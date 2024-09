Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams: Was ist der Unterschied?

Egal, ob Sie ein kleines Projektteam leiten oder mit mehreren Teams in einem großen Unternehmen arbeiten, die kommunikation im Team die von Ihnen gewählten tools können über Ihre Produktivität entscheiden.

Aber nicht jedes Tool bietet die gleichen Features oder Vorteile, und wie entscheiden Sie sich bei so vielen Optionen für das richtige? Zwei der beliebtesten Kommunikationstools sind Yammer (jetzt Viva Engage) und Microsoft Teams.

Yammer konzentriert sich auf den Aufbau starker interner Gemeinschaften und die Sicherstellung einer breiten Kommunikation im gesamten Unternehmen und hilft neuen Mitarbeitern, Verbindungen herzustellen und Ideen freizugeben. Microsoft Teams hingegen ist auf Echtzeit-Zusammenarbeit ausgerichtet und bietet leistungsstarke Tools für Team Meetings, Chats und das Freigeben von Dateien.

In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Features, Preise und einzigartigen Vorteile von Yammer und Microsoft Teams untersuchen, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Was ist Yammer (Viva Engage)?

über Microsoft Yammer, das kürzlich in Viva Engage umbenannt wurde, ist Ihr Tool für soziale Netzwerke, um Ihr gesamtes Unternehmen zu vereinen. Die Integration in Microsoft 365, die Möglichkeit, Dokumente direkt auf der Plattform zu bearbeiten, und die flexiblen Gruppenoptionen machen es zu einem vielseitigen kommunikations-Tool für den Arbeitsplatz .

Stellen Sie sich eine Plattform vor, auf der Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen problemlos an Unterhaltungen teilnehmen, Ideen freigeben und gemeinsam an Projekten arbeiten können. Das ist Yammer für Sie - eine Verbindung zwischen allen Mitarbeitern Ihres Unternehmens, egal wo sie sich befinden.

Yammer Features

Yammer (Viva Engage) verfügt über Features, die die Kommunikation verbessern und eine starke Unternehmenskultur aufbauen. Lassen Sie uns herausfinden, was es zu einem herausragenden tool macht:

1. Soziales Netzwerk für Unternehmen

Yammer verwandelt Ihr gesamtes Unternehmen in eine blühende Gemeinschaft. Es ist wie ein soziales Netzwerk nur für Ihren Arbeitsplatz, in dem jeder mühelos Verbindung aufnehmen und kommunizieren kann. Dieses Feature ist ideal, um Silos aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass alle auf dem Laufenden sind.

Ein Beispiel: Ein Marketing-Team in New York kann ganz einfach Kampagnenideen freigeben und Feedback vom Produktteam in London einholen, um sicherzustellen, dass alle an einem Strang ziehen.

2. Integration mit Microsoft 365

Eines der besten Features von Yammer ist die nahtlose Integration in Microsoft 365. Sie können ein Word-Dokument bearbeiten, gemeinsam an Excel-Tabellen arbeiten und Dateien direkt in Yammer freigeben. Durch diese Integration bleibt alles zentralisiert, was die Zusammenarbeit reibungsloser und effizienter macht.

Ein Beispiel: Ihr Finanzteam kann in Echtzeit an einer Budgettabelle zusammenarbeiten, ohne die Yammer-Plattform zu verlassen.

3. Private und öffentliche Gruppen

Müssen Sie sensible Informationen besprechen? Erstellen Sie private Gruppen. Möchten Sie spannende Neuigkeiten freigeben oder eine Diskussion starten, an der sich jeder beteiligen kann? Entscheiden Sie sich für eine öffentliche Gruppe. Die Flexibilität von Yammer mit privaten und öffentlichen Gruppen bedeutet, dass Sie Unterhaltungen auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.

Instanz kann eine private Gruppe für vertrauliche HR-Diskussionen verwendet werden, während eine öffentliche Gruppe für Ankündigungen oder soziale Aktivitäten für das gesamte Unternehmen genutzt werden kann.

Yammer Preise

Free

Microsoft 365 Business Basic: $6/Benutzer pro Monat

$6/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer pro Monat

$12,50/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Premium: $22/Benutzer pro Monat

$22/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/Benutzer pro Monat

Was ist Microsoft Teams?

über Microsoft Microsoft Teams ist ein leistungsfähiges Kommunikationstool zur Verbesserung der Kommunikation und des Projektmanagements. Es integriert sich nahtlos in Microsoft 365 und ist damit ideal für Kollegen, die in Verbindung bleiben, Dateien freigeben und effizient zusammenarbeiten müssen.

Teams sorgt dafür, dass alle auf der gleichen Seite stehen, egal ob Sie im Büro oder per Fernzugriff arbeiten.

Microsoft Teams Features

Microsoft Teams bietet eine Reihe von Features, die Folgendes verbessern kommunikation im Team und Zusammenarbeit. Hier ein Blick auf einige der Schlüssel-Funktionen:

1. Kommunikation in Echtzeit

Microsoft Teams eignet sich hervorragend für die Kommunikation in Echtzeit. Ihr Team kann über Chats, Videoanrufe oder Meetings in Verbindung bleiben und sofort zusammenarbeiten.

Ein Beispiel: Ein Projektteam kann einen schnellen Videoanruf starten, um dringende Angelegenheiten zu besprechen, oder die Chat-Funktion für alltägliche Unterhaltungen nutzen.

2. Integration mit anderen Apps

Teams kann in verschiedene Anwendungen von Drittanbietern und Microsoft 365-Tools integriert werden. Sie können auf OneDrive als lösung zum Freigeben von Dateien sie können SharePoint für die Dokumentenverwaltung nutzen und sogar mit anderen Anwendungen wie Trello oder Asana integrieren.

Instanz kann Ihr Team zum Beispiel an in OneDrive gespeicherten Dokumenten zusammenarbeiten, ohne die Teams App zu verlassen.

3. Kanäle und Registerkarten

Teams organisiert Unterhaltungen in Kanälen und erleichtert so die Verwaltung von Diskussionen zu bestimmten Themen. Sie können auch Registerkarten für den schnellen Zugriff auf wichtige Tools und Dokumente hinzufügen.

Ein Beispiel: Ein Marketing-Team könnte separate Kanäle für Social-Media-Kampagnen, die Erstellung von Inhalten und Analysen haben, jeweils mit entsprechenden Registerkarten für den einfachen Zugriff.

Microsoft Teams Preise

Free

Microsoft Teams Essentials: $1,39/Benutzer pro Monat

$1,39/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Basic: 1,76 $/Benutzer pro Monat

1,76 $/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Standard: 9,33 $/Benutzer pro Monat

Auch gelesen: Unverzichtbare MS Teams-Hacks!

Yammer vs. Microsoft Teams: Features im Vergleich

Nachdem wir nun die einzelnen Features und Preise von Yammer (Viva Engage) und Microsoft Teams untersucht haben, wollen wir sie miteinander vergleichen, um herauszufinden, welche Plattform besser zu Ihrem Unternehmen passt.

Hier ist ein kurzer Vergleich der wichtigsten Features:

Feature Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Soziales Netzwerk für Unternehmen Ja Nein Echtzeitkommunikation Nein Ja Private & öffentliche Gruppen Ja Ja Integration mit Microsoft 365 Ja Ja Kanäle und Registerkarten Nein Ja Integration mit Apps von Drittanbietern Nein Ja Freigeben von Dateien Ja Ja Videoanrufe Nein Ja Aufgabenverwaltung Nein Ja Persistentes Chatten Nein Ja Terminplanung für Meetings Nein Ja Zusammenarbeit an Dokumenten Ja Ja Anpassbare Benachrichtigungen Nein Ja Mobile App Ja Ja Sicherheit & Compliance Ja Ja KI-Funktionen Nein Ja

Yammer vs. Teams: Schneller Vergleich

Lassen Sie uns diese Features im Detail vergleichen:

Feature #1: Kommunikationsstil

Yammer (Viva Engage) konzentriert sich auf den Aufbau eines sozialen Netzwerks innerhalb der Organisation und eignet sich daher ideal für eine breite Kommunikation und Beteiligung. Es ist perfekt, um Updates freizugeben, an Unterhaltungen teilzunehmen und ein Gefühl der Gemeinschaft zu schaffen

konzentriert sich auf den Aufbau eines sozialen Netzwerks innerhalb der Organisation und eignet sich daher ideal für eine breite Kommunikation und Beteiligung. Es ist perfekt, um Updates freizugeben, an Unterhaltungen teilzunehmen und ein Gefühl der Gemeinschaft zu schaffen Microsoft Teams eignet sich hervorragend für die Kommunikation in Echtzeit, mit Tools für Instant Messaging, Videoanrufe und Meetings. Es ist die erste Wahl für Teams, die eine schnelle, synchrone Zusammenarbeit benötigen

Gewinner: Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn es um Echtzeitkommunikation geht, ist Microsoft Teams der Gewinner. Wenn Sie die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern möchten, ist Yammer die bessere Wahl. Diese Runde endet also mit einem Unentschieden

Feature #2: Integration und Zusammenarbeit

Yammer (Viva Engage) ist nahtlos in Microsoft 365 integriert und ermöglicht es Benutzern, innerhalb der Plattform gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Es eignet sich hervorragend zum Freigeben und Bearbeiten von Dateien wie Word-Dokumenten und Excel-Tabellen

ist nahtlos in Microsoft 365 integriert und ermöglicht es Benutzern, innerhalb der Plattform gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Es eignet sich hervorragend zum Freigeben und Bearbeiten von Dateien wie Word-Dokumenten und Excel-Tabellen Microsoft Teams lässt sich ebenfalls in Microsoft 365 integrieren und bietet zusätzliche Integrationen mit verschiedenen Apps von Drittanbietern, was es für verschiedene Workflows und Projektmanagement-Aufgaben sehr vielseitig macht. Darüber hinaus bietet Microsoft Teams mehrerevorlagen für Kommunikationspläne um die Kommunikation im Team zu rationalisieren und zu standardisieren

Gewinner: Microsoft Teams, für seine umfangreichen Integrationen und Vielseitigkeit.

Feature #3: Gruppen- und Kanalmanagement

Yammer (Viva Engage) ermöglicht die Erstellung von privaten und öffentlichen Gruppen, was sich hervorragend für eine maßgeschneiderte Kommunikation eignet. Es fehlt jedoch ein strukturierter Ansatz für die Verwaltung spezifischer Unterhaltungen in Projekten

ermöglicht die Erstellung von privaten und öffentlichen Gruppen, was sich hervorragend für eine maßgeschneiderte Kommunikation eignet. Es fehlt jedoch ein strukturierter Ansatz für die Verwaltung spezifischer Unterhaltungen in Projekten Microsoft Teams organisiert Diskussionen in Kanälen, was die Verwaltung und Verfolgung von Unterhaltungen zu bestimmten Themen erleichtert. Die zusätzlichen Registerkarten ermöglichen einen schnellen Zugriff auf relevante Tools und Dokumente

Gewinner: Microsoft Teams für den organisierten Ansatz und die einfache Verwaltung projektspezifischer Unterhaltungen.

Feature #4: Aufgabenverwaltung

Yammer (Viva Engage) enthält keine Features zur Aufgabenverwaltung. Es konzentriert sich mehr auf die Kommunikation und soziale Vernetzung innerhalb der Organisation

enthält keine Features zur Aufgabenverwaltung. Es konzentriert sich mehr auf die Kommunikation und soziale Vernetzung innerhalb der Organisation Microsoft Teams ist mit Microsoft Planner und anderen Tools zur Aufgabenverwaltung integriert und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben direkt auf der Plattform zu erstellen, zuzuweisen und zu verfolgen. Dies macht es zu einer geeigneten Option für diejenigen, dietools für die asynchrone Kommunikation Gewinner: Microsoft Teams, für seine integrierten Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben.

Yammer vs. Microsoft Teams auf Reddit

Wir haben Reddit besucht, um herauszufinden, wie die Diskussion zwischen Yammer und Teams ausgeht. Wenn Sie auf Reddit nach 'Yammer vs. Teams' suchen, sind sich viele Benutzer einig, dass Microsoft Teams eine umfassendere Palette von Features für echtzeit-Zusammenarbeit und Kommunikation:

Wir verwenden es für die Kommunikation mit anderen Teams, wenn wir Änderungen in der IT erledigen

Redditor

Andere Reddit-Benutzer betonen, wie positiv sich Microsoft Teams auf ihren Workflow und ihre Produktivität ausgewirkt hat:

Teams ist eine der seltenen Software, die wirklich nützlich zu sein scheint und meine Arbeit zum Besseren verändert

Redditor

Viele Benutzer schätzen Microsoft Teams für seine Integration mit anderen Microsoft 365-Tools und seine Fähigkeit, verschiedene Aspekte des Projektmanagements zu behandeln, was es zu einer vielseitigen Wahl für viele Organisationen macht.

Andererseits wird Yammer (Viva Engage) oft für seine Social-Networking-Funktionen in großen Organisationen gelobt. Benutzer notieren, dass Yammer-Gruppen besonders effektiv sind, wenn es darum geht, eine abteilungsübergreifende Gemeinschaft aufzubauen und die Gemeinschaft und offene Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen zu fördern, was für ein unternehmensweites Engagement unerlässlich ist.

Wenn es jedoch um die alltägliche Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement geht, wird auf Reddit Microsoft Teams als das effektivere Tool favorisiert.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Yammer vs. Microsoft Teams

Yammer und Microsoft Teams haben zwar beide ihre Stärken, ClickUp **bietet eine umfassende Lösung, die die Kommunikation, die Zusammenarbeit und das Projektmanagement an einem einzigen Ort verbessert

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die perfekte Wahl für Ihr Unternehmen sein könnte:

1. ClickUp's Vorteil Nr. 1: Chat-Ansicht

Bleiben Sie in Verbindung und verbessern Sie die Kommunikation mit ClickUp Chat View ClickUp's Chat-Ansicht ermöglicht eine nahtlose Echtzeit-Kommunikation innerhalb von Teams. Ähnlich wie bei Microsoft Teams können Sie sofort mit Teammitgliedern chatten, Updates freigeben und alle auf dem gleichen Stand halten, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Dieses Feature stellt sicher, dass schnelle Diskussionen und wichtige Nachrichten nie verpasst werden, verbessert die Koordination im Team und fördert das Engagement.

Hier sind einige zusätzliche Features:

ClickUp @mentions und Aufgaben zuweisen: Markieren Sie bestimmte Personen oder Aufgaben, um sie direkt anzusprechen

Aufgaben zuweisen: Markieren Sie bestimmte Personen oder Aufgaben, um sie direkt anzusprechen Textformatierung: Verwenden Sie Fett- und Kursivdruck, Listen und Code-Blöcke, um die Klarheit der Nachricht zu verbessern

Verwenden Sie Fett- und Kursivdruck, Listen und Code-Blöcke, um die Klarheit der Nachricht zu verbessern Anhänge : Geben Sie Dateien, Bilder und andere Medien direkt im Chat frei

: Geben Sie Dateien, Bilder und andere Medien direkt im Chat frei Unverknüpfte Links : Zeigen Sie verknüpfte Inhalte in der Vorschau an, ohne den Chat zu verlassen

: Zeigen Sie verknüpfte Inhalte in der Vorschau an, ohne den Chat zu verlassen Emojis und Reaktionen: Gefühle ausdrücken und schnelles Feedback geben

Gefühle ausdrücken und schnelles Feedback geben /Slash-Befehle : Verwenden Sie Verknüpfungen für gängige Aktionen wie das Erstellen von Aufgaben oder die Suche nach Informationen

Verwenden Sie Verknüpfungen für gängige Aktionen wie das Erstellen von Aufgaben oder die Suche nach Informationen Integrationen: Verbindung mit anderen tools wie Slack, Google Drive und mehr

2. ClickUp's Vorteil #2: Clips

Verbessern Sie die Kommunikation im Team, ermöglichen Sie detaillierte Videonachrichten für die asynchrone Zusammenarbeit mit ClickUp Clips ClickUp Clips feature ermöglicht das Erstellen und Freigeben von Video-Nachrichten. Dies ist ein leistungsstarkes Feature für die asynchrone Kommunikation, das es Mitgliedern des Teams ermöglicht, detaillierte Erklärungen oder Aktualisierungen zu geben, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann. Es ist wie ein virtueller Meeting-Raum, in dem sich jeder nach seinem eigenen Zeitplan informieren kann. Dies ist besonders nützlich für entfernte Teams oder solche, die sich in unterschiedlichen Zeitzonen befinden.

