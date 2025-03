10 reMarkable 2-Alternativen für die digitale Notizerstellung im Jahr 2025

Die Freude am Schreiben auf Papier ist groß, aber es hat mehr Nachteile als Vorteile, zumindest was das Anfertigen von Notizen anbelangt: Was ist, wenn Ihre Notizen verloren gehen? Was ist, wenn sie durchnässt oder zerrissen werden?

Und dann ist da noch die Frage des Platzes und der Organisation - die Seiten gehen einem aus, man kann sie nicht effektiv organisieren, und es gibt wenig Flexibilität, wenn man etwas ändern muss ihre Notizen freizugeben , mit anderen zusammenarbeiten oder bestimmte Informationen nachschlagen.

E-Ink-Tablets wie das reMarkable 2 sind die perfekte Alternative.

Der Markt für digitale Notizbücher boomt, und es gibt mehrere Konkurrenten des reMarkable 2, die Sie sich ansehen können. Egal, ob Sie sich nach Farbe, mehr Features oder einfach nur einem anderen Preisschild sehnen, dieser Leitfaden stellt 10 der besten Alternativen zum reMarkable 2 vor.

Worauf sollten Sie bei reMarkable 2-Alternativen achten?

Bevor Sie sich mit den einzelnen Geräten beschäftigen, sollten Sie sich überlegen, welche Features für Sie am wichtigsten sind:

Android-basierte Systeme bieten mehr App-Vielfalt, während geschlossene Systeme den Schwerpunkt auf Sicherheit und Fokus legen Preisgestaltung: Das reMarkable 2 liegt im oberen Preissegment. Benötigen Sie alle Features oder reicht eine preisgünstigere Option aus?

Die 10 besten reMarkable 2-Alternativen für das Jahr 2024

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei reMarkable 2 Alternativen achten müssen, sehen wir uns die 10 besten Optionen an.

1. Onyx Boox

über Boox Onyx Boox bietet einen Bereich von E-Readern und Geräten zur Aufnahme von Notizen an, die auf Android 11\ laufen. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei Apps im Vergleich zu reMarkable 2. Zu den beliebten Optionen gehören die Registerkarten Note Air 3, Note Air 3 C und Tab Ultra C Pro.

Die Geräte unterstützen verschiedene Features zum Erstellen von Notizen und Anmerkungen, wie z. B. die Möglichkeit, direkt auf PDFs und E-Books zu schreiben. Sie können auch handschriftliche Notizen in verschiedenen Formaten erstellen und organisieren.

Die besten Features von Onyx Boox

Zugriff auf einen großen Bereich von apps für die Erstellung von Notizen , Lesen und Organisieren

Wählen Sie aus verschiedenen Größen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden

Nutzen Sie verschiedene Stiftoptionen für unterschiedliche Schreibstile und Vorlieben

Onyx Boox Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann für technisch nicht versierte Benutzer weniger intuitiv sein

Preise für Onyx Boox

Note Air 3: $399,99

$399,99 Note Air 3 C: $499.99

$499.99 Tab Ultra C Pro: $649.99

Onyx Boox Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 4.1/5 (450+ Bewertungen)

4.1/5 (450+ Bewertungen) Best Buy: 4.7/5 (mehr als 700 Bewertungen)

2. Kindle-Schreiber

über Amazon Kindle Scribe kombiniert das vertraute Gefühl, ein physisches Buch zu lesen, mit einem eingebauten Stift für Notizen und Anmerkungen. Kindle Scribe richtet sich an alle, die das Kindle-Ökosystem lieben und eine nahtlose Möglichkeit suchen, Ideen direkt auf ihren Ebooks festzuhalten.

Im Vergleich zu reMarkable 2 bietet Kindle Scribe eine tiefere Integration in die umfangreiche Kindle-Bibliothek und ist damit ideal für alle, die das Lesen von E-Books und das Anfertigen von Notizen innerhalb dieses Ökosystems bevorzugen.

Während reMarkable 2 ein vielseitigeres Dokumentenmanagementsystem und einen größeren Bereich an Stiftoptionen bietet, fehlt ihm die einfache Organisation von Notizen innerhalb von E-Books.

