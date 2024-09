Analoge Schätzung im Projektmanagement & Entwicklung

Wie jeder Projektleiter weiß, ist die Erstellung von Kostenvoranschlägen für ein Projekt sowohl wichtig als auch anstrengend. Während es einfacher ist, Schätzungen zu verstehen und zu erstellen, wenn das Projekt Fortschritte macht, ist es eine Herausforderung, in den ersten Phasen genaue Schätzungen zu erstellen.

Wie erledigt man Schätzungen in den frühen Phasen eines Projekts mit wenig Daten?

Eine Technik des Projektmanagements, die Ihnen dabei helfen kann, ist die analoge Schätzung. Die analoge Schätzung im Projektmanagement ist eine wichtige Schätztechnik, die in der Anfangsphase hilft, Kostenschätzungen zu erstellen und die Dauer des Projekts sowie den Ressourcenbedarf zu ermitteln.

Im Folgenden erfahren Sie, worum es sich bei dieser Technik handelt, wie sie funktioniert, welche Methoden es gibt und vieles mehr.

Was ist die analoge Schätzung im Projektmanagement?

Die analoge Schätzung im Projektmanagement ist eine agile Technik, die Verlaufsdaten aus vergangenen Projekten mit ähnlichen Leistungen oder Aufgaben verwendet, um Kosten, Dauer und Ressourcen eines aktuellen Projekts vorherzusagen. Je mehr Informationen aus der Vergangenheit zur Verfügung stehen, desto besser ist die Vorhersage in einer analogen Schätzung.

Hier erfahren Sie, wie Sie analoge Schätzungen im Projektmanagement einsetzen können:

Wählen Sie ein vergleichbares Projekt : Wählen Sie ein vergangenes Projekt, das dem neuen Projekt sehr ähnlich ist. Wenn sich Ihr aktuelles Projekt beispielsweise mit Marktforschung befasst, wählen Sie ein früheres Projekt, das ähnliche Aktivitäten umfasst. Die Ähnlichkeiten zwischen dem vergangenen Projekt und dem Projekt, für das Sie eine Schätzung vornehmen, entscheiden über die Genauigkeit der Vorhersagen

: Wählen Sie ein vergangenes Projekt, das dem neuen Projekt sehr ähnlich ist. Wenn sich Ihr aktuelles Projekt beispielsweise mit Marktforschung befasst, wählen Sie ein früheres Projekt, das ähnliche Aktivitäten umfasst. Die Ähnlichkeiten zwischen dem vergangenen Projekt und dem Projekt, für das Sie eine Schätzung vornehmen, entscheiden über die Genauigkeit der Vorhersagen Finden Sie Elemente, die für beide Projekte relevant sind : Identifizieren Sie Werte wie Kosten, Dauer, Umfang und bestimmte Aufgaben, die in beiden Projekten ähnlich sind, um Schätzungen zu erstellen

: Identifizieren Sie Werte wie Kosten, Dauer, Umfang und bestimmte Aufgaben, die in beiden Projekten ähnlich sind, um Schätzungen zu erstellen Notieren Sie die Ähnlichkeiten : Erstellen Sie eine Liste der ähnlichen Elemente in beiden Projekten, um den Vergleich zu erleichtern

: Erstellen Sie eine Liste der ähnlichen Elemente in beiden Projekten, um den Vergleich zu erleichtern Wählen Sie Ihre Schätzungen: Vergleichen Sie beide Elemente des Projekts und wählen Sie die Schätzungen aus, die Sie für das aktuelle Projekt benötigen, basierend auf den Anforderungen der Beteiligten, z. B. Budget, Zeitrahmen, Umfang, tägliche/wöchentliche Arbeitsstunden der Mitglieder des Teams und erforderliche Ressourcen auf der Grundlage der Daten aus früheren Projekten

Analoges vs. parametrisches Schätzen

Bei der parametrischen Schätzung handelt es sich um eine datengesteuerte und genauigkeitsorientierte Technik, bei der Aktivitätseinheitssätze und statistische Beziehungen zwischen Variablen verwendet werden, um Projektkosten, Ressourcen und Dauer genau zu bestimmen.

Sowohl parametrische als auch analoge Schätzverfahren im Projektmanagement verwenden Verlaufsdaten auf unterschiedliche Weise. Im Folgenden finden Sie einige Unterschiede zwischen analoger und parametrischer Schätzung.

