Dashboards: Der Zugriff auf aussagekräftige Einblicke ist jetzt so einfach wie nie zuvor

Heute ist es wichtiger denn je, dass Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort abrufen und nachverfolgen können.

Das ist der Punkt ClickUp Dashboards kommen herein. Dashboards sind das Kontrollzentrum für alle Ihre Projekte - sie ermöglichen Ihnen den sofortigen Zugriff auf Echtzeit-Einsichten, die Nachverfolgung des Fortschritts und schaffen Klarheit im gesamten Unternehmen.

Millionen von Unternehmen haben ClickUp Dashboards bereits eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Sichtbarkeit der erledigten Arbeiten zu gewährleisten.

Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ClickUp Dashboards durch neue Anwendungsfälle, Vorlagen und eine Dashboard-Ansicht, die überall in ClickUp hinzugefügt werden kann, um sofortige Einblicke in Projekte zu erhalten, noch leistungsfähiger geworden sind.

Visualisieren Sie Ihre Projekte mit Dashboard-Ansichten

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten den Fortschritt Ihres Projekts mit einem Blick erfassen? Mit Dashboard-Ansichten können Sie das jetzt! Es ist, als hätten Sie Superkräfte für Ihre Arbeit.

Mit Dashboards als Ansicht können Sie das, woran Sie bereits arbeiten, mit nur wenigen Klicks in Diagramme und Grafiken verwandeln - klicken Sie auf Ansicht hinzufügen, Dashboard-Ansicht und wählen Sie eine Dashboard-Vorlage. Die Ansicht zieht automatisch Daten aus den Aufgaben/Feldern, an denen Sie gerade arbeiten, um ein Dashboard zur Visualisierung Ihrer Arbeit zu erstellen.

Das Einfache Dashboard ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Sie in Ihre persönliche Produktivität eintauchen können, indem Sie ein Dashboard als Ansicht mit einer vorgefertigten Vorlage hinzufügen. So können Sie Ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen, den Fortschritt Ihrer Arbeit verfolgen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Es ist Ihre persönliche Befehlszentrale für einen effizienten, organisierten Workflow.

Unendliche Anpassungsmöglichkeiten mit Dashboard-Karten

Unsere vorgefertigten Dashboard-Vorlagen sind nur der Anfang. Die benutzerdefinierte Ansicht Ihres Dashboards macht so viel Spaß wie das Spielen mit Bausteinen. Mit unserer Karten-Funktion können Sie genau auswählen, welche Informationen Sie anzeigen möchten und wie Sie sie anzeigen möchten.

Möchten Sie neue Karten hinzufügen, um verschiedene Aspekte Ihrer Arbeit nachzuverfolgen? Nur zu! Sie möchten die Größe der Karten anpassen? Auch das können Sie zu erledigen.

Wählen Sie aus 40+ Dashboard Karten um jedes Dashboard genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Einige unserer beliebtesten Karten sind:

Kalkulationskarten: Berechnen Sie beliebige Daten mithilfe von Formeln für benutzerdefinierte Felder

Berechnen Sie beliebige Daten mithilfe von Formeln für benutzerdefinierte Felder Chat-Karten : Eröffnen Sie direkte Kommunikationswege innerhalb Ihres Dashboards

: Eröffnen Sie direkte Kommunikationswege innerhalb Ihres Dashboards Status Karten : Visualisieren Sie den Fortschritt einer Aufgabe mit Kreis-, Batterie- oder Balkendiagrammen

: Visualisieren Sie den Fortschritt einer Aufgabe mit Kreis-, Batterie- oder Balkendiagrammen Prioritätskarten : Sortieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit, um sich auf Elemente mit hoher Priorität zu konzentrieren

: Sortieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit, um sich auf Elemente mit hoher Priorität zu konzentrieren Karten für Mitarbeiter : Heben Sie individuelle Workloads hervor, um Verantwortlichkeiten auszugleichen

: Heben Sie individuelle Workloads hervor, um Verantwortlichkeiten auszugleichen Sprint-Karten : Zeigen den Fortschritt im Sprint mit Geschwindigkeits- und Burndown-Diagrammen an

: Zeigen den Fortschritt im Sprint mit Geschwindigkeits- und Burndown-Diagrammen an Eingebettete Karten : Integrieren Sie Inhalte aus anderen Apps in Ihr Dashboard

: Integrieren Sie Inhalte aus anderen Apps in Ihr Dashboard Benutzerdefinierte Karten: Fügen Sie Text, Bilder und Aufgaben hinzu, um vollständig benutzerdefinierte Abschnitte zu erstellen

Die Leistungsfähigkeit von Dashboards wird noch unterstrichen, wenn sie mit der Flexibilität unserer Aufgaben-Typen . Jetzt können Sie jeder mit Aufgabentypen erstellten, stark benutzerdefinierten Liste Analysen hinzufügen.

