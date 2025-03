Wie man Produktwissen im Verkauf meistert, um den Erfolg voranzutreiben

Heutzutage kommen Kunden besser vorbereitet als je zuvor an den Tisch. Sie haben die Bewertungen gelesen, die Features und Vorteile analysiert, die Spezifikationen verglichen und sogar Expertenmeinungen abgewogen – und das alles vor der ersten Unterhaltung mit Ihrem Verkaufsteam. Um sich abzuheben, reicht es nicht aus, die Kundenerwartungen zu erfüllen – Sie müssen sie übertreffen. Und das erfordert, dass Ihre Mitglieder des Verkaufsteams zu vertrauenswürdigen Beratern werden, deren Produktwissen über die oberflächlichen Features und Spezifikationen hinausgeht.

Aber wo fängt man an, dieses Fachwissen aufzubauen? Genau hier. In diesem Blog erfahren Sie, was Produktwissen im Verkauf wirklich bedeutet und wie ein gut informiertes Verkaufsteam greifbare Vorteile für Ihr Geschäft schaffen kann. Los geht's!

Schulungen und Peer-Learning nutzen: Nutzen Sie praktische Schulungen, Call Shadowing und Sitzungen zum Mikrolernen, um das Verkaufsteam auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren. *Den Wissensaustausch mit ClickUp verbessern: Nutzen Sie und den Umsatz steigern kann. ### 1. Sie strahlen in Ihrem Pitch Selbstvertrauen aus. Mit wem würden Sie eher Geschäfte machen wollen? Mit einem Vertriebsmitarbeiter, der in einer Broschüre blättert und zögert, wenn er nach einem Feature gefragt wird, oder mit jemandem, der Ihre Fragen fließend beantwortet, eine Verbindung zwischen Produktnutzung und Ihren Schmerzpunkten herstellt und ein überzeugendes Argument vorbringt? Wir sind uns ziemlich sicher, dass es die zweite Option ist, oder?

Das ist wichtig, weil sich Vertrauen verkauft. Kunden vertrauen Vertriebsmitarbeitern, die sich auskennen. Sobald Sie unsicher klingen, werden sie anfangen, an Ihrem Produkt zu zweifeln. 💭 Denken Sie daran: Unabhängig davon, wie gut Sie vorbereitet sind, kann es immer noch Instanzen geben, in denen Sie keine Antwort wissen. Raten Sie nicht, sondern sagen Sie stattdessen: "Tolle Frage! Ich werde mich bei unserem Produktteam erkundigen und mich noch heute bei Ihnen melden."

2. Sie gehen geschickt mit Einwänden um. Sie verkaufen ein SaaS-Produkt? Wahrscheinlich haben Sie schon erlebt, dass Kunden den Preis in Frage stellen. Hier kommt solides Produktwissen ins Spiel – es hilft Ihnen, ihnen genau zu zeigen, welchen Wert Ihr Produkt bietet und welche Rendite sie erwarten können, wenn sie sich für eine Investition entscheiden. Hier erfahren Sie, wie Sie es bei der Beantwortung von Fragen zur Kundenfindung anwenden können:

. Diese leistungsstarke "_Alles-App für die Arbeit" verbindet Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten – alles mit KI. undefined können Sie ein strukturiertes, leicht zu navigierendes Repository erstellen, in dem Ihr Verkaufsteam schnell auf alles zugreifen kann, von Produkt-FAQs bis hin zu Wettbewerbsinformationen. Wie der Name schon sagt, ist es eines der besten Beispiele für ein Wissensmanagementsystem *Intelligenter zusammenarbeiten: Ermöglichen Sie die Bearbeitung, Kommentierung und das Freigeben im Team, um sicherzustellen, dass jeder einen Beitrag leisten und die Synchronisierung aufrechterhalten kann. *Alles verknüpfen: Verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Aufgaben, Projekten oder Workflows, um Ihrem Verkaufsteam bei der Arbeit an Geschäften sofortigen Kontext zu bieten. *Sofortige Suche: Finden Sie mit der verknüpften Suche von ClickUp genau die Informationen, die Sie benötigen. Halten Sie das Produktwissen mit ClickUp-Dokumenten organisiert ### 2. Machen Sie Schulungen dynamisch und realistisch Das Wissen Ihres Teams muss sich mit den Markttrends, den Kundenbedürfnissen und den wie Scoring, Nummern oder Ausklappen, um den Abschluss der Schulung zu verfolgen, den Kenntnisstand zu messen und zu sehen, welche Mitarbeiter Schlüsselkompetenzen beherrschen und wer mehr Produktwissen benötigt. Wenn es darum geht, Hindernisse zu erkennen, machen es die ClickUp-Diagramme undefined , Burnup, Burndown und Velocity Diagramme machen es super einfach, den Überblick über alles zu behalten. Letztendlich ist der Erfolg im Verkauf der offizielle Maßstab dafür, wie versiert Ihr Team in Sachen Produktwissen ist. Die umfassende Vertriebslösung von ClickUp wird mit einer leistungsstarken visuellen Suite geliefert, die Ihnen hilft, die Leistung zu visualisieren und Einbrüche bei den Nummern sofort im Auge zu behalten! Verschaffen Sie sich mit der ClickUp Sales Software einen Überblick über den Fortschritt der Produktschulung ### 5. Nutzen Sie Kundeneinblicke als Lernwerkzeug

Ihre Kunden sind Ihre beste Quelle für Produktwissen, da sie viel darüber verraten, was ihre Entscheidungen beeinflusst. Mit ihrer Hilfe können Sie: 📌Häufige Schwachstellen analysieren: Womit haben sie am meisten zu kämpfen? 📌Die wichtigsten Anfragen zu Features ermitteln: Was wünschen sie sich von Ihrem Produkt? 📌Verlorene Geschäfte analysieren: Welche Wissenslücken in Bezug auf das Produkt haben zum Verlust des Verkaufs beigetragen?

Instanz: Wenn ein unklarer ROI ein häufiges Zögern darstellt, erstellen Sie einen Wertrechner, um zu zeigen, wie Ihr Produkt Zeit oder Geld spart. Auch hier können Sie ClickUp Brain bitten, Kundeneinblicke zu analysieren und Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse mitzuteilen. Der Hack ist einfach. Fügen Sie eine beliebige Excel-Tabelle in Ihren ClickUp Brain-Chat ein und bitten Sie ihn, auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen wichtige Erkenntnisse oder Muster von Ihnen abzurufen. Gewinnen Sie mit ClickUp Brain Erkenntnisse aus Excel-Tabellen ## Verbessern Sie die Produktschulung mit ClickUp

"Käufer glauben nichts, was Sie ihnen über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung sagen, bis sie Ihnen zum ersten Mal glauben." – Deb Calvert Wenn Sie möchten, dass man Ihnen glaubt, müssen Sie Ihr Datenblatt auswendig lernen, einen Weg finden, das Produkt in realen Unterhaltungen gekonnt zu erklären, zu demonstrieren und zu verkaufen, und diese Informationen strukturiert an Ihr Verkaufsteam weitergeben.

Die gute Nachricht ist, dass Sie den Verkaufsprozess mit ClickUp erheblich vereinfachen können. Erstellen Sie Ihre Wissensdatenbank, aktualisieren und geben Sie Schlüsselproduktdokumente für das Team frei und arbeiten Sie mit anderen Abteilungen in Ihrem Unternehmen zusammen – alles auf einer Plattform. Machen Sie sich bereit, Produktwissen zu meistern, mehr Verkäufe abzuschließen und den Erfolg Ihrer Kunden zu steigern. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute bei ClickUp /%href/ an.