Die besten 14 Incident Management Software für 2024

Da die meisten Geschäfte heutzutage von IT-Systemen abhängig sind, kann jedes Ereignis, das diese Prozesse unterbricht (auch bekannt als Incident, wie z. B. ein Server-Absturz oder ein Virus), den Betrieb völlig zum Erliegen bringen.

Glücklicherweise können Sie Incident-Management-Software verwenden, um sofortige Warnungen zu erhalten, wenn ein Incident auftritt, und um Probleme und Bugs zu verfolgen.🕵️‍♀️ 🐞

Die Nachverfolgung von Problemen bezieht sich auf die Berichterstellung und Verwaltung von Problemen wie bei einem softwarefehler , eine neue Feature-Anfrage oder ein Datensicherheitsrisiko.

So können Sie Code-Probleme erkennen und verwalten, um sicherzustellen, dass Sie nicht zweimal vom selben Fehler heimgesucht werden, und den normalen Servicebetrieb wieder aufnehmen, ohne die Zeit Ihres Clients oder das Geld des Unternehmens zu verlieren!

In diesem Artikel erläutern wir, was Incident Management Software ist und stellen 14 hervorragende Incident Management Software vor, einschließlich ihrer wichtigsten Features, Preise und Bewertungen durch Kunden.

los geht's

Was ist Incident Management Software?

Der Incident-Management-Prozess beginnt mit der Berichterstellung eines Benutzers über ein Problem, das seinen Tag ruiniert zu haben scheint!

Er endet in der Regel damit, dass ein IT-Mitarbeiter stunden- oder sogar tagelang an seinem Schreibtisch klebt, bevor er das Problem, das den Benutzer plagt, nachverfolgt und löst.

Mit einer Incident-Management-Software können Sie jedoch jeden bedeutenden Incident effizienter (und mit weniger Zeitverschwendung, Geschrei, Weinen und Nägelkauen) melden, verwalten und beheben. 😬

Incident-Management-Tools können Ihren Service-Workflow vereinfachen, von der Erfassung und Kategorisierung von Problemen bis hin zur Erstellung und Schließung von Tickets. Darüber hinaus helfen sie Unternehmen, eine klare Verbindung zwischen Problemen herzustellen, software-Fehlern , Anfragen und Incidents, was ihnen die Arbeit sehr erleichtert.

Hier sind einige Schlüsselvorteile von Incident Management Software tools:

Benachrichtigungen in Echtzeit für eine schnellere Lösung von Incidents

Rationalisierte Abläufe für ein besseres Incident-Management

Erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz

(Mehr dazu am Ende der Liste!)

Die wichtigsten Features der Incident Management Software

Die Auswahl an Incident Management Tools ist groß. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welches für Sie am besten geeignet ist, finden Sie hier einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei der Auswahl einer Incident Management Software achten sollten:

Überwachung in Echtzeit

Automatisierte Incident-Reaktion

Warnungen und Benachrichtigungen

Nachverfolgung von Incidents und Berichterstellung

Vorlagen für die Ursachenanalyse

Features für Sicherheitsprotokolle und Zugriffskontrolle

Integrationen von Drittanbietern

Durch den Einsatz der richtigen Incident Management Software können Unternehmen von einer verbesserten Sichtbarkeit, Zusammenarbeit, Automatisierung und Sicherheit profitieren. Dies macht Incident Management Software zu einem unschätzbaren Tool für Geschäfte jeder Größe.

Lassen Sie uns ohne Umschweife einige der besten Incident Management Tools und Software vorstellen, mit denen Sie Ihre Kundenanfragen und Probleme genau im Auge behalten können. 📋👀

Top 14 Incident Management Software für 2024

Hier sind die 14 besten Tools für Incident Management Software, die heute verfügbar sind:

ClickUp ist eine der höchstbewerteten produktivität und Incident Management tools von Teams verwendet in kleinen und großen Unternehmen.

Wir haben eine Partnerschaft mit den San Diego Padres geschlossen um ihre Die Effizienz des IT Teams auf und neben dem Feld! ⚾️

Mit diesem tool für agiles Projektmanagement können Sie Folgendes einstellen prioritäten und machen sie für das Team transparent, und Sie können Bugs stapelweise beheben, indem Sie benutzerdefinierte Tags .

Auf diese Weise können Sie den normalen Dienstbetrieb schneller wiederherstellen, künftige Unterbrechungen und Zwischenfälle minimieren und Ihr Incident Team bei Laune halten. 🤜⚡️🤛

ClickUp Schlüssel Features Neben der Berichterstellung über Incidents gibt es einige Möglichkeiten, wie ClickUp Sie beim Incident Management unterstützen kann:

Dashboards : Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Incident-Management-Workflow, um Fehler zu beseitigen, bevor sie Probleme verursachen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Incident-Management-Workflow, um Fehler zu beseitigen, bevor sie Probleme verursachen Sprint : Durchlaufen Sie mehrere Phasen des Incident Managements mitagile Sprint Planung Ansicht des Boards*: Warum sich mit regulären Ansichten langweilen, wenn man dieBoard-Ansicht? Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Incident Status, Mitarbeiter, Priorität und mehr

Durchlaufen Sie mehrere Phasen des Incident Managements mitagile Sprint Planung Ansicht des Boards*: Warum sich mit regulären Ansichten langweilen, wenn man dieBoard-Ansicht? Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Incident Status, Mitarbeiter, Priorität und mehr Fahrpläne : heben Incidents mit hoher Priorität und den erwarteten Workflow hervor und stellenabhängigkeiten zur Lösung von Incidents

heben Incidents mit hoher Priorität und den erwarteten Workflow hervor und stellenabhängigkeiten zur Lösung von Incidents Syntax-Hervorhebung : interpretiert tonnenweise Sprachen mit Code Block Formatierung, automatisch eingefärbt für Klarheit

interpretiert tonnenweise Sprachen mit Code Block Formatierung, automatisch eingefärbt für Klarheit Gantt Diagramm : Transparenz über den Status von Tickets und die erwartete Zeitleiste für die Lösung von Incidents

Transparenz über den Status von Tickets und die erwartete Zeitleiste für die Lösung von Incidents Benutzerdefinierte Aufgaben-Status : einfach erstellenstatus um zu verstehen, wo Ihr Team in Bezug auf einen Sicherheits Incident steht: 'In Bearbeitung', 'gelöst' oder 'in einer Kaffeepause'

einfach erstellenstatus um zu verstehen, wo Ihr Team in Bezug auf einen Sicherheits Incident steht: 'In Bearbeitung', 'gelöst' oder 'in einer Kaffeepause' Formular-Ansicht : Vermeiden Sie lange Testversuche auf Papier, indem Sie den Prozess der Übermittlung von Fehlern automatisieren

Vermeiden Sie lange Testversuche auf Papier, indem Sie den Prozess der Übermittlung von Fehlern automatisieren Prüfung : Prüfen, Kommentieren und Hinterlassen von zusätzlichen Markierungen für alle Ihre Designdateien in ClickUp

Prüfen, Kommentieren und Hinterlassen von zusätzlichen Markierungen für alle Ihre Designdateien in ClickUp E-Mail-ClickApp clickUp Aufgabe: Kommunikation über E-Mails direkt innerhalb der ClickUp Aufgabe ohne Plattformwechsel

Aufgaben zuweisen in ClickUp, um Ihren Incident Management Workflow zu rationalisieren

ClickUp Preise *Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

(am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) Business Plus-Plan (am besten für mehrere Teams ($19/Mitglied pro Monat)

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2,900+ Bewertungen)

4.7/5 (2,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

2. AlertOps

AlertOps bietet Ihnen intelligente Features für die Abwehr und Bekämpfung aller Arten von Incidents wie Service-Ausfälle, Datenschutzverletzungen, Malware-Angriffe und mehr.

Diese Incident Management Software hilft Ihnen, Ihr Team in den Griff zu bekommen und verhindert, dass es in einer Flut von Kundenbeschwerden untergeht.

Leider können Sie mit dieser App keine Karten erstellen, da AlertOps keine Mindmaps enthält.

Es sieht so aus, als würde nicht alles glatt laufen! 😅

AlertOps Schlüssel-Features

Verschaffen Sie sich mit Dashboards und Berichten einen Überblick über die Leistung Ihres Incident Management Teams

Erhalten Sie Warnungen, wenn Ihre Incident monitoring tools nicht mehr reagieren

Erstellen und aktualisieren Sie den Status von Tickets automatisch oder mit einem einzigen Klick

AlertOps Preise

AlertOps hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $5/Benutzer pro Monat.

AlertOps Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Gitlab ist eine Software zur Nachverfolgung von Incidents, mit der Sie Incidents in einer Listenansicht sortieren und Ihrem Team alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen können, um Bugs zu beseitigen.

Mit dem Incident-Management-System können Sie einen Plan für Abhilfemaßnahmen erstellen, der im Wesentlichen die Schritte festlegt, die Ihr Team befolgen kann, um ähnliche Probleme in Zukunft zu lösen.

Auf diese Weise muss sich Ihr Team nicht noch einmal mit demselben Problem herumschlagen. Leider kann es ziemlich schwierig sein, sich mit dem Tool zurechtzufinden, da es sehr komplex in der Anwendung ist.

Gitlab Schlüssel-Features

Erstellen von Bereitschaftsplänen für Incident Response Teams

Senden von Warnungen über Incidents per Slack und E-Mail

Die Statusseite informiert die Beteiligten über die neuesten Updates zu jedem berichteten Incident

Gitlab Preise

Gitlab hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19 $/Benutzer pro Monat.

Gitlab Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (580+ Bewertungen)

4. Datadog

Datadog unterstützt Ihr Team bei der Identifizierung, Verwaltung und Nachverfolgung von Incidents mit seiner zentralisierten Benutzeroberfläche und Tools zur Incident-Reaktion.

Dieser Incident software zur Berichterstellung können Sie automatisierte Workflows erstellen und während der Systemwartung und -aktualisierung (oder wenn Sie ein kurzes Nickerchen machen wollen) mit einem einzigen Klick alle Warnmeldungen stummschalten. 😴

Leider sind die Berichte relativ einfach gehalten, so dass Sie für die Visualisierung der Daten möglicherweise ein anderes Tool benötigen.

Datadog Schlüssel-Features

Verwendet maschinelles Lernen, um Probleme in Ihrer IT-Infrastruktur zu identifizieren

Filtert und sortiert Incidents nach wichtigen Info-Tags wie Team, Schweregrad, Status usw.

Taggen von Teammitgliedern und Zuweisen von Rollen für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Datadog Preise

Datadog hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $15/Host pro Monat.

Datadog Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (210+ Bewertungen)

4.2/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Frischdienst

Freshservice kann jedem Incident Manager helfen, Engpässe in seinem Incident Management Workflow zu identifizieren.

Die App bietet außerdem aufschlussreiche Berichterstellungen und eine Vielzahl von Integrationen mit verschiedenen anderen Business-Anwendungen wie MS Teams, Jira, Zapier und mehr.

Schade nur, dass es keinen kostenlosen Plan gibt. 😬

Mal sehen, ob es Ihre Beziehungen zu den Kunden noch frisch halten kann.

Die wichtigsten Features von Freshservice

Bietet Benutzern Multi-Channel-Support, einschließlich E-Mail, einem Self-Service-Portal, mobilen Apps, Chatbot und Feedback-Widgets

Aufbau einer Wissensdatenbank mit Lösungen für Incidents, die sowohl von Technikern als auch von Mitarbeitern genutzt werden können

Bewertung der Teamleistung mit einem benutzerdefinierten Incident-Bericht

Freshservice-Preise

Freshservice bietet kostenpflichtige Pläne ab $19/Benutzer pro Monat.

Freshservice Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (840+ Bewertungen)

4.6/5 (840+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (420+ Bewertungen)

6. HaloITSM

HaloITSM ist ausgerichtet auf den ITIL-Prozess und unterstützt Teams beim Risikomanagement durch Nachverfolgung von Incidents und Untersuchung ihrer Ursachen.

Es speichert systematisch die Informationen zu allen Incidents, die jemals aufgetreten sind.

Wenn also ein damit zusammenhängender Incident auftaucht und sagt: "Hallo, ich bin's schon wieder", haben Sie alle Infos, die Sie brauchen, um ihn sofort zu lösen.

Und Ihr Team kann sich mit einem goldenen Heiligenschein für all die schnelle Hilfe erkenntlich zeigen. 😇

Leider gibt es nicht allzu viele systemeigene Integrationen, so dass die Integration in Ihren bestehenden Workflow eine Herausforderung darstellen könnte.

