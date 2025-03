10 beste Marketing Operations Software für Teams im Jahr 2025

Software für Marketingabläufe kann die Effizienz Ihres Teams verbessern und Ihnen helfen, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie jeden Dollar Ihres Marketingbudgets ausgeben. Die beste Marketingsoftware wird zu einem zentralen Hub für Ihren Aufwand und liefert Ihnen alle Informationen und Tools, die Sie für erfolgreiche Marketingkampagnen benötigen.

Für welche Marketing-Software Sie sich entscheiden, hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget Ihres Teams ab. Haben Sie schon über Marketing-Strategien nachgelesen und wollen bessere Optionen für Ihr Marketing Team? Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen und welche zehn Optionen Sie 2024\ ausprobieren sollten.

Worauf sollten Sie bei Marketing Operations Software achten?

Bei der Suche nach einer Software für Marketing-Operationen sollten Sie die spezifischen Anforderungen und Probleme Ihres Teams berücksichtigen.

Fällt es Ihnen schwer, Ihre digitalen Ressourcen zu organisieren? Benötigen Sie eine bessere Nachverfolgung der Daten für produktmarketing ? Oder sind Sie auf der Suche nach Möglichkeiten ihren Marketing Workflow zu rationalisieren ?

Marketing Operations ist ein weites Feld und kann für jeden etwas anderes bedeuten. Es geht darum, Ihre Ziele zu definieren und das richtige Tool zu finden, das Ihnen hilft, dieses Ziel zu erreichen.

Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, wird die Suche nach der richtigen Marketing-Ops-Software viel einfacher. Im Allgemeinen sollten Sie nach einer Software für Marketing Operations suchen, die einige der folgenden Funktionen bietet:

Kampagnenmanagement: Die beste Marketing Operations Software hilft Ihnen beim Planen, Ausführen und Nachverfolgen von Kampagnen über verschiedene Plattformen hinweg

Die beste Marketing Operations Software hilft Ihnen beim Planen, Ausführen und Nachverfolgen von Kampagnen über verschiedene Plattformen hinweg Robuste Analytik: Marketing lebt und stirbt durch Daten, suchen Sie also nach einer Marketing Operations Software, die leistungsstarke Datenanalyse- und Berichterstellungsfunktionen bietet

Marketing lebt und stirbt durch Daten, suchen Sie also nach einer Marketing Operations Software, die leistungsstarke Datenanalyse- und Berichterstellungsfunktionen bietet Integration und Automatisierung: Ihre Marketing Operations Software sollte mit dem Rest Ihres Tech-Stacks integriert werden, damit Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Prioritäten setzen können prozess-Standardisierung Inhaltsverwaltung: Wenn Sie Ihre Inhalte innerhalb der Plattform verwalten können, optimieren Sie Ihren Workflow, einschließlich des Erstellungs- und Genehmigungsprozesses, des Abschließen von Aufgaben auf Ihrer To-Do-Liste und der Veröffentlichung bis zu den Terminen auf Ihrer marketing-Kalender Collaboration tools: Gemeinsame Workspaces und Kommunikationskanäle sind großartige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, unabhängig davon, wo sie arbeiten

Ihre Marketing Operations Software sollte mit dem Rest Ihres Tech-Stacks integriert werden, damit Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Prioritäten setzen können prozess-Standardisierung

Und natürlich sollten Sie darauf achten, dass die Marketing-Software über eine intuitive, leicht zu bedienende Oberfläche verfügt, damit Sie die Tools und Funktionen so schnell wie möglich in Betrieb nehmen können. Die Software, die Sie auswählen, sollte auch in Ihr Budget passen. Informieren Sie sich über die Gesamtbetriebskosten der Software, und entscheiden Sie sich nach Möglichkeit für kostenlose Testversionen, damit Sie die Features testen können, bevor Sie sich festlegen.

Die 10 besten Softwarelösungen für das Marketing im Jahr 2024

1. ClickUp

Greifen Sie auf Ihre wichtigsten Ziele und Ergebnisse (OKRs) zu, indem Sie einen detaillierten Plan erstellen, wie Ihr Marketing Team Ziele, Budgets und mehr erreichen wird ClickUp's Marketing Projekt Management Software kann Ihr Marketing Team effizienter und Ihre Kampagnen effektiver machen. Mit ClickUp als Software für Ihr Marketing Operations Management können Sie einen zentralen Hub mit benutzerdefinierten Arbeitsbereichen für jedes Projekt, jede Funktion und jedes Team erstellen.

