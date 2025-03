10 beste Screencast-Software im Jahr 2025 (Free & Paid)

Einfach. Gelöscht. Auffordernd. Engagiert. Das sind die Markenzeichen einer guten Kommunikation am Arbeitsplatz. Es gibt nur wenige Dateiformate, mit denen Sie Ideen, Anweisungen und Informationen besser vermitteln können als mit Bildschirmaufnahmen.

Mit Screencast-Tools können Sie Bildschirme aufzeichnen und Videos erstellen, die bearbeitet und für verschiedene Zwecke freigegeben werden können. Ganz gleich, ob Sie Lehrer, Geschäftsmann oder Ersteller von Inhalten sind, diese Plattformen machen das Aufzeichnen, Bearbeiten und Freigeben von Bildschirmaufnahmen so einfach wie nie zuvor.

Bei der großen Auswahl an Screencasting-Tools kann die Entscheidung für das beste Tool sehr schwierig sein. Der Schlüssel liegt darin, Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen. Sobald Sie diese definiert haben, können Sie sich ein besseres Bild davon machen, welcher Screenrecorder für Sie am besten geeignet ist.

Deshalb stellen wir Ihnen die 10 besten Screencasting-Tools vor, darunter sowohl Premium- als auch kostenlose Versionen, die jeweils einzigartige Funktionen für Ihre Bedürfnisse bieten.

Egal, ob Sie nach dem besten kostenlosen Screen Recorder tools oder Premium-Lösungen mit erweiterten Features, wir sind sicher, dass mindestens eine dieser Plattformen Sie ansprechen wird.

Aber vorher sollten wir definieren, was eine gute Screencast-Software ausmacht!

Worauf sollten Sie bei einer Screencast-Software achten?

Bei der Auswahl eines Screencast-Tools müssen Sie sich an Ihren spezifischen Anforderungen orientieren. Unabhängig davon, wie Sie planen, die Software zu verwenden, ist es wichtig, einige gemeinsame Faktoren zu berücksichtigen:

Keine Wasserzeichen : Vergewissern Sie sich, dass die Software Ihren Aufnahmen keine Wasserzeichen hinzufügt, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, sie zu verwenden als schulungsvideos . Wasserzeichen können Teile des Bildschirms verdecken und die Qualität und Professionalität Ihrer Videos beeinträchtigen

: Vergewissern Sie sich, dass die Software Ihren Aufnahmen keine Wasserzeichen hinzufügt, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, sie zu verwenden als schulungsvideos . Wasserzeichen können Teile des Bildschirms verdecken und die Qualität und Professionalität Ihrer Videos beeinträchtigen Anpassungsmöglichkeiten : Suchen Sie nach Software, mit der Sie Ihre Aufnahmen mit Features wie benutzerdefinierten Cursorn, Anmerkungen und Überlagerungen anpassen können. So können Sie professionell aussehende Videos erstellen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind

: Suchen Sie nach Software, mit der Sie Ihre Aufnahmen mit Features wie benutzerdefinierten Cursorn, Anmerkungen und Überlagerungen anpassen können. So können Sie professionell aussehende Videos erstellen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind Videoqualität und Formate : Wählen Sie eine Option, die Videoaufnahmen in hoher Qualität unterstützt und Flexibilität beim Exportieren Ihrer Aufnahmen in verschiedenen Formaten bietet. So können Sie die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Plattformen sicherstellen

: Wählen Sie eine Option, die Videoaufnahmen in hoher Qualität unterstützt und Flexibilität beim Exportieren Ihrer Aufnahmen in verschiedenen Formaten bietet. So können Sie die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Plattformen sicherstellen Zusammenarbeit : Wählen Sie für Remote-Arbeitsszenarien eine Software, die Features für die Zusammenarbeit wie das Freigeben von Bildschirmen, Live-Anmerkungen und Bearbeitung in Echtzeit bietet. Diese remote-Arbeit tools können die Kommunikation verbessern und die Produktivität internationaler Teams steigern

: Wählen Sie für Remote-Arbeitsszenarien eine Software, die Features für die Zusammenarbeit wie das Freigeben von Bildschirmen, Live-Anmerkungen und Bearbeitung in Echtzeit bietet. Diese remote-Arbeit tools können die Kommunikation verbessern und die Produktivität internationaler Teams steigern Benutzerfreundliche Schnittstelle : Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist entscheidend für die effiziente Nutzung des Tools. Achten Sie auf intuitive Bedienelemente und ein durchdachtes Layout, das Ihnen eine einfache Navigation und den Zugriff auf Features ermöglicht

