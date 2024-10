Beispiele und Rahmen der Balanced Scorecard für strategisches Wachstum nutzen

In ihrem bahnbrechenden Buch von 1992 Artikel in der Harvard Business Review The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, schlugen die Professoren Robert S. Kaplan und David Norton eine neue Methode zur Messung der Unternehmensleistung vor. 📈

Der neue Ansatz, der treffend Balanced Scorecard (BSC) genannt wurde, ermöglichte es Organisationen, einen ganzheitlichen Satz von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zu entwickeln, indem sie vier Hauptfragen beantworteten:

Was denken die Kunden über Sie?

worin müssen Sie wirklich gut sein?

können Sie immer besser werden und Geld verdienen?

wie sehen Ihre Aktionäre Sie?

In diesem Artikel werden wir die grundlegenden Konzepte der Balanced Scorecard, ihre wichtigsten Vorteile und Schlüsselkomponenten erörtern. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie eine Balanced Scorecard für Ihr Unternehmen erstellen können, und geben Ihnen wertvolle Tipps und Best Practices. Schließlich geben wir einige Balanced Scorecard-Beispiele aus den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Banken und Technologie frei.

Was ist das Balanced Scorecard Framework?

Der Balanced Scorecard-Rahmen ist ein strategischer Plan und Managementsystem zur Erfassung eines breiten Bereich von Metriken zur Leistungsmessung von der finanziellen Leistung über betriebliche Benchmarks und Indizes zur Kundenzufriedenheit bis hin zu Lern- und Wachstumsmaßnahmen.

Der Rahmen bietet einen subtilen, aber leistungsstarken Ansatz zur Messung der Unternehmensleistung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leistungsmessungsmodellen handelt es sich um ein integriertes System, das sich nicht ausschließlich auf finanzielle Metriken konzentriert. Stattdessen bietet es eine ausgewogene Ansicht über den Zustand Ihrer Organisation, indem es kritische nicht-finanzielle Aspekte berücksichtigt.

Über: Giva Schauen wir uns die vier Perspektiven des Balanced Scorecard-Rahmens genauer an.

1. Kundenperspektive

Heutzutage wird der Erfolg eines Business oft über die Zufriedenheit der Kunden definiert. Die meisten Unternehmen sehen es als ihre Aufgabe an, den Kunden das zu geben, was sie wollen. Daher ist es für Topmanager entscheidend zu wissen, wie gut sie ihre Arbeit aus Sicht der Kunden erledigen.

Die Balanced Scorecard weist Unternehmen an, ihr allgemeines Ziel eines guten Kundendienstes in messbare Einzelheiten aufzuschlüsseln. Diese lassen sich in der Regel auf vier Schlüssel-Metriken reduzieren:

Zeit Qualität Leistung Kosten

Die Zeitkomponente bezieht sich darauf, wie lange es von der Reihenfolge der Bestellung eines Produkts bis zur tatsächlichen Lieferung dauert. Qualität wird oft als Abwesenheit von Mängeln ausgedrückt, während Leistung und Service messen, wie gut die Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für die Kunden bringen.

Unterm Strich: An verwendung der Balanced Scorecard um den Erfolg aus der Sicht des Kunden zu messen, müssen Sie Ziele für Zeit, Qualität, Leistung und Service einstellen und dann spezifische Wege finden, um diese Ziele zu messen.

2. Interne Perspektive

Es ist zwar wichtig zu wissen, wie zufrieden Ihre Kunden sind, aber ebenso wichtig ist es, die verschiedenen internen Funktionen im Geschäft zu ermitteln, die für die Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit erforderlich sind. Schließlich entsteht guter Kundenservice aus dem Innenleben eines Unternehmens.

Die internen Metriken in der Balanced Scorecard sollten sich auf die Geschäftsprozesse innerhalb des Unternehmens konzentrieren, die den größten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben. Dazu gehört, wie schnell Produkte hergestellt werden, wie gut sie sind, die Fähigkeiten der Mitarbeiter und wie effizient alles läuft.

Um zu bestimmen, was intern gemessen werden soll, sollten Unternehmen die für den Erfolg wesentlichen Prozesse und Fähigkeiten ermitteln und für jeden davon Ziele festlegen. Zum Beispiel könnten sie entscheiden, dass es wichtig ist, Produkte schnell herzustellen, und daher ihre Produktionsgeschwindigkeit messen.

Da viele kritische Aktivitäten auf den unteren Ebenen der Organisation stattfinden, sollten die Manager diese großen Ziele in kleinere, umsetzbare Ziele für die Mitarbeiter unterteilen.

Informationssysteme sind hier sehr hilfreich. Wenn in der Balanced Scorecard etwas Unerwartetes auftaucht, können die Manager diese Systeme nutzen, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Wenn zum Beispiel die Gesamtkennzahl für die pünktliche Lieferung von Produkten unterdurchschnittlich ist, können die Manager das System nutzen, um Engpässe zu ermitteln.

3. Lern- und Wachstumsperspektive

Die Balanced Scorecard betrachtet den Erfolg eines Unternehmens aus zwei Blickwinkeln: Kundenzufriedenheit und interne Prozesse. Doch was als Erfolg gilt, ist nicht in Stein gemeißelt. Heutzutage, mit hartem Wettbewerb auf dem Weltmarkt müssen Unternehmen immer besser werden. Das bedeutet, dass sie ihre derzeitigen Produkte und Verfahren verbessern und sogar ganz neue, bessere Produkte entwickeln müssen.

Die Fähigkeit eines Unternehmens, ständig neue Ideen zu entwickeln, sie zu optimieren und aus Fehlern zu lernen, ist entscheidend für seinen Erfolg. Dies wirkt sich direkt auf die Fähigkeit des Unternehmens aus, Werte zu schaffen. Nur durch ständige Verbesserungen und Innovationen kann ein Unternehmen wachsen, mehr Kunden anziehen und mehr Geld verdienen, was uns zur letzten Perspektive der Balanced Scorecard führt.

Pro-Tipp: Gehen Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Verbesserungsstrategie organisiert und systematisch vor. Nutzen Sie die ClickUp SOP-Vorlage für kontinuierliche Verbesserung um die Prozesse zu standardisieren, die zur Verbesserung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung beitragen.

Nutzen Sie ClickUp's SOP-Vorlage für kontinuierliche Verbesserung, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass jeder weiß, wie die Verbesserungstaktiken anzuwenden sind

4. Finanzielle Vorausschau

Bei der finanziellen Perspektive der Balanced Scorecard geht es darum, wie das Unternehmen vor seinen Aktionären dasteht. Das bedeutet, dass Gewinn, Wachstum und Gesamtwert betrachtet werden. 💸

Die finanzielle Gesundheit ist traditionell der Hauptindikator für die Leistung des Geschäfts und die Ausrichtung auf strategische Ziele. Kaplan und Norton argumentieren jedoch, dass traditionelle Finanzkennzahlen wie vierteljährliche Umsätze und Gewinne zwar notwendig sind, aber kein abschließendes Bild davon vermitteln, wie gut ein Unternehmen dasteht.

Es wird auch die Meinung vertreten, dass finanzielle Metriken nur die Vergangenheit betrachten und nicht berücksichtigen, was ein Unternehmen jetzt gerade tut, um Werte zu schaffen, weshalb sie zusammen mit den anderen drei Leistungsperspektiven der Balanced Scorecard betrachtet werden müssen.

Vorteile des Aufbaus einer Balanced Scorecard für Ihr Business

Die Balanced Scorecard ist ein Muss für Geschäfte, die auf intelligente und nachhaltige Weise wachsen wollen. Dieses Tool zur Leistungsbewertung ermöglicht es Unternehmen, das Gesamtbild zu sehen, Fortschritte nachzuverfolgen und intelligente Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten zu treffen.

Das ergab eine Umfrage, 80% der Organisationen die Balanced Scorecards einsetzen, berichteten über Verbesserungen der betrieblichen Leistung. Das klingt erstaunlich, aber es gibt noch weitere Vorteile. Schauen wir sie uns an. 👇

1. Bessere strategische Planung

Die Umsetzung der Balanced Scorecard in Ihrem Unternehmen kann Ihre Planung für die Zukunft verbessern. Sie enthält eine Strategiekarte, die visuell darstellt, wie die verschiedenen Teile Ihrer Geschäftsstrategie miteinander verbunden sind, und die Ihnen ein klares Bild davon vermittelt, wie gut Ihr Unternehmen aus verschiedenen Perspektiven - nicht nur aus finanzieller Sicht - zu erledigen ist.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie der Balanced Scorecard-Ansatz Ihre strategische Planung verbessern kann:

Verbesserte Entscheidungsfindung: Die Führungskräfte können die aus verschiedenen Perspektiven gesammelten Leistungsdaten nutzen, um Risiken, Trends und Chancen zu erkennen und bessere Entscheidungen zu treffen schnelles Erkennen und Beheben von Problemen: Sie können Probleme leicht erkennen und sie systematisch angehen. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass die Kunden nicht mehr so zufrieden sind wie früher, können Sie herausfinden, warum und das Problem beheben, bevor es eskaliert Förderung der kontinuierlichen Verbesserung: Durch die regelmäßige Nachverfolgung der Leistung in verschiedenen Bereichen fördert die Balanced Scorecard eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass ein bestimmter Prozess nicht so gut funktioniert, wie er sollte, können Siebrainstorming über Möglichkeiten um ihn zu verbessern und dann nachverfolgen, ob diese Änderungen etwas bewirken

Pro-Tipp: Sie müssen nicht bei Null anfangen, wenn Sie die ClickUp New Business Strategic Plan Vorlage . Damit können Sie ganz einfach Ihre Vision definieren und klare Ziele für Ihr Team einstellen.

Nutzen Sie ClickUp's Vorlage für einen strategischen Plan für neue Geschäfte, um Ihre Ziele zu identifizieren und die Konkurrenz zu analysieren, um Ihre Strategie entsprechend anzupassen

2. Verbesserte Kommunikation

Die Umsetzung des Balanced Scorecard-Rahmens hilft Ihnen nicht nur, Ihre Geschäftsstrategie besser zu gestalten, sondern verbessert auch die Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Die Zusammenarbeit ist leichter zu bewältigen, wenn jeder die Ziele des Unternehmens und seine Rolle bei der Erreichung dieser Ziele kennt.

Mit der Balanced Scorecard können die Mitglieder eines Teams Ideen freigeben und hilfreiches Feedback geben , was die Problemlösung verbessern kann. Außerdem wird so sichergestellt, dass jeder zu jeder Zeit weiß, was vor sich geht, was Verwirrung und Reibungsverluste verringert.

3. Bessere organisatorische Abstimmung

Die Erstellung einer Balanced Scorecard verbessert nicht nur die Kommunikation, sondern gewährleistet auch die Ausrichtung auf gemeinsame Ziele. Hier sind einige spezifische Vorteile:

Verbesserte Konzentration : Wenn sie verstehen, wie ihre Arbeit zu den Gesamtzielen beiträgt, können sich die Mitglieder des Teams besser auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren

: Wenn sie verstehen, wie ihre Arbeit zu den Gesamtzielen beiträgt, können sich die Mitglieder des Teams besser auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren Verbesserung der Effizienz : Wenn die Prozesse auf die übergeordneten Ziele abgestimmt sind, wird die Zeit effizienter genutzt und es gibt weniger Verschwendung

: Wenn die Prozesse auf die übergeordneten Ziele abgestimmt sind, wird die Zeit effizienter genutzt und es gibt weniger Verschwendung Fördert die Anpassungsfähigkeit : Eine klare Ausrichtung ermöglicht eine bessere Vorbereitung auf und Anpassung an Veränderungen

: Eine klare Ausrichtung ermöglicht eine bessere Vorbereitung auf und Anpassung an Veränderungen Stärkt die Mitarbeiterzufriedenheit: Wenn die Mitarbeiter sehen, wie ihre Arbeit dem Unternehmen nützt, sind sie motivierter und liefern qualitativ hochwertigere Arbeit ab

4. Gelöschte Darstellung von Zielen und Vorgaben

Wenn Sie eine Balanced Scorecard für Ihr Geschäft verwenden, stellen Sie sicher, dass jeder den Plan und seine Rolle darin kennt. Es geht nicht nur um einstellung von Zielen und Ziele; es geht darum, sicherzustellen, dass jeder versteht, warum diese Ziele und Vorgaben wichtig sind und wie sie sich einfügen.

Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, das Ziel Ihres Unternehmens ist es, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Mit einer Balanced Scorecard weiß jeder - vom Team des Kundendienstes bis hin zu den Softwareentwicklern -, dass seine Arbeit die Kundenzufriedenheit beeinflusst. So können sie sich darauf konzentrieren, ihren Teil dazu zu erledigen, dass die Kunden noch zufriedener sind.

5. Verbesserte Leistungsmessung

Das Beste an diesem Rahmenwerk ist, dass es Ihnen hilft, herauszufinden, worauf es wirklich ankommt - nämlich auf die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), die zeigen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Sie können tatsächlich messen, wie zufrieden Ihre Kunden sind, wie reibungslos die Prozesse hinter den Kulissen ablaufen und wie sehr sich Ihr Team weiterentwickelt.

Und jetzt kommt das Beste: Es ist keine einmalige Sache. Sie können Ihre Fortschritte immer wieder überprüfen, Ihre Vorgehensweise verfeinern und Ihre Prozesse durchgängig verbessern.

6. Klarheit der Prioritäten

Die Einstellung von Prioritäten ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus einer Balanced Scorecard. Sie helfen Unternehmen zu wissen, wo sie ihre Zeit und Energie investieren sollten. Indem sie feststellen, was am meisten Aufmerksamkeit benötigt, können Geschäfte sicherstellen, dass die Initiativen auf ihre Hauptziele ausgerichtet sind.

7. Kultur der Verantwortlichkeit

Stellen Sie sich vor, Sie sind der CEO einer Marketingagentur und entschlossen leistung zu verbessern und ehrgeizige Einzelziele zu erreichen. Sie verwenden also eine Balanced Scorecard.

Transparenz wird zum obersten Gebot. Sie halten ein unternehmensweites Meeting ab, um Ziele wie die Steigerung der Kundenzufriedenheit, die Generierung von mehr Leads und die Verbesserung der Kampagneneffektivität festzulegen. Jedes Mitglied des Teams kennt seine spezifische Rolle und seine Ziele, sei es die Erstellung überzeugender Anzeigentexte, die Optimierung von Social-Media-Kampagnen oder die Analyse von Markttrends.

Die Balanced Scorecard dient als Tool zur Nachverfolgung der Leistung während der wöchentlichen Team Meetings. Sie überwachen wichtige Metriken wie die Kundenbindungsrate, die Lead-Konversionsrate und den ROI der Kampagne. Auf diese Weise können Sie verbesserungsbedürftige Bereiche identifizieren und die leistungsstärksten Teams auszeichnen.

Durch klare Definition rollen und Verantwortlichkeiten wird das Team engagierter und motivierter. Jedes Mitglied versteht, wie sich sein Beitrag auf den Erfolg der Agentur auswirkt, was das Gefühl der Eigentümerschaft und des Engagements fördert.

Pro-Tipp: Leiten Sie Ihr Team mit dem ClickUp Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement . Definieren Sie klar die Rollen und weisen Sie Aufgaben zu, während Sie die Verantwortlichkeit und eine gesunde Kommunikation aufrechterhalten.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement, um Sichtbarkeit zu schaffen, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist

Wann sollte eine Balanced Scorecard erstellt werden?

Wann ist also der richtige Zeitpunkt, um eine Balanced Scorecard für Ihr Geschäft zu erstellen? Das ist eine wichtige Frage, denn der richtige Zeitpunkt kann den Erfolg der Balanced Scorecard erheblich beeinflussen tool für strategische Planung und Management .

Es geht nicht um ein bestimmtes Datum im Kalender, sondern vielmehr darum, die Signale zu erkennen, die darauf hindeuten, dass Ihr Unternehmen bereit ist, von diesem Rahmenwerk zu profitieren. Hier sind einige Anzeichen dafür, dass es an der Zeit sein könnte, mit dem Aufbau einer Balanced Scorecard zu beginnen:

Sie haben Schwierigkeiten, die täglichen Aktivitäten Ihres Teams mit Ihren strategischen Zielen in Einklang zu bringen: Eine Balanced Scorecard hilft, diese Lücke zu schließen, indem sie hochrangige Ziele in messbare Maßnahmen umsetzt Sie finden es schwierig, die Leistung Ihres Unternehmens in verschiedenen Bereichen zu überwachen: Die Balanced Scorecard liefert ein umfassendes Bild, das die Finanzen, die Kundenzufriedenheit, die internen Prozesse sowie Lernen und Wachstum abdeckt Sie finden es schwierig, Ihre Strategie effektiv zu kommunizieren:Die Balanced Scorecard dient als Kommunikations-Tool, das allen Mitarbeitern Ihres Unternehmens hilft, gemeinsame Ziele zu verstehen und darauf hinzuarbeiten Sie sehen nicht die erwarteten Ergebnisse Ihrer strategischen Initiativen: Eine Balanced Scorecard kann Ihnen helfen, Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele nachzuverfolgen, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie zurückbleiben, und notwendige Anpassungen vorzunehmen

Was sollte in eine Balanced Scorecard aufgenommen werden?

Die Erstellung einer abgerundeten Balanced Scorecard erfordert die sorgfältige Berücksichtigung von Schlüsselelementen aus vier wichtigen Geschäftsperspektiven. Jede dieser Perspektiven muss klar definiert und gemessen werden, um die Nachverfolgung des Fortschritts in Richtung Ihrer strategischen Ziele zu gewährleisten.

Im Folgenden finden Sie eine einfache Aufschlüsselung der Schlüsselelemente einer typischen Balanced Scorecard:

Zielsetzungen : Dies sind übergeordnete Ziele, die definieren, was die Organisation strategisch erreichen will. Beispiel: Werden Sie eine international anerkannte Marke. In der Regel hat jedes Business 10-15 strategische Ziele

: Dies sind übergeordnete Ziele, die definieren, was die Organisation strategisch erreichen will. Beispiel: Werden Sie eine international anerkannte Marke. In der Regel hat jedes Business 10-15 strategische Ziele Ziele : Dabei handelt es sich um spezifischere, messbare und zeitgebundene Einzelziele, die die umfassenderen strategischen Ziele bilden. Für das Ziel im vorigen Punkt wäre ein Ziel, den Umsatz auf ausländischen Märkten bis zum nächsten Jahr um 15 % zu steigern. In der Regel gibt es mehr Ziele als Zielsetzungen

: Dabei handelt es sich um spezifischere, messbare und zeitgebundene Einzelziele, die die umfassenderen strategischen Ziele bilden. Für das Ziel im vorigen Punkt wäre ein Ziel, den Umsatz auf ausländischen Märkten bis zum nächsten Jahr um 15 % zu steigern. In der Regel gibt es mehr Ziele als Zielsetzungen Metriken : Metriken oder Indikatoren helfen zu beurteilen, ob die Ziele strategisch erreicht werden. Ein Beispiel für einen Indikator wäre der Gesamtwert der internationalen Verkäufe. Jedes Objekt kann 1-2 Messgrößen haben, insgesamt etwa 15-25 Messgrößen auf Unternehmensebene

: Metriken oder Indikatoren helfen zu beurteilen, ob die Ziele strategisch erreicht werden. Ein Beispiel für einen Indikator wäre der Gesamtwert der internationalen Verkäufe. Jedes Objekt kann 1-2 Messgrößen haben, insgesamt etwa 15-25 Messgrößen auf Unternehmensebene Initiativen : Hierbei handelt es sich um Aktionsprogramme, mit denen Ziele erreicht werden sollen. Außerhalb des Kontexts der Balanced Scorecard können sie auch als Projekte, Aktionen oder Aktivitäten bezeichnet werden. In der Regel haben Organisationen etwa zwei Initiativen für jedes Ziel in Arbeit, insgesamt 5-15 strategische Initiativen

: Hierbei handelt es sich um Aktionsprogramme, mit denen Ziele erreicht werden sollen. Außerhalb des Kontexts der Balanced Scorecard können sie auch als Projekte, Aktionen oder Aktivitäten bezeichnet werden. In der Regel haben Organisationen etwa zwei Initiativen für jedes Ziel in Arbeit, insgesamt 5-15 strategische Initiativen Elemente für Maßnahmen: Diese Aufgaben ergeben sich aus Review Meetings und werden an Einzelpersonen oder kleine Teams delegiert. Obwohl sie nicht Teil des BSC-Rahmens sind, sind sie integraler Bestandteil des gesamten Managementprozesses und tragen dazu bei, dass die Schlüsselinitiativen rechtzeitig und organisiert umgesetzt werden

Über: MaitreyeeHunter

Wie baut man eine Balanced Scorecard auf?

Die Erstellung einer Balanced Scorecard kann ein kleines Rätsel sein. Sie müssen strategisch denken, sich über die Ziele Ihres Geschäfts im Klaren sein und einen Plan für die Nachverfolgung der Fortschritte in den verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens haben. Zu erledigen ist das hier:

Definieren Sie die Vision und Strategie Ihres Unternehmens Identifizieren Sie die Schlüssel-Leistungsbereiche im Einklang mit Ihrer Strategie Entwickeln Sie Ziele und Maßnahmen für jeden Leistungsbereich Implementieren, Nachverfolgung und Verbesserung Ihrer Scorecard

Eine Zusammenfassung des Prozesses finden Sie in der folgenden Tabelle:

Schritt Aktion Ergebnis 1 Vision und Strategie definieren Klare Unternehmensausrichtung 2 Identifizierung der Schlüssel-Leistungsbereiche Fokussierter strategischer Ansatz 3 Ziele und Maßnahmen entwickeln Quantifizierbare Leistungsindikatoren 4 Umsetzen, nachverfolgen und verfeinern Kontinuierliche Verbesserung

Wenn Sie sich bei der Erstellung einer Balanced Scorecard einen Vorsprung verschaffen wollen, wählen Sie eine Plattform für Produktivität und Projektmanagement wie ClickUp die vorgefertigte Vorlagen anbietet. Wir heben besonders die ClickUp Vorlage für die Balanced Scorecard -Ihre Verknüpfung für die Erstellung einfacher und dennoch umfassender Balanced Scorecards für jede Branche.

Erstellung einer Balanced Scorecard mit ClickUp

Auf den ersten Blick mag die ClickUp Vorlage für Balanced Scorecards wie ein weiteres Whiteboard erscheinen. Doch es ist eine mächtige Waffe zur Leistungssteigerung und Nachverfolgung von Erfolgen. Sie ermöglicht es Ihnen, Daten zu analysieren, klare Ziele einzustellen, Initiativen zu entwerfen und den Fortschritt beim Erreichen dieser Ziele zu überwachen.

Verstehen Sie, wie jede Initiative zur Gesamtvision und -strategie Ihres Unternehmens beiträgt - mit dieser einfach zu verwendenden Vorlage von ClickUp

Dieses dynamische tool hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihres Fortschritts und bei der Organisation mit Elementen wie:

Benutzerdefinierte Status : Sie können Aufgaben erstellen und ihnen verschiedene Status zuweisen, z. B. In Progress, Completed oder was immer am besten zu Ihrem Workflow passt. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, wo jeder Schlüssel (KPI) in Bezug auf den Fortschritt steht

Benutzerdefinierte Felder : Verwenden Sie diese, um Aufgaben zu kategorisieren und spezifische Details hinzuzufügen zuihre KPI zu verwalten nachverfolgung effektiv zu verwalten. Instanz können Sie z. B. Einzelziele, Zeitrahmen für den Abschluss oder den bisherigen Fortschritt notieren

Benutzerdefinierte Ansichten : Das Schöne an dieser Vorlage ist, dass sie nicht auf dieWhiteboard-Ansicht. Sie können zwischen verschiedenen Layouts wie Liste, Gantt, Workload, Kalender und mehr wechseln. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihren ClickUp Workflow genau auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen

Features für das Projektmanagement : Verbessern Sie Ihre KPI-Nachverfolgung mit fortschrittlichen Features für das Projekt- und Aufgabenmanagement wie Kommentarreaktionen, geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter und Prioritäten. Diese Features ermöglichen eine reibungslosere Zusammenarbeit, eine bessere Organisation und eine effektivere Nachverfolgung Ihrer KPIs

Die Vorlage ermöglicht auch das Hinzufügen von Checklisten zur Unterstützung aufgaben zu priorisieren leicht. Sie können auch interaktive Elemente wie Banner, Schaltflächen und Links einfügen, um den Inhalt interessanter und informativer zu gestalten.

Sehen wir uns an, wie Sie in nur vier einfachen Schritten Ihre eigene Balanced Scorecard mit ClickUp erstellen:

1. Überlegen Sie, was Sie erreichen wollen

Der erste Schritt besteht darin, die Vision Ihres Unternehmens zu definieren. wie sieht der Erfolg Ihres Geschäfts aus? Wenn Sie bereits eine haben, sollten Sie diesen Schritt als Erinnerung nutzen und die Phase für die Diskussion einleiten. Dies wird Ihnen helfen, die richtigen Metriken zur Messung des Fortschritts auszuwählen.

Legen Sie Ziele mit quantifizierbaren Einzelzielen für Ihr Unternehmen fest, indem Sie die ClickUp Ziele feature.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

2. Aufschlüsselung

Die Führungskräfte in jedem Bereich sollten ihre ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) und vereinbaren Sie Initiativen, von denen alle Beteiligten profitieren. Sobald Sie Ihre Ziele kennen, unterteilen Sie sie in kleinere, überschaubare Teile. Denken Sie an die verschiedenen Bereiche Ihres Geschäfts, wie finanzielle Gesundheit, Kundenzufriedenheit und reibungslose Abläufe hinter den Kulissen.

Erstellen Sie ein Whiteboard in ClickUp, um mit Ihrem Team zu arbeiten und Ideen zur Messung des Fortschritts zu entwickeln.

3. Erstellen Sie Ihre Scorecard

Stellen Sie nun all diese Metriken in einem Diagramm oder einer Tabelle zusammen. Sie werden Ihnen zeigen, wie nah Sie an ihre Business-Ziele zu erreichen .

Verwenden Sie ClickUp's Ansicht der Tabelle um eine personalisierte Scorecard zu erstellen und wichtige Leistungsindikatoren nachzuverfolgen.

Organisieren, sortieren und filtern Sie Aufgaben in der ClickUp 3.0 Tabellenansicht, um schneller einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

4. Nachverfolgung und Anpassung

Sobald Ihre Scorecard eingestellt ist, sollten Sie sie regelmäßig überprüfen, um zu sehen, wie Sie vorankommen. Wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant, müssen Sie möglicherweise Ihre Vorgehensweise ändern. Planen Sie eine wiederholende Aufgabe in ClickUp um Ihre Scorecard regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren.

Sobald Sie die Vorlage anhand der obigen Schritte vollständig benutzerdefiniert haben, wird sie zu einem Fahrplan für die Wachstums- und Innovationsreise Ihres Geschäfts. Sie eignet sich hervorragend, um anstehende Ziele für alle Beteiligten freizugeben und sicherzustellen, dass alle auf dem Laufenden sind.

5 Beispiele für Balanced Scorecards

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie die Balanced Scorecard funktioniert, sollten wir uns einige Beispiele aus verschiedenen Branchen ansehen. Diese zeigen uns, wie Geschäfte dieses tool nutzen, um ihre Abläufe zu verbessern, mehr Geld zu verdienen, Kunden zufrieden zu stellen und Mitarbeitern zu helfen, ihr Bestes zu erledigen.

