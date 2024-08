Die Experten sind sich einig: ClickUp Brain ist ein leistungsfähiges KI-Tool zur Beschleunigung Ihrer Arbeit

Was passiert, wenn Sie einige der bekanntesten KI-Experten zu einem virtuellen Event versammeln, das sie in Ehrfurcht vor Ihrem Produkt erstarren lässt?

Wir nennen das eine erfolgreiche Launch-Party von ClickUp Brain!

Unsere erstaunliche Panel verfügt über die wie Riley Brown, Co-Gründer von Visionairy der ClickUp Brain aus erster Hand getestet hat, um alle Möglichkeiten der KI in seinem Arbeitsbereich zu erschließen.

Andere Experten wie Devin Reed, Head of Content bei Clari shakira Floyd, Leiterin der Marketingabteilung bei Satori Ops und Jonathan Maxim, Gründer und CEO von Viraler App-Start teilten alle eine verblüffte Reaktion, als sie ClickUp Brain in Aktion sahen.

Das Besondere an ClickUp Brain ist, dass es nicht nur ein weiteres generatives Tool ist, um Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten oder ein paar Witze auszuspucken. Es handelt sich um eine leistungsstarke KI-Lösung, die wie ein neuronales Netzwerk arbeitet, das Aufgaben, Dokumente, Personen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens miteinander verbindet, um sofortige Antworten zu erhalten.

Auf unserer Veranstaltung berichteten die Podiumsteilnehmer über ihre Erfahrungen mit der Mühsal der manuellen Arbeit. Riley Brown erläuterte insbesondere, dass er Videobearbeitungen nachholen muss, dabei aber oft im operativen Bereich feststeckt.

**Sehen Sie sich die On-Demand-KI-Launch-Party an, um von unseren KI-Experten zu hören und eine Demo von ClickUp Brain in Aktion zu sehen!

Die Zeit zu finden, um an den wichtigsten Aufgaben zu arbeiten, die nicht von KI erledigt werden können, ist ein weit verbreitetes Gefühl unter den meisten Arbeitsexperten. Aber wenn es darum geht, Teams zu koordinieren, schnelle Projekt-Updates zu erhalten, Kontextwechsel zu vermeiden und die "Stecknadel im Heuhaufen" zu finden, ist ein Tool wie ClickUp Brain ein entscheidender Faktor, um Zeit zu sparen, die Effizienz zu steigern und die Arbeit schneller zu erledigen.

Hier gehen wir auf die wichtigsten Funktionen ein, die auf unserer Launch-Party vorgestellt wurden, und geben Antworten auf einige Ihrer dringenden Fragen zum Produkt.

ClickUp Brain Funktionen, die die Show stahlen

Wir haben eine ganze Reihe von beeindruckenden Funktionen vorgestellt, um Ihnen zu zeigen, wie ClickUp Brain nicht nur Ihre tägliche Arbeit erleichtert, sondern auch erheblich verbessert und Ihnen Zeit spart. Hier sind einige der Funktionen, die wir auf unserer Launch-Party vorgestellt haben:

Zugriff auf ClickUp Brain von überall

Unser KI-Tool ist nicht versteckt, sondern das neue KI-Chat-Erlebnis ist überall dort zugänglich, wo Sie es in Ihrem Arbeitsbereich benötigen. Es ist ein Selbstbedienungs-Gateway, um nach Antworten zu suchen und Ihr Team in einem Zustand des ununterbrochenen Flusses zu halten.

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und skalieren Sie Ihr SaaS-Geschäft mit ClickUp AI

Durch den ständigen Zugriff auf Informationen werden die Konzentration des Einzelnen und die Zusammenarbeit im Team weniger unterbrochen. Wenn Teams ihre Aufgaben aktualisieren oder gemeinsam an Ergebnissen arbeiten, genügt ein einfaches Antippen, um KI aufzurufen, damit jeder auf bestehende dokumentierte Entscheidungen und Daten verweisen kann.

Welche Aufgaben sind in Ihrem Arbeitsbereich beliebt?

Beginnen Sie den Tag manchmal mit der Frage, welche Aufgabe am wichtigsten und am wirkungsvollsten ist?

Mit ClickUp Brain können Sie Fragen eingeben, um zu sehen, welche Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich die meiste Aktivität haben, so dass Sie die Arbeit, die wirklich sofort erledigt werden muss, priorisieren können. Sehen Sie sich einfach Zusammenfassungen der Aktivitäten von Aufgaben an, um auf dem Laufenden zu bleiben und das endlose Scrollen durch Updates zu beenden.

Wenn es Ihnen wie uns bei ClickUp geht, haben wir alle Dokumente unserer Wissensdatenbank auf unserer Plattform und können jederzeit darauf zugreifen. Diese Dokumente können jedoch Dutzende von Seiten umfassen, wenn wir nur schnell eine Information wie "Feiert ClickUp den President's Day?" oder "Wie hoch ist das Wellness-Stipendium von ClickUp?" finden wollen

Fassen Sie schnell die Aktivitäten einer Aufgabe über einen bestimmten Zeitraum zusammen und stellen Sie spezifische Fragen zum Aufgabeneigentümer, zum Fälligkeitsdatum, zu Kommentaren und vielem mehr.

Diese Q&A-Eingaben scheinen unbedeutend zu sein, aber sie ersparen es unserem Team, Zeit mit der Suche in Dokumenten zu verschwenden. Und bei Hunderten von Mitarbeitern, die regelmäßig hier und da ein paar Minuten verschwenden, summiert sich das schnell.

Entfesseln Sie die Macht der KI mit StandUp und erstellen Sie Statuszusammenfassungen für bis zu 10 Personen, die Routine-Check-ins in spannende Fortschrittsberichte verwandeln. Diese regelmäßigen Checkpoints sorgen nicht nur dafür, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden, sondern auch dafür, dass die Anstrengungen des Einzelnen und des Teams gewürdigt werden.

Erstellen Sie eine Standup-Zusammenfassung einer Aufgabe über eine bestimmte Anzahl von Tagen, um Aktualisierungen, Aufgaben und Engpässe schnell aufzulisten

Stellen Sie sich vor, Ihre Einzelgespräche, Teambesprechungen und Retrospektiven laufen gleichzeitig ab. Tägliche Standups, die von ClickUp AI unterstützt werden, bieten Echtzeit-Transparenz und stellen sicher, dass Sie agil bleiben, während Sie gleichzeitig größere Ziele, wie z. B. die Festlegung von Zielen, verfolgen.

An den Tagen, an denen Sie eine schnelle Momentaufnahme des Fortschritts benötigen, um Ihren Schwung aufrechtzuerhalten, können Sie die StandUp-Karte einlegen, um die Informationen abzurufen, die für Sie während der Woche am wichtigsten sind.

FAQs zu Sicherheit, Produkt und Leistung von ClickUp Brain

Kurze Antwort: Niemand kann auf private Dokumente zugreifen, es sei denn, er hat eine entsprechende Erlaubnis.

So sehr wir auch auf die Transparenz der ClickUp-Plattform stolz sind, so sehr liegt es uns am Herzen, Ihre Daten und Ihr Wissen zu schützen.

Unsere KI-Suchfunktionen sind vollständig von Berechtigungen abhängig, so dass die privaten Daten, die Sie Ihrer ClickUp-Umgebung zur Verfügung stellen - oder die, die Ihnen öffentlich zugänglich gemacht werden - nur das sind, was Sie sehen werden.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu ClickUp 3.0 Docs, so dass Sie schnell freigeben, Berechtigungen festlegen oder an interne oder externe Benutzer exportieren können

Die Sicherheitsfunktionen im Zusammenhang mit ClickUp Brain sind Teil der allgemeinen ClickUp-Sicherheitsmaßnahmen, zu denen Dinge wie SOC 2-Konformität, ISO-Zertifizierungen, GDPR-Konformität und lokalisiertes Datenhosting gehören.

Kurze Antwort: ClickUp AI, natürlich!

Der KI-Wissensmanager in ClickUp Brain ist mit allen ClickUp-Hilfedokumenten verbunden, was bedeutet, dass Sie schnelle Antworten auf die Verwendung der verschiedenen Funktionen erhalten können - ohne sie auf einer anderen Seite suchen zu müssen.

Stellen Sie ClickUp Brain allgemeine Fragen, spezifische Fragen zu Ihrem Arbeitsbereich oder sogar Fragen zur Verwendung von ClickUp Brain

Wir bieten auch viele hilfreiche Tipps und Tricks - von denen wir einige noch lernen - über unsere Social-Media-Kanäle an, also stellen Sie sicher, dass Sie uns folgen auf LinkedIn , Instagram , X (Twitter) , und TikTok !

_Was ist das AI-Limit? ChatGPT hat zum Beispiel ein Limit, wie oft man es in einem 3-Stunden-Fenster benutzen kann

Kurze Antwort: Unbegrenzte Nutzung bei unseren bezahlten Tarifen

Bei unseren kostenpflichtigen Tarifen gibt es keine Begrenzung für Ihre ClickUp Brain-Eingaben - abgesehen von einer eventuellen Drosselung durch die ChatGPT-API, wenn große Mengen (wir sprechen hier von Hunderttausenden) von Eingaben in sehr kurzer Zeit verwendet werden.

Darüber hinaus können Sie sich darauf verlassen, dass wir keinen Zugriff auf die Inhalte der Nutzer haben, so dass Ihre KI-Daten in ClickUp sicher und privat sind.

Für diejenigen, die zuerst KlickUp AI kostenlos ausprobieren großartig! Wahrscheinlich sollten Sie das jetzt gleich tun. Wir haben jedoch Eingabebeschränkungen für unsere kostenlose Testversion, die jedoch mit einem kostenpflichtigen Abonnement endet.

Zur Erinnerung: ClickUp Brain ist für $5/mo pro Benutzer erhältlich, was ein Schnäppchen ist, wenn man bedenkt, dass ChatGPT4 $19.99/mo kostet.

Kurze Antwort: Noch nicht

Wir arbeiten bereits hart an der Zukunft von ClickUp Brain und das bedeutet, dass wir sicherstellen, dass unsere Kunden die absolut besten KI-Funktionen in ihrem Workspace nutzen können. Das Abrufen von Daten aus Dashboards steht auf unserer Liste, also bleiben Sie dran, um bald mehr Details zu erfahren!

Können Sie KI Zugriff auf ClickUp Docs für die Inhaltserstellung geben? (d.h. die Verwendung von Docs, um die KI auf Ihr Branding oder Ihren Tonfall zu trainieren?

Kurze Antwort: Noch nicht, aber Wikis sind bald verfügbar

Wikis stehen auf unserer KI-Funktions-Roadmap und werden bald verfügbar sein. Was bedeutet das also?

Wikis werden dazu dienen, bestimmte Dokumente in der KI-Suche höher einzustufen, so dass Sie bestimmten Inhalten Priorität einräumen können. Dies wäre ein perfektes Beispiel für die Einbeziehung von Wikis für Ihr Branding oder Ihren Tonfall, damit unsere KI-Suche weiß, dass sie dort zuerst suchen soll.

Können Sie Ihre bisherigen Eingaben in ClickUp AI automatisch speichern?

Kurze Antwort: Nur Ihre fünf vorherigen Eingaben sind zugänglich

Im Moment kann ClickUp Brain nur Ihre letzten fünf Eingaben automatisch speichern. Wir haben jedoch viel Feedback für diese spezielle Funktion erhalten, so dass wir überlegen, sie in Zukunft hinzuzufügen.

Kurze Antwort: Sobald die Daten verfügbar sind

ClickUp Brain ist darauf ausgelegt, den Kontext Ihres Arbeitsbereichs so schnell wie möglich zu verstehen und zu nutzen. Dazu gehört die Unterstützung bei Aufgaben, Dokumenten, Dashboards und anderen Q&A-Abfragen.

Die Antworten von ClickUp Brain basieren einfach auf den Daten und Interaktionen, die in Ihrem Arbeitsbereich verfügbar sind, so dass es sich an neue Informationen anpassen kann, sobald diese enthalten sind.

Ich verwende OtterAI, das mit meinem Kalender synchronisiert ist, Notizen macht, Meetings transkribiert und die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Ist die KI-Transkriptionsfunktion von ClickUp vergleichbar? Ich würde gerne alles in ClickUp konsolidieren!

Kurze Antwort: ClickUp ist keine direkte Alternative, aber es gibt einfache Umgehungsmöglichkeiten

Auch wenn ClickUp Brain keine Eins-zu-Eins-Alternative zu Otter.ai haben Sie die Möglichkeit, ClickUp entweder mit Otter oder KI vergrößern (die praktischerweise in allen kostenpflichtigen Zoom-Tarifen kostenlos verfügbar ist).

Sobald die Abschrift oder besprechungsnotizen sind in ClickUp, der Inhalt kann nach Belieben formatiert werden und ist natürlich über ClickUp Brain zugänglich.

Besuchen Sie unser_ integrations page um mehr zu erfahren!

_Bonus Umfrage Frage: Wie gut können Sie mit KI umgehen?

Während unserer Einführungsparty haben wir eine Umfrage zu Ihren Erfahrungen mit KI durchgeführt, und wir können nur sagen, dass Sie alle wie Profis klingen! Hier sind die Ergebnisse:

67 % gaben an, dass sie KI aktiv nutzen

23 % gaben an, dass sie sie nutzen, aber erst einmal ausprobieren

10 % sagten, sie hätten es noch nicht ausprobiert, seien aber daran interessiert

Wenn Sie immer noch unsicher sind, ob Sie KI und ClickUp Brain wirklich nutzen können, sollten Sie sich selbst von der Wirkung in Ihrem eigenen Arbeitsbereich überzeugen. Dies sind wirklich effizienzsteigernde Funktionen, die Ihnen helfen, die manuelle Arbeit zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Sehen Sie, wie ClickUp Brain das Spiel verändert und buchen Sie noch heute eine kurze Demo mit unserem Team, um Ihre Produktivität zu steigern.