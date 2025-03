Goodnotes vs. Notability: Welche App zur Erstellung von Notizen ist die beste?

Hatten Sie schon einmal eine brillante Idee, die Sie notieren mussten, bevor Sie den Faden verloren, aber nichts zum Aufschreiben finden konnten? Wir alle kennen diese Momente und wünschen uns eine schnelle und einfache Lösung für diese Situation.

Heute sind wir mit digitalen Apps für Notizen gesegnet, die sofortige Lösungen für unsere Notizen bieten. Das Medium für Notizen hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber schriftliche Notizen sind für die menschliche Existenz und Entwicklung nach wie vor unerlässlich.

Wir machen uns Notizen in Meetings, Kursen und Workshops, aber auch bei der Ideenfindung und beim Brainstorming. Digitale Apps für Notizen helfen uns dabei, unser berufliches und privates Leben im Griff zu behalten, und machen uns produktiver durch effiziente strategien zum Notizen machen .

Allerdings bieten nicht alle Apps für digitale Notizen die gleiche Tiefe oder Vielfalt an Tools, um Ihre Erfahrung zu verbessern.

Goodnotes und Notability sind die Top-Kandidaten unter den Apps für Notizen auf dem Markt. Mit ihren beeindruckenden Features, der übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche und der hervorragenden Dokumentenverwaltung fällt es schwer, einen klaren Sieger im Kräftemessen zwischen Goodnotes und Notability zu bestimmen.

Aber wir werden es versuchen.

Wir untersuchen den funktionalen Wert von Goodnotes und Notability und prüfen ihre Features, Updates und Preise, um Ihnen die beste Wahl zu ermöglichen. Lesen Sie bis zum Ende, um ein umfassendes Tool zur Erstellung von Notizen zu entdecken, das alle Ihre Anforderungen erfüllt.

*# Was ist Goodnotes?

über GoodNotes Goodnotes ist eine app zur Aufnahme von Notizen die den Charme der alten Schule des Schreibens mit dem Komfort einer digitalen Plattform verbindet.

Die intuitive Goodnotes-Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Anmerkungen zu machen, zu markieren, zu skizzieren und sogar Audio mit Stift-Tools aufzunehmen, um detaillierte, kontextbezogene und gut organisierte digitale Notizen zu erstellen.

Dank der OCR-Technologie zur Auflösung optischer Zeichen lassen sich mit Goodnotes handschriftliche Notizen einfach erfassen und in Text umwandeln.

Sicherlich ein Lebensretter für moderne Notizenmacher, deren eilige handschriftliche Notizen schwer zu entziffern sind.

Bonuspunkte: Die Korrekturen werden an Ihren Handschriftstil angepasst.

All diese beeindruckenden Features zum Erstellen von Notizen wären überflüssig, wenn Sie Begriffe und Ausdrücke immer noch manuell suchen müssten, oder? Die robuste Leiste von Goodnotes, die Handschrift, Tippen, Skizzen und Phrasen unterstützt, kümmert sich um diese Redundanz.

Goodnotes Features

Benutzerdefiniert

Erweiterte anpassbare Features - Ordner, benutzerdefinierte Themen, Goodnotes-Vorlagen , Stift-Tools und Textmarker-Tool-Voreinstellungen - können nach Farben, Stil und Layout benutzerdefiniert werden.

Elemente tool

Das bemerkenswerteste Tool in der Goodnotes App ist das Elements tool. Alles, was Sie in Ihren Notizen zeichnen oder schreiben, kann als Element gespeichert werden. Sobald Sie das Element zu einer Sammlung im Elements tool hinzugefügt haben, können Sie es in verschiedenen Notizen wiederverwenden.

Erstellen Sie unbegrenzt viele Ordner und Unterordner. Diese verschachtelte Ordnerstruktur bietet eine umfassende Organisation und eine einfachere Navigation auf der Grundlage hierarchischer Präferenzen. Über die Seitenleiste haben Sie schnellen Zugriff auf Favoriten, Seiten mit Lesezeichen und freigegebene Dokumente.

