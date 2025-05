die 15 besten Produktmanagement-Blogs für Brancheneinblicke

Produktmanagement ist schnelllebig. An einem Tag verfeinern Sie Ihren Strategieplan, am nächsten sichern Sie sich die Zustimmung der Stakeholder – und das alles, während Sie mit neuen Trends, Tools und Best Practices Schritt halten.

Bei so viel zu bewältigen kann es überwältigend sein, auf dem Laufenden zu bleiben, aber die richtigen Ressourcen machen den Unterschied.

Von der Schärfung Ihrer Strategie bis hin zur Verbesserung der Kommunikation bieten die besten Blogs Expertenwissen, umsetzbare Ratschläge und Fallstudien aus der Praxis, die Ihnen helfen, sich als PM weiterzuentwickeln.

Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfangen, wir haben die besten Produktmanagement-Blogs zusammengestellt, die jeder PM auf seiner Liste haben sollte.

Dies ist Ihre Chance, von den klügsten Köpfen der Technologiebranche zu lernen!

Lenny's Newsletter: Am besten geeignet für wöchentliche Ratschläge zum Aufbau von Produkten, zur Förderung des Wachstums und zur Beschleunigung Ihrer Karriere

Der Produktmanager: Am besten für Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Best Practices für PM-Kernkompetenzen

Roman Pichler: Am besten geeignet für Einblicke in die Produktstrategie und agile Methoden

SVPG: Am besten für Expertenmeinungen zu Produktführerschaft und -strategie

The Product Folks: Am besten für gemeinschaftsorientierte Einblicke und kuratiertes PM-Wissen

Mind the Product: Am besten für umfassende Einblicke in Produkte, die durch Fallstudien aus der Praxis untermauert werden

Erstes Fazit: Am besten für Lektionen auf Gründerebene zu Produktmanagement, Führung und Skalierung von Start-ups

Abteilung für Produkte: Am besten geeignet, um Einblicke in die technische Seite der Produktentwicklung zu erhalten

Fragen Sie Gib: Der beste Ratgeber für ehrliche Ratschläge zum Thema Produktmanagement

Inside Intercom: Am besten für Strategien zum kundenorientierten Produktmanagement geeignet

Donuts mitbringen: Beste Lektionen für Führungskräfte von einem erfahrenen Produktmanager

Product Coalition: Am besten für unterschiedliche Perspektiven aus der Produktgemeinschaft

Pendo: Am besten für datengestützte Einblicke in Produktentscheidungen

Product Talk: Am besten für Strategien zur kontinuierlichen Entdeckung und Benutzerforschung

Die 15 besten Produktmanagement-Blogs, denen man 2025 folgen sollte

1. ClickUp

Der Produktmanagement-Blog von ClickUp ist eine unverzichtbare Ressource für alle Produktmanager. Von der Erkundung der Grundlagen des Produktmanagements bis hin zu fortgeschrittenen Tipps zur Ausrichtung von Teams und zum Stakeholder-Management bietet ClickUp detaillierte Artikel zu einer Vielzahl von Themen.

Ob Sie neu im Produktmanagement sind oder Ihre Fähigkeiten verbessern möchten, Sie finden hier Einblicke in Schlüsselthemen, darunter:

Den AHA-Moment Ihres Produkts finden

Die Produktreise managen

Priorisierungsrahmen

Klare Akzeptanzkriterien definieren

Agile-, Scrum- und SAFe-Methoden verstehen und anwenden

Vereinfachen Sie den Zyklus des Sprints, indem Sie die gesamte Kommunikation und das Wissen des Teams an einem Ort mit ClickUp zusammenführen

Zusätzlich zu seinem aufschlussreichen Blog bietet ClickUp eine Reihe leistungsstarker Tools zur Optimierung von Produktmanagementprozessen.

Mit der ClickUp Product Management Software, die speziell dafür entwickelt wurde, die Effizienz von Produktmanagern zu steigern, können Sie den Workflow Ihres Teams mühelos verwalten, Features priorisieren, das Sprint-Management optimieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten – und das alles auf einer zentralen Plattform.

