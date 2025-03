Wie man die geschätzten Gesamtkosten (EAC) in Projekten berechnet

Eine Umfrage von McKinsey ergab, dass Projekte im Durchschnitt 30–45 % über ihrem Budget und Zeitplan liegen [. Eine genauere Betrachtung einer Studie über "Megaprojekte", von denen einige einen Wert von über 1 Mrd. US-Dollar haben, zeigt, dass die Kostenüberschreitungen 79 % im Vergleich zu den ursprünglichen Budgetschätzungen betragen undefined : Sie können jedes externe Tool, das Sie für die Nachverfolgung von Ausgaben verwenden, integrieren, um die AC automatisch in ClickUp zu berechnen.

*fortschrittsverfolgung: Als Projektmanagement-Tool ermöglicht Ihnen ClickUp eine Echtzeit-Ansicht Ihres Fortschritts. Basierend auf den von Ihnen eingerichteten Aufgaben berechnet es automatisch den Umfang der fertiggestellten Arbeit. Terminüberwachung: Mit Start- und Enddaten sowie benutzerdefinierten Datumsfeldern können Sie die Zeitleisten Ihres Projekts detailliert verfolgen. Dies hilft Ihnen bei der Berechnung von Terminabweichungen, die Sie zur Messung des EAC benötigen.

Ressourcenkostenberechnung: Wenn Sie ein Projekt nach dem Zeit- und Materialmodell (T&M) abrechnen, muss jedes Mitglied Ihres Teams die von ihm geleistete Arbeitszeit nachverfolgen. Mit ClickUp Aufgaben können Ihre Teams die Zeit von jedem Gerät aus nachverfolgen, Notizen hinzufügen, Beschreibungen zuweisen und die Zeit als abrechenbar (oder nicht) markieren. Außerdem können Sie die Zeit über Aufgaben und Unteraufgaben hinweg zusammenfassen.

Automatische Berechnungen: Sie schätzen die Einfachheit von Tabellenkalkulationen beim Einrichten von Formeln? Mit ClickUp ist das möglich! Verwenden Sie numerische Daten aus Ihren Aufgaben und Projekten, um den EAC automatisch zu berechnen und in Echtzeit zu aktualisieren.

finanzmanagement leicht gemacht mit ClickUp Berichterstellung in Echtzeit: EAC ist eine Metrik für die Zukunft; es ist eine Prognose. Um jedoch sicherzustellen, dass Sie Budgets oder Zeitleisten nicht überschreiten, müssen Sie in der Gegenwart Anpassungen vornehmen. /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ kann Ihnen dabei helfen.

Durch die kontinuierliche Überwachung der tatsächlichen Ausgaben im Vergleich zum Plan können Sie Kostenüberschreitungen schnell erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen. So lassen sich Budgetüberraschungen vermeiden und es wird sichergestellt, dass alle Beteiligten über die finanzielle Situation des Projekts informiert sind. Behalten Sie mit ClickUp Dashboards den Überblick über Ihre Budgetberichte ### Die Rolle hochwertiger Tools und Techniken für den Erfolg von Projekten Ein Taschenrechner oder sogar ein Blatt Papier und ein Stift können den EAC berechnen. Hochwertige Tools und Techniken können den Prozess jedoch genauer und effizienter machen. Hier erfahren Sie, wie.

Datenqualität: Die von Ihnen verwendeten Tools bestimmen die Qualität der Daten. Ein Tool wie ClickUp, das bereits projektbezogene Informationen sammelt, gewährleistet die Qualität der Daten, wie z. B. einen sich entwickelnden Zeitplan, Zeitschätzungen, Ausgaben usw. Integrationen: Ein umfassendes Tool sammelt auch Daten aus externen Quellen. In der Instanz, in der Sie die Zeiterfassung mit einem externen Tool durchführen, können Sie diese über APIs in ClickUp importieren.

Automatisierung: Die Berechnung von Metriken wie EAC kann viel Zeit des Projektmanagements in Anspruch nehmen. Um dies zu vereinfachen, können Automatisierungstools helfen. Sie können auch die Prognose durch Trendanalysen und Monte-Carlo-Simulationen erleichtern. Replizierbarkeit: Die richtigen Tools bieten auch die Rahmenbedingungen, undefined zur Berechnung und Nachverfolgung von Metriken für Projekte /%href/ https://clickup.com/blog/project-metrics// . /cta/

Diese Vorlage herunterladen /%cta/ /%href/ ist ein sofort einsatzbereiter, vollständig anpassbarer und anfängerfreundlicher Rahmen für die Analyse von Projekten. Die Spalte für die automatische Berechnung kann eine detaillierte Kostenaufschlüsselung /href/ https://clickup.com/blog/cost-breakdown-structure///%href/ liefern, was die Berechnungen erleichtert.

