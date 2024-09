die 10 besten Talent Assessment Tools für Recruiter

Dank einer Fülle von talentmanagement-Software können HR Teams heute KI und fortgeschrittene Features für Bewertungen und Beurteilungen während der Einstellung nutzen. Trotzdem kann es passieren, dass wir uns für den falschen Kandidaten entscheiden.

Was könnten wir falsch erledigen? Als Personalleiter habe ich festgestellt, dass wir trotz mehrerer Gesprächsrunden Kandidaten aufgrund eines bestimmten Parameters auswählen - ihrer Fähigkeit, den Test zu bestehen und einen starken Eindruck zu hinterlassen. Wir müssen tiefer gehende Fähigkeiten wie technische Fertigkeiten, Teamarbeit, kulturelle Eignung und mehr bewerten.

Unser Team testete mehrere Talentbewertungs- und tools für das Leistungsmanagement die uns bei der Nachverfolgung dieser Parameter helfen. Wir wollten eine fundierte Entscheidung treffen, die auf datengestützten Parametern und nicht auf menschlicher Voreingenommenheit beruht.

Lassen Sie uns die Feinheiten dieser Tools aufdecken und verstehen, wie auch Sie die idealen Tools zur Talentbewertung für Ihr Unternehmen auswählen können.

Warum haben wir uns für diese Tools zur Talentbewertung entschieden, wo es doch so viele Optionen auf dem Markt gibt? Die Gründe sind ziemlich einfach.

Zusammen mit unserem HR-Manager ich habe unzählige Stunden damit verbracht, Lebensläufe zu sichten und Bewerber zu befragen. Diese traditionellen Methoden sind zwar nach wie vor unverzichtbar, aber sie reichen oft nicht aus, um das Potenzial eines Bewerbers wirklich zu erkennen. Ein Talent Assessment Tool kann Ihnen helfen, die Fähigkeiten eines Bewerbers besser einzuschätzen, einschließlich kognitiver Fähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten, technischer Fertigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten und vieles mehr.

Um diesen komplexen Bewertungsprozess zu unterstützen, sollten die besten Tools zur Talentbewertung über folgende Features verfügen:

Erweiterte Bewertungsmodule: Wählen Sie die Option, die Ihre spezifischen Anforderungen unterstützt. Die meistenHR-Software unterstützt Sie bei der grundlegenden Talentbewertung. Wenn Sie beispielsweise Code-Bewertungen mit realen Jobsimulationen testen müssen, stellen Sie sicher, dass Ihr Tool dies unterstützen kann

Die 10 besten Tools für die Talentbewertung im Jahr 2024

In Anbetracht dieser Faktoren haben wir eine Liste der besten Tools zur Talentbewertung zusammengestellt, die heute auf dem Markt sind. Einige Tools sind bereits abgeschlossen personalplanung andere sind als Nischen-Tools konzipiert, die sich für einen bestimmten Zweck eignen, wie z. B. Verhaltensbeurteilungen oder Video-Interviews. Schauen wir uns diese zehn Tools nacheinander an:

1. ClickUp (am besten geeignet für den gesamten HR-Prozess und das Projektmanagement) ClickUp ist die weltweit am höchsten bewertete Software für Produktivität, Projektmanagement und Personalwesen, die Unternehmen aller Komplexitäten, Größen und Branchen nutzen können. Mit seinen verschiedenen

kostenlose HR Vorlagen und über 1.000 Integrationen können Sie Ihren Rekrutierungsprozess schnell starten, indem Sie all Ihre Talentbeurteilungen, den Bewertungsprozess und das Onboarding auf einer Plattform zentralisieren.

