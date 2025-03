10 beste Antworten der Öffentlichkeit Alternativen für SEO Teams im Jahr 2025

SEO zu ignorieren bedeutet, sich von wertvollen Möglichkeiten für Ihr Geschäft zu verabschieden. Um die Online-Welt zu erobern, muss Ihr Unternehmen die Kunst der Suchmaschinenoptimierung (SEO) beherrschen.

Eine solide SEO-Strategie bringt Ihre Website bei Google und anderen Suchmaschinen ganz nach vorne und sorgt dafür, dass sie auffällt, wenn potenzielle Kunden nach Ihren Produkten oder Dienstleistungen suchen.

Die richtige Software ist entscheidend, um Ihr SEO-Spiel in Gang zu bringen.

Während Answer the Public ein beliebtes Tool für linkaufbau die benutzerdefinierten Daten und die begrenzte Datenmenge können Sie davon abhalten, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Suchen Sie nach Answer the Public Alternativen für SEO Teams im Jahr 2024? Lassen Sie uns die 10 besten Optionen erkunden, die wir für Sie zusammengestellt haben.

Worauf sollten Sie bei Answer the Public-Alternativen achten?

Answer the Public ist eine beliebtes SEO-Tool das Erkenntnisse und Ideen für Inhalte aus Suchmaschinendaten sammelt. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Ähnlichem sind, sollten Sie sich nach Alternativen mit diesen wichtigen Features umsehen:

Die 10 besten Answer the Public-Alternativen für das Jahr 2024

Entdecken Sie diese 10 besten Alternativen zu Answer the Public und investieren Sie in eine bewährte SEO-Strategie:

1. Semrush

über Semrush Semrush ist eine führende Plattform für digitales Marketing und SEO für Keyword-Recherche und Wettbewerbsanalyse. Sie ist bei Online-Vermarktern wegen ihrer Vielseitigkeit und ihrer vielfältigen, detaillierten Tools für Keyword-Recherche und Content-Strategie beliebt.

Ein herausragendes Feature von Semrush ist die Nachverfolgung von Seiten-Rankings, so dass Unternehmen ihre Leistung und die ihrer Konkurrenten im Auge behalten können.

Semrush ist die erste Wahl für Vermarkter, wenn es um Vorschläge für den Linkaufbau geht, und unterstützt sie bei SEO, Pay-per-Click (PPC) und der allgemeinen Strategie für Inhalte.

Semrush beste Features

Analysieren Sie Websites, um deren durchschnittlichen Traffic, beliebte Keywords und Werbestrategie zu erfahren und die Linkqualität zu bewerten

Verwenden Sie das Semrush Keyword Magic Tool, um einen Überblick über relevante Keyword-Metriken zu erhalten

Identifizieren Sie Probleme, die Ihrem Suchmaschinenranking schaden könnten, durch Website-Auditing

Vergleichen Sie Ihre Keyword-Rankings mit denen von Mitbewerbern, um inhaltliche Lücken zu finden

Nachverfolgung von Schlüsselwörtern für den Website-Verkehr (sowohl organisch als auch bezahlt) durch organische und PPC-Tools

Semrush-Einschränkungen

Preispläne können für kleinere Geschäfte und Agenturen, die Answer the Public-Alternativen benötigen, zu teuer sein

Benutzer oft semrush-Alternativen finden aufgrund des hohen Lernaufwands mit seinen umfangreichen Tools

Semrush Preise

Pro: $129.95/Monat

$129.95/Monat Guru: $249.95/Monat

$249.95/Monat Business: $499.95/Monat

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

2. Ahrefs

über Ahrefs Ahrefs ist ein benutzerfreundliches Tool zur Keyword-Recherche, das von SEOs und Marketern weltweit geschätzt wird. Es hilft Ihnen, den Suchverkehr Ihrer Konkurrenten zu verstehen, festzustellen, wonach Menschen bei Google suchen, und Probleme zu identifizieren, die die Leistung Ihrer Website beeinträchtigen könnten.

Die Plattform zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, die Rankings tausender verwandter Keywords zu überwachen, und bietet wertvolle Einblicke in die Strategie für Inhalte und Verbesserungsbereiche. Sie können dieses tool in Betracht ziehen, wenn Sie nach Alternativen zu Answer the Public suchen.

