10 beste Timesheet-Software-Tools für Agenturen im Jahr 2024

Zeitdiebstahl kostet Ihre Agentur Zeit und Produktivität. Sie könnten am Ende Mitarbeiter für Stunden bezahlen, die sie nicht erledigt haben, für minderwertige Leistungen oder verpasste Chancen.

Das ist der Punkt, an dem die Agentur timesheet-Software beseitigt diese Probleme und sorgt für eine genaue Nachverfolgung der Arbeitsstunden Ihrer Mitarbeiter, damit Sie für das bezahlen, was Sie bekommen.

Aber welches Tool für die Zeiterfassung sollten Sie bei der Vielzahl an Tools zu erledigen? In diesem Beitrag werden die 10 besten Timesheet-Software-Tools für Agenturen im Jahr 2024 vorgestellt, abgeschlossen mit den besten Features, Preisen und idealen Kunden für jedes Tool.

Worauf sollten Sie bei einer Timesheet-Software für Agenturen achten?

Jedes Timesheet-Tool für Agenturen ist anders. Wenn es eine perfekte Plattform gäbe, würde sie alle der folgenden Punkte bieten:

Automatisierung : Achten Sie auf Automatisierung bei der Rechnungsstellung und Zeiterfassung. Bei der Automatisierung der Zeiterfassung beginnt ein Tool automatisch mit der Nachverfolgung der Zeit auf der Grundlage von Auslösern (z. B. Öffnen einer bestimmten Datei), und bei der Automatisierung der Rechnungsstellung werden die abrechenbaren Stunden für Client-Projekte nachverfolgt und in Rechnung gestellt

: Achten Sie auf Automatisierung bei der Rechnungsstellung und Zeiterfassung. Bei der Automatisierung der Zeiterfassung beginnt ein Tool automatisch mit der Nachverfolgung der Zeit auf der Grundlage von Auslösern (z. B. Öffnen einer bestimmten Datei), und bei der Automatisierung der Rechnungsstellung werden die abrechenbaren Stunden für Client-Projekte nachverfolgt und in Rechnung gestellt Kompatibilität und Integration: Wählen Sie ein Tool, das mit Ihren vorhandenen Tools kompatibel ist und sich problemlos in Ihre anderen Anwendungen integrieren lässt, z. B. in Lohnbuchhaltungssoftware (wie QuickBooks), Projektmanagement-Plattformen (wie Asana oder Trello) und Kommunikationstools (wie Slack)

Anpassung Optionen: Suchen Sie nach einer Software zur Zeiterfassung für Agenturen, die benutzerdefinierte Features zur Anpassung an die einzigartigen Anwendungsfälle Ihrer Agentur bietet, wie z. B timesheet-Vorlagen , Berechtigungen für Benutzer, Erinnerungen und Benachrichtigungen sowie die Anpassung des Themas

Zeiterfassungssystem: Wählen Sie eine Lösung, die eine integrierte Zeiterfassung, eine einfache Kommen-/Gehen-Funktion, eine manuelle Zeiterfassung, eine GPS-Nachverfolgung und eine automatische Nachverfolgung auf der Grundlage von Aufgaben bietet

Mobile Erreichbarkeit: Eine mobile App hilft Ihren Mitgliedern von Remote-Teams und Mitarbeitern, die auf dem Feld arbeiten, ihre Stunden zu erfassen, Zeitpläne einzusehen und Timesheets von unterwegs einzureichen

Eine mobile App hilft Ihren Mitgliedern von Remote-Teams und Mitarbeitern, die auf dem Feld arbeiten, ihre Stunden zu erfassen, Zeitpläne einzusehen und Timesheets von unterwegs einzureichen Berichterstellung und Analytik: Achten Sie auf fortschrittliche Berichterstattungsfunktionen wie die Fertigstellungsrate von Aufgaben, das Gantt-Diagramm und die Rentabilität für den Client, um zu verstehen, wie Ihr Team seine Zeit verbringt, die protokollierten Stunden und Stundensätze, und um detaillierte Berichte zur Überwachung von Budgets und zur Optimierung der Produktivität zu erstellen

The 10 Best Agency Timesheet Software To Use In 2024

1. ClickUp

ClickUp ist eine Cloud-basierte, beliebte Projektmanagement-Software mit Zeiterfassung. Sie können die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit in Stunden und Minuten nachverfolgen. Aktivieren Sie einfach den Timer in der Mobile/Desktop-App oder verwenden Sie die Chrome-Erweiterung.

Erfassen Sie die Zeit in ClickUp mit einer kostenlosen Chrome-Erweiterung und erhalten Sie detaillierte Übersichten über Ihre Zeiteinteilung

Sie erhalten auch eine Zeitschätzung, mit der Sie Folgendes einstellen können zeitmanagement-Ziele für Ihr Team. Wenn Sie eine Aufgabe zuweisen, fügen Sie mit diesem Feature die erwartete Zeit hinzu, die Ihr Team für die Aufgabe aufwenden sollte.

ClickUp bietet eine Berichterstellung, die bei Bedarf automatisch Berichte über die verfolgte Zeit und die abrechenbaren Stunden erstellt und so die manuelle Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben erspart.

Und das ist noch nicht alles: Mit ClickUp können Sie die erfasste Zeit mit Beschreibungen, Notizen und Filtern organisieren. Diese Features ermöglichen die Kategorisierung und Organisation von Zeiteinträgen auf der Grundlage von Projekten, Clients oder Aufgaben. Sie können die Einträge jederzeit bearbeiten oder die erfasste Zeit als abrechenbar markieren. ClickUp's Projekt Zeiterfassung bietet ebenfalls verschiedene Ansichten. Sie können Ihre ClickUp Zeitmanagement Board in Kalender-, Gantt-, Zeitleisten- und Workload-Ansichten. Angesichts des Bereichs und der Tiefe der Features von ClickUp für das Projektmanagement ist es am besten für Freiberufler, Solopreneure, Unternehmen und wachsende Teams aller Größen geeignet.

Verfolgen Sie die Phasen Ihres Projekts visuell mit der Gantt-Ansicht von ClickUp

ClickUps beste Features

Nachverfolgung der Zeit in benutzerdefinierten oder vorgefertigten Timesheets, wie z.B. demClickUp Services Timesheet-Vorlage undvorlagen für protokollierte Zeiten

ClickUp's Timesheet Vorlage für Dienstleistungen hilft Ihnen, die Nachverfolgung von Service-Stunden und abrechenbarer Zeit an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort zu behalten

Ansicht der Nachverfolgung der Zeit nach Tag, Woche, Monat oder Aufgabe zur Analyse der Produktivität

Verbinden Sie ClickUp mit einer speziellen App für die Zeiterfassung (wie Toggl oder Harvest) und importieren Sie Einträge von verschiedenen Plattformen

Vergleichen Sie die geschätzte Zeit mit der verfolgten Zeit, um einen Überblick über die Produktivität Ihres Teams insgesamt und bei einzelnen Aufgaben zu erhalten und das Ressourcenmanagement zu verbessern

Wechseln Sie bei Bedarf von der automatischen Zeiterfassung zur manuellen Zeiterfassung

ClickUp Limitierungen

Nur 100 MB Speicher im kostenlosen Plan

Am Anfang kann es einschüchternd sein, da es viele Funktionen gibt, mit denen Sie sich vertraut machen müssen

ClickUp Preise

Free Forever für immer

Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertung und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Hubstaff

über Hubstaff Hubstaff ist eine Software-Suite für die Personalverwaltung, die drei Lösungen bietet: Zeiterfassung, Produktivität der Mitarbeiter und Personalanalyse.

Das Tool bietet Online-Timesheets, digitale Versionen von Zeitkarten auf Papier oder Excel-Tabellen innerhalb der Zeiterfassungssoftware. Sie zeichnen genau auf, wann Mitarbeiter ein- und ausgehen und welche Stunden in Rechnung gestellt werden können und welche nicht. Allerdings sind diese Timesheets weniger anpassbar als die von ClickUp angebotenen.

Darüber hinaus erhalten Sie auf der Grundlage der Zeiterfassung automatisch erstellte Berichterstellungen (täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder jährlich). Sie sammeln die relevanten Daten und stellen sie in Form einer Zusammenfassung dar, einschließlich leicht lesbarer Diagramme.

