25 KPIs für Marketingagenturen zur Nachverfolgung im Jahr 2025

Ihre wichtigsten Clients haben einen langfristigen Vertrag mit Ihrer Marketing-Agentur unterzeichnet, und Ihre Kampagnen wurden mit prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet. Das sind ermutigende Erfolge, aber Sie fragen sich vielleicht, ob Sie es nicht besser hätten erledigen können.

Wissen Sie zum Beispiel, woher Ihre Kunden kommen? Wie viel kostet es, sie zu erledigen? Wie sieht das Verhältnis zwischen Ihren Marketingausgaben und dem ROI aus? Und führen Ihre Marketingaufwendungen letztendlich zu den richtigen Ergebnissen?

Um diese Fragen zu beantworten, brauchen Sie Daten. Das kontinuierliche Sammeln, Speichern und Analysieren von Daten über jeden Aspekt Ihres Unternehmens kann jedoch überwältigend sein. Hier kann Ihnen die Definition von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) helfen.

KPIs sind Wegweiser auf Ihrer Marketing Karte. Bei der Definition von KPIs werden Ihre organisatorischen Ziele in kleinere, leichter zu handhabende Ziele unterteilt, die durch datengesteuerte Metriken definiert werden. Die Nachverfolgung von KPIs hilft Ihnen zu erkennen, wo Sie Ihre Ziele übertreffen, treffen oder verfehlen, und den Kurs zu korrigieren, um ein effizientes Diagramm zum Erfolg zu erstellen.

In diesem Beitrag erklären wir KPIs für digitale Marketingagenturen und Marketingfachleute und geben 25 wichtige KPIs frei, wie man sie nachverfolgt und wie man diese Daten für strategische Entscheidungen nutzt.

Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Clients besser zu bedienen, Kunden zu binden und Ihr Marketing Team effizienter zu machen. So erzielen Sie bessere Ergebnisse für Ihr Geschäft und steigern Ihren Umsatz.

Vorteile der Nachverfolgung von Marketing Agency KPIs

Berücksichtigen Sie die KPIs von Marketingagenturen, d. h. eine Reihe von Metriken zur Bewertung des Zustands Ihrer Agentur. Die wichtigsten Leistungsindikatoren sind kritische Nummern, die Sie analysieren sollten, um festzustellen, ob die Rentabilität Ihrer Agentur auf dem richtigen Weg ist.

Die Vorteile von nachverfolgung von KPI-Metriken sind:

Gesamt-Bauchcheck vor dem Start der Kampagne: mit marketing-KPIs kennt das Marketing- und Vertriebsteam seine Ziele, hat einen Plan, um sie zu erreichen, und verfolgt die Ergebnisse der Kampagne entsprechend

mit marketing-KPIs kennt das Marketing- und Vertriebsteam seine Ziele, hat einen Plan, um sie zu erreichen, und verfolgt die Ergebnisse der Kampagne entsprechend Analyse nach der Kampagne: Verwenden Sie Marketing-KPIs, um die Ziele zu ermitteln, die Sie übertroffen haben, und diejenigen, bei denen Sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, und nutzen Sie diese Erkenntnisse zur Kurskorrektur nach Abschluss der Kampagne

Verwenden Sie Marketing-KPIs, um die Ziele zu ermitteln, die Sie übertroffen haben, und diejenigen, bei denen Sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, und nutzen Sie diese Erkenntnisse zur Kurskorrektur nach Abschluss der Kampagne Messung der Kapitalrendite : Messen Sie die Kosten und Ergebnisse der umgesetzten Strategien, um den ROI zu messen und zu verbessern. Wenn Sie die tatsächlich angefallenen Projektkosten im Vergleich zu den geschätzten Kosten kennen, wird es einfacher, die Rentabilität der Agentur vorherzusagen

: Messen Sie die Kosten und Ergebnisse der umgesetzten Strategien, um den ROI zu messen und zu verbessern. Wenn Sie die tatsächlich angefallenen Projektkosten im Vergleich zu den geschätzten Kosten kennen, wird es einfacher, die Rentabilität der Agentur vorherzusagen Verbesserung der Kundenzufriedenheit: Kundenbezogene KPIs wie die Kundenabwanderung weisen auf schlechte Beziehungen zu den Kunden hin. Dies ist ein Indikator dafür, dass sich die Agentur auf die Bindung bestehender Kunden und die Steigerung des Customer Lifetime Value (CLV) konzentrieren muss

Welches sind also die entscheidenden KPIs, die Sie nachverfolgen sollten? Werfen wir einen Blick darauf.