Schlüsselunterschiede Analoges Schätzen Parametrisches Schätzen Basis der Schätzung Erstellt eine generische Projektschätzung auf der Grundlage von Verlaufsdaten ähnlicher Projekte. Dabei werden Details wie Umfang, Kosten und Zeit früherer Projekte sowie Expertenurteile verwendet. Verwendet Berechnungen nach Einheiten und statistische Analysen, um Dauer, Kosten und Projektressourcen zu schätzen Genauigkeit und Anwendbarkeit Dient als Ausgangspunkt für ProjektschätzungenUngenauer als eine parametrische Schätzung und am besten für Projekte mit begrenzter Datenverfügbarkeit Bietet mehr Genauigkeit als eine analoge Schätzung, die detaillierte Berechnungen und statistische Beziehungen verwendetBest für gut definierte Projekte Komplexität Ein einfaches und schnelles Verfahren, das keine statistischen Ansätze beinhaltet Komplexer und zeitaufwändiger als eine analoge Schätzung, die statistische Berechnungen und Anpassungen erfordert

Die Unterschiede sind nun klar, aber wann sollte man parametrische und analoge Schätzungen im Projektmanagement verwenden?

Verwendung der analogen Schätzung : Projektmanager verwenden die analoge Schätzung üblicherweise in den Anfangsphasen , um grobe Schätzungen zu erstellen. Verwenden Sie diese Technik, wenn keine detaillierten Daten verfügbar sind

: Projektmanager verwenden die analoge Schätzung üblicherweise in den , um grobe Schätzungen zu erstellen. Verwenden Sie diese Technik, wenn keine detaillierten Daten verfügbar sind Verwendung der parametrischen Schätzung: Die parametrische Schätzung ist ein datengesteuerter Ansatz, der detaillierte Berechnungen undprojektauswertung daten. Diese Technik wird hauptsächlich für Projekte verwendet, die detaillierte Informationen und definierte Parameter bieten, wie z.B. Einheitspreise von Materialien, Arbeit oder anderen Projektkomponenten

Methoden der analogen Schätzung

Die analoge Schätzung im Projektmanagement ist eine Top-Down schätzungstechnik das bedeutet, dass Sie das gesamte Projekt abschließen und es dann in kleinere Projektelemente aufteilen. Hier sind zwei Methoden der analogen Schätzung, die Sie verwenden können.

Parameterbasierte analoge Schätzung

Bei dieser Methode werden das Budget, der Umfang und die Ressourcen des aktuellen Projekts anhand bestimmter Variablen oder Parameter aus früheren Projekten geschätzt. Kurz gesagt, sie verwendet die kritischen Parameter des Projekts, die sich auf die Ergebnisse und die kPIs für das Projektmanagement .

Wenn zum Beispiel die Marktforschung in einem früheren Verkaufsanalyseprojekt 10 Stunden gedauert hat, können Sie diesen Parameter verwenden, um die Dauer einer ähnlichen Aufgabe im aktuellen Projekt zu schätzen. In ähnlicher Weise können Projektmanager andere Parameter für das aktuelle Projekt, wie Kosten oder Ressourcen, durch Vergleiche abschätzen.

Analoge Schätzung auf Basis der Lebenszyklusanalyse

Bei dieser Methode berücksichtigen die Projektmanager eine umfassende Ansicht früherer Phasen des Projektlebenszyklus - vom Beginn bis zum Abschluss -, um die Ressourcen, Kosten und Fristen eines neuen Projekts zu schätzen.

Nehmen wir an, Sie hatten in der Vergangenheit ein Softwareentwicklungsprojekt mit den Phasen Ressourcensammlung, Entwurf, Entwicklung, Test und Bereitstellung, metriken für das Projekt analyse und Feedback. Bei der Bewertung des Lebenszyklus, die auf einer analogen Schätzung basiert, müssen Sie die spezifischen Ressourcen und die Zeit, die jeder Projektphase zugewiesen sind, analysieren. Diese Informationen helfen bei der Schätzung der Parameter eines neuen Softwareentwicklungsprojekts.

Vorteile und Nachteile der analogen Schätzung

Wie andere projektmanagement-Techniken die analoge Schätzung hat Vor- und Nachteile.

Vorteile

Minimaler Ressourcen- und Kostenbedarf : Die analoge Schätzung ermöglicht eine schnelle Basisschätzung mit minimalen Ressourcen. Es handelt sich um eine kosteneffiziente Technik, die weniger Prozesse und Dokumentation erfordert

: Die analoge Schätzung ermöglicht eine schnelle Basisschätzung mit minimalen Ressourcen. Es handelt sich um eine kosteneffiziente Technik, die weniger Prozesse und Dokumentation erfordert Schrittweise Verbesserung der Schätzung : Die analoge Schätzung eignet sich zwar für die frühen Phasen des Projekts, ist aber zu jedem Zeitpunkt des Projekts hilfreich, um Ihre Schätzungen zu verfeinern

: Die analoge Schätzung eignet sich zwar für die frühen Phasen des Projekts, ist aber zu jedem Zeitpunkt des Projekts hilfreich, um Ihre Schätzungen zu verfeinern Schätzung auf granularer Ebene : Die analoge Schätzung im Projektmanagement hilft bei der Abschätzung des Zeitrahmens und des Aufwands für die einzelnen Aufgaben und unterstützt Sie bei der Analyse des Gesamtbildes

: Die analoge Schätzung im Projektmanagement hilft bei der Abschätzung des Zeitrahmens und des Aufwands für die einzelnen Aufgaben und unterstützt Sie bei der Analyse des Gesamtbildes Durchführbarkeitsanalyse: Diese Technik hilft Teams bei der Bewertung der Durchführbarkeit, des Budgets und des potenziellen Gewinns und gewährleistet eine fundierte Entscheidungsfindung

Nachteile

Begrenzte Genauigkeit : Die Technik kann aufgrund begrenzter Informationen über das Projekt und Änderungen von Variablen wie Ressourcen und Inflationsraten ungenau sein

: Die Technik kann aufgrund begrenzter Informationen über das Projekt und Änderungen von Variablen wie Ressourcen und Inflationsraten ungenau sein Annahmebasiert : Diese Technik stützt sich auf die Annahmen, die aus den Daten vergangener Projekte gewonnen wurden. Verlaufsdaten repräsentieren das aktuelle Projekt jedoch möglicherweise nicht genau

: Diese Technik stützt sich auf die Annahmen, die aus den Daten vergangener Projekte gewonnen wurden. Verlaufsdaten repräsentieren das aktuelle Projekt jedoch möglicherweise nicht genau Nicht geeignet für einmalige Projekte: Wenn keine Verlaufsdaten verfügbar sind, ist eine analoge Schätzung nicht möglich

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur analogen Schätzung

Unter den agilen Schätzungstechniken die analoge Schätzung ist eine der einfachsten und nützlichsten Methoden zur Erstellung von Schätzungen für die ersten Phasen eines Projekts. Um das Beste aus dieser Technik herauszuholen, nutzen Sie eine projektmanagement-Software wie ClickUp.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für alle projektbezogenen Aufgaben. Es speichert Projektinformationen, ermöglicht die Einstellung von Workflows, die Nachverfolgung von Fortschritten, die Zuweisung von Aufgaben und die Rationalisierung von Projektprozessen.

Schnelles Einstellen der Priorität einer Aufgabe in ClickUp, um zu kommunizieren, was zuerst erledigt werden muss

Hier sehen Sie, wie Sie die vorteile einer Projektmanagement-Software wie ClickUp, um Schätzungen für Ihr nächstes Projekt mit Hilfe einer analogen Kalkulation zu erstellen.

Schritt 1: Ermitteln des neuen Projektbereichs und der Technologieanforderungen

Ermitteln Sie die bisherige Projektdomäne (ob Marketing, Produktentwicklung, Konstruktion oder ein anderes Feld) und die erforderlichen technischen Ressourcen. Ein Beispiel: Ihr neues Projekt könnte eine Softwareentwicklung oder eine Produktmarketinginitiative sein. Sobald Sie den Bereich identifiziert haben, wissen Sie, welche Technologie für das Projekt erforderlich ist. Dies erleichtert die Suche nach einem ähnlichen Projekt in der Vergangenheit.

Schritt 2: Arbeit an der Suche nach einem ähnlichen Projekt

Erstellen Sie zunächst eine Liste früherer Projekte (z. B. zehn oder mehr) auf der Grundlage von Variablen wie Bereich und Teams, ziele des Projektmanagements oder Kontext. Erstellen Sie dann eine Kurzliste der Projekte, die Sie für vergleichbar halten, bis Sie zwei oder drei Projekte zum Vergleich haben.

Schritt 3: Vergleichen Sie die Projekte

Sobald die Liste der vergleichbaren Projekte fertig ist, beginnen Sie den Vergleich auf der Grundlage der relevantesten Variablen. Je ähnlicher die Variablen sind, die Sie finden, desto genauer werden Ihre Projektschätzungen sein.

Innerhalb der Liste können Sie einzelne Projekte hinzufügen als aufgaben in ClickUp . Außerdem wird mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Sie alle wichtigen Faktoren (Budget, Zeitleiste, Ressourcen usw.) angeben, anhand derer Sie Projekte vergleichen möchten. Die Werte für diese Variablen können dann jeder Aufgabe des Projekts zugewiesen werden.

mit ClickUp Board View einen detaillierten Überblick über die Aufgaben erhalten

Neben der Listenansicht, ClickUp Kanban Board kann Ihnen helfen, die Aufgaben auf einen Blick zu sehen, sie nach Gemeinsamkeiten, Priorität oder Status zu gruppieren, mit benutzerdefinierten Feldern zu sortieren und Aufgaben nach Mitarbeitern zu filtern.

Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Time Tracking um bei Projektvergleichen fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie gibt Ihnen wertvolle Verlaufsdaten an die Hand, die Sie nutzen können, um realistischere und genauere Zeitschätzungen für Ihre neuen Projekte zu erstellen._

Schritt 4: Erzeugen Sie Kosten- und Dauerschätzungen für das geplante Projekt

Kosten und Dauer sind die beiden Hauptvariablen, die Projektmanager zuerst schätzen. Sobald Sie die Projekte verglichen haben, sollten Sie grobe Schätzungen über die Dauer der fertiggestellten Projekte und die damit verbundenen Kosten vornehmen. Schätzen Sie auch andere Variablen auf der Grundlage der Projektaktivitäten und der Anforderungen der Stakeholder.

Verfolgen Sie die Gesamtkosten eines Projekts mit der ClickUp Vorlage für die Kostenanalyse

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Kostenanalyse zur Ansicht von Budgets und zur Nachverfolgung der Gesamtkosten eines Projekts. Diese Vorlage verbessert die Ressourcenzuweisung, hilft Ihnen, über die Kostenentwicklung in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben, und unterstützt Sie dabei, Kompromisse zwischen den Kosten und dem Wert eines Projekts während seines Lebenszyklus zu verstehen.

Schritt 5: Identifizieren Sie ähnliche Aktivitäten in früheren Projekten

Finden Sie ähnliche Aktivitäten in früheren Projekten, um eine endgültige Schätzung zu erstellen. Wenn es sich zum Beispiel um ein Produktentwicklungsprojekt handelt, identifizieren Sie ähnliche Aktivitäten und Themen in früheren Projekten in bestimmten Phasen der Entwicklung, wie z. B. Design oder Bereitstellung. Erstellen Sie Kosten-, Dauer- und Ressourcenschätzungen für diese einzelnen Aufgaben.

Profi-Tipp: ClickUp Brain kann lange Produktentwicklungsdokumente durchsuchen und in Sekundenschnelle für Sie zusammenfassen. Diese zusammengefassten Dokumente helfen Ihnen, die Kernaspekte von Produktentwicklungsdokumenten schnell zu erfassen und machen das Auffinden ähnlicher Aktivitäten in vergangenen Projekten einfacher und schneller._

Sobald Ihre Schätzungen fertig sind, können Sie mit Ihrer projektdurchführung . Verwenden Sie Ihre endgültigen Schätzungen (ein einzelner Wert oder ein Bereich von Werten), um einen Workflow für die Projektausführung zu erstellen.

Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht der Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für den Projektstrukturplan

ClickUp's Vorlage für die Arbeitsaufteilung hilft Ihnen dabei, eine klare Ansicht der Aufgaben, Zeitleisten und Ergebnisse eines Projekts zu erstellen und die Projektkosten und -ressourcen auf granularer Ebene genauer abzuschätzen. Verwenden Sie diese Vorlage, um sicherzustellen, dass Aufgaben definiert, Ressourcen zugewiesen und Fortschritte konsequent nachverfolgt werden.

Sieh dir das an_ Arbeitsstrukturplan-Vorlagen !

Sobald Sie mit Ihren Schätzungen fertig sind, kann ClickUp Ihnen helfen eine Projekt-Roadmap zu erstellen der die strategischen Schritte auflistet, die Ihr Team unternehmen muss, um die Projektergebnisse termingerecht zu erreichen. Diese Roadmap zeigt deutlich die Zeitleisten, den Umfang, die Prioritäten, die Erwartungen und die Ziele des Projekts auf, damit es schneller vorankommt.