Vorteile von EAC im Projektmanagement Wenn Ihnen all diese Berechnungen zu viel erscheinen, lassen Sie uns die Vorteile abwägen. ✅ Kosteneinsparungen: Man kann nur sparen, was man sieht. Mit EAC können Sie Budgetüberschreitungen beobachten und messen und mit Strategien zur Schadensbegrenzung steuern.

✅ Risikoerkennung: Durch die Analyse von Leistungstrends können Sie potenzielle Ineffizienzen und/oder Kostenrisiken für Projekte erkennen, bevor sie zu schwerwiegenden Problemen eskalieren. https://clickup.com/blog/project-cost-risk//

✅ Kommunikation mit Interessengruppen: EAC liefert konkrete Daten, um Interessengruppen über die finanzielle Situation des Projekts zu informieren. Regelmäßige Updates schaffen Vertrauen bei den Interessengruppen und zeigen Verantwortlichkeit. ✅ Entscheidungsfindung: EAC stattet Teams mit umsetzbaren Erkenntnissen aus, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können, wenn unvorhergesehene Änderungen auftreten. Sie können Ressourcen neu zuweisen, den Projektumfang anpassen oder Kostensenkungsmaßnahmen auf der Grundlage genauer und aktueller Daten umsetzen.

✅ Nachverfolgung der Leistung: EAC hilft Ihnen, die Leistung des Projekts im Verhältnis zu den geplanten Kosten und dem Zeitplan zu überwachen. Sie können diese Daten verwenden, um den Teams Feedback zu geben, /href/ https://clickup.com/blog/managing-project-budgets// Projektbudgets zu verwalten /%href/ , Erweiterungen des Zeitplans zu planen usw.

✅ Budgetprognose: Sie erhalten eine präzise und fortlaufende Schätzung Ihrer Gesamtkosten, sodass Sie nachverfolgen können, wie gut Sie Ihr Projektbudget einhalten. Dies kann eine wertvolle Hilfe für die zukünftige Budgetierung, Planung und /href/ https://clickup.com/blog/project-controls// Projektkontrolle /%href/ sein. Um diese Vorteile nutzen zu können, müssen Sie einige häufige Fehler vermeiden.

Häufige Fehler, die bei der Berechnung des EAC vermieden werden sollten So einfach es auch klingen mag, kleine Fehler können zu falschen Erkenntnissen und ineffektiven Entscheidungen führen und sich als kontraproduktiv erweisen. Hier sind einige häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden können. Verwendung der falschen Formel: Die Berechnung des EAC als BAC/CPI in einem Projekt mit erheblichen Verzögerungen im Zeitplan ignoriert die Auswirkungen von Zeitineffizienzen, was zu einer zu optimistischen Schätzung führt.

Berücksichtigen Sie alle Faktoren und wählen Sie die am besten geeignete Formel. Falsche Annahmen treffen: Die Annahme, dass die Leistung in der Vergangenheit die Leistung in der Zukunft perfekt widerspiegelt, kann die EAC-Berechnungen verzerren. Wenn zum Beispiel eine einmalige Ausgabe einen vorübergehenden Kostenanstieg verursacht hat, könnte bei der Verwendung von EAC = AC + (BAC – EV) die Tatsache ignoriert werden, dass die zukünftige Arbeit wahrscheinlich dem ursprünglichen Budgetansatz folgen wird. Treffen Sie vernünftige Annahmen, die auf Fakten beruhen.

Übersehen von AC oder EV: EAC-Berechnungen hängen stark von genauen Berechnungen der tatsächlichen Kosten und des erarbeiteten Werts ab. Wenn Sie einige Ausgaben auslassen oder den erarbeiteten Wert falsch berechnen, können Sie am Ende irreführende Prognosen erhalten.

Achten Sie darauf, dass Ihre Daten korrekt sind. Verzögerungen im Zeitplan ignorieren: Wenn Verzögerungen im Zeitplan nicht in die EAC-Berechnungen einbezogen werden, werden die Gesamtkosten oft unterschätzt. Ein Projekt, das sich aufgrund von Ressourcenknappheit um Monate verzögert, verursacht wahrscheinlich höhere Kosten für Gehälter, Ausrüstungsverleih oder Vertragsstrafen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie die Auswirkungen von Verzögerungen auf die Kosten immer einbeziehen.

Verwendung veralteter EAC: EAC ist keine einmalige Berechnung. Es handelt sich um eine dynamische Metrik, die sich mit jedem Tag weiterentwickelt. Wenn sich der Umfang ändert, der Index der Kostenleistung schwankt oder es zu Terminüberschreitungen kommt, spiegelt die ursprüngliche EAC nicht mehr die Realität des Projekts wider. Daher wird empfohlen, die EAC regelmäßig zu berechnen, um die aktuelle Situation genau widerzuspiegeln.