So geht's:

Optimiertes Sprint-Management: ClickUps Sprints ermöglichen eine effiziente Organisation von Sprints, die Nachverfolgung von Fortschritten und das Spillover-Management und unterstützen effektive Feedbackschleifen für Stakeholder

*organisierte Produkt-Roadmaps: Die hierarchische Struktur des Tools ermöglicht eine klare Organisation der Produkt-Roadmap und zentralisiert das Projektmanagement und die Kommunikation für fokussierte Aktionselemente

Flexibles Management von Epics und Unteraufgaben: Unteraufgaben ermöglichen eine detaillierte Aufschlüsselung von Aufgaben innerhalb von Epics und ermöglichen so eine flexible Zuweisung von Sprints, ohne das gesamte Epic zu verschieben, was die Planung von Benutzer-Storys verbessert

Zentralisierte Erstellung von Produktbeschreibungen: ClickUp Docs unterstützt die Erstellung umfassender Produktbeschreibungen und konsolidiert Anforderungen für eine verbesserte Kommunikation mit technischen Teams und Interessengruppen

Verbesserte Datentransparenz: Benutzerdefinierte Felder in ClickUp und ClickUp-Dashboards bieten eine detaillierte Datenverwaltung für Tests, Entwicklung und Sprint-Punkte und liefern umsetzbare Erkenntnisse für den Fortschritt des Sprints und tägliche Stand-ups

*nahtlose Kommunikation: Von zugewiesenen Kommentaren in Aufgaben bis hin zum integrierten Messaging über ClickUp Chat – mit der Plattform können Sie Ihre gesamte Arbeit und alle arbeitsbezogenen Unterhaltungen auf einer Plattform zentralisieren

Wenn es an der Zeit ist, Ihre Produkt-Roadmap zu optimieren, können Sie mit der Vorlage für die Produkt-Roadmap von ClickUp Epics, Sprints und Prioritäten in einem gemeinsam freigegebenen Space visualisieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Planen, Nachverfolgung und Verwaltung der Produktentwicklung mit der Vorlage für die Produkt-Roadmap von ClickUp

Dieses Tool ist besonders nützlich, um Stakeholder über Meilensteine auf dem Laufenden zu halten oder Prioritäten anzupassen, wenn sich die Zeitleisten verschieben.

Unsere Ingenieure und Produktmanager waren mit manuellen Statusaktualisierungen zwischen Jira und anderen Tools beschäftigt. Mit ClickUp haben wir Stunden verschwendeter Zeit für doppelte Aufgaben zurückgewonnen. Noch besser ist, dass wir die Produktveröffentlichungen beschleunigt haben, indem wir die Übergabe der Arbeit zwischen Qualitätssicherung, technischer Redaktion und Marketing verbessert haben

*die besten Produktmanagement-Blogs von ClickUp Produkt-Roadmap: Beispiele und Anleitung zur Erstellung

Wie man eine Produkt-SWOT-Analyse für strategische Erkenntnisse durchführt

Wie man den Zyklus eines Produkts für langfristigen Erfolg managt

So finden Sie den Aha-Moment Ihres Produkts (+Beispiele)

2. Lenny's Newsletter

Dieser Substack-Blog ist die Idee von Lenny Rachitsky, einem aktiven Business Angel und Produktberater, der bereits mit Airbnb und Neustar zusammengearbeitet hat. Lennys Newsletter deckt einen Bereich von Themen ab, wie z. B.:

Tipps zur Kundengewinnung

Beispiele für Produkt-Roadmaps

Strategien zur Produkt-Markt-Anpassung

Zusammenarbeit in der Produktentwicklung

Die freigegebenen Erkenntnisse sind datengesteuert und machen selbst die komplexesten Herausforderungen im Produktmanagement zu umsetzbaren Erkenntnissen.

Rachitsky moderiert auch Lenny's Podcast, in dem er Interviews mit Startup-Gründern und Produktmanagern führt und ihre Erfahrungen und Lehren in praktische Ratschläge für sein Publikum umwandelt.

Neben dem Schreiben und Podcasten verwaltet er die Slack-Community "The Friends of Lenny's Newsletter", einen exklusiven Space für zahlende Abonnenten. Diese Community bietet:

Live-AMAs

Buchclubs

Mentoring-Programme

Interaktive Workshops

🌟 Alleinstellungsmerkmal: Lenny's Newsletter ist eine Goldgrube für Networking und kontinuierliches Lernen. Er geht über die Theorie hinaus und bietet konkrete, datengestützte Strategien und Rahmenbedingungen, die direkt auf die Herausforderungen des Produktmanagements in der Praxis anwendbar sind.

3. Der Produktmanager

via The Product Manager

Wenn Sie vor der Herausforderung stehen, ein validiertes SaaS-Produkt zu skalieren, ist "The Product Manager" die Ressource, die Sie brauchen. Diese von Hannah Clark gegründete Plattform bietet mehr als nur Inhalte für PM-Anfänger und richtet sich an digitale Produktleiter, die nach Erreichen der Produkt-Markt-Passung ihr Wachstum beschleunigen möchten.

Der Blog "Product Manager" bietet aufschlussreiche, umsetzbare Inhalte für Produktmanager auf allen Ebenen und behandelt Themen wie:

Neue Trends bei UX und KI

Scrum- und Agile-Methoden

SaaS-Wachstums- und Preisstrategien

🌟 USP: Mit einem starken Fokus auf die Skalierung validierter Produkte bietet dieser Blog die tools, Rahmenbedingungen und Einblicke, die PMs dabei helfen, ihr MVP zu optimieren, die Produktstrategie zu optimieren und die Finanzierung der Serie B und darüber hinaus sicher zu steuern.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

Roman Pichlers Blog ist eine Schlüsselressource im Feld des Produktmanagements und bietet tiefgreifende Fachkenntnisse in den Bereichen Produktstrategie, Benutzererfahrung und Rückstandverwaltung. Als Verfasser von "Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age" ist Pichler für seine praktischen, umsetzbaren Erkenntnisse bekannt, die Produktmanagern dabei helfen, ihren Ansatz zu verfeinern und eine wirkungsvolle Produktentwicklung voranzutreiben.

Seine Blogs decken ein breites Spektrum an Themen zum Produktmanagement ab, darunter:

Effektives Management verschiedener Arten von Produktmanagern

Empathie in Produktteams aufbauen und fördern

Erstellen leistungsstarker Boards mit Visionen für den Produktlebenszyklus

Sicherstellung der Zustimmung und Ausrichtung der Stakeholder

Pichler gibt auch Best Practices für die Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Zeitalters frei und betont die Notwendigkeit von Agilität, klarer Kommunikation und einer starken Produktstrategie.

🌟 USP: Für diejenigen, die audiovisuelle Inhalte bevorzugen, bietet Pichler aufgezeichnete Videos und Podcasts an, die sein Fachwissen in verschiedenen Formaten leicht zugänglich machen. Und das Beste daran? Alle seine wertvollen Inhalte sind kostenlos verfügbar

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

via SVPG

SVPG-Artikel sind ein Muss für jeden Produktmanagement-Profi. Gegründet von Marty Cagan, einer wahren Produktmanagement-Legende, die bedeutende Rollen in Unternehmen wie HP, Netscape und eBay innehatte, steht SVPG an der Spitze der Vordenker im Produktmanagement.

SVPG ist bekannt für seine äußerst praktischen und strategischen Inhalte, die bei Produktmanagern, die sich in der komplexen Welt der digitalen Produkte zurechtfinden müssen, großen Anklang finden, insbesondere bei der Skalierung von Teams und Projekten. Der Blog deckt eine Vielzahl wichtiger Themen ab, darunter:

Projekte transformieren: Den Weg der Skalierung und Weiterentwicklung von Teams verstehen

Produktmodell-Test: Wie man Produktmodelle erstellt und wiederholt, um Annahmen über das Geschäft zu validieren

Produktbetrieb: Best Practices für den Aufbau operativer Rahmenbedingungen, die leistungsstarke Teams unterstützen

Mit über 50 Jahren kombinierter Erfahrung seiner Gründer und Mitwirkenden bietet SVPG eine unverzichtbare Orientierungshilfe für Personen in verschiedenen Produktrollen, egal ob Sie CEO, Produktleiter oder jemand sind, der an vorderster Front an der Produktfront arbeitet.

🌟 USP: Für tiefere Einblicke können Sie das "PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set," erkunden, eine Reihe von vier aufschlussreichen Büchern, verfasst von Marty Cagan und dem Team von SVPG. Diese Bücher bieten Einblicke in die folgenden Themen: Management von Produktteams

Marketing für technische Produkte

Übergang zu einem produktzentrierten Betriebsmodell

6. The Product Folks

via The Product Folks

"The Product Folks" ist eine von Freiwilligen getragene Gemeinschaft von Produktmanagern. Sie wurde in Bengaluru gegründet, hat über 100.000 Mitglieder und erreicht mit ihren Inhalten etwa 1 Million Menschen.

Der Blog, ein hub voller Werte für angehende und Berufseinsteiger im Bereich Produktmanagement, bringt eine einzigartige, menschenorientierte Perspektive in die Welt des Produktmanagements. Er verzichtet auf übermäßige Theorie und bietet praktische Inhalte, die Ihnen beim Aufbau von Fähigkeiten helfen.