Die besten Features von Kindle Scribe

Lesen und kommentieren Sie Ihre Kindle-Bibliothek direkt auf dem Gerät

Verbessern Sie Ihr Leseerlebnis bei schlechten Lichtverhältnissen

Genießen Sie reichlich Space zum Schreiben auf dem 10,2-Zoll-Display

Kindle Scribe Limitierungen

Konzentriert sich hauptsächlich auf das Kindle-Ökosystem, weniger Apps von Drittanbietern verfügbar

Bestimmte erweiterte Features zur Erstellung von Notizen erfordern ein separates Abonnement

Kindle Scribe Preise

$339.99

Kindle Scribe Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 4.2/5 (5,700+ Bewertungen)

4.2/5 (5,700+ Bewertungen) Best Buy: 4.6/5 (280+ Bewertungen)

3. Kobo Elipsa 2E

über Rakuten Kobo Der Kobo Elipsa 2E ist eine überzeugende Option für alle, die beim Lesen und Notizen machen Wert auf ein großes Display legen. Das Gerät wird aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer und einer Magnesiumlegierung hergestellt - eine attraktive Option für umweltbewusste Menschen.

Der Kobo Elipsa 2E hat eine ähnliche Größe wie der reMarkable 2, übertrifft ihn aber beim Leseerlebnis. Kobo rühmt sich mit überlegenen E-Reader Features wie dem integrierten Zugriff auf den Kobo ebook store, dem einstellbaren warmen und kühlen ComfortLight Pro für das Lesen bei Nacht und dem Overdrive Support für das Ausleihen von Büchern aus der Bibliothek.

Während der reMarkable 2 eine eher stiftzentrierte Oberfläche bietet, die für Notizen und Skizzen optimiert ist, legt der Kobo Elipsa 2E den Schwerpunkt auf ein komfortables Leseerlebnis mit der Möglichkeit, Anmerkungen und Notizen direkt in E-Books zu schreiben.

Die besten Features des Kobo Elipsa 2E

Ein natürliches Schreibgefühl mit einem präzisen und reaktionsschnellen Stift

Nutzen Sie verschiedene eBook-Formate und -Bibliotheken

Schreiben Sie direkt auf eBooks und PDFs

Limits des Kobo Elipsa 2E

Konzentriert sich auf das Kobo-Ökosystem, mit weniger Drittanbietern apps zur Aufnahme von Notizen verfügbar im Vergleich zu Android-basierten Geräten

Preise für Kobo Elipsa 2E

$399.99

Kobo Elipsa 2E Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 4.1/5 (130+ Bewertungen)

4.1/5 (130+ Bewertungen) Best Buy: Nicht genug Bewertungen

4. Fujitsu Quaderno A5

über Fujitsu Quaderno Store Das Fujitsu Quaderno A5 ist ein digitales Notizgerät, das als Ersatz für Papiernotizen und -dokumente entwickelt wurde. Es ist die zweite Generation des A5-Modells und behebt erfolgreich einige Schwachstellen der ersten Generation.

Fujitsu Quaderno A5 legt im Vergleich zu reMarkable 2\ den Schwerpunkt auf Erschwinglichkeit und praktische Features für die Erstellung von Notizen. Es verfügt über Funktionen wie wiederverwendbare Vorlagen und Handschrifterkennung für eine einfache Durchsuchbarkeit.

Die besten Features des Fujitsu Quaderno A5

Reproduzieren Sie das taktile Erlebnis des Schreibens auf Papier mit präziser Druckempfindlichkeit

Priorisieren Sie die Erstellung von Notizen ohne Ablenkung auf einer optimierten Oberfläche

Dank der kompakten A5-Abmessungen lässt sich das Gerät leicht transportieren

Grenzen des Fujitsu Quaderno A5

Keine E-Mail-, Web-Browsing- oder Audio-Aufnahmefunktionen

Preise Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Fujitsu Quaderno A5 Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 4.1/5 (360+ Bewertungen)

4.1/5 (360+ Bewertungen) Best Buy: 4.7/5 (mehr als 400 Bewertungen)

5. iPad Air

über Apple Mit seinem Schutz vor versehentlichem Fallenlassen und einem leistungsstarken Prozessor ist das iPad Air eine vielseitige Alternative zum reMarkable 2, vor allem, wenn Sie bereits in das Apple-Ökosystem investiert haben.

Neben seiner Langlebigkeit und Rechenleistung ist die Unterstützung des Apple Pencil (2. Generation bei einigen Modellen) ein wichtiges technisches Feature des iPad Air, das es für Notizen prädestiniert.

Die besten Features des iPad Air

Zugriff auf ein großes Array an Apps für Notizen, Organisation und Kreativität

Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben wie das Erstellen von Notizen mit mehreren geöffneten Apps

Mühelose Integration mit iPhones, Macs und anderen Apple Produkten

iPad Air Limitierungen

Teurer als die meisten dedizierten E-Reader

Es bietet zwar eine optionale App für Notizen mit Apple Pencil Support, aber das Display ist nicht e-ink. Das bedeutet, dass es für längere Lesesitzungen nicht ideal ist, da es die Augen belastet

iPad Air Preise

64GB: Beginnt bei 599$

Beginnt bei 599$ 256GB: Beginnt bei 749$

iPad Air Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 4.8/5 (12,500+ Bewertungen)

4.8/5 (12,500+ Bewertungen) Best Buy: 4.8/5 (26,300+ Bewertungen)

6. MeeBook

über Amazon Das MeeBook P10 Pro bietet ein komfortables Lese- und Schreiberlebnis. Es dient auch als digitales Gerät für Notizen mit der Vielseitigkeit eines vollwertigen Android-Tablets. Dies unterscheidet sich vom reMarkable 2, das sich auf ein eher minimalistisches Notiz-Erlebnis konzentriert.

Das Gerät läuft mit Android 11 und verfügt über vorinstallierte Google Play Services, mit denen Benutzer auf einen großen Bereich von Apps zugreifen können. Es ist eine preisgünstige Alternative, mit der Sie auf natürliche Weise schreiben können, mit Linien, die je nach Druck dicker oder dünner werden.

MeeBook beste Features

Leicht zu transportieren, um unterwegs Notizen zu machen

Hervorragende Akkulaufzeit bei moderater Nutzung

Wählen Sie aus einem Bereich von Formaten, darunter PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI und sogar beliebte Bild- und Audioformate wie JPG, MP3 und CBR

MeeBook-Einschränkungen

Konzentriert sich auf das Erstellen von Notizen, mit minimalen E-Reading-Funktionen und ohne App-Support

Es ist möglicherweise nicht ideal für Benutzer, die eine große Schreibfläche bevorzugen

MeeBook Preise

Beginnt bei $259

MeeBook Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 3.9/5 (100+ Bewertungen)

3.9/5 (100+ Bewertungen) Best Buy: Nicht genug Bewertungen

7. Supernote

über Supernote Supernote Nomad wurde entwickelt, um das Gefühl des Schreibens auf Papier zu imitieren. Er verfügt über einen E-Ink-Bildschirm, einen Stift mit fester Spitze, ein System zur Organisation von Notizen und Anmerkungen zur Dokumentation. Sein dünnes, leichtes Design und der Stift mit feiner Spitze sorgen für ein natürliches Schreibgefühl.

Im Gegensatz zum Glasbildschirm des reMarkable 2 ist das Nomad-Papiertablett mit einer einzigartigen Folie ausgestattet, die bei jedem Stiftstrich eine zufriedenstellende "Vertiefung" hinterlässt und so das taktile Feedback eines Stifts auf Papier imitiert.

Während reMarkable 2 ein einfaches Ordnersystem bietet, können Sie mit Supernote Nomad ein digitales Notizbuch, Ordner und Unterordner für organisierte Notizen erstellen.

Supernote beste Features

Effektives Kommentieren und Markieren vorhandener PDF-Dokumente

Umwandlung von Handschrift in bearbeitbaren und durchsuchbaren Text

Beschleunigen Sie die Erstellung von Notizen mit anpassbaren Vorlagen Support für über sechzig Sprachen

Verknüpfen Sie eine Bluetooth-Tastatur für ein ablenkungsfreies Tipperlebnis

Supernote Beschränkungen

Konzentriert sich auf die proprietäre App für Notizen, mit weniger Optionen von Drittanbietern

Supernote Preise

$299

Supernote Bewertungen und Rezensionen

Amazon: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Best Buy: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

8. MobiScribe

über MobiScribe Im Vergleich zu reMarkable 2 bietet MobiScribe ein vielseitigeres Gerät mit einer kleineren Bildschirmgröße.

MobiScribe ist mehr als nur ein Gerät zum Aufnehmen von Notizen. Es vereint die Vorteile eines Notepads, eines E-Readers und eines digitalen Organizers in sich. Sie können Ideen notieren, E-Books speichern und lesen und Notizen mit Ordnern verwalten.

Das E-Ink-Display ahmt echtes Papier nach und sorgt so für ein komfortables, vertrautes Schreibgefühl. Und dank des blendfreien Features lässt er sich auch im Freien oder bei hellem Licht problemlos verwenden.

Der MobiScribe verfügt über einen drucksensitiven Stift, der ein natürliches Schreiben und Skizzieren auf einem blendfreien, wasserdichten E-Ink-Tablet ermöglicht. Das Gerät kann auch handschriftliche Notizen in digitalen Text umwandeln, so dass sie leicht freigegeben und durchsucht werden können.

MobiScribe beste Features

Schreiben Sie in sechs Farben, ähnlich wie bei klebezettel und erwecken Sie Ihre Skizzen zum Leben

Erleben Sie eine geringere Belastung der Augen und eine bessere Sichtbarkeit beim Lesen über einen längeren Zeitraum hinweg

Support für über 100 Sprachen

MobiScribe Beschränkungen

Das Surfen im Internet ist eine Herausforderung, da es keinen eingebauten Browser gibt

Einige Benutzer empfinden es als langsam, da es häufig zu Störungen kommt

Preise für MobiScribe

Beginnt bei $320

MobiScribe Bewertungen und Rezensionen

Amazon: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Best Buy: Nicht genug Bewertungen

9. Rocketbook

über Rocketbook Rocketbook bietet einen einzigartigen Hybrid-Ansatz, der wiederverwendbare Papier-Notizbücher mit einer digitalen Verbindung kombiniert. Anders als das E-Ink-Display des reMarkable 2, das man nicht löschen kann, verwendet Rocketbook echtes Papier, das man abwischen und wiederverwenden kann.

Du schreibst auf den Seiten wie in einem normalen Notizbuch. Wenn du also eine Seite wiederverwenden möchtest, wischst du sie einfach mit einem feuchten Tuch ab und erhältst eine neue Seite.

Wenn du mit einer Seite erledigt bist, scannst du sie mit der Rocketbook App ein. Diese App für intelligente Notizbücher kann Ihre Notizen dann an verschiedene digitale Ziele wie Google Drive und Dropbox senden.

Rocketbook beste Features

Scannen Sie Notizen mit der Rocketbook App, um sie in einen Cloud-Speicher oder auf digitale Notizplattformen hochzuladen

Wählen Sie aus verschiedenen vordefinierten vorlagen für Notizen für unterschiedliche Planungs- und Organisationsbedürfnisse

Benutzen Sie die benutzerdefinierte Farbanreicherung in den Einstellungen für optimales Scannen

Rocketbook Beschränkungen

Starke Abhängigkeit von der App für erweiterte Features

Das Löschen und Scannen jeder Arbeitssitzung über die App auf dem Telefon kann für häufige Notizen mühsam sein

Preise für Rocketbook

Beginnt bei $17.99

Rocketbook Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 4.5/5 (50,000+ Bewertungen)

4.5/5 (50,000+ Bewertungen) Best Buy: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

10. Sony DPT-RP1

über Sony Sony DPT-RP1 ist ein digitales Papiergerät mit einem 13,3-Zoll-Bildschirm, der einem Standard-Briefbogen ähnelt.

Der mitgelieferte Eingabestift bietet eine druckempfindliche Spitze, die das Gefühl des Schreibens auf Papier nachahmt und das Aufnehmen von Notizen und Anmerkungen zu einem reibungslosen Erlebnis macht.

Dies ist ähnlich wie beim reMarkable 2. Obwohl beide ein natürliches Schreibgefühl vermitteln sollen, ist der Sony DPT-RP1 laut Benutzerrezensionen aufgrund seines Federdesigns möglicherweise leicht im Vorteil.

Der Sony DPT-RP1-Stift verfügt außerdem über eine eigene Schaltfläche für präzises Radieren, im Gegensatz zum reMarkable2, der auf ein separates Tool in der Software angewiesen ist.

Dank des E-Ink-Displays des Sony DPT-RP1, das Licht wie echtes Papier reflektiert, ist das Lesen und Kommentieren von Dokumenten über einen längeren Zeitraum hinweg augenschonender als bei herkömmlichen Tablets.

Die besten Features des Sony DPT-RP1

Dank des ultraleichten Designs können Sie Dokumente auch unterwegs lesen

Detaillierte Dokumentmarkierungen mit robusten Tools zum Hervorheben, Unterstreichen und Notizen machen

Nahtlose Übertragung von Dokumenten zu und von Ihrem Computer über Wi-Fi oder Bluetooth zur einfachen Verwaltung und Freigabe

Speichern Sie eine große Zahl von Dokumenten (ca. 10.000 PDFs) auf dem internen 16-GB-Speicher, damit Sie alles an einem Ort organisieren und abrufen können

Einschränkungen des Sony DPT-RP1

Möglicherweise nicht ideal für Künstler, die einen digitalen Skizzenblock suchen

Durch das Limit von 16 Farben bei E-Paper werden manche Bilder oder Diagramme seltsam dargestellt

Preise des Sony DPT-RP1

$656.19

Sony DPT-RP1 Bewertungen und Rezensionen

Amazon: 3.8/5 (350+ Bewertungen)

3.8/5 (350+ Bewertungen) Best Buy: Nicht genug Bewertungen

Sie haben noch nicht das perfekte Tool für Notizen gefunden, um reMarkable 2 zu ersetzen? Wir empfehlen ClickUp, dessen robuste Suite an anpassbaren Features nicht nur die Arbeit erleichtert erstellung von Notizen und Schreiben bietet aber auch KI-gesteuerte und manuelle Organisationsoptionen, je nach Ihren Vorlieben.

Egal, ob Sie im Internet oder mit Mobil- und Desktop-Geräten arbeiten, ClickUp gewährleistet einen nahtlosen Zugriff über alle Plattformen und Geräte hinweg. Es lässt sich in über 1000 Apps integrieren, sodass Sie nicht ständig die Plattform wechseln müssen, um auf Ihre Notizen zuzugreifen.

Hier sind einige Features, die ClickUp zu einer hervorragenden Alternative für Notizen machen:

1. ClickUp Dokumente

Mit einer Fülle von Formatierungsoptionen, intuitiven verschachtelten Strukturen und integrierten Widgets können Sie schöne und aufschlussreiche Dokumente erstellen ClickUp Dokumente . Organisieren Sie Dokumente in Ordnern und Spaces, um sie übersichtlich zu kategorisieren und den Zugriff zu verwalten.

Erstellen Sie schöne Dokumente, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie dann mit ClickUp Docs mit Workflows

Es ermöglicht auch die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können. Dies ist nützlich für Brainstorming-Sitzungen oder das Freigeben von Notizen für Meetings.

2. ClickUp Gehirn ClickUp Gehirn ist Ihr virtueller Schreibassistent, der Ihre Erfahrung mit digitalen Notizen verbessert. Es transkribiert automatisch Meetings und verwandelt gesprochene Worte in digitale Notizen.

Das spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass Sie alles Wichtige festhalten, ohne selbst alles aufschreiben zu müssen.

Fördern Sie die Kreativität mit Ihrem virtuellen Brainstorming-Partner - ClickUp Brain

Gestalten und verfeinern Sie Ihre Dokumente mit aufschlussreichen Hinweisen und Vorschlägen der KI.

ClickUp Brain kann zum Beispiel verwandte Aufgaben identifizieren oder Notizen mit bestimmten Phasen des Projekts verbinden und nach Konzepten oder Ideen in Ihren Notizen suchen, damit Sie sie später leichter finden und verwenden können.

3. ClickUp Notepad

Verwenden Sie ClickUp Notepad um verschiedene Arten von Notizen zu machen und sie in Ihrem Workspace zu organisieren. Formatieren Sie Ihre Notizen, wandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben um, und bleiben Sie organisiert mit zu erledigen-Listen für unterwegs .

Mit ClickUp Notepad können Sie schnell Notizen machen, mit umfangreicher Bearbeitung formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln

Und das Beste daran? Notepad ist für jeden leicht zugänglich, unabhängig von seinen technischen Kenntnissen.

4. Tägliche Notizen Vorlage

Wünschten Sie sich einen zentralen Hub für Ihre täglichen Geistesblitze, flüchtigen Ideen und Einkaufslisten, damit Sie sie finden, wenn Sie sie wirklich brauchen? ClickUp's Vorlage für tägliche Notizen könnte der perfekte Ersatz für verstreute Haftnotizen und zahlreiche Notizbücher sein.

Sie enthält benutzerdefinierte Status, die die Nachverfolgung und Kategorisierung von Notizen in "zu erledigen" und "erledigt" erleichtern

Erfassen Sie Schlüsselinformationen und verfolgen Sie Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für tägliche Notizen

Sie können nicht nur Ideen und Aufgaben notieren, sondern auch den Fortschritt bei deren Ausführung nachverfolgen und sicherstellen, dass nichts in einem Meer von Gedanken verloren geht.

Durch die Umwandlung von Notizen in ClickUp Aufgaben mit Status können Sie sicherstellen, dass Ihre Ideen und Aufgaben weiterverfolgt werden. So werden Ihre Notizen zu mehr als nur einer Aufzeichnung; sie werden Teil Ihres umsetzbaren Workflows.

Sie können die strukturierte Vorlage verwenden, um:

Priorisierung von Aufgaben und Projekten nach Wichtigkeit und Dringlichkeit

Realistische Ziele einstellen und Fortschritte nachverfolgen

Wichtige Details oder Notizen an einem Ort aufzubewahren

Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams zu verbessern

ClickUp beste Features

Fassen Sie Schlüsselpunkte und Elemente aus Ihren Notizen mit ClickUp Brain automatisch zusammen

Integrieren Sie die Apps für Notizen und Speicher, die Sie bereits verwenden, über ClickUp Integrationen Ideen visuell und kollaborativ entwickeln mit interaktiven ClickUp Whiteboards . A digitales Whiteboard macht Ihre Notizen noch ansprechender und zugänglicher für gemeinsames Brainstorming

Gewinnen Sie sofortige Einblicke in Ihre Arbeit durch klare Berichterstellung und anpassbare ClickUp Dashboards Organisieren Sie Ihre Notizen mit 15+ anpassbaren ClickUp Ansichten wie zum Beispiel kalender-Ansicht , Kanban Board , oder Workload-Ansicht). So können Sie relevante Informationen und Notizen zu diesen Aufgaben schneller finden

Definieren Sie benutzerdefinierte Status für Aufgaben die perfekt auf Ihre individuellen Projektanforderungen abgestimmt sind. Wenn Sie Notizen machen, können Sie auf den spezifischen Status der Aufgabe verweisen, was Ihren Notizen einen Kontext verleiht und sie später aussagekräftiger macht

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer bemerken eine steile Lernkurve aufgrund einer Vielzahl von Features

ClickUp Preise

Free

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

Die Wahl der richtigen Lösung für Notizen

reMarkable 2 ist großartig, um Ideen zu notieren, aber was wäre, wenn Ihre Notizen Ihre Produktivität steigern könnten? ? Mit ClickUp können Sie Notizen machen und sie in Elemente für Aktionen, Wikis oder kollaborative Agenden verwandeln.

ClickUp hält alle Ihre Notizen organisiert, durchsuchbar und von jedem Gerät aus zugänglich. So können Sie die Limits von reMarkable 2 umgehen und Ihre Notizen auf die nächste Stufe heben. Testen Sie ClickUp noch heute!