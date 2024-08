Fintech-Konferenzen: Ein Leitfaden für globale Veranstaltungen im Jahr 2024

Hallo, liebe Finanzwelt! Sind Sie bereit, in diesem Jahr einige Fintech-Konferenzen in Ihren Kalender aufzunehmen? Wir haben alles für Sie.

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in die Fintech-Branche einzutauchen. Die Umsätze im globalen Finanztechnologiesektor sind stetig gestiegen, und immer wieder kommen innovative Lösungen auf den Markt.

Fintech-Konferenzen bieten fantastische Möglichkeiten, mit Branchenführern, Visionären und Innovatoren in Kontakt zu treten und so Ihr Netzwerk (und Ihre Wissensbasis) zu erweitern. Sie werden neue Ideen, Partnerschaften und Strategien entwickeln, bevor Sie es merken.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine Liste der besten globalen Fintech-Konferenzen vor, die Sie im Jahr 2024 auf Ihrem Radar haben sollten. Außerdem gehen wir auf die transformative Kraft dieser Veranstaltungen ein und zeigen, wie sie die digitale Transformation des Finanzwesens, wie wir es kennen, vorantreiben.

Übersicht Fintech-Konferenzen

Auf Fintech-Konferenzen treffen sich führende Finanzdienstleister, Vordenker, Start-ups, Unternehmer, Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden.

Sie kommen zusammen und erforschen die neuesten Trends und Herausforderungen in der Finanztechnologie und bieten ein umfassendes Verständnis des Fintech-Ökosystems und Themen wie:

Künstliche Intelligenz

Krypto-Handel

Blockchain

Eingebettete Finanzen

Die Teilnehmer erhalten Einblicke in Marktchancen, technologische Fortschritte und regulatorische Entwicklungen durch Dinge wie:

Keynote-Vorträge von führenden Fintechs

Praktische Workshops zu Themen wie Web3 (z. B. Blockchain, Kryptowährungen, NFTs)

Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen wie maschinelles Lernen

Demos von hochmodernenKI-Tools und mehr

Es geht darum, Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Wissensaustausch zu schaffen.

Die Teilnehmer können mit gleichgesinnten Fachleuten in Kontakt treten, Partnerschaften aufbauen und den Grundstein für Kooperationen legen, die in den kommenden Jahren Innovation und Wachstum fördern werden.

Der kollektive Austausch von Erkenntnissen auf Fintech-Konferenzen trägt dazu bei, innovative Lösungen zu entwickeln und die kritischen Themen von heute zu verfolgen finanziellen KPIs und die Förderung der globalen Finanzdienstleistungsbranche.

Liste der wichtigsten globalen Fintech-Konferenzen zur Teilnahme im Jahr 2024

Mit Veranstaltungen von London bis Dubai und darüber hinaus, ist 2024 ein fantastisches Jahr für Fintech-Konferenzen. Hier sind die besten Veranstaltungen, um mit der Zukunft der Fintech-Branche Schritt zu halten.

1. FinovateEurope

Wann: 27.-28. Februar 2024

Wo: London, England, U.K.

Kosten: $2.790

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich, digital oder gemischt FinovateEurope ist eine der größten Fintech-Konferenzen in Europa für 2024. Die Teilnehmer können mit Führungskräften aus Hunderten von globalen Finanzinstituten in Kontakt treten, von den Fintech-Innovatoren von heute hören und sich an Dutzenden von innovativen Fintech-Demos beteiligen.

2. Fintech Meetup 2024

Wann: 3. bis 6. März 2024

Wo: Las Vegas, Nevada, USA

Kosten: $3.495

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich Fintech Meetup wird als die Zukunft der Fintech-Veranstaltungen angepriesen, mit Keynotes, Rednern und Demos, die zeigen, wohin sich die Branche entwickelt. Die Teilnehmer können auf dieser spannenden dreitägigen Konferenz Kontakte knüpfen, an gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen und von Tausenden gleichgesinnter Fachleute lernen.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Wann: 6. bis 7. März 2024

Wo: London, England, U.K.

Kosten: $2.799 (Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Die MoneyLIVE-Gipfel ist Europas älteste Veranstaltung im Bereich Zahlungsverkehr und Bankwesen. Diese Fintech-Konferenz bringt führende Finanzfachleute und Experten für digitales Banking zusammen und schafft eine Plattform, auf der bahnbrechende Partnerschaften geschmiedet und innovative Ideen beschleunigt werden.

Future Digital Finance

Wann: 2. bis 3. April 2024

Wo: New Orleans, Louisiana, USA

Kosten: $2.499

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich Zukunft der digitalen Finanzen ist eine mittelgroße Fintech-Konferenz für Unternehmen aller Größenordnungen. Die Teilnehmer können Fallstudien, Präsentationen und Diskussionsrunden von Führungskräften genießen und mit innovativen Ideen nach Hause gehen, die ihnen den Weg ins Jahr 2024 weisen werden.

New York Fintech Week 2024

Wann: 8.-12. April 2024

Wo: New York City, New York, USA

Kosten: Preise variieren je nach Veranstaltung

Wie man teilnehmen kann: Persönlich New Yorker Fintech-Woche 2024 ist eine umfassende Konferenz mit Veranstaltungen, die von kostenlos und offen für die Gemeinschaft bis hin zu Rundtischgesprächen auf Einladung reichen, die mehr als 150 Dollar kosten. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an das Startup-Ökosystem und beleuchtet die aktuellen Fintech-Initiativen.

Sie können von der New York Fintech Week profitieren, indem Sie einzelne Veranstaltungen besuchen, anstatt die ganze Woche zu besuchen. Für diejenigen, die im April nur ein oder zwei Tage Zeit haben, haben wir im Folgenden zwei Tage herausgegriffen, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten (einer davon ist kostenlos).

6. Banking und Fintech-Innovation Roundtable 2024

Wann: 9. April 2024

Wo: New York City, New York, USA

Kosten: Kostenlos

Wie man teilnehmen kann: Persönlich

Die Banken- und Fintech-Innovationsrundtisch 2024 ist die erste Veranstaltung im Rahmen der New York Fintech Week. Dieses eintägige Forum bringt Experten, Vordenker und Unternehmer zusammen, um die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Finanzinstituten auf ihrem Weg ins Jahr 2024 und darüber hinaus zu fördern.

Empire Fintech Conference

Wann: 10. April 2024

Wo: New York City, New York, USA

Kosten: $1.095 (Super-Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Die Empire Fintech-Konferenz ist unser zweiter Beitrag von der New York Fintech Week. Es handelt sich um ein aufregendes eintägiges Treffen der heutigen Fintech-Führungskräfte, die darüber diskutieren, wohin sich die Branche entwickelt, und sich in Kamingesprächen, fesselnden Keynotes, informativen Panels, Spielshows (Fintech-Familienfehde, wer möchte?) und Debatten engagieren.

8. Nahtloser Naher Osten

Wann: 14.-15. Mai 2024

Wo: Dubai, UAE

Kosten: $750 (Frühbucherpreis)

Wie man teilnehmen kann: Persönlich

Die Nahtloser Naher Osten die Konferenz Seamless Middle East ist seit 24 Jahren der Treffpunkt für die innovativsten Köpfe aus den Bereichen Fintech, Zahlungsverkehr, Banken, Einzelhandel und digitales Marketing. Die Teilnehmer kommen in den Genuss einer dreitägigen Konferenz mit über 500 Experten, die die neuesten Trends, Technologien und Disruptoren diskutieren, die unsere digitale Welt prägen.

9. Global RegTech Summit 2024

Wann: 16. Mai 2024

Wo: London, England, U.K.

Kosten: $754 (Super-Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Die Globaler RegTech-Gipfel ist die erste Adresse für alles, was mit Fintech und Regtech (Regulierungstechnologie) zu tun hat. Die Teilnehmer können mit einem globalen Publikum von Fintech-Führungskräften in Kontakt treten, sich mit hochrangigen Branchenexperten vernetzen und die neuesten Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen aus erster Hand erfahren.

FinovateSpring

Wann: 21.-23. Mai 2024

Wo: San Francisco, Kalifornien, USA

Kosten: $2.498 (Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich, digital oder gemischt

Sie können nicht zur FinovateEurope kommen? Gehen Sie zu FinovateSpring die FinovateSpring ist 2024 die wichtigste Fintech-Konferenz an der Westküste. Die Teilnehmer erhalten alles, was sie brauchen, um der Zeit voraus zu sein: einen großen Pool von Experten, praktische Demos und Networking-Veranstaltungen, um mit den größten Namen der Fintech-Branche in Kontakt zu treten.

11. Consensus 2024

Wann: 24-31. Mai 2024

Wo: Austin, Texas, USA

Kosten: $1.399

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich Konsens ist das älteste Treffen in der Welt der Blockchain, des Web3 und der Kryptowährungen. Die Veranstaltung verspricht, mit bedeutungsvollen Gesprächen, visionären Rednern und praktischen Workshops, die darauf abzielen, die Herausforderungen zu lösen, die die Branche auf dem Weg ins Jahr 2024 beeinflussen, einen Einfluss zu haben.

12. 2024 U.S. Fintech Symposium

Wann: 4. bis 6. Juni 2024

Wo: Chicago, Illinois, USA

Kosten: $ 895 (Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Die sechste jährliche U.S. Fintech Symposium ist eine der am meisten erwarteten Fintech-Veranstaltungen Nordamerikas. Diese Konferenz revolutioniert die Art und Weise, wie Führungskräfte der Fintech-Branche zusammenkommen - mit bedeutungsvollen Diskussionen, Networking-Möglichkeiten und Panels.

13. Money 20 /20 Europa 2024

Wann: 4. bis 6. Juni 2024

Wo: Amsterdam, Niederlande

Kosten: $3.132 (Super-Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich Geld 20/20 ist die führende Veranstaltung für das globale Finanz-Ökosystem mit einem besonderen Fokus auf die nächsten Schritte in den Bereichen Fintech und Finanzdienstleistungen. Die Teilnehmer können sich mit erstklassigen Einblicken, Networking-Möglichkeiten und Keynotes einen Vorsprung verschaffen.

14. Fintech + Insurtech Generationen

Wann: 12.-13. Juni 2024

Wo: Charlotte, North Carolina, USA

Preis: $299

Wie man teilnehmen kann: Persönlich Fintech + Insurtech-Generationen auch bekannt als Fintech Generations Insurtech, verspricht ehrliche Gespräche über echte Probleme. Die Teilnehmer werden von den heutigen Top-Namen der Fintech-Branche über die Themen hören, die in aller Munde sind, und dauerhafte Verbindungen mit führenden Namen in der Insurtech- und Fintech-Branche knüpfen.

FinTech World Forum 2024

Wann: 20-21. Juni 2024

Wo: London, England, U.K.

Kosten: 628 $ (Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Die FinTech Weltforum ist ein globales Zusammentreffen von Branchenführern und Innovatoren mit Diskussionen, die die Zukunft der Finanztechnologie gestalten werden. Die Teilnehmer werden sich mit Experten vernetzen, Kontakte zu Spitzenfachleuten des Finanzsektors knüpfen und die Auswirkungen von FinTech auf die heutige Weltwirtschaft erkunden.

16. FinTech Connect Asien 2024

Wann: 27. bis 29. August 2024

Wo: Raffles, Singapur

Kosten: TBA

Wie man teilnehmen kann: Persönlich

Das jährliche Gipfeltreffen FinTech Connect Asia ist DER Treffpunkt für Asiens führende Finanzinstitute und Führungskräfte. Es ist eine spannende Veranstaltung mit inspirierenden Keynotes, interaktiven Workshops, unterhaltsamen Networking-Events und vielem mehr.

17. Drittes jährliches Finanzinnovations Forum

Wann: 19. September 2024

Wo: London, England, U.K.

Kosten: 756 $

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich, virtuell oder gemischt

Der diesjährige Forum für Finanzinnovationen ist eine erstklassige Plattform für Experten der Finanzbranche, um die neuesten bewährten Verfahren, Trends, Entwicklungen und regulatorischen Überlegungen im Fintech-Sektor zu diskutieren. Die Teilnehmer genießen ein interaktives Forum von Entscheidungsträgern und Vordenkern, die Ideen austauschen und sich mit anderen Experten vernetzen möchten.

18. Money 20 /20 USA 2024

Wann: 27-30. Oktober 2024

Wo: Las Vegas, Nevada, USA

Kosten: $2.899 (Super-Frühbucherpreis)

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Sie schaffen es dieses Jahr nicht nach Amsterdam? Dann besuchen Sie Geld 20/20 USA . Es handelt sich um eine der größten und einflussreichsten Zusammenkünfte von Führungskräften aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech in Nordamerika. Die Teilnehmer werden neue Kontakte knüpfen, geschäftskritische Einblicke erhalten und sich über die neuesten Innovationen in der Branche informieren.

Fintech Talents Festival

Wann: 11.-12. November 2024

Wo: London, England, U.K.

Kosten: 381 $

Wie Sie teilnehmen können: Persönlich

Die Festival der Fintech-Talente ist Großbritanniens einflussreichste Fintech-Konferenz des Jahres 2024. Es ist eine zweitägige Veranstaltung für Visionäre und Innovatoren, die Ideen austauschen und Probleme im gesamten Finanzsektor lösen wollen, die man nicht verpassen darf.

20. Fintech Retreat Europa

Wann: TBA

Kosten: TBA

Wo: TBA

Wie: Persönlich

Wenn Sie das Zeitfenster für den California Fintech Retreat dieses Jahr verpasst haben, besuchen Sie Fintech-Retreat Europa ende 2024, um an der Innovation und den Vernetzungsmöglichkeiten teilzuhaben. Wann und wo dieses Treffen stattfinden wird, ist noch in Arbeit, aber es wird versprochen, dass es global ausgerichtete Foren für Führungskräfte und Fachleute der Finanztechnologie geben wird.

Aufkommende Fintech-Trends auf Konferenzen diskutiert

Fintech-Konferenzen helfen den Teilnehmern, die Branchentrends eines bestimmten Jahres zu erkunden und zu verstehen.

Jede Konferenz bietet einzigartige Keynotes, Panels, Foren, Diskussionen und mehr zu verschiedenen Themen. Viele 2024-Konferenzen konzentrieren sich jedoch auf Themen wie:

Künstliche Intelligenz und KI-gestütztewerkzeuge zur Prozessautomatisierung* Blockchain

Kryptowährungen

Dezentrales Finanzwesen (DeFi)

Maschinelles Lernen

Sie werden auch Diskussionen über regulatorische Gesetze sehen, prozess-Standardisierung , Lieferkettenmanagement, Identitätsprüfung und die Integration digitaler Währungen in unsere Finanzsysteme.

Darüber hinaus können Sie sich auf Diskussionen über die Rolle des Risikokapitals in der Fintech-Branche freuen, da es Innovationen vorantreibt und das Wachstum in der gesamten Branche fördert. Mehrere Konferenzen werden sich wahrscheinlich mit der Rolle des Risikokapitals in der Fintech-Branche befassen und damit, wie es die Landschaft weltweit prägt.

Ein weiterer Punkt, der bei den meisten Fintech-Konferenzen im Jahr 2024 im Vordergrund stehen wird, ist der Geist der Innovation und Disruption. Dazu gehören Diskussionen darüber, wie Einzelpersonen, Start-ups und Unternehmer Fintech nutzen können, um neuartige Lösungen zu entwickeln und Werte in der gesamten digitalen Finanzlandschaft zu schaffen.

Weitere Diskussionsthemen, auf die man sich freuen kann, sind u. a.:

Die Rolle von KI-gestützten Fintech-Tools inrationalisierung von Prozessen branchenweit

Wie digitales Banking und Open Banking Banken und Fintechs zusammenbringen

Führende Cybersicherheitstaktiken zur Vermeidung von finanziellen Verlusten und Betrug

WieKI-Tools für die Buchhaltung und Finanzen die Genauigkeit verbessern und wertvolle Erkenntnisse liefern können

Ressourcenmanagement strategien und Werkzeuge für Start-ups und Unternehmer

Die Rolle von Fintech-Konferenzen bei der Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens

Fintech-Konferenzen gestalten die Zukunft des Finanzwesens, indem sie Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen Branchenführern fördern. Diese Plattformen ermöglichen es Vordenkern, Investoren, Technologen und politischen Entscheidungsträgern, neue Trends zu erforschen, regulatorische Herausforderungen zu diskutieren und innovative digitale Lösungen vorzustellen.

Fintech-Konferenzen haben auch einen erheblichen Einfluss auf renommierte Veranstaltungen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF), wo Diskussionen und Erkenntnisse aus Fintech-Konferenzen in politische Entscheidungen einfließen, die Tagesordnung prägen und relevante Prioritäten in der Branche hervorheben.

Tipps für die Planung und optimale Nutzung einer Fintech-Konferenz

Zu einer Fintech-Konferenz gehört mehr als nur die Anwesenheit. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, sollten Sie planen, was Sie vor, während und nach dem Besuch der jeweiligen Veranstaltung tun werden.

Tools wie ClickUp machen die Planung und Umsetzung einfacher, als es klingt, das versprechen wir.

ClickUp hilft Ihnen bei der Planung aller Veranstaltungen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an Fintech-Konferenzen und vielem mehr. Hier ein kurzes Beispiel, wie Sie es für die Veranstaltungen von 2024 nutzen können.

Vor einer Fintech-Konferenz

Die Teilnahme an einer Fintech-Konferenz beginnt mit dem Kauf Ihres Tickets, der Suche nach einer Unterkunft, der Buchung eines Flugs und vielem mehr. Dies ist der Punkt ClickUp's Kalenderansicht glänzt.

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalenderansicht, um Teams synchron zu halten

Verwenden Sie die Kalenderansicht, um einen Überblick über die Tage, Wochen und Monate rund um jedes Ereignis zu erhalten. Erstellen Sie Aufgaben und Fristen für sich selbst, um die benötigten Tickets und Buchungen zu erhalten.

Wenn die Konferenz näher rückt, sehen Sie sich die Agenda an und planen Sie eine Reiseroute für jeden Tag. Legen Sie fest, welche Aktivitäten und Reden höchste Priorität haben und welche Sie auslassen wollen, und tragen Sie diese in Ihren ClickUp-Kalender ein, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht, wenn Sie auf der Konferenz sind.

Anpassen der ClickUp Konferenz-Agenda Vorlage und verwenden Sie sie als Konferenzteilnehmer, um Ihren Plan zu erstellen

Wenn Sie eine Vorlage benötigen, um dies zu vereinfachen, sehen Sie sich die ClickUp-Konferenz-Agenda-Vorlage . Sie ist für die Planung einer Konferenz hinter den Kulissen gedacht, aber wie jede ClickUp-Vorlage lässt sie sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen (in diesem Fall an die eines Teilnehmers statt eines Gastgebers).

Während einer Fintech-Konferenz

Auf Konferenzen haben wir oft stapelweise Notizen und noch mehr Informationen im Kopf, die wir aufschreiben oder diskutieren müssen. Das ist der Punkt ClickUp Notepad kommt ins Spiel! Damit können Sie sich schnell Notizen zu allem machen, was Sie lernen oder später wiederholen möchten.

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit umfangreicher Formatierung und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie mit ClickUp Notepad von überall aus zugreifen können

Sie können auch verwenden ClickUp-Whiteboards für einen freieren Ansatz, an dem Ihr Team während der Konferenz zusammenarbeiten kann.

Nach einer Fintech-Konferenz

Nach der Konferenz sind Sie bereit, all die Informationen, die Sie gesammelt haben, in umsetzbare Aufgaben und wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln. ClickUp Whiteboards ist das perfekte Werkzeug für diese Aufgabe. Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp Meetings um die Veranstaltung mit Ihrem Team zu reflektieren und zu rekapitulieren.

Visuelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

Alltägliche Fintech-Anwendungen von ClickUp

ClickUp ist immer für Sie da, nicht nur auf Konferenzen! Es ist eine der besten projektmanagement-Tools nicht ohne Grund auf dem Markt.

Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden Die Finanzfunktionen von ClickUp um finanzielle Ziele zu verfolgen, Konten zu überwachen, Gewinne zu berechnen und Ausgaben zu verwalten. Dies ist nützlich für Kosten von der Teilnahme an Konferenzen bis hin zu täglichen Operationen und Projektbudgets.

Mit dem ClickUp Finance Management Template können Sie alle Ihre Finanzdaten zentralisieren und einfach verwalten

Verwenden Sie die Finanzfunktionen neben dem ClickUp Vorlage für Finanzmanagement um Finanzdaten zu organisieren, Ausgaben zu verfolgen und Budgetzuweisungen zu überwachen.

ClickUp hat auch Tausende von Vorlagen für Finanzen, automatisierung von Geschäftsprozessen projektmanagement, und IT-Vorlagen (unter anderem), um Zeit und Geld zu sparen.

Erstellen Sie konsistente Arbeitsabläufe mit ClickUp's Create Process Efficiently Template

Zum Beispiel, unsere Sammlung von vorlagen zur Prozessverbesserung enthält die ClickUp Prozess effizient erstellen Vorlage , die strukturierte Arbeitsabläufe und Aufgabenlisten bereitstellt.

Langer Rede kurzer Sinn, ClickUp hat Werkzeuge, die bei allem helfen, von ressourcen-Planung bis hin zum Onboarding. Womit auch immer Sie Hilfe benötigen, ClickUp ist da, um den Tag zu retten.

Häufig gestellte Fragen

1. Was bedeutet "Fintech-Konferenz " ?

Eine Fintech-Konferenz bringt Fachleute aus der Branche, Unternehmer, Investoren und politische Entscheidungsträger auf einer Veranstaltung zusammen, auf der Innovationen, Trends und Herausforderungen innerhalb des Sektors vorgestellt und diskutiert werden. Diese Konferenzen erleichtern auch die Zusammenarbeit, die Vernetzung und den Wissensaustausch, um die Zukunft des Finanzwesens zu gestalten.

2. Was ist eine Fintech-Messe?

Eine Fintech-Expo ähnelt einer Fintech-Konferenz (oder kann Teil einer Konferenz sein). Diese Messen bringen Fintech-Unternehmen, Start-ups, Investoren und andere Akteure zusammen, die ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen vorstellen möchten. Fintech-Messen bieten in der Regel Ausstellungsstände, Produktdemonstrationen, Keynote-Vorträge, Networking-Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen.

3. Was ist ein Fintech-Gipfel ?

Ein Fintech-Gipfel ist ein hochrangiges Treffen von Branchenführern, bei dem kritische Themen, Trends und Möglichkeiten innerhalb des Sektors diskutiert werden. Im Gegensatz zu einer traditionellen Fintech-Konferenz liegt der Schwerpunkt eines Gipfels in der Regel auf strategischen Diskussionen mit einem bestimmten Ziel vor Augen und nicht auf einem offenen Format. Gipfeltreffen bieten in der Regel auch Networking-Veranstaltungen und Präsentationen von Vordenkern.

Vom Networking zum Wissensaustausch

Denken Sie daran, dass eine effiziente Organisation und eine nahtlose Zusammenarbeit entscheidend sind, um Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu maximieren, während Sie Ihren Kalender 2024 mit einer Vielzahl von Fintech-Konferenzen füllen.

ClickUp revolutioniert die Navigation auf Fintech-Konferenzen und vereinfacht die Veranstaltungsplanung, das Aufgabenmanagement und die Anwendung Ihres neu gewonnenen Wissens.

Sind Sie bereit, Ihre Inspiration mit jedem Klick in die Tat umzusetzen? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an -Es ist kostenlos!