ClickUp sammelt 100 Millionen US-Dollar in Serie B, da die Nachfrage nach seiner Plattform für Produktivität in Richtung der Ziele für den Börsengang steigt

Die All-in-One-Plattform von ClickUp definiert die nächste Generation der Produktivität am Arbeitsplatz

SAN DIEGO, 15. Dezember 2020 – ClickUp, die einzige Plattform für Produktivität, die alle anderen Apps am Arbeitsplatz in einem Unternehmen ersetzt, gab heute bekannt, dass es in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 135 Millionen US-Dollar erhöht. Der kanadische Risikokapitalfonds Georgian führte die Runde an, an der sich auch Craft Ventures beteiligte. Mit einem Umsatzwachstum von mehr als 900 % im vergangenen Jahr ist die außergewöhnliche Viralität von ClickUp unter den Benutzern ein Beweis sowohl für die starke Community, die das Unternehmen aufgebaut hat, als auch für die Marktnachfrage nach einer optimierten Produktivitätsplattform, die alle anderen Arbeits- und Produktivitätssoftware ersetzt.

ClickUp wurde 2017 gegründet und hat sich dank seines umfassenden Feature-Sets und seines hochgradig personalisierten Kundenservices schnell zu einem der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen entwickelt. Mit dieser neuen Finanzierung ist das Unternehmen in der Position, den Markt für Produktivitätsmanagement-Software anzuführen, der bis 2027 voraussichtlich ein Volumen von über 102 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Heute nutzen weltweit 200.000 Teams, darunter Google, Nike, Uber, Netflix und Airbnb, ClickUp für alles von Projektmanagement über Chatten, Dokumente, Zeitmanagement, Wikis, Ziele und OKRs bis hin zu Dashboards. Alle Features von ClickUp sind in einer hochgradig anpassbaren, benutzerfreundlichen Plattform verfügbar, die für alle Benutzer und alle Abteilungen eines Unternehmens geeignet ist.

„ClickUp spart allen Zeit, indem es alle Apps am Arbeitsplatz durch eine einzige Produktivitätsplattform ersetzt, die die Menschen wirklich lieben und jeden Tag nutzen“, sagt Zeb Evans, CEO und Gründer von ClickUp. „Wir begannen mit der Vision, eine vernetzte und anpassbare Lösung zu schaffen, die wirklich für alle und alles funktioniert – aber ich verdanke unseren Kunden die Plattform, zu der ClickUp geworden ist. In den letzten zwei Jahren haben wir Feedback von Hunderttausenden von Kunden erhalten, die mit uns zusammengearbeitet haben, um eine Plattform zu schaffen, die ihnen wirklich dient. Während wir unsere globale Präsenz ausbauen und unsere Mission, die Welt produktiver zu machen, weiter verfolgen, ist es unser zentraler Fokus, Kunden über alles andere zu stellen, um unser virales Wachstum fortzusetzen und uns zum Erfolg zu führen. “

Während die meisten Produktivitätssoftware nur für bestimmte Teams funktioniert und Benutzer dazu zwingt, so zu arbeiten, wie es die Plattform vorschreibt, ermöglicht ClickUp Unternehmen, alle Arbeiten auf einer Plattform zu bündeln und ihren Benutzern die Freiheit zu geben, zu arbeiten, wie und wo sie wollen. Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Finanzen, Design und mehr können alle in ClickUp arbeiten und so eine beispiellose Geschäftsausrichtung und Effizienz schaffen. Die Plattform bietet außerdem nahtlose Integrationen mit über 1.000 beliebten Apps für den Arbeitsplatz, darunter Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub und Zendesk, sowie mehr als 100 native Apps, die je nach Bedarf der Benutzer ein- und ausgeschaltet werden können. Darüber hinaus ist ClickUp mit einem intuitiven Coaching-Programm und einem kostenlosen 24/7-Support in Echtzeit, der allen Benutzern zur Verfügung steht, führend im Kundenservice.