Aber das ist noch nicht alles: Hubstaff bietet auch die Möglichkeit, Timesheets zu genehmigen, was die Sicherheit der automatisierten Prozesse erhöht. Bevor Hubstaff automatisch Rechnungen generiert oder Mitarbeiter für ihre abrechenbaren Stunden bezahlt, können Sie mit Hilfe von Genehmigungen Timesheets überprüfen und den Abrechnungsprozess genehmigen oder ablehnen.

Hubstaff eignet sich für Geschäfte (insbesondere Softwareunternehmen) mit mittleren und großen Teams und mehreren Abteilungen. Diese Teams profitieren von der Produktivität, der Budgetverfolgung, den Analyse-Suiten und den Features für die Zeiterfassung.

Hubstaff beste Features

Nachverfolgung des Speicherorts von Mitarbeitern und Verwaltung von Mitarbeitern in verschiedenen Zeitzonen

Sperren Sie Zeiteinträge, um späte Änderungen zu vermeiden

Gelegentliche Screenshots von Mitarbeitern und Nachverfolgung ihrer Leerlaufzeiten

Bewerten Sie die Produktivität der Mitarbeiter und die Rentabilität von Projekten mit detaillierten Echtzeit-Berichten

Hubstaff Beschränkungen

Schlechte Fernwartung und -bereitstellung

Es gibt keine Möglichkeit, den Timer für Leerlaufzeiten ein- oder auszuschalten

Sie haben nicht die Möglichkeit, nur die Zeiterfassung zu kaufen

Hubstaff Preise

Starter : $4.99 pro Platz pro Monat

: $4.99 pro Platz pro Monat Erwachsen : $7.50 pro Platz pro Monat

: $7.50 pro Platz pro Monat Team : $10 pro Platz pro Monat

: $10 pro Platz pro Monat Enterprise: $25 pro Platz pro Monat

Hubstaff Bewertung und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1400+ Bewertungen)

3. Toggl Nachverfolgung

über Toggl Nachverfolgung Toggl Track ist eine spezielle time management tool das Ihnen hilft, die für eine bestimmte Aufgabe aufgewendete Zeit auf die Sekunde genau nachzuverfolgen.

Für Software- und IT-Firmen ermöglicht Toggl Track den Benutzern, einen detaillierten Bericht über jede Stunde zu senden, die ihnen in Rechnung gestellt wird. Während die meisten Unternehmen daran gewöhnt sind, wöchentlich/monatlich Blindrechnungen ohne Aufgabenbeschreibung zu verschicken, verfolgt diese Software zur Zeiterfassung die Budgets und Leistungen von Projekten in Echtzeit.

Toggl Track beste Features

Integriert sich mit 100+ anderen Management- undtools für die Produktivität der Mitarbeiter wie Asana, Evernote, Gitlab und Google- und Outlook-Kalender

Anheften von Dauern oder fertiggestellten Raten an den oberen Bildschirmrand zur schnellen Referenz oder Inspiration

Verfolgen Sie Browser- oder App-Aktivitäten, um zu analysieren, wie Sie bei der Arbeit an einer Aufgabe Zeit verbracht haben

Toggl Limiten verfolgen

Sie können keine Details zu Aufgaben für Clients hinzufügen

Unmöglichkeit, Timer für bestimmte Intervalle einzustellen, z. B. fünf Minuten

Toggl Track Preise

Free Forever für immer

Starter : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Premium : $18 pro Benutzer pro Monat

: $18 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Nachverfolgung von Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

4. TimeCamp

über TimeCamp TimeCamp ist ein Produktivitätstool, das manuelle und automatische Zeiterfassung bietet. Erzeugen Sie Timesheets, Budgets und Rechnungen auf der Grundlage der in ein Projekt investierten Zeit.

TimeCamp bietet auch eine Spesenverwaltung, mit der Sie eine Kopie aller Belege aufbewahren und die Ausgaben für ein Projekt nachverfolgen können, um sie den Kunden genau in Rechnung zu stellen.

Allerdings sind die benutzerdefinierten Features von TimeCamp begrenzt. Sie können keine Beschreibungen erstellen, keine Notizen hinzufügen und die erfassten Zeiten nicht kategorisieren. Daher ist TimeCamp eine gute Wahl für kleine Teams mit grundlegenden Anforderungen an die Zeiterfassung. Entscheiden Sie sich nicht für diese app zur Zeiterfassung wenn Sie mehrere Projekte zu verfolgen haben und die erfasste Zeit entsprechend organisieren müssen.

TimeCamp beste Features

Sperren Sie Zeiteinträge nach der Arbeit und überprüfen und genehmigen Sie Timesheets, bevor Sie Ihr Team bezahlen

Legen Sie anpassbare Sätze auf der Basis von Personen oder Projekten fest und erhalten Sie eine genaue Ansicht Ihrer Kosten und Einnahmen

Kopieren Sie wiederkehrende Zeiteinträge, um Zeitverschwendung durch manuelle Einträge zu vermeiden

TimeCamp Beschränkungen

Keine Tools für die Planung oder den Vergleich von Aufgaben

Die mobile App hat Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit für neue Benutzer

TimeCamp Preise

Free Forever für immer

Starter : $3.99 pro Benutzer pro Monat

: $3.99 pro Benutzer pro Monat Premium : $6,99 pro Benutzer pro Monat

: $6,99 pro Benutzer pro Monat Ultimativ: $10.99 pro Benutzer pro Monat

TimeCamp Bewertung und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (150+ Bewertungen)

: 4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

5. Everhour

über Everhour Everhour ist ein Tool für kleine Teams, das bei der Zeitverwaltung, der Erstellung genauer Rechnungen, der Nachverfolgung von Ausgaben, der Verwaltung von Teams und der Erstellung von Berichten über die Produktivität hilft.

Der Nachteil? Sie können keine Timesheets erstellen und benutzerdefinieren und Ihr Dashboard nicht nach Wunsch farblich codieren. Das macht die Organisation Ihrer Aufzeichnungen und Teamaktivitäten schwierig, weshalb Everhour nur für Freiberufler oder ein kleines Team von zwei bis drei Personen geeignet ist.

Everhour beste Features

Erstellen von Client-Profilen und Aufspüren von nicht fakturierten Leistungen in Projektmanagement-Tools

Die Nachverfolgung von Schichten vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Zeitplänen für Ihr Team

Everhour Grenzen

Die Zeit wird aufgerundet und nicht genau gespeichert

Berichte haben nicht das beste Design

Everhour Preise

Free Forever

Team: $10 pro Platz pro Monat bei einem Minimum von fünf Plätzen

EverHour Bewertung und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (150+ Bewertungen)

: 4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

6. Harvest

über Harvest Harvest verfolgt die Kosten Ihrer Zeit, anstatt Stunden und Minuten mit einem Timer mit nur einem Klick zu verfolgen. Sie können die erfasste Zeit über Diagramme und Berichte visualisieren und dann die internen Zeitkosten, Fortschrittsraten und andere wichtige Metriken analysieren, die die App berechnet.

Mit der App können Sie auch automatisch Rechnungen erstellen und an Clients senden, was für Solopreneure und Freiberufler eine Zeitersparnis darstellt. Da der Schwerpunkt von Harvest auf der Nachverfolgung von Ausgaben liegt, eignet sich die App am besten für dienstleistungsbasierte Geschäfte.

Harvest beste Features

Hinzufügen von Teammitgliedern und ihrer Kapazität (maximale Arbeitsstunden) und Überwachung, wer zu wenig und wer zu viel arbeitet

Erstellen Sie automatisch Rechnungen für fakturierbare Stunden und senden Sie diese automatisch an Clients

Wandeln Sie Ihre Timesheet-Daten in visuelle Berichte um und erstellen Sie anpassbare Berichte zur Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden

Harvest Limits

API und Integrationsfunktionen sind schwer einzustellen

Keine Offline-Zeiterfassung

Keine Berichterstellung über genehmigte vs. nicht genehmigte Zeit

Harvest Preise

Free Forever für immer

Harvest Pro: $12 pro Platz pro Monat

Harvest Bewertung und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (800 Bewertungen)

: 4.3/5 (800 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (550+ Bewertungen)

7. Produktiv

über Produktiv.io Productive ist ein Tool für das Produktivitätsmanagement, das kleinen und mittelgroßen Teams hilft, ihren Output zu maximieren. Sie erhalten anpassbare Dashboards und bearbeitbare Boards zur Visualisierung von Finanzdaten, Projektgewinn, Projekt Flow und Produktivität des Teams. Es bietet auch ein Client-Portal, das die Transparenz mit dem Client aufrechterhält, indem es Projekt-Updates nach Bedarf freigibt.

Productive bietet einen Desktop Timer, der mit der Nachverfolgung beginnt, sobald Sie mit der Arbeit beginnen. Die Nachverfolgung der Zeit innerhalb von Aufgaben ist auch einzeln möglich. Wenn Sie Meetings oder Aufgaben geplant haben, erfasst Productive diese Zeit automatisch, ohne dass Sie selbst etwas dazu beitragen müssen.

Productive eignet sich gut für Kreativagenturen und kleine Teams in Branchen wie digitales Marketing, Beratung und Softwareentwicklung, in denen Sie in der Ideen- und Umsetzungsphase mit Kunden zusammenarbeiten und gleichzeitig die abrechenbaren Stunden der Mitarbeiter verfolgen müssen.

Beste Features von Productive

Nutzen Sie fortschrittliche Features für die Zeiterfassung, z. B. tägliches Arbeitsprotokoll, wöchentliche Timesheets, Desktop Timer, und automatisieren Sie die Zeiterfassung mit vorgeplanten Zeitbuchungen

Visualisieren Sie die Nachverfolgung und Abwesenheitszeiten aller Mitarbeiter an einem Ort und genehmigen Sie Urlaubsanträge in Productive

Automatische Rechnungserstellung nur für fakturierbare Stunden

Produktivitätseinschränkungen

Die Navigation ist nicht logisch und intuitiv

Limitierte Features für das document tool (keine Untertitel, Tabelle des Inhalts oder Links zum Freigeben von Dokumenten)

Fehlende Schulungs- oder Einführungsinhalte, die den Benutzern helfen, das Beste aus ihrem Abonnement herauszuholen

Produktive Preisgestaltung

Essential : $9 pro Monat

: $9 pro Monat Profi : $24 pro Monat

: $24 pro Monat Ultimate : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertung und Rezensionen zur Produktivität

G2 : 4.7/5 (40+ Bewertungen)

: 4.7/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

8. RescueTime

über RescueTime RescueTime ist eine ideale Zeiterfassung für den individuellen Gebrauch. Die App ermöglicht die Nachverfolgung von Arbeitszeiten, indem sie automatisch den Timer einschaltet, sobald Sie mit der Arbeit beginnen. Sie erkennt auch, wenn Sie offline gehen und fragt Sie sofort nach Ihren Offline-Arbeitszeiten, sobald Sie zurück sind.

Ein weiteres großartiges Feature von RescueTime ist die Möglichkeit, ablenkende Apps und Websites zu blockieren. Dieses Feature ist hilfreich für Berufstätige, die von zu Hause aus arbeiten, oder für diejenigen, die Probleme mit der Konzentration haben.

RescueTime bietet auch virtuelle Co-Working Spaces für Freiberufler, damit diese sich nicht einsam fühlen.

RescueTime beste Features

Blockieren Sie Websites und Apps, die Ihre Zeit beanspruchen

Detaillierte Berichterstellung über Ihre Zeitverwendung, damit Sie disziplinierter werden können

Erhalten Sie Zielempfehlungen für eine bessere Produktivität

RescueTime Beschränkungen

Sammelt und speichert Daten auf seinen Servern, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwirft

Nachverfolgung der Zeit ist offline nur schwer möglich

Langsame Aktualisierungen

Preise für RescueTime

RescueTime Lite : Free Forever

: Free Forever RescueTime: $12 pro Monat

RescueTime Bewertung und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (90 Bewertungen)

: 4.1/5 (90 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

9. HiveDesk

über HiveDesk HiveDesk ist eine Zeiterfassung für Unternehmen. Unternehmen nutzen diese App, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu maximieren, indem sie genau überwachen, wie sie ihre Zeit für die einzelnen Aufgaben aufwenden. Mit der App können Sie den Speicherort Ihrer Mitarbeiter, die Dauer der Pausen, den Zeitaufwand pro Projekt und Client sowie die Tastatur- und Mausaktivitäten nachverfolgen.

Auf den ersten Blick mag diese Timesheet-Software für Agenturen zu aufdringlich für die Mitarbeiter erscheinen. HiveDesk garantiert jedoch, dass die Nachverfolgung der Zeiterfassung dem Arbeitsrecht entspricht, so dass Sie keine Probleme mit dem Datenschutz haben werden.

HiveDesk beste Features

Verfolgen Sie Speicherort, Zeit und Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter mit Screenshots und GPS für eine genaue Zeiterfassung

Prüfen Sie mehrere Board-Ansichten, einschließlich Kalender, Kanban-Board, Liste und Zeitleiste des Projekts

Erstellen Sie genaue Timesheets

Verwalten der Arbeitszeiten von Teams durch Einstellung von Zeitplänen, Zuweisung von Schichten und Arbeitszeiten sowie Überwachung von Feiertagen, Überstunden und Abwesenheit von Mitarbeitern

HiveDesk-Einschränkungen

Mitarbeiter können nicht über mobile Apps einchecken

Kein Live-Support oder keine Nummer für den Kundensupport

Langsame Berichterstellung

HiveDesk-Preise

$5 pro Benutzer und Monat - bei einer Mindestanzahl von drei Benutzern

HiveDesk Bewertung und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. ManyRequests

über ManyRequests ManyRequests ist eine Plattform für die Kundenverwaltung, die Formulare und Abrechnungen (einschließlich Tools für die Rechnungsstellung und das Onboarding von Kunden) sowie ein Back-Office (einschließlich Features für Kundenanfragen, ein Kundenportal und Tools für die Kundenverwaltung) bietet.

Das Tool zur Zeiterfassung von ManyRequest ist Teil der Back-Office-Suite und umfasst die Erstellung von Berichten, die Möglichkeit, Stunden von den Plänen der Kunden abzuziehen, sowie Einblicke in die Leistung des Teams.

Die App eignet sich am besten für Kreativ- und Webdesign-Agenturen, die den Kunden einbeziehen müssen. Für die Nachverfolgung interner Teamzeiten und die Verwaltung der Produktivität zur Verbesserung des Projektmanagements ist sie jedoch nicht unbedingt die beste Wahl.

ManyRequests beste Features

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Client-Portal und begrüßen Sie Ihre Kunden auf personalisierte Weise

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick darüber, wer an welchem Projekt arbeitet und wie der Status der einzelnen Projekte ist, um den Fortschritt zu verfolgen

Wenden Sie bedingte Regeln an, um neue Projekte automatisch relevanten/spezifischen Teammitgliedern zuzuweisen

ManyRequests Beschränkungen

Der Einstiegspreis ist deutlich höher als bei anderen Optionen auf der Liste

Viele Integrationen (wie Mailchimp und ActiveCampaign) befinden sich noch in der Entwicklungsphase

ManyRequests Preise

Starter : $99 pro Monat-zwei Plätze

: $99 pro Monat-zwei Plätze Kern : $149 pro Monat-fünf Plätze

: $149 pro Monat-fünf Plätze Pro : $399 pro Monat-10 Plätze

: $399 pro Monat-10 Plätze Enterprise: Kontakt für Preise

ManyRequests Bewertung und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Mit ClickUp mehr als nur Zeiterfassung

Zeiterfassungssoftware ist die beste Investition für jedes Geschäft oder jede Branche, in der die Arbeitszeit erfasst und die Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Gesamtarbeitszeit bezahlt werden.

ClickUp ist ein umfassendes Tool für das Projektmanagement, mit dem Sie die abrechenbaren Stunden nachverfolgen und Berichte über die Produktivität des Teams erstellen können. Es bietet viel mehr als nur eine einfache Zeiterfassung.

Mit ClickUp sind Sie in der Lage:

Zeiterfassung über Desktop, Mobiltelefon oder Webbrowser

Verknüpfen Sie die erfasste Zeit mit ClickUp Aufgaben

Zeiteinträge manuell hinzufügen oder löschen

Hinzufügen von Notizen, Beschreibungen, Filtern und abrechenbarer Zeit zu Einträgen

Zu erledigen ist dies alles innerhalb einer einzigen Plattform, was ClickUp zur richtigen Software für die Zeiterfassung in Ihrem Geschäft macht. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und bringen Sie Zeiterfassung und Produktivitätsmanagement noch heute auf die nächste Stufe.