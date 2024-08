Die 10 besten Procore-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Die Baumanagement-Software von Procore ist seit fast zwei Jahrzehnten im Geschäft. Das ist eine Menge Zeit, um eine Branche zu verändern und den Status als einer der führenden baumanagement-Software !

über Beschaffung Unabhängig davon, ob sich Ihr Unternehmen im ersten oder fünften Jahr befindet, brauchen Sie eine Software, mit der Sie die heutigen Projekte abwickeln und gleichzeitig für die Zukunft planen können. Es gibt Alternativen zu Procore, die für Ihr Unternehmen besser geeignet sein könnten projekt, Budget und Anforderungen an den Workflow.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Beschaffungsalternativen vor, mit denen Sie Ihre Dienstleistungen maximieren und beziehungen zu Ihren Clients !

Worauf sollten Sie bei Procore-Alternativen achten?

Hier ist, was zu suchen in Procore Alternativen.

Mehrere Ansichten

Um sicherzustellen, dass Sie eine 360-Grad-Ansicht des Fortschritts des Projekts haben, sollte die Procore-Alternative Ihrer Wahl über mehrere Ansichten verfügen. Diese drei Ansichten sind ein guter Anfang: Kalender, Gantt und Kanban Boards für Bauprojekte nachverfolgung des Fortschritts.

Verwalten Sie Zeitleisten in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Funktionen für das Projektmanagement

Jede gute Baumanagement-Software verfügt über detaillierte Features für das Projektmanagement. Diese Features sollten beinhalten aufgabenmanagement zeiterfassung, Dashboards für Aktivitäten, Kostenschätzungen und Berichte über den Fortschritt des Projekts.

CRM (Client Relationship Management) oder client-Portal . Beides vereinfacht die Kommunikation und beschleunigt das Freigeben von Submissionen, RFIs und technischen Daten.

Auswahl von Widgets zur Visualisierung beliebiger Datentypen in einem ClickUp Dashboard

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Vorlagen

Das Management von Bauprojekten ist ein komplexer Prozess. Mit Vorlagen können Sie wiederholbare Arbeiten einrichten, damit sich Ihr Team auf die richtigen Aufgaben konzentrieren kann. Von dashboards für Projekte zu Workflows, erstellen Sie so viele konstruktionsvorlagen für verschiedene Teams und Dienste.

Die 10 besten Procore-Alternativen

1. ClickUp

Erstellen Sie Ihren idealen Workflow-Blaupause und benutzerdefinierte Ansicht in ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die als Projekt- und baumanagement-Software . Mit ClickUp können Sie ein komplettes Projekt vom Vorverkauf bis zum Abschluss verwalten projektübergabe an die Clients.

ClickUp ist dank seiner umfangreichen Liste von Features, einer großen Community und der ständigen Entwicklung neuer Funktionen vielseitiger und passt zu jeder Art von Projekt. Außerdem bietet ClickUp einen kostenlosen Plan mit allen Funktionen, die Sie für die Verwaltung eines Bauprojekts benötigen. Probieren Sie die ClickUp Vorlage für Baumanagement aus

Zusammenarbeit an Designkonzepten zur Erstellung von Spezifikationen in ClickUp Docs

ClickUp Features

15+ anpassbare Ansichten einschließlich Kalender, Kanban, Gantt, Zeitleiste und mehr

Nahtlos undechtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team oder Ihren Lieferanten

Kommentieren und prüfen Sie beliebige Dokumente wie RFIs und Angebote

Benutzerdefinierte und automatisierte Workflows zur Verwaltung von Clients, Ressourcen oder Aufgaben

Benutzerdefinierte Details zur Erstellung umfassender Projektdetails und deren Status

Dashboard und gemeinsames Freigeben von Dokumenten mit umfangreichen Berechtigungen und Autoritätskontrollen

Zusammenarbeit bei der Erstellung von Dokumenten in Echtzeit mitClickUp Docs* Kalkulation und benutzerdefinierte Formeln zur Kostenschätzung und Nachverfolgung des Budgets

Ein globaler Timer zur Nachverfolgung der Zeit Ihres Teams

ClickUp AI zubauprojekte mit KI zu verwalten* Baumanagement-Features auf dem Mac verfügbar & Android

ClickUp Vorteile

1.000+ Integrationen zur Verbindung mit Ihren bevorzugten Projektmanagement tools

Sehr vielevorlagen für das Baumanagement zur schnellen Erstellung von Zeitplänen, Workflows und Dashboards für Projekte

Verbinden Sie Workflows, Dashboards und Workspaces mit Verknüpfungen und Abhängigkeiten

Eine mobile App für die Verwaltung von Projekten von unterwegs mit Offline-Funktionen

Einfache Benutzeroberfläche

ClickUp Nachteile

Lernkurve aufgrund der Nummer der verfügbaren Features und des Grads der Anpassbarkeit

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : kostenlos

: kostenlos Unlimited-Plan : $7 pro Monat und Mitglied

: $7 pro Monat und Mitglied Business-Plan : $12 pro Monat und Mitglied

: $12 pro Monat und Mitglied Enterprise-Plan : Kontakt Vertrieb ClickUp Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (4.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

2. Buildertrend

über BuilderTrend Buildertrend ist eine Cloud-basierte Bauverwaltungssoftware für Bauherren, Spezialfirmen und Renovierer. Im Gegensatz zu Procore, das sich mehr auf die Verwaltungsseite der Dinge konzentriert, konzentriert sich Buildertrend mehr auf Client und bauunternehmer-Management . Es verfügt jedoch über die wesentlichen Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit, um ein Bauprojekt abzuschließen.

Buildertrend eignet sich eher für kleine bis mittelgroße Geschäfte im Baugewerbe, während Procore vielseitiger ist und sich an größere Organisationen anpassen lässt.

Buildertrend Features

Umfassende Finanzverwaltung, einschließlich Online-Zahlungen, Angebote, Rechnungen,bestellungenkostenvoranschläge, Rechnungsstellung und erweiterte finanzielle Berichterstellung

Nahtlose Kommunikation durch ein Client-Portal, Nachrichten, Unterkonten und Dokumente sowie das Freigeben von Fotos

Projektmanagement im Bauwesen wird ermöglicht durchbauzeitplänezeiterfassung, Nachverfolgung, To-Dos, Tagesprotokolle, Kalenderverwaltung usw.

Vertriebs- und Vorvertragsmanagement mit Hilfe eines CRM, integriertem E-Mail-Marketing, Terminplanung sowie Erstellung und Verwaltung von Angeboten

Buildertrend Profis

Ein leistungsstarkes CRM zur Nachverfolgung von Leads undzentrales Client-Management* Automatisierte Lösungen für Kostenvoranschläge und Kalkulationen

Hilfreicher Kundensupport

Alle wichtigen Produkte für die Durchführung von Projekten von Anfang bis Ende

Buildertrend Nachteile

Klobige Schnittstelle der Buildertrend App

Oft langsam und fehlerhaft

Eher traditionelle Funktionen der Aufgabenverwaltung

Buildertrend Preise

Buildertrend hat ein pauschales Preismodell mit drei Plänen.

Essential : 99 $ pro Monat

: 99 $ pro Monat Erweitert : 399 $ pro Monat

: 399 $ pro Monat Fertiggestellt: $899 pro Monat

Buildertrend Kundenbewertungen

G2 : 3.8 (50+ Bewertungen)

: 3.8 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5 (1500 Bewertungen)

3. Fieldwire

über Fieldwire Fieldwire ist eine der beliebtesten Procore-Alternativen und bezeichnet sich selbst als "Baustellenmanagement-Plattform für Teams im Baugewerbe" Das Ziel von Fieldwire ist es, Teams in der Baubranche dabei zu helfen, das Feld und das Büro von jedem Gerät aus aufeinander abzustimmen. Sowohl Procore als auch Fieldwire haben viele Gemeinsamkeiten. Das Preismodell von Fieldwire könnte jedoch für kleinere Teams günstiger sein. Außerdem finden die meisten Baufachleute, dass Fieldwire einfacher einzurichten und zu benutzen ist als Procore.

Fieldwire Features

Planung von Crews und Aufgaben

Nachrichtenübermittlung in Echtzeit, um Projektmanager und Clients auf dem Laufenden zu halten

Erzählen Sie die Geschichte des Projekts und verfolgen Sie Aufgaben mit Foto- und Dateianhängen

Versionierung und automatisches Hyperlinking von Konstruktionszeichnungen auf jedem Gerät

Mobile App mit Offline-Bearbeitungsfunktionen

BIM-Viewer mit 3D-Modell-Metadaten und Multi-Element-Messungen

Punch List App für genaue Inspektionen, Begehungen und schnellere Fertigstellung

Ausfüllbare und digitale Formulare für RFIs, tägliche Berichterstellung, Timesheets und Inspektionsanfragen

Fieldwire-Profis

Kanban-, Kalender- und Gantt-Ansichten zur Nachverfolgung von Projektplänen

Benachrichtigungen zu Aktualisierungen des Status von Aufgaben

Einfacher Zugriff auf Dokumente und Zeichnungen dank automatischer Hyperlinks

Anmerkungen durch Notizen, Bilder und Videos im Anhang

Detaillierte Berichterstellung für das Dokumentenmanagement

Stapelverarbeitung, um Zeit zu sparen

Eine zentralisierte Plattform, die Ihr gesamtes Jobsite-Ökosystem verbindet

Fieldwire Nachteile

Abgehacktes Tool für Zeichnungen und handschriftliche Notizen

Fehlende Funktion zur Suche nach Texten

Sie können Aufgaben und deren Daten nicht in ein anderes Projekt kopieren

Limitierte Integrationen

Preise für Fieldwire

Basis : Free Forever mit einem Limit von drei Projekten

: Free Forever mit einem Limit von drei Projekten Pro : 29 $ pro Benutzer und Monat

: 29 $ pro Benutzer und Monat Business : 49 $ pro Benutzer und Monat

: 49 $ pro Benutzer und Monat Premier: $89 pro Benutzer pro Monat

Fieldwire Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4. Oracle Primavera

über Oracle Primavera Oracle Primavera gibt es schon am längsten als die meisten Procore-Alternativen in dieser Liste. Diese Baumanagement-Plattform integriert das Projektmanagement, risikominderung , Resourcing, Portfolio-Management und Terminplanung. Im Vergleich zu Procore ist Oracle Primavera dank seines breiten Bereichs an Features für die Bauindustrie besser geeignet.

Merkmale von Oracle Primavera

Grafische Darstellung von Rolle und Ressourcenauslastung

Was-wäre-wenn-Analyse zur Untersuchung von Szenarien

Sicherer Zugriff auf den Zeitplan durch mehrere Benutzer

Planen Sie mehrere Projekte gleichzeitig

Schnittstellen für Mitglieder des Teams zur Erfassung von Status-Updates

Verwaltung von Informationen

Zusammenarbeit im Feld, Berichterstellung und Personaleinsatzplanung

Integrationen in die Buchhaltung

Oracle Primavera-Profis

Ein praktisches und leistungsstarkes Feature für die Ressourcenplanung

Umfassende und ausgefeilte Features für große Projekte

Features für vorausschauende Intelligenz zur Erkennung und Minderung von Risiken

Ein integratives CPM zur nahtlosen Verbindung von Feld und Büro

Oracle Primavera Nachteile

Schwierig zu bedienen und erfordert umfangreiche Schulungen und Zertifizierungen

Selbst für größere Unternehmen zu teuer

Einige Benutzer empfinden es als unästhetisch, da Oracle sich mehr auf das Ergebnis als auf die Ästhetik konzentriert

Preise für Oracle Primavera

Die Preise sind nur auf Anfrage über Oracle Primavera erhältlich.

Oracle Primavera Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (350+ Bewertungen)

: 4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

5. STACK

über STACK STACK beschreibt sich selbst als "All-in-One Cloud-basierte Kalkulation für professionelle Bauunternehmer" Mit STACK können Sie Spezifikationen, Projektdokumente und Kostenvoranschläge schneller verwalten, benutzerdefinierte Angebote und Kostenvoranschläge erstellen und mit Ihrem gesamten Team zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu Procore, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Planung und Ausführung bietet, konzentriert sich STACK mehr auf die Planung vor dem Bau und die Verwaltung des Clients.

STACK-Features

Dashboard für Aktivitäten

Auto-Count-Tool zum Planen von Materialien und Ressourcenschätzungen

Integration mit Bildern aus Google Earth

Kalender zur Ansicht anstehender Projekte nach Fälligkeitsdatum

Suchfunktion zum schnellen Auffinden vergangener Projekte

STACK Vorteile

Eine vollwertige Bibliothek mit vorgefertigten undbenutzerdefinierten Materialdatenbanken* Großartiger Kundensupport und Schulungen

Vielseitig und einfach zu bedienen

Ein kostenloser Plan mit grundlegendem Prozessmanagement für die Bauvorbereitung

STACK Nachteile

Begrenzte UI-Anpassung

Ein teurer Premium Plan

STACK Preise

STACK bietet einen kostenlosen Plan und drei weitere kostenpflichtige Premium-Pläne an.

Free : Zwei gleichzeitige Projekte und 10 Abnahmen pro Projekt

: Zwei gleichzeitige Projekte und 10 Abnahmen pro Projekt Start : 2.499 Euro pro Jahr

: 2.499 Euro pro Jahr Erwachsen : $5,499 pro Jahr

: $5,499 pro Jahr Aufbauen: Benutzerdefinierte Preise

STACK Kundenbewertungen

G2 : 3.8/5 (10+ Bewertungen)

: 3.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

6. RedTeam

über RedTeam RedTeam ist ein beliebter Konkurrent von Procore und ermöglicht es Ihnen, Bauprojekte jederzeit und überall über seine Cloud-Plattform zu verwalten. Diese projektmanagement-Software lässt Sie alles planen, von der Bauvorbereitung bis zur Übergabe des Projekts.

Während Procore für mehrere Personen konzipiert ist, darunter Eigentümer, Generalunternehmer und Subunternehmer, ist RedTeam speziell für Generalunternehmer konzipiert. Außerdem bietet RedTeam eine Was-wäre-wenn-Analyse, während Procore dies nicht tut. Und schließlich ist der Kundensupport von RedTeam schneller und praxisorientierter.

RedTeam-Features

Finanzmodul für Kostenvoranschläge

Integriertes CRM

Fakturierung und Rechnungsstellung

Workflow-Management für eine einfachere Planung und Verwaltung von Projekten

Registerkarte für die Zusammenarbeit, um Dokumente freizugeben und Feedback anzufordern

Projektzusammenfassungen für einen schnelleren Zugriff auf Projektdetails

RedTeam-Profis

Systematische Prozesse und Funktionen, damit nichts übersehen wird

Features zur Vereinfachung des Managements jeder Projektphase

Vorlagen für Baudokumente für schnellere Informationsanfragen, Definitionen und Aktualisierungen

Umfassende Berichterstellung zu den Auftragskosten mit einem einzigen Klick

Schneller Kundensupport

RedTeam Nachteile

Die benutzerdefinierte Anpassung und Implementierung kann mühsam sein

Limitierte Features in der mobilen App von ReadTeam

RedTeam-Preise

Die Preise sind auf Anfrage bei RedTeam erhältlich.

RedTeam-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (20+ Bewertungen)

: 4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (190+ Bewertungen)

7. Newforma

über Neue Formeln Newforma ist eine Alternative zu Procore, die es Ingenieuren und Architekten ermöglicht, Projektinformationen und -daten zu zentralisieren. Aufgrund seiner speziellen Plattform für das Projekt-Informationsmanagement (PIM) unterstützt Newforma ein besseres Informationsmanagement für Fachleute der Baubranche als Procore.

Newforma Features

Eine einzige und einheitliche Ansicht aller Ihrer Projektinformationen

Einfache Nachverfolgung von E-Mails, die für ein Projekt eingereicht wurden

Automatisierte Arbeitsabläufe in der Bauverwaltung

Versionierung von Dokumenten und flexible Steuerung der Berechtigung für den Zugriff

Nahtlose Verbindung zum Feld für den Import von Bildern, Punch-Listen usw.

Nachrichtenforen und Meeting-Protokolle für eine einfachere Zusammenarbeit

Newforma Vorteile

Unlimited Benutzer in einem einzigen Konto für das Projekt

Flexible und intuitive Workflows für Einreichungen und RFIs

Supereinfache Organisation von Informationen und Einstellung von Berechtigungen

Benutzerfreundliche und moderne UI

Umfassende Funktionen für die Suche, einschließlich reduzierter Dokumente und OCR

Newforma Nachteile

Newforma hinkt manchmal hinterher

Limitierte markup tools

Schwierige Einstellung und Nutzung der mobilen App

Updates und neue Features brauchen Zeit, um veröffentlicht zu werden

Preise für Newforma

Die Preise sind nur auf Anfrage über Newforma erhältlich.

Newforma Kundenbewertungen

G2 : 4/5 (90+ Bewertungen)

: 4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (5+ Bewertungen)

8. Bauunternehmer Vorarbeiter

über Bauunternehmer Vorarbeiter Im Vergleich zu den meisten Procore-Alternativen auf dieser Liste ist Contractor Foreman eine erschwingliche Baumanagement-Software. Diese Plattform verfügt auch über ein reichhaltig ausgestattetes Client-Portal, das die Erfassung von Projektdetails und die Kommunikation mit dem Kunden vereinfacht. Im Gegensatz zu Procore ist Contractor Foreman außerdem besser für kleinere und mittelgroße Teams geeignet.

Merkmale von Contractor Foreman

Gantt-Ansicht, Kalender und Zeitleiste zur Überprüfung des Fortschritts des Projekts

Planung von Teams und Aufgaben

Verwaltung von Angeboten

Verwaltung von Unterauftragnehmern

Zeitkarten mit GPS-Nachverfolgung

Dokumentenersteller, bearbeitbare Formulare und Checklisten für RFIs und die Planung von Aufgaben

Nachverfolgung der Projektkosten

Aktivitäts-Dashboard für eine schnelle Ansicht des Status und der Aktualisierungen von Aufgaben

Flexibel und anpassbar an das jeweilige Projekt

Vorteile von Contractor Foreman

Erschwingliche Preise für kleinere Teams

Kostenloses privates Training im Bereich von zwei bis acht Stunden je nach Plan

Kontinuierliche Updates und Feature-Entwicklungen

Vorteile von Contractor Foreman

Umständliche mobile App

Einfache Berichterstellung

Integrationen sind problematisch und schwierig einzurichten

Preise für Auftragnehmer Foreman

Contractor Foreman verfügt über vier kostenpflichtige Pläne und eine kostenlose Testversion für jeden Plan.

Standard : 49 $ pro Monat

: 49 $ pro Monat Plus : 87 US-Dollar pro Monat

: 87 US-Dollar pro Monat Pro : $123 pro Monat

: $123 pro Monat Unlimited: $148 pro Monat

Contractor Foreman Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (60+ Bewertungen)

: 4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

9. CoConstruct

über CoConstruct CoConstruct ist einer der häufigsten Konkurrenten von Procore. CoConstruct wurde für Teams entwickelt, die sich mit dem Bau und der Renovierung von Häusern beschäftigen. Diese Baumanagement-Software erleichtert die Verwaltung von Clients, Auftragnehmern und Projekten. Sie verfügt außerdem über eines der umfassendsten Kommunikationsmodule, um die Kommunikation während der Planung und Durchführung von Bauprojekten zu verbessern.

CoConstruct Features

Nachverfolgung der Aktivitäten auf der Baustelle für Bauunternehmen

Unterkonten zur Verbesserung der Effizienz und Zusammenarbeit

Mühelose Verwaltung von Angeboten

CRM zur Verwaltung und Nachverfolgung von Leads

Vereinfachte Verwaltung von Timesheets mit GPS-Nachverfolgung

Finanzlösungen für die Rechnungsstellung, schnelle Online-Zahlungen, Berichte zur Gehaltsabrechnung und Schätzungen des Projektbudgets

Nachverfolgung von Änderungsaufträgen und Ausgaben

CoConstruct-Profis

Anpassbare vorgefertigte Vorlagen

Vor-Ort Kundensupport

Zentrales Portal für alle Projektelemente

CoConstruct Nachteile

Kann aufgrund seiner umfangreichen Features ziemlich überwältigend sein

Oft träge, besonders bei großen Datenmengen oder mehreren Projekten

Obwohl die Benutzeroberfläche einfach zu bedienen ist, wirkt sie etwas veraltet

CoConstruct Preise

CoConstruct bietet drei pauschal bezahlte Pläne an:

Essential: $99 pro Monat

$99 pro Monat Erweitert: $399 pro Monat

$399 pro Monat Fertiggestellt: $899 pro Monat

CoConstruct Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (15+ Bewertungen)

: 4.5/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

10. Corecon

über Corecon Corecon ist ein Baumanagement-Tool, das für Ingenieure und Bauunternehmen entwickelt wurde. Ein praktisches Feature von Corecon sind die eingebauten Assistenten, die Dashboards, Workflows und Aufgaben automatisieren, um zeit zu sparen und Informationen schneller präsentieren. Im Vergleich zu Procore verfügt Corecore über robustere Funktionen für das Projektmanagement.

Corecon Features

Standard- und benutzerdefinierte Dashboards für beliebige Projektdetails

TeamLink Portal ermöglicht Teams und externen Stakeholdern die Ansicht und Bearbeitung von Projektdaten

Meeting-Protokolle, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Korrespondenzfunktionen zum Freigeben von Einreichungen, RFIs, Problemen und Protokollen

Checklisten für die Qualitätskontrolle

Punklisten

Corecon-Profis

Enthält mehrere wichtige Features wie RFIs, Submissionen und Aufgabenmanagement in einer einzigen Plattform

Schulungen und Webinar-Reihen, um neue Benutzer mit der Plattform vertraut zu machen

Modern und benutzerfreundlich

Nahtlose Integration in andere Software zur Erweiterung der Funktionen

Corecon Nachteile

Schwierig zu meistern für Anfänger

Limitierte Funktionen der mobilen App

Preise für Corecon

Die Preise sind auf Anfrage bei Corecon erhältlich.

Corecon Kunden-Bewertungen

G2 : 3.9/5 (40+ Bewertungen)

: 3.9/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 3.6/5 (15+ Bewertungen)

Bonus: Construction Project Manager Interview*

ClickUp: eine Procore-Alternative, die die Bank nicht sprengt

Es ist kein Geheimnis, dass diese Procore-Alternativen beeindruckend sind. Sie verfügen über wichtige Features für das Baumanagement, und die meisten von ihnen gibt es schon seit Jahren. Wenn Sie jedoch nicht die Bank mit teuren Premium-Plänen sprengen, müssen Sie sich mit schwer zu bedienenden und komplexen Benutzeroberflächen zufrieden geben, deren Einstellung und Anpassung viel Zeit in Anspruch nimmt.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel.

Mit ClickUp muss die Verwaltung von Bauprojekten weder teuer noch frustrierend sein! Der Free Forever-Plan von ClickUp enthält das meiste, was Sie brauchen, um hervorragende Bauprojekte zu verwalten und zu liefern.

ClickUp bietet Ihnen eine einfach zu bedienende und dennoch robuste Plattform für Bau-Teams, die Ihnen hilft, Projekte vom ersten bis zum letzten Stein zu verwalten. Ihr Team, Ihre Auftragnehmer und Ihre Clients werden begeistert sein, wie einfach, modern und intuitiv ClickUp ist.

Testen Sie ClickUp heute kostenlos um nahtlose, schnelle und intuitive Lösungen für das Projektmanagement im Bauwesen zu nutzen!