslosere und konsistentere Erfahrung erwarten können.

Wir tendieren dazu, bei den meisten unserer Produkte und Services jeden Monat eine Uptime von 99,9 % zu übertreffen, um einen konsistenten Zugriff und eine konsistente Aktualisierung von Aufgaben, Anhängen und Daten innerhalb von ClickUp zu gewährleisten. Das bedeutet, dass Sie eine zuverlässigere, reibungslosere und konsistentere Erfahrung erwarten können. Solide Sicherheit: Wirhaben die formale Zertifizierung abgeschlossen von ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019\ abgeschlossen. Diese Zertifizierungen belegen ClickUps Engagement für Sicherheit, Datenschutz, Qualität und Vertrauen für unsere Kunden. Wir sind stolz auf diese Zertifizierungen, weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihre Arbeit sicher ist. Sie dienen auch als Beweis dafür, dass wir der Konkurrenz und anderen Plattformen in diesem Bereich in Sachen Sicherheit weit voraus sind.

Wirhaben die formale Zertifizierung abgeschlossen von ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019\ abgeschlossen. Diese Zertifizierungen belegen ClickUps Engagement für Sicherheit, Datenschutz, Qualität und Vertrauen für unsere Kunden. Wir sind stolz auf diese Zertifizierungen, weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihre Arbeit sicher ist. Sie dienen auch als Beweis dafür, dass wir der Konkurrenz und anderen Plattformen in diesem Bereich in Sachen Sicherheit weit voraus sind. Plattform Sharding : Wir arbeiten weiter daran, unsere Plattform auf kleinere, geografisch verteilte Datenbanken umzustellen - ein Prozess, der als Sharding bezeichnet wird. Auf diese Weise können wir eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit garantieren, während wir weiter skalieren.

: Wir arbeiten weiter daran, unsere Plattform auf kleinere, geografisch verteilte Datenbanken umzustellen - ein Prozess, der als Sharding bezeichnet wird. Auf diese Weise können wir eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit garantieren, während wir weiter skalieren. Verbesserte Ladezeiten: Im letzten Quartal haben wir die Ladezeiten von Ansichten, einschließlich unserer Home- und Workload-Ansicht, erheblich verbessert,Board-Ansichtund die Benachrichtigungsseite. Dank der verbesserten Ladezeiten der Seiten können Sie schneller und zuverlässiger auf Ihre Arbeit zugreifen.

Im letzten Quartal haben wir die Ladezeiten von Ansichten, einschließlich unserer Home- und Workload-Ansicht, erheblich verbessert,Board-Ansichtund die Benachrichtigungsseite. Dank der verbesserten Ladezeiten der Seiten können Sie schneller und zuverlässiger auf Ihre Arbeit zugreifen. Neue und verbesserte Suche : Nach unserer Slapdash-Erwerb haben wir unsere Suchfunktionen überarbeitet. Heute sehen Sie viel mehr relevante Ergebnisse in einem Bruchteil der Zeit. Im Durchschnitt ist unsere neue Suche 2x schneller als die vorherige Version, mit anderen Worten, Sie verbringen weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Tun!

: Nach unserer Slapdash-Erwerb haben wir unsere Suchfunktionen überarbeitet. Heute sehen Sie viel mehr relevante Ergebnisse in einem Bruchteil der Zeit. Im Durchschnitt ist unsere neue Suche 2x schneller als die vorherige Version, mit anderen Worten, Sie verbringen weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Tun! Umgestaltung des Befehlszentrums: Wir haben das Befehlszentrum neu gestaltet und mit der Suche kombiniert, um eine einzige, schlanke Oberfläche für die Suche und Ausführung von Befehlen zu schaffen. Sie können jetzt ganz einfach eine neue Aufgabe, ein Dokument oder eine Erinnerung in Sekundenschnelle erstellen. Unser Ziel ist es, dass ClickUp das weltweit beste integrierte Sucherlebnis bietet.

Wir haben das Befehlszentrum neu gestaltet und mit der Suche kombiniert, um eine einzige, schlanke Oberfläche für die Suche und Ausführung von Befehlen zu schaffen. Sie können jetzt ganz einfach eine neue Aufgabe, ein Dokument oder eine Erinnerung in Sekundenschnelle erstellen. Unser Ziel ist es, dass ClickUp das weltweit beste integrierte Sucherlebnis bietet. Schnellere Benachrichtigungen: Wir machen Benachrichtigungen leistungsfähiger, indem wir unsere riesige Datenbank aufräumen. Dadurch sind wir besser gerüstet, die Plattform langfristig zu skalieren. Ab sofort werden Sie Benachrichtigungen 30 % schneller erhalten. Außerdem definieren wir neu, wie wir Benachrichtigungen in unserer Datenbank abrufen, damit Sie Ihre Arbeit besser im Griff haben.

Wir machen Benachrichtigungen leistungsfähiger, indem wir unsere riesige Datenbank aufräumen. Dadurch sind wir besser gerüstet, die Plattform langfristig zu skalieren. Ab sofort werden Sie Benachrichtigungen 30 % schneller erhalten. Außerdem definieren wir neu, wie wir Benachrichtigungen in unserer Datenbank abrufen, damit Sie Ihre Arbeit besser im Griff haben. Überarbeitung der mobilen App: Der Zugriff auf Ihre Arbeit von unterwegs aus ist eine wichtige Funktion für die heutigen Hybrid- undremote-Teams. Aus diesem Grund haben wir die Geschwindigkeit erhöht, mit der Sie auf dieClickUp-Mobilanwendung sowohl online als auch offline um das 2.000-fache erhöht. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung der Offline-Performance der App, um die Zuverlässigkeit überall dort zu erhöhen, wo Sie sie nutzen müssen.

Zuhören und Handeln

Wie ich bereits erwähnt habe, möchten wir Ihnen versichern, dass wir auf Ihre Wünsche eingehen und hart daran arbeiten. Wir haben Ihr Feedback zu Funktionen wie Automatisierungen , Dashboards und Plattform-Aktualisierungsproblemen und kann Ihnen versichern, dass sie auf dem richtigen Weg sind produkt-Roadmap und im Begriff, zum Leben zu erwachen.

Wir haben unsere Dashboards bereits so umgestaltet, dass die Widgets reibungsloser funktionieren, und wir sind fast fertig mit der Überarbeitung unserer WebSockets, so dass Aktualisierungsprobleme der Vergangenheit angehören werden. Wir hoffen, dass Sie bereits von den Vorteilen dieser Arbeit profitieren konnten, und wir sind zuversichtlich, dass Sie auch in Zukunft weitere Verbesserungen sehen werden.

Wir sind sehr stolz auf die geleistete Arbeit, aber es ist wichtig zu wissen, dass diese Projekte Zeit brauchen, um abgeschlossen zu werden. Wir haben uns verpflichtet, substanzielle und qualitativ hochwertige Verbesserungen vorzunehmen, die den Test der Zeit bestehen werden, und wir tun dies schnell und effizient.

Wir können es kaum erwarten, den Höhepunkt dieser Bemühungen auf unserer LevelUp-Veranstaltung Anfang 2023 zu enthüllen! Die Anmeldung für unsere Veranstaltung im Jahr 2023 ist jetzt offen und wir freuen uns darauf, mit Ihnen über die Zukunft unseres Produkts zu sprechen.