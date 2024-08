Evernote vs. Todoist. Todoist: Welches Tool ist im Jahr 2024 besser?

Wir wissen, dass Ihr Gehirn vor Ideen, Aufgaben und Geistesblitzen überquillt. Sie jonglieren mit Reiseplänen, Sparzielen, Projektfristen und vielem mehr! Sie haben ein wenig Hilfe verdient.

Sie haben sicher schon über Notizen und apps für die Aufgabenverwaltung die sich als nützlich erweisen, während Sie an mehreren Dingen in Ihrem Leben arbeiten.

Auf dem Markt gibt es großartige Anwendungen zur Erfassung von Notizen, aber die Auswahl der richtigen für Ihre Bedürfnisse kann Zeit und Aufwand erfordern. Jeder von uns ist einzigartig - das bedeutet, dass Sie die Anwendungen als Teil Ihrer täglichen Routine ausprobieren müssen, um zu sehen, wie gut sie sich in Ihren aktuellen Flow integrieren.

Beliebte Tools wie Evernote und Todoist bieten sich als einfache Wahl an. Aber wir verstehen, dass Sie eine fundierte Entscheidung treffen möchten.

Machen Sie sich also bereit für den Showdown in Sachen Notizen: Todoist vs. Evernote. Sie werden eine detaillierte Darstellung ihrer Features, Preise, Support und mehr entdecken.

Gegen Ende werden wir auch einen weiteren Konkurrenten vorstellen, der Sie überraschen könnte.

Was ist Evernote?

über Evernote Evernote ist eine vielseitige Anwendung für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Aufgaben. Es wurde für die Archivierung entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Notizen zu erstellen, die mit Fotos, Audioclips und gespeicherten Webinhalten angereichert sind.

Evernote hat eine beeindruckende Anzahl von 250 Millionen Benutzern, von denen 10 % zahlende Benutzer sind. Evernote ist bekannt für seine Vielseitigkeit bei der Erstellung von Notizen und ist eine All-in-One-Plattform, die bei der Organisation und Erfassung von Ideen hilft.

Diese notizen machen ist eine perfekte Lösung für alle, die mehrere Geräte verwenden. Mit ihr können Sie Notizen in virtuellen Notizbüchern organisieren, sie taggen, Anmerkungen hinzufügen und einfach suchen, bearbeiten oder exportieren.

Es ermöglicht Benutzern die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen in Echtzeit im privaten oder beruflichen Kontext.

Hier ist eine kurze Übersicht über die wichtigsten Features:

Alltägliche Notizen

über Evernote In Evernote können Sie Ideen in verschiedenen Formen festhalten. Sie können einfache Texte, Bilder, Audioaufnahmen oder sogar Web-Clips verwenden, um vielfältige und multimediale Notizen nach Ihrem Bedarf zu erstellen.

Sie können Notizen in Notizbüchern für verschiedene Bedürfnisse organisieren und die Formatierungsoptionen nutzen, um sie präsentabel aussehen zu lassen.

Außerdem werden alle Notizen auf allen Geräten synchronisiert, so dass Sie jederzeit darauf zugreifen können, auch offline.

Kollaboration

über Evernote Evernote ist sehr effektiv, wenn es um die Bildung von Teams geht. Mit Evernote können Sie mühelos arbeiten und Informationen für andere Mitglieder Ihres Teams freigeben. Das Feature der automatischen Synchronisierung verfolgt den Fortschritt und sorgt dafür, dass alle auf der gleichen Seite bleiben.

Evernote macht das Freigeben von Notizen einfach. Ob Meeting-Agenden, Design-Ideen, Reisepläne, Berichte oder Aufgabenlisten - Sie können sie mühelos freigeben.

Wenn eine Notiz in Evernote freigegeben wird, können die Empfänger direkt über den Abschnitt "Mit mir geteilt" in der App darauf zugreifen. So wird sichergestellt, dass die neueste Version in Echtzeit aktualisiert wird, sobald sie die App öffnen.

Plattformübergreifende Kompatibilität

über Evernote Sie können auf verschiedenen Plattformen arbeiten, darunter Windows, macOS, iOS, Android und Webbrowser. So können Sie auf Informationen und Notizen zugreifen, wann und wo immer Sie wollen, unabhängig von Ihrem Gerät.

Sie können Evernote auch für das Projektmanagement nutzen, da es sich in Ihre bestehenden Tools integriert und so die Produktivität mühelos erhöht. Verknüpfen Sie Evernote direkt mit Google Kalender, Slack und Microsoft Teams, um ein noch besseres Erlebnis zu erhalten.

Personalisierte Organisation

über Evernote Mit Evernote können Sie Notizbücher erstellen, um Ihre Inhalte mit Hilfe des Features "Tags" zu kategorisieren. So können Sie bei Bedarf schnell auf Informationen zugreifen und Ihre Notizen effizienter gestalten.

Tags in Evernote sind wie Schlüsselwörter für Ihre Notizen und erleichtern deren Auffinden. Verwenden Sie Tags, wenn eine Notiz in mehr als eine Kategorie passt oder wenn Sie Ergebnisse in einem bestimmten Notizbuch nach einem Schlüsselwort filtern möchten. Das ist praktisch, um Notizen mit Kategorien, Erinnerungen oder Speicherorten zu verknüpfen.

Evernote-Profis

Intuitives KI-gestütztes Such-Feature, das Ihnen hilft, schnell und zuverlässig die richtigen Informationen aus Ihren Notizen zu finden

Es bietet mehrereanpassbare Vorlagen und lässt Sie sogar Ihre eigene Vorlage von Grund auf neu erstellen

Evernote Nachteile

Die Leistung wird durch gelegentliche Verzögerungen beeinträchtigt

Was ist Todoist?

über Todoist Todoist ist ein anwendung zur Verwaltung von Aufgaben wurde für Benutzer entwickelt, die ihre täglichen Aktivitäten organisieren und planen möchten. Im Gegensatz zu herkömmlichen To-Do-Listen-Tools bietet es einen Cloud-basierten Service, der den Zugriff und die Verwaltung von Aufgaben über mehrere Geräte hinweg erleichtert.

Die Anwendung hat eine minimalistische Designstruktur mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Sie können Fälligkeitsdaten einstellen und Prioritäten zuweisen, um Ihren Workload besser zu verwalten.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Features an:

Erstellung von Aufgaben

über Todoist Todoist kann Ihnen helfen, Ihre Aufgaben schnell zu notieren. Geben Sie irgendetwas in das Aufgabenfeld von Todoist ein und erleben Sie die einzigartige Erkennung natürlicher Sprache - sie füllt sofort Ihre Liste mit Aufgaben.

Todoist kategorisiert Ihre Aufgaben automatisch in die Ansichten "Heute", "Demnächst" und benutzerdefinierte Filter, die Ihnen helfen, Ihre wichtige Arbeit zu priorisieren.

Sie können zahlreiche Aufgaben effizient bearbeiten, indem Sie mehrere auf einmal auswählen. Dies ermöglicht eine schnelle Neuplanung, Einstellung von Prioritäten, Verschiebung oder Stapelverarbeitung, so dass Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können.

Außerdem können Sie Aufgaben über Ihren Computer, Ihr Telefon oder ein anderes Gerät erstellen.

Software-Integrationen

über Todoist Todoist unterstützt viele Software-Integrationen, um die App mit anderen Tools zu verbinden. Diese Integrationen helfen dabei, Workflows zu rationalisieren.

Es ermöglicht Ihnen eine effektivere Zusammenarbeit, indem Sie Nachrichten von Ihren bevorzugten team communication tools in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Einige Beispiele für die Integration sind PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier und Zendesk. Sie können Todoist sogar mit zusätzlichen In-App-Features benutzerdefinieren.

Abhängigkeiten

über Todoist Abhängigkeiten sind ein weiteres hilfreiches Feature des Projektmanagements, das Todoist bietet, wenn Sie eine Integration wie Ganttify verwenden. Damit können Sie mehrere Projekte in einem einzigen Gantt-Diagramm ansehen, Abhängigkeiten von Aufgaben festlegen und Start- und Enddaten für jede Aufgabe definieren.

Wenn sich eine Aufgabe verzögert, können Sie das Datum im Gantt Diagramm anpassen, und alle abhängigen Aufgaben werden entsprechend aktualisiert. Durch die Einstellung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben können Sie Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abschließen und sicherstellen, dass unvollständige Aufgaben Sie nicht blockieren.

Ihre Gantt Diagramme und Todoist Projekte bleiben dank der Zwei-Wege-Synchronisation immer auf dem neuesten Stand. Sie können eine schreibgeschützte Zeitleiste sofort für Clients oder Kollegen freigeben, um den Status und Fortschritt eines Projekts zu kommunizieren.

Die Verwendung eines Gantt Diagramms mit Todoist bietet eine wertvolle Möglichkeit, mehrere Projekte zu konsolidieren und einen umfassenden Überblick zu erhalten.

Budgetierung

über Todoist Todoist hat in Zusammenarbeit mit der bekannten App YNAB (You Need a Budget) eine detaillierte Vorlage entwickelt.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Finanzen zu organisieren, Schulden zu reduzieren, Sparziele zu erreichen und eine nachhaltige Haushaltsführung zu kultivieren.

Sie können auch Budgets für Aufgaben oder Projekte einstellen und die Ausgaben regelmäßig mit den Budgets vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Todoist Vorteile

Intuitive, natürliche Sprache zum Erstellen, Planen und Priorisieren von Aufgaben

Der kostenlose Plan verfügt über ausreichende Features für das Projektmanagement

Todoist Nachteile

Es wird eine stabile Verbindung zum Internet benötigt

Was sind die Unterschiede zwischen Evernote und Todoist?

Evernote wird hauptsächlich für Notizen verwendet, während Todoist eine plattformübergreifende App für Aufgabenlisten ist. Letztendlich erledigen sie aber ähnliche Dinge, was bei der Auswahl verwirrend sein kann. Deshalb haben wir die Unterschiede für Sie aufgeschlüsselt:

1. Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie ein Projektmanagement tool verwenden, ist das Letzte, was Sie wollen, eine klobige Benutzeroberfläche. Erledigen wir einen kurzen Vergleich zwischen diesen beiden Apps.

Evernote

Evernote ist sehr einfach zu verstehen. Sie können auf "Notiz hinzufügen" klicken und mit der Eingabe beginnen oder ein Foto, einen Audio-Clip oder ein Video hinzufügen. Unten finden Sie eine Leiste, mit der Sie eine Checkliste erstellen können, und fertige Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Der Prozess ist sehr einfach und unkompliziert.

Vor kurzem wurde das Dashboard neu gestaltet. Das Dashboard sieht jetzt unübersichtlich aus, da alle Ihre Notizen an einem Ort sind. Aber die App hält Ihre Notizen durch Synchronisierung mit mehreren Geräten und anderen Apps in Verbindung.

Todoist

Todoist möchte, dass Sie von der ersten Minute an brillieren. Sie haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung integriert, die Sie durch alles führt, was Sie wissen müssen.

Sie bietet aufschlussreiche Informationen über die Erstellung von Projekten, Zeitplänen, Unteraufgaben und wiederholenden Aufgaben. Außerdem bietet es eine große Auswahl an Vorlagen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Ähnlich wie Evernote lässt es sich nahtlos in andere Apps integrieren. Wenn Sie ein Premium-Benutzer sind, werden Sie rechtzeitig per E-Mail und Telefon benachrichtigt.

Bonuspunkt: Wenn Sie bestimmte Aufgaben oder Projekte abschließen, belohnt Todoist Sie mit seinem integrierten Belohnungssystem Karma! Die Eigentümer der App haben erkannt, dass das menschliche Gehirn dazu neigt, seine Aufgaben abzuschließen, wenn es belohnt wird. Diese Karma-Punkte helfen Ihnen, Ihre Produktivität besser nachzuverfolgen.

2. Zugänglichkeit

Ein Tool für die Produktivität sollte immer und überall zur Hand sein! Mal sehen, was diese Tools in diesem Bereich zu erledigen haben.

Evernote

Evernote ist leicht zugänglich, und Sie können mit jedem Gerät - Web, Android oder iOS - auf Ihre Notizen zugreifen. Aber es ist limitiert, da Sie nur zwei Geräte verwenden können, wenn Sie den Basis Plan nutzen.

Todoist

Todoist konzentriert sich auf die mobile App und macht sie für iOS- und Android-Geräte zugänglich. Es integriert Erinnerungen mit Ihrem Telefon, und Sie werden bei Bedarf benachrichtigt.

3. Preisgestaltung

Unabhängig von den Features, die Sie wünschen, müssen Sie Ihr Budget einhalten. Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des richtigen Tools ist, dass Sie die gewünschten Features innerhalb Ihres Budgets erhalten.

Evernote

Evernote bietet einen kostenlosen Plan, mit dem Sie so viele Notizen wie möglich machen können. Allerdings können Sie keine Aufgaben verwenden, und die Nutzung ist auf zwei Geräte limitiert.

Die professionellen Kosten sind im Vergleich zu Todoist etwas höher, liegen aber im erschwinglichen Bereich.

Free

Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Todoist

Sie können Todoist nutzen, ohne einen Cent auszugeben.

Anfänger: Free

Free Pro: $4/Monat

$4/Monat Business: $6/Monat pro Mitglied

Für Lehrkräfte und Studenten gibt es einen satten Rabatt von 70%.

Evernote Vs. Todoist: Haben wir einen Champion?

Todoist und Evernote sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Apps: Die erste hilft Ihnen, bei Ihren Aufgaben zu bleiben, während die zweite Ihnen hilft, sich zu erinnern. Beide sind hochqualifizierte Apps, die in kostenlosen Versionen erhältlich und für den täglichen Gebrauch gut ausgestattet sind.

Zu erledigen ist Todoist jedoch bemerkenswert gut, denn es ist benutzerfreundlicher, zugänglicher und preisgünstiger.

Evernote Vs. Todoist auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, um zu verstehen, was die Benutzer über die Verwendung dieser Apps zur Produktivität denken. Viele dieser Benutzer haben klargestellt, dass sie Todoist bevorzugen.

"_Todoist hat Dutzende von Features, ist robust, einfach zu bedienen, kann geschäftige Tage leicht umplanen, einfach Prioritäten setzen, verwendet einfache Sprache, versteht Projekte, Unteraufgaben, anpassbare Benachrichtigungen... Bei Evernote geht es darum, einzelne Aufgaben zu erledigen, nicht darum, den Plan zu planen und auszuführen."

"_Ich benutze Todoist und Todoist ist viel ausgefeilter und leistungsfähiger. Ich habe erweiterte Filter, so dass nur bestimmte Aufgaben mit bestimmten Beschreibungen angezeigt werden. EN ist im Vergleich dazu sehr einfach."

Wir haben aber auch einige Benutzer gefunden, die mit Evernote zufrieden sind:

"Das Beste an Evernote ist, dass die tools nach Belieben verändert und genutzt werden können. Es bietet auch ein dynamisches Formular für den Workflow, das den Benutzern hilft, ihren Workflow zu ändern, wenn sie etwas Nützlicheres und Produktiveres finden, anstatt sie an bestimmte Workflows zu binden..."

Die beste Evernote Vs. Todoist Alternative: ClickUp

Evernote und Todoist sind großartig, um Notizen zu machen und Aufgaben zu verwalten. Aber Sie haben gerade gesehen, dass jedes Tool trotz gewisser Ähnlichkeiten sehr spezifische und limitierte Bedürfnisse erfüllt.

Im Folgenden stellen wir Ihnen ein Tool vor, das viel mehr kann als nur Notizen machen und Aufgaben verwalten.

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, mit der Sie Projekte verwalten, Notizen erfassen und Fortschritte verfolgen können. Es eignet sich hervorragend für Studenten, Eigentümer von kleinen Geschäften und Mitarbeiter von großen Unternehmen.

Während sowohl Evernote als auch Todoist auf Einfachheit setzen, zeichnet sich ClickUp durch viele Features und benutzerdefinierte Optionen aus. Das macht es zu einem guten Evernote und Todoist-Alternative .

Es ist eines der leistungsstärksten Tools für Projektmanagement, auch wenn sein umfangreiches Feature-Set und seine dichte Oberfläche einige Benutzer überfordern könnte.

Schauen wir uns an, wie ClickUp Ihnen bei Ihrer Arbeit hilft:

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen ClickUp Dokumente ermöglicht Ihnen

jedes Dokument mit Ihrem Team zu bearbeiten mit mehreren Personen, die ein Dokument gleichzeitig bearbeiten.

Weisen Sie Teammitgliedern Aktionen zu, indem Sie einfach einen Kommentar eingeben. Ändern Sie den Text im Dokument in Aktionen und weisen Sie diese den einzelnen Personen zu.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an Dokumenten, fügen Sie Kommentare hinzu und weisen Sie anderen Mitgliedern direkt in Ihrem ClickUp Doc Aufgaben zu

Geben Sie Ihr Dokument mühelos über eine URL frei und verwalten Sie einfach die Berechtigungen zur Bearbeitung für das Team oder Gäste.

Für eine effiziente Delegation und Aufgabenverwaltung verknüpfen Sie Ihre Dokumente einfach mit Aufgaben. Verbessern Sie Workflows durch Hinzufügen von Widgets - alles mühelos im Editor für Dokumente.

Erstellen und Verwalten von Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben um Aufgaben nach Status, Priorität oder Abteilung zu visualisieren und zu organisieren.

Sie können Aufgaben mehreren Personen zuweisen, Kommentare hinzufügen und Kommentare in Aufgaben umwandeln. Und wenn Sie etwas Komplexes erklären müssen, können Sie eine Bildschirmaufnahme anhängen - alles an einem Ort.

Erstellen, Verwalten und Visualisieren von Aufgaben mit ClickUp Aufgaben

Verschaffen Sie sich über mehrere Ansichten eine klare Sichtbarkeit auf Ihre Projekte, und wenn es zusammenhängende Aufgaben gibt, machen Sie auch diese sichtbar, damit Sie nicht nach Verbindungen suchen müssen.

Vereinfachen Sie Ihren Workflow

ClickUp bietet auch viele Vorlagen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen benutzerdefinieren können. ClickUp's Vorlage für die Aufgabenverwaltung ist ein Tool, das Ihnen hilft, Aufgaben für jedes Team zu verwalten. Zu erledigen ist nur das Ausfüllen der Details.

Es bietet eine klare Sichtbarkeit des Projekts und enthält vordefinierte benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe. Außerdem organisiert es Ihre Aufgaben mit drei Listen: Handlungselemente, Ideen und ein Backlog. So können Sie Ihren Bildschirm entrümpeln und sich auf Aufgaben in derselben Kategorie konzentrieren.

Visualisieren und organisieren Sie Aufgaben effektiv mit der ClickUp Vorlage für Aufgabenmanagement

Mit diesem Tool können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und den Überblick über Ihre Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter und deren Fortschritt behalten.

Erstellen Sie Ihren Knowledge Hub

Egal, ob Ihr Dokument einfach oder kompliziert ist, ClickUp Docs hilft Ihnen dabei.

Mit automatischen Backlinks, die jedes Mal generiert werden, wenn ein verwandter Inhalt erwähnt wird, können Sie alle Verbindungen und verwandten Inhalte in der Seitenleiste im Bereich für Beziehungen und Backlinks leicht erkunden.

Nachdem Sie Ihre Notizen erstellt haben, können Sie sich an einer organisierten Struktur miteinander verbundener Ideen erfreuen, die sicherstellt, dass jede Notiz mit bestimmten Themen verbunden ist.

Erstellen Sie Zusammenfassungen, Aufgaben und Brainstorming mit ClickUp AI

Verwenden Sie außerdem ClickUp AI , einer der beste KI Schreib-Tools um Ihnen zu helfen, besser zu schreiben, indem es nützliche Inhalte generiert, Ihr persönlicher Editor ist und Ihre Inhalte perfekt formatiert. Außerdem generiert es Zusammenfassungen und erstellt kontextabhängige Aufgaben.

Verlassen Sie sich auf ClickUp AI als Ihren Brainstorming-Begleiter, wenn Ihre Kreativität einmal nachlässt.

ClickUp ist ein Tool mit weitaus mehr Features als Todoist oder Evernote, da es neben der Verwaltung von Aufgaben und Notizen weitere Anwendungsfälle unterstützt, besser anpassbar ist und erweiterte Funktionen bietet workflow-Automatisierung fähigkeiten

Mehr zu lieben in ClickUp

Es gibt noch viel mehr, was Sie mit ClickUp zu erledigen haben:

Integration: Einfache Integration mit anderen Anwendungen von Drittanbietern und Verknüpfung von Notizen oder Dokumenten mit Aufgaben

Einfache Integration mit anderen Anwendungen von Drittanbietern und Verknüpfung von Notizen oder Dokumenten mit Aufgaben Benachrichtigungen: Erwähnen Sie Personen im Kommentarbereich und senden Sie ihnen Benachrichtigungen über Aktualisierungen und andere wichtige Informationen

Erwähnen Sie Personen im Kommentarbereich und senden Sie ihnen Benachrichtigungen über Aktualisierungen und andere wichtige Informationen Anpassung: Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie Spaces und Ordner erstellen, in denen Sie Notizen und Dokumente auf der Grundlage von Projekten und Teams organisieren können

Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie Spaces und Ordner erstellen, in denen Sie Notizen und Dokumente auf der Grundlage von Projekten und Teams organisieren können Anhänge: Fügen Sie Ihren Notizen ganz einfach Dateien oder beliebige Multimedia-Inhalte hinzu

Fügen Sie Ihren Notizen ganz einfach Dateien oder beliebige Multimedia-Inhalte hinzu Mobiler Zugriff: AccessClickUp auf mobilen Apps undihr Dokument bearbeiten unterwegs

ClickUp Preise