ClickUp's HR SOP Vorlage

Nehmen Sie ClickUp's HR SOP Vorlage zum Beispiel. Dabei handelt es sich um eine vollständig anpassbare Whiteboard-Vorlage, mit der Sie die HR-Protokolle, Aufgaben und Richtlinien Ihres Unternehmens festlegen können, um sicherzustellen, dass Ihre HR-Teams stets wissen, welche Verfahren in verschiedenen Situationen zu befolgen sind. So können Sie mit den sich ändernden Vorschriften Schritt halten und Ihr gesamtes HR-Team unterstützen:

Nachverfolgung der Wissensbasis und Aktualisierungen für HR-Dokumente in einem zentralen Repository

Einfache Speicherung und Aktualisierung von Mitarbeiterdaten und -verfahren

Nachverfolgung, Überwachung und Prüfung von HR-Aktivitäten für mehr Effizienz

ClickUp's Human Resources Plattform gibt Ihnen die Möglichkeit:

Vereinfachen Sie das Personalmanagement: Schaffen Sie einen zentralen Hub für die Verwaltung aller Ihrer Bewerberdaten, einschließlich vertraulicher Kommunikation zwischen Managern und direkten Vorgesetzten, Beurteilungen, Lebensläufen und anderen Details, und erleichtern Sie so die Nachverfolgung dieser Daten für Ihre Belegschaft

Schaffen Sie einen zentralen Hub für die Verwaltung aller Ihrer Bewerberdaten, einschließlich vertraulicher Kommunikation zwischen Managern und direkten Vorgesetzten, Beurteilungen, Lebensläufen und anderen Details, und erleichtern Sie so die Nachverfolgung dieser Daten für Ihre Belegschaft Straffen Sie Ihre Rekrutierungspipeline : Verwenden Sie ClickUp Aufgaben können Sie den Rekrutierungsprozess in überschaubare Abschnitte unterteilen und diese den DRIs (Directly Responsible Individuals) zuweisen. Planen Sie Ihre Zeitleisten für die Rekrutierung, überwachen Sie den Fortschritt von Aufgaben und beheben Sie Engpässe, oder arbeiten Sie mit anderen Stakeholdern zusammen und verwalten Sie mühelos Bewertungen, Interviews und Kontaktaufnahmen

: Verwenden Sie ClickUp Aufgaben können Sie den Rekrutierungsprozess in überschaubare Abschnitte unterteilen und diese den DRIs (Directly Responsible Individuals) zuweisen. Planen Sie Ihre Zeitleisten für die Rekrutierung, überwachen Sie den Fortschritt von Aufgaben und beheben Sie Engpässe, oder arbeiten Sie mit anderen Stakeholdern zusammen und verwalten Sie mühelos Bewertungen, Interviews und Kontaktaufnahmen Einblicke in Echtzeit: Analysieren Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter durch anpassbareClickUp Dashboards und Berichterstellungen. MitClickUp Ansichtenkönnen Sie 15+ anpassbare Ansichten erhalten, um die Daten so zu interpretieren und freizugeben, wie es Ihnen am besten passt

Analysieren Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter durch anpassbareClickUp Dashboards und Berichterstellungen. MitClickUp Ansichtenkönnen Sie 15+ anpassbare Ansichten erhalten, um die Daten so zu interpretieren und freizugeben, wie es Ihnen am besten passt Erinnerungen und Nachfassaktionen einstellen : Stellen Sie automatische Erinnerungen für Vorstellungsgespräche, Nachfasskommunikation und andere Aufgaben im Personalwesen mitClickUp-Erinnerungen *Onboarding und Schulungen verbessern: Schaffen Sie einen zentralen Hub für Ihren Onboarding-Prozess mitClickUp Dokumentedie mit ihren Features zur kollaborativen Bearbeitung einen nahtlosen Flow von Informationen und Echtzeit-Updates fördern

: Stellen Sie automatische Erinnerungen für Vorstellungsgespräche, Nachfasskommunikation und andere Aufgaben im Personalwesen mitClickUp-Erinnerungen *Onboarding und Schulungen verbessern: Schaffen Sie einen zentralen Hub für Ihren Onboarding-Prozess mitClickUp Dokumentedie mit ihren Features zur kollaborativen Bearbeitung einen nahtlosen Flow von Informationen und Echtzeit-Updates fördern Sammeln Sie detaillierte Bewertungen von Mitarbeitern: Sammeln Sie anonymes Feedback oder detaillierte Antworten von den Bewerbern über Ihren Einstellungsprozess oder sogar das Onboarding; Sie können dies ganz einfach erledigen, indem Sie dieClickUp Formular-Ansicht

ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung

Darüber hinaus können Sie die Nachverfolgung Ihrer Online-Fähigkeitsbeurteilungen beschleunigen, indem Sie Tools zur Talentbewertung und erweiterte vorlagen für Leistungsbeurteilungen innerhalb von ClickUp. Die ClickUp Vorlage für die Leistungsüberprüfung zum Beispiel, rationalisiert den gesamten Prozess der Bewerberbeurteilung, indem es Ihnen ermöglicht:

Klare Ziele für Ihren Bewertungs- und Einstellungsprozess einstellen

Effektive Nachverfolgung von Mitarbeiterbeurteilungen und -leistungen

Ehrliches Feedback und 360°-Bewertungen von Arbeitgebern und Kollegen einholen

ClickUp's Vorlage für die Auswahl von Bewerbern in der Matrix

Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, können Sie den richtigen Kandidaten mithilfe der ClickUp Hiring Auswahl Matrix Vorlage die Ihnen hilft, potenzielle Kandidaten fair und objektiv zu beurteilen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Alle Informationen über Ihre Bewerber auf einer Plattform organisieren

Lebensläufe auswerten und alle Bewerberdaten wie Erfahrung, Fähigkeiten, Qualifikationen und Bewertungsergebnisse an einem Ort abrufen

ClickUp beste Features

Alle Features für Ihre Rekrutierungs-, Onboarding- und andere HR-Prozesse auf einer einzigen Plattform

Erleichtern Sie Brainstorming und kollaborative Problemlösung für HR-Initiativen mitClickUp Whiteboards* Gewinnen Sie durch anpassbare Dashboards und Berichterstellungen Echtzeiteinblicke in die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter

Richten Sie die Ziele Ihrer Mitarbeiter an den Unternehmenszielen aus und verfolgen Sie den Fortschritt effektiv mit Hilfe vonClickUp Zieledamit neue Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird

Genaue Überwachung der von Mitarbeitern für verschiedene Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit zur Leistungsbewertung und Ressourcenzuweisung mit integrierterNachverfolgung der Zeiterfassung in ClickUp Bleiben Sie in Verbindung und verwalten Sie HR-Aufgaben von unterwegs aus mit derClickUp Mobile App Schützen Sie sensible Mitarbeiterdaten mit robusten Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Features

Nutzen SieClickUp Gehirn, einen leistungsstarken KI-Assistenten, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, HR-Berichte zu erstellen und intelligente Vorschläge für Einstellungsprozesse zu machen

ClickUp Limitierungen

Angesichts der umfangreichen Funktionen und Features kann es einige Zeit dauern, bis man sich mit der Oberfläche von ClickUp vertraut gemacht hat, was eine steile Lernkurve erfordert

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Mercer Mettl Assessments (Beste umfassende Online Assessment Plattform)

via {\an8}Mercer Mettl_ Mercer Mettl ist ein führender Akteur im Bereich der Talentbewertung und bietet einen breiten Bereich von Beurteilungen zur Bewertung von Kandidaten in verschiedenen Bereichen an. Von psychometrischen Beurteilungen bis hin zu Bewertungen der technischen Fähigkeiten bietet Mercer Mettl eine ganzheitliche Ansicht des Potenzials eines Kandidaten.

Dies macht es ideal für Unternehmen, die eine End-to-End-Plattform für die Einstellung und das Personalmanagement benötigen. Mercer Mettl ermöglicht die Durchführung von Remote-Assessments, die Überprüfung von Kandidaten und die Durchführung von Vorstellungsgesprächen, was für den digitalen Arbeitsplatz von heute von entscheidender Bedeutung ist.

Mercer Mettl beste Features

Sie erhalten eine All-in-One-Bewertungsplattform für Coding, Simulation, Proctored Assessment oder Online-Prüfung

Benutzerdefinierte Beurteilungen, die auf Ihre spezifischen Rollen und Branchenanforderungen abgestimmt sind

Integration in verschiedene HR-Tools und -Systeme mit Support für mehr als 20 Sprachen

Zugriff auf eine Bibliothek mit vorgefertigten Beurteilungen für Ihre Einstellungs-, L&D-Prozesse und wissenschaftlichen Beurteilungsprozesse

Mercer Mettl Limits

In Anbetracht der umfangreichen Features kann die Lernkurve steil sein, insbesondere wenn es darum geht, die Bewertung auf Ihre spezielle Branche oder Anwendung zuzuschneiden

Da die Software vollständig online betrieben wird, ist sie nicht in der Lage, Märkte zu bedienen, die erwarten, dass Mitarbeiterdaten und -informationen auf ihrer Plattform gehostet werden, insbesondere wenn es um die Installation vor Ort und den Speicher von Daten geht

Mercer Mettl Preise

Benutzerdefinierte Preise

Mercer Mettl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (41 Bewertungen)

via TestGorilla TestGorilla ist ein beliebtes Tool für die Bewertung von Code und technischen Fähigkeiten. Es ermöglicht Ihnen, einen Test von Grund auf zu erstellen und dabei verschiedene Bewertungstypen zu verwenden, einschließlich berufsbezogener Kompetenzbewertung, Simulation, kognitiver Fähigkeitstests, Persönlichkeitstests, Soft Skills und mehr.

Die umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Tests und die benutzerfreundliche Oberfläche machen es ideal für Teams, denen es an technischen oder fachlichen Kenntnissen in dem Bereich oder der Branche mangelt, für die sie Mitarbeiter einstellen.

Die besten Features von Test Gorilla

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Bewertungen für verschiedene Rollen und Branchen

Benutzerdefinierte Assessments über die Drag-and-Drop-Schnittstelle

Nutzen Sie Video-Interviews und Live-Proctoring-Optionen für Ihre Beurteilungen

Schnelle Integration in gängige HR-Systeme

Test Gorilla Einschränkungen

Limitierte Analysefähigkeiten im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Das Tool konzentriert sich hauptsächlich auf das Screening vor der Einstellung und nicht auf die umfassende Bewertung von Talenten, weshalb es sich nur für Personalverantwortliche oder Rekrutierungsteams eignet

Test Gorilla Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $75/Monat

: $75/Monat Pro: $115/Monat

Test Gorilla Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1150+ Bewertungen)

4.5/5 (1150+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (239 Bewertungen)

4. The Predictive Index (Bestes Tool zur Verhaltensbeurteilung)

via Der prädiktive Index Der Predictive Index oder PI Hires (das unternehmenseigene Tool zur Talentbewertung) ist ideal für die Bewertung von Bewerbern auf der Grundlage ihrer verhaltensbezogenen und kognitiven Fähigkeiten. Das Tool basiert auf über 60 Jahren verhaltenswissenschaftlicher Forschung und liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Personen mit anderen interagieren und an Aufgaben herangehen, und hilft Ihnen so, die beste Besetzung für Ihr Team zu finden.

Die besten Features des Predictive Index

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Verhaltensanalyse zur Ermittlung von Persönlichkeitsmerkmalen und Arbeitsstilen

Nutzen Sie die kognitive Bewertung, um die Lernfähigkeit zu messen

Bilden und entwickeln Sie Teams, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, mithilfe des Tools zur Talentoptimierung

Nutzen Sie API- und Integrationsoptionen mit verschiedenen HR-Systemen für nahtlose Workflows

Einschränkungen des Predictive Index

Konzentriert sich in erster Linie auf verhaltensbezogene und kognitive Beurteilungen, limitiert in anderen Bereichen

Erfordert Schulungen und eine steile Lernkurve, um die Möglichkeiten der Plattform voll auszuschöpfen

Preise des Predictive Index

Benutzerdefinierte Preise

Der Predictive Index Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (650 Bewertungen)

4.7/5 (650 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Alva (Bestes KI-Talentbewertungs-Tool)

via {\an8}Ich habe eine Idee Alva ist ein modernes Talent Assessment Tool für Teams, die Kandidaten schnell und präzise bewerten möchten. Es kombiniert von Experten entwickelte Persönlichkeits- und Logiktests mit fortschrittlicher KI und maschinellem Lernen, um verwertbare Erkenntnisse über das Potenzial eines Kandidaten in verschiedenen Bereichen zu gewinnen.

Alva beste Features

Nutzen Sie die KI-gestützten Persönlichkeits- und Logiktests, um eine schnelle Analyse und Rückmeldung zu einem Kandidaten zu erhalten

Beschleunigen Sie Ihre Beurteilungen durch eine schnelle Bewertung und Einstufung der Kandidaten

Nahtlose Integration mit verschiedenen HR-Tools und CRMs über integrierte APIs und Synchronisierungsoptionen

Alva-Einschränkungen

Eine relativ neue Plattform mit begrenzter Marktdurchdringung

Das abschließende Vertrauen in KI könnte für einige Organisationen ein Problem darstellen, insbesondere wenn es um Bewerberinformationen und Datenschutz geht

Alva-Preise

Grow : 429 $/Monat

: 429 $/Monat Scale : $799/Monat

: $799/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Alva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (12 Bewertungen)

4.1/5 (12 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

iMocha (Das umfassendste Tool zur Talentbewertung und -gewinnung)

via {iMocha_} Für alle, die schon lange im Feld der Humanressourcen tätig sind, ist iMocha ein vertrauter Name. Dieses umfassende Tool zur Talentbewertung und -akquise wird jetzt von KI unterstützt und bietet über 200 Taxonomien, mehr als 1500 Stellenprofile und mehr als 2500 Tests für Hard- und Soft Skills, aus denen Sie wählen können. Es bietet eine umfassende Suite von Bewertungen und tiefgreifende Analysen, die Personalverantwortlichen helfen, fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen.

iMocha beste Features

Bewertung eines breiten Bereichs von Fähigkeiten, von technischen Kenntnissen bis hin zu Soft Skills

Erstellen Sie benutzerdefinierte Beurteilungen, die den spezifischen Anforderungen der Stelle entsprechen

Nutzung von KI-gestützter Prüfung für eine sichere Testverwaltung

Generieren Sie detaillierte Leistungsanalysen und verwertbare Erkenntnisse

Nahtlose Integration in bestehende HR-Systeme für einen effizienten Workflow

iMocha-Einschränkungen

Komplexe Plattform mit einer steileren Lernkurve im Vergleich zu einigen Wettbewerbern

Es gibt keinen kostenlosen Plan, um das Tool auszuprobieren

iMocha Preise

Benutzerdefinierte Preise

iMocha-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (252 Bewertungen)

4.4/5 (252 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30 Bewertungen)

7. Testlify (Bestes Tool zur Testbewertung mit KI-gestützten Berichterstellungen und Analysen)

via Crozdesk Testlify ist ein hochmodernes Tool zur Bewertung von Tests, das die Informations- und Kommunikationsfähigkeiten von Bewerbern während des Einstellungsprozesses analysiert. Diese Beurteilungen sind detailliert und umfassen mehrere Parameter, die Sie selbst einstellen können. Da die Bewertung auf bestimmten vordefinierten Faktoren basiert, wird der gesamte Prozess objektiv und fair, so dass es keine voreingenommenen Entscheidungen im Einstellungsprozess gibt.

Testlify beste Features

Führen Sie ansprechende Video-Interviews mit verschiedenen Fragetypen durch

Bewerten Sie praktische Fähigkeiten durch interaktive Kompetenztests

Nutzung von KI-gestützter Analytik zur Bewertung der Kandidatenleistung

Nahtlose Integration in bestehende Einstellungsworkflows

Testlify-Einschränkungen

Bewerberbewertungen unterstützen nicht mehrere Sprachen

Limitierte Möglichkeiten für rollenbasierte Bewertungen

Testlify Preise

Starter : $49/Monat

: $49/Monat Basic : $149/Monat

: $149/Monat Business: $299/Monat

$299/Monat Premium: $749/Monat

Testlify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (125 Bewertungen)

4.8/5 (125 Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (29 Bewertungen)

8. HireVue (Beste KI-gesteuerte Bewertungs- und Video-Interview-Plattform)

via HireVue Eine weitere Plattform auf unserer Liste, die sich KI zunutze macht, ist HireVue. Diese digitale Plattform für Vorstellungsgespräche und Bewertungen nutzt KI-gesteuerte Technologie für das, was sie menschliche potenzielle Intelligenz nennt. Die Plattform ist ideal für die Durchführung von Video-Interviews und die Bereitstellung von detaillierten Beurteilungen und spielerischen Elementen, um den gesamten Prozess interessanter und spannender zu gestalten. Auf diese Weise können Sie nicht nur technisches Wissen oder Code-Fähigkeiten bewerten, sondern auch kognitive Fähigkeiten und Entscheidungskompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale und vieles mehr.

Hirevue beste Features

Nutzung von On-Demand-Video-Interviews mit verschiedenen Fragetypen, mit der Möglichkeit, bestehendevorlagen für Interviews für einen effizienten Prozess

Nutzen Sie gamifizierte Beurteilungen, um die kognitiven Fähigkeiten und die Persönlichkeit Ihrer Kandidaten zu bewerten

Zugriff auf KI-gestützte Analysen zur Bewertung von Bewerbern und eine schnelle Zusammenfassung der Fähigkeiten der einzelnen Kandidaten

Nahtlose Integration mit den wichtigsten HR-Systemen

Support für mehr als 45 Sprachen, damit Sie auf einen größeren Talentpool zugreifen können

Einschränkungen von Hirevue

Erfordert viel anfängliches Setup und Zeit für die benutzerdefinierte Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen

Die Konzentration auf Video-Interviews und spielerische Beurteilungen könnte für einige Unternehmen eine Einschränkung darstellen

Teuer im Vergleich zu einigen anderen Tools zur Talentbewertung

Preise von Hirevue

Essential: $35.000/Jahr

$35.000/Jahr Unternehmen : $75.000/Jahr

: $75.000/Jahr Premium: Benutzerdefinierte Preise

Hirevue Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (231 Bewertungen)

4.1/5 (231 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (47 Bewertungen)

9. Harver (Beste automatisierte Plattform für einen hochvolumigen Einstellungsprozess)

via Harver Unternehmen müssen oft schnell neue Mitarbeiter einstellen, um ihre Ressourcen an die Marktnachfrage anzupassen. Aber wenn man in dieser Blitzkrieg-Manier einstellt, bedeutet die Suche nach dem richtigen Talent oft, dass man schnelle Entscheidungen treffen muss, die vielleicht nicht die richtigen sind. Mit Harver erhalten Sie eine flexible Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Talententscheidungen zu optimieren, indem sie Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, um Ihnen die Auswahl der richtigen Kandidaten zu erleichtern.

Das Tool nutzt eine Kombination aus Bewertungen, Video-Interviews, Referenzprüfungen und einem Bewertungssystem, um den Einstellungsprozess zu beschleunigen und dennoch datengestützte, präzise Entscheidungen zu treffen. Dies macht es zu einer beliebten Wahl für Unternehmen, die ein hohes Volumen an Bewerbern einstellen müssen.