„Georgian war zuerst Benutzer von ClickUp und dann Investor“, sagte Tyson Baber, Lead Investor bei Georgian. „Die konsequente Fokussierung von ClickUp auf die Kundenerfahrung mit dem Produkt hat das explosive Wachstum des Unternehmens beflügelt, das sich weiter beschleunigt. Unser gesamtes Team freut sich darauf, die Partnerschaft mit ClickUp weiter auszubauen, während das Unternehmen die Zukunft der Arbeit verändert. “

ClickUp hat außerdem eine neue mobile App auf den Markt gebracht und seine Plattform um mehrere branchenführende Features erweitert. Zu diesen Features gehören eine einzigartige native E-Mail-Integration und -Automatisierung, optimierte Beziehungen zwischen Aufgaben für abteilungsübergreifende Transparenz und Arbeitsabstimmung sowie erweiterte Integrationen für Ziele und „Ereignisse in ClickUp“. Features wie diese haben dazu beigetragen, das organische Wachstum von ClickUp unter Benutzern in allen Teilen der Welt, darunter den USA, Großbritannien, Kanada, Brasilien, Indien und Australien, fortzusetzen. Die neuen Finanzmittel werden verwendet, um die Expansionspläne zu beschleunigen, den Betrieb zu skalieren und das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein Versprechen einzulösen, alle anderen Workplace-Apps zu ersetzen.

„ClickUp hat uns alle in einem System zusammengebracht, in dem wir alle unsere Projekte verwalten und den Status von allem und jedem einsehen können. Das hat alles verändert!“, sagt Leonard Souza, Director of Engineering bei Webflow. „Wir haben nicht nur das Gefühl, ein fantastisches Tool zur Verbesserung der Sichtbarkeit in unserem Unternehmen eingeführt zu haben, sondern auch einen geschätzten Partner gewonnen, der sich ebenso wie Webflow der Innovation in seinem Space verschrieben hat. “

Weitere Informationen zur Finanzierung und zum Wachstum von ClickUp finden Sie unter https://clickup.com/press/100-million-series-b. Wenn Sie ClickUp kostenlos und dauerhaft testen und jeden Tag einen Tag Zeit sparen möchten, besuchen Sie www.clickup.com.

Über ClickUpClickUp ist die einzige anpassbare All-in-One-Plattform für Produktivität am Arbeitsplatz, die alle Abteilungen eines Unternehmens bedient. Während Teams mit zu vielen Tools in völlig getrennten Ökosystemen arbeiten müssen, befreit ClickUp Teams von 2 bis 2.000 Mitarbeitern von Ineffizienz und Zeitverschwendung, indem es einfach alle Anwendungen am Arbeitsplatz auf einer nahtlosen Plattform ersetzt oder integriert. ClickUp wurde 2017 gegründet, hat seinen Sitz in San Diego und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt produktiver zu machen. Seit seiner Gründung hat ClickUp mehr als 100.000 Teams und Millionen von Mitarbeitern dabei geholfen, produktiver zu arbeiten und mindestens einen Tag pro Woche einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter ClickUp.com.

Über GeorgianGeorgian ist ein Fintech-Unternehmen, das in wachstumsstarke Softwareunternehmen investiert, die Daten auf vertrauenswürdige Weise nutzen. Bei Georgian bauen wir eine Plattform auf, um CEOs von Softwareunternehmen und ihren Teams eine bessere Erfahrung mit Wachstumskapital zu bieten. Die Plattform von Georgian wurde entwickelt, um die besten Softwareunternehmen in der Wachstumsphase zu identifizieren und zu fördern. Dabei wird ein intelligenter, datenorientierter Ansatz verfolgt, um die wichtigsten Herausforderungen zu lösen, denen CEOs beim Ausbau ihres Geschäfts gegenüberstehen. Das Team von Georgian mit Sitz in Toronto besteht aus Software-Unternehmern, Experten für maschinelles Lernen, erfahrenen Betreibern und Investmentprofis. Weitere Informationen finden Sie unter https://georgian.io/.