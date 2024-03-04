Messen, was am wichtigsten ist Zusammenfassung: Entmystifizierung der OKRs

Ziele sind für Geschäfte das, was Karten für Kapitäne sind - sie weisen den Weg zu sinnvollen Erfolgen. Und wie könnte man besser etwas über die Einstellung von Zielen lernen als durch Erfolgsgeschichten aus dem wirklichen Leben? 💸

Das Buch Measure What Matters wurde von einem renommierten Investor mit einer herausragenden Erfolgsbilanz geschrieben. Er gibt uns einen Einblick in die Geheimnisse seines Erfolges, wir lernen etwas über Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) und erhalten praktische Ratschläge zum Management.

Diese wertvollen Einblicke werden mit Beispielen aus der reichen Karriere des Verfassers verwoben, der unter anderem mit Titanen wie Google und Intel zusammengearbeitet hat.

Wenn Sie sich mit dem Konzept des OKR-Systems vertraut machen und herausfinden möchten, wie es Ihre strategische Planung revolutionieren kann, lesen Sie unsere Zusammenfassung Measure What Matters Most. Wir haben die Schlüsselbeobachtungen aus diesem Meisterwerk des Managements zusammengefasst und einige Tipps beigefügt, die Ihnen helfen, die Weisheit in Ihrem Unternehmen umzusetzen.

Measure What Matters Buchzusammenfassung auf einen Blick

Über:

Amazon

Autor: John Doerr

Anzahl der Seiten: 320

Jahr der Veröffentlichung: 2017

Geschätzte Lesedauer: 4 Stunden

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs ist ein Muss, wenn Sie sich für strategische Planung interessieren. Obwohl das Buch mit wertvollem Wissen vollgepackt ist, ist es eine leichte Lektüre.

Das Buch wurde von John Doerr geschrieben, einem Elektroingenieur und renommierten Risikokapitalgeber, der eine wichtige Rolle beim Erfolg von weltbekannten Unternehmen wie Amazon, Google und Intuit spielte.

Das Hauptkonzept des Buches ist das OKR-System -Ziele und Schlüsselergebnisse, das ein einfaches, aber leistungsfähiges

strategie für die Einstellung von Zielen

um die Arbeit des Unternehmens auf seine eigentliche Aufgabe auszurichten. Das Buch erklärt, wie erfolgreiche Prozesse beides erfordern:

Ziele: Sie leiten Sie vom Anfang bis zum Ende, indem sie die gewünschten Ergebnisse vorgeben Schlüsselergebnisse: Sie stellen messbare Ergebnisse dar, die tatsächlichen Zahlen, die das Erreichen des Ziels anzeigen 🧮

Doerr hat das Buch so strukturiert, dass Theorie und Praxis miteinander verwoben sind. Er bietet detaillierte Leitlinien für den gesamten Prozess der Zielsetzung und Nachverfolgung - von der Einstellung und Priorisierung der Ziele bis hin zur abschließenden Nachbereitung und Leistungsverbesserung. Außerdem gibt er Tipps zur Aufrechterhaltung einer starken und gesunden Arbeitsplatzkultur frei. Um seine Argumente zu verdeutlichen, illustriert Doerr sie mit

OKR-Beispiele

von tatsächlich erfolgreichen Unternehmen.

Zu Beginn des Buches gibt er uns einen Überblick darüber, wie OKRs entstanden sind - lesen Sie die Geschichte unten.

Die Geschichte der OKRs

Das Konzept der Objectives and Key Results wurde von Andy Grove entwickelt, einem Geschäftsmann und ehemaligen CEO von Intel, wo Doerr zu Beginn seiner Karriere gearbeitet hatte. Doerr war ein großer Befürworter von Groves Ideen und bezeichnete ihn als den größten Manager seiner oder jeder anderen Ära. In seinem Buch gab Doerr frei, dass Groves System für ihn während seiner gesamten beruflichen Entwicklung eine wichtige Stütze war.

Während Grove die OKRs konzipierte, schuf Doerr die Abkürzung und machte das Konzept weiter bekannt, indem er es 1999 zu Google brachte.

Grove stützte sein System auf Peter Druckers Management by Objectives (MBO). Dieses Modell war zu seiner Zeit bahnbrechend und führte die Idee ein, dass Management auf Vertrauen basieren und ergebnisorientiert sein sollte. Davor herrschte die traditionelle hierarchische Managementstruktur vor, die von Henry Ford und Frederick Winslow Taylor eingeführt wurde. Obwohl die MBO-Theorie revolutionär war, hatte sie ihre Schwächen, die OKR zu überwinden versuchte.

Schlüssel zum Erfolg aus Measure What Matters von John Doerr

Im Laufe der Jahre hat Doerr ein immenses Wissen über Management angesammelt und zahlreiche Start-ups mit Hilfe des OKR-Ansatzes in Unternehmen verwandelt. 💼

Die folgenden Abschnitte heben einige der bemerkenswertesten Konzepte hervor, die er in Measure What Matters erörtert. Lasst uns eintauchen!

Doerr erklärt, dass Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit und Engagement für das Team und seine Mission im Mittelpunkt von Groves OKR-Philosophie stehen. Dennoch ist es Groves systematischer technischer Ansatz, der letztendlich den Erfolg von Intel und anderen von ihm geleiteten Unternehmen ausmacht.

Dies sind die sieben wichtigsten Lektionen, die Doerr von Grove gelernt hat, und sie bilden die Grundlage für das gesamte Buch:

Weniger ist mehr: Die sorgfältige Auswahl Ihrer Ziele ist entscheidend - nicht mehr als fünf auf einmal Setzen Sie Unternehmensziele von unten nach oben: Die Motivation ist in der Regel gering, wenn alle Ziele des Teams von oben kommen. Etwa die Hälfte der Ziele sollte von der Basis des Geschäfts kommen, d.h. von den Mitarbeitern Kein Diktat: OKRs sollten ein gemeinsamer Aufwand sein, und eine kollektive Vereinbarung ist ein Muss, um die Verwirklichung der Ziele zu gewährleisten Flexibel bleiben: Angesichts von Veränderungen sollten Sie Ihre eigenen Ziele, die nicht mehr relevant sind, verwerfen Trauen Sie sich zu scheitern: Sie erzielen enorme Erfolge, wenn Sie Risiken eingehen und sich selbst unter Druck setzen Ein tool, keine Waffe: Benutzen Sie OKRs nicht, um die Arbeitsleistung von jemandem zu beurteilen oder sein Einkommen zu bestimmen Seien Sie geduldig: Echte Veränderungen brauchen Zeit und eine Menge Testversuche und Fehler. Unternehmen brauchen etwa vier bis fünf vierteljährliche OKR-Zyklen, um sich an das neue System zu gewöhnen, und noch mehr, um darin zu brillieren

2. OKR-Superkraft Nr. 1: Fokussieren und auf Prioritäten festlegen

Der erste Schritt bei der Einstellung von Zielen besteht darin, sich zu fragen, was Ihre wichtigsten Ziele in den kommenden drei, sechs oder zwölf Monaten sind. Konzentrieren Sie sich nur auf dringende Ziele, die in Ihrem Unternehmen wirklich etwas bewirken werden.

Nach der Festlegung der Whats ist es an der Zeit, zu den Hows überzugehen - Ihren wichtigsten Ergebnissen. Dies sind die Messungen, die das Erreichen Ihrer eigenen Ziele bedeuten. Laut Doerr sollten Sie nicht mehr als fünf Schlüssel-Ergebnisse (KR) pro Ziel haben. Er empfiehlt eine Kombination von quantitativen und qualitativen KR-Messungen, um eine umfassende Bewertung und Verbesserung zu gewährleisten.

Entscheidend ist auch, die Whys zu klären und gegenüber den Mitarbeitern transparent zu sein. Sie werden motivierter sein, wenn sie es wissen:

Wozu sie die Arbeit erledigen

Wie dieser Aufwand zu ihrem persönlichen Wachstum und dem des Unternehmens beiträgt

Bleibt nur noch, die Wünsche zu bestimmen. Doerr empfiehlt, pro Zyklus nicht mehr als fünf Ziele zu committen. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Möglichkeiten Ihres Unternehmens sollten Sie auch die Kadenz festlegen. Die meisten Unternehmen verfolgen die KRs jährlich oder vierteljährlich oder verwenden ein Mischmodell. 📆

Verwenden Sie die Kalender Ansicht von ClickUp, um das "Wann" Ihrer Objekte zu bestimmen

3. OKR-Superkraft #2: Ausrichten und Verbinden für Teamarbeit

OKRs sollten transparent sein. Indem Sie sie für alle sichtbar machen, stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen, und vermeiden überflüssige Arbeit. Außerdem ist es wichtig, offen für Kritik zu sein - jeder sollte in der Lage sein, objektives Feedback zu geben und zu erhalten, um das Wohl des Ganzen zu gewährleisten.

Der OKR-Ansatz kann besonders für Unternehmen mit mehreren Speicherorten und an entfernten Standorten von Vorteil sein. Er schweißt Teams zusammen und fördert die Zusammenarbeit. 🤝

In diesem Abschnitt des Buches wird auch die Unwirksamkeit des traditionellen Kaskadenmanagementmodells erörtert. Bei diesem Top-down-Modell legt die oberste Führungsebene die Ziele fest und gibt sie an die unteren Ebenen der Hierarchie weiter, deren Arbeit ausschließlich von den Führungskräften bestimmt wird. Dieses Modell ist aus mehreren bemerkenswerten Gründen problematisch:

Es ist zeitaufwendig : Es dauert ewig, bis Entscheidungen in der Hierarchie nach unten durchgereicht werden, selbst wenn das Unternehmen nicht groß ist

: Es dauert ewig, bis Entscheidungen in der Hierarchie nach unten durchgereicht werden, selbst wenn das Unternehmen nicht groß ist Es ist unflexibel: Es macht es nahezu unmöglich, einmal kommittierte Ziele zu revidieren, wenn die Arbeit bereits begonnen hat

Es macht es nahezu unmöglich, einmal kommittierte Ziele zu revidieren, wenn die Arbeit bereits begonnen hat Es untergräbt den Beitrag der Mitarbeiter an vorderster Front : Diese Mitarbeiter haben oft einen direkteren Bezug zum Produkt und zu den Kunden als die Vorgesetzten

: Diese Mitarbeiter haben oft einen direkteren Bezug zum Produkt und zu den Kunden als die Vorgesetzten Es verhindert die horizontale Zusammenarbeit funktionsübergreifende Zusammenarbeit : Die Stärken der verschiedenen Teams können nicht kombiniert werden, um etwas Außergewöhnliches zu schaffen

In einigen dringenden Situationen kann das Top-Down-Modell notwendig sein, aber im Allgemeinen sollten die Mitarbeiter zu etwa der Hälfte der verpflichteten OKRs beitragen, angeleitet von ihrem Vorgesetzten.

Mit der Chat-Ansicht von ClickUp können Sie Ihre OKRs an Ihre Mitarbeiter kommunizieren und sie um ihre Meinung bitten

4. OKR-Superkraft #3: Nachverfolgung für Verantwortlichkeit

Ein OKR-Zyklus besteht aus drei Phasen - dem anfänglichen Setup, dem systematischen Midlife-Tracking und dem abschließenden Wrap-up.

Während der Setup-Phase empfiehlt Doerr die Verwendung von

OKR-Management-Software

der Einfachheit halber. Mit dieser Art von tools können Sie anspruchsvolle OKRs erstellen, bearbeiten, messen und bewerten. Es kann Informationen leicht verfügbar machen, die

mitarbeiterengagement

und helfen Menschen mit ähnlichen Zinsen, eine Verbindung herzustellen. Außerdem ist es zeit- und kosteneffizient, da unnötige Status-Meetings und Dokumentationen entfallen.

In der Phase Midlife-Nachverfolgung erörtert der Verfasser, wie Fortschritte die Mitarbeiter motivieren. Seiner Meinung nach lassen sich Fortschritte am besten durch Prozentzahlen visualisieren. Idealerweise sollten Sie während des Quartals Meetings abhalten, um Ihre OKRs zu analysieren und eventuelle Engpässe zu erkennen. Das Freigeben der begangenen Ziele mit anderen im Unternehmen kann die Motivation ebenfalls steigern.

das Wrap-up beinhaltet eine genaue Prüfung nach Abschluss Ihrer OKR-Arbeit. Sie sollten eine objektive Bewertung, Selbsteinschätzung und Reflexion nutzen, um wertvolle Lehren für zukünftige OKRs zu ziehen. Sollten Sie Ihr Ziel nicht erreicht haben, versuchen Sie es im nächsten Quartal mit einem neuen Schlüssel für die Ergebnisse oder überprüfen Sie die Notwendigkeit eines solchen.

Notieren und organisieren Sie alle Lektionen, die Sie aus Ihren vergangenen OKRs gelernt haben, mit ClickUp Docs

5. OKR-Superkraft #4: Streben Sie nach Erstaunlichem

OKRs motivieren uns, unsere Limits zu testen und über unsere Komfortzone hinauszugehen. Laut dem Buch sollten Unternehmen zwei Arten von Zielen einstellen:

Committed: Die Ziele, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erreicht werden müssen, um das Unternehmen am Laufen zu halten, z. B. Neueinstellungen und Feature-Releases Aspirational: Auch bekannt als stretch-Ziele diese Ziele sind riskant und herausfordernd, haben aber das Potenzial, das Unternehmen durch Innovation voranzubringen

In diesem Sinne hat der Verfasser Steven Levy den Ausdruck das 10-fache Evangelium geprägt, um kühne Ziele zu beschreiben, die außergewöhnliche Unternehmen vom Rest abheben. Ein solches Unternehmen ist Google, das es geschafft hat, 100 MB Speicher für E-Mails bereitzustellen, während seine Konkurrenten nur 2-4 MB anboten. 📧

6. Kontinuierliches Leistungsmanagement: OKRs und CFRs

Obwohl weit verbreitet, sind jährliche Leistungsbeurteilungen allein unwirksam. Anstelle reiner Bewertungen sollten Sie sich auf den Prozess, die Stärken und das Coaching konzentrieren.

Der optimale Ansatz ist das kontinuierliche Leistungsmanagementsystem, das durch CFR umgesetzt wird, was für:

Gespräche: Führen Sie regelmäßig Meetings unter vier Augen durch und überlassen Sie dem Mitarbeiter die Gesprächsführung. Das Ziel dieser Meetings sollte auf Gegenseitigkeit beruhen leistungsverbesserung und sie sollten den Fortschritt bewerten und Themen wie die OKRs der Mitarbeiter und verbesserungswürdige Bereiche behandeln, berufliche Ziele und Leistungen Feedback: Alle Mitarbeiter sollten Feedback geben und erhalten. Auf diese Weise können Sie Probleme ans Licht bringen, sie schnell lösen und sich gemeinsam weiterentwickeln Anerkennung: Die Anerkennung hervorragender Arbeit kann eine große Ermutigung sein, sie fortzusetzen. Sie sollten Mitarbeiter häufig loben, Kollegen dazu anregen, sich gegenseitig zu loben, und genau beschreiben, was Sie loben

Angestrebte OKRs erleichtern das kontinuierliche Leistungsmanagement, indem sie uns genau zeigen, worüber wir uns unterhalten und was wir feiern sollen.

7. Gesunde Werte fördern

Die Kultur einer Organisation kann über ihre Effizienz und ihren Erfolg entscheiden. Wenn ein Unternehmen gesunde Werte pflegt, können alle Mitarbeiter die Ziele und

entscheidungen treffen

ist einfacher. Eine solche Kultur begünstigt auch eine unabhängige Arbeit, die nur minimale Überwachung erfordert.

Um dies zu erreichen, muss die gesamte Organisation definierte und gemeinsame Ziele haben, die von Vorgesetzten unterstützt werden, die mit gutem Beispiel vorangehen. OKRs können auch dazu beitragen, Kohärenz und Harmonie zu schaffen und alle Abläufe zu vereinen.

Eindrucksvolle Measure What Matters Zitate

Lassen Sie sich von den folgenden Measure What Matters Zitaten auf Ihrer OKR-Reise leiten:

Ideen sind einfach. Die Ausführung ist alles.

Ziele sind zwar wichtig, aber sie verlieren ihre Bedeutung, wenn man sie nicht umsetzt. Die Einstellung eines Ziels ist nur der erste Schritt. Sie müssen es mit harter und sorgfältiger Arbeit weiterverfolgen, um greifbare Erfolge zu erzielen.

Schlechte Unternehmen", schrieb Andy, "werden durch Krisen zerstört. Gute Unternehmen überleben sie. Großartige Unternehmen werden durch sie verbessert.'_

Lassen Sie uns versuchen, diese Notion zu illustrieren. Nehmen wir als Beispiel die Köche. Bei einem Mangel an Zutaten wird ein schlechter Koch aufgeben, ein guter Koch wird es schaffen, ein genießbares Gericht zuzubereiten, während ein großartiger Koch dies als Gelegenheit nutzen wird, etwas Außergewöhnliches zu schaffen und sich abzuheben. 🧑‍🍳

Ziele können erdrückend sein, wenn man nicht glaubt, dass sie erreichbar sind

Ziele sollten herausfordernd sein und die Grenzen des Möglichen überschreiten - aber nicht unmöglich. Noch wichtiger ist, dass Sie Ziele so formulieren, dass sie realisierbar erscheinen und die Motivation anregen. Andernfalls sind sie kontraproduktiv - der Druck ist zu hoch und führt zu Ängsten.

Setzen Sie die Prioritäten sorgfältig

und haben Sie den Mut, einige von ihnen zu verwerfen.

Meritokratie gedeiht im Sonnenlicht.

Meritokratie ist ein System, in dem Erfolg und Belohnungen auf der Grundlage von Leistungen und Aufwand verteilt werden. Diese Art von System kann für Unternehmen nur dann funktionieren, wenn es transparent ist. Alle sollten an Bord sein für die

ziel-Einstellung und Nachverfolgung

OKR-Prozesses und die Möglichkeit, diesen zu kritisieren.

Measure What Matters Learnings mit ClickUp anwenden

Nutzen Sie ClickUp, um den OKR-Ansatz anzuwenden und Ihr Unternehmen oder Team auf Erfolgskurs zu bringen

Wenn wir uns das OKR-System wie einen Bauplan für ein Gebäude vorstellen, ein

projektmanagement tool

wie zum Beispiel

ClickUp

wäre die Baustelle. Der Bauplan leitet die Bauarbeiten, während die Baustelle die Tools und den Space bereitstellt, die für einen erfolgreichen Abschluss der Arbeiten erforderlich sind. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die Vision des Architekten zum Leben zu erwecken. 🏛️

ClickUp ist eine intuitive Produktivitätsplattform mit vielen Features, die Ihre Planung und Nachverfolgung des Fortschritts vereinfachen,

zusammenarbeit im Team

und andere wichtige Geschäftsvorgänge.

Die Anfänge sind immer die schwierigsten, deshalb hat ClickUp die

über 1.000 Vorlagen

für Ihren Komfort, darunter

ziel-Einstellung

und

OKR-Vorlagen

.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um das OKR-System von Doerr in Ihrem Unternehmen zu implementieren:

Schritt 1: Prioritäten festlegen und committen

Definieren Sie mit ClickUp Goals Ihre Ziele und Schlüssel-Ergebnisse, d.h. messbare Einzelziele

Überlegen Sie sich, welche ehrgeizigen Ziele Sie im nächsten Zeitraum am meisten erreichen wollen und notieren Sie diese mit

ClickUp Ziele

. Da sie sich im Laufe der Zeit ansammeln, können Sie sie in Ordnern auf der Grundlage von Zyklen oder wie immer Sie es für richtig halten, organisieren.

Doerr empfiehlt, Umsatz- und Ertragsziele vierteljährlich oder jährlich zu erledigen, aber Sie können dies auch häufiger tun und monatliche oder jährliche Einstellungen vornehmen

wöchentliche Ziele

wenn das für Ihr Team oder Ihr Unternehmen besser funktioniert. 🥅

Der nächste Schritt besteht darin, die wichtigsten Ergebnisse zu bestimmen, was Sie mit Hilfe von Einzelzielen in ClickUp erledigen können. Die Plattform misst die Einzelziele automatisch anhand der von Ihnen gewählten Kriterien:

Numerisch Monetär Wahr/falsch

Sie können auch Beschreibungen hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die Gründe für die OKRs verstehen. Wenn Sie ins Detail gehen müssen, sollten Sie Folgendes verwenden

ClickUp Dokumente

, ein Rich Text Editor mit

KI-Fähigkeiten

.

Um Ihre Pläne zu konkretisieren, verwenden Sie

ClickUp Aufgaben

. Sie können:

Die Termine einstellen

Sie einzelnen Personen zuordnen

Beschreibungen und Tags für die Priorität festlegen

Sie mit Unteraufgaben und Checklisten in kleinere Teile zerlegen

Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben einführen, um die horizontale, funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern

Um Aufgaben zu überprüfen und zu bearbeiten, verwenden Sie eine der vielen Ansichten, wie zum Beispiel die

ClickUp Board-Ansicht

oder die klassische Listenansicht. Sobald Sie fertig sind, verknüpfen Sie die Aufgaben mit ihren jeweiligen Zielen.

Schritt 2: Ausrichten und Verbinden für die Teamarbeit

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards und viele andere Kommunikationskanäle zum Brainstorming und zur Verbindung mit Ihren Kollegen

Laut Measure What Matters ist es wichtig, die Mitarbeiter bei der Erstellung oder Überarbeitung von Zielen einzubeziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies innerhalb von ClickUp zu erledigen:

Fordern Sie Feedback an und geben Sie es ab, indem Sie Personen in Aufgaben oder Kommentaren taggen

Verwenden Sie ClickUp's Chat-Ansicht um tiefgreifendere und persönlichere Diskussionen zu führen

Formulare erstellen unter Ansicht des Formulars und sammeln Sie Eingaben auf eine standardisierte Art und Weise

Werfen Sie ein paar Ideen in die Runde und erstellen Sie visuelle Karten mit ClickUp Whiteboards

Wie das OKR-System kann auch ClickUp sehr nützlich sein für

remote Teams

. Es macht all Ihre Pläne und Arbeiten sichtbar, synchronisiert Änderungen und benachrichtigt Mitwirkende darüber, damit alle immer auf dem neuesten Stand sind.

Schritt 3: Nachverfolgung für Verantwortlichkeit

Mit der automatischen Nachverfolgung des Fortschritts und den Dashboards von ClickUp können Sie Ihre Leistung auf einen Blick beurteilen

Während Sie und Ihr Team die Arbeit, die Sie mit den OKRs erledigen, abschließen, können Sie Ihren Fortschritt in ClickUp markieren. Die Plattform berechnet alle Einzelziele für Sie und drückt sie in Prozenten aus, so wie es Doerr wünscht. In der Ansicht des Fortschritts-Roll-Ups sehen Sie sie alle auf einen Blick.

Einen übergeordneten Überblick über die Leistung Ihres Teams oder Unternehmens in Echtzeit erhalten Sie unter

ClickUp Dashboards

. Es stehen Ihnen über 50 verschiedene Karten zur Verfügung, um das ideale benutzerdefinierte Dashboard zu erstellen.

Um individuelle Fortschritte zu bewerten und zu markieren, verwenden Sie benutzerdefinierte Felder in Ihren Favoriten

vorlage für die Aufgabenverwaltung

. Sie können Ihre Gedanken auch auf verschiedene Weise einbringen:

In den Kommentaren zu einer Aufgabe

Als Anmerkungen

In der Ansicht "Chatten

Vergessen Sie nicht, die bemerkenswertesten Mitwirkenden zu würdigen und ihre Leistungen für alle sichtbar hervorzuheben! 🏅

Nutzen Sie die Macht der OKRs mit ClickUp

Egal, wie groß die Ziele Ihres Unternehmens oder Teams sind, das OKR-System macht sie überschaubar. Mit einer sorgfältigen Planung, einer harmonischen Zusammenarbeit und den richtigen Messmethoden wird der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, schneller ans Ziel zu kommen, indem es Ihnen die Tools an die Hand gibt, um effizienter zu planen, auszuführen und zu messen. Anmeldung für ClickUp und schließen Sie sich den über 800.000 Teams an, die produktiv den Weg zum Wohlstand beschreiten! 🏃