Die Organisation hat über 500 berufliche Übergänge erleichtert und mehr als 200 Ereignisse ausgerichtet, unterstützt von einem Team von über 50 Freiwilligen.

Zu den Schlüsselthemen gehören:

PM-Fallstudien und Job-Leitfäden

Produktmanagement-Strategien

Karrierepläne

🌟 USP: Erwarten Sie kampferprobte Erkenntnisse, strukturierte Lernpfade und einen sachlichen Ansatz zur Beherrschung des Produktmanagements.

7. Achten Sie auf das Produkt

via Mind the Product

Mind the Product ist eine der größten Produktmanagement-Communities der Welt, und ihr Blog ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich ernsthaft mit PM beschäftigen. Mit einer Reihe von fachkundigen Mitwirkenden und tiefen Einblicken in die Produktführung bietet dieser Blog eine Mischung aus taktischen und strategischen Erkenntnissen.

Aber es geht nicht nur um Inhalte. Die Veranstaltungen von Mind the Product sind ein Eckpfeiler ihres Beitrags zur Produktmanagement-Community, wobei ihre Flaggschiff-Veranstaltung, #mtpcon, als erstklassiges Treffen heraussticht. Die #mtpcon findet in globalen Hubs wie London und San Francisco statt und zieht ein vielfältiges Publikum an, von unerfahrenen Produktmanagern bis hin zu erfahrenen Veteranen, und bietet eine Plattform zum Lernen und Netzwerken.

Schlüsselthemen:

Wachstums- und Experimentiertechniken

Trends im Produktmanagement

Ziele setzen im Produktmanagement

🌟 USP: Es gibt auch eine virtuelle Interviewreihe, Product Unplugged, in der Strategien, Lektionen und kreative Prozesse untersucht werden, die den Erfolg von Produktteams formen.

8. Rückblick auf die erste Runde

via First Round Review

First Round Review, die Abteilung für Inhalte von First Round Capital (einer Risikokapitalgesellschaft in der Phase der Unternehmensgründung), hat sich als vertrauenswürdige Ressource für Gründer von Start-ups und Produktmanager etabliert.

Gegründet mit dem Ziel, die "Harvard Business School für Startups" zu sein, bringt es Produktmanager, Gründer und Investoren zusammen, um persönliche Geschichten und wertvolle Erfahrungen zu Themen wie diesen auszutauschen:

Fundraising

Planung der PR für Start-ups

Produkt-SWOT-Analyse

Empathie in Teams aufbauen

Zu den berühmten Blogs von First Round Review gehören "Give Away Your Legos" von Molly Graham, in dem die Bedeutung der Delegation bei der Skalierung von Teams hervorgehoben wird, "How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit" von Rahul Vohra, in dem ein datengestützter Ansatz für PMF vorgestellt wird, oder die Skalierungsstrategie von Figma.

🌟 Alleinstellungsmerkmal: First Round Review zeichnet sich dadurch aus, dass es den Fokus auf die menschliche Seite des Produktmanagements legt und Einzelpersonen dabei unterstützt, in ihren Unternehmen zu wachsen und erfolgreich zu sein.

9. Abteilung für Produkt

via Department of Product

Der Blog der Abteilung für Produktentwicklung ist eine Fundgrube für produktbezogene Nachrichten, Erklärungen und Einblicke in die Produktentwicklung.

Über 45.000 Produktmanagern, Designern, Ingenieuren und Risikokapitalgebern von Unternehmen wie Spotify, Netflix, Apple und Amazon vertrauen auf diese Blogs. Hier finden Sie Inhalte zu folgenden Themen:

Tipps zur Positionierung und Vermarktung von Produkten

Aufgabenverwaltung auf Energiebasis

Asynchrone Planung

Es ist eine perfekte Mischung aus Vordenkergeist und umsetzbaren Ratschlägen.

🌟 USP: Der Blog behandelt Webhooks, Microservices, API-Dokumentation und Berechtigungen für das SaaS-Design und ist daher für Produktmanager, die ein besseres technisches Verständnis benötigen, von Nutzen.

10. Fragen Sie Gib

via Ask Gib

Ask Gib ist ein einzigartiger Blog von Gibson Biddle, dem ehemaligen Vizepräsidenten für Produktmanagement bei Netflix.

Was macht es jedoch einzigartig?