Erstellen Sie Dashboards für Ihr gesamtes Business

Sie wissen nicht, wie Sie ein Dashboard in Ihrer Arbeit einsetzen sollen? Lassen Sie uns helfen! Es gibt unzählige Anwendungsfälle, die jede Funktion optimieren können.

Projektmanagement Dashboard

Das Projektmanagement Dashboard ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie diese Dashboard-Vorlage als Ansicht zu einem beliebigen Projekt hinzufügen, sehen Sie sofort, wo es Risiken oder Engpässe gibt und welche Mitglieder des Teams Hilfe benötigen, um das Projekt voranzubringen, so dass Sie Ihre Zeit besser einteilen können.

Client Portal Dashboard

Die Vorlage Client Portal Dashboard ist mehr als nur ein Kommunikationskanal - es ist ein kollaborativer Space, der die Clients in den Projektprozess einlädt, was Transparenz und Partnerschaft fördert.

Dieses Dashboard ist der Grundstein für den Aufbau von Vertrauen und die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zum Client.

Dashboard für Marketingkampagnen

Ein weiterer Anwendungsfall ist für Marketing Teams. Mit dieser Vorlage können Teams benutzerdefinierte Marketing-Kampagnen-Dashboards erstellen, die über grundlegende Analysen hinausgehen.

Es ist einfacher denn je, die Kampagnenleistung, das Engagement der Zielgruppe und die Nachverfolgung der Konversion zu analysieren. Dieses Dashboard ist ein wichtiges Tool für die Feinabstimmung von Marketingstrategien und die Maximierung der Wirkung.

CRM und Retention Dashboard

Zusätzlich können Teams für den Kundenerfolg CRM- und Retention Dashboards erstellen, um eine umfassende Ansicht des Kundenzustands zu erhalten und Bereiche für Verbesserungen und potenzielles Wachstum hervorzuheben.

Dieses Dashboard ist ein wichtiges Instrument zur Erkennung von Kundenrisiken und zur Förderung der langfristigen Kundenbindung.

Sales Dashboard

Möchten Sie Ihr Team in den Vertrieb einbinden oder ihm ein Dashboard zur Verfügung stellen, das einen schnellen Überblick bietet? Vertriebsteams und Eigentümer von Geschäften können leistungsstarke Vertriebs-Dashboards erstellen, um Vertriebsdaten in Echtzeit zu visualisieren und so Trends und Chancen schnell zu erkennen.

Bei diesem Dashboard geht es darum, Erfolge zu feiern und strategisch auf neue Vertriebsziele hinzuarbeiten.

Sprint Dashboard

Software Teams erhalten mit unserer vorgefertigten Vorlage Sprint Dashboard einen Schub, der die Planung und Nachverfolgung von Sprints optimiert.

Es bietet eine Reihe von Metriken, um Ihre Sprints erfolgreich abzuschließen und sicherzustellen, dass Ihr Team agil und ergebnisorientiert bleibt.

ClickUp AI: Die Zukunft der Arbeit - Einblicke

Wie Sie sehen, führt große Sichtbarkeit zu großem Erfolg! Die leistungsstarke KI-Funktion von ClickUp Brain macht diese Dashboards noch besser und benutzerfreundlicher.

Mit den KI-Einsichten von ClickUp Brain, die über Ihrem Dashboard liegen, steht Ihnen im Grunde ein virtueller Datenanalyst zur Verfügung. Sie können jede beliebige Frage zu Ihrem Projekt stellen und ClickUp Brain wird sofort alle Daten in Ihrem Dashboard durchsuchen, um die Antwort zu liefern.

Dieses Feature reduziert den Bedarf an manueller Datenanalyse und minimiert die Unterbrechungen.

Die Einbindung von KI in Ihre ClickUp Dashboards bedeutet, dass Sie sich auf eine Zukunft einlassen, in der Technologie die menschlichen Fähigkeiten erweitert und Projektmanagement effizienter, intuitiver und effektiver macht. Mit KI managen Sie nicht nur Projekte, sondern meistern sie auch.

Bonus: Google Sheets Dashboards

Hands Down, die größte Sichtbarkeit Ihrer Arbeit

Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, ClickUp Dashboards auszuprobieren. Unabhängig von Ihrer Rolle sind Dashboards ein wichtiger Schritt, um Ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Dashboards und Dashboard-Ansichten sind jetzt in allen Plänen verfügbar. Weitere Informationen hier .