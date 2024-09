Vorlagen für Formulare zur Mitgliedschaft zur Vereinfachung Ihrer Anmeldung

Mit einem Wert der Abonnement-Industrie in Höhe von 593 Milliarden Dollar das Anmeldevolumen ist für viele Unternehmen der deutlichste Indikator für Wachstum und wiederkehrende Einnahmen. Dennoch, über 77% der Geschäfte haben Schwierigkeiten, Mitglieder zu halten und zu gewinnen.

Als Ausgangspunkt für Ihre Kunden geben die Formulare für die Mitgliedschaft den Ton und die Stimmung Ihrer Marke an. Die Verbesserung und Standardisierung Ihres Registrierungsprozesses ist der perfekte Einstieg und erfordert nur wenige effektive tools.

Dabei helfen Ihnen Vorlagen für Formulare mit vorgefertigten Frameworks.

Dieser Blog befasst sich mit den grundlegenden Konzepten von Formularvorlagen für Mitglieder und den Schlüsselaspekten ihrer effektiven Nutzung. Anschließend stellen wir Ihnen 10 gebrauchsfertige Vorlagen vor, mit denen Sie sofort loslegen können.

Was sind Vorlagen für Formulare für die Mitgliedschaft?

Vorlagen für Mitgliedschaftsformulare sind standardisierte Rahmen für die Erfassung wichtiger Daten und die Aufnahme neuer Mitglieder mit vorausgefüllten Datenfeldern.

Hier sind die Hauptzwecke von Formularvorlagen für die Mitgliedschaft:

Erfassen und Speichern wichtiger Daten von Mitgliedern und Interessenten

Prognostizieren des Umsatzwachstums und Verwalten von Anträgen. Vorlagen ermöglichen auch eine effiziente Nachverfolgung von Metriken wie der Bearbeitungszeit von Anträgen und dem Wert der Kundenlebensdauer

Einsparung von Zeit und Ressourcen durch Rationalisierung des Anmeldeprozesses

Verbessern Sie die Konsistenz beim Ausfüllen und Verarbeiten von Formularen durch einen standardisierten Ansatz

Professionelle Darstellung der Marke und des Themas eines Geschäfts in jedem Formular für die Mitgliedschaft

Stärkung und Anpassung der Produkt- und Marketingstrategie auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den Antworten

In dieser kurzen Übersicht finden Sie die Schlüsselaspekte einer Vorlage für ein Formular zur Mitgliedschaft.

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft aus?

Um den größtmöglichen Wert aus Ihrer Vorlage für ein Mitgliedschaftsformular zu ziehen, müssen die folgenden Schlüsselaspekte in die Formulare der Geschäfte integriert werden:

Nur wesentliche Informationen erfassen: Die Datenerfassung limitieren und nur das Nötigste angeben, indem der Zweck jedes Feldes hervorgehoben wird. So wird vermieden, dass potenzielle Mitglieder mit übermäßigen Fragen überfordert werden

Die Datenerfassung limitieren und nur das Nötigste angeben, indem der Zweck jedes Feldes hervorgehoben wird. So wird vermieden, dass potenzielle Mitglieder mit übermäßigen Fragen überfordert werden Formularvorlagen mit logischem Flow gestalten: Eine klare Reihenfolge führt die Benutzer reibungslos durch den Prozess. Das macht es auch Ihrem Team leicht, die Informationen der Mitglieder zu verarbeiten und zu organisieren

Eine klare Reihenfolge führt die Benutzer reibungslos durch den Prozess. Das macht es auch Ihrem Team leicht, die Informationen der Mitglieder zu verarbeiten und zu organisieren Verwenden Sie Dropdown-Listen: Dieses Feature spart Platz auf Ihrem Formular und vermeidet Unordnung, wenn Benutzer aus zahlreichen Optionen auswählen müssen. Dropdown-Listen sind hilfreich für Formularfelder wie Geschlecht und Art der Mitgliedschaft