HaloITSM Schlüssel-Features

Verfolgen Sie jede Phase Ihres Incident Management Workflows mit detaillierten Berichten

Die SLA (service-Level-Vereinbarung) stellt sicher, dass Sie niemals gegen einedienstleistungsvereinbarung die Sie mit Ihrem Client getroffen haben

Hängen Sie mehrere Incidents an eine Problemanfrage an und aktualisieren Sie sie mit einem einzigen Klick

Preise für HaloITSM

Fordern Sie ein benutzerdefiniertes Angebot von HaloITSM an.

HaloITSM Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 10 Bewertungen)

7. Issuetrak

Issuetrak ist eine leistungsstarke App für das Incident-Management, die Sie bei der Nachverfolgung von Problemen, dem Beschwerdemanagement und der Erstellung von Tickets unterstützt.

Die App eskaliert Probleme automatisch, wenn ein Mitglied des Teams sie nicht bearbeitet hat. So wird verhindert, dass Ihr Team Probleme oder Einzelziele im Kundenservice verpasst!

Mit anderen Worten: Die App hilft Ihnen, das Feuer zu löschen, damit Sie nicht am Ende die Brücken zu Ihrem Client abbrechen. Leider sind die Möglichkeiten der benutzerdefinierten Anpassung bei den Mitarbeitern begrenzt.

Issuetrak-Schlüssel-Features

Ein anpassbares Dashboard, das Ihnen die neuesten Updates zu allen offenen Problemen liefert

Organisieren Sie Probleme, indem Sie sie nach Kategorien wie Produktsupport, Kundensupport, IT usw. gruppieren.

Ermöglicht es dem Benutzer und dem IT-Agenten, bestimmte Informationen für eine schnelle Bearbeitung von Incidents vorab auszufüllen

Preise für Issuetrak

Fordern Sie ein benutzerdefiniertes Angebot von Issuetrak an.

Issuetrak Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

8. Opsgenie

Opsgenie, das im Jira Service Management enthalten ist, benachrichtigt Ihr Team über mehrere Kanäle (E-Mail, SMS, Mobile Push und mehr) über neue Incidents, damit es sich sofort darum kümmern kann.

Es nutzt außerdem eine robuste Incident-Berichterstattung und -Analyse, um schwerwiegende Probleme hervorzuheben und Ihnen einen Überblick über die Leistung Ihres Teams zu geben.

Allerdings können Sie mit diesem tool keine Massenbearbeitungen für den Status von Aufgaben und Mitarbeitern vornehmen.

Es sieht so aus, als ob dieser Geist nicht die Macht hat, alle Ihre Incident Management Wünsche zu erfüllen...🙊

Opsgenie-Schlüssel-Features

Verwenden Sie Vorlagen für das Incident Management, um verschiedene Workflows für Incidents einzurichten, die auf deren Dringlichkeit basieren

Automatische Benachrichtigung der Beteiligten über die Lösung eines Incidents

Rationalisierung der Nachverfolgung von Problemen durch Verbindung der App mit Jira

Opsgenie Preise

Opsgenie hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9 $/Benutzer pro Monat.

Opsgenie Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

4.6/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

Opsgenie ist ein Teil von Jira Service Management. Wenn Sie einen tieferen Einblick in Jira haben möchten, lesen Sie unseren ausführlichen Jira-Kritik .

9. PagerDuty

PagerDuty ist eine Incident Management Software, die darauf abzielt die Kundenerfahrung zu verbessern mit aufschlussreichem Incident Learning und End-to-End-Automatisierung.

Sie hilft Teams, Änderungen oder Fehler zu identifizieren, die am ehesten zu Incidents führen. Diese Incident Management Software kommt zum Einsatz, wenn etwas nicht in der richtigen Reihenfolge zu sein scheint.

Allerdings ist der kostenlose Plan limitiert, so dass Sie sich für die teuren kostenpflichtigen Pläne entscheiden müssen.

PagerDuty Schlüssel-Features

Nachverfolgung von Abhängigkeiten, Freigabe von Status-Updates und Ansicht von Incident-Daten

Führen Sie eine Ursachenanalyse vergangener Incidents durch, um sie besser zu lösen und zu verhindern

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Workflows mit den erweiterbaren PagerDuty APIs

PagerDuty Preise

PagerDuty hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $21/Benutzer pro Monat.

PagerDuty Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (570+ Bewertungen)

4.5/5 (570+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

10. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus gibt Ihnen die ultimative Kontrolle bei der Verwaltung von IT-Problemen, um die Notlage Ihres Clients zu beheben und Ihrem Team schlaflose Nächte zu ersparen.

Zu erledigen ist das mit der Incident Management App? Indem sie Ihnen Zugang zu einer Wissensdatenbank mit Artikeln über fortgeschrittene technische Lösungen bietet.

Außerdem können Sie Ihre Clients mit automatisierten Benachrichtigungen über Probleme auf dem Laufenden halten.

Auf diese Weise vermeiden Sie lange E-Mail Threads! 😄

Leider sind die Möglichkeiten der Berichterstellung minimal.

ServiceDesk Plus Schlüssel-Features

Einstellung benutzerdefinierter Status zur Verwaltung und Nachverfolgung von Incidents

Automatische Zuweisung von Incident-Tickets auf der Grundlage der Fachkenntnisse des Technikers

Verwendung von E-Mail-Vorlagen für eine bessere und schnellere Kommunikation mit den Benutzern

Preise für ServiceDesk Plus

Fordern Sie ein benutzerdefiniertes Angebot für ServiceDesk Plus an.

Bewertungen von ServiceDesk Plus-Kunden

G2: 4.2/5 (160+ Bewertungen)

4.2/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

11. SolarWinds

SolarWinds Service-Schreibtisch ist eine Incident-Management-Lösung, die Teams mit automatisierten Prozessen unterstützt.

Allerdings können Sie den Fortschritt Ihres Incident Workflows nicht visualisieren, da die App nicht über projektmanagement Gantt Diagramme .

Mal sehen, ob dieses tool Ihnen dabei helfen kann, Ihre Arbeit frühzeitig und effizient aufzuziehen..

SolarWinds wichtigste Features

Automatisches Kategorisieren, Priorisieren und Zuweisen von Incident-Tickets an das richtige Mitglied des Teams

Nutzt künstliche Intelligenz (KI) für eine schnellere Schließung und Lösung von Incidents

Integriert sich in beliebte Cloud-Anwendungen wie Google Workspace, Zendesk und andere

SolarWinds Preise

Fordern Sie ein benutzerdefiniertes Angebot von SolarWinds an.

SolarWinds Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (240+ Bewertungen)

4.3/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

12. Spiceworks

Spiceworks ist eine Web helpdesk-Software mit der IT-Teams jeden Incident nachverfolgen, verwalten und schließen können.

Sie bringt Service Desk Teams zum Erfolg, anstatt sie mit endlosen Anfragen und Problemen in den Wahnsinn zu treiben.

Schade, dass es nicht mit einem kanban Board was bedeutet, dass Sie Aufgaben nicht nach Status, Mitarbeiter, Priorität usw. gruppieren können. 🤷

Sind Sie immer noch der Meinung, dass dieses Tool Ihren Incident Management Workflow aufpeppen kann?

Spiceworks Schlüssel-Features

Überwachungsfeatures, Warnungen und benutzerdefinierte Ticket-Attribute zur Verwaltung von Incidents

Verwenden Sie den Website-Down-Checker, wenn Sie glauben, dass die App ausgefallen ist

Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen und aktuelle Ticket-Updates direkt auf Ihr Telefon (iOS und Android) oder Tablet

Spiceworks Preise

Spiceworks ist eine kostenlose Software zur Incident-Nachverfolgung.

Spiceworks Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

4.3/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (490+ Bewertungen)

13. Splunk Technologie

Splunk Technology ist ein IT-Betriebsmanagement-Tool das die Reaktion auf Incidents automatisiert, indem es einen bestimmten Incident-Typ an das richtige Mitglied des Teams weiterleitet. Dadurch werden Service-Ausfallzeiten erheblich reduziert (und Ihre Kunden haben mehr Zeit, Ihren Aufwand zu würdigen)!

Da es jedoch sehr umfangreich ist, hat es auch eine sehr steile Lernkurve und ist teuer.

Schlüssel-Features der Splunk-Technologie

Optimiert Bereitschaftspläne, um schnell auf Incidents und Ausfälle zu reagieren

Unterstützt durch fortschrittliche Analysen, um Probleme schneller zu beheben

Identifizierung dringender Incidents durch vorausschauendes maschinelles Lernen

Preise für Splunk-Technologie

Fordern Sie ein benutzerdefiniertes Angebot von Splunk Technology an.

Bewertungen von Splunk Technology-Kunden

G2: 4.2/5 (280+ Bewertungen)

4.2/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

Zendesk ist eine Software für das Incident-Management, mit der Sie Kundenbeschwerden lösen und die Kundenzufriedenheit steigern können, indem Sie mehrere Incidents mit einem Problemticket verbinden. Darüber hinaus kann der Agent dieses spezielle Problemticket bearbeiten und mehrere Probleme auf einmal lösen.

Leider ist es schwierig, Ihre Daten in andere Tools zu exportieren.

Wird dieses Incident Management System Ihrem Team zu mehr Zen verhelfen? 💆

Schlüssel-Features von Zendesk

Zur einfacheren Lösung unterteilt die App Tickets in vier Typen: Frage, Problem, Incident und Aufgabe

Verfügt über eine eigene Wissensdatenbank, um Support-Teams zu unterstützen und das Incident-Management zu verbessern

Initiierung von Workflows, ausgelöst durch Ticketänderungen oder zeitbasierte Bedingungen

Zendesk-Integrationen

Zendesk-Preise

Zendesk bietet kostenpflichtige Pläne ab 49 US-Dollar pro Agent und Monat an.

Zendesk-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2,700+ Bewertungen)

4.2/5 (2,700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,600+ Bewertungen)

Vorteile des Einsatzes von Incident Management Software

Incident Management Software kann ein leistungsfähiges tool sein, das IT Teams in die Lage versetzt, Ausfälle schnell zu erkennen und zu beheben. Diese Art von Software ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da Unternehmen besser auf Incidents von Kunden reagieren und ihre Ressourcen effizient verwalten wollen. Im Folgenden finden Sie einige der Vorteile, die Incident Management Software zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Geschäfts machen:

1. Verbesserte Sichtbarkeit: Eine Incident-Management-Software kann IT-Teams eine bessere Sichtbarkeit ihrer Systeme und Dienste verschaffen und ihnen helfen, Incidents schneller zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu deren Behebung zu ergreifen. Mit einem Incident Management System ist es einfacher, den Status von Ausfällen oder anderen Problemen zu erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden.

2. Verbesserte Zusammenarbeit: Eine Incident-Management-Software kann die Zusammenarbeit zwischen Teams erleichtern, so dass sie schnell auf Incidents von Kunden reagieren und Ressourcen effizienter freigeben können. Dies erleichtert es Unternehmen, Probleme zeitnah zu lösen, was zu einem besseren Kundenservice und einer höheren Kundenbindung führt.

3. Automatisierte Prozesse: Die Incident Management Software bietet automatisierte Prozesse, die das Incident Management rationalisieren und sicherstellen, dass alle Schritte zeitnah durchgeführt werden. Dies macht manuelle Prozesse überflüssig, spart Zeit und reduziert Fehler.

4. Sicherheit: Incident Management Software bietet Features wie Sicherheitsprotokolle, Benachrichtigungen und Echtzeitwarnungen, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Daten und Systeme besser gegen bösartige Angriffe zu schützen

5. Verbesserte Berichterstellung: Mit einer Software zur Berichterstellung können Incident-Berichte schnell und einfach eingereicht werden. Auf diese Weise können Unternehmen eine Aufzeichnung von Incidents führen, die es ihnen ermöglicht, Trends zu überprüfen und potenzielle Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren. Die Software zur Berichterstellung über Incidents erleichtert auch die Kommunikation zwischen den betroffenen Parteien, wie z. B. Kunden, Mitarbeitern und anderen Beteiligten.

Minimieren Sie Probleme mit Incident Management Software

Mit einer Software für das Incident Management kann Ihr IT-Team die Zuweisung von Tickets automatisieren und vorgefertigte Vorlagen für Antworten verwenden, um die Produktivität weiter zu steigern.

Wir haben zwar schon einige gute Apps erwähnt, aber ClickUp ist bei weitem das umfassendste Tool, das Ihr IT-System und Ihren Kundenstamm stabil hält.

Mit diesem produktmanagement-Software können Sie Incidents verwalten, sie nach Schweregrad klassifizieren und mit ClickUp Ziele und behalten Sie die Leistung Ihres Teams im Auge mit Tabelle Widgets .

Kurz gesagt, Sie erhalten die perfekte Lösung für alle IT-Alpträume, die Ihre Clients (und Sie) nachts wachhalten! Wechseln Sie kostenlos zu ClickUp um Stillstand zu vermeiden und Ihr Unternehmen wie eine gut geölte Maschine am Laufen zu halten.