25 KPIs für Marketingagenturen

Hier finden Sie die 25 leistungsstärksten Marketing-KPIs, die Sie bei der Überwachung und Verwaltung Ihrer Gesamtleistung und der Optimierung Ihrer Budgets unterstützen.

Kunden-KPIs

1. Wert der Kundenlebensdauer (CLV)

Der Customer Lifetime Value gibt den Gesamtumsatz an, den Sie von einem einzelnen Client während der gesamten Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung erwarten können. Er vergleicht die Einnahmen mit der voraussichtlichen Lebensdauer.

Ein hoher CLV zeigt, dass Ihre Agentur gut ist in neue Clients zu finden und zu binden .

Wenn der CLV niedrig ist, sollten Sie Korrekturmaßnahmen einleiten, z. B. engagierte Projektmanager einsetzen, das Cross- und Upselling verbessern und ein Partner- oder Empfehlungsprogramm einrichten.

Customer Lifetime Value = Wert des Kunden X durchschnittliche Lebensdauer des Kunden

über Derzeit

Bedeutung des Customer Lifetime Value

Senkung der Kundenakquisitionskosten: Verwenden Sie Metriken zum Customer Lifetime Value, um die Kundenbindung und die Mund-zu-Mund-Propaganda zu verbessern und so mehr Clients zu gewinnen, was die Marketing- und Vertriebskosten reduziert

Verwenden Sie Metriken zum Customer Lifetime Value, um die Kundenbindung und die Mund-zu-Mund-Propaganda zu verbessern und so mehr Clients zu gewinnen, was die Marketing- und Vertriebskosten reduziert Bietet Einblicke in die Verbesserung Ihrer Dienstleistungen: Identifizieren Sie mit Hilfe von CLV-Metriken die Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten Ihrer Kunden, um deren Loyalität und Zufriedenheit zu steigern

2. Kundenakquisitionskosten (CAC)

Der Agentur-KPI CAC ist die Summe der Vertriebs- und Marketingkosten für die Gewinnung eines neuen Kunden in einem bestimmten Zeitraum.

Dies ist eine wichtige Metrik zur Bestimmung der Rentabilität Ihrer Agentur für digitales Marketing, da sie den Geldbetrag, der für die Gewinnung eines neuen Kunden ausgegeben wird, mit der Zahl der gewonnenen Kunden vergleicht.

Vergleichen Sie die CAC mit dem LTV, vor allem wenn Ihre Kunden schon lange da sind, um Ihre zukünftige Rentabilität besser zu verstehen.

Kundenakquisitionskosten (CAC) = Gesamtkosten für Vertrieb und Marketing / Anzahl der gewonnenen Kunden

Wie kann man die CAC verbessern?

Investieren Sie in die Optimierung der Konversionsrate (CRO): Testen Sie Ihre Website-Texte und CTA, um sicherzustellen, dass sie klar und verständlich sind, optimieren Sie Ihre Website für mobile Geräte und nutzen Sie A/B-Tests, um den Output zu maximieren

Testen Sie Ihre Website-Texte und CTA, um sicherzustellen, dass sie klar und verständlich sind, optimieren Sie Ihre Website für mobile Geräte und nutzen Sie A/B-Tests, um den Output zu maximieren Optimieren Sie Ihren Zyklus: Ein CRM oder ein End-to-End-System agenturverwaltungssoftware kann Ihnen dabei helfen, mehr qualifizierte Leads zu erfassen, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie zu pflegen, bis sie zu Kunden werden

3. Umwandlungsrate

Die Konversionsrate gibt an, ob der Kunde konvertiert oder die von Ihnen gewünschte Aktion durchgeführt hat. Beispiele für Konversionen sind das Anfordern einer Demo, das Abonnieren des Newsletters und der Kauf Ihres ersten Marketingdienstes.

Eine hohe Konversionsrate weist auf die Wirksamkeit Ihrer Marketingstrategie hin.