Ahrefs beste Features

Untersuchen Sie Ihren SEO Health Score und identifizieren Sie potenzielle Fehler mit dem Site Explorer Feature

Zeigen Sie leistungsstarke Inhalte und Möglichkeiten für den Linkaufbau auf

Gewinnen Sie umfassende Einblicke in das Such- und Backlinkprofil jeder Website

Entdecken Sie alle Keywords und Ideen, zusammen mit ihrer Ranking-Schwierigkeit und ihrem Potenzial, den Traffic Ihrer Website zu steigern

Ahrefs Beschränkungen

Keine KI-Tools für die Generierung von Inhalten

Die steile Lernkurve für Anfänger

Ahrefs-Preise

Lite: $99/Monat

$99/Monat Standard: $199/Monat

$199/Monat Erweitert: $399/Monat

$399/Monat Enterprise: $999/Monat

Ahrefs-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

3. Ubersuggest

über Ubersuggest Ubersuggest ist eine einfach zu bedienende SEO- und Content-Management-Plattform, die für kleine Geschäfte und Solopreneure entwickelt wurde.

Sie können Ubersuggest als Chrome-Erweiterung herunterladen und erhalten ein persönliches Dashboard, das Ihnen hilft, die besten Keywords für Ihre Website zu finden, ein technisches Website-Audit durchzuführen und neue Backlink-Möglichkeiten zu entdecken.

Außerdem bietet es verwertbare Einblicke in die Suchnachfrage der Verbraucher, das Suchvolumen und die Suchabsicht, die Leistung des Inhalts und den Wettbewerb.

Ubersuggest beste Features

Identifizieren Sie die spezifischen Seiten, die den effektivsten SEO-Traffic generieren, sowohl für Ihre eigenen als auch für die Websites Ihrer Konkurrenten

Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über Ranking-Updates und kritische SEO-Probleme auf Ihrer Website über Ihr Dashboard

Analysieren Sie über die Chrome-Erweiterung die SEO-Daten für jede beliebige Website, die Sie besuchen

Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über Keywords und treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um die Sichtbarkeit Ihrer Website und den organischen Traffic zu verbessern

Ubersuggest Beschränkungen

Limitierte Datenquellen, hauptsächlich Google Analytics

Es ist keine mobile App verfügbar

Ubersuggest Preise

Einzelperson: $12/Monat

$12/Monat Geschäft: $20/Monat

$20/Monat Unternehmen: $40/Monat

Ubersuggest Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4. SE-Ranking

über SE-Ranking SE Ranking ist ein umfangreiches SEO-Toolkit zur Verbesserung Ihrer Suchmaschinenplatzierungen. Es ermöglicht Ihnen, Metriken zu Schlüsselwörtern zu sehen, Rankings zu überwachen, Backlinks zu überprüfen, Website-Audits durchzuführen und die SEO-Leistung einzelner Seiten zu bewerten.

SE Ranking ist bekannt für seine Analyse- und Keyword-Tools, die relevante Daten und Einblicke in den organischen und bezahlten Traffic auf Ihrer Website liefern.

Es verfügt auch über ein Keyword-Tool, das die Nachverfolgung von Keyword-Rankings ermöglicht und Vorschläge zur SEO-Optimierung jeder Seite oder jedes Blogbeitrags liefert.

Sie können auch auf die Erstellung von Inhalten, technische Optimierung, lokale SEO und automatisierte Berichterstellung zugreifen.

SE Ranking beste Features

Optimieren Sie Ihre Seiten oder Blogbeiträge mit KI-gestützten Tipps

Führen Sie eine Keyword-Recherche durch und finden Sie verwandte Long-Tail-Keywords

Führen Sie ein abschließendes Website-Audit durch, um alle Probleme zu identifizieren, die sich auf Ihr Suchranking auswirken könnten

Analysieren Sie Ihren aktuellen Verweisverkehr und überprüfen Sie die Verweise Ihrer Konkurrenten, um deren Backlink-Quellen zu kennen

SE Ranking Einschränkungen

Die Metriken konzentrieren sich in erster Linie auf den organischen Verkehr und bieten möglicherweise keine umfassenden Einblicke in soziale Medien und Pay-per-Click-Anzeigen

SE Ranking Preise

Essential: $55/Monat

$55/Monat Pro: $109/Monat

$109/Monat Business: $239/Monat

SE Ranking Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,200+ Bewertungen)

4.8/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

5. Moz

über Moz Moz ist ein großartiger Ort für Blogger, um etwas über SEO zu lernen. Es bietet kostenlose Tools für den Linkaufbau, die Webseiten-Performance, die besten Keyword-Recherche-Tools, Website-Metriken und mehr.

Der Keyword Explorer, ein hervorragendes Keyword-Recherche-Tool, verfügt über eine umfangreiche und genaue Datenbank mit SEO-Phrasen. Sie erhalten Keyword-Vorschläge, um relevante Keywords zu finden und zu priorisieren, für die Sie schnell ranken können.

Wenn Sie bereit sind, sich ernsthaft mit SEO zu beschäftigen, bietet Moz kostenpflichtige Tools wie Moz Pro und Moz Local mit erweiterten Features an. Wenn Sie auf der Suche nach kostenpflichtigen Answer the Public-Alternativen sind, können Sie diese ausprobieren.

Moz beste Features

Führen Sie mit Moz Pro wöchentliche Website-Audits durch, um technische SEO-Probleme zu identifizieren, die sich auf das Ranking auswirken

Überwachen Sie den Domain Authority (DA)-Wert Ihrer Website, eine von Moz entwickelte Metrik zur Vorhersage der Leistung von Suchmaschinenergebnisseiten (SERP)

Erzeugen Sie ideen für Inhalte und erstellen Sie einen Kalender indem Sie Top-Ranking-Seiten für ähnliche Themen untersuchen

Erstellung benutzerdefinierter SEO-Berichte

Moz-Einschränkungen

Kostenpflichtige Pläne sind teurer als die der Konkurrenz

Moz konzentriert sich auf hochvolumige, wettbewerbsfähige Suchbegriffe

Moz Preise

Die folgenden Preise gelten für Moz Pro, das All-in-One SEO-Produkt:

Free: 1 Monat/Benutzer

1 Monat/Benutzer Standard: $99/Monat

$99/Monat Medium: $179/Monat

$179/Monat Groß: 299$/Monat

299$/Monat Premium: $599/Monat

Moz-Bewertungen und Rezensionen

Die folgenden Bewertungen beziehen sich auf Moz Pro:

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

6. AuchGefragt

über AuchGefragt Das vor allem bei Erstellern von Inhalten beliebte Tool AlsoAsked ist ein zeitsparendes Tool für die Keyword-Recherche, das automatisch die PAA-Daten (People Also Ask) aus Ihren Google-Suchen anzeigt und die Ergebnisse anzeigt, die beim Anklicken einer Frage erscheinen.

Benutzer können mit dem Keyword-Tool Ideen zu bestimmten Keywords erkunden und erhalten SERP-Kopien mit generierten PAAs für das gewählte Keyword.

Die größte Stärke des Tools ist die schnelle Aktualisierung der PAA-Daten verwandter Keywords, die häufig innerhalb weniger Stunden nach wichtigen Nachrichten neue Fragen aufzeigt und andere Tools zur Keyword-Recherche in Bezug auf Suchvolumen und Reaktionsfähigkeit übertrifft.

Die besten Features von AlsoAsked

Konzentrieren Sie sich auf die tatsächliche Suchabsicht, indem Sie Fragen hervorheben, die Menschen im Zusammenhang mit Ihren Schlüsselwörtern stellen

Verwenden Sie die Tiefensuche, um automatisch 150 verwandte Fragen bis zu drei Ebenen tiefer für einen einzigen Suchbegriff zu finden

Entdecken Sie ungenutzte Schlüsselwörter durch die Analyse von Fragen und Suchbegriffen für das digitale Marketing

Decken Sie alles ab, wonach Ihre Zielgruppe sucht, indem Sie ein Thema in mehrere Unterthemen aufteilen

AlsoAsked Beschränkungen

Keine Metriken zum Suchvolumen

Keine Analyse der Mitbewerber

AuchAsked Preise

Basic: $15/Monat

$15/Monat Lite: $29/Monat

$29/Monat Pro: $59/Monat

AuchAsked Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

7. Google Keyword-Planer

über Google Schlüsselwort-Planer Google Keyword Planner ist ein nützliches Tool zur Erstellung von Schlüsselwörtern, um neue Einzelziele zu finden und deren geschätztes Suchvolumen und Kosten zu verstehen.

Es ist ein kostenloses Tool, das in erster Linie für PPC-Werbung entwickelt wurde, aber auch bei der SEO-Strategie helfen kann.

Es liefert relevante Keyword-Vorschläge und Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Google-Anzeigenkampagnen. Sie können es auch unabhängig davon verwenden, um neue Keywords zu erforschen und mehr über Suchabfragen und Trends zu erfahren, um Ihre Werbekampagnen zu verbessern.

Die besten Features des Google Keyword-Planers

Erstellen Sie Ihre Keyword-Pläne für Google Ads

Ansicht des prognostizierten Suchverkehrs, Schätzungen für Klicks, Impressionen oder Konversionen für ausgewählte Keywords

Umwandlung Ihres Keyword-Plans in eine aktive Google Ads-Kampagne

Google Keyword-Planer Limitierungen

Zeigt in erster Linie prognostizierte organische Suchdaten für Google-Suchbegriffe an

Google Keyword-Planer Preise

Free

Google Keyword Planner Bewertungen und Rezensionen

Die folgenden Bewertungen beziehen sich auf die gesamte Google Ads-Plattform:

G2: 4.3/5 (1,900+ Bewertungen)

4.3/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

8. SpyFu

über SpyFu SpyFu ist eine All-in-One-Alternative zu Answer the Public und optimiert sowohl SEO- als auch PPC-Anzeigenkampagnen.

Diese Plattform untersucht über 100 Millionen Domains, um die Suchmaschinen und Marketingstrategien der Konkurrenten zu enthüllen und alle relevanten Keywords, Anzeigen und Backlinks aufzudecken, die den organischen und bezahlten Traffic in verschiedenen Suchmaschinen antreiben.

Mithilfe verschiedener Tools können Sie Keywords organisieren und analysieren, Rankings nachverfolgen und benutzerdefinierte Berichterstellungen erstellen, um Ihre spezifischen SEO-Anforderungen zu erfüllen.

SpyFu beste Features

Zugriff auf Verlaufsdaten zur Überprüfung des Rankingverlaufs und der Backlinks

Untersuchen Sie die Google Ads-Keywords und -Anzeigen Ihrer Konkurrenten mithilfe der PPC-Tools

Verwalten Sie SEO-Projekte, indem Sie Keyword-Gruppen erstellen und Einstellungen für Benachrichtigungen vornehmen

Generieren von Text auf der Grundlage einer Textaufforderung und Zusammenfassen langer Dokumente oder Texte

SpyFu-Einschränkungen

Benutzer haben über Instanzen berichtet, in denen die Daten nicht immer zu 100% korrekt waren

Enthält fortgeschrittene tools, die Anfänger vielleicht nicht brauchen

SpyFu Preise

Basic: $39/Monat

$39/Monat Professionell: $79/Monat

SpyFu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. Düse

über Düse Nozzle ist ein leistungsstarkes SEO-Keyword-Tool und Rank Tracker, insbesondere für Benutzer auf Unternehmensebene. Es extrahiert detaillierte Keyword-Daten aus Googles SERP für viele Keywords.

Nozzle geht über die standardmäßige Nachverfolgung von Rankings hinaus und ermöglicht es Ihnen, Domains und bestimmte URLs zu identifizieren, die in Featured Snippets, Local Pack-Listen und Video Pack-Listen dominieren.

Nozzle beste Features

Überwachen Sie Ihre Keyword-Positionen täglich mit genauer und zuverlässiger Nachverfolgung der SERP-Positionen

Erhalten Sie leistungsstarke Ratschläge, farbkodierte Daten und eine Übersicht über Ihre Rank-Performance, um Ihren SEO-Score zu verbessern

Nachverfolgung der täglichen Positionen von Suchbegriffen im Google Index

Überprüfen Sie die Statistiken so häufig wie Sie möchten (z. B. täglich oder monatlich)

Nozzle Beschränkungen

Verwirrende Benutzeroberfläche für neue Benutzer

Fehlende Berichterstellung und Alarmierung, Keyword-Recherche und Backlink-Nachverfolgung

Nozzle-Preise

Kleine und mittlere Geschäfte (SMBs):

Basic: $59/Monat

$59/Monat Erweitert: $119/Monat

$119/Monat Pro: $299/Monat

$299/Monat Pro Plus: $599/Monat

Enterprise:

Business Basic: $1.199/Monat

$1.199/Monat Business Advanced: $2.999/Monat

$2.999/Monat Business Pro: $5.999/Monat

$5.999/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Nozzle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

10. SEO PowerSuite

über SEO-Power-Suite SEO PowerSuite ist ein vielseitiges tool für Unternehmen, die ihre digitale Präsenz verbessern wollen.

Es hilft bei der Keyword-Recherche, verbessert die Website-Struktur durch Kennzeichnung von Problemen, analysiert Backlinks und führt Link-Outreach-Kampagnen durch.

Die Plattform besteht aus vier Teilen: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass und LinkAssistant. Diese Tools helfen Ihnen, die Schwierigkeit von Schlüsselwörtern zu überprüfen, das monatliche Suchvolumen zu verfolgen, Inhalte besser zu planen und Möglichkeiten für Schlüsselwörter und Links zu finden.

Die besten Features von SEO PowerSuite

Führen Sie ein SEO-Audit durch, um Ihre Website auf technische Probleme zu überprüfen

Nachverfolgung der Platzierungen in lokalen Suchergebnissen und Google Karten

Finden und korrigieren Sie spammige Backlinks, um Ihren Inhalt besser zu ranken

SEO PowerSuite Beschränkungen

Keine Cloud-basierte Plattform

Aufgeteilt in vier separate Lösungen anstelle eines einzigen kombinierten Tools

SEO PowerSuite Preise

Kostenlose Version

Professional: $596/Jahr

$596/Jahr Enterprise: $1.396/Jahr

SEO PowerSuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

Während mehrere Tools für Ihre Keyword-Recherche und Optimierungsbedürfnisse zur Verfügung stehen, gibt es mehr für Ihre Marketingziele als SEO.

Warum also nicht ein Tool in Betracht ziehen, das sich als Allrounder erweist?

ClickUp ist ein All-in-One-Tool, das Ihnen hilft, Ideen für Inhalte zu entwickeln, Inhalte zu erstellen, Marketingkampagnen zu verwalten, das Projektmanagement zu optimieren und neue Kunden zu gewinnen.

Verwalten Sie Ihren SEO-Aufwand mit ClickUp

behalten Sie den Überblick über Ihre gesamte marketingbezogene Arbeit auf einer einzigen Plattform mit ClickUp's tool for marketing_ ClickUp's Software für das Marketing hilft Ihnen, die gesamte Arbeit des Marketing-Teams an einem Ort zu halten. Ihre Marketing-Roadmaps müssen keine isolierten Dokumente mehr sein. Verbinden Sie sie mit Live-Aufgaben und halten Sie Ihr Team darüber auf dem Laufenden, wo es sich gerade befindet.

Machen Sie Zeitleisten für alle sichtbar, um Transparenz zu gewährleisten und das Team zu motivieren. Dies hilft Ihnen auch, überflüssige Workflows loszuwerden.

Das Tool hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Marketingkampagnen und -strategien.

kreativität anregen, Vorlagen erstellen oder Texte blitzschnell generieren mit dem besten Brainstorming-Partner der Welt ClickUp AI hilft Ihnen, vorformatierte Blog-Gliederungen zu erstellen und ganze Blogs zu schreiben. Geben Sie Ihre SEO-Anforderungen ein und lassen Sie sich in Sekundenschnelle Artikel generieren.

Wenn Sie aber selbst einen schreiben möchten und nur ein wenig Inspiration brauchen, ist ClickUp AI Ihr zuverlässiger Brainstorming-Begleiter.

Egal, ob es sich um eine Kampagnenidee oder um Vorschläge für Blogthemen handelt, auf dieses KI-Tool können Sie sich immer verlassen.

ClickUp ist ein vielseitiges produktivitätsplattform für SEO-Agenturen und Marketing Teams. Sie hilft bei SEO Projekt-Management indem es Ihnen hilft, Kampagnen und Keyword-Listen zu organisieren, gemeinsam Ideen für Keywords zu sammeln, Inhalte zu erstellen und Aufgaben zuzuweisen.

ClickUp AI hilft Ihnen, Marketingkampagnen zu konzipieren und zu starten. Es unterstützt Sie bei der Erstellung von Briefings für Inhalte, generiert Elemente aus Ihren Notizen zu Meetings und erstellt sogar Zusammenfassungen von langen Formularen für Sie.

Erstellen Sie SEO-Strategien für Ihre Website mit der ClickUp SEO Roadmap-Vorlage

Darüber hinaus bietet ClickUp seine eigenen SEO-Vorlagen an, so dass Sie Ihre Content-Marketing-Kampagne nicht von Grund auf neu beginnen müssen.

Instanz können Sie zum Beispiel die ClickUp SEO Roadmap Vorlage um einen organisierten Aktionsplan zur Verbesserung der Suchmaschinenpräsenz Ihrer Website zu erstellen.

Analysieren Sie damit Website-Metriken und erstellen Sie Fahrpläne für Ihre Marketingziele .

Es ist ein großartiges Tool, um Änderungen zu kommunizieren und alle zur Verantwortung zu ziehen.

Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer SEO-Informationen mit der ClickUp SEO Research and Management Template

Wenn Sie Ihren gesamten SEO-Aufwand verwalten wollen, geben Sie ClickUp SEO Forschung und Management Vorlage eine Chance. Legen Sie damit Fristen, Status und Zeitschätzungen fest und verfolgen Sie Ihre Rankings an einem Ort.

Diese Vorlage hilft auch bei der Keyword-Recherche, Wettbewerbsanalysen und der Verwaltung von Aufgaben. Sie können Zeit sparen, indem Sie Ihre SEO-Daten an einem Ort haben.

ClickUp beste Features

Arbeiten Sie gemeinsam an Marketingmaterialien wie E-Mails, Blogbeiträgen und Beiträgen in sozialen Medien mit ClickUp Dokumente Vereinfachen Sie die Kommunikation und erreichen Sie Ihre Marketingziele schnell mit Benachrichtigungen, Kommentaren und ClickUp Aufgaben Erstellen Sie Projekt-Workflows, neue Kampagnen und Brainstorming mit Ihrem Team mit ClickUp Whiteboards Verwenden ClickUp Chatten um Ihre Inhalte einfach zu diskutieren und zu kontrollieren, wer Zugang zu ihnen hat

Zugriff auf mehrereClickUp Marketing-Vorlagen für jeden erdenklichen Anwendungsfall

anzeigen, Hinzufügen oder Entfernen einer Aufgabe zu oder aus anderen Listen, um die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern

ClickUp Beschränkungen

Der mobilen Version fehlen einige Features, die in der Desktop Version verfügbar sind

Neue Benutzer können mit der Plattform überfordert sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihr SEO-Management mit der idealen Alternative, um der Öffentlichkeit zu antworten

Starke SEO tools sind unerlässlich, um Konkurrenten zu überwachen, Ihre Website zu optimieren und überzeugende Inhalte für Ihr Einzelziel zu erstellen, um die Rankings zu verbessern.

Wählen Sie bei der Suche nach Answer the Public-Alternativen diejenige aus, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht.

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Plattform mit KI sind, die Ihre SEO- und Marketing-Aufwendungen einfach verwalten kann, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Egal, ob Sie ein erfahrener Vermarkter oder neu in der Content-Marketing-Strategie sind, ClickUp hat alle Tools, die Sie für eine erfolgreiche Kampagne benötigen. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos!