Wie man Produktwissen für den Erfolg im Marketing beherrscht

Kunden merken, wenn eine Marke ihr Produkt wirklich versteht. Ob es sich um ein Verkaufsgespräch oder eine Marketingkampagne handelt, tiefgreifende Produktkenntnisse spiegeln sich in diesen Bereichen wider. Dies wiederum schafft Vertrauen, stärkt die Botschaft und führt zu besseren Ergebnissen. Verkaufsteams, Marketingfachleute und Markenmanager profitieren alle von einem tieferen Verständnis der Produkte, für die sie werben. Aber es ist nicht immer einfach, alle auf dem Laufenden zu halten. Hier kommt ClickUp

Wie man das Produktwissen in Marketing-Teams verbessert Ein fundiertes Produktwissen verbindet die Angebote Ihrer Marke mit den Bedürfnissen der Kunden. Ohne dieses Wissen wird es für Mitarbeiter im Kundensupport und im Marketing schwierig, Kampagnen auf die einzigartigen Features und Vorteile des Produkts abzustimmen. Glücklicherweise vereinfacht undefined

, die App für alles bei der Arbeit, vereinfacht diesen Prozess. Sie verbindet Aufgaben, Dokumente und Zusammenarbeit in einem Workspace und unterstützt Marketingteams bei der nahtlosen Arbeit und dem Aufbau von Produktwissen. So kann die Produktmanagement-Software von ClickUp die Workflows von Teams verbessern. 🔄

Schritt 1: Regelmäßige Zusammenarbeit mit Teams Regelmäßige Interaktion zwischen Marketing- und Produktteams ist unerlässlich, um Kampagnen mit den Produktmanagementstrategien von abzustimmen . Wöchentliche Check-ins, Brainstorming-Sitzungen oder gemeinsame Roadmaps halten Marketingfachleute über neue Features und deren Lösung von Kundenproblemen auf dem Laufenden.

Die Marketing-Software von ClickUp ist ein zentraler hub, in dem Teams ihre Arbeit in überschaubare Elemente aufteilen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt überwachen können. Für Marketingteams bedeutet dies, dass sie immer wissen, welche Produktaktualisierungen in der Pipeline sind und welche für Aktionen bereitstehen. ClickUp benutzerdefinierte Aufgabenstatus sorgen für zusätzliche Klarheit.

Zum Beispiel kann das Produktteam während einer Produkteinführung eine Aufgabe mit Updates zu einem neuen Feature erstellen und den Status als "In Entwicklung" markieren. Wenn die Aufgabe auf "Testen" wechselt, kann das Marketingteam Kampagnen vorbereiten und weiß, wann Ressourcen wie Benutzerhandbücher oder Demos verfügbar sein werden. Dieser Ansatz hat sich für Atrato, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bewährt. Sie haben ClickUp eingeführt, um ihre Workflows zu optimieren, und konnten eine 30 % schnellere Produktentwicklung

Schritt 7: Produktwissen auf Marketingziele abstimmen Nachdem Ihr Marketingteam das erforderliche Produktwissen erworben hat, ist der nächste entscheidende Schritt, dieses Wissen auf klare Marketingziele abzustimmen. Wenn das Wissen aus dem Produktmarketing von undefined Wissen auf bestimmte Ziele angewendet wird, gibt es eine klare Richtung vor, sodass der Aufwand zielgerichtet und wirkungsvoll bleibt. Ohne definierte Ziele können Produktkenntnisse verloren gehen und Teams könnten Schwierigkeiten haben, Fortschritte zu messen oder Erfolge zu verfolgen. 🌱 Wachstumstipps: Wenn Sie bei der Erklärung eines Features einmal nicht weiterkommen, überlegen Sie, wie Sie es einem Freund erklären würden. Einfach, klar und nachvollziehbar gewinnt immer!

Jedes Mal, wenn Sie eine neue Produktfunktion kennenlernen, denken Sie darüber nach, wie sie ein echtes Kundenproblem löst. Es ist, als würde man eine geheime Kraft freisetzen! Um sicherzustellen, dass Ihr Team sein Wissen effektiv anwendet, setzen Sie messbare Ziele, die widerspiegeln, wie gut es die Produktfunktionen versteht und kommuniziert.

Klare, umsetzbare Ziele leiten die Arbeit Ihres Teams und helfen ihm, auf Kurs zu bleiben. Diese Ziele könnten sich auf die Verbesserung der Produktbotschaft, die Steigerung der Akzeptanz von Features oder die Steigerung der Kundenzufriedenheit konzentrieren – jeweils in Verbindung mit einem Schlüsselelement des Produktwissens. #### ClickUp Goals Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Verbesserung des Produktwissens mit ClickUp Goals. Mit ClickUp Goals können Sie spezifische, messbare Ziele erstellen und diese direkt mit Ihren Marketingaktivitäten verknüpfen. Legen Sie klare Produktmanager-Ziele , teilen Sie diese in kleinere Aufgaben auf und verfolgen Sie den Fortschritt, während Ihr Team auf jedes Ziel hinarbeitet. Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Marketingteam möchte die Kundenbindung verbessern, indem es den Kunden hilft, die Produktmerkmale besser zu verstehen. In diesem Fall können Sie ein Ziel wie "Steigerung der Akzeptanz von Features im nächsten Quartal" festlegen

Teilen Sie dieses Ziel dann in kleinere Aufgaben auf, wie z. B. die Organisation von Schulungen zu neuen Features, die Aktualisierung der Produktdokumentation oder die Erstellung von Inhalten zur Präsentation der Produktfunktionen. Sie können auch Fristen setzen und den Fortschritt überwachen und die Pläne bei Bedarf anpassen. 💡 Profi-Tipp: Ermutigen Sie erfahrene Mitglieder Ihres Teams, Schulungen zu leiten, da sie oft wertvolle, praxisnahe Einblicke haben, die sie freigeben können. ## Mit ClickUp Schwung ins Marketing bringen