Planen und verfolgen Sie Projekte mit der ClickUp Vorlage für Projekt-Roadmaps

Kombinieren Sie analoge Kalkulationen mit ClickUp's Roadmap Vorlage um eine nahtlose und strategische Projektplanung zu gewährleisten. Diese vollständig anpassbare Projekt-Roadmap ist vollgepackt mit Tools, die Sie bei der Nachverfolgung von Projekten, der strategischen Planung und Priorisierung von Aufgaben sowie der Zusammenarbeit mit Ihren internen Teams unterstützen, um die termingerechte Lieferung sicherzustellen.

Analoges Beispiel für eine Schätzung

Ein Projektmanager wird beauftragt, die Kosten und die Dauer einer neuen Social-Media-Marketingkampagne zu schätzen. Hier sind die Details:

Projekt: Social-Media-Marketing-Kampagne zur Förderung des Starts einer neuen Website Ziel: Steigerung der Besucherzahlen auf der neuen Website - 18.000 Besucher pro Monat. Herausforderung: Da sich das Projekt noch in der Anfangsphase befindet, fehlen dem Manager detaillierte Zeitleisten oder Kostenvoranschläge. Lösung: Der Manager verwendet analoge Schätzungen im Projektmanagement, um grobe Schätzungen zu erstellen. Hier sind die Schritte:

Der Projektmanager listet zehn ähnliche frühere Projekte für Social-Media-Marketingkampagnen auf

Nach eingehender Prüfung jedes Projekts findet der Manager die ähnlichsten Variablen - Kosten, Dauer, Aktivitäten, Umfang, Einzelziele und soziale Kanäle

Anhand dieser Daten berechnet der Projektleiter die Schätzungen für das aktuelle Projekt. Da die anfänglichen Schätzungen möglicherweise nicht genau sind, kann der Manager die Schätzungen im Laufe des Fortschritts des Projekts schrittweise mit mehr Details verfeinern

Mit ClickUp die richtigen Projektschätzungen erhalten

Analoge Schätzungen im Projektmanagement sind unter Fachleuten sehr beliebt. Fragen Sie warum? Weil sie einfach zu bedienen ist, schnelle Ergebnisse liefert und weniger Prozesse erfordert.

Wenn ein neues Projekt beginnt, ist die analoge Schätzung die bevorzugte Methode, um eine grobe Schätzung der Projektkosten, der Ressourcen und der Dauer zu erhalten. Obwohl es sich um eine einfache Technik handelt, können die Schätzungen ziemlich glaubwürdig sein.

Mit ClickUp wird der analoge Schätzungsprozess noch einfacher. Die benutzerfreundlichen und anpassbaren Projekt-Boards und -Vorlagen von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Ihre Projektschätzungen im Handumdrehen zu erstellen. Jetzt anmelden kostenlos an und probieren Sie es aus!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen parametrischer und analoger Schätzung?

Der Hauptunterschied zwischen parametrischer und analoger Schätzung im Projektmanagement besteht darin, dass bei der parametrischen Schätzungstechnik Vergleiche und Berechnungen auf der Grundlage von Einheiten verwendet werden. Parametrische Schätzungen nutzen statistische Beziehungen zwischen Variablen, um aktuelle Projektkosten oder Ressourcen zu berechnen. Im Gegensatz dazu werden bei analogen Schätzungen Verlaufsdaten aus ähnlichen früheren Projekten für ein neues Projekt verwendet.

Was ist ein analoger Schätzer?

Eine analoge Schätzung ist eine Methode, die Informationen aus ähnlichen früheren Projekten verwendet, um Kosten und Dauer eines aktuellen Projekts zu schätzen. Bei der analogen Schätzungsmethode wird ein vergangenes Projekt ausgewählt, das dem neuen Projekt sehr ähnlich ist, um genaue Schätzungen zu erstellen.

Was ist das Analogieprinzip der Schätzung?

Das Analogieprinzip der Projektschätzung beinhaltet die Verwendung der Parameter eines vergangenen Projekts, das dem neuen Projekt ähnlich ist, um Kostenschätzungen usw. abzuleiten. Dieses Prinzip bildet die Grundlage für die analoge Schätzung im Projektmanagement, bei der Schätzungen anhand von Verlaufsdaten vergangener Projekte erstellt werden.