: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist entscheidend für die effiziente Nutzung des Tools. Achten Sie auf intuitive Bedienelemente und ein durchdachtes Layout, das Ihnen eine einfache Navigation und den Zugriff auf Features ermöglicht Transkriptionsfunktionen: Eine Screencast-Software mit integrierten KI-Transkription kann Ihnen Zeit und Aufwand ersparen, indem sie Ihre Aufnahmen automatisch in Text transkribiert

Sie mögen einige dieser Faktoren als unverzichtbar und andere als "nice-to-haves" betrachten, aber eine gute Screencast-Plattform sollte vielseitig genug sein, um alle diese Funktionen zu bieten.

Die 10 besten Screencast-Programme für das Jahr 2024

Es gibt Dutzende von Screencast-Software, und viele bieten eine großartige Erfahrung.

Um Ihnen Zeit zu sparen, haben wir eine Liste der 10 besten Screencast-Software für 2024 zusammengestellt, abgeschlossen mit einem Überblick über ihre Features und Vorteile. Außerdem finden Sie hier Informationen zu den Preisen und zu den Besonderheiten der Software auf dem Markt!

1. ClickUp: Am besten für KI-übersetzte Screencasts zur Einbindung in Ihren Workflow

ClickUp ist eine vielseitige Plattform, die vor allem für ihre umfassenden Features für das Projektmanagement bekannt ist. Über das Projektmanagement hinaus bietet ClickUp einen Bereich innovativer Tools und Funktionen, die es zu einer ersten Wahl für verschiedene Aufgaben machen, darunter auch Screencasting.

Wir sind der Meinung, dass ClickUp eines der besten kostenlosen Screencasting-Tools ist - kein Wasserzeichen, keine zeitlichen Limits für Aufnahmen, KI-gestützte Transkription, Erstellung und Zuweisung von Aufgaben aus den Aufnahmen und vieles mehr.

Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und Videoanleitungen zu erstellen

Mit ClickUp's Clips können Sie Bildschirmfotos, App-Fenster oder Browser-Registerkarten nahtlos in Aufgaben aufnehmen und freigeben

ClickUp's kostenloses Screencast Feature, ClickUp Clips mit ClickUp Clips können Sie Ihren Desktop-Bildschirm aufnehmen, Audio hinzufügen und diese Videos über einen Link freigeben. Sie können auf die bildschirm-Rekorder feature über die ClickUp Chrome Erweiterung zur Erfassung von Nachrichten und Produktionsmaterial, ohne eine andere Konsole öffnen zu müssen.

Einfaches Freigeben Ihres Bildschirms zur schnelleren Kommunikation mit anderen Benutzern, ohne andere Tools zur Bildschirmaufzeichnung herunterladen zu müssen

Nach Angaben von 2022 Video-Marketing-Statistiken 96 % der Menschen sehen sich Erklärvideos an, um neue Produkte zu entdecken und ihr Potenzial zu bewerten. Dieses Feature ist besonders hilfreich für die Erstellung von detaillierten Produkttutorials oder Software-Demos (Hallo, Vertriebsteams!).

Darüber hinaus können Sie Clips verwenden, um Mitarbeiter-Walkthroughs oder Bildschirmaufzeichnungen für Anleitungen aufzunehmen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Clips zu transkribieren

Automatische Transkription von Sprachnotizen aus Clips mit ClickUp Brain

Was Clips zu einem hervorragenden Tool für die Zusammenarbeit macht, ist sein KI-gestütztes Transkriptions-Feature. Benutzer können ihre Clips automatisch transkribieren, dann die Highlights durchsuchen, zu bestimmten Zeitpunkten springen und sogar Ausschnitte kopieren, um sie in anderen Kontexten zu verwenden.

Um dieses Feature zu nutzen, laden Sie einfach Ihren Clip zu ClickUp Brain hoch, das dann den Ton in Text umwandelt. Diesen Text können Sie als Untertitel in Ihren Screencasts verwenden, so dass die Zuschauer auch ohne Audio folgen können.

Dieses Feature ist praktisch für die Erstellung von Tutorials, Schulungsvideos und anderen pädagogischen Inhalten, bei denen eine klare Kommunikation wichtig ist.

Sparen Sie Zeit und kommunizieren Sie klar und deutlich mit KI-gestützter Zusammenfassung powered by ClickUp Brain

Eine weitere großartige Funktion ist, dass Sie ClickUp Brain mit Clips koppeln können, um Audioaufnahmen von Meetings zu erstellen und Notizen zu transkribieren. Sie können dann detaillierte Notizen zu Meetings an diejenigen senden, die daran teilgenommen haben, und diejenigen nachholen, die nicht teilgenommen haben.

ClickUp beste Features

Schnelleres Einbinden von Kunden durch Freigeben von professionellen Produktdemos mit ClickUp Clips

Teilen Sie Bildschirmaufzeichnungen direkt über e-Mail in ClickUp um die Kommunikation zu vereinfachen

Aufnehmen ohne zeitliche Limits oder Wasserzeichen auf Ihren Bildschirmaufnahmen

Zugriff auf Videos von jedem Gerät aus über den zentralen Hub für alle Ihre Clips

Schreiben Sie Ihr Voice-over-Skript für Audioaufnahmen mit ClickUp Dokumente Verwandeln Sie Clips mit einem einzigen Klick in Aufgaben und weisen Sie ihnen dann Mitglieder Ihres Teams zu

Verwenden Sie presentation tools für die Erstellung von ansprechenden und kreativen Präsentationen

ClickUp Limits

Neue Benutzer können von dem großen Array an Features von ClickUp überwältigt sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Loom: Am besten für schnelle und einfache Videos

über Loom Loom ist eine Video-Hosting-Plattform, die für ihren hochwertigen Player und die nahtlose Integration mit sozialen Netzwerkplattformen bekannt ist. Sie bietet eine reibungslose Wiedergabe und eine hervorragende Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, Video-Inhalte einfach von ihren Computern aus hochzuladen.

Außerdem können die Benutzer über ihr Dashboard verschiedene Konten verwalten. Mit dem kostenlosen Plan von Loom können Sie bis zu 25 fünfminütige Videos pro Person aufnehmen. Der kostenlose Plan umfasst eine Sprechblase mit Ihren Bildschirmaufnahmen, Einblicke der Zuschauer, einen Workspace für Teams und sofortige Bearbeitungsoptionen.

Loom beste Features

Aufnehmen von Inhalten in jeder Anwendung und auf jedem Gerät

Bearbeiten Sie Ihr Video im Browser, in der Loom App oder mit einer praktischen Chrome-Erweiterung

Verwenden Sie Emoji-Reaktionen und Kommentare mit Zeitstempel, um auf bestimmte Momente im Video zu reagieren

Aufnehmen von Bildschirmen auf Mac iOS-Geräten

Erhalte 5 GB kostenlosen Speicher als neuer Benutzer von Loom

Loom Limitierungen

Limitierte Möglichkeiten zur Online-Bearbeitung von Videos

Die kostenlose Version hat Limits bei der Länge der Videos und der Anzahl der Videos pro Benutzer

Loom Preise

Starter: Free

Free Business: $15/Ersteller pro Monat

$15/Ersteller pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Loom Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

3. ScreenPal (früher Screencast-O-Matic): Das Beste für Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung

über ScreenPal Ein alternative zu Loom screenplay (ehemals Screencast-O-Matic) ist eine beliebte Software für Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung mit einer Reihe von Features, die auf die Bedürfnisse von Geschäften zugeschnitten sind. Mit Screenpal können Benutzer auf einfache Weise Screencasts und Videoaufnahmen in professioneller Qualität erstellen, um Ideen zu kommunizieren, Prozesse zu demonstrieren und Schulungsvideos freizugeben.

Die Aufnahmen können mit Text, Bildern und Designeffekten aufgewertet und interaktive Videos für Präsentationen aufgenommen werden. Der kostenlose Plan von Screenpal limitiert die Video-Aufnahmen jedoch auf 15 Minuten, was für einige Benutzer einschränkend sein kann.

ScreenPal beste Features

Verbessern Sie Ihre Aufnahmen mit Text, Bildern und Designeffekten

Verwendung von Greenscreen-Effekten für ein ausgefeiltes Erscheinungsbild

Freigeben von Videos für Clients und Mitglieder des Teams mit eindeutigen URLs

Zugriff auf leistungsstarke Bearbeitungstools wie Zoom in und Audiokommentar zur benutzerdefinierten Gestaltung von Videos

ScreenPal Beschränkungen

Der Free-Plan limitiert Videoaufnahmen auf 15 Minuten

Erweiterte Bearbeitungsfunktionen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ScreenPal Preise

Solo: Free

Solo Deluxe: $3/Monat (jährliche Abrechnung)

$3/Monat (jährliche Abrechnung) Solo Premium: $6/Monat (jährliche Abrechnung)