Studiensatz

Ein Legacy Feature, wie z.B. Karteikarten oder Lernsets mit räumlicher Wiederholung und aktivem Abruf, ist hervorragend für Studenten und Akademiker geeignet. Wählen Sie zwischen getippten Notizen, Bildern oder handschriftlichen Notizen, um den Stoff optimal zu behalten.

Marktplatz

Goodnotes bietet digitale stationäre Elemente wie Planer, benutzerdefinierte Vorlagen für Seiten, Aufkleber und bearbeitbare Notizbuchumschläge an. Einige können mit dem kostenlosen Plan heruntergeladen werden, während andere nur mit einem kostenpflichtigen Apple App Store Abonnement zugänglich sind.

über Goodnotes-Marktplatz

Fehlererkennung

Goodnotes erkennt mathematische Ausdrücke, Elemente und Regeln, wie z. B. Symbole, chemische Elemente und mathematische Notation, mit optischer Zeichenerkennung (OCR). Es erkennt Fehler in getippten und handgeschriebenen mathematischen Gleichungen und korrigiert sie automatisch.

KI Schreibunterstützung

Goodnotes KI-Tool für die Erstellung von Notizen unterstützt und verbessert Ihren inhaltlichen Workflow, indem es auf Rechtschreibfehler prüft, Wörter vorschlägt, Wortvorschläge macht und Tippfehler korrigiert. Dieses Feature funktioniert auch mit handschriftlichen Notizen.

Stiftgesten

Nutzen Sie die intuitiven Stiftgesten und Lasso-Tools, um ohne Unterbrechung und Hektik schreiben zu können. Sie haben beim Schreiben einen Fehler gemacht? Dann brauchen Sie nicht mehr nach dem Radiergummi-Tool zu suchen. Ziehen Sie einfach einen Kreis um alles, was Sie auswählen möchten; mit dem Lasso-Tool ist das ganz einfach.

Goodnotes Preise

free-Plan : Gratisplan

Gratisplan Jahresplan (iOS) : $9.99

: $9.99 Jahresplan (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Einmaliger Kauf: $29.99

Was ist Notability?

über Notierbarkeit Notability ist eine digitale Leinwand für alle Ihre Notizen, Skizzen und Dateien. Das neueste Redesign bietet eine leistungsstarke Mischung aus unverwechselbaren Tools und einem optimierten Prozess zur Erstellung von Notizen.

Notability ist Ihre zweite App, wenn Sie lieber mit einem Apple Pencil zeichnen, Dokumente markieren und Notizen machen.

Notability Features

Audio-Transkripte

Bisher konnten Sie nur Audioaufnahmen machen und diese mit handschriftlichen Notizen synchronisieren. Mit dem neuesten Notability-Update erhalten Sie Zugriff auf Audiotranskripte, einschließlich des mit einem Zeitstempel versehenen Texts der Audioaufnahmen.

Ansicht "Dokumente

Eine nebeneinander liegende Ansicht von Dokumenten erleichtert den gleichzeitigen Vergleich oder die Arbeit an mehreren Dokumenten.

Wiedergabe von Notizen

Handschriftliche Notizen und Audioaufnahmen werden automatisch mit Notes Replay synchronisiert. Wenn Sie auf ein Wort oder ein Bild klicken, wird während der Wiedergabe automatisch zur entsprechenden Audioaufnahme gesprungen.

Notability-Galerie

Herunterladen die Seite oder die vorlage für Meeting-Notizen oder veröffentlichen Sie Ihre eigene und verbinden Sie sich mit der Notability-Community.

via Notierbarkeit

Setzen Sie Ihre Gedanken mit den Füllfederhaltern, gepunkteten und gestrichelten Stiften in Worte oder Zeichnungen um. Wählen Sie aus 64 benutzerdefinierten Farben, um Ihre Notizen zu vervollständigen. Markieren Sie Schlüsselpunkte mit einem Textmarker, damit Sie sie später leicht wieder aufrufen können. Mit dem Lasso-Tool können Sie den Stil des Inhalts ändern, die Größe der Notizen anpassen und sie in Gruppen einteilen.

Notability Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Premium Plan: $14.99/Jahr (variiert je nach Region)

Goodnotes vs. Notability: Features im Vergleich

Das Stift-Tool mag für manche den Ausschlag zugunsten von Notability geben, aber das Element-Tool von Goodnotes hat unser Notizen-Erlebnis massiv vereinfacht.

In Goodnotes kann man zwar nicht so einfach löschen, aber die App kompensiert das mit einer OCR-Technologie, die handschriftliche Notizen in Text umwandelt. Das KI-Tool von Goodnotes fasst Notizen zusammen, verdeutlicht grobe Notizen und schließt Sätze ab.

Mit Notability können Sie wichtige Punkte hervorheben, das Lasso-Tool zum einfachen Löschen von Text verwenden und die Größe Ihres Textes ändern.

Während Notability also die Trophäe für die Bearbeitungstools gewinnt, ist Goodnotes mit seinen KI-Schreibfunktionen im Vorteil.

Preise

Der kostenlose Free-Plan von Goodnotes bietet eine Datei-Importgröße von 5 MB und 3 Notizbücher. In den kostenpflichtigen Plänen haben Sie jedoch Zugriff auf die KI-Funktionen zum Schreiben und Notizen machen.

Notability bietet eine kostenlose Version an, die Zugriff auf das Stift-Tool mit einem Schieberegler für die Strichstärke bietet, aber es erlaubt Ihnen nicht, die Empfindlichkeit im kostenlosen Plan anzupassen.

Mit einem Notability Plus Abonnement können Sie jedoch freigegebene, aktuelle und mit Lesezeichen versehene Seiten mit Notizen sowie nicht abgelegte Notizen und Abschnitte anzeigen.

Notability Plus bietet zusätzliche Vorlagenoptionen und eine vollständige Galerie mit benutzerdefinierten Seitengrößen. Die Preise für den kostenpflichtigen Plan variieren je nach Region.

Wenn Sie auf der Suche nach einer preisgünstigen App für Notizen sind, ist Goodnotes eine gute Wahl.

Search tool

Die Suche nach Notizen ohne Suchleiste gleicht dem Durchsuchen eines Heuhaufens nach einer Nadel. Dies ist eine der Stellen, an denen Goodnotes am besten ist Notability-Alternative .

Die Leiste ist sowohl in der kostenlosen Version als auch in der kostenpflichtigen Version von Goodnotes verfügbar, während sie in Notability nur verfügbar ist, wenn Sie ein Abonnement abgeschlossen haben.

Ansicht der Dokumente

Notability ermöglicht Benutzern die gleichzeitige Ansicht von Dokumenten in einer geteilten Ansicht auf einem iPad, im Gegensatz zur Registerkarten-Ansicht in Goodnotes.

Dies ist zwar eine Frage der Vorliebe, aber die Anzeige mehrerer Dokumente über eine einzige Oberfläche reduziert das Hin und Her, das mit der Registerkarten-Ansicht einhergeht.

Freigeben

Dieses Feature ist in der Debatte zwischen Goodnotes und Notability schwer zu beurteilen.

Einerseits erlaubt Notability den Benutzern, öffentlich zugängliche Links zu erstellen, und jeder, der Zugang zu diesen Links hat, kann die freigegebenen Notizen ansehen. Sie können auch vertrauliche Daten verschlüsseln, indem Sie passwortgeschützte Notizen erstellen, so dass nur diejenigen, die Zugriff auf das Dokument haben, diese ansehen können.

Leider unterstützt Notability keine Zusammenarbeit und eignet sich daher nicht als app zur Erstellung von Notizen für Mac für große Teams, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten müssen.

Goodnotes hingegen ermöglicht es Benutzern, Notizen freizugeben und Dokumente zu importieren, allerdings nur innerhalb von Goodnotes. Benutzer können Links zur Zusammenarbeit, Bearbeitung und Synchronisierung von Ansichten mit anderen Benutzern freigeben, um die Zusammenarbeit in Echtzeit zu erleichtern.

Das Feature für die Echtzeit-Zusammenarbeit von Goodnotes ist zwar restriktiv, bietet aber einen Mehrwert für Brainstorming-Sitzungen und gemeinsame Projekte von Mitarbeitern.

Die Entscheidung zwischen Goodnotes und Notability hängt weitgehend von Ihren Vorlieben und dem ungehinderten Zugang zu wichtigen Features ab, die Ihre Produktivität steigern.

Instanz, da die kostenlose Plattform von Notability keine Funktionen für die Leiste bietet, wird die Suche nach Informationen zu einer großen Herausforderung. Es ist, als würden Sie Tausende von Büchern durchforsten, um genau die richtige Information zu finden - herausfordernd und zeitaufwändig.

Auch die Benutzeroberfläche von Goodnotes mit ihrer Ansicht in Registerkarten und den eingeschränkten Möglichkeiten des Freigebens erfordert manuelle Eingaben in ein größtenteils automatisiertes System.

Schlüsselunterschiede Goodnotes Notierbarkeit Notizbücher sind als einzelne Dokumente und Ordner organisiert ✅ ❌ Einstellungen für die Druckempfindlichkeit von Apple Pencil und Handflächenabweisung ✅ ❌ Laserpointer tool ✅ ❌ Präsentationsmodus ✅ ❌ Ausblenden der iPad Statusleiste ✅ ❌ Flashcards mit räumlicher Wiederholung ✅ ❌ KI-unterstützte Features für Notizen ✅ ❌ Möglichkeit, die Farben von Ordnern zu ändern und Vorlagen zu benutzerdefinieren ✅ ❌ Nach Fächern und Unterteilungen organisierte Notizbücher ❌ ✅ GIFs und Webclips zu Dokumenten hinzufügen ❌ ✅ Passwortgeschützte Notizen, Betreffe, Trennlinien und exportierte PDFs ❌ ✅ Veröffentlichen von Notizen in der Notability Vorlagengalerie ❌ ✅ Zugang zu Premium-Planern, Vorlagen und Aufklebern ❌ ✅ App-Themen ❌ ✅

Goodnotes vs. Notability auf Reddit

Abgesehen von unserer Meinung zu der Frage "Welches ist die bessere Wahl zwischen Goodnotes und Notability?" wollten wir auch die Meinung der anderen hören. Wir haben Reddit durchforstet, um zu sehen, ob wir zwischen Goodnotes und Notability eine bei der Öffentlichkeit beliebte App für Notizen finden konnten.

Wenn Sie nach ' Goodnotes vs. Notability ' auf Reddit sind sich viele Benutzer einig, dass Goodnotes eine bessere Benutzeroberfläche, ein besseres Dateiverwaltungssystem und erweiterte Features hat:

goodNotes hat eine bessere Dateiverwaltung. Die Benutzeroberfläche sieht im dunklen Modus und mit dem Feature der Studiensets sehr gut aus. Studiensets haben Goodnotes viel besser gemacht (unabhängig davon, wie fehlerhaft Goodnotes ist, ist es immer noch gut). Das Beste ist, dass sie bald die Konvertierung von mathematischen Gleichungen hinzufügen werden!'

Andere Benutzer auf Reddit merken an, dass Notability eine bessere Wahl ist, wenn Sie ein rechteckiges Lasso suchen:

wenn ich die Aufgaben in den PDFs durcharbeite, die wir von unseren Professoren erhalten, mache ich viele Screenshots von den Aufgaben und platziere sie auf den Seiten, auf denen sie bearbeitet werden sollen. GoodNotes verfügt aus mir unerklärlichen Gründen nicht über ein rechteckiges Lasso, also bleibe ich bei Notability, das das Standard-Feature der Standardfunktionen hat.'

Einige Benutzer sind noch unentschlossen und versuchen, das Beste aus beiden Welten zu bekommen:

"Ich wechsle seit Monaten zwischen den beiden Programmen hin und her... Ich habe das Gefühl, dass ich die Goodnotes-Benutzeroberfläche mit Notability-Features wie gepunkteten Linien, doppelten Schaltflächen, Einrasten am Raster usw. und Batterieeffizienz haben möchte."

Wir sind jedoch der Meinung, dass Notability den Wettstreit gewinnt.

Das Layout, die Aufzeichnungsoptionen und die Benutzerfreundlichkeit machen es zu einer besseren Wahl als Goodnotes.

Wenn Sie jedoch die Nachteile von Notability kennen, haben wir eine bessere Lösung für Sie: ClickUp.

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Goodnotes vs. Notability

Sowohl Goodnotes als auch Notability erfordern das Herunterladen von benutzerdefinierten Vorlagen aus den kostenlosen oder kostenpflichtigen Vorlagenoptionen. Sie suchen nach der perfekten Vorlage und passen sie an Ihren bevorzugten Stil oder Ihre Markenrichtlinien an und stolpern dann über Datensilos, die aufgrund unzureichender Features wie fehlender Zusammenarbeit entstanden sind.

Die Suche geht weiter. Bis jetzt.

ClickUp ist eine digitale All-in-One-Produktivitätsplattform, die die Zusammenarbeit bei der Arbeit verbessert und ein ganzheitliches Dokumentenmanagement bietet. Sie ermöglicht Ihnen den Zugriff auf KI, Notizen und Projektmanagement-Features wie z. B vorlagen für Meeting-Notizen , KI-Tools für Meeting-Notizen clickUp Docs für die Zusammenarbeit und ClickUp Notepad über ein einziges Dashboard, wodurch es einen Vorteil gegenüber Goodnotes und Notability bietet.

Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp die Produktivität ohne zusätzliche manuelle Eingaben steigern kann.

ClickUp Docs

Nutzen Sie ClickUp Dokumente erweiterte Features zur Erstellung marken- oder benutzerspezifischer Dokumente und Wikis. Mit verschachtelten Seiten und unterschiedlichen Styling-Optionen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Organisieren Sie Ihre Arbeit oder Ihr leidenschaftliches Projekt in verschachtelten Seiten und ClickUp Dokumenten, die mit einem Gesamtprojekt verbunden sind.

Nutzen Sie die reichhaltigen Formatierungs-Features von ClickUp Docs, um Titelbilder hinzuzufügen, mit verschiedenen Schriftarten zu experimentieren und Ihren Lebenslauf zu bearbeiten, um ihm ein ausgefeiltes und professionelles Aussehen zu verleihen

Bleiben Sie während des gesamten Lebenszyklus des Projekts mit Projektnotizen organisiert - erstellen Sie Ihre eigenen oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen wie der ClickUp Vorlage für Projektnotizen um Zeit und Aufwand zu sparen.

Stellen Sie sicher, dass wichtige projektbezogene Informationen mit der ClickUp Vorlage für Projektnotizen effektiv dokumentiert werden

Binden Sie mehrere Schlüsselakteure ein und erleichtern Sie die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit mit den betreffenden Mitgliedern des Teams durch das Einfügen von Tags in Kommentaren und die Zuweisung von Aktionselementen.

Sie können auch bereits vorhandene Inhalte von Docs in umsetzbare Aufgaben umwandeln und bestimmte Abschnitte an das jeweilige Team oder einzelne Beteiligte delegieren.

Mit ClickUp erhalten Sie einen zentralisierten Workflow, der Ihren persönlichen und beruflichen Kalender verbindet, Dokumente mit den jeweiligen Aufgaben verknüpft und den Status von Aufgaben zuweist - alles innerhalb des Editors.

Darüber hinaus können Sie festlegen, wer die Ansichten und Bearbeitungen Ihrer verknüpften Dokumente sehen und bearbeiten darf. Sie können Berechtigungen für Team-, Gast- oder öffentlichen Zugriff verwalten.

ClickUp Brain

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Teamkollegen, der alle Ihre Fragen zu den Aufgaben und Personen Ihres Teams beantworten, Dokumente importieren, Aufgaben automatisieren und Berichte erstellen kann.

Das ist die Magie von ClickUp Gehirn -ClickUp Brain hilft Teams, intelligenter und nicht härter zu arbeiten, indem es sich wiederholende manuelle Aufgaben eliminiert, alle auf der gleichen Seite hält und Workflows rationalisiert.

Erledigen Sie sich wiederholende und alltägliche Aufgaben, während Sie sich auf wichtige Dinge konzentrieren - mit ClickUp Brain

Wenn Sie ClickUp Brain als generator für Meeting-Notizen können Sie wichtige Elemente der Tagesordnung, Aktionspunkte und Teilnehmer hinzufügen. Anschließend analysiert das Programm mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache die Unterhaltung, identifiziert kritische Punkte und erstellt umfassende Notizen für das Meeting, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht und alle Beteiligten sich über die Lieferungen und Diskussionen im Klaren sind.

Für den persönlichen Gebrauch verbessert ClickUp Brain Ihre Schreibqualität, macht Ihre Notizen prägnant und hilft Ihnen, Ihre Inhalte ins Französische, Japanische, Spanische und andere Sprachen zu übersetzen.

ClickUp Notepad

Wenn Sie den ganzen Tag über mit Checklisten arbeiten, ClickUp Notepad ist ideal für die Dokumentation von allem, was Sie in Ihrem privaten und beruflichen Leben tun. ClickUp Notepad lebt dort, wo Sie leben.

Erstellen Sie beliebig viele Notizen auf dem ClickUp Notepad, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Verwenden Sie einen Notepad, um die Checkliste des Tages und Notizen zu Meetings zu notieren oder Einträge zur Aktualisierung des Status von Aufgaben zu erstellen. Erstellen Sie Aktionslisten in Ihrem digitalen Journal App auf der Grundlage von Prioritäten oder Terminen, um Ihnen zu helfen, Prioritäten zu setzen und effizient durch den Tag zu kommen.

Fügen Sie Erinnerungen und Elemente für Aktionen hinzu: Schreiben Sie Ihre Ideen über die ClickUp Mobile App.

Dank umfangreicher Formatierung können Sie Farben, Kopfzeilen, Banner und Aufzählungszeichen hinzufügen, um das Organisieren von Notizen interaktiv und unterhaltsam zu gestalten.

bonus: Sie erhalten alle diese Features kostenlos und für immer

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Mitglied pro Monat

$5/Mitglied pro Monat Geschäft: $12/Mitglied pro Monat

$12/Mitglied pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Kontakt zum Vertrieb ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp: Der All-in-one Digital Workspace Champion

Ihre Suche nach der besseren App zur Erstellung von Notizen zwischen Goodnotes und Notability endet hier mit einer großartigen Alternative in ClickUp.

Mit ClickUp erhalten Sie einen skalierbaren Partner, der Sie schneller zum Erfolg führt, denn ClickUp ist mehr als eine App für Notizen und bietet einen zentralen Hub für Ihre gesamte Arbeit. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an um die leistungsstarken Features zum Erstellen von Notizen zu nutzen.