Härtere beste Features

Führen Sie umfassende Bewertungen durch, einschließlich Video-Interviews, Überprüfungen vor der Einstellung und Hintergrundüberprüfungen

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Einstellungsentscheidungen zu optimieren und den Prozess der Bewerberbewertung zu beschleunigen

Erhalten Sie eine benutzerfreundliche Bewertungsplattform, die von Bewerbern mit unterschiedlichem Hintergrund einfach genutzt werden kann

Härtere Limits

Die Genauigkeit der einzelnen Kandidaten hängt von der Vollständigkeit der bereitgestellten Daten ab, die nicht immer die richtigen Ergebnisse projizieren

Die Erstellung benutzerdefinierter Beurteilungen und Schulungen erfordert zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand, was insbesondere für Unternehmen, die schnelle Entscheidungen treffen wollen, eine Herausforderung darstellt

Die Konzentration auf die Rekrutierung großer Mengen kann die Eignung für Nischenrollen limitieren

Höhere Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Harver-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (171 Bewertungen)

4.6/5 (171 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Prevue (Beste Talentbewertungs- und Entwicklungsplattform)

via Vorab Prevue Skills ist eine spezielle Bewertungs- und Screening-Suite, die von Prevue HR, der umfassenden HR-Lösung des Unternehmens, angeboten wird. Wie die meisten Assessment-Tools ermöglicht Prevue Skills das Testen der Kenntnisse eines Bewerbers auf der Grundlage von Arbeitssimulationstests, die auf bestimmte Branchen und Rollen zugeschnitten sind. Das Tool verfügt über mehr als 500 Talentbewertungen und ermöglicht es Ihnen, die richtige Auswahl für Ihr Unternehmen zu treffen HR Ziele .

Auf diese Weise können Bewerber auf verschiedenen Ebenen bewertet werden, darunter kognitive Fähigkeiten, Persönlichkeit und Fertigkeiten. Außerdem stellt es Entwicklungsressourcen zur Verfügung, die den Mitarbeitern helfen, im Unternehmen zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Die besten Features von Prevue

Erstellen Sie Tests zu kognitiven Fähigkeiten, um Problemlösungs- und Argumentationsfähigkeiten zu messen

Auswertung von Persönlichkeitstests, um die Verhaltensstile Ihrer Kandidaten zu verstehen

Erstellen Sie spezialisierte Kompetenztests, um berufsspezifische Kompetenzen anhand realer Szenarien zu bewerten

Stimmen Sie Kandidaten auf ein bestimmtes Stellenprofil ab und geben Sie einen klaren Hinweis darauf, wie gut sie zu den Anforderungen des Unternehmens passen

Nutzung der Talententwicklungsressourcen für Mitarbeiterwachstum und Coaching, sobald der Kandidat eingestellt und Teil Ihrer Organisation ist

Einschränkungen im Voraus

Benutzer haben festgestellt, dass Prevue Skills nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit anderen HR-Tools oder ATS-Systemen bietet, was es unbequem macht, wenn Sie die End-to-End-HR-Lösung des Unternehmens nicht nutzen möchten

Prevue-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Prevue-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53 Bewertungen)

4.5/5 (53 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (64 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Auswahl von Bewerbern mit dem besten Talent Assessment Tool

Die Wahl der richtigen Tools zur Talentbewertung ist entscheidend für eine effektive Personalauswahl. Es gibt zwar verschiedene Optionen, aber es ist wichtig, eine Plattform zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht und von der gesamten Personalabteilung angenommen wird. ClickUp zeichnet sich als umfassende Lösung aus, die diesen Prozess vereinfacht.

Als All-in-One-Produktivitätsplattform rationalisiert ClickUp Ihren gesamten HR-Workflow, von der Rekrutierung bis zur leistungsmanagement . Dank der anpassbaren Features, der Zusammenarbeit in Echtzeit und der zuverlässigen Berichterstellung können Sie fundierte Entscheidungen treffen und das Wachstum Ihres Geschäfts vorantreiben. Testen Sie ClickUp noch heute .