‘Make Your Bed’ Buchzusammenfassung: Zusammenfassung und wichtige Erkenntnisse

Bevor Sie das Buch gelesen haben, erscheint Ihnen das Bettenmachen vielleicht nicht wie eine erfüllende Aufgabe, die ein Gefühl der Erfüllung hervorruft, wenn sie abgeschlossen ist. Es ist bestenfalls eine alltägliche Aufgabe.

Admiral William Mc Raven sagt in seinem Buch Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World jedoch etwas anderes. Er stellt es als eine tiefgründige Metapher für den Umgang mit den schwierigsten Momenten des Lebens dar. Er spricht darüber, wie kleine, bewusste Handlungen ein Fenster zu einem Leben voller Disziplin, Widerstandsfähigkeit und Erfüllung sein können.

Make Your Bed nimmt die Leser mit auf eine Reise der Selbstverbesserung und hilft ihnen, die Geheimnisse der Überwindung von Widrigkeiten zu lüften.

In dieser Buchzusammenfassung von Make Your Bed picken wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Schatz an Lebenslektionen aus dem härtesten militärischen Trainingsprogramm der Welt heraus - dem SEAL-Training.

Make Your Bed: Das Buch auf einen Blick

make Your Bed Buch über {\an8}Amazon_ Das Buch Make Your Bed hat seinen Ursprung in einer tiefgründigen Eröffnungsrede von Admiral William H. McRaven. In seiner Rede vor den Absolventen der University of Texas, Austin, teilte der Navy-Veteran seine Erkenntnisse aus der SEAL-Ausbildung und wie diese zur Charakterbildung beiträgt. Es ist ein inspirierender Leitfaden, der die Werte Erfolg, Widerstandsfähigkeit und Ausdauer bei der Bewältigung der Herausforderungen des Lebens betont.

Bevor wir in die Tiefen der Zusammenfassung von Make Your Bed eintauchen, hier ein kurzer Überblick über das Buch:

Autor : Admiral William H. McRaven

: Admiral William H. McRaven Anzahl der Seiten : 144 Seiten

: 144 Seiten Goodreads-Bewertung : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 Jahr der Veröffentlichung : April 4, 2017 (Erstausgabe)

: April 4, 2017 (Erstausgabe) Verlag : Grand Central Publishing

: Grand Central Publishing Geschätzte Lesedauer : 2.5 Stunden

: 2.5 Stunden Hördauer: 2 Stunden

Wesentliche Lektionen aus dem Buch Make Your Bed von William H. McRaven

In Make Your Bed lässt sich Admiral William McRaven von seinen Erfahrungen während der Navy SEAL-Ausbildung inspirieren und vermittelt wertvolle Lebenslektionen.

Hier sind 10 Lektionen aus dem Buch, die Ihr persönliches Leben verändern werden beruflichen Ziele :

1. Beginnen Sie den Tag damit, Ihr Bett zu machen

McRaven beginnt damit, wie seine Ausbilder, die SEAL-Kampfveteranen waren, morgens als Erstes die Betten inspizierten. Ein gut gemachtes Bett hatte quadratische Ecken, straffe Bezüge, ein mittig platziertes Kissen direkt unter dem Kopfteil und eine zusätzliche Decke, die ordentlich am Fuß des Gestells gefaltet war.

Die Website tägliche Gewohnheit war keine Herausforderung für diejenigen, die bereit waren, eine anstrengende 6-monatige Grundausbildung zu absolvieren, um Navy SEALs zu werden. Sie hatte jedoch einen nachhaltigen Einfluss auf ihre Psyche.

Das Bettenmachen gab einen positiven Ton für den Tag an. Es ist ein Zeichen von Disziplin und vermittelt ein Gefühl von Stolz - man hat eine Aufgabe erledigt, sobald der Tag beginnt! Das Gefühl, in aller Herrgottsfrühe etwas geschafft zu haben, motiviert dazu, die folgenden Aufgaben bis zum Ende des Tages zu bewältigen.

Selbst an schlechten Tagen, an denen Sie nicht den Welleneffekt der Produktivität erleben, können Sie immer zu einem gemachten Bett zurückkehren und sich damit trösten, dass es morgen besser sein wird.

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um Ihre Gewohnheiten zu verfolgen

Es zeigt, dass manchmal der einfache Akt des richtigen Bettenmachens die Grundlage für hervorragende Leistungen und eine positive Einstellung sein kann. Wenn wir uns kleinen Aufgaben mit Präzision und Konsequenz widmen, entwickeln wir Gewohnheiten, die sich auf größere Aspekte unseres Lebens auswirken.

2. Finde jemanden, der dir beim Paddeln hilft

McRaven konzentriert sich dann auf die Bedeutung von Teamarbeit.

Er erzählt, wie Navy SEAL-Studenten in sieben Bootsbesatzungen eingeteilt wurden, um ein kleines Gummiboot meilenweit die Westküste hinunter zu paddeln. Sechs Studenten, drei auf jeder Seite, waren für das Paddeln verantwortlich, während einer die Verantwortung als Steuermann übernahm.

Die Navigation entlang der Küste des Pazifischen Ozeans war kein leichtes Unterfangen, ganz im Gegensatz zum Bettenmachen, denn die winterliche Brandung erreichte eine Höhe von 8-10 Fuß. Alle mussten zusammenarbeiten. Diejenigen, die paddelten, mussten sich gleichermaßen anstrengen, um das Boot im Gleichgewicht und in Bewegung zu halten. Ebenso musste der Steuermann (der Verantwortliche für ein Boot) jeden Paddelschlag synchronisieren und gekonnt durch die See navigieren.

surfpassage für Navy SEALs über Business Insider Der Gedanke, dass man jemanden finden muss, der einem beim Paddeln hilft, zeugt von einer universellen menschlichen Erfahrung - Erfolg ist selten ein einsames Unterfangen. Diejenigen, die die Welt verändern wollen, müssen sich auf starke Beziehungen und ein unterstützendes Netzwerk verlassen, um die Reise besser bewältigen zu können.

Die Arbeit in einem Team erfordert Vertrauen, Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen, um persönliche und berufliche Komplexitäten zu bewältigen. Wer in solchen Momenten um Hilfe bittet, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Triumphs und erleichtert sich die Last der Reise.

paddeln Sie mit Ihrem Team mit ClickUp_

Schließen Sie also so viele Freundschaften wie möglich und helfen Sie ihnen, während sie Ihnen helfen. Schließlich liegt die wahre Stärke in der Einigkeit.

3. Messe einen Menschen an der Größe seines Herzens

In Anlehnung an die obige Anekdote erzählt Admiral William McRaven, wie die Klasse von 150 Studenten in nur wenigen Wochen der Navy SEAL-Ausbildung auf nur 42 schrumpfte. Da nur noch sieben Bootsbesatzungen übrig waren, wollte jeder zu der Mannschaft mit den großen, kräftigen Jungs gehören.

Die herausragendsten Leistungen erbrachte jedoch eine Gruppe von "Außenseitern", die so genannte Munchkin-Crew.

Zur Munchkin-Crew gehörten ein Indianer, ein Afroamerikaner, ein polnischer Amerikaner, ein griechischer Amerikaner, ein italienischer Amerikaner und zwei Kinder aus dem Mittleren Westen, die alle höchstens 1,50 m groß waren. Dennoch übertrafen sie alle anderen Teams beim Paddeln, Schwimmen und Laufen.

Dieses Navy SEAL-Training war eine demütigende Erfahrung für die großen Jungs, die sich über die kleinen Flossen lustig machten, die die Zwerge anzogen, nur um sie später zu verschlingen. Es machte McRaven klar, dass kein äußeres Erscheinungsbild, kein sozialer Parameter und keine oberflächlichen Maßstäbe den Mut, die Ausdauer und die Willenskraft eines Menschen bewerten können.

Erfolg hängt in hohem Maße von Mut ab, und die Munchkins haben bewiesen, dass nur die Größe ihres Herzens zählt, die die Größe ihrer Schwimmflossen dramatisch in den Schatten stellt.

4. Finde dich damit ab, ein Zuckerkeks zu sein, und geh weiter vorwärts

Als Nächstes kam in der Navy SEAL-Ausbildung der Teil, in dem die Ausbilder eine wöchentliche Uniformkontrolle durchführten. Die Bewertung war akribisch und streng, mit entsprechend hohen Standards.

Die Schüler mussten einen perfekt gestärkten Hut, eine makellos gebügelte Uniform und eine glänzende, schmutzfreie Gürtelschnalle haben, um diese Inspektion zu bestehen. Die Schüler gaben ihr Bestes, aber die Ausbilder entdeckten trotz ihrer harten Arbeit immer etwas, das nicht in Ordnung war.

Das war das Stichwort für die Bestrafung.

überwinde dich, ein Zuckerkeks zu sein via Facebook Anschließend mussten die Schülerinnen und Schüler vollständig bekleidet in die Brandungszone gehen. Sobald sie vom Kopf bis zu den Zehen nass waren, mussten sie sich am Strand wälzen, bis sie mit Sand bedeckt waren. Sie nannten dies Zuckerplätzchen. Die Zuckerplätzchen mussten den ganzen Tag in diesem Zustand bleiben: kalt, nass und mit Sand bedeckt.

Das war natürlich entmutigend für einige Schüler, die, egal wie sehr sie sich bemühten, zu Zuckerkeksen wurden. Sie verstanden nicht, dass das System so angelegt war, dass jeder ein Zuckerkeks werden konnte. Die Lektion lautete, dass Scheitern ein Teil des Lebens ist und dass man lernen muss, damit umzugehen. Das Ziel ist es, das Selbstmitleid zu überwinden und weiterzumachen.

5. Habt keine Angst vor dem Zirkus

McRaven fährt mit dem Thema der Akzeptanz des Scheiterns als mögliches Ergebnis eines Vorhabens fort und erörtert die Zirkusliste.

Das Training der Navy SEALs ist körperlich und geistig anspruchsvoll. Die Schüler müssen an Aktivitäten wie langen Läufen, Hindernisläufen, langem Schwimmen, stundenlangen Gymnastikübungen und vielem mehr teilnehmen.

Für jede Aktivität gab es bestimmte Standards, die innerhalb eines vorgegebenen Zeitplans erfüllt werden mussten. Wer dies nicht schaffte, wurde auf die Zirkusliste gesetzt. Die Liste wurde am Ende des Tages ausgehängt, und diejenigen, die in die engere Wahl kamen, mussten zwei zusätzliche Stunden Gymnastik absolvieren.

spezialeinheiten der Navy SEALs machen CrossFit via The Christian Science Monitor Im Zirkus zu landen bedeutete zwei Dinge:

Ihre Leistung entsprach nicht den Anforderungen des Tages

Du wirst am nächsten Tag müder sein, was deine Leistung möglicherweise beeinträchtigt - genug, um dich auf die Liste für den nächsten Tag zu setzen

Niemand wollte auf der Zirkusliste stehen, aber es gab ein paar wiederkehrende Namen. Die zusätzlichen zwei Stunden Gymnastik stärkten sie noch mehr. Der Schmerz schuf Stärke und Widerstandsfähigkeit.

McRaven glaubt, dass das Leben voller Zirkusse ist und dass Scheitern schmerzhaft sein wird. Aber Misserfolge lehren uns Widerstandsfähigkeit und Beharrlichkeit, machen uns stärker und bringen uns dem Erfolg einen Schritt näher.

6. Kopfüber das Hindernis hinunterrutschen

Während der Navy SEAL-Ausbildung mussten die Schüler mindestens zweimal pro Woche einen Hindernisparcours durchlaufen.

Der Hindernisparcours bestand aus 25 Hindernissen, wie z. B. einer 10-Fuß-Wand, einem 30-Fuß-Frachtnetz, einem Stacheldraht-Kriechparcours und vielem mehr. Das furchteinflößendste Hindernis war jedoch die "Slide for Life".

Sie bestand aus einem dreistufigen 30-Fuß-Turm an einem Ende und einem einstufigen Turm am anderen Ende, zwischen denen sich ein 200 Fuß langes Seil befand. Die Auszubildenden mussten den größeren Turm erklimmen, das Seil ergreifen und das andere Ende erreichen. Sie mussten ihren Körper unter das Seil hängen und sich mit ihrem Körpergewicht von Hand zu Hand darüber ziehen.

Eines Tages kletterte ein mutiger Auszubildender auf die Spitze des Seils und stürzte sich kopfüber in die Tiefe. Dieses scheinbar törichte und riskante Vorgehen half ihm, den Rekord für dieses Hindernis zu brechen!

nehmen Sie Herausforderungen kopfüber an über U.S. Department for Defense Lässt man die Mechanik oder Logistik des Ansatzes beiseite, wird deutlich, dass es effektiver ist, Herausforderungen direkt und selbstbewusst anzugehen, um den Weg zum Erfolg zu ebnen.

Anstatt zuzulassen, dass Angst und Unsicherheit unser Urteilsvermögen trüben, müssen wir herausforderungen visualisieren als Gelegenheiten zum Wachsen und Lernen. Die direkte Konfrontation mit diesen Herausforderungen fördert die Widerstandsfähigkeit und den Mut und bereitet uns auf alles vor, was das Leben uns vor die Füße wirft.

7. Weiche nicht vor den Haien zurück

Während der Landkriegsphase der SEAL-Grundausbildung werden die Auszubildenden nach San Clemente Island, direkt vor der Küste von San Diego, geflogen. Die Gewässer hier sind ein Brutgebiet für Weiße Haie.

Um die SEAL-Ausbildung zu bestehen, müssen die Schüler lange Schwimmstrecken zurücklegen, einige sogar in der Dunkelheit der Nacht. Vor der Abfahrt zu dieser Reise informierten die Ausbilder die Schüler über die verschiedenen Haiarten, die in den Gewässern leben.

Zunächst versichern sie den Schülern, dass noch nie ein Hai einen Menschen gefressen hat. Dann vermitteln sie einige Überlebenstechniken, z. B. wie man sich behauptet, wenn ein Hai einen umkreist.

Die Ausbilder raten den Schülern, nicht wegzuschwimmen oder sich ängstlich zu verhalten, da Haie Angst spüren können. Sollte ein Hai angreifen, sollen die Schüler ihm mit aller Kraft auf die Schnauze schlagen. Dadurch wird der Hai veranlasst, sich umzudrehen und wegzuschwimmen.

Mit diesem Wissen schwimmen die Schüler durch die von Haien verseuchten Gewässer und erfüllen ihre Aufgaben.

ein Navy SEAL beim Nachtschwimmen via {SOFREP_} Auf diese Weise lehrt McRaven die Lektionen von Mut und Standhaftigkeit. Sie werden in Ihrem Leben auf mehrere Haie treffen - das ist unvermeidlich. Das Ziel ist es, ruhig zu bleiben, während man sich diesen gewaltigen Herausforderungen stellt.

8. Sei auch in den dunkelsten Momenten dein Bestes

Im nächsten Teil von 'Make Your Bed' gibt McRaven einige Hintergrundinformationen darüber, wie Navy SEALs Unterwasserangriffe durchführen. Ein Paar SEAL-Taucher wird außerhalb des feindlichen Hafens abgesetzt. Diese Taucher haben nur einen Kompass und ein DEF-Messgerät, das sie zum Ziel führt, während sie zwei Meilen unter Wasser schwimmen.

Während eines großen Teils dieses Schwimmens haben sie Mondlicht, Umgebungslicht und Straßenlaternen in der Umgebung, um den Weg zu beleuchten. Außerdem sind sie sicher, dass sie in offenen Gewässern schwimmen.

marine-SEAL führt Unterwasser-Angriff durch /%img/ Business Insider Als sie sich jedoch dem Zielschiff nähern, blockiert das Schiff das Licht. Da das Ziel der Übung darin besteht, den Kiel des Schiffes zu finden, müssen die Taucher bis zu den tiefsten Stellen vordringen.

Der Weg zum dunkelsten Teil des Schiffes, ohne Licht und überwältigt von den lauten Geräuschen der Schiffsmaschinen, ist einer der beängstigendsten Momente des Einsatzes. Der Effekt kann so beunruhigend sein, dass er die Mission gefährdet.

Aber in diesen dunkelsten Momenten müssen die Navy SEALs daran denken, dass sie konzentriert bleiben und gelassen. Wenn sie aus solchen dunklen Momenten herauskommen, können sie sich auf ihre körperlichen Fähigkeiten, ihr taktisches Geschick und ihre innere Stärke besinnen und als Sieger hervorgehen.

Diese ergreifende Lektion zeigt, wie der dunkle Moment unseren wahren Charakter beleuchtet. Strebe danach, auch in schwierigen Zeiten dein Bestes zu geben, und du wirst die Ausdauer kultivieren, um in der Not zu gedeihen.

9. Fang an zu singen, wenn du bis zum Hals im Schlamm steckst

Die neunte Woche der SEAL-Ausbildung ist als Höllenwoche bekannt. Bei diesem siebentägigen Ausdauertest gibt es weder Schlaf noch Ruhe und ständige körperliche und geistige Schikanen.

Am Mittwoch der Höllenwoche werden die Schüler zu einem sumpfigen Fleck, dem so genannten Watt, gebracht. Dort müssen sie 15 Stunden lang gegen den heulenden Wind, die eisige Kälte und den Druck der Ausbilder, die SEAL-Ausbildung abzubrechen, ankämpfen.

In McRavens Höllenwoche musste sich seine Klasse tief in den kalten Schlamm eingraben und in diesen Löchern sitzen, während die Sonne unterging - eine Strafe für einen Regelverstoß. Der Schlamm schloss sich um alle Studenten, und nur ihre Köpfe ragten aus dem Boden.

Die Ausbilder sagten der Klasse, dass sie alle aus dem Schlamm entlassen würden, wenn fünf Männer aufhörten. Sie hatten noch etwa acht Stunden Training vor sich und mussten die Kälte der Nacht ertragen. Natürlich sahen einige Auszubildende so aus, als wollten sie aufgeben.

brave Hell Week mit einem Lied über *[_Military.com](https://www.military.com/military-fitness/navy-special-operations/buds-warning-order)* Bis eine laute Stimme ein Lied ertönen ließ. Das Lied war verstimmt, aber enthusiastisch, so dass auch andere zu singen begannen. Irgendwie blendete diese einfache Rebellion alle Unannehmlichkeiten aus und gab den Menschen Hoffnung, das Watt zu ertragen.

McRaven erinnert uns daran, dass auch wir eines Tages bis zum Hals im Schlamm stecken werden. Der Erfolg hängt jedoch davon ab, den Menschen Hoffnung zu geben. Diejenigen, die viel wagen, entfachen Hoffnung und haben die Macht, die Welt zu verändern.

10. Läute niemals, niemals die Glocke

Die letzte Lektion in Make Your Bed ist, niemals zu klingeln.

Auf dem Trainingsgelände der SEALs hängt eine Messingglocke in der Mitte des Geländes. Die Glocke ist für alle Schüler zu sehen - sie ist der Schlüssel zum Verlassen des Trainings und zur Rückkehr in ein Leben, in dem sie nicht mehr den Bettmach-Kodex befolgen, zum Zuckerkeks werden, mit Haien schwimmen oder bis zum Hals im Schlamm versinken müssen. Wenn man die Glocke läutet, kommt man raus.

läuten Sie nicht die Glocke über Facebook Trotz der Verlockung eines normalen Lebens, in dem nicht mehr jeder Tag ein Härtetest ist, rät McRaven davon ab, die Glocke zu läuten. Schließlich ist das Läuten der Glocke eine Metapher für das Aufgeben, die Unterwerfung unter Herausforderungen und das Aufgeben des Ziels. Wenn man sich weigert, die Glocke zu läuten, kann man unbewegliche Ziele setzen setzen sich unverrückbare Ziele, haben eine starke Entschlossenheit und halten auch in schwierigen Situationen durch, bis sie erfolgreich sind.

Populäre Zitate aus Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World

Hier sind ein paar beliebte Zitate aus dem Buch Make Your Bed:

Ich weiß, dass alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, das Ergebnis von anderen war, die mir auf meinem Weg geholfen haben.

_Die einfachen Leute und die großen Männer und Frauen werden alle dadurch definiert, wie sie mit den Ungerechtigkeiten des Lebens umgehen: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai und Moki Martin. Manchmal kann man sich noch so sehr anstrengen und noch so gut sein, am Ende ist man doch nur ein Zuckerkeks. Beschweren Sie sich nicht. Schieben Sie es nicht auf Ihr Unglück. Steh aufrecht, schau in die Zukunft und mach weiter!

Die Hoffnung ist die stärkste Kraft im Universum

Mein Bett richtig zu machen, war keine Gelegenheit für ein Lob. Es wurde von mir erwartet. Es war meine erste Aufgabe am Tag, und es richtig zu machen, war wichtig. Es zeigte meine Disziplin. Es zeigte meine Liebe zum Detail, und am Ende des Tages würde es mich daran erinnern, dass ich etwas gut gemacht hatte, etwas, worauf ich stolz sein konnte, egal wie klein die Aufgabe war._

Aufgeben macht nichts einfacher.

Wie man das Gelernte aus dem '_Make Your Bed'-Buch mit ClickUp anwenden kann

Starten Sie den Tag mit einer erledigten Aufgabe

A der Tag des Projektleiters beginnt mit der Festlegung der Tagesordnung, der Organisation von Aktivitäten, der Durchführung von Teambesprechungen, der Bestandsaufnahme von Rückständen und der Aufarbeitung von E-Mails und Nachrichten. Dies sind Routineaufgaben, die aber dennoch von entscheidender Bedeutung sind - so symbolisch wie das Machen des Bettes!

beginnen Sie Ihren Tag produktiv mit ClickUp

Verwenden Sie ClickUp zum Setzen von Tageszielen zu setzen, die Kommunikation zu zentralisieren, Änderungswünsche zu verwalten und Aufgaben und Aktivitäten zu koordinieren. Die Selbstdisziplin, der Routine methodisch zu folgen, hilft Ihnen, den Tag mit einer erledigten Aufgabe zu beginnen!

Wenn Sie diese alltäglichen Aufgaben nicht aus den Augen verlieren, beginnt der Tag positiv und Sie können einen Punkt nach dem anderen von Ihrer Liste abhaken.

Kleine, bewusste Handlungen fördern die Disziplin

Verwenden Sie ClickUp's Aufgabenverwaltung um Ihre Aufgaben zu organisieren. Legen Sie Fristen fest, weisen Sie Prioritäten zu, identifizieren Sie Abhängigkeiten, erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben, benachrichtigen Sie Beteiligte und vieles mehr.

disziplin bei den Aufgaben in ClickUp kultivieren

Mit ClickUp können Sie Aufgaben nachverfolgen und erledigen, Ihre Verpflichtungen einhalten und ein Gefühl für Disziplin bei Ihrer Arbeit entwickeln. Auch Ihr Team wird die Ordnung und Struktur schätzen, die ClickUp bietet.

Sie werden sich auch mehr für die anstehende Arbeit engagieren, da sie die Auswirkungen jeder Aktivität auf die Zielerreichung sehen, während die Teams auf das übergeordnete Ziel zusteuern.

Finden Sie jemanden, der Ihnen beim Paddeln hilft

Bei ClickUp dreht sich alles um Teamwork und Zusammenarbeit. Es handelt sich um eine äußerst vielseitige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche einzurichten, damit Teams Aufgaben, Dokumente und Kommunikation gemeinsam an einem zentralen Ort organisieren können. Ein solches Arrangement durchbricht Silos und ermöglicht es allen, gemeinsam zu paddeln.

teams bilden, um gemeinsam auf ClickUp zu paddeln

ClickUp unterstützt verschiedene Kommunikationskanäle, wie z. B. Chat, Kommentare und Notizen, über die Teammitglieder Projektspezifika diskutieren, Aktualisierungen austauschen und zusammenarbeiten können.

Teams können zusammenkommen und Ideen brainstormen, indem sie ClickUp-Whiteboard oder verpflichten Sie sich, Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten und gemeinsam daran zu arbeiten mit ClickUp Docs .

Alles in allem ist ClickUp ein kollaboratives Kraftpaket, das Ihnen helfen wird, die höchsten Wellen zu bändigen!

Fangen Sie an zu singen, wenn Sie bis zum Hals im Schlamm stecken

ClickUp macht Zusammenarbeit durch gezielte, sinnvolle und wertschöpfende Kommunikation möglich.

Kommunikation ist das Lied, das die Moral hochhält, wenn die Dinge schwierig werden. Sie bietet Sicherheit, wenn Projekte schief laufen und die Dinge düster aussehen.

kommunizieren Sie auf ClickUp, um Widrigkeiten zu überwinden

ClickUp bringt Teams über verschiedene Kommunikationskanäle zusammen, um ihnen zu helfen, miteinander zu singen. Die Chat-Ansicht ermöglicht es Teams, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, während ClickUp E-Mail-Verwaltung kümmert sich um die asynchrone Kommunikation.

Egal, ob es um den Austausch von Updates oder die Ankündigung eines Notfallplans B geht, ClickUp sorgt dafür, dass alle Teams im gleichen Ton singen, während sie dem Wind trotzen.

Kopfüber das Hindernis hinunterrutschen

In Make Your Bed ermutigt McRaven seine Leser, Herausforderungen proaktiv anzugehen. ClickUp unterstützt diese Denkweise durch effektive Zielsetzung. ClickUp-Ziele ermöglichen es den Nutzern, sich Herausforderungen zu stellen, indem sie sie in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen.

ziele in ClickUp setzen, um Herausforderungen anzunehmen_

Der daraus resultierende Projektstrukturplan mit spezifischen und messbaren Zielen ermöglicht es Teams, komplexe Probleme oder Projekte mit knappen Fristen ohne Angst anzugehen. Teams können sich tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele setzen und ihren Fortschritt automatisch in Echtzeit verfolgen.

Ein effektives Zielmanagement trägt auch zur Projektflexibilität bei, da Sie auf Änderungswünsche sofort reagieren und einen Änderungsmanagementplan durch Überarbeitung der Ziele umsetzen können.

Nur die Größe Ihres Herzens zählt

Es heißt, Erfolg sei die Fähigkeit, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne den Mut zu verlieren.

ClickUp ermöglicht es Teams, sich weiter zu trauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass der eigene Glaube unerschütterlich bleibt. Verwenden Sie ClickUp Dashboards zur Messung und Verfolgung verschiedener Metriken und Leistungsindikatoren (KPIs).

messen Sie die Größe des Herzens Ihres Teams mit ClickUp

Selbst wenn Ihr Projekt nur langsam anläuft, können Sie mit ClickUp alle Ihre Schritte und Aktivitäten neu bewerten. So bleiben Sie auf dem Weg der kontinuierlichen Verbesserung und nehmen sich die Angst vor dem Scheitern. Wenn Sie Misserfolge anerkennen und sie als Chance zum Lernen betrachten, kommen Sie schneller voran.

Machen Sie Ihr Bett- und vieles mehr_-_mit ClickUp

Make Your Bed ist eine hervorragende Geschichte über Disziplin, Beharrlichkeit und Stärke. Lesen Sie das Buch nicht nur, sondern wenden Sie die zehn Lektionen in Ihrem persönlichen und beruflichen Leben an, und Sie werden in allem, was Sie tun, nicht weniger als ein Navy SEAL sein.

Trainieren Sie Ihre Militäreinheiten mit Tools wie ClickUp, bis sie keine Angst mehr vor dem Scheitern haben und ihr metaphorisches Bett perfekt machen. Registrieren Sie sich kostenlos um mehr zu erfahren!