Es geht weniger um strukturierte Ratschläge als vielmehr um ehrliche Reflexionen, spannende Sitzungen mit Fragen und Antworten sowie Biddles persönliche Überlegungen und Anekdoten über die sich verändernde Landschaft des Produktmanagements. Er verwendet auch prägnante Titel, die sich wie eine Unterhaltung lesen und die Blogs zu einem angenehmen Leseerlebnis machen.

Biddle scheut sich nicht, schwierige Fragen zu folgenden Themen anzusprechen:

Produktentwicklung und -strategie

Wie man konstruktives Feedback gibt und erhält

Zusammenarbeit zwischen Produkt- und Design-Teams

🌟 USP: Das Lesen von "Ask Gib" fühlt sich an wie eine freundliche, aufschlussreiche Unterhaltung mit einem Mentor – mit Humor und Weisheit abgeschlossen. Der Blog ist für alle kostenlos zugänglich.

11. Inside Intercom

via Intercom

Als führendes Unternehmen in der Welt der SaaS-Produkte hat sich der Blog von Intercom, Inside Intercom, zu einer Schlüsselressource für Produktmanager, Teams für den Erfolg von Kunden und alle, die mit technischen Produkten arbeiten, entwickelt.

Um mit den Veränderungen in der Branche Schritt zu halten, hat der Blog seinen Fokus erweitert und befasst sich nun auch mit den Auswirkungen von ML, KI-Agenten und Automatisierung auf Produkte, um sicherzustellen, dass er weiterhin an der Spitze der Innovation steht.

Möchten Sie mehr über KI-gesteuertes Produktmanagement erfahren? Intercom hat alles für Sie. Suchen Sie nach Produktgrundsätzen? Auch dazu gibt es einen Blog.

Weitere Schlüsselthemen sind:

SaaS-Wachstum und -Skalierung

Rahmenwerke für Produktentwicklungsprozesse

Die Zukunft des Kundensupports und des Erfolgs

🌟 USP: Inside Intercom hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen mit zum Nachdenken anregenden und aufschlussreichen Beiträgen dabei zu helfen, Produkte zu entwickeln, die die Probleme der Benutzer wirklich lösen.

12. Bring the Donuts

via Bring the Donuts

Bring the Donuts, ein Produktmanagement-Blog von Ken Norton, der Produktinitiativen für Google Docs, Google Kalender und Google Mobile Karten leitete, bietet eine neue Perspektive auf:

Warum sich gute Produktmanager auf Kommunikation statt auf Prozesse konzentrieren

Wie man ohne Autorität führt und die Zustimmung von Teams erhält

Warum Selbstbewusstsein Ihr größter Karrierevorteil ist

Oh, und wenn Sie sich über den Namen wundern? Er bezieht sich auf den berühmten Ratschlag von Norton: "Always bring the donuts" – denn kleine Gesten können viel dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen.

🌟 USP: Norton diskutiert nicht nur über Rahmenbedingungen und Strategien, sondern auch darüber, was es tatsächlich braucht, um zu führen, wie man sich in der Realität des Produktmanagements zurechtfindet und wie man Vertrauen in seinem Team aufbaut, während man schwierige Unterhaltungen führt und sich selbst genauso gut managt wie sein Produkt.

13. Product Coalition

via Product Coalition

"Product Coalition" ist eine Substack- und Medium-Publikation von Jay Stansell, einem der weltweit führenden Experten für Produktmanagement. Die Mission des Blogs ist es, Produktmanagementwissen weltweit zugänglich zu machen.

Es bietet eine riesige Bibliothek mit aufschlussreichen Artikeln, die von erfahrenen PMs und Branchenführern verfasst wurden, zu folgenden Themen:

Onboarding für Produktmanager

Techniken für Benutzertests

Diagramme der betrieblichen Abläufe

🌟 USP: Für diejenigen, die ihr Wissen vertiefen möchten, bietet Product Coalition kurze Kurse an, die für zahlende Abonnenten mit einem Abschlusszertifikat abgeschlossen werden können. Stansell veranstaltet auch regelmäßig Podcasts und Live-Ereignisse.

14. Pendo

via Pendo

Pendo, eine Plattform für Produkterfahrungen, verbessert digitale Erfahrungen durch leistungsstarke Analysen, Aufzeichnungen von Sitzungen und In-App-Anleitungen. Wie zu erwarten, bieten die Blogs von Pendo wertvolle Einblicke für Produktmanager, die Daten und das Feedback von Benutzern nutzen möchten.

Die Blogs behandeln Schlüsselthemen wie:

Produktpersonalisierung und -verwaltung

KI-Roadmaps für CPOs

Produkt-Benchmarks

Darüber hinaus bieten Artikel zu Produktbenchmarks nützliche Vergleiche, die PMs dabei helfen, die Position ihrer Produkte auf dem Markt einzuschätzen.

🌟 USP: Pendo kombiniert robuste, datengesteuerte Strategien mit praktischen Erkenntnissen. Die Blogs gehen über reine Produkt-Features hinaus und veröffentlichen ausführliche Whitepaper und Fallstudien zu führenden Marken wie Thomson Reuters und LexisNexis, sodass PMs von realen Anwendungen und bewährten Ergebnissen lernen können. Diese Mischung aus analytischer Tiefe und fallstudienbasiertem Lernen macht den Blog von Pendo zu einer Anlaufstelle für Projektmanager, die an Produktanalysen und der Verbesserung der Benutzererfahrung interessiert sind.

15. Produktgespräch

via Product Talk

"Product Talk", gegründet von Teresa Torres, ist eine unschätzbare Ressource für Produktmanager, UX-Designer und Gründer, die ihre Produktentwicklungsprozesse verbessern möchten. Torres untersucht die Komplexität der Entwicklung großartiger Technologieprodukte und bietet klare Anleitungen zur Nutzung von Daten und Experimenten.

Hier finden Sie hilfreiche Inhalte zu folgenden Themen:

Techniken für Annahmetests

Anwendung kontinuierlicher Entdeckungen auf die UX

Effektive Kundenbefragungen durchführen

🌟 USP: Torres leitet auch die Product Talk Academy, die Kurse und Unternehmensworkshops anbietet, die darauf abzielen, Teams zu verbessern.

Lobende Erwähnungen

Ein Tag im Leben eines Produktmanagers ist voller unterschiedlicher Erfahrungen. Sie wissen, dass er nie linear verläuft – er entwickelt sich im Laufe des Tages weiter. Selbst wenn Sie eine Liste mit Produktmanagement-Blogs haben, die verschiedene Perspektiven abdecken, wissen Sie als kreativer Profi, dass Sie mehr brauchen.

Sie möchten neue Ideen anregen, Ihre Kreativität in den Flow bringen und Dinge anders angehen. Warum also nicht mal in einen anderen Bereich eintauchen? Hier sind zwei weitere Blogs, die für Abwechslung sorgen können.

1. Farnam Street

via Farnam Street

An erster Stelle steht Farnam Street.

Dieser Blog ist ein Geheimtipp für Führungskräfte, die konsequent bessere Entscheidungen treffen wollen. Er ist kostenlos und behandelt zeitlose Themen wie Entscheidungsfindung, kontinuierliches Lernen, Verbesserung der Lesegewohnheiten und Sinnfindung.

Die Beiträge sind leicht verständlich und voller wertvoller Erkenntnisse, die Sie sofort umsetzen können.

2. Stratechery

via Stratechery

Als Nächstes kommt Stratechery.

Als Schnittstelle zwischen Geschäftsstrategie, Technologie und Produktmanagement gilt es als angesehene Quelle für das Verständnis von Technologie-Geschäftsmodellen, Wettbewerbsstrategien und Produkt-Markt-Dynamiken.

Dieser Blog wurde vom Analysten Ben Thompson gegründet und hilft Produktmanagern, wie Führungskräfte und Investoren zu denken und sich nicht nur auf Rahmenbedingungen und Ausführung zu konzentrieren. Zunächst einmal werden Sie verstehen, wie Unternehmen wie Apple, Google, Microsoft und Start-ups konkurrieren, sich differenzieren und ihre Geschäfte aufrechterhalten.

Stratechery analysiert auch die wichtigsten Veränderungen in den Bereichen KI, SaaS, Marktplätze und Medien aus einer PM-freundlichen Perspektive.

Mit ClickUp haben Sie die richtigen Ressourcen immer zur Hand

Gutes Produktmanagement bedeutet ebenso viel Lernen wie Aufbauen.

Wenn Sie auf Blogs stoßen, die Ihnen zusagen, zögern Sie nicht, sie zu abonnieren, zu lesen und die Erkenntnisse anzuwenden. Es gibt ein unerschöpfliches Angebot an Wissen, Rahmenbedingungen und Inspiration, die Ihnen helfen, Ihr Handwerk zu verbessern.