Verarbeitendes Gewerbe

Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes verwenden häufig Balanced Scorecards, um ihre Produktionsprozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. 🏭

Sie verfolgen finanzielle Metriken, betriebliche Effizienz, Kundenfeedback und Mitarbeiterzufriedenheit. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse können sie die Maschinen, die Mitarbeiterschulung und das Produktdesign verbessern. Im Ergebnis können diese Unternehmen ihre Gewinne steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Arbeitsmoral ihrer Mitarbeiter verbessern.

Einzelhandel

In den Einstellungen eines Einzelhandelsunternehmens beinhaltet die Implementierung einer Balanced Scorecard die Festlegung von Schlüsselzielen wie die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit, die Optimierung der Bestandsverwaltung und die Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter.

Ein Beispiel: Eine Einzelhandelskette könnte KPIs wie den Umsatz pro Quadratmeter, die Kundenzufriedenheit, den Lagerumschlag und die Verkaufsleistung der Mitarbeiter einstellen. Durch regelmäßiges Nachverfolgen und Analysieren dieser Metriken kann das Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, um das Wachstum zu fördern und die Gesamtleistung zu verbessern.

Gesundheitsbranche

Im Gesundheitswesen umfasst die Implementierung einer Balanced Scorecard die Festlegung von KPIs wie Patientenzufriedenheit, durchschnittliche Wartezeiten, Rückübernahmequoten und Mitarbeiterfluktuationsraten. Durch die genaue Beobachtung dieser Metriken können Anbieter im Gesundheitswesen verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Strategien für eine bessere Versorgung bei gleichzeitiger Optimierung der Ressourcennutzung umsetzen. 🏥

Bankensektor

Im Bankensektor bedeutet der Einsatz einer Balanced Scorecard die Einstellung von Zielen zur Verbesserung der Geldangelegenheiten, zur Kundenzufriedenheit, zum Risikomanagement und zum reibungslosen Ablauf der Geschäfte.

Ein Beispiel: Eine Bank möchte mehr Geld verdienen, ihre Kunden zufrieden stellen, faule Kredite minimieren und sicherstellen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit gut erledigen. Durch die Überwachung dieser Aspekte können die Banken intelligente Entscheidungen treffen, um mehr Geld zu verdienen, die Kunden zufrieden zu stellen und die Bank effizient zu führen. 🏦

Technologiebranche

In der Technologiebranche bedeutet die Verwendung einer Balanced Scorecard die Einstellung von Zielen in Bezug auf die Entwicklung innovativer Produkte, die Zufriedenheit der Kunden, den reibungslosen Betrieb und die Entwicklung der Mitarbeiter.

Instanz, die neue Produkte schnell auf den Markt bringen, Kunden an sich binden, schnell auf technische Probleme reagieren und Mitarbeitern helfen will, neue Fähigkeiten zu erlernen, wird diese Aspekte verfolgen. Dies könnte dazu führen, dass sie ihre Produkte verbessern, einen hervorragenden Service bieten, effizient arbeiten und ein qualifiziertes Team aufbauen.

Das richtige Gleichgewicht mit ClickUp finden

Wie wir gesehen haben, ist die Balanced Scorecard nicht einfach nur ein weiteres tool, sondern kann für Ihr Geschäft eine echte Veränderung bedeuten. Es geht über die Zahlen hinaus und hilft Ihnen, Ihre gesamte Geschäftstätigkeit an Ihrer übergeordneten Strategie auszurichten.

Verzetteln Sie sich nicht im Tagesgeschäft und verlieren Sie nicht die Orientierung. Mit einer Balanced Scorecard behalten Sie den Überblick über das, was in Ihrem Geschäft passiert, steigern die Leistung und führen Ihr Unternehmen zum Erfolg.

Und mit ClickUp haben Sie den perfekten Partner, um dies zu erreichen. ClickUp's Vorlagen und Features von ClickUp helfen Ihnen bei der nahtlosen Implementierung und Verwaltung des Balanced Scorecard Frameworks. Von der Einstellung von Zielen und der Nachverfolgung von Fortschritten bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team und der Organisation - ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre finanzielle Leistung, die Kundenzufriedenheit und Ihre internen Prozesse zu verbessern sowie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung zu fördern. Anmeldung für ClickUp und machen Sie sich bereit, Ihre strategische Vision in die Realität umzusetzen. 🤩