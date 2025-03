4 Spotlight Search-Alternativen und Wettbewerber 2025

Spotlight ist ein integriertes Such-Tool, das seit 2005\ ein fester Bestandteil des Mac-Betriebssystems ist. Apple hat es im Laufe der Jahre immer weiter verbessert. Heute kann es im Gegensatz zur Windows-Suche Gleichungen lösen, Einheiten- und Währungsumrechnungen vornehmen und innerhalb von Dokumenten suchen.

Es hat jedoch einige Schwächen, die Mac-Benutzer nicht zufrieden stellen. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, sind Sie hier genau richtig.

In diesem Blog finden Sie eine Liste der besten Spotlight-Alternativen, die derzeit verfügbar sind, und alle wichtigen Informationen, um zu entscheiden, welche für Sie am besten geeignet ist.

Worauf sollten Sie bei Spotlight-Suchalternativen achten?

Es gibt keine endgültigen Richtlinien dafür, worauf Sie bei Spotlight-Alternativen achten sollten, da dies von den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen abhängt. Wir listen hier ein paar spezifische Probleme auf, die Benutzer mit der Spotlight-Suche haben:

Eingeschränkte Suchoperatoren und inkonsistente Ergebnisse: Suchen Sie nach Alternativen, die erweiterte Suchfunktionen mit leistungsstarken Suchoperatoren bieten, z. B. die Suche nach Datei-Metadaten oder nach Dateityp

Suchen Sie nach Alternativen, die erweiterte Suchfunktionen mit leistungsstarken Suchoperatoren bieten, z. B. die Suche nach Datei-Metadaten oder nach Dateityp Einschränkungen bei der Benützerdefinition : Konzentrieren Sie sich auf Optionen, die eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung ermöglichen. Achten Sie auf Features wie Textexpansion, benutzerdefinierte Aktionen und erweiterte Workflows, um das Sucherlebnis an Ihre Bedürfnisse anzupassen

: Konzentrieren Sie sich auf Optionen, die eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung ermöglichen. Achten Sie auf Features wie Textexpansion, benutzerdefinierte Aktionen und erweiterte Workflows, um das Sucherlebnis an Ihre Bedürfnisse anzupassen Mangelnde Integration über das Mac-Ökosystem hinaus: Die Option sollte über die Suche in Mac-Dateien hinausgehen. Sie muss sich in Cloud Apps wie Google Docs integrieren und gleichzeitig das Web durchsuchen können (Feature Application Launcher)

Die Option sollte über die Suche in Mac-Dateien hinausgehen. Sie muss sich in Cloud Apps wie Google Docs integrieren und gleichzeitig das Web durchsuchen können (Feature Application Launcher) Fehlende effiziente Indizierung: Bevorzugen Sie Alternativen, die für ihre Geschwindigkeit und Effizienz bekannt sind und die nur die Dateien und Ordner indizieren, die indiziert werden müssen

Bevorzugen Sie Alternativen, die für ihre Geschwindigkeit und Effizienz bekannt sind und die nur die Dateien und Ordner indizieren, die indiziert werden müssen Nicht produktivitätsorientiert: Achten Sie neben einer schnelleren Suche auf zusätzliche Funktionen wie die Verwaltung des Verlaufs der Zwischenablage, die Möglichkeit, Systembefehle auszuführen, sofortige Suchergebnisse, eine bessere Benutzeroberfläche usw.

Die 4 besten Spotlight-Alternativen für 2024

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich - KI, Personalisierung und Integration sind die aktuellen Schlagworte. Um produktiv zu bleiben, brauchen Sie Tools, die mit der Zeit gehen. Hier sind unsere vier besten Spotlight-Alternativen für das Jahr 2024.

1. ClickUp

nutzen Sie die Universal Search und die Produktivität von ClickUp, um Ihr Projektmanagement zu optimieren

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Spotlight-Alternative sind, um Ihre Produktivität zu steigern und in die Zukunft zu führen, dann müssen Sie ClickUp ausprobieren.

ClickUp ist ein Produktivitäts-Tool aus einer Hand, das alle Anforderungen an modernes Projektmanagement erfüllt. Aber warum sprechen wir hier über ein Projektmanagement tool, werden Sie sich fragen?

Die Antwort ist zweifach: ClickUp's Universal Search feature, das von einem eigenen KI-Tool unterstützt wird - der ClickUp Gehirn und zusammen sind sie die zukunft der Produktivität .

Gehen wir der Frage nach, warum. Das Feature zur Suche in ClickUp's letzte Version (V3) versteht natürliche Sprache. Dies verändert die Art und Weise, wie Sie Dateien und Ordner auf Ihrem Computer finden.

Brauchen Sie die Marketing-Präsentation, an der Sie letzten Monat mit Tom zusammengearbeitet haben?

Geben Sie ein: "Suche die Präsentation über Marketing mit Tom vom letzten Monat", und die Suche zeigt den Dateinamen sofort an.

suche mit adaptiven und personalisierten Empfehlungen mit ClickUp's Universal Search_ ClickUp's Vorteile gehen über die Möglichkeit hinaus, Ihre lokalen Dateien und Ordner zu durchsuchen. Die Suche nach einem Eintrag in Ihrem zu erledigen-Liste App ? ClickUp kann mit über 20 Apps wie Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack und anderen integriert werden.

starten und suchen Sie in allen Ihren integrierten Apps von ClickUp

Das Tüpfelchen auf dem i ist, dass Sie über die universelle Suchfunktion, die über das Command-Center, Ihren Desktop und die globale Aktionsleiste zugänglich ist, Apps starten, Dateien suchen, eine Suche im Internet starten und Systembefehle ausführen können.

eine Universal Search von mehreren Standorten aus initiieren

Lassen Sie uns nun über das robuste neuronale Netzwerk sprechen, das dies möglich gemacht hat ClickUp Gehirn . Wenn wir nur einen Punkt herausgreifen müssten, warum wir ClickUp als eine der besten Spotlight-Alternativen empfehlen, dann wäre es dieser.

erledigen Sie mehrere Aufgaben mit wenigen Klicks mit ClickUp Brain

Während Spotlight stark auf Technologien wie Indexierung, Metadaten-Import und Stichwortabgleich setzt, verlässt sich ClickUp Brain auf die Verarbeitung natürlicher Sprache, um den Kontext und die Absicht hinter Ihren Suchen zu verstehen.

ClickUp ist ein praktisches Projektmanagement tool, wenn Sie die Agile Methodik anwenden. Features wie ClickUp Kanban Boards und ClickUp Burndown Diagramm Vorlagen helfen Ihnen, Ihre agilen Projekte mit einer visuellen Darstellung Ihres Workflows und Fortschritts im Griff zu behalten.

Sie können auch den KI-Schreiber von ClickUp Brain verwenden, um Ihnen bei der Erstellung von Agile Dokumente in einem Bruchteil der Zeit.

Darüber hinaus bieten Features wie ClickUp Dashboards ermöglichen es Ihnen, zahlreiche anpassbare Dashboards als Drag-and-Drop-Widgets zu erstellen. Diese können alles anzeigen, von kritischen KPIs bis hin zu wichtigen Projektdaten für Sie und Ihre Teams.

ClickUp ermöglicht Ihnen auch die Gestaltung von benutzerdefinierte Formulare um Informationen von Clients oder Team-Mitgliedern zu sammeln und sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben oder das Versenden von Benachrichtigungen auf der Grundlage von Formular-Übermittlungen zu automatisieren.

ClickUp bietet mehrere Features, wie zum Beispiel ClickUp's Mindmaps und ClickUp Whiteboards die beim Brainstorming, bei der Organisation von Ideen und bei der Zusammenarbeit mit dem Team wahre Wunder bewirken, denn das ist das Gebot der Stunde.

ClickUp beste Features

ClickUp Universal Search : Finden Sie Dateien, starten Sie Apps und führen Sie Suchen in all Ihren integrierten Apps durch

: Finden Sie Dateien, starten Sie Apps und führen Sie Suchen in all Ihren integrierten Apps durch ClickUp Brain : Verwenden Sie natürliche Sprache, um Dateien und Dokumente zu finden. Es passt sich ständig an Ihren Arbeitsstil an

: Verwenden Sie natürliche Sprache, um Dateien und Dokumente zu finden. Es passt sich ständig an Ihren Arbeitsstil an ClickUp AI Knowlege Manager : Holt sich Antworten auf Ihre Fragen aus Ihren Dokumenten, sei es von Ihrem Computer oder einer Ihrer verbundenen Apps

: Holt sich Antworten auf Ihre Fragen aus Ihren Dokumenten, sei es von Ihrem Computer oder einer Ihrer verbundenen Apps ClickUp AI Project Manager: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben, erstellt aufschlussreiche Berichterstellungen und fasst Dokumente mit wenigen Klicks zusammen

ClickUp Beschränkungen

Geringfügige Anzeigefehler in bestimmten Situationen

Einige wenige Benutzer geben an, dass es der mobilen App von ClickUp im Vergleich zu den Desktop-Versionen an Features mangelt

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise

: Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Alfred

Workflow-Fähigkeit über Alfred Alfred ist die zweite Spotlight-Alternative, die wir empfehlen. Es bietet viel mehr als die systemweite Suche, die Spotlight bietet. Wenn Sie zu den Mac-Benutzern gehören, die mit einer App alles zu erledigen haben, von der Suche auf Ihrem Computer bis zur Steuerung Ihrer Musik, ist dies eine gute Wahl.

Alfred beste Features

Schnelles Auffinden von Dateien auf Ihrem Computer oder von Informationen im Internet auf der Grundlage Ihres Browserverlaufs und Ihrer Suchkriterien

Erstellen Sie benutzerdefinierte Textschnipsel, während Ihre Zwischenablage verfolgt wird

Erstellen Sie leistungsstarke Workflows (ein kostenpflichtiges Add-On), mit denen Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, das gesamte Dateisystem Ihres Macs durchsuchen oder komplexe Aktionen mit wenigen Tastendrücken ausführen können

Alfred Beschränkungen

Während die Basis Version von Alfred kostenlos ist, müssen Sie das Powerpack kaufen, um Zugang zu einigen der hier aufgelisteten erweiterten Features zu erhalten

Alfred hat eine steile Lernkurve, wenn Sie das Beste aus seinen Features herausholen wollen

Alfred Preise

Basistool: Free

Free Powerpack Einzellizenz: €34

Einzellizenz: €34 Powerpack Mega-Unterstützer: €59

Alfred-Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (34 Rezensionen)

4.5/5 (34 Rezensionen) Capterra: 2.8/5 (13 Bewertungen)

3. Raycast

code Editor über RayCast Raycast ist eine der besten Spotlight-Alternativen, wenn Produktivität und schneller Zugriff auf Ihre meistgenutzten Apps für Sie am wichtigsten sind. Es fehlen zwar ein paar einzigartige Features, die andere Apps auf dieser Liste bieten, aber das macht es wieder wett, indem es die meisten seiner Schlüssel-Features kostenlos anbietet.

Raycast beste Features

Schnelleres Auffinden von Dateien und Ordnern, da Raycast leicht und reaktionsschnell ist und nicht viel Space auf der Festplatte benötigt

Starten Sie Apps und steuern Sie Ihren Mac mit nur wenigen Tastendrücken, da es Systembefehle unterstützt

Erstellen Sie Verknüpfungen für häufig verwendete Phrasen oder Antworten mit dem 'Text Snippet' Feature, das ähnliche Funktionen wie Alfred bietet

RayCast Beschränkungen

Wenn Sie Raycast auf mehreren Geräten verwenden, müssen Sie auf den Pro Plan upgraden

Erwarten Sie eine steile Lernkurve mit diesem tool

Die kostenlose Version bietet Ihnen nicht die KI-Funktionen

RayCast Preise

Free

Pro: $10 pro Monat

$10 pro Monat Team: Free

Free Team Pro: $15 pro Monat

RayCast-Bewertung und Rezensionen

G2: 4.6/5 (11 Bewertungen)

4.6/5 (11 Bewertungen) Capterra: NA

4. Startbar

schnellsuche im Web über Launchbar LaunchBar wurde 2016 veröffentlicht und kontinuierlich verbessert, um ein Kraftpaket für die Suche nach Mac-Dateien zu werden.

LaunchBar ist in erster Linie ein Programmstarter, der einen adaptiven Abkürzungsalgorithmus verwendet, der Elemente durch die Eingabe kurzer Akronyme ihrer Namen finden kann. Es unterstützt auch die direkte Websuche auf Google, Wikipedia und DuckDuckGo.

Beste Features von LaunchBar

Suche nach Elementen durch Eingabe kurzer Akronyme ihrer Namen (z. B. 'SP' für System Preferences)

Ermöglicht die Erstellung von Skripten für die ultimative Anpassungsfähigkeit Ihrer Aktionen

Ansicht zusätzlicher Informationen über bestimmte Dateien, da LaunchBar sogar die Metadaten der Dateien einsehen kann

LaunchBar-Einschränkungen

Bei den ersten Suchvorgängen dauert es eine Weile, bis alle Ergebnisse angezeigt werden, da die anfängliche Indexierung sehr langsam sein kann

Preise der Startleiste

Einzel-Lizenz : €35

: €35 Familienlizenz: €59

LaunchBar Bewertung und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

Zukunftssicher Ihre Produktivität mit ClickUp

Da haben Sie es: die vier besten Spotlight-Alternativen für 2024. Spotlight erfreut sich bei Mac-Benutzern schon seit Jahren großer Beliebtheit. Aber die Art der Arbeit ändert sich, und wenn Sie dies lesen, ist es klar, dass Sie nach einer besseren Alternative suchen.

Jedes der hier aufgelisteten Tools zeichnet sich in seiner Nische aus und bietet alles, von der kontextbezogenen Universalsuche bis hin zur Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu automatisieren. Was für Sie am besten funktioniert, hängt jedoch von Ihren spezifischen Erfahrungen mit den Mängeln von Spotlight ab.

Das heißt, wenn Sie mit vielen Cloud-Integrationen arbeiten und mehr als eine bessere Spotlight-Alternative in Bezug auf die Suchfunktionen wollen, dann ist ClickUp das Richtige für Sie. Es ist mehr als nur ein intelligentes Such-Tool; es ist ein Produktivitäts-Kraftpaket, das Ihre Arbeit verbessern kann.

Warum also warten? Anmeldung mit ClickUp noch heute kostenlos an, um die Möglichkeiten aus erster Hand zu erfahren.

Häufig gestellte Fragen

1. Ist RayCast eine bessere Alternative zu Spotlight?

RayCast bietet eine ähnliche Funktion wie Spotlight. Es ist jedoch eine leichtere App, die viel schneller reagiert und weniger Ressourcen verbraucht als Spotlight.

2. Gibt es ein Spotlight-Äquivalent unter Windows?

Die neueste Version von Windows (11) verfügt über eine Standard-Suchfunktion, die Spotlight ähnelt, der aber einige erweiterte Features fehlen, die Spotlight Search seinen Mac Benutzern bietet. Wenn Sie eine App suchen, die das erledigt, was die Spotlight-Suche auf dem Mac kann, und noch mehr, könnten Sie ClickUp eine Chance geben.

3. Ist Alfred eine bessere Spotlight-Alternative?

Die kostenlose Version von Alfred bietet ungefähr die gleichen Funktionen wie Spotlight Search. Wenn Sie jedoch das Powerpack erwerben, können Sie auf viele leistungsstarke Features zugreifen, die es zu einer besseren Spotlight-Alternative machen.

4. RayCast vs. Alfred: Wie soll ich mich entscheiden?

Wenn Sie in erster Linie schnellere Suchgeschwindigkeiten und kostenlosen Zugriff auf einige wichtige Features benötigen, sollten Sie sich für RayCast entscheiden. Wenn Sie ein Mac-Benutzer sind, der viele weitere Features benötigt, wie z. B. erweiterte Workflows, Textausschnitte, Zwischenablagen und mehr, und es Ihnen nichts ausmacht, etwas mehr für das Powerpack zu bezahlen, ist Alfred die richtige App für Sie.