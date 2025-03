Top 10 "Remember The Milk"-Alternativen, auf die man achten sollte

Es ist kein Geheimnis, dass die Beherrschung fähigkeiten zur Bewältigung von Aufgaben ist die geheime Soße für Produktivität. Ähnlich wie eine gut optimierte Website für die Gewinnung von Leads unerlässlich ist, software zur Aufgabenverwaltung ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Projekte abzuschließen und effizient zu arbeiten.

Das richtige tool kann Ihnen helfen die Nachverfolgung von Aufgaben zu behalten und straffen Sie Ihren Workflow.

Diejenigen, die bereits mit Remember The Milk, der webbasierten App für Aufgaben- und Zeitmanagement, vertraut sind, kennen den Wert eines zuverlässigen Systems zur Verwaltung Ihrer täglichen Aufgaben.

Da sich unsere Bedürfnisse jedoch weiterentwickeln, sind wir auch auf der Suche nach einer Software, die die grundlegenden Anforderungen von Vorlagen für Aufgabenlisten erfüllt und es uns ermöglicht, Workloads mit Finesse zu verwalten.

Die Suche nach Remember The Milk-Alternativen bedeutet nicht, dass ein zuverlässiges Tool ersetzt werden soll. Unser Ziel ist es vielmehr, Ihr Toolkit mit zusätzlichen Features, benutzerdefinierten Optionen und besseren Integrationsmöglichkeiten zu erweitern.

Worauf sollten Sie bei Remember The Milk-Alternativen achten?

Bei der Suche nach Remember The Milk-Alternativen ist es wichtig, einige Schlüssel-Features zu berücksichtigen, die Ihre Fähigkeiten zur Aufgabenverwaltung verbessern. Das richtige tool sollte helfen, die täglichen Aufgaben zu organisieren und die allgemeine Produktivität zu verbessern. Und für Benutzer, die nach ADHD Produktivität tools , finden apps mit toller Zu erledigen-Liste features ist ein guter Startpunkt.

Funktionen für das Aufgabenmanagement: Suchen Sie nach Alternativen, die robuste Funktionen für das Aufgaben- und Projektmanagement bieten, z. B. das Erstellen, Organisieren, Priorisieren und Planen von Aufgaben

Suchen Sie nach Alternativen, die robuste Funktionen für das Aufgaben- und Projektmanagement bieten, z. B. das Erstellen, Organisieren, Priorisieren und Planen von Aufgaben Plattformübergreifende Kompatibilität: Wählen Sie Optionen, die nahtlos auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen funktionieren, einschließlich Desktop-Computern, Smartphones und Tablets

Wählen Sie Optionen, die nahtlos auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen funktionieren, einschließlich Desktop-Computern, Smartphones und Tablets Anpassungsmöglichkeiten: Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie Listen von Aufgaben, Tags, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und andere Aspekte an Ihre Workflow-Vorlieben anpassen können

Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie Listen von Aufgaben, Tags, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und andere Aspekte an Ihre Workflow-Vorlieben anpassen können Integrationsfeatures: Erwägen Sie Alternativen, die sich in andere von Ihnen verwendete Produktivitätstools und Plattformen integrieren lassen, z. B. Kalender, E-Mail-Clients, Projektmanagement-Software oder Tools für die Zusammenarbeit

Erwägen Sie Alternativen, die sich in andere von Ihnen verwendete Produktivitätstools und Plattformen integrieren lassen, z. B. Kalender, E-Mail-Clients, Projektmanagement-Software oder Tools für die Zusammenarbeit Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung (UI/UX): Wählen Sie Alternativen mit intuitiven Oberflächen und benutzerfreundlichen Erfahrungen, um die Arbeit effizient und angenehm zu gestalten

Wählen Sie Alternativen mit intuitiven Oberflächen und benutzerfreundlichen Erfahrungen, um die Arbeit effizient und angenehm zu gestalten Offline-Zugang: Wenn Sie häufig offline oder in Gebieten mit limitierter Verbindung arbeiten, sollten Sie Projektmanagement-Plattformen in Betracht ziehen, die Offline-Zugang und Synchronisierungsfunktionen bieten