Konversionsrate = (Zahl der Konversionen/Gesamtinteraktionen) X 100

Wichtigkeit der Kenntnis der Konversionsrate

Vergleich der Leistung von Marketingkanälen: Wenn Sie eine Kampagne mit einer bestimmten Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg durchführen, können Konversionsraten verwendet werden, um die ROI-Erwartungen in großem Maßstab einzustellen und die Kampagnenleistung zu optimieren

Wenn Sie eine Kampagne mit einer bestimmten Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg durchführen, können Konversionsraten verwendet werden, um die ROI-Erwartungen in großem Maßstab einzustellen und die Kampagnenleistung zu optimieren Aufdecken der wirkungsvollsten Kanäle: Verwenden Sie die Analyse der Konversionsrate, um festzustellen, welche Kanäle bei der Werbung für das Produkt oder die Dienstleistung Ihres Kunden effektiver sind

4. Abwanderungsrate

Die Abwanderungsrate misst die Zahl der Kunden, die Ihnen im Laufe der Zeit keine Geschäfte mehr gemacht haben. Eine hohe Abwanderungsrate deutet auf eine geringere Kundenzufriedenheit hin. Dieser KPI wirkt sich auf die Nettomarge aus, da Ihnen mehr Kosten entstehen und Sie versuchen, neue Kunden zu gewinnen und zu binden.

Abwanderungsrate = (Verlorene Kunden/Gesamtkunden zu Beginn des Zeitraums) X 100

Wichtigkeit der Nachverfolgung der Kundenabwanderungsrate

Verstehen Sie die Faktoren, die hinter den verlorenen Kunden stehen: Ihre Abwanderungsrate sollte im Allgemeinen konstant sein. Achten Sie auf Schwankungen. Beispiel: Nach einer Erhöhung der Jahresgebühr wandern einige Kunden zu anderen Agenturen ab oder reduzieren ihr Engagement

5. Upsell-Rate

Das Upselling an einen bereits gewonnenen Kunden ist kostengünstiger und unkomplizierter als der Verkauf an einen neuen Kunden. Die Upsell-Rate berechnet die Gesamtzahl der Kunden, die ein Angebot zum Kauf eines höherpreisigen Elements, Upgrades oder Add-Ons annehmen, im Vergleich zur Gesamtzahl der Kunden, denen Sie dieses Angebot machen.

Upsell-Rate = (Zahl der erfolgreichen Upsells / Gesamtzahl der Upsell-Versuche) X 100

6. Anwesenheit bei einem Ereignis

Marketingagenturen führen mehrere Kampagnen durch, um neue Clients für ihre Dienstleistungen zu gewinnen. Bewerten Sie die Leistung der einzelnen Kampagnen anhand der Besucherzahlen, des gezeigten Interesses und vor allem der Zahl der gewonnenen Kunden.

Die Anwesenheit bei einem Ereignis ist ein wertvoller KPI, der Ihnen hilft zu beurteilen, ob das Ereignis sein Ziel, die Sichtbarkeit und das Engagement zu erhöhen, erreicht hat.

Finanzielle KPIs

7. Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR)

Der monatlich wiederkehrende Umsatz (Monthly Recurring Revenue, MMR) zeigt die monatlich garantierten Einnahmen und umfasst wiederkehrende Einnahmen aus monatlichen Verträgen, Abonnements, Rabatten und Gutscheinen. Einmalige Gebühren sind davon ausgeschlossen.

Finanz-, Vertriebs- und Marketing-Teams nutzen MRR, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu beurteilen und zukünftige Einnahmen auf der Grundlage aktiver Abonnements zu prognostizieren.

MRR = Gesamtzahl der zahlenden Kunden X Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) pro Monat

Wichtigkeit der Nachverfolgung der MRR

Nachverfolgung der Leistung: Die MRR ermöglicht dem Vertriebsteam eine Ansicht der Größe der von ihm betreuten Konten und zeigt Möglichkeiten auf, den Vertriebsansatz zu ändern, um Geschäfte mit hoher MRR abzuschließen

Die MRR ermöglicht dem Vertriebsteam eine Ansicht der Größe der von ihm betreuten Konten und zeigt Möglichkeiten auf, den Vertriebsansatz zu ändern, um Geschäfte mit hoher MRR abzuschließen Verkaufsprognose: Hilft dem Marketing-Team bei der Planung des lang- und kurzfristigen Wachstums und gibt den Führungskräften Sichtbarkeit über die Gesamtleistung des Teams

Hilft dem Marketing-Team bei der Planung des lang- und kurzfristigen Wachstums und gibt den Führungskräften Sichtbarkeit über die Gesamtleistung des Teams Budgetierung: Business-Führungskräfte nutzen MRR, um zu wissen, wie viele Einnahmen jeden Monat anfallen, die in das Geschäft reinvestiert werden können

Verwenden Sie

ClickUp Ziele

um spezifische und messbare Ziele für Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams einzustellen. Wenn Sie den Rahmen für Ziele und Schlüsselergebnisse (OKR) verwenden, unterteilt ClickUp jedes Ziel in quantifizierbare Schlüsselergebnisse, um Fortschritt und Erfolg zu messen.

Organisieren Sie Ihre Ziele und OKRs in einfach zu bedienenden Ordnern in ClickUp Goals

8. Nettogewinnspanne

Die Nettogewinnspanne ist der Gewinn nach Abzug aller Ausgaben. Eine niedrige Nettogewinnspanne kann höhere Ausgaben oder geringere Umsätze bedeuten. Sie wird berechnet, indem die Ausgaben für Werbung und Marketing sowie die Gemeinkosten von den Einnahmen abgezogen werden.

Die Stakeholder nutzen diesen KPI, um zu beurteilen, ob das Unternehmen genügend Verkaufsgewinne erzielt und ob die Betriebskosten und Gemeinkosten unter Kontrolle sind. Die Nettogewinnspanne gibt Aufschluss über die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

9. Rentabilität der Investition (ROI)

Der Return on Investment (ROI) gibt die Kosteneffizienz Ihrer Marketingkampagne und die Rendite des eingesetzten Geldes an.

Beispiel für ROI im Marketing

Ein Online-Gartengeschäft nutzt PPC, um auf seine neue Rasenmäherserie aufmerksam zu machen, die jeweils 1000 Dollar kostet.

In der ersten Kampagne wurde der Preis des Rasenmähers nicht angezeigt und $1000 für PPC-Anzeigen ausgegeben. Von allen Besuchern legten drei das Element in den Warenkorb, und einer kaufte es.

In der nächsten Kampagne wurde der Preis angegeben und 500 $ ausgegeben. Von allen Besuchern legten 12 das Element in den Warenkorb, und 7 kauften es.

Kampagne 1: [((3 X 0,33 X $1000) - $1000 / $1000] = -$1

Kampagne 2: [[(12 X 0,583 X $1000) - $500) / $500] = 129,92%

Profi-Tipp: Die bezahlte Suche KPI die Ergebnisse zeigen, dass die Preistransparenz qualifiziertere Leads dazu bringen kann, auf die Anzeige zu klicken und Klicks von Personen zu vermeiden, die sich das Element nicht leisten können

KPIs für digitales Marketing

10. Konversionsraten in sozialen Medien

Die Konversionsraten in den sozialen Medien helfen Ihnen, die Auswirkungen Ihrer Social-Media-Strategie auf den Gesamtumsatz und das Marketing zu verstehen. Sie messen den prozentualen Anteil Ihrer Zielgruppe, der aufgrund Ihres Aufwands in den sozialen Medien konvertiert.

Sie zeigen an, ob die Inhalte, Beiträge, das Engagement und die Werbung Ihres Teams bei der Buyer Persona Anklang finden. Wenn Ihre Konversionsraten in den sozialen Medien nicht den Erwartungen entsprechen, sollten Sie den von Benutzern erstellten Inhalten Priorität einräumen und mehr klickwürdige Beiträge erstellen.

social media tools

um die Verwaltung zu vereinfachen und die Leistung zu messen.

Konversionsrate in den sozialen Medien = (Anzahl der Konversionen in den sozialen Medien / Gesamtzahl der Besucher, die auf Links in den sozialen Medien klicken) X 100

11. MQLs und SQLs

Die Marketing Qualified Leads (MQLs) messen die Zahl der Leads, die aus dem Marketingaufwand des Teams stammen, aber noch nicht vom Vertrieb genehmigt wurden. Sobald das Vertriebsteam die Leads genehmigt hat, werden sie zu Sales Qualified Leads (SQLs).

Der geringe Abstand zwischen den beiden Metriken deutet auf eine nahtlose Koordination und Abstimmung zwischen Marketing- und Vertriebsteam hin.

über HubSpot

12. Click-Through-Rate (CTR)

Die Klickrate zeigt den Erfolg Ihrer digitalen Anzeigen, Inhalte und Online-Marketingkampagnen an. Sie bezieht sich auf den Prozentsatz der Benutzer, die auf einen bestimmten Link geklickt haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der Personen, die ihn angesehen haben.

Eine hohe CTR zeigt, dass Ihre Anzeigen effektiv Aufmerksamkeit erregen und das Engagement fördern. Durch die Nachverfolgung dieser Metrik können Sie Ihre Budgetzuweisungen optimieren und die Wirksamkeit Ihrer Werbemittel bewerten.

CTR = (Gesamtklicks / Gesamtzahl der Aufrufe) X100

Bedeutung der Click-Through-Rate

Zeigt an, was falsch ist und was funktioniert: Wenn Sie versuchen, Ihr Einzelziel zu erreichen, sagt Ihnen die CTR, was funktioniert und was nicht. Eine niedrige CTR deutet darauf hin, dass Sie entweder das falsche Einzelziel anvisieren oder dass Sie einen überzeugenderen Text benötigen, um die Zielgruppe zum Klicken zu bewegen

13. Kosten pro Klick (CPC)

Die Kosten pro Klick sind ein KPI für das digitale Marketing, der die Kosten für einen Klick in der Pay-per-Click-Werbung (PPC) angibt. Wie die CTR hilft er Ihnen, die Kampagnenleistung zu verstehen und Ihre Werbebudgets einfach zu kontrollieren.

Er bietet eine realistischere Ansicht der Kosten, die für Marketingdienstleistungen anfallen, und hilft Ihnen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren.

Durchschnittliche Kosten pro Klick = Gesamtkosten der Klicks / Gesamtzahl der Klicks

14. Durchschnittliche Position

Die durchschnittliche Position ist eine Metrik für das Wachstum des digitalen Marketings, die den Rang Ihrer Website oder Ihrer Anzeige in einem Suchergebnis angibt. Sie hilft dabei, die Sichtbarkeit und Effektivität Ihrer Online-Anzeigen oder Ihrer Website zu bestimmen. Durch die Überwachung des Rankings können Sie die Sichtbarkeit und Leistung Ihrer Anzeigen oder Website optimieren.

Durchschnittliche Position = Summe der Anzeigenpositionen / Nummer der angezeigten Anzeigen für das jeweilige Keyword

15. Follower-Wachstum

Nach

gründung einer Agentur für digitales Marketing

das Follower-Wachstum hilft Ihnen, den Erfolg Ihrer Social-Media-Kampagnen zu bewerten. Dazu wird die Nummer der Follower berechnet, die Sie in allen Social-Media-Kanälen haben.

Follower-Wachstum = (Follower in einem Zeitraum/Gesamtzahl der Follower) X 100

16. Rendite der Werbeausgaben (ROAS)

Die Rendite der Werbeausgaben ist eine Metrik zur Messung des Erfolgs Ihrer Werbekampagnen. Sie spiegelt die Einnahmen wider, die für jeden für eine Werbekampagne ausgegebenen Dollar erzielt werden.

ROAS = (auf Anzeigen zurückzuführende Einnahmen/Kosten für Anzeigen) X 100

Sie können entweder den ROAS Ihrer Marketingstrategie messen oder die Leistung auf Anzeigen-, Kampagnen- oder Einzelzielebene betrachten.

17. Leads zu Opportunities

Leads to Opportunities ist eine Metrik, die die Nachverfolgung von Konversionen ermöglicht und anzeigt, ob Ihre Werbekampagnen die richtigen Leads anziehen. Der KPI für die Umwandlung von Leads in Opportunities misst die Zahl der in Opportunities umgewandelten Leads.

Website- und Traffic-KPIs

18. Metrik zur Markenbekanntheit

Zur Markenbekanntheit gehört die Nachverfolgung von Metriken wie Markenerwähnungen, soziale Medien und Relevanz, Web-Traffic, Sichtbarkeit in Suchmaschinen, Kundenumfragen und -bewertungen, Einfluss von Influencern und Medieneindrücke.

19. Quellen des Webverkehrs

Ihre Website erhält Traffic aus verschiedenen Quellen, und zu verstehen, wie ein Besucher auf Ihrer Website gelandet ist, ist entscheidend für die Formulierung von Strategien, die einen stetigen Flow aus verschiedenen Quellen gewährleisten. Suche, Direktwerbung und Weiterleitung sind drei der häufigsten Quellen für Besucher Ihrer Website.

Mit Google Analytics können Sie die Besucherströme nach Landing Page und Keyword-Ranking weiter aufschlüsseln.

20. Absprungrate

Die Absprungrate ist eine Metrik für Websites, die die Zahl der Besucher misst, die Ihre Website nach der Ansicht einer einzelnen Seite verlassen, ohne weiter mit ihr zu interagieren.

Faktoren wie die Benutzerfreundlichkeit der Website und die Attraktivität der Seite tragen zur Absprungrate bei.

21. Schlüsselwort-Ranking

Metriken für das Keyword-Ranking geben Aufschluss über die Effektivität Ihres Aufwands für die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Durch die Nachverfolgung von Keyword-Rankings können Sie SEO-Möglichkeiten und -Herausforderungen erkennen, die sich auf Ihre Inhaltsstrategie und Ihren Optimierungsaufwand auswirken.

Überwachen und verfolgen Sie das Keyword-Ranking regelmäßig mit Hilfe von SEO-Tools, um die Position der einzelnen Ziele auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs) zu überprüfen.

KPIs für das Projekt

22. Geschätzte vs. tatsächliche Zeit und Kosten des Projekts

Diese Metrik gibt Aufschluss über die Genauigkeit Ihrer Zeitschätzung für das Projekt. Sie vergleicht die Zeit, die Sie für das Fertigstellen des Projekts veranschlagt haben, mit der tatsächlich benötigten Zeit. Genaue Schätzungen sind ein Zeichen für die Effizienz des Teams und eine effektive Verwaltung des Workloads.

Um dies zu erledigen, berechnen Sie die geschätzte Zeit für das Projekt und die Ressourcenzuweisung. Sobald die Aufgabe ausgeführt ist, vergleichen Sie die Schätzung mit der tatsächlich benötigten Zeit und den eingesetzten Ressourcen.

23. Auslastungsrate

Die Metrik Auslastungsgrad gibt an, wie viel Zeit ein Mitarbeiter für projektbezogene Arbeiten aufwendet. Sie wird als Prozentsatz berechnet und gibt Aufschluss über die Effizienz und Produktivität der Mitglieder des Teams. Sie ist ein wertvoller Indikator, um potenzielle Probleme innerhalb des Teams zu erkennen und dem Client den richtigen Preis zu nennen.

Auslastungsrate = Abrechenbare Gesamtstunden/Gesamtarbeitszeit X 100

24. Prozentuale Rentabilität unter dem Strich

Die prozentuale Rentabilität unter dem Strich gibt die Rentabilität Ihrer Agentur in einem bestimmten Zeitraum an. Er hilft Ihnen bei der Nachverfolgung, wie nah Sie an den Zielen sind, die Sie zu Beginn des Jahres eingestellt haben.

Rentabilitätsprozentsatz unter dem Strich = Bruttoumsatz (oberste Zeile) - Gesamtausgaben

25. Mitarbeiterzufriedenheit

Der KPI für die Mitarbeiterzufriedenheit misst die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt. Verwenden Sie diesen KPI, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu messen. Je engagierter Ihre Mitarbeiter im Unternehmen sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Unternehmen verlassen und andere Möglichkeiten wahrnehmen.

Umfragen, Interviews und Einzelgespräche können Ihnen dabei helfen, die Mitarbeiterzufriedenheit nachzuverfolgen, das Arbeitsumfeld zu verbessern und die Fluktuation und die damit verbundenen Kosten, z. B. für Schulungen, zu verringern.