Sie können Ressourcen zuweisen, Ihre Medieneinkäufe planen, bei der Erstellung von Inhalten zusammenarbeiten oder ein Brainstorming zur nächste große Kampagne und das alles auf einer einzigen intuitiven Plattform.

ClickUp bietet Vorlagen, die Ihren Marketing-Aufwand beschleunigen, indem sie Ihnen helfen, Workspaces zu erstellen oder Ihnen Ideen geben, wie Sie bessere erstellen können. Beginnen Sie mit dem Vorlage für einen strategischen Marketing Plan die Ihnen helfen kann, Chancen auf Ihrem Markt zu erkennen und einen umsetzbaren Marketing Plan zu erstellen, um diese zu nutzen.

Möchten Sie in kürzerer Zeit noch mehr erledigen? ClickUp AI hilft Ihnen, in Sekundenschnelle einen Marketingplan zu schreiben, E-Mails für Kampagnen zu verfassen und die Notizen Ihrer Meetings zur strategischen Planung zusammenzufassen. Es ist ein hervorragendes Tool für Marketing Teams, die intelligenter und nicht härter arbeiten wollen, um ihre Ziele zu erreichen marketingziele .

ClickUp beste Features

Ermöglicht es Ihnen, eine zentrale Plattform für all Ihre Marketingbedürfnisse zu schaffen, so dass Sie nicht mit mehreren Apps jonglieren müssen, um die Aufgabe zu erledigen

Mühelose Verwaltung von Ressourcen, Zuweisung von Aufgaben und Nutzung von Tools für die Zusammenarbeit im Team, um gemeinsam daran zu arbeiten

Schnellere Erstellung von Inhalten durch kreative Zusammenarbeit und einen optimierten Genehmigungsprozess

KI-Tools helfen Ihnen, Aufgaben in Sekunden statt in Stunden zu erledigen, z. B. das Zusammenfassen von Notizen aus Meetings, das Verfassen von E-Mails und das Schreiben von Kampagnenstrategien

Integrierbar mit über tausend anderen Apps in Ihrem Tech-Stack, was die Automatisierung des Marketings zum Kinderspiel macht

ClickUp Limits

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die Benutzeroberfläche zu gewöhnen und alle verfügbaren Optionen der Plattform zu verstehen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Mitglied pro Monat

$7 pro Mitglied pro Monat Business: $12 pro Mitglied pro Monat

$12 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen ClickUp AI ist in allen bezahlten Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Happeo

Über Google Workspace-Marktplatz Happeo ist eine für Google Workspaces entwickelte Intranet-Plattform, die Ihren Tech-Stack in einer zentralen Ansicht zusammenfasst. Mit Happeo können Sie eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihr Marketing Team schaffen. Sorgen Sie dafür, dass alle auf der gleichen Seite stehen, indem Sie Dokumente freigeben, Markenwerte verwalten und einen Platz für Kundendaten schaffen.

Das Ziel von Happeo ist es, Datensilos aufzubrechen, um bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu schaffen und gleichzeitig Teams effizienter und weniger abhängig von der Kommunikation per E-Mail zu machen.

Happeo beste Features

Die universelle Suchfunktion ermöglicht es Ihnen, alles zu finden, von Kampagnendokumenten bis hin zu Marketing-Assets, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind

Happeo wird zu einer Marketing-Wissensdatenbank, in der alles gespeichert ist und jeder Zugriff auf das hat, was er braucht

Verbindung mit all Ihren bestehenden Marketing-Tools, einschließlich Ihres CRM-Systems und Ihrer Analyseplattformen, um eine umfassende Ansicht Ihrer Marketingdaten zu erhalten

Happeo Beschränkungen

Ausschließlich für Google Workspaces entwickelt, so dass Benutzer, die nicht von Google kommen, leer ausgehen

Preise für Happeo

Kontakt für Preisinformationen

Happeo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (145+ Bewertungen)

4.5/5 (145+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (35+ Bewertungen)

3. Semrush

Über Semrush Semrush ist eine beliebte Software zur Verwaltung von Marketingmaßnahmen, die als das von allen bevorzugte Tool für die Keyword-Recherche begann.

Semrush ist eine umfassende Softwarelösung für das Marketing mit SEO, PPC-Kampagnenmanagement, Social Media Management und Konkurrenzanalyse auf einer einzigen Plattform. Semrush zeichnet sich durch seine Analysetools aus, die Marketing-Teams die notwendigen Informationen für datengestützte Entscheidungen liefern.

Semrush beste Features

Ausgezeichnete Analyse-Features geben Ihnen einen Einblick in die Leistung Ihrer Kampagnen und in das, was Ihre Konkurrenz besser erledigt

Finden Sie hochwertige Schlüsselwörter und setzen Sie sie bei der Erstellung von Inhalten, SEO und anderen Marketingstrategien ein

Einfaches Planen von Posts in sozialen Medien und mehr mit schneller Kampagnenanalyse, damit Sie schneller auf Trends reagieren können

Semrush Beschränkungen

Semrush ist eines der teureren Marketing-Softwarepakete auf dieser Liste, was es für kleine Geschäfte unerschwinglich machen kann

Semrush Preise

Pro: $129.95 monatlich

$129.95 monatlich Guru: 249,95 $ monatlich

249,95 $ monatlich Business: $499,95 monatlich

$499,95 monatlich Rabatte bei jährlicher Abrechnung verfügbar

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

4. Drift

Über Drift Wenn Sie Ihr Marketing persönlicher gestalten und Ihr Kundenerlebnis automatisieren möchten, sollten Sie sich Drift ansehen. Drift ist eine konversationelle Marketing- und Engagement-Plattform, die KI-Technologie nutzt, um mit Website-Besuchern und potenziellen Kunden in Verbindung zu treten.

Drift kann Kunden mit ihrem Namen begrüßen, Einzelziele ansprechen, personalisierten Support bieten und die Kundeninteraktion verbessern. Außerdem bietet es detaillierte Analysen zum Kundenverhalten, sodass Sie Ihre Marketingstrategien auf der Grundlage dieses Feedbacks optimieren können.

Drift beste Features

KI-gesteuerte Chatbots bieten Website-Besuchern eine individuellere Unterstützung, von der Beantwortung von Fragen bis zur Lösung von Problemen, ohne Ihr internes Kundensupport-Team zu belasten

Bessere Lead-Generierung durch zielgerichtete Nachrichten auf der Grundlage von Besucherverhalten und Zinsen sowie die Möglichkeit, schnell Meetings mit dem Vertriebsteam zu buchen

Integration mit Ihrer Software für das Management von Kundenbeziehungen, Ihrer Plattform für Marketing-Automatisierung und anderen Tools in Ihrem Tech-Stack zur Automatisierung von Workflows, Datenerfassung und Berichterstellung

Drift Einschränkungen

Drift ist eine großartige Ergänzung zu Ihren Tools für Marketing-Operationen, verfügt aber nicht über alle Features einer umfassenden Plattform für das Management von Marketing-Operationen

Preise für Drift

Premium: ab $2.500 pro Monat, jährliche Abrechnung

ab $2.500 pro Monat, jährliche Abrechnung Erweiterte und Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Drift Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

5. Planbar

Über Planbar Planable ist eine Aktualisierung der altmodischen marketing Kalender . Diese visuelle Workflow-Management-Software rationalisiert die Erstellung von Inhalten und den Genehmigungsprozess und erleichtert so die schnelle Veröffentlichung von Inhalten.

Marketing Teams können schriftliche Inhalte über mehrere Kanäle hinweg brainstormen, erstellen, bearbeiten und planen, von Social Media Posts bis hin zu E-Mail Marketing Kampagnen.

Planable beste Features

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Inhalte und stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird mit dem visuellen Kalender für Inhalte mit dem Sie Inhalte für alle Ihre Marketingkanäle auf einer einzigen Zeitleiste planen können

Hervorragende Tools erleichtern das Planen, Erstellen und Bearbeiten von Inhalten direkt auf der Plattform und ermöglichen eine Zusammenarbeit in Echtzeit

Veröffentlichen Sie Inhalte auf all Ihren Kanälen direkt von Planable aus, automatisieren Sie mehr Ihrer Marketingaktivitäten und gewinnen Sie Zeit

Planable Beschränkungen

Bis zur Entwicklung von Berichterstellung und Analysen müssen Sie andere Plattformen zur Nachverfolgung Ihrer Marketingaktivitäten nutzen

Planbare Preise

Free-Plan verfügbar

Basic: $13 pro Benutzer

$13 pro Benutzer Pro: $26 pro Benutzer

$26 pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Rabatte bei jährlicher Abrechnung verfügbar

Planbare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (590+ Bewertungen)

4.6/5 (590+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

6. Unbounce

Über Unbounce Unbounce nutzt die Leistung der KI, um Ihnen bei der Erstellung besserer Landing Pages zu helfen, indem es Ihnen personalisierte Empfehlungen zur Optimierung Ihres Traffics und zur Steigerung der Conversions gibt. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie ohne Code in wenigen Minuten professionell aussehende Landing Pages erstellen.

Unbounce beste Features

Der Drag-and-Drop-Builder ist einfach und macht Spaß, und zusammen mit den vielen Vorlagen der Website können Sie in wenigen Minuten einzigartige Landing Pages erstellen

Hervorragende A/B-Testing-Funktionen helfen Ihnen, Landing Pages zu testen und sicherzustellen, dass Sie den Website-Traffic auf die Landing Pages lenken, die die meisten Konversionen bringen

Zahlreiche Analysemöglichkeiten helfen Marketingmanagern und Teams bei der Analyse Ihrer Daten und bei der Erstellung besserer Landing Pages

Unbounce Beschränkungen

Der Kundensupport kann manchmal schwer zu erreichen sein

Unbounce Preise

Launch: $99 pro Monat

$99 pro Monat Optimieren: 145 Dollar pro Monat

145 Dollar pro Monat Beschleunigen: 240 $ pro Monat

240 $ pro Monat Concierge: ab $625 pro Monat

ab $625 pro Monat Rabatte bei jährlicher Abrechnung verfügbar

Unbounce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

7. Einflussreich

Über Beeinflussend Influitive hilft Ihnen, zufriedene, loyale Kunden in leidenschaftliche Markenbotschafter zu verwandeln. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre treuesten Befürworter zu identifizieren und sie dann mit exklusiven Inhalten und Ressourcen anzusprechen. Durch Anreize und Belohnungen werden sie ermutigt, Ihre Marke weiter freizugeben.

Mit Influitive können Sie authentischere Mund-zu-Mund-Propaganda fördern, um Ihr Wachstum zu steigern.

Influitive beste Features

Hilft Ihnen bei der Identifizierung Ihrer treuesten Kunden auf der Grundlage von Kaufhistorie, Einfluss in den sozialen Medien und anderen wichtigen Marketing-KPIs Spielt mit Punkten, Abzeichen und Bestenlisten, die Mund-zu-Mund-Propaganda fördern

Schafft ein Empfehlungsprogramm, mit dem Ihre Kunden tatsächlich etwas anfangen können und das Ihren Bekanntheitsgrad steigert

Beeinflussbare Limits

Die Berichterstellung ist ziemlich limitiert, so dass Sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, die Metriken zu erhalten, die Sie zur Messung Ihres ROI benötigen

Preise von Influitive

Kundenbetreuung: ab $1.999 pro Monat

ab $1.999 pro Monat Digitale Gemeinschaft: ab 3.499 Euro pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Influitive

G2: 4.5/5 (390+ Bewertungen)

4.5/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (240+ Bewertungen)

8. Trello

Über Trello Trello ist Marketing Operations Management leicht gemacht. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Karten, Listen und unbegrenzte Boards zu erstellen, um Ihre Marketinginitiativen zu planen.

Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche macht es Ihnen leicht, jeden Aspekt an Ihre spezifischen Workflow-Bedürfnisse anzupassen. Trello erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihren Teams, damit Sie sich auf Marketingaufgaben konzentrieren und mehr erledigen können.

Trello beste Features

Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Nutzung der Plattform, auch für Mitglieder mit begrenzten technischen Kenntnissen

Boards, Listen und Karten helfen Ihnen, alles zu organisieren, von Marketinganfragen bis hin zu Notizen für Meetings und mehr

Hervorragende Integrationsmöglichkeiten bedeuten, dass Sie Trello mit Ihren bevorzugten Apps und Programmen verbinden können, um den Workflow zu automatisieren

Trello Einschränkungen

Wichtige Features sind möglicherweise nicht für diejenigen geeignet, die eine agile Methodik verfolgen

Trello Preise

Free-Plan verfügbar

Standard: $6 pro Benutzer pro Monat

$6 pro Benutzer pro Monat Premium: $10 pro Benutzer pro Monat

$10 pro Benutzer pro Monat Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer pro Monat

17,50 $ pro Benutzer pro Monat Rabatte bei jährlicher Abrechnung verfügbar

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

9. Salesforce

Über Vertriebsorganisation Salesforce ist eine hoch bewertete Software für das Management von Kundenbeziehungen (CRM), in der Ihre Kundendaten gespeichert sind. Diese Daten sind für die Leistung von Marketingkampagnen unerlässlich.

Salesforce ist mit den meisten Marketing-Tools verbunden und bietet Ihnen eine ganzheitliche Ansicht der Kundeninformationen, sodass Sie besser verstehen, wie Sie Ihre Marketingkampagnen angehen sollten. Es ist auch eine praktische Möglichkeit, die Customer Journey zu kartieren, so dass Sie die Schmerzpunkte Ihrer Kunden kennen und wissen, wo das Risiko einer Abwanderung besteht. Wenn Sie ein solides CRM in Ihrem Marketing-Toolkit benötigen, ist Salesforce eine gute Wahl.

Beste Features von Salesforce

Salesforce bietet Marketing Cloud, eine Suite von Tools, die mit der Salesforce-Software zusammenarbeiten, um Ihre Marketingaktivitäten zu automatisieren

Integrierte KI-Analysen können Ihnen helfen, Ihre Kunden zu verstehen und effektiver mit ihnen in Kontakt zu treten

Umfassende Integrationsmöglichkeiten sowie AppExchange, ein Ort, an dem Sie Apps und Integrationen von Drittanbietern finden, mit denen Sie die Funktionen Ihrer Salesforce-Software erweitern können

Salesforce-Einschränkungen

Salesforce kann teuer sein, daher müssen sich kleinere Geschäfte möglicherweise nach umfassenden CRM-Lösungen für ihre Marketingaktivitäten umsehen

Salesforce-Preise

Kontakt für Preisinformationen

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18,600+ Bewertungen)

4.3/5 (18,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,100+ Bewertungen)

10. Zapier

Über Zapier Zapier ist keine Software für Marketingaktivitäten. Aber es ist ein Tool, das Sie wahrscheinlich neben Ihren anderen Tools verwenden möchten.

Zapier ist eine Plattform zur Automatisierung von Workflows, mit der Sie Ihre bevorzugten Apps und Dienste miteinander verbinden können. Erstellen Sie einen Zap und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit für andere Aufgaben zu sparen.

Zapier beste Features

Erleichtert die Verbindung aller Apps in Ihrer Marketing-Toolbox, wie z. B. Ihr CRM, Ihre E-Mail-Marketing-Plattform, Tools für die Verwaltung sozialer Medien und vieles mehr

Mit vorgefertigten Zaps können Sie schnell automatisierte Aufgaben erstellen, von der Erfassung von Leads bis zur Planung Ihrer Social-Media-Posts

Eliminiert Datensilos und befreit Ihre Marketing Teams von sich wiederholenden Administrationsaufgaben, damit sie sich auf das große Ganze konzentrieren können

Zapier-Einschränkungen

Wenn Sie bei der Erstellung eines Zap auf Probleme stoßen, kann es schwierig sein, das Problem zu beheben

Zapier-Preise

Kostenlose Preispläne verfügbar

Starter: 29,99 $ pro Monat, monatliche Abrechnung

29,99 $ pro Monat, monatliche Abrechnung Professional: 73,50 $ pro Monat, monatliche Abrechnung

73,50 $ pro Monat, monatliche Abrechnung Team: 103,50 $ pro Monat, monatliche Abrechnung

103,50 $ pro Monat, monatliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preisinformationen

Kontakt für Preisinformationen Rabatte bei jährlicher Abrechnung verfügbar

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihren Marketing Workflow mit ClickUp

Die beste Marketingsoftware ist mehr als nur ein Set von Marketing-Tools - sie ist ein System, das Ihren Workflow rationalisiert, Ihr Team zu mehr Kreativität und Effektivität befähigt und Ihnen hilft, Ihre Marketingziele zu erreichen.

Wenn Sie die richtige Lösung für die Anforderungen und das Budget Ihres Teams finden, können Sie Ihre Effizienz steigern und die wichtigen KPIs erreichen.

Möchten Sie eine Marketingplattform, mit der Sie alles zu erledigen haben? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp Konto an.

ClickUp ist eine einheitliche Plattform für alle Ihre Marketingbedürfnisse, vom Kampagnenmanagement bis zur Zusammenarbeit mit Dokumenten und mehr. Es ist ein zentraler hub für alle Ihre Marketinganforderungen. Starten Sie noch heute mit ClickUp und sehen Sie, was es zu erledigen hat für Ihr Marketing Team.