Wenn Sie häufig offline oder in Gebieten mit limitierter Verbindung arbeiten, sollten Sie Projektmanagement-Plattformen in Betracht ziehen, die Offline-Zugang und Synchronisierungsfunktionen bieten Sicherheit und Datenschutz: Suchen Sie nach Remember the Milk-Alternativen, bei denen die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Aufgaben und persönlichen Daten im Vordergrund stehen. Sie müssen Verschlüsselung, Datenschutzmaßnahmen und transparente Datenschutzrichtlinien bieten

Die 10 besten Remember The Milk-Alternativen für das Jahr 2024

Vereinfachen Sie Ihre Suche mit unserer kuratierten Liste der 10 besten Alternativen zu Remember The Milk, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Benutzer zugeschnitten sind.

Tauchen Sie ein und entdecken Sie die Alternative, die wirklich zu Ihnen passt!

1. ClickUp

Bleiben Sie mit dem ClickUp Dashboard über alle Ihre Projekte, Mitarbeiter und Aufgaben auf dem Laufenden

ClickUp bietet eine umfassende Lösung für Teams, die Aufgaben und Projekte effektiv verwalten möchten. Die ClickUp Zu erledigen-Liste bietet Tools für die Verwaltung persönlicher und komplexer Projekte und ist damit eine beliebte Anwendung für Fachleute aus verschiedenen Feldern.

Verwalten Sie Aufgaben im Team und nutzen Sie benutzerdefinierte Ansichten wie die ClickUp Board-Ansicht, um Arbeiten effizienter zu delegieren

Mehrere Ansichten

Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sich durch ihre zahlreichen Ansichten, darunter Listen-, Board- und Kalenderansichten, an verschiedene Workflows anpassen lässt und so für unterschiedliche Projekte und Teams geeignet ist. Ein Beispiel,

Listenansicht : Bietet eine übersichtliche, lineare Liste von Aufgaben, die von denjenigen bevorzugt wird, die einen einfachen und direkten Ansatz bei der Arbeit schätzen

Bietet eine übersichtliche, lineare Liste von Aufgaben, die von denjenigen bevorzugt wird, die einen einfachen und direkten Ansatz bei der Arbeit schätzen Board-Ansicht : Ahmt Kanban-Boards nach und ermöglicht eine visuelle Darstellung von Workflows, bei denen Aufgaben über Phasen hinweg verschoben werden, ideal für visuelles Projektmanagement

Ahmt Kanban-Boards nach und ermöglicht eine visuelle Darstellung von Workflows, bei denen Aufgaben über Phasen hinweg verschoben werden, ideal für visuelles Projektmanagement Kalender Ansicht : Nützlich für die Verwaltung von Fristen und Zeitplänen. In dieser Ansicht werden Aufgaben in einem Kalender dargestellt, was die Visualisierung von zeitkritischen Aufgaben erleichtert

Nützlich für die Verwaltung von Fristen und Zeitplänen. In dieser Ansicht werden Aufgaben in einem Kalender dargestellt, was die Visualisierung von zeitkritischen Aufgaben erleichtert Gantt-Diagramm-Ansicht : Für Projekte, die eine detaillierte Planung und Nachverfolgung der Abhängigkeiten von Aufgaben erfordern, bietet die Ansicht des Gantt-Diagramms eine umfassende Visualisierung der Zeitleiste

Setzen Sie Prioritäten in ClickUp, um besser zu unterscheiden, was sofort erledigt werden muss und was warten kann

Einstellung der Priorität

Der Schwerpunkt von ClickUp auf der Einstellung von Prioritäten und Erinnerungen stellt sicher, dass Sie effektiv den Überblick über Ihre Aufgaben behalten können.

Mit den Einstellungen für Prioritäten in ClickUp können Sie zum Beispiel Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit kategorisieren und sich so auf das konzentrieren, was sofort erledigt werden muss. Die Prioritäten können benutzerdefiniert werden, folgen aber im Allgemeinen der Struktur von Dringend, Hoch, Normal und Niedrig.

Dieses Feature ist für die Aufrechterhaltung der Effizienz von entscheidender Bedeutung, da es Ihre Aufmerksamkeit zuerst auf die wichtigsten Aufgaben lenkt und sicherstellt, dass die Zeitleisten des Projekts eingehalten werden.

ClickUp Aufgaben

Nutzung von ClickUp's Aufgaben feature und das ClickUp Aufgabe Management Vorlage können Sie Ihren Workflow rationalisieren, die Produktivität steigern und sicherstellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

Rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der ClickUp Vorlage für das Aufgabenmanagement

Die Vorlage eignet sich für alle Arten von Projekten und Workflows, mit sechs verschiedenen Ansichten und benutzerdefinierten Feldern zur Personalisierung. Zur besseren Übersicht sind alle Aufgaben in drei Listen unterteilt: Action Items, Ideas und Backlog.

Aufgaben sind die grundlegenden Einheiten in ClickUp, die einzelne Elemente darstellen, die abgeschlossen werden müssen. Diese können von einfachen persönlichen Aufgaben bis hin zu komplexen Teilen eines größeren Projekts reichen. Jede Aufgabe in ClickUp kann detailliert beschrieben, Teammitgliedern zugewiesen, mit Fälligkeitsdaten versehen und mit Prioritäten versehen werden.

Dank dieser Detailgenauigkeit können Sie Ihren Workload effektiv verwalten und sicherstellen, dass jedes Mitglied des Teams weiß, was zu erledigen ist.

Benutzerdefinierte Felder: ClickUp ermöglicht das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu Aufgaben, sodass Sie die Aufgabendetails auf die spezifischen Anforderungen von Projekten zuschneiden können, z. B. Budgetverfolgung, Zeiterfassung oder andere wichtige Metriken

ClickUp ermöglicht das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu Aufgaben, sodass Sie die Aufgabendetails auf die spezifischen Anforderungen von Projekten zuschneiden können, z. B. Budgetverfolgung, Zeiterfassung oder andere wichtige Metriken Unteraufgaben und Checklisten: Komplexe Aufgaben können in überschaubarere Unteraufgaben oder Checklisten aufgeteilt werden, um das Abschließen und die Nachverfolgung des Fortschritts zu erleichtern

Komplexe Aufgaben können in überschaubarere Unteraufgaben oder Checklisten aufgeteilt werden, um das Abschließen und die Nachverfolgung des Fortschritts zu erleichtern Kommentare und Anhänge: Aufgaben unterstützen Kommentare für die aufgabeninterne Kommunikation und den Anhang relevanter Dateien, wodurch alle notwendigen Informationen und Diskussionen zentralisiert werden

Sorgen Sie für einen reibungslosen Start Ihres Projekts mit der ClickUp Vorlage für den Plan für Projektmanagement-Aufgaben

ClickUp's Plan für Projektmanagement-Aufgaben Vorlage hilft Ihnen, die Aufgaben für Ihr Projekt zu organisieren. Sie können Unteraufgaben erstellen und sie Teammitgliedern mit präzisen Zugriffskontrollen zuweisen.

Sie können auch Zeitleisten und Gantt-Diagramme verwenden, um den Fortschritt des Projekts nachzuverfolgen, Aufgabenpläne zu sehen und sicherzustellen, dass alles für den Starttag bereit ist!

ClickUp beste Features

Zugriff auf Listen-, Board-, Kalender- und Gantt-Ansichten, um verschiedenen Workflow-Präferenzen gerecht zu werden

Einstellung von Prioritäten für Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Informieren Sie sich über Fristen und wichtige Aufgaben, um einen rechtzeitigen Abschluss zu gewährleisten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, die dem spezifischen Workflow Ihres Teams entsprechen

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an Projekten mit Kommentaren, gemeinsamer Bearbeitung in ClickUp Dokumente und Chatten

Sparen Sie Zeit mit ClickUp's KI-gestütztes Projektmanagement das Unteraufgaben erstellt, Zusammenfassungen von Meeting-Notizen generiert, Einstellungen für Projekt-Updates vornimmt und vieles mehr

Integrieren Sie ClickUp in einen breiten Bereich anderer Tools und verbessern Sie so die Effizienz Ihres Workflows

ClickUp Limits

Neue Benutzer finden das breite Array an Features von ClickUp möglicherweise überwältigend und benötigen einige Zeit, um die Funktionen vollständig nutzen zu können

Einige Benutzer haben erwähnt, dass das System der Benachrichtigungen zu komplex sein kann oder dass es schwierig ist, es auf ihre Bedürfnisse abzustimmen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Todoist

über Todoist Todoist ist eine der beliebtesten Apps für Aufgabenverwaltung und Zu erledigen-Listen auf dem Markt und wird von Millionen von Privatpersonen und Geschäften weltweit genutzt. Sie zählt zu den bekanntesten Remember the Milk-Alternativen.

Todoist ist bekannt für seine Einfachheit und seine leistungsstarken Funktionen zur Aufgabenverwaltung und bietet einen rationalisierten Ansatz zur Organisation von Aufgaben und Projekten.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche, der flexiblen Organisation von Aufgaben und dem robusten Erinnerungssystem unterstützt Todoist Einzelpersonen und Teams dabei, ihre Workloads mit Leichtigkeit zu verwalten.

Leider unterstützt die kostenlose Version viele dieser Features nicht.

Todoist beste Features

Organisieren Sie Aufgaben nach Projekten, Fälligkeitsdaten und Prioritäten, und benutzerdefinieren Sie Ihren Workflow

Behalten Sie Ihre Fristen und Prioritäten mit rechtzeitigen Erinnerungen und Benachrichtigungen im Auge

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen, Projekte freigeben und Aufgaben kommentieren

Verwalten Sie Ihre Aufgaben von überall und auf jedem Gerät

Todoist Beschränkungen

Die kostenlose Version von Todoist ist etwas eingeschränkt, mit Limiten bei der Nummer von Projekten, Aufgaben und Erinnerungen

Einige der erweiterten Features, wie Beschreibungen, Erinnerungen und detaillierte Berichterstellungen, sind nur in den Premium Versionen verfügbar

Todoist Preise

Free Forever

Pro: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (770+ Bewertungen)

4.4/5 (770+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

Vergleich_ Notion Vs Todoist !

3. Volition

über Volition auf Producthunt Volition ist ein Neueinsteiger in der Kategorie der Tools zur Verwaltung von Aufgaben und positioniert sich als eine gute Alternative zu Remember The Milk.

Es unterscheidet sich von anderen GTD-Apps und "Remember the Milk"-Alternativen, indem es sich auf die Selbstmotivation und die Psychologie hinter der Produktivität konzentriert und traditionelle Aufgabenmanagement-Features mit innovativen Ansätzen verbindet, die Ihnen helfen, Ihre täglichen und langfristigen Ziele zu erreichen.

Volition bietet zum Beispiel ein leichtes Feature zur Pomodoro-Schätzung, mit dem Sie die für Aufgaben benötigte Zeit in 25-Minuten-Schritten einfach abschätzen können. Die Liste der Aufgaben lässt sich nahtlos in die Zeitschätzungen integrieren, so dass Sie genau wissen, wie viel Zeit jede Aufgabe in Anspruch nehmen wird.

Volition beste Features

Vereinfachen Sie die Zeitschätzung mit den leichtgewichtigen Pomodoro-Schätzungen von Volition

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Zeitschätzungen für eine nahtlose Planung und Ausführung

Erleichtern Sie die Reflexion mit dem in Volition integrierten täglichen Journal Feature

Grenzen von Volition

Die größte Herausforderung für Volition ist eine merkwürdige: Die Kunden sind bereit, für fortschrittliche Features zu zahlen, aber der Entwickler ist zurückhaltend, diese zu entwickeln und zu berechnen

Volition Preise

Free Forever

Volition Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Trello

über Trello Trello und Kanban sind fast zu Synonymen geworden. Trello ist eines der bekanntesten Tools zur Verwaltung von Kanban-Aufgaben, die online verfügbar sind. Trello ist bekannt für sein einfaches, kartenbasiertes Layout und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben, Projekte und Workflows durch anpassbare Boards, Listen und Karten visuell zu verwalten.

Diese Flexibilität macht Trello zum idealen Werkzeug für Einzelpersonen, Teams und Geschäfte, die die Zusammenarbeit optimieren und die Produktivität in verschiedenen Projekten steigern möchten.

Die Stärke der Plattform liegt in ihrer Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungsfälle, von einfachen Zu erledigen-Listen bis hin zu komplexen Projektmanagement-Szenarien. Mit einem großen Array von Power-Ups (Trello's Begriff für Integrationen) können Sie Trello mit anderen Apps und Diensten wie Slack, Google Drive und Dropbox verbinden.

Darüber hinaus automatisiert das in Trello integrierte Automatisierungstool Butler alltägliche Aufgaben und Prozesse, spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand durch die Einstellung von Regeln, Befehlen und geplanten Vorgängen.

Trello beste Features

Organisieren Sie Aufgaben und Projekte visuell mit dem kartenbasierten System von Trello, das sofortigen Einblick in den Status von Projekten bietet

Passen Sie Boards an Ihren Workflow an, indem Sie Listen und Karten für verschiedene Projekte erstellen,

Fördern Sie Teamarbeit und Transparenz mit Collaboration-Tools, die das Zuweisen von Aufgaben, das Kommentieren, den Anhang von Dateien und die Einstellung von Fristen direkt auf den Karten ermöglichen, damit die Mitglieder Ihres Teams aufeinander abgestimmt sind

Verbessern Sie Produktivität und Workflow durch die Verbindung von Trello mit anderen Apps und Diensten

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und Prozesse mit dem in Trello integrierten Automatisierungstool Butler

Grenzen von Trello

Während sich Trello hervorragend für kleine bis mittelgroße Projekte eignet, kann es für größere Teams oder Projekte mit komplexen Anforderungen angesichts des umfangreichen Arrays an Features eine Herausforderung sein, alles effizient zu verwalten

Der Basis Plan von Trello bietet nur begrenzte Features zur Berichterstellung und Analyse

Trello Preise

Free Forever

Standard: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Premium: $12.50/Monat pro Benutzer

$12.50/Monat pro Benutzer Enterprise-Plan: $17,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

5. Super Produktivität

über Höchste Produktivität Super Productivity bietet eine einzigartige Mischung von Features zur Aufgabenverwaltung für Entwickler, Freiberufler und alle, die ihre Produktivität maximieren möchten, wobei der Schwerpunkt auf Einfachheit und Effizienz liegt.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Tool für die Aufgabenverwaltung integriert Super Productivity die Zeiterfassung und das Projektmanagement direkt in Ihren Workflow und ist damit eine interessante Alternative zu Remember The Milk in 2024.

Zum einen integriert Super Productivity die Zeiterfassung nahtlos in die Aufgabenverwaltung, sodass Sie die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit effektiv überwachen können. Darüber hinaus bietet es eine detaillierte Organisation der Aufgaben mit Unteraufgaben, Notizen und Anhängen, was eine umfassende Bearbeitung von Projekten erleichtert.

Mit dem Feature Worklog können Sie auch Ihre Arbeitshistorie überprüfen, um Produktivitätsmuster zu analysieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Das Tool lässt sich mit gängigen Diensten wie GitHub, Gitlab und Jira integrieren.

Die besten Features von Super Productivity

Nahtlose Integration der Zeiterfassung in die Aufgabenverwaltung

Organisieren Sie Aufgaben sorgfältig mit Unteraufgaben, Notizen und Anhängen

Überprüfen Sie den Verlauf Ihrer Arbeit bequem mit dem Worklog Feature

Rationalisierung des Workflows durch Integration mit gängigen Diensten

Steigern Sie die Produktivität mit einem integrierten Pomodoro Timer

Super Produktivität Limiten

Einige Benutzer könnten das Array an Features und benutzerdefinierten Optionen zunächst überwältigend finden

Es gibt zwar eine App für Mobilgeräte, aber die Erfahrung und die Features sind im Vergleich zur Desktop Version limitiert

Das Design ist eher auf die Produktivität des Einzelnen ausgerichtet, was die Effektivität bei der Zusammenarbeit in größeren Teams limitieren kann

Preise für Super Productivity

Free Forever

Super Productivity Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Dinge

über Dinge Things ist eine schlanke und leistungsstarke Projektmanagement-Plattform, die eine elegante Lösung für die Verwaltung von Aufgaben, Projekten und Terminen bietet. Things wurde mit Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet eine intuitive Oberfläche, die Benutzern hilft, ihr Leben mit minimalem Aufwand zu organisieren.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus App-Design und Funktionen gehört es zu unserer Liste der Remember The Milk-Alternativen, insbesondere für Benutzer im Apple-Ökosystem. Mit der iCloud-Synchronisierung können Sie Aufgaben geräteübergreifend verwalten.

Mit Features wie der Eingabe in natürlicher Sprache, der Planung von Projekten und der Ansicht "Heute" ermutigt Things Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne vom Durcheinander der täglichen Aufgaben überwältigt zu werden.

Things beste Features

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Aufgaben mit einer übersichtlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche

Effizienteres Arbeiten durch schnelles Hinzufügen von Aufgaben über die natürliche Spracheingabe

Erstellen Sie detaillierte pläne für Projekte indem Sie große Ziele in überschaubare Aufgaben aufteilen und Meilensteine einbauen

Konzentrieren Sie sich mit dem Feature "Today View" auf tägliche Aufgaben

Verwalten von Aufgaben auf allen Apple-Geräten durch iCloud-Synchronisierung

Things Einschränkungen

Things ist ausschließlich für iOS, macOS und watchOS verfügbar, was die Nutzung auf Benutzer von Apple-Produkten limitiert

Im Vergleich zu anderen Tools zur Verwaltung von Aufgaben hat Things einen hohen Preis, da es für jede Plattform (iPhone, iPad und Mac) separat erworben werden muss

Things Preise

iPhone & Apple Watch: $9,99, einmalige Gebühr

$9,99, einmalige Gebühr iPad: 19,99 $, einmalige Gebühr

19,99 $, einmalige Gebühr Vision Pro: 29,99 $, einmalige Gebühr

29,99 $, einmalige Gebühr Mac: 49,99 $, einmalige Gebühr

Things Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (25+ Bewertungen)

4.4/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (140+ Bewertungen)

7. Quire

über Quire Quire ist ein dynamisches und benutzerfreundliches Aufgaben- und projekt management tool das eine neue Perspektive für die Organisation von Aufgaben und Projekten bietet. Sein innovativer Ansatz für das Aufgabenmanagement nutzt eine verschachtelte Liste von Aufgaben und ermöglicht die Unterteilung von Projekten in überschaubare Teilaufgaben.

Die Plattform fördert die Teamarbeit durch ihren kollaborativen Workspace, in dem die Mitglieder Aufgaben freigeben, sich an Diskussionen beteiligen und Updates erhalten können. Mit einer integrierten Kanban Board ansicht können Sie den Fortschritt von Aufgaben und den Workflow dynamisch visualisieren und so eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben ermöglichen.

Quire rationalisiert Workflows durch die Integration mit beliebten Tools wie Slack, Google Kalender und GitHub weiter.

Quire beste Features

Bessere Verwaltung der Arbeit mit Aufgaben und Unteraufgaben in einer hierarchischen Struktur

Gemeinsames Arbeiten in einem gemeinsamen Workspace, in dem Mitglieder Aufgaben freigeben, in Kommentaren diskutieren und Updates erhalten können

Visualisieren Sie den Fortschritt von Aufgaben und den Workflow dynamisch mit der integrierten Ansicht des Kanban Boards

Rationalisierung von Workflows und Verbindungen durch Integration mit gängigen Tools

Aufrechterhaltung der Produktivität unterwegs durch mobilen Zugriff

Quire Einschränkungen

Langsame Lernkurve angesichts des umfangreichen Arrays an Features

Einige Benutzer empfinden die Anpassungsoptionen für Ansichten und Benachrichtigungen von Aufgaben im Vergleich zu anderen Plattformen als weniger nuanciert

Quire Preise

Free Forever

Professional: $10,95/Monat pro Benutzer

$10,95/Monat pro Benutzer Premium: $18.95/Monat pro Benutzer

$18.95/Monat pro Benutzer Enterprise: $24.95/Monat pro Benutzer

Quire Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

4.6/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (220+ Bewertungen)

8. TickTick

über TickTick TickTick ist ein vielseitiges und mit vielen Features ausgestattetes Tool zur Verwaltung von Aufgaben. Es ist eine überzeugende Alternative zu Remember The Milk für Einzelpersonen und Teams, die ihre Produktivität steigern wollen. Mit seinem Schwerpunkt auf intuitivem Design und einem breiten Array an Features deckt TickTick ein breites Spektrum an Aufgaben ab, von einfachen Zu erledigen-Listen bis hin zu komplexer Projekt-Nachverfolgung.

Mit Erinnerungen, Kalendern und Features zur Nachverfolgung von Gewohnheiten lässt es sich nahtlos in das tägliche Leben integrieren.

Die geräte- und plattformübergreifende Anpassungsfähigkeit, die benutzerdefinierten Optionen und die Produktivitätstools machen TickTick zu einer robusten Lösung, die den Prozess der Aufgabenverwaltung rationalisiert, die Organisation verbessert und die Effizienz steigert.

TickTick beste Features

Mit der plattformübergreifenden Verfügbarkeit von TickTick können Sie von überall aus auf Ihre Aufgaben zugreifen

Umfassende Verwaltung von Aufgaben mit Support für Aufgaben, Unteraufgaben, wiederholende Aufgaben und Prioritätsstufen

Verbessern Sie Ihre Produktivität mit der integrierten Kalenderintegration für die Planung von Aufgaben und einem Pomodoro Timer, um sich während der Sitzungen besser konzentrieren zu können

Fördern Sie positive Gewohnheiten mit dem integrierten Habit-Tracker

Erleichterung der Teamarbeit und Familienorganisation durch das Freigeben von Aufgaben und Listen

TickTick Limitierungen

Einige Benutzer könnten den großen Bereich an Features überwältigend finden, besonders wenn sie eine einfache Lösung für die Verwaltung von Aufgaben suchen

Für erweiterte Features ist ein Abonnement erforderlich

TickTick Preise

Free Forever

Premium: $35.99/Jahr

TickTick Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

9. Zu erledigen

über Any.do zu erledigen Mit Any.do ist es einfacher denn je, organisiert und produktiv zu bleiben. Mit dem Fokus auf ein klares Design und benutzerfreundliche Features bietet Any.do eine intuitive Plattform für die Verwaltung von Aufgaben, Einstellungen von Erinnerungen und die Planung von Ereignissen.

Die Integrationsmöglichkeiten helfen Ihnen, Ihre Aufgaben mühelos zu erledigen, die Produktivität zu steigern und Stress zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht das Feature der Spracheingabe das schnelle und kostenlose Hinzufügen von Aufgaben. Die gemeinsame Arbeit wird durch freigegebene Aufgaben und Listen erleichtert, was die Teamarbeit und die Koordination unter Freunden, Familienmitgliedern oder Teammitgliedern fördert.

Darüber hinaus fordert Sie das Feature des Tagesplaners jeden Morgen dazu auf, Ihren Tag zu überprüfen und zu planen, was die Priorisierung von Aufgaben und ein effektives Zeitmanagement unterstützt.

Die besten Features von Any.do

Verwalten Sie Aufgaben nahtlos über iOS, Android, Web und Desktop Plattformen

Effektive Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams durch gemeinsame Aufgaben und Listen

Erhalten Sie eine umfassende Übersicht über Ihre täglichen Verpflichtungen

Priorisieren Sie Aufgaben und verwalten Sie Ihre Zeit effektiv

Limits von Any.do

Einige Benutzer empfinden die benutzerdefinierten Optionen für die Verwaltung von Aufgaben und die Benutzeroberfläche als limitiert im Vergleich zu anderen tools

Preise von Any.do

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Premium : $5/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $5/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Familie : $8/Monat für 4 Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $8/Monat für 4 Benutzer (jährliche Abrechnung) Teams: $8/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Any.do Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (193 Bewertungen)

4.2/5 (193 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (169 Bewertungen)

10. Sortiert

über Sortiert Sorted ist ein innovatives Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das die besten Eigenschaften von Kalendern und Aufgaben in einer einzigen, optimierten Anwendung vereint. Mit den leistungsstarken Features von Sorted wird die Verwaltung von Aufgaben und Terminen nahtlos und intuitiv.

Zum Beispiel ordnet das Hyper-scheduling Feature automatisch Aufgaben um Ihre Ereignisse herum an und optimiert so Ihren Tag für höchste Produktivität. Das Feature Unified Zeitleiste fasst Aufgaben, Ereignisse und Notizen in einer einheitlichen Ansicht zusammen und bietet eine umfassende Momentaufnahme Ihrer Tagesaktivitäten.

Magic Select hilft Ihnen dabei, Aufgaben und Ereignisse mit intuitiven Gesten zu organisieren und verbessert so den Komfort für den Benutzer.

Sorted bietet außerdem anpassbare Ansichten für unterschiedliche Planungsanforderungen, darunter Listen-, Tages- und 3-Tages-Ansichten. Das Feature "Seamless Syncing" der Plattform stellt außerdem sicher, dass Ihre Aufgaben und Ihr Zeitplan auf allen Apple-Geräten synchronisiert bleiben, um ein kohärentes Planungserlebnis zu gewährleisten.

Sortierte beste Features

Automatische Planung von Aufgaben rund um Ihre Ereignisse mit Hyper-Scheduling

Kombinieren Sie Aufgaben, Ereignisse und Notizen in einer zusammenhängenden Zeitleiste mit der Unified Zeitleiste

Einfache Organisation und Anpassung von Aufgaben und Ereignissen durch einfache Gesten mit Magic Select

Zugriff auf verschiedene Ansichten für unterschiedliche Planungsanforderungen, einschließlich Listen-, Tages- und 3-Tage-Ansichten, mit anpassbaren Ansichten

Synchronisieren Sie Aufgaben und Zeitpläne auf allen Apple-Geräten mit Seamless Syncing

Sortierte Einschränkungen

Sorted ist derzeit nur für iOS und macOS verfügbar

Die einzigartigen Features und die Benutzeroberfläche von Sorted können für neue Benutzer einen gewissen Zeitraum erfordern, um die Möglichkeiten voll auszuschöpfen

Preise für Sorted

Free Forever

iOS Pro: $14.99/Jahr pro Benutzer

$14.99/Jahr pro Benutzer macOS Pro: $24.99/Jahr pro Benutzer

Sortierte Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Verbessern Sie Ihre Aufgabenmanagement-Fähigkeiten mit der richtigen Alternative zu Remember The Milk

Die Wahl des richtigen Tools für die Aufgabenverwaltung kann sich erheblich auf Ihren Workflow, Ihre Effizienz und Ihren allgemeinen Erfolg bei der Verwaltung Ihrer Projekte und täglichen Aufgaben auswirken.

Bei der Erkundung von Remember The Milk-Alternativen ist die Auswahl eines Tools, das Ihren persönlichen Bedürfnissen oder denen Ihres Teams entspricht, von entscheidender Bedeutung, egal ob für aufgaben-Stapelverarbeitung oder die Verwaltung einer priorität-Liste .

Jede der erwähnten Alternativen bietet einzigartige Features und Fähigkeiten, vom intuitiven Design und der plattformübergreifenden Kompatibilität bis hin zu fortschrittlichen Tools für die Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit. Wählen Sie eine, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Mit seinen vielseitigen Features und seiner intuitiven Benutzeroberfläche verfügt ClickUp über alle Tools, um Ihren Workflow zu perfektionieren und die Effizienz Ihres Projektmanagements zu steigern. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos!