Cal Newport's Deep Work Summary: Tipps für konzentrierten Erfolg in einer abgelenkten Welt

Es ist leicht, sich wie ein Opfer der modernen Welt zu fühlen, in der die Technologie in unsere Hände geschrumpft ist. Anstatt die Arbeit zu erledigen, verbringen wir unsere Zeit gedankenlos damit, durch dopaminfördernde Inhalte zu scrollen, oder schlimmer noch, zwischen E-Mails zu wechseln und langweiligen Aufgaben, die uns wenig bis gar keine Freude bereiten.

Ja, es wird immer schwieriger, die Konzentration ohne Ablenkung aufrechtzuerhalten. Aber wir können das nicht einfach hinnehmen und in einer Opfermentalität verharren, oder? Es muss einen Weg geben, unsere kognitiven Fähigkeiten weiter zu steigern und dauerhaften Erfolg in einer abgelenkten Umgebung zu finden.

Um diesen Kampf zu gewinnen, sollten Sie Ihr Arsenal mit Deep Work von Cal Newport aufrüsten - dem Buch, das eine Ethik der "tiefen Arbeit" vorschlägt und hochwertige Regeln und Tipps für einen Output auf Elite-Niveau bietet.

Lesen Sie unsere Zusammenfassung von Deep Work, um in wenigen Minuten zu erfahren, worum es in diesem Buch geht. Wir bieten Ihnen Schlüssel, Strategien und Zitate, die Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeit zu planen und das Beste aus Ihren Kernfähigkeiten zu machen! 🌞

Deep Work von Cal Newport: Buchzusammenfassung auf einen Blick

Über: Amazon Autor(en): Cal Newport

Anzahl der Seiten: 290+

Jahr veröffentlicht: 2016

Geschätzte Lesezeit: 5-10 Stunden

Der Informatikprofessor und Verfasser Cal Newport hat seine Arbeit darauf ausgerichtet, Menschen dabei zu helfen, sich durch digitale Ablenkungen zu navigieren und sich auf tiefgreifende Aufgaben zu konzentrieren. Er schlug die konzept der tiefen Arbeit der sich auf den freiwilligen Aufwand bezieht, kognitiv anspruchsvolle Aufgaben mit ungeteilter Aufmerksamkeit abzuschließen - das ist die einzige Prämisse des Buches.

Das traditionelle Konzept des Erfolgs ist mit Ideen über harte Arbeit und Ausdauer verwoben. Newport ist jedoch der Ansicht, dass unser beruflicher Aufwand in der modernen Welt eher verwässert wird, vor allem aufgrund von Rückschlägen wie:

Soziale Medien und inhaltliche Ablenkungen

Zeitraubende E-Mails und administrative Arbeiten, die uns die Zeit stehlen

Ständiger Wechsel zwischen Aufgaben, die unterschiedliche kognitive Setups erfordern

Wie bestimmen wir also den Erfolg - anhand der Zahl der Stunden, die wir zu erledigen hatten, oder anhand des Wertes, den wir für unser Geschäft geschaffen haben? Das ist der Punkt, an dem wir anfangen, über die tiefe und oberflächliche Arbeit nachzudenken, die wir zu erledigen haben.

Was ist die Hypothese der tiefen Arbeit?

Viele Menschen gehen davon aus, dass tiefe Arbeit bedeutet, dass man während der Arbeit das Telefon für ein oder zwei Stunden aus der Hand legt, aber Newport schlägt spezifische Kriterien vor, damit eine Tätigkeit als tief gelten kann:

Es muss sich um eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe handeln: Sie können tiefe Arbeit nur bei einer Aufgabe leisten, die Ihre kognitiven Fähigkeiten beansprucht. Sowohl im Privat- als auch im Berufsleben werden Sie feststellen, dass bestimmte Aufgaben tiefes Denken und strategisches Vorgehen erfordern. Ein Beispiel: UX-Designer, die innovative Seiten entwerfen, um das Erlebnis für den Benutzer zu verbessern, können als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe angesehen werdenkreativer und anspruchsvoller Job. Newport führt uns auch in die niedrige Arbeit ein, die im Gegensatz zur tiefen Arbeit logistische oder sich wiederholende Aufgaben umfasst wiedateneingabe oder Rechnungsstellung, die sich leicht wiederholen lassen Ihre Konzentration ist ununterbrochen: Sie sollten in klar definierten Zeitabschnitten arbeiten, um als tiefgründig zu gelten. Wenn Sie zwischendurch Ihre E-Mails checken oder zwischen Aufgaben wechseln, sind Sie abgelenkt

Newport erinnert uns daran, dass es bei tiefgründiger Arbeit nicht darum geht, eine höhere Moral zu haben. Anstatt die oberflächliche Arbeit oder die dystopischen digitalen Ablenkungen, die wir derzeit erleben, in den Schatten zu stellen, geht er optimistisch an die Sache heran und erkennt beide Arten von Arbeit als notwendig an. Es ist nur so, dass es die tiefgründige Arbeit ist, die in einer geschäftlichen Einstellung den Ausschlag gibt, d. h. die Aufgaben, die den Wert steigern und die Rentabilität erhöhen. 💵

Vier Regeln für konzentrierten Erfolg

Newport schreibt über vier Regeln, mit denen sich die Qualität der beruflichen Arbeit in jedem Feld verbessern lässt:

Tiefgründig arbeiten: Machen Sie einen bewussten Aufwand, um tiefgründig zu arbeiten. Sie müssen in Ihrem Tagesplan Zeit für gezielte Konzentration einplanen Akzeptieren Sie die Langeweile: Trainieren Sie Ihr Gehirn, mit der Langeweile zurechtzukommen, d. h. Ihre freie Zeit zu verbringen, ohne sich an Dopaminstößen aus dem Internet zu laben Verabschieden Sie sich von den sozialen Medien: Sie müssen die sozialen Medien nicht aufgeben, aber nutzen Sie sie in Maßen Legen Sie die Untiefen trocken: Strukturieren Sie Ihren Tag so, dass oberflächliche Arbeit, die Sie nicht weiterbringt, wegfällt

Insgesamt bietet das Buch eine gesunde Mischung aus Regeln für zielgerichtetes Arbeiten, die sich an Mitarbeiter in einem wettbewerbsorientierten Umfeld richten. Newport untermauert seine Theorien mit anständigen Forschungsergebnissen und einigen aufschlussreichen Geschichten, was das Buch zu einer ziemlich spannenden Lektüre macht. 💝

Schlüssel zum Erfolg von Deep Work von Cal Newport

Werfen wir einen kurzen Blick auf die sechs superwichtigen Erkenntnisse aus Deep Work.

1. Üben Sie sich in Langeweile und erwägen Sie eine digitale Entgiftung

Wir wissen, wie seltsam das klingt, aber es ist eine der goldenen Regeln von Newport. Ihm zufolge hat der Mensch eine begrenzte kognitive Bandbreite pro Tag. Je mehr wir unser Gehirn mit "lustigen" Aufgaben wie dem Posten auf sozialen Medien oder dem Spielen von Spielen überstimulieren, desto schlechter ist unsere kognitive Form, um tiefgreifende Arbeit zu leisten. Sich in Langeweile üben bedeutet, auf süchtig machende technische Geräte zu verzichten, um sich besser konzentrieren zu können. Das kann allerdings nicht von heute auf morgen geschehen. Anstatt eine eintägige Internetpause einzulegen, schlägt der Verfasser vor, sich fast stündlich vom Internet fernzuhalten. Widerstehen Sie nach Beendigung der Arbeit und bis Sie nach Hause kommen dem Drang, zum Telefon zu greifen. Auf diese Weise wird Ihr Gehirn mit der Zeit umprogrammiert.

Wenn alle Ablenkungen weg sind, wenden sich die Menschen ganz natürlich der Problemlösung zu und kümmern sich um ihre priorität-Liste . machen Sie sich darauf gefasst, gegen den starken Drang anzukämpfen, online zu gehen und das zu konsumieren, was Ihnen Spaß macht. Aber wenn Sie erst einmal damit fertig sind, können Sie Ihre zeitmanagement-Spiel .

2. Nachverfolgen, wann Sie intensiv arbeiten und wann nicht

Es ist leicht, die Nachverfolgung Ihres Engagements für die Arbeit zu verlieren, weil Ihr Tag Ihnen in die Quere kommt. Das bringt Sie nicht weiter, also quantifizieren Sie alles.

Am besten ist es, wenn Sie sich eine Vorstellung davon machen, wie das Verhältnis zwischen tiefgreifenden und oberflächlichen Aufgaben in der Woche aussieht, z. B. 60:40. Nachverfolgung und überprüfen Sie, wie viel Sie erreichen konnten und wo Sie nachbessern oder umdisponieren müssen. Wenn Sie zum Beispiel in einer 40-Stunden-Woche nur 3 Stunden intensive Arbeit leisten können, müssen Sie wahrscheinlich Ihren Arbeitsplan überdenken zeiteinteilung .

Pro-Tipp: ClickUp, eine kostenlose und allumfassende Lösung zur Verwaltung der Arbeit, bietet eine Reihe von vorlagen für Produktivität um Ihre umfangreichen und oberflächlichen Aufgaben mit Tags zu versehen und sie effektiv zu verfolgen und zu messen. Instanz können Sie zum Beispiel die sehr visuelle

ClickUp Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht

um genau zu sehen, wie viel Zeit Sie für Aufgaben aufwenden, und um Ihre Arbeitsproduktivität zu optimieren.

Messen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit der ClickUp Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht

3. Führen Sie ernsthafte Unterhaltungen über tiefgründige Arbeit

Dies ist im Grunde eine Extrapolation des vorherigen Punktes: Was ist, wenn Ihr Arbeitsplan keine langen Zeiträume für intensive Arbeit zulässt?

Newport schlägt vor, regelmäßige Unterhaltungen mit Ihrem Manager oder Vorgesetzten über den Status Ihres Tages zu führen und darüber, wie Sie mit Ihrem derzeitigen Zeitplan keinen neuen Wert für das Unternehmen schaffen können. Gemeinsam sollten Sie überlegen, welcher Teil Ihres Tages - ob E-Mails, Meetings oder administrative Arbeiten - gestrichen werden sollte.

4. Das Prinzip des geringsten Widerstands bekämpfen

Tiefe Arbeit ist in den meisten Branchen ein immer selteneres Konzept. Newport erklärt, warum viele Wissensarbeiter keine klaren Indikatoren für die Produktivität haben, an denen sie ihre Aufgaben ausrichten können. Das Ergebnis? Sie entscheiden sich für den einfachsten Weg, die Aufgabe auf sichtbare Weise zu erledigen, aber ob sie einen Wert schaffen, ist fraglich.

Newport zufolge ist das Prinzip des geringsten Widerstands der Grund, warum die meisten Mitarbeiter sich an bequeme Wege halten, um ihre Arbeit zu erledigen - ohne Rücksicht auf produktivität zu steigern oder Innovation.

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht in der selbst auferlegten Isolierung des Netzwerks. Newport weist darauf hin, dass überfüllte Workspaces die langfristige Produktivität im Austausch für schnelle Lösungen für einfache Probleme opfern.

In Großraumbüros haben wir schnellen Zugang zu unseren Kollegen, die uns konventionelle Tipps geben. Aber wenn man allein arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sich Gedanken macht und produktivere oder kreativere Lösungen findet.

5. Harte Arbeit ist nicht gleich Produktivität

Harte Arbeit allein reicht nicht aus, um zu gewinnen; man braucht das gewisse Extra, um als herausragendes Talent zu gelten. Deep Work zeigt das Beispiel aus dem wirklichen Leben von

Nate Silver

-ein super erfolgreicher Statistiker und Pokerspieler, der mit komplexer Technologie arbeitet, um knifflige Daten auf leicht verständliche Weise zu vermitteln. Er hebt sich in seiner Nische auf eine Weise ab, wie es kein Konkurrent tut, was ihn für die Branche immer wertvoller macht.

Newport möchte, dass wir zwei Kernfähigkeiten entwickeln, um in der modernen Weltwirtschaft zu überleben und zu gedeihen:

Schnelles Beherrschen schwieriger Dinge: Mit den Innovationen der Welt Schritt halten und Projekten eine eigene Note geben, um ein zuverlässiger Akteur auf seinem Feld zu werden Schneller qualitativ hochwertige Arbeit auf Spitzenniveau produzieren: Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten, um Ergebnisse in einem Tempo zu erzielen, das viele andere nicht erreichen können

Bei gleichzeitiger Anwendung dieser Kernfaktoren verfügen Fachleute über die Fähigkeiten, die sie brauchen, um ihre Konkurrenten zu übertreffen. Glücklicherweise können Sie sich diese Fähigkeiten aneignen, indem Sie genügend Zeit für intensive Arbeit aufwenden und den Appetit Ihres Gehirns auf komplizierte Aufgaben steigern.

6. Faul sein ist von Vorteil

Ein weiterer ironischer, aber logischer Punkt in diesem Buch ist, dass die Zeit, die man mit Faulenzen verbringt, cool ist. Unabhängig davon, ob Sie den ganzen Tag über eine Menge tiefgreifender, oberflächlicher oder logistischer Aufgaben zu erledigen haben, sollten Sie Ihre Arbeitszeiten limitieren und der Erholung Vorrang einräumen.

Laut Newport braucht der Körper eines Menschen Ruhe, um seine Fähigkeit zu tiefer Arbeit aufrechtzuerhalten. Unabhängig davon, welche ehrgeizigen Ziele Sie haben, nehmen Sie sich abends etwas Zeit für Freizeit und Entspannung. Nur so sind Sie in der Lage, am nächsten Tag wieder frisch zu sein und Ihre tiefe Arbeitsfähigkeit zu bewahren.

Beliebte Deep Work Zitate

Hier sind drei der denkwürdigsten Zitate aus Newports Deep Work.

Auszug #1

wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, über längere Zeiträume in die Tiefe zu gehen, wird es schwierig sein, Ihre Leistung in Bezug auf Qualität und Quantität auf ein Spitzenniveau zu bringen. Es sei denn, Ihr Talent und Ihre Fähigkeiten übertreffen die Ihrer Konkurrenten bei weitem, dann werden die "Deep Worker" Sie ausstechen._

Eine schnellere Produktion von qualitativ hochwertigem Output verschafft Ihnen in der heutigen Zeit einen besonderen Vorteil. Newport beschreibt hier den aktuellen Zustand vieler Arbeitsmärkte, aber er erledigt dies, während er gleichzeitig das Schicksal derjenigen beschreibt, die nicht konkurrenzfähig sind. Diejenigen, die tiefe Arbeit als unangenehm empfinden, können von den anderen überflügelt werden.

Es gibt keine Verknüpfung zum Erfolg mehr (_außer man ist das Kind eines Milliardärs) 😉

Auszug #2

zu erledigen ist nicht die einzige Fähigkeit, die in unserer Wirtschaft wertvoll ist, und es ist möglich, ohne diese Fähigkeit zu fördern, aber die Nischen, in denen dies ratsam ist, werden immer seltener. Solange Sie keine eindeutigen Beweise dafür haben, dass Ablenkung für Ihren speziellen Beruf wichtig ist, sind Sie am besten damit bedient, wenn Sie sich ernsthaft mit der Tiefe beschäftigen._

Newport, am Beispiel des brillanten Twitter-Mitbegründers

Jack Dorsey

stellt fest, dass tiefgründige Arbeit nicht die einzige Fähigkeit ist, die Arbeitnehmer heute brauchen. Einige Rollen erfordern, dass man sich auf mehrere Bereiche gleichzeitig konzentriert. Solche Positionen sind jedoch relativ selten.

Auszug #3

die meiste Zeit des Tages verbringen wir auf Autopilot - ohne groß darüber nachzudenken, was wir mit unserer Zeit zu erledigen haben. Das ist ein Problem. Es ist schwer zu verhindern, dass sich das Triviale in jeden Winkel Ihres Terminkalenders einschleicht, wenn Sie sich nicht ohne mit der Wimper zu zucken Ihr derzeitiges Gleichgewicht zwischen tiefgreifender und oberflächlicher Arbeit vor Augen führen und sich dann die Gewohnheit angewöhnen, innezuhalten, bevor Sie handeln, und sich zu fragen: "Was macht im Moment den meisten Sinn?"

Ein weiterer Realitätscheck von Deep Work ist die Art und Weise, wie die Mehrheit der Unternehmensmitarbeiter ihre Zeit verbringt. Sie sind einen Großteil des Tages nicht wirklich mit der Arbeit beschäftigt, und wenn sie es doch tun, ist es bereits 17.00 Uhr.

In einer Welt, in der Ablenkung billiger ist als alles andere, schlägt Newport vor, dass jeder seinen Zeitaufwand hinterfragt, um festzustellen, ob er sich mit etwas Sinnvollem oder Trivialem beschäftigt.

Mit ClickUp tiefgreifende Arbeit leisten und die Prinzipien und Erkenntnisse des Buches anwenden

Die in diesem Buch besprochenen Prinzipien können Ihr Geschäft erheblich beeinflussen, aber nur, wenn Sie regelmäßig und erfolgreich an der tiefen Arbeit teilnehmen. Eine Möglichkeit, konsequent zu bleiben, ist der Einsatz von software zur Aufgabenverwaltung wie ClickUp . 🤩

Die Plattform ist mit allen Tools und Funktionen zum Üben und Nachverfolgen von Sitzungen für tiefgreifende Arbeiten ausgestattet. Außerdem bietet sie eine Vielzahl von Features für die High-End-Planung, die Zentralisierung der Arbeit und zeitersparnis bei alltäglichen Aufgaben .

Mit der ClickUp Zeitleiste-Ansicht können Sie detaillierte Arbeitspläne einrichten, die Workloads von Teams visuell vergleichen und den Fortschritt verfolgen

Im Folgenden wollen wir einige praktische Funktionen von ClickUp näher betrachten:

1. Planen Sie tiefgreifende Arbeiten mit ClickUp Aufgaben

Intensive Arbeit beginnt mit einem aufgeräumten Workspace. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Ihren Workflow bis ins kleinste Detail organisieren und so die vollständige Freiheit und Eigentümerschaft über Ihre Aufgaben erhalten. Sie können verwenden aufgaben-Tags (für alle im Workspace sichtbar), um die Arbeit in tiefgreifende und oberflächliche Aufgaben zu kategorisieren. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie Workflows für Ihr Team organisieren, da Sie allen Ihren Teamkollegen eine ablenkungsfreie Arbeit ermöglichen können.

ClickUp Aufgaben ist so konzipiert, dass es die kognitiven kontextwechsel aufgrund von Wissenssilos. Sie können verknüpfte, instruktive kommentare und Anhänge zu jeder Aufgabe, um sicherzustellen, dass der/die Mitarbeiter alles hat/haben, was er/sie zum Abschließen der Aufgabe benötigt.

Die Optimierung Ihrer Arbeit ist ein Kinderspiel mit ClickUp Kalender . Nehmen wir an, Sie sind planen Aufgaben für die Woche -Sie können Aufgaben im Kalender erstellen und per Drag-and-Drop Verschiebungen vornehmen, um Ihren Zeitplan detailliert zu definieren.

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Ansicht des Kalenders, damit Teams synchronisiert bleiben

Darüber hinaus können Sie Ihre Aufgaben auf mehr als 15 Arten anzeigen ClickUp Ansichten , wie zum Beispiel:

ClickUp ist perfekt für gestaltung einer Datenbank mit Aufgaben für jede Branche und Größe des Teams. Einige der Besonderheiten, die die Arbeit und Produktivität erleichtern, sind:

Erstellen von Abhängigkeiten für miteinander verknüpfte Aufgaben

Einstellung vonaufgaben-Checklisten für mehrstufige Workflows

Bildschirm-Tutorials aufzeichnen um lange E-Mails und Meetings zu ersetzen

Verwendung vonBenutzerdefinierte Aufgaben-Status um den Status zugewiesener Aufgaben zu überprüfen

Erstellen benutzerdefinierter Status in ClickUp

Wenn Sie diese sorgfältig ausgearbeiteten Features nutzen, werden Sie eine erhebliche verbesserung der Leistung Ihres Teams und Produktivität. Ohne rückstände und Rückschläge die Sie bremsen, haben Sie genug Zeit, um Innovations- und Wachstumsinitiativen zu erkunden. Das ist die Überwindung des Prinzips des geringsten Widerstands. 😁

2. Genießen Sie mehr freie Zeit mit ClickUp Automatisierungen

In seinem Buch argumentiert Newport, dass Verwaltungsarbeit, wie das Aufholen und Beantworten von E-Mails, ein riesiges Hindernis darstellt, wenn man versucht, tiefe Arbeit zu praktizieren.

Mit no-code ClickUp Automatisierungen mit ClickUp Automations können Sie lästige und zeitraubende Administrator-Aufgaben wie das Ändern von Aufgabentypen und -status, das Zuweisen von Aufgaben oder das Verschieben von Aufgaben in andere Listen einsparen. Automatisieren Sie sie mit über 100 vorgefertigten Optionen oder erstellen Sie Ihre eigenen.

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen

ClickUp Wiederholende Aufgaben ist eine weitere Funktion, mit der Sie spezifische Einstellungen für sich wiederholende Aufgaben vornehmen können, abhängig von Faktoren wie Häufigkeit oder Status-Updates. Passen Sie an, ob Sie die genaue Aufgabe wiederholen möchten oder ob Sie beim nächsten Mal Änderungen wünschen!

3. Legen Sie ClickUp Aufgabenprioritäten fest, um Ihre Arbeit nach Prioritäten zu ordnen

Was erledigen Sie, wenn Sie eine Aufgabe mit Priorität kommunizieren müssen? Du schreibst eine große E-Mail oder Slack-Nachricht und suchst dann die richtigen Empfänger, um die Nachricht freizugeben. Oder Sie verwenden ClickUp Aufgabe Prioritäten .

Beschreiben Sie jede Aufgabe mit vier Bezeichnungen - Niedrig, Normal, Hoch und Dringend - und halten Sie alle Mitglieder des Teams darüber auf dem Laufenden, was sie zu erledigen haben und bis wann. Sie können sogar Ihre persönlichen Aufgaben für die Arbeit nach Prioritäten ordnen und ihren Zeitplan blockieren um sie sofort anzugehen.

Schnelles Einstellen der Priorität von Aufgaben innerhalb einer Aufgabe, um zu kommunizieren, was zuerst erledigt werden muss

Sie können jederzeit sehen, wie viel Zeit Sie oder Ihr Team mit intensiver Arbeit verbringen mit ClickUp's Projekt Zeiterfassung . Sie ist auf allen Geräten verfügbar und ermöglicht es Teamleitern, Notizen als Feedback für zukünftige Planungen zu hinterlassen.

4. Verfolgen Sie Ihre Ziele akribisch mit ClickUp Goals

Egal, ob Sie tief oder oberflächlich arbeiten, ClickUp Ziele macht keinen Unterschied. Erstellen Sie beliebige Ziele, an denen Sie und Ihr Team arbeiten können und verfolgen Sie den Fortschritt automatisch. Mit einer prozentualen Ansicht kann jeder Teamleiter die Nummer der abgehakten, wertorientierten Aktivitäten auswerten.

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Ziels in verschiedenen Ansichten auf ClickUp

Wenn Sie nach einer detaillierteren Visualisierung des Fortschritts suchen, ClickUp Dashboards sind Ihr bester Freund! Wählen Sie aus über 50 Karten, um ein ganzheitliches Dashboard zu erstellen, das die Metriken anzeigt, die Sie nachverfolgen möchten.

Und schließlich können Sie anpassbare Einstellungen vornehmen ClickUp-Erinnerungen von jedem Gerät aus, um Benachrichtigungen über anstehende Aufgaben und Meetings zu erhalten. Sie haben alles, was Sie brauchen, um beruflich erfolgreich zu sein. ✌️

Bleiben Sie organisiert und konzentriert auf Ihre Aufgaben mit ClickUp

Verfolgen Sie tiefgreifende Arbeit und fokussierten Erfolg mit ClickUp

Newports Theorie der tiefen Arbeit ist einer der besten Produktivitätsansätze der letzten Zeit. Um diese Methode in den Griff zu bekommen, braucht man jedoch Geduld, harte Arbeit und die richtigen tools.

Glücklicherweise können Sie mit der Zeiterfassung, den Features zur Produktivität und den mehr als 1.000 Vorlagen von ClickUp die Tiefenarbeit ganz einfach einführen gewohnheiten bei der Arbeit und überprüfen Sie gleichzeitig Ihre Fortschritte.

um loszulegen und tiefe Arbeit für Sie arbeiten zu lassen. 🔥