Erstellen eines Liniendiagramms in Excel zur Visualisierung von Daten

Ein Liniendiagramm oder eine Zeitleiste war schon immer eine der besten Möglichkeiten, um Daten als eine Reihe von Datenpunkten darzustellen. Diese Linienkurve hilft uns, Veränderungen im Laufe der Jahre visuell zu verstehen und nachzuverfolgen, und ist ideal für die Verwendung in Berichterstellungen und Dokumenten.

Sie werden häufig verwendet, um Verkaufszahlen, das Wachstum des Website-Verkehrs oder den Fortschritt eines Projekts darzustellen.

Viele Unternehmen nutzen immer noch Microsoft Excel, eine einfache software für den Eintrag von Daten zur Speicherung und Nachverfolgung von Daten und zur Erstellung von Diagrammen.

Allerdings, erstellung komplexer Diagramme oder die Bearbeitung von Liniendiagrammen kann mit diesem tool etwas knifflig sein. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Liniendiagramms in Excel, von der Auswahl Ihrer Daten bis zur benutzerdefinierten Anpassung Ihres Diagramms für optimale Übersichtlichkeit.

Wir werden auch einige der Grenzen von Excel untersuchen und eine alternative Lösung vorstellen, die sich ideal für die interaktive und kollaborative Datenverwaltung eignet.

Was ist ein Liniendiagramm?

ein Liniendiagramm über_ StichwortMathe Ein Liniendiagramm stellt Datenpunkte visuell dar, die durch eine Linie verbunden sind. Jeder Datenpunkt im Diagramm entspricht einer bestimmten Kategorie oder einem Zeitraum auf der horizontalen Achse (x-Achse) und einem entsprechenden Wert auf der vertikalen Achse (y-Achse). Liniendiagramme eignen sich besonders gut zur Darstellung von Trends und Veränderungen im Zeitverlauf.

Die Verwendung von Liniendiagrammen verwandelt Rohdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen in Ihrem Unternehmen. Dies kann dazu beitragen, die Schlüsselaussagen eines Datensatzes zu kommunizieren und die Lesbarkeit und das Verständnis der Trends zu verbessern.

Erstellen eines Liniendiagramms in Excel

Um ein Liniendiagramm in Excel zu erstellen, benötigen Sie einen formatierten Datensatz, in dem die Daten in einer logischen Zeitreihe dargestellt werden. Da in unserem Datensatz der zeitliche Abstand oder Zeitraum ein Jahr beträgt, wird das zu erstellende Liniendiagramm die Preisveränderung über die Jahre hinweg zeigen.

Im Folgenden wird Schritt für Schritt erläutert, wie diese Tabelle in ein Liniendiagramm umgewandelt werden kann.

Organisieren Sie Ihre Daten in einem klaren und übersichtlichen Tabellenformat. Stellen Sie sicher, dass jede Spalte eine einzelne Datenreihe darstellt und die Datenpunkte in der ersten Zeile mit Beschreibungen versehen sind.

eine Tabelle mit Daten in Excel

Schritt 2: Liniendiagramm einfügen

Markieren Sie den gesamten Bereich, den Sie in das Diagramm aufnehmen möchten. Dieser sollte die Datenpunkte und ihre entsprechenden Beschreibungen in der Tabelle umfassen. Navigieren Sie nach der Auswahl des Datensatzes zur Registerkarte "Einfügen" in der oberen Leiste von Excel.

einfügen eines Liniendiagramms in Excel

Suchen Sie die Gruppe "Diagramme" auf der Registerkarte "Einfügen". Dort sehen Sie verschiedene Diagramm-Symbole. Klicken Sie auf das ausklappbare Menü unter den Diagrammsymbolen und wählen Sie die Option "Liniendiagramm".

ein in Excel eingefügtes Liniendiagramm

Schritt 3: Diagramm formatieren

Excel generiert möglicherweise ein Standard Liniendiagramm (z. B. Linie mit Markierungen). Wenn Sie andere Varianten von Liniendiagrammen ausprobieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Diagrammtyp ändern" in der oberen rechten Ecke des Diagramms.

ändern Sie den Typ des Liniendiagramms gegenüber dem Standard von Excel

Ein Menü mit verschiedenen Untertypen von Liniendiagrammen (z. B. Gestapelte Linie, Linie mit Markierungen) wird angezeigt. Wählen Sie den Typ, der am besten zu Ihren Daten und Ihren visuellen Vorlieben passt.

wählen Sie einen Untertyp des Liniendiagramms, der zu Ihren Daten passt

Schritt 4: Wählen Sie den Diagrammtyp, der Ihren Bedürfnissen entspricht

Ihr Diagramm wurde erstellt und Sie können es in Ihrer Kalkulationstabelle verwenden. Sie können das Diagramm nun nach Ihren Wünschen bearbeiten, z. B. den Titel und die Beschreibung des Diagramms bearbeiten und das Diagrammdesign auswählen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt. Einige der Optionen, die Sie wählen können, sind:

Gestapeltes Liniendiagramm in Excel

gestapeltes Liniendiagramm in Excel

Bei diesem Diagrammtyp sind alle Elemente übereinander gestapelt. Die oberste Linie im Diagramm stellt die Summe aller darunter liegenden Linien dar und hilft Ihnen, jedes Element klar zu verstehen.

100% gestapeltes Liniendiagramm in Excel

100 % gestapeltes Liniendiagramm in Excel

Bei diesem Diagrammtyp werden die einzelnen Linien unterschieden, wobei die y-Achse keine absoluten Zahlen, sondern Prozentwerte anzeigt. Die x-Achse, die sich über den oberen Rand des Diagramms erstreckt, zeigt zu jedem Zeitpunkt die Summe von 100 % an.

3-D-Liniendiagramm

ein 3-D-Liniendiagramm in Excel

Eine unkonventionelle Option, das dreidimensionale Liniendiagramm, kann die Daten visuell darstellen und eignet sich ideal zum Hinzufügen zu Berichten oder Präsentationen.

Tipps zur Erstellung eines Diagramms

Bei der Erstellung eines Liniendiagramms in Excel geht es nicht nur darum, die Datenpunkte auszuwählen und die richtige Excel-Diagrammoption zu wählen. Sie müssen den Datensatz und die Beschreibungen überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Diagramm selbsterklärend ist und kontinuierliche Daten logisch erklärt. Um ein Excel-Diagramm zu erstellen, sollten Sie einige Best Practices befolgen, z. B:

Verwenden Sie eine Zeitleiste mit ähnlichen Datenpunkten. Wenn Sie zum Beispiel ein Liniendiagramm verwenden, um Trends über die Jahre hinweg darzustellen, stellen Sie sicher, dass jedes Jahr richtig nachverfolgt wird. Wenn die Jahre nicht richtig eingegeben werden, werden diese Darstellungen im Diagramm nicht korrekt wiedergegeben

Geben Sie Ihrem Diagramm mit Hilfe des Editors einen klaren und prägnanten Titel. Er sollte die dargestellten Informationen genau wiedergeben

Wenn Sie mehrere Liniendiagramme mit mehreren Datensätzen erstellen, stellen Sie sicher, dass jede Linie eine klare und deutliche Beschreibung in der Legende hat, damit sie leicht zu identifizieren ist

Wählen Sie visuell ansprechende Farben, die der Betrachter unterscheiden kann, insbesondere bei mehreren Datensätzen. Vermeiden Sie übermäßig helle oder gesättigte Farben, die die Augen überanstrengen können

Berücksichtigen Sie die Komplexität Ihrer Daten und die gesamte visuelle Hierarchie. Bei einfacheren Diagrammen können Gitternetzlinien überflüssig sein. Verwenden Sie bei komplexen Datensätzen subtile Gitternetzlinien, um die Interpretation zu erleichtern, ohne den Betrachter zu überfordern

Excel bietet verschiedene Trendlinien-Optionen (linear, exponentiell, etc.). Wählen Sie im Bereich Formatdatenreihen den Trendlinientyp aus, der das zugrunde liegende Muster in Ihrem Datensatz am besten repräsentiert

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel zur Erstellung eines Diagramms

Microsoft Excel ist ein hervorragendes Tool, das sich für die Eingabe und Nachverfolgung von Daten anbietet. Seine Formeln und Funktionen der Tabellenkalkulation können sogar bei der Berichterstellung und Datenvisualisierung helfen, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad.

Außerdem verfügt es über Features wie das Excel-Kalender oder Wasserfall-Diagramm zur Nachverfolgung von Zeitleisten. Diese beschränken sich jedoch auf die Eingabe und Verwaltung grundlegender Daten und werden in realen Szenarien mit komplexen Anforderungen zur Herausforderung. Ohne Drag-and-Drop-Features oder die Möglichkeit, sich in Echtzeit mit anderen Projektmanagement-Tools zu synchronisieren, kann die Verwaltung umfangreicher Projekte in Excel schwierig sein.

Instanz gibt es bessere Möglichkeiten als diese, wenn Sie qualitative Daten darstellen müssen, und diagramme verwenden ist eine gute Option.

Einige seiner anderen Limits sind:

Fehlen von interaktiven Dashboards, Heatmaps und Tree Maps

Unfähigkeit, umfangreiche und komplizierte Datensätze zu verwalten und zu manipulieren, was häufig zu Verzögerungen oder Leistungsproblemen bei der Bereinigung oder Transformation führt

Es bietet zwar eine gewisse Flexibilität bei der Formatierung und dem Design, aber die Benutzer können das Erscheinungsbild und die Funktionen von Diagrammen nicht so umfassend steuern wie bei flussdiagramm-Software , die umfangreiche Formatierungsoptionen bietet

Unmöglichkeit, mehrere Diagrammtypen in einer einzigen Visualisierung oder einem Dashboard zu kombinieren

Limitierungen bei der gemeinsamen Bearbeitung von Features, da Teams nur Daten in der Tabelle und nicht direkt im Diagramm bearbeiten können

Alternative Tools für Liniendiagramme

Das ist alles, was Sie über die Erstellung eines Liniendiagramms in Excel wissen müssen. Während diese einfache datenvisualisierung hilft Ihnen, Ihre Daten besser zu präsentieren und die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Erkenntnisse aus einem bestimmten Datensatz zu lenken, aber es gibt noch viel mehr, was Sie mit Ihren Daten erledigen möchten.

In den meisten Geschäften werden Diagramme für das einfache Verständnis, Brainstorming, die Zusammenarbeit und den Export in andere Formate verwendet.

Für diese fortgeschrittenen Anforderungen sollten Sie über die Grundfunktionen hinausgehen datenbank-Software und berücksichtigen Excel-Alternativen wie ClickUp .

screenshot eines in ClickUp erstellten Liniendiagramms

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Produktivität und Projektmanagement, das für Teams aller Größen und Branchen entwickelt wurde. Es hilft Ihnen, alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Wissensdatenbanken an einem Ort zu organisieren und Ihre Daten schnell in aussagekräftige Visualisierungen zu verwandeln.

Mehrere vorlagen für Tabellenkalkulationen und Excel Formular Vorlagen ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten in verschiedenen Formaten zu visualisieren. Mit diesen ausfüllbaren Excel Formular Vorlagen können Sie auf einfache Weise Informationen sammeln, sei es für Kundenfeedback, Kundenbefragungen oder interne Zwecke wie die Erfassung von Daten aus Bewerbungen, was die Arbeit für verschiedene Interessengruppen rationalisiert und effizienter macht.

Außerdem bietet es leistungsstarke Features, mit denen Sie eine ganz neue Ebene der Datenvisualisierung erschließen können, die Ihnen hilft:

brainstorming und Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Teams anhand von Liniendiagrammen und anderen Grafiken mit ClickUp Whiteboards_

Erstellen Sie Liniendiagramme und Brainstorming mit Ihren Teams mit ClickUp Whiteboards , eine leere Leinwand für die Zusammenarbeit. Im Gegensatz zu den vordefinierten Vorlagen von Excel können Sie jeden Aspekt Ihres Diagramms benutzerdefiniert gestalten, indem Sie Whiteboard-Vorlagen . Fügen Sie Notizen hinzu, nehmen Sie Bearbeitungen vor und passen Sie Ihr Liniendiagramm direkt an, ohne zwischen dem Datensatz und dem Diagramm hin- und herwechseln zu müssen

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, um Liniendiagramme gleichzeitig zu bearbeiten und zu aktualisieren, damit alle auf derselben Seite stehen und Entscheidungen auf den neuesten Erkenntnissen beruhen

verwalten und vereinfachen Sie Ihren Datensatz mit ClickUp Tabelle View_

Mehr als einfache Liniendiagramme mit ClickUp Tabellenansicht . Sie ermöglicht es Ihnen, selbst die komplexesten Datensätze mit Leichtigkeit zu verwalten und bietet leistungsstarke Funktionen zum Filtern, Sortieren und Gruppieren innerhalb der Ansicht "Tabelle

Konvertieren Sie Liniendiagramme in andere Datenvisualisierungen wie z.B Gantt Diagramme , Kanban Boards , Balkendiagramme, Kreisdiagramme und Streudiagramme, die Ihnen helfen, die perfekte Darstellung für jeden Datensatz zu finden

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI für Ihre Datenvisualisierung mit der Sie wichtige Dokumente erstellen, bearbeiten, freigeben und verwalten können und Einblicke in Ihre abgeschlossene Wissensbasis erhalten

Exportieren Sie Ihre Liniendiagramme und verwenden Sie sie für Ihre Aufgaben, Roadmaps oder Workflows. So entsteht ein zentraler hub für die datengesteuerte Entscheidungsfindung und Projektdurchführung

Mit ClickUp können Sie nicht nur professionelle Diagramme erstellen, sondern diese auch in einem leistungsstarken Workspace für das Projektmanagement nutzen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der sich die Datenvisualisierung nahtlos in Ihre Aufgaben, Meetings und Kommunikation einfügt und so eine wirklich datengesteuerte Arbeitsumgebung schafft.

Möchten Sie Ihre Datenvisualisierung und Zusammenarbeit auf die nächste Stufe heben? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie die Zukunft der Datenvisualisierung!

FAQs

1. Wie erstellt man ein Liniendiagramm in Excel?

Um ein Liniendiagramm in Excel zu erstellen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:

Bereiten Sie Ihre Daten vor und wählen Sie den Datensatz, den Sie verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass die erste Spalte die Beschreibungen für Ihre Datenpunkte enthält (z. B. Monat, Zeitleiste usw.) Markieren Sie die beiden Spalten, die Sie in das Diagramm einfügen möchten, einschließlich der Datenpunkte und ihrer Beschreibungen. Navigieren Sie zur Registerkarte "Einfügen" und suchen Sie die Gruppe "Diagramme". Klicken Sie auf das ausklappbare Menü unter den Diagrammsymbolen und wählen Sie "Linie" Excel erstellt ein Liniendiagramm, in dem Ihre Datensätze durch separate Linien dargestellt werden. Sie können das Diagramm benutzerdefiniert anpassen, indem Sie die in diesem Blogbeitrag erwähnten Tipps befolgen.

Der Prozess ist ähnlich wie beim Erstellen eines Diagramms mit zwei Datensätzen. Bereiten Sie Ihre Tabelle mit einer Spalte für Ihre Datenpunkte und Beschreibungen vor. Markieren Sie die gesamte Spalte und befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei der Erstellung eines einzeiligen Diagramms in Excel.

3. Kann ich mein Liniendiagramm für Präsentationen oder Berichterstellungen exportieren?

Ja. Mit Excel können Sie die Daten Ihres Liniendiagramms auf zwei Arten exportieren:

Kopieren-Einfügen-Methode : Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie "Kopieren" Sie können dieses Diagramm nun in die gewünschte Präsentations- oder Datenbanksoftware (Google Tabellen, Smartsheet oder andere) einfügen

: Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie "Kopieren" Sie können dieses Diagramm nun in die gewünschte Präsentations- oder Datenbanksoftware (Google Tabellen, Smartsheet oder andere) einfügen Als Bild exportieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie "Als Bild speichern" Wählen Sie das gewünschte Dateiformat (z. B. PNG, JPEG) und benutzerdefinieren Sie die Bildqualität vor dem Speichern. Dies ist ideal für die Verwendung in Datenvisualisierungs- oder Präsentationssoftware (Powerpoint, Canvas, Keynote oder andere)

4. Kann ich meinem Liniendiagramm in Excel eine Trendlinie hinzufügen?

Unbedingt! Sobald Sie Ihr Diagramm erstellt haben, wählen Sie es aus. Klicken Sie auf das "+"-Zeichen in der oberen rechten Ecke des Diagramms. Dadurch wird das Menü "Diagrammelemente" geöffnet. Navigieren Sie zur Option "Trendlinie" und wählen Sie die Art der Trendlinie aus, die Sie hinzufügen möchten (linear, exponentiell, usw.).