Dieses Feature spart Platz auf Ihrem Formular und vermeidet Unordnung, wenn Benutzer aus zahlreichen Optionen auswählen müssen. Dropdown-Listen sind hilfreich für Formularfelder wie Geschlecht und Art der Mitgliedschaft Einbindung von bedingter Logik: Eine weitere benutzerdefinierte Anpassung, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht, ist logikbasierter Code, der relevante Fragen auf der Grundlage früherer Antworten anzeigt

Eine weitere benutzerdefinierte Anpassung, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht, ist logikbasierter Code, der relevante Fragen auf der Grundlage früherer Antworten anzeigt Optimierung für mobile Geräte: Stellen Sie sicher, dass das Formular auf verschiedenen Geräten ansprechbar und benutzerfreundlich ist

Stellen Sie sicher, dass das Formular auf verschiedenen Geräten ansprechbar und benutzerfreundlich ist Fehlerbehandlung: Bieten Sie klare Fehlermeldungen für ungültige Einträge, um Fehler zu vermeiden

Abgesehen von diesen Aspekten gibt es noch einige wichtige Praktiken, die zur Verbesserung der Markenwahrnehmung beitragen:

Datenschutz: Geben Sie klar und deutlich an, wie die Daten der Mitglieder verwendet und geschützt werden

Geben Sie klar und deutlich an, wie die Daten der Mitglieder verwendet und geschützt werden Dankeschön-Seite: Bieten Sie eine Bestätigungsnachricht und die nächsten Schritte nach erfolgreicher Übermittlung an

Bieten Sie eine Bestätigungsnachricht und die nächsten Schritte nach erfolgreicher Übermittlung an Fortschrittsindikatoren einfügen: Zeigen Sie den Benutzern, wie weit sie im Formular vorangeschritten sind. Dies ist eine großartige Methode, um Vertrauen aufzubauen und die Zahl der Abbrüche zu verringern

10 ansprechende und effektive Formulare für die Mitgliedschaft

Obwohl es hilfreich ist, die Grundlagen eines Formulars für Mitglieder zu verstehen, ist es am besten, sich mit ein paar Vorlagen auszustatten, um sich die Zeit und Mühe zu ersparen, sie von Grund auf zu erstellen. ClickUp , ein Branchenexperte für Projektmanagement, erleichtert dies mit seinen integrierten Formular tools.

Zusätzlich zu den Features von ClickUp finden Sie hier zehn effektive Vorlagen für Formulare, die wir zusammengestellt haben, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

1. ClickUp Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft

ClickUp Formular Vorlage für die Mitgliedschaft

Für diejenigen, die ein umfassendes Formular für die Mitgliedschaft erstellen möchten, ohne dabei auf Ästhetik zu verzichten, ist das ClickUp Formular Vorlage für die Mitgliedschaft ist das perfekte All-in-One-Formular-Framework.

Hier sind die wichtigsten Features, die dieses gebrauchsfertige Formular-Framework ideal für alles machen, was mit Mitgliedschaft zu tun hat:

Rationalisiert den Prozess des Ausfüllens von Formularen mit seinen anpassbaren, vorausgefüllten Datenfeldern

Konsolidiert eine große Menge an Informationen in einem einzigen undkostenlose Datenbank* Organisiert die Eingaben nach Ihren benutzerdefinierten Vorgaben und vereinfacht die Überprüfung und Bearbeitung. Sie können Daten nach Mitgliedschaftsarten (neu, aktiv usw.) und Phasen (in Prüfung, anstehende Verlängerungen usw.) filtern.

Erstellt ansprechende Formulare mit zahlreichen Formatierungs- und Farboptionen

Verbessert die Organisation der Mitgliedschaft und die Nachverfolgung von Antworten durch benutzerdefinierte Ansichten wie die Ansichten für Vorgänge, neue und aktive Mitglieder

Hält Ihr Geschäft auf Kurs, indem es Ihnen ermöglicht, Leistungsdaten aus Antworten auf Ihre Ziele zu extrahieren

Zusätzlich zu diesen Vorteilen verbessert ClickUp die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung und Integration, indem es seine Formular-Vorlagen mit seinem Management-Tool ausstattet.

erstellen Sie mühelos ansprechende Formulare, wandeln Sie beliebige Zeiger in Aufgaben um und verfolgen Sie Antworten mit ClickUp's Form View_ ClickUp Formular-Ansicht ist das Tool der Plattform zur Erstellung und Verwaltung von Formularen. Hier sind einige Schlüssel-Features, die für Geschäfte mit Mitgliedern besonders nützlich sind:

Erleichtert den Entwurfsprozess mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und ansprechenden Formatierungsoptionen

Sammelt alle Antworten in einem einzigen Space und präsentiert Einblicke in mehreren Ansichten, wie z. B. dem Dashboard und der Status-Ansicht. Dies ermöglicht eine nahtlose Analyse und Nachverfolgung des Fortschritts

Konvertiert jedes Detail in Aufgaben, damit Ihr Mitgliedschaftsprozess handlungsorientiert bleibt

Verbessert die Sprache und Attraktivität von Formularen mit seinem KI-Tool,ClickUp Gehirn. Dieses Feature nutzt auch KI, um aus Ihren Antworten in Sekundenschnelle Zusammenfassungen und Berichterstellungen zu erstellen

2. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage

Die ClickUp Formular Vorlage ist die erste Wahl, wenn es darum geht, die Mitgliederverwaltung zu rationalisieren und den Benutzern Zeit und Aufwand zu ersparen. Diese Vorlage verwendet ein einfaches und dennoch anpassbares vorgefertigtes Gerüst, um Konsistenz und Genauigkeit zu gewährleisten.

Hier sind die Features, die ClickUp Form Template zu einem idealen Bestandteil Ihrer Formulare für Mitglieder machen:

Benutzerfreundlichkeit durch übersichtliche Datenfelder

Ermöglicht die sofortige Erfassung von Erkenntnissen über Ihre wichtigsten demografischen Daten und erleichtert so die Erstellung eines zielgerichteten Produkts oder Erlebnisses

Mit der Nachverfolgung in Echtzeit bleiben Sie über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden

Leistungsstarke Visualisierung durch benutzerfreundliche Dashboards und zusammenfassende Ansichten der Formulare. Die Vorlage bietet auch eine Workload-Ansicht, um sicherzustellen, dass Ihr Team produktiv bleibt und nicht mit Aufgaben überlastet wird

3. ClickUp Registrierung Formular Vorlage

clickUp Registrierung Formular Vorlage

Die ClickUp Registrierung Formular Vorlage ist ideal für Organisationen, deren Mitgliedschaften Ereignisse oder physische Produkte und Dienstleistungen beinhalten.

Dieser Rahmen gilt für Geschäfte, Fitnessstudios, Verbände oder Clubs, die persönliche und geplante Dienstleistungen anbieten. Im Folgenden finden Sie einige Features und Vorteile der Vorlage für das Registrierungsformular:

Mit den acht benutzerdefinierten Feldern wird sichergestellt, dass Ihr Formular verwertbare Daten erfasst. Dazu gehören ereignisbezogene Felder wie Check-in-Datum, Kontaktinformationen und Flughafentransfer, die aber auch für jeden anderen Zweck angepasst werden können

Verbessert die Verwaltung der Kundenregistrierung mit Funktionen zur Zeiterfassung und Beschreibung. Die Vorlage verfügt außerdem über Abhängigkeits-Warnungen und Optionen für E-Mail-Benachrichtigungen und lässt sich leicht automatisieren, damit Sie auf bestimmte Antworten reagieren können

Ermöglicht Ihnen den Zugriff, die Organisation und die Überprüfung von Mitgliedschaftsanträgen mit benutzerdefinierten Ansichten und Konfigurationen. Mit diesen Ansichten können Sie auch sofort auf Fortschritte und Vorbereitungsstufen zugreifen

Integriert Anmeldeformulare und Antworten in die Aufgabenverwaltung. Mit der Vorlage können Sie diese Aufgaben zur Mitgliederregistrierung im Handumdrehen erstellen und an Ihre Team-Mitglieder delegieren

4. ClickUp Mitgliedschaftsverzeichnis mit Fotos Vorlage

ClickUp Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage

Die nächste auf der Liste der effektiven Vorlagen ist die ClickUp Mitgliedschaftsverzeichnis mit Fotos Vorlage . Es ist für Geschäfte gedacht, die die Beziehung zu ihren Clients, ihr Netzwerk und das Gemeinschaftsgefühl stärken wollen. Diese verzeichnisbasierte Rahmenwerk konzentriert sich auch auf die Verbesserung der Verwaltung.

Hier sind die Schlüssel-Features und die wichtigsten Vorteile:

Verbessert Ihre Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad Ihrer Mitglieder durch eine benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus visualisiert es die Entwicklung Ihrer Mitgliederzahlen und hilft Ihnen, Ihre Produktstrategien anzupassen, um Ihre Umsatzziele zu erreichen

Rationalisierung Ihrer Netzwerk- und Kooperationsaktivitäten durch einfachen Zugriff auf Kontaktinformationen. Außerdem können Sie Aufgaben mit den wichtigsten Mitgliederdetails erstellen, die in Ihre Business-Agenda integriert sind

Ermöglicht die sofortige Identifizierung von Mitgliedern durch ein vordefiniertes Feld mit Bildern. Dieses Feature trägt dazu bei, Beziehungen auf eine gezielte, lebendige und ansprechende Weise zu stärken

5. ClickUp Mitgliedschaftsstrategie Vorlage

ClickUp Strategievorlage für die Mitgliedschaft

Die ClickUp Mitgliedschaftsstrategie Vorlage ist die perfekte Lösung für Benutzer, die einen Fahrplan für die Entwicklung ihrer Formulare und Geschäftsmodelle für die Mitgliedschaft benötigen.

Dieses Rahmenwerk konzentriert sich darauf, Verbesserungen entsprechend Ihren Geschäftszielen voranzutreiben. Die Vorlage ist eine ClickUp Dokumente framework, das kollaborative Eingaben aus verschiedenen Funktionen auf Karten abbildet.

Dies gewährleistet die Einbeziehung aller Beteiligten, einschließlich der Marketingmanager, software Teams und client-Management spezialisten. Mit einem strukturierten Dokument tragen alle Funktionen des Geschäfts dazu bei, die Benutzererfahrung und die Wirkung des Formulars zu verbessern.

Im Folgenden finden Sie die Features und Vorteile der Vorlage, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines jeden Geschäfts mit Mitgliedern machen:

Erleichtert die systematische Verbesserung Ihrer Vorlagen für Mitgliedschaftsformulare mit einem speziellen Abschnitt zur Karte von Hintergründen, Bewertungen und Metriken zur Nachverfolgung

Konvertiert umsetzbare Erkenntnisse in Aufgaben, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie auf Kurs bleibt. Das gesamte Framework kann auch einfach mit einer bestehenden Aufgabe oder einem Projektdokument verknüpft werden

Organisiert das neueste Kundenfeedback und die Ideen aller relevanten Interessengruppen. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen außerdem, Berichten und Daten Prioritätsstufen zuzuweisen und so die Struktur eines Aktionsplans zu verbessern

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass alle Vorlagen von ClickUp Mehrzweck-Rahmenwerke sind. Sie sind so konzipiert, dass sie sich an jedes Geschäft mit Verbänden, physischen Ereignissen oder Online-Mitgliedschaften anpassen lassen.

Zusätzlich zu dem hohen Maß an benutzerdefinierten Anpassungen ermöglicht ClickUp Ihnen, das Thema und das Format des Formulars an Ihre Marke anzupassen. Alle Vorlagen sind mit ClickUp Brain für KI-gestützte Automatisierung und Informationsmanagement kompatibel.

ClickUp bietet nicht nur anpassbare Formulare, sondern auch eine Komplettlösung für Ihr Geschäft mit Mitgliedern, von der Idee über die Einführung bis hin zu Marketing und Umsatzmanagement.

verwalten Sie alle Transaktionen Ihrer Kunden, speichern Sie eine umfangreiche Kontaktdatenbank und verfolgen Sie die Entwicklung Ihres Geschäfts mit ClickUp CRM_ ClickUp CRM ist eine umfassende Software für alle Vertriebs- und Kundendienstanforderungen. Sie bietet einen ganzheitlichen Satz von Schlüssel-Tools und Features, mit denen Unternehmen ihr Geschäft rationalisieren können formular-Erstellung und haben unter anderem sofortigen Zugriff auf anpassbare Vorlagen für Formulare für die Mitgliedschaft.

Hier sind einige der unverzichtbaren Features von ClickUp CRM:

Speichern Sie alle Kontakte Ihrer Mitglieder und greifen Sie auf diese zu mit dermitgliederverwaltung datenbank

Überwachen und visualisieren Sie Ihre Mitgliederkaufhistorie in Echtzeit mit zahlreichen Dashboard-Ansichten. Verwalten Sie außerdem die Kapazitäten Ihres Teams mit Workload-Ansichten und Board-Ansichten

Verbessern Sie Ihren Kundenservice und die Erstellung von Formularen für Ihre Mitglieder mit ClickUp Brain. Mit dem Tool können Sie außerdem sofort Projektzusammenfassungen und Einblicke aus den letzten Registrierungen generieren

Mühelose Nutzung wichtiger externer Daten aus über 1.000 Integrationen

Benutzerdefinierte Lösungen für Ihr Geschäft mit der plattformeigenen Integration, ClickUp API

6. Vorlage für ein Formular zur Mitgliedschaft für einen Verein von JotForm

via JotForm Um denjenigen, die an einem Beitritt zu Ihrem Verband interessiert sind, einen unkomplizierten Weg zu bieten, ist die Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft in einem Verband von JotForm ein zuverlässiger Rahmen.

Dieses vorgefertigte Formular stellt sicher, dass Ihr Informationserfassungs- und Registrierungsprozess einfach und effektiv bleibt. Es beginnt mit wichtigen Kontaktinformationen, verfügbaren Mitgliedschaftsoptionen und verfügt über ein integriertes Signatur tool, um eine schnelle und informierte Registrierung zu ermöglichen.

Diese JetForm-Vorlage lässt sich an die Bedürfnisse Ihrer Vereinigung anpassen, spart Zeit und ermöglicht eine genaue Datenerfassung. Die benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für Effizienz, Zufriedenheit und ein schnelles Setup.

7. Fitnessstudio-Mitgliedschaft Formular Vorlage von Canva

via {\an8}Das ist eine gute Idee Für Fitnessstudios, die ihre Reichweite erhöhen möchten, ist die Canva Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft im Fitnessstudio eine umfassende und maßgeschneiderte Wahl.

Mit dieser Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft wird das Sammeln wichtiger Informationen zum Kinderspiel. Sie enthält leicht auszufüllende Felder für persönliche Angaben, Pläne und Zahlungsinformationen.

Canva bietet außerdem benutzerdefinierte Formate, um das Thema Ihres Fitnessstudios, Ihr Logo und Informationen zu sozialen Medien einzubinden. Diese Formatierungsfeatures helfen Ihnen, ein konsistentes und professionelles Aussehen beizubehalten, und ersparen Ihnen den Aufwand für das Branding jedes Formulars.

Darüber hinaus bietet es einen Space zur Angabe von Bedingungen, die für die Mitgliedschaft und die Nutzung des Fitnessstudios relevant sein könnten, um potenziellen Mitgliedern eine fundierte Entscheidung zu erleichtern.

8. Club-Mitgliedschaft Formular Vorlage von PDF Filler

via PDF Filler Als Nächstes auf der Liste steht die Vorlage für das Formular zur Clubmitgliedschaft von PDF Filler, die ideale Option für Clubs, um ihre Ressourcen, Dienstleistungen und Einrichtungen vorzubereiten.

Diese Vorlage für ein Formular zur Mitgliedschaft ist vollgepackt mit Datenfeldern, die es potenziellen Mitgliedern ermöglichen, ihre Kontaktdaten und Beziehungen innerhalb der Einrichtung anzugeben. Sie ermöglicht es Geschäften, Aktivitätsvorschläge und Präferenzen entsprechend den Details der Mitgliedschaft zu personalisieren.

Die Vorlage lässt sich leicht benutzerdefiniert anpassen, um wichtige Adressdaten, Allergien und Fähigkeiten zu erfassen, die dazu beitragen, das beste Kundenerlebnis zu bieten. Außerdem lässt sie sich im PDF-Format leicht ausfüllen, freigeben und bearbeiten.

9. Formular für den Antrag auf Mitgliedschaft Vorlage by WPS

via WPS Das Formular für die Bewerbung als Mitglied von WPS ist eine umfassende Vorlage für die Erfassung grundlegender Angaben und Leistungen des Mitarbeiters, bevor Kandidaten als Vollzeitbeschäftigte eingetragen werden.

Diese vielseitige Formular-Vorlage hilft Ihnen bei der Erfassung von Bewerberinformationen, einschließlich persönlicher Daten, Arbeitserfahrung und Fähigkeiten. Anschließend enthält sie Abschnitte zur Bewertung der Leistung des Bewerbers während der Probezeit, was eine einfachere Überprüfung des Fortschritts und fundierte Einstellungsentscheidungen ermöglicht.

WPS liefert diese Vorlage in einem Tabellenkalkulationsformat, um sicherzustellen, dass die Daten einfacher zu verarbeiten sind systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern . Das Format ist zwar nicht populär, aber die Vorlagen bleiben digital, sind auf einer Seite der Website zugänglich und können an die Einstellungspolitik Ihres Geschäfts und Ihrer Branche angepasst werden.

10. Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft mit verbundener Registrierung von Ereignissen von Cognito Forms

via Cognito Forms Cognito Forms bietet eine Vorlage für ein Formular zur Mitgliedschaft mit angeschlossener Registrierung von Ereignissen für Geschäfte, die Einkäufe und Registrierungen von Ereignissen mit Plänen zur Mitgliedschaft verbinden möchten.

Wie bei vielen anderen Formularvorlagen für Mitgliedschaften werden auch hier die Kontaktdaten der an einer Registrierung interessierten Personen erfasst. Darüber hinaus enthält es Feature-Datenfelder, wie z. B. ein Kommentarfeld für Abfragen und eine Dropdown-Liste für Mitgliedschaftspläne und Ereignisse.

Cognito Formulare berechnet auch den endgültigen Betrag für die Zahlung, nachdem alle Pläne und Ereignisse ausgewählt wurden. Dadurch wird die Zahl der Aktionen reduziert und die Aktivitäten für das Geschäft und die Mitglieder rationalisiert. Die Plattform präsentiert diese Vorlage für das Formular für die Mitgliedschaft in einem benutzerfreundlichen Space, der die Bearbeitung der Felder erheblich vereinfacht.

Verbessern Sie Ihr Mitgliedschaftserlebnis mit ClickUp

Ein ansprechendes Formular für die Mitgliedschaft ist der erste Schritt zu einer langfristigen Beziehung mit Ihren Kunden. Eine standardisierte, professionell aussehende Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft hilft Geschäften, den Prozess richtig zu beginnen.

Die 10 Vorlagen für Mitgliederformulare, die in diesem Blogbeitrag vorgestellt werden, werden Ihr Produkt- und Mitgliedermanagement verändern. Eine Partnerschaft mit ClickUp vereinfacht und stärkt diesen Prozess mit nur ein paar schnellen Klicks.

Also melden Sie sich noch heute für ClickUp an und steigern Sie die Zahl Ihrer Mitglieder!