$6/Monat (jährliche Abrechnung) Solo Max: $10/Monat (jährliche Abrechnung)

$10/Monat (jährliche Abrechnung) Team Business: $8/Monat (jährliche Abrechnung)

ScreenPal Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4. Camtasia: Am besten für fortgeschrittene Video-Bearbeitung

über Camtasia Camtasia bietet einen großen Bereich an Features für die Erstellung hochwertiger Screencasts und Videos. Die Software ist benutzerfreundlich und macht es für Geschäfte einfach, professionell aussehende Inhalte zu erstellen, ohne dass fortgeschrittene technische Kenntnisse erforderlich sind.

Sie können Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen gleichzeitig aufnehmen, Videos nach der Aufnahme bearbeiten und Anmerkungen und Effekte hinzufügen, um die Gesamtpräsentation der aufgenommenen Videos zu verbessern. Darüber hinaus bietet Camtasia eine Vielzahl von Exportoptionen, die das Freigeben von Videos auf verschiedenen Plattformen erleichtern.

Camtasia beste Features

Schneiden, Trimmen und Hinzufügen von Übergängen zu Videos mit einer Reihe von Bearbeitungstools

Videos mit Kommentaren, Animationen und Effekten aufwerten, um sie interessanter zu gestalten

Exportieren von Videos in verschiedenen Formaten wie MP4, GIF, M4A (Windows) und MOV (Mac) zum einfachen Freigeben auf unterschiedlichen Plattformen

Camtasia Beschränkungen

Camtasia ist relativ teuer im Vergleich zu anderen Screencasting-Softwareoptionen

Camtasia ist zwar benutzerfreundlich, aber für Benutzer, die mit der Bearbeitung von Videos noch nicht vertraut sind, kann es eine Lernkurve geben

Preise für Camtasia

Einzelabonnement: $179,88 (jährlich abgerechnet)

$179,88 (jährlich abgerechnet) Unbefristete Lizenz: 299,99 $

Camtasia Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

4.6/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

5. Adobe Captivate: Das Beste für interaktive Bildschirmaufnahmen

über Adobe Captivate Adobe Captivate ist eine leistungsstarke Screencast-Software mit verschiedenen Features zur Erstellung interaktiver und ansprechender Bildschirmaufnahmen. Sie wird häufig von Geschäften und Lehrkräften zur Erstellung von Tutorials, Schulungsvideos und Software-Simulationen verwendet.

Mit Adobe Captivate können Sie gleichzeitig Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen erstellen. Das Tool bietet außerdem erweiterte Bearbeitungs- und Veröffentlichungsoptionen.

Darüber hinaus bietet die Plattform einen Bereich mit interaktiven Elementen. Sie können interaktive Quiz und Bewertungen erstellen, die in Screencasts integriert werden können, um das Lernen und die Beteiligung zu verbessern.

Die besten Features von Adobe Captivate

Bearbeitung von Screencasts mit verschiedenen Tools, z. B. zum Schneiden, Trimmen und Kommentieren

Interaktive Elemente wie Quiz und Bewertungen in Screencasts einbinden, um das Lernen zu verbessern

Verwenden Sie visuelle Drag-and-Drop-Widgets aus der Galerie, um interaktive Screencasts in professioneller Qualität zu erstellen

Erstellen Sie responsive Screencasts, die auf jedem Gerät angesehen werden können

Beschränkungen von Adobe Captivate

Die Lernkurve ist steil, besonders für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Screencast-Software haben

Preise für Adobe Captivate

33,99 €/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Captivate

G2: 3.9/5 (190+ Bewertungen)

3.9/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 200 Bewertungen)

6. Vidyard: Das Beste für Video-Marketing

über Vidyard Vidyard wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Erstellung, dem Hosten und dem Freigeben von Videos zu unterstützen, um potenzielle Kunden anzusprechen und Ergebnisse zu erzielen. Mit Vidyard können Sie hochwertige Screencasts und professionell aussehende Videos ohne umfassende technische Kenntnisse erstellen.

Darüber hinaus bietet Vidyard eine Reihe weiterer Features, wie z. B. Video-Hosting, Analysen und Integrationen mit anderen Marketing-Tools, was es zu einem wertvollen Tool für Vertriebsteams macht, die ihre videogestützten Marketing-Aufwendungen verbessern möchten.

Sie können auf Vidyard auch KI-Avatare erstellen, mit denen Sie interaktive und ansprechende Videos erstellen können, die eine persönlichere Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen.

Vidyard beste Features

Hosten Sie alle Ihre Videos an einem zentralen Ort mit Vidyard Hosting

Einfache Bearbeitung von Screencasts mit den intuitiven Tools von Vidyard, einschließlich Trimmen, Schneiden und Hinzufügen von Kommentaren

Erstellen Sie hyperrealistische KI-Avatare, die so aussehen und sprechen wie Sie

Fügen Sie interaktive Elemente zu Ihren Screencasts hinzu, z. B. anklickbare Schaltflächen und Links

Vidyard Beschränkungen

Die kostenlose Version von Vidyard hat Einschränkungen, wie z. B. eine begrenzte Nummer von Videos und Branding-Optionen, die möglicherweise nicht für alle Benutzer geeignet sind

Preise für Vidyard

Free

Pro: $29/Benutzer pro Monat

$29/Benutzer pro Monat Plus: 89 $/Benutzer pro Monat

89 $/Benutzer pro Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Vidyard Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (750+ Bewertungen)

4.5/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

7. Riverside: Am besten für Podcasting, Videoaufnahme und Bearbeitung

über Flussufer Riverside ist ein Online-Studio, das die Kommunikation im Business durch hochwertige Podcast-Aufnahme- und Video-Bearbeitungsfunktionen verbessert. Es hat sich auf Screencast-Features spezialisiert, mit denen Benutzer sowohl Audio- als auch Video-Streams separat aufnehmen können. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für die Erstellung detaillierter Video-Präsentationen und Tutorials.

Riverside wurde entwickelt, um die Benutzererfahrung zu verbessern, mit herausragenden Features wie lokaler Aufnahme für hochwertige Ausgaben und KI-gesteuerten Tools für einfache Bearbeitung und Transkription.

Riverside beste Features

Aufzeichnung in kristallklarer Audio- und Videoqualität, auch bei schlechten Internetverbindungen, durch lokale Aufzeichnung jedes Streams

Umfassende Kontrolle über die Postproduktion mit separaten Audio- und Videospuren für jeden Teilnehmer

Erstellen Sie mit KI-gestützten Bearbeitungstools mühelos ansprechende, gemeinsam nutzbare kurze Inhalte (Magic Clips)

Einladen von Teammitgliedern zur Teilnahme an Aufnahmesitzungen über einen einfachen Link; sie müssen keine Software herunterladen, was den Zugang und die Teilnahme erleichtert

Riverside-Beschränkungen

Die kostenlose Version limitiert die Auflösung des Videoexports auf 720p, was den Anforderungen von Benutzern, die eine höhere Auflösung benötigen, möglicherweise nicht gerecht wird

Preise für Riverside

Free

Standard: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Pro: 24 $/Benutzer pro Monat

24 $/Benutzer pro Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Riverside Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.8/5 (700+ Bewertungen)

4.8/5 (700+ Bewertungen) Capterra: (Nicht genug Bewertungen)

8. Screencastify: Das Beste für Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung

über Screencastify Eine großartige Vidyard-Alternative screencastify ist eine kostenlose, benutzerfreundliche Screencast-Software, die Webcam-Aufnahmen ermöglicht. Sie richtet sich an Anfänger und Profis gleichermaßen.

Mit den Anmerkungs-Tools können Sie wichtige Abschnitte der Aufzeichnung hervorheben, so dass Ihre Videos besser durchschaubar sind und Ihr Publikum leicht durch den Inhalt navigieren kann.

Screencastify beste Features

Fügen Sie Untertitel und Anmerkungen zu Ihren Aufnahmen hinzu

Ordnen Sie mehrere Videoclips in Ihrer bevorzugten Reihenfolge mit einem Drag-and-Drop Feature an

Importieren Sie Videos aus Ihrem Google Drive in den Editor zur nahtlosen Bearbeitung

Screencastify Beschränkungen

Die kostenlose Version von Screencastify hat ein Limit von fünf Minuten pro Video, was bei längeren Aufnahmen einschränkend sein kann

Preise für Screencastify

Free

Starter: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Pro: $20/Benutzer pro Monat

$20/Benutzer pro Monat Teams: Benutzerdefinierte Preise

Screencastify Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

9. OBS Studio: Das Beste für Videoaufnahmen und Live-Streaming

über OBS-Studio OBS ist gemeinhin als Video Editor bekannt. Aber diese völlig kostenlose und quelloffene Software für Videoaufnahmen und Live-Streaming ist vor allem für Videofilmer gedacht. Sie bietet Video-, Audio- und visuelle Features, um Inhalte in professioneller Qualität zu erstellen, ohne dafür viel Geld zu bezahlen.

Auch wenn sie nicht so viele Features bietet wie andere Camastasia Alternativen mit OBS Studio können Benutzer benutzerdefinierte Tastenkürzel für Aktionen wie das Stummschalten von Audioquellen und das Umschalten von Bildschirmen erstellen.

Außerdem können Teams die Rauschunterdrückung nutzen, um Hintergrundmusik und -geräusche herauszufiltern.

Die besten Features von OBS Studio

Nahtlose Integration mit Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitch für einfaches Live-Streaming

Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen wie Windows, Mac und Linux

Support für verschiedene Dateitypen zur vielseitigen Nutzung

Verwenden Sie benutzerdefinierte Branding-Elemente wie Logos und Text

OBS Studio Limitierungen

Einige Benutzer berichten von Problemen beim Einfrieren oder Abstürzen, wenn ein Live-Stream unerwartet angehalten und neu gestartet wird

Benutzer erwähnen eine Lernkurve, um sich mit dem Programm und seinen Features vertraut zu machen

OBS Studio Preise

Free

OBS Studio Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

10. ScreenFlow: Das Beste für Mac Benutzer

über Bildschirmablauf Als nächstes auf der Liste steht ein OBS Studio-Alternative screenFlow. Diese beliebte Screencast-Software bietet leistungsstarke Features für die Aufnahme und Bearbeitung von Bildschirmaufnahmen.

Sie wird häufig von Geschäften und Erstellern von Inhalten verwendet, um Tutorials, Schulungsvideos und Produktdemonstrationen zu erstellen.

Das herausragende Feature von Screenflow ist die intuitive Benutzeroberfläche, die das Erstellen professioneller Videos erleichtert. Darüber hinaus bietet Screenflow eine Reihe von Features und Tools zur Bearbeitung, darunter Animationen, Übergänge und Audioeffekte, mit denen Benutzer ihre Videos verbessern und ihr Publikum begeistern können.

ScreenFlow beste Features

Verbessern Sie die Audioqualität mit den Tools zur Audiobearbeitung von Screenflow, einschließlich Rauschunterdrückung und Audioeffekte

Fügen Sie Animationen und Übergänge zu Ihren Videos hinzu, um sie dynamischer und ansprechender zu gestalten

Nutzen Sie die integrierte Medienbibliothek von ScreenFlow mit 500.000 einzigartigen Bildern, Audio- und Videoclips

Exportieren Sie Videos in einer Vielzahl von Formaten, einschließlich HD und 4K, zum einfachen Freigeben auf verschiedenen Plattformen

ScreenFlow Beschränkungen

Screenflow ist im Vergleich zu einigen anderen Screencasting-Softwareoptionen relativ teuer

ScreenFlow Preise

ScreenFlow: $169

$169 ScreenFlow Super Pak: $229

$229 ScreenFlow Super Pak+: $259

Screenflow Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

Erfüllen Sie Ihre Screencasting-Anforderungen mit modernen Lösungen

Screenrecorder gehören zu den beliebtesten Kommunikationsformaten für individuelle Ersteller und Organisationen gleichermaßen. Um mehr Wirkung mit Ihren Botschaften zu erzielen, müssen Sie Screencast, Videoproduktion und Bearbeitung zu einem Teil Ihres Workflows machen.

Ganz gleich, ob Sie ein Business sind, das ansprechende Schulungsvideos erstellen möchte, ein Ersteller von Inhalten, der qualitativ hochwertige Tutorials produzieren will, oder ein Ausbilder, der das Online-Lernen verbessern möchte - diese Tools bieten die Funktionen und die Flexibilität, die Sie brauchen!

Von der Einfachheit von Screencastify bis zu den erweiterten Features von Adobe Captivate ist für jeden etwas dabei. Sie können die Erstellung Ihrer Videos so einfach oder fortschrittlich gestalten, wie Sie möchten.

ClickUp geht jedoch über die Bildschirmaufzeichnung hinaus - Sie erhalten eine nahtlose KI-Transkription, eine universelle Suche und viele andere kollaborative Features, alles auf einer einzigen Plattform.

Mit ClickUp's kürzliche Ankündigung von Clips 3.0 können Benutzer noch leistungsfähigere und intuitivere Features erwarten, die ihre gesamte Screencasting-Erfahrung verbessern!

Testen Sie ClickUp noch heute und erledigen Sie mehr mit Ihrem Screencasting!