Hier erfahren Sie, wie die ClickUp Clips Features Ihnen helfen können:

Bildschirmaufnahmen: Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Aufgaben zu demonstrieren, Konzepte zu erklären oder Bildmaterial freizugeben

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Aufgaben zu demonstrieren, Konzepte zu erklären oder Bildmaterial freizugeben Sprachnachrichten: Aufzeichnung von Audionachrichten für schnelle und informelle Kommunikation

Aufzeichnung von Audionachrichten für schnelle und informelle Kommunikation Aufgabenintegration: Clips können einfach an bestimmte Aufgaben angehängt werden, um Kontext und Referenz zu erhalten

Clips können einfach an bestimmte Aufgaben angehängt werden, um Kontext und Referenz zu erhalten KI-Transkription: Automatische Transkription Ihrer Clips für Suchbarkeit und Zugänglichkeit

Automatische Transkription Ihrer Clips für Suchbarkeit und Zugänglichkeit Freigeben und Zusammenarbeit: Teilen Sie Clips mit Mitgliedern Ihres Teams oder externen Mitarbeitern

Teilen Sie Clips mit Mitgliedern Ihres Teams oder externen Mitarbeitern Kommentare und Feedback: Hinterlassen Sie Kommentare direkt auf Clips für Diskussionen und Vorschläge

3. Der Clou von ClickUp #3: Kommentare zuweisen

Verwandeln Sie Kommentare in umsetzbare Aufgaben mit dem ClickUp Assign Comments

Mit ClickUp Kommentare zuweisen können Sie Kommentare direkt in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Dieses Feature stellt sicher, dass wichtige Notizen und Vorschläge nicht in langatmigen Unterhaltungsthreads verloren gehen. Durch die Umwandlung von Kommentaren in Aufgaben stellen Sie sicher, dass jedes Feedback nachverfolgt und bearbeitet wird, was die Verantwortlichkeit und die Durchsetzung von Projekten verbessert.

Die wichtigsten Features von ClickUp Assign Comments sind:

Direkte Zuweisung: Zuweisung von Kommentaren an Einzelpersonen zur klaren Delegation von Aufgaben

Zuweisung von Kommentaren an Einzelpersonen zur klaren Delegation von Aufgaben Aufgabenkontext: Kommentare werden an bestimmte Aufgaben angehängt, um die Übereinstimmung mit den Zielen des Projekts sicherzustellen

Kommentare werden an bestimmte Aufgaben angehängt, um die Übereinstimmung mit den Zielen des Projekts sicherzustellen Benachrichtigungen: Zugewiesene Teammitglieder erhalten Benachrichtigungen, damit sie rechtzeitig informiert werden

Zugewiesene Teammitglieder erhalten Benachrichtigungen, damit sie rechtzeitig informiert werden Nachverfolgung: Verfolgen Sie den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass die Aufgaben abgeschlossen sind

Verfolgen Sie den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass die Aufgaben abgeschlossen sind Zusammenarbeit: Erleichterung der Teamarbeit und Verbesserung der Kommunikation

ClickUp bietet verschiedene andere einzigartige Features, die die Zusammenarbeit und Produktivität Ihres Teams erheblich verbessern können, wie zum Beispiel:

ClickUp Whiteboards

Visuelle Zusammenarbeit und effektives Brainstorming mit ClickUp Whiteboards

Visuelle Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit ClickUp Whiteboards . Dieses Feature eignet sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen, Planung und visuelle Projektabbildung und hilft Teams, ihre Ideen und Arbeitsabläufe zu visualisieren.

Hier sind einige andere Features:

Unbegrenzte Leinwand: Arbeiten Sie auf einer großen, erweiterbaren Leinwand ohne Limits

Arbeiten Sie auf einer großen, erweiterbaren Leinwand ohne Limits Drawing tools: Verwenden Sie Stifte, Marker und Formen, um visuelle Darstellungen zu erstellen

Verwenden Sie Stifte, Marker und Formen, um visuelle Darstellungen zu erstellen Stickies : Fügen Sie Notizen oder Ideen in Form von Haftnotizen hinzu

: Fügen Sie Notizen oder Ideen in Form von Haftnotizen hinzu Bilder und Dateien: Einfügen von Bildern, Dokumenten oder anderen Medien

Einfügen von Bildern, Dokumenten oder anderen Medien Zusammenarbeit : Arbeiten Sie in Echtzeit mit mehreren Mitgliedern Ihres Teams

: Arbeiten Sie in Echtzeit mit mehreren Mitgliedern Ihres Teams Integration: Verbindung mit anderen ClickUp Features für einen nahtlosen Workflow

ClickUp Kollaborations-Erkennung

Sorgen Sie für einen reibungslosen, koordinierten Aufwand mit ClickUp Collaboration Detection

Vermeiden Sie sich überschneidende Arbeiten mit Erkennung von Kollaboration in ClickUp . Dieses Feature macht ein Mitglied eines Teams darauf aufmerksam, wenn jemand anderes an der gleichen Aufgabe arbeitet, und sorgt so für einen reibungsloseren, besser koordinierten Aufwand.

Es kann Ihnen helfen:

Gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten mit anderen

von Dokumenten mit anderen Detaillierte Ansichten von Benutzeraktionen, einschließlich Kommentare zu Aufgaben, das Freigeben von Dateien und den Austausch von Nachrichten

von Benutzeraktionen, einschließlich Kommentare zu Aufgaben, das Freigeben von Dateien und den Austausch von Nachrichten Ein besseres Verständnis für die Zusammenarbeit verschiedener Teams oder Einzelpersonen

Warum ClickUp den Unterschied macht

**ClickUp kombiniert die besten Features der sozialen Netzwerke von Yammer, der Echtzeitkommunikation von Microsoft Teams und der leistungsstarken Tools für das Projektmanagement. Das bedeutet, dass Sie nicht mit mehreren Apps jonglieren müssen - alles, was Sie brauchen, befindet sich an einem Ort

Verbesserte Produktivität: Durch die Integration von Kommunikations-, Aufgabenmanagement- und Collaboration-Tools trägt ClickUp zur Rationalisierung von Workflows bei und reduziert den Zeitaufwand für den Wechsel zwischen zwei Plattformen

Durch die Integration von Kommunikations-, Aufgabenmanagement- und Collaboration-Tools trägt ClickUp zur Rationalisierung von Workflows bei und reduziert den Zeitaufwand für den Wechsel zwischen zwei Plattformen Anpassung und Flexibilität: ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihren Workspace an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben verwalten, gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder Projekte planen - mit ClickUp können Sie die Workflows einstellen, die für Sie am besten funktionieren

ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihren Workspace an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben verwalten, gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder Projekte planen - mit ClickUp können Sie die Workflows einstellen, die für Sie am besten funktionieren Bessere Abstimmung im Team : Features wie die Chat-Ansicht, Clips und das Zuweisen von Kommentaren sorgen dafür, dass alle Mitglieder des Teams auf derselben Seite stehen, wodurch Missverständnisse vermieden werden und sichergestellt wird, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen und auf dieselben Ziele hinarbeiten

: Features wie die Chat-Ansicht, Clips und das Zuweisen von Kommentaren sorgen dafür, dass alle Mitglieder des Teams auf derselben Seite stehen, wodurch Missverständnisse vermieden werden und sichergestellt wird, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen und auf dieselben Ziele hinarbeiten Skalierbarkeit: Ob Sie nun ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp lässt sich mit Ihnen skalieren. Dank des breiten Bereichs an Features und benutzerdefinierten Optionen eignet sich ClickUp für Teams jeder Größe und stellt sicher, dass Sie wachsen können, ohne aus Ihren Tools herauszuwachsen

Verwalten Sie die gesamte Kommunikation und Aktualisierungen innerhalb eines einzigen ClickUp-Workspace

Die Auswahl des richtigen Tools für Ihr Team ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Kommunikation, der Zusammenarbeit und der allgemeinen Produktivität. Yammer (Viva Engage) und Microsoft Teams bieten jeweils einzigartige Features, die auf unterschiedliche organisatorische Anforderungen abgestimmt sind. Yammer eignet sich hervorragend für den Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls in großen Organisationen, während Microsoft Teams perfekt für die Zusammenarbeit in Echtzeit und das Projektmanagement geeignet ist.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer Yammer- oder Microsoft Teams-Alternative die das Beste aus beiden Welten vereint, ist ClickUp die ideale Wahl. **ClickUp bietet ein leistungsstarkes Kommunikationstool, umfassende Features für das Projektmanagement und nahtlose Funktionen für die Zusammenarbeit in einer Plattform Anmeldung bei ClickUp und bringen Sie Ihre Zusammenarbeit und Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe!