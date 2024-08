Die 6 besten Toodledo-Alternativen & Konkurrenten (Funktionen, Einschränkungen, Preisgestaltung)

Toodledo ist eine großartige App für To-Do-Listen, die sich selbst als "mehr als eine Liste zu erledigen" vermarktet

Leider beinhaltet dieses "mehr", dass man einige grundlegende Features für die Aufgabenverwaltung kostenlos erhält.

Und hier ist ein weiteres Problem.

Jedes Team braucht eine App zur Aufgabenverwaltung, die mehr kann als nur einfache Notizen zu erledigen.

ist Toodledo also wirklich mehr als nur eine To-Do-Liste?_ 🤷

Aus diesem Grund haben viele Teams begonnen, Toodledo "toodles!" zu sagen, genau wie Sie!

In diesem Artikel gehen wir darauf ein, was Toodledo ist und warum Sie eine Alternative brauchen. Anschließend stellen wir sechs Toodledo-Alternativen vor, damit Sie die beste Wahl treffen können.

schauen wir uns einige bemerkenswerte Toodledo-Alternativen an 📝

Warum Sie eine Toodledo-Alternative brauchen

Über Toodledo

**Toodledo ist eine App zur Verwaltung von Aufgaben, die Einzelpersonen und Teams dabei hilft, ihre täglichen Aufgaben und einige komplexe Projekte zu verwalten.

Hier sind einige der Dinge, die Sie mit Toodledo erledigen können:

Erstellenzu erledigen-Listen* Erstellen von Aufgaben und Unteraufgaben

Verwenden Sie den eingebauten Timer, um die für ein Projekt aufgewendete Zeit zu erfassen

Erinnerungen einstellen

Halten Sie Ihren Fortschritt in Diagrammen und Tabellen fest

Obwohl diese Features großartig klingen, hat Toodledo noch einige Einschränkungen:

1. Limitierte kostenlose Version

Die kostenlose Version von Toodledo bietet nur die Grundfunktionen projektmanagement und Features für die Zusammenarbeit im Team. Zum Beispiel bietet der kostenlose Plan keine Unteraufgaben oder Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Darüber hinaus bietet der kostenlose Plan nur einfache Alarme und limitiert Sie auf einen Mitwirkenden.

wir sind uns nicht sicher, was frustrierender ist: nur ein Teammitglied zu haben oder keine benutzerdefinierten Alarme auswählen zu können!⏰

2. Limitierte Ansichten des Projekts

Mehrere Ansichten auf ein Projekt ermöglichen Ihnen eine einzigartige Perspektive auf Ihre Arbeit, die für folgende Zwecke wichtig ist agile Teams. Und mit Toodledo verpassen Sie kanban Boards. Das Problem?

Kanban-Boards helfen Ihnen, Ihre Projekte zu visualisieren, ressourcen zu verwalten und verschieben Sie Aufgaben mit Leichtigkeit. Darüber hinaus bietet Toodledo keine Gantt Diagramme, die für jedes Team, das Fortschritte nachverfolgen möchte, unerlässlich sind

Ohne solche Ansichten haben Sie nicht die Flexibilität, Ihre Arbeit so zu sehen, wie Sie es wünschen.

außerdem, wer will schon auf eine Ansicht festgelegt sein?

Die in den mobilen Apps von Toodledo vorgenommenen Änderungen werden manchmal nicht mit den in der Desktop-App vorgenommenen Änderungen synchronisiert.

Wenn Sie zum Beispiel Unteraufgaben auf Ihrem Telefon erstellen, erscheinen sie möglicherweise nicht auf Ihrem Laptop.

Schlecht datensynchronisation bedeutet, dass Sie eine Aufgabe, die Sie bereits auf Ihrem Telefon erstellt haben, zeitaufwendig neu erstellen müssen.

und wer will schon ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das ihn Zeit verschwenden und seine Vergesslichkeit verstärken lässt?🤷

Die 6 besten Toodledo-Alternativen

Hier sind sechs Toodledo-Alternativen, die unbedingt auf Ihrer Liste stehen sollten: 📝

ClickUp ist eine der weltweit größten höchstbewerteten apps für Produktivität und Aufgabenverwaltung verwendet von hochproduktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen.

ClickUp hilft Ihnen, beide Ihre Geschäftsprojekte zu verwalten und persönliche Aufgaben .

Von der Unterstützung beim Abschließen von Aufgaben bis hin zu Features, die Ihnen helfen kalender verwalten ereignissen bis hin zum mühelosen Planen von Überraschungsgeburtstagen, ClickUp ist das ultimative Tool zur Verwaltung von Aufgaben.

Wie ClickUp Ihnen hilft, Ihre täglichen Aufgaben zu erledigen

Bei einer Aufgabe, die aus vielen verschiedenen Schritten besteht, vergisst man leicht etwas. Checklisten in ClickUp geben Ihnen die Möglichkeit, klare Gliederungen der gesamten Aufgabe zu erstellen, so dass Sie nie wieder einen Schritt vergessen!

Checklisten sind einfache Listen zum Zu erledigen, die Sie in Ihren Aufgaben, Dokumenten und Notizen finden können. Sie können benutzerdefinierte Checklisten erstellen und Elemente in Ihrer Liste abhaken, sobald sie erledigt sind.

möchten Sie Ihrer _Checkliste mehr Details hinzufügen?

Fügen Sie einfach Unterelemente zu Ihrer Checkliste hinzu

So wissen Sie genau, was Sie zu erledigen haben, bis ins kleinste Detail! 🔎

Sie können die Elemente in jeder Checkliste auch neu anordnen, indem Sie Elemente zwischen Ihren Listen ziehen und ablegen.

wollen Sie noch mehr Zeit sparen?

Erstellen Sie Checklisten-Vorlagen für jede Aufgabe, die Sie sich vorstellen können.

Sie können diese Vorlagen dann wiederverwenden, um Aufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen. 🥊

Sie können auch bestimmte Aufgaben einem einzelnen Mitarbeiter zuweisen, wenn Handlungsbedarf besteht.

immer in Bewegung? 🏃

Keine Sorge, Sie können Ihre täglichen Aufgaben auch über das Web, den Desktop oder die mobile App erledigen.

Weitere wichtige ClickUp Features

Notepad 💡Hältst du deine Ideen, Gedanken oder sogar deinen wöchentlichen Essensplan fest, damit du keinen Müll mehr isst 🍟

Aufgaben-Prioritäten: verwenden Sie Flaggen, um anzuzeigen, ob eine Aufgabe dringend, von hoher Priorität, normaler Priorität oder niedriger Priorität ist, damit die Mitglieder des Teams wissen, wo sie anfangen sollen 🚩

Wiederholende Aufgaben: legen Sie wiederkehrende Zeitpläne für alles fest, was immer wieder erledigt werden muss, z. B. eine wöchentliche Liste mit Lebensmitteleinkäufen 🛒

Erinnerungen: sie erhalten Erinnerungen für anstehende Aufgaben. Sie können wählen, ob Sie fünf Minuten oder drei Tage vor Fälligkeit Ihrer Aufgabe erinnert werden möchten, damit Sie nicht in Panik geraten, wenn Sie versuchen, die Fristen einzuhalten

Kalender-Synchronisierung: integrieren Sie IhreGoogle undOutlook Kalender mit ClickUp. Sie können auch Aktionen zwischen Ihrem Apple Kalender, einem mobilen Gerät oder einem beliebigenkalender App die es Ihnen erlaubt, sich mit einer URL zu abonnieren 🗓

Ansichten : Ansicht Ihrer Aufgaben in einer Liste, einem Kanban Board, einem Gantt Diagramm oder einem beliebigen Projektstil Ihrer Wahl

Ansicht Ihrer Aufgaben in einer Liste, einem Kanban Board, einem Gantt Diagramm oder einem beliebigen Projektstil Ihrer Wahl Ansicht der Zeitleiste: planen Sie Ihre täglichen Aufgaben im Zeitverlauf. Diese Ansicht eignet sich hervorragend, um Ihre öffentliche Roadmap zu präsentieren, Ihre Clients auf dem Laufenden zu halten und für alles andere, was eine frühzeitige Planung erfordert

Ansicht Kalender : Planen, terminieren und verwalten Sie Ihre Zeit undressourcendamit Sie sich nicht zu sehr verpflichten:

ClickUp-Profis

Ausprobieren ClickUp's Fahrplan um zu sehen, wie wir solche Nachteile beheben.

Und erkunden Sie nicht all die spannenden features die diese kostenlose Toodledo-Alternative für Sie bereithält!

ClickUp Preise

ClickUp bietet drei preisgestaltung pläne:

Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

(am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) Business Plus-Plan (am besten für mehrere Teams ($19/Mitglied pro Monat)

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

Über Todoist

**Todoist ist eine App zur Verwaltung von Aufgaben, die sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für die Teamarbeit geeignet ist.

Die App verfügt über ein cooles Feature namens Todoist Karma, das Sie mit Punkten für das Abschließen von Aufgaben und die Aufrechterhaltung von Streams belohnt.

Der kostenlose Plan verfügt jedoch nicht über automatische Backups. Wenn Sie sich also für diese App entscheiden und Dokumente verlieren,..

Todoist wichtigste Features

Mit dem Quick-Add Feature können Sie in Sekundenschnelle Details zu täglichen Aufgaben hinzufügen

Wiederkehrende Fälligkeitsdaten

Hinzufügen von Kommentaren zu Aufgaben, so dass jeder auf dem Laufenden bleibt

Abschnitte und Unteraufgaben für die Organisation von Aufgaben

Todoist Vorteile

Prioritäten für Aufgaben helfen Ihnen, die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu erledigen

Delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder oder Familienangehörige

Fügen Sie Ihrem Android- und iOS-Gerät ein Widget für die Aufgabenliste hinzu

Todoist Beschränkungen

Keine native Zeiterfassung (nur durch externe Integrationen)

Erinnerungen sind nur im Todoist Premium Plan verfügbar

Wenn Sie eine Aufgabe versehentlich als erledigt markieren, können Sie sie nicht zurückholen

Todoist Preise

Todoist hat drei preisliche Pläne:

Free Plan: Bis zu 80 Projekte Bis zu 5 Personen pro Projekt Wiederkehrende Fälligkeitsdaten Prioritäten für Aufgaben Und mehr

Premium Plan ($4/Monat):

Bis zu 300 Projekte Bis zu 25 Personen pro Projekt Erinnerungen Kommentare und Datei-Uploads Und mehr

($4/Monat): Business-Plan ($6/Monat):

500 Projekte pro Benutzer 50 Personen pro Projekt Posteingang für Teams Rollen für Administratoren und Mitglieder Und mehr

($6/Monat):

Todoist Kunden-Bewertungen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

Hier sind die Top-Bewertungen *Hier sind die besten Alternativen* .

Über Evernote

Evernoteist eine app zur Aufnahme von Notizen mit der Sie unterwegs Informationen erfassen und finden können. Mit der erweiterten Suchfunktion von Evernote können Sie auch nach Wörtern in Ihren handschriftlichen Notizen suchen.

aber mit einem begrenzten kostenlosen Plan, werden Sie Evernote für **_immer** nutzen?

Lassen Sie es uns herausfinden:

Die wichtigsten Features von Evernote

Checklisten erstellen

Hinzufügen von Text, Bildern, Audio, Scans, PDFs und Dokumenten zu Ihren Notizen

Pinnen Sie eine Notiz mit wichtigen Informationen an Ihren Desktop

Vorlagen für Notizen

Evernote-Profis

Leistungsstarke iOS- und Android-Apps

Erfassen Sie Ideen, Bilder und Audioaufnahmen mit Ihrem Mobilgerät oder iPad, während Sie offline sind

Speichern Sie wichtige E-Mails und geben Sie Ihre Notizen frei, ohne Gmail zu verlassen

Evernote-Einschränkungen

Der kostenlose Plan hat ein monatliches Upload Limit von 60MB

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen für Textstil und Formatierung

Kein Passwortschutz für die Desktop Version

Evernote Preise

Evernote bietet drei Pläne an:

Free Plan 60 MB neue Uploads pro Monat Clippen von Webbildern, Webseiten und PDF-Dateien Offline-Zugriff auf Notizen über die Desktop-App Synchronisierung zwischen zwei Geräten Und mehr

Premium ($7,99/Monat):

Unlimited Geräte synchronisieren Offline-Zugriff auf Notizen Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen PDFs mit Anmerkungen versehen Und mehr

($7,99/Monat): Business ($14.99/Monat):

Arbeiten Sie gemeinsam in freigegebenen Spaces Sehen Sie den Aktivitätsverlauf Ihres Teams Zentrale Benutzerverwaltung 20GB monatliches Upload Limit Und mehr

($14.99/Monat):

Evernote-Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (1000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6000+ Bewertungen)

Lesen Sie mehr von unseren Artikeln über Evernote: Evernote vs. OneNote und Evernote vs Bear

Über Google Aufgaben

Google Tasks ist eine einfache zu erledigen-Liste App . Mit der App können Sie eine e-Mail von einer beliebigen Stelle in Google Mail an die Google Aufgaben-Seitenleiste, um sie sofort in eine Aufgabe zu verwandeln.

Einer der Nachteile dieser App für Erinnerungen ist, dass ihre Einfachheit sie zu einer ineffizienten App für das Aufgabenmanagement von Teams machen kann, die sich auf komplexe Projekte konzentrieren.

sicher, manchmal ist einfach am besten, aber manchmal ist ein Projekt einfach nicht so einfach... 🤷

Google Tasks Schlüssel-Features

Mehrere Listen erstellen

Hinzufügen von Aufgaben und Unteraufgaben zur Organisation von Aufgaben

Hinzufügen von Erinnerungen zu Ihrer Google Aufgabe aus dem Google Kalender

Ordnen Sie Aufgaben neu an oder verschieben Sie sie in eine andere Liste mit einem benutzerfreundlichen Feature zum Ziehen und Ablegen

Google Tasks Vorteile

Völlig kostenlos

Lässt sich mit Google Apps integrieren

Sortieren Sie Ihre Liste mit Aufgaben nach dem Erstellungsdatum oder dem Fälligkeitsdatum

Google Tasks Limits

Nachverfolgung der für eine bestimmte Aufgabe benötigten Zeit ist nicht möglich

Verfügt nicht über die erweiterten Features zur Verwaltung von Aufgaben wieworkload-Management, agile Ansichten oder Abhängigkeiten von Aufgaben

Keine Einstellung von Prioritäten für Aufgaben möglich

Google Tasks Preise

Google Tasks ist kostenlos.

Google Tasks Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: N/A

*Versuch diese_ Google Aufgabe Alternativen !

5. Microsoft Zu erledigen

Über Microsoft Zu erledigen Microsoft Zu erledigen, ehemals Wunderlist, ist ein software zur Verwaltung von Aufgaben die Ihnen helfen kann, Ihre Aufgaben effizient zu erledigen. Diese collaboration tool verfügt über ein cooles Feature, das Ihnen eine Ansicht für heute, morgen und die Woche in Ihren geplanten Listen bietet.

Mit der App können Sie jedoch keine Fälligkeitsdaten einstellen oder Details zu Ihren Unteraufgaben hinzufügen.

Die wichtigsten Features von Microsoft Zu erledigen

Einstellen von Erinnerungen zur Nachverfolgung von Aufgaben

Erstellen intelligenter Listen auf der Grundlage von Aufgaben und markierten E-Mails

Hinzufügen von Fälligkeitsdaten zu Ihren Aufgaben

Planen Sie eine wiederkehrende Aufgabe

Microsoft Zu erledigen Profis

Freigeben von Aufgabenlisten für Teamkollegen und Familienmitglieder

Integriert sich in Outlook-Aufgaben

Synchronisierung über iPhone, Android, Windows 10 und die Web App

Microsoft Zu erledigen Limits

Limitierte Kompatibilität mit Nicht-Microsoft-Produkten

Keine erweiterte Priorisierung von Aufgaben (Sie können nur Aufgaben mit hoher Priorität markieren)

Keinegantt Diagramme für die Planung von Aufgaben #### Microsoft Zu erledigen Preise

Microsoft To Do kann kostenlos verwendet werden.

Microsoft To Do Kundenbewertungen

Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Sieh dir das an Microsoft Zu Erledigen Alternativen* !

6. DGT GTD

Über DGT GTD

DGT GTD ist eine App zur Verwaltung von Aufgaben, die automatisch Aufgaben erstellt, wenn Sie einen Anruf verpassen.📞

Die App ist eine gute Wahl für die Verwaltung einfacher Aufgaben wie Einkaufslisten und Verpflichtungen.

Leider ist die App nicht für iOS-Geräte, auf dem Desktop oder im Web verfügbar.

DGT GTD-Schlüssel-Features

Checklisten für Aufgaben

Wiederholende Aufgaben

Erinnerungen und Alarme

Organisieren von Aufgaben nach Ordner, Kontext, Speicherort, Tags, Stern und Unteraufgaben

DGT GTD-Profis

Schnelle Erstellung von Aufgaben durch Spracherkennung

Helles und dunkles Thema zur Anpassung an Ihren Stil

Massenbearbeitungsmodus

DGT GTD Beschränkungen

Nur als Android App verfügbar

Veraltetes UI

Limitierte Integrationen (nur Integration mit Toodledo, Dropbox und FTP)

Preise für DGT GTD

Die Nutzung von DGT GTD ist kostenlos.

DGT GTD Kundenbewertungen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Time to Say "Toodle-oo" to Toodledo 👋

Die richtige App zur Aufgabenverwaltung kann ihr Zeitmanagement verbessern und steigern Sie Ihre Produktivität.

Aber denken Sie daran: Wenn Sie Ihre Aufgaben effizient erledigen wollen, brauchen Sie mehr als nur Listen und Notizen.

Leider bietet Toodledo einfach nicht genug, um Ihnen zu helfen, so produktiv wie möglich zu sein.

Es gibt jedoch einige Tools, mit denen Sie dieses Niveau an Produktivität erreichen können.

Wir haben zwar schon einige gute Alternativen zu Toodledo erwähnt, aber ClickUp ist bei weitem die umfassendste Alternative.

Von der Einstellung und Nachverfolgung persönlicher Ziele bis hin zur Nachverfolgung des Zeitaufwands für tägliche Aufgaben - ClickUp ist die ultimative App für Produktivität. Nutzen Sie ClickUp kostenlos um sich an all Ihre täglichen Aufgaben zu erinnern und Vergessen Sie Toodledo!