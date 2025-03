Wir haben die 10 besten MatterMost-Alternativen im Jahr 2025 getestet

Im Jahr 2016 wurde bekannt, dass Uber von Slack - der am schnellsten wachsenden Messaging-Plattform für Geschäfte - zu Mattermost, dem Underdog in diesem Space, gewechselt hatte.

Der Grund? Slack verfügte nicht über ein geeignetes Sicherheits-Framework für technische Teams mit komplexen betrieblichen Anforderungen. Also beschloss Uber, in Zusammenarbeit mit Mattermost sein eigenes internes Kommunikationstool zu entwickeln. 🤯

Es gab nicht viele enterprise-grade Kommunikations- und Kollaborationstools und der Ridesharing-Riese wollte ein "sichereres" Tool für die Zusammenarbeit seiner technischen Teams.

So eroberte Mattermost seinen Teil des Rampenlichts und wurde zu einer beliebten Kommunikationsplattform für große Geschäfte.

Doch in den folgenden fünf Jahren fügten Tools wie Slack und Microsoft Teams robuste Sicherheits- und Datenschutz-Features hinzu. Das Blatt wendete sich, und Uber kehrte mit all seinen 38.000 Mitarbeitern zu Slack zurück. ( quelle )

MatterMost ist zwar immer noch ein beliebtes Tool für sicherheitsbewusste Teams, aber viele andere haben ihm seinen Anteil am Kuchen weggefressen. 🍕

In diesem Blog stellen wir die besten Alternativen zu MatterMost vor, wobei wir uns auf die umfangreichen Kommunikationsfeatures und die Sicherheitsmaßnahmen für Unternehmen konzentrieren. Dies hilft Ihnen bei der Auswahl einer robusten collaboration tool das Ihr Team verdient.

Worauf sollten Sie bei einer sicheren Collaboration-Software achten?

Auswählen einer online collaboration tool für Ihr Team sollte keine harte Nuss sein. Ehrlich gesagt gibt es drei Dinge zu beachten: Kommunikations-Features, Einhaltung von Datenschutz und Sicherheit sowie Unterstützung bei der Integration.

Sie sollten auch diese zusätzlichen Faktoren berücksichtigen:

Mehrere Kommunikationsoptionen: Prüfen Sie, ob die App sowohl asynchrone als auch echtzeit-Zusammenarbeit im Team mit Features wie Threads, Audio- und Videoanrufen, Whiteboards und mehr

Prüfen Sie, ob die App sowohl asynchrone als auch echtzeit-Zusammenarbeit im Team mit Features wie Threads, Audio- und Videoanrufen, Whiteboards und mehr Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Die App muss Ihre Daten schützen und sicherstellen, dass alle sensiblen und vertraulichen Informationen privat und sicher bleiben

Die App muss Ihre Daten schützen und sicherstellen, dass alle sensiblen und vertraulichen Informationen privat und sicher bleiben Zugriffsebenen : Geben Sie Administratoren die Möglichkeit, Berechtigungen für Benutzer zu verwalten und das Risiko von unbefugtem Zugriff und Informationsmissbrauch zu verringern

: Geben Sie Administratoren die Möglichkeit, Berechtigungen für Benutzer zu verwalten und das Risiko von unbefugtem Zugriff und Informationsmissbrauch zu verringern Multifaktorielle Authentifizierung : Erhöhen Sie die Sicherheit durch eine zusätzliche Ebene der Überprüfung von Benutzern und verhindern Sie unbefugte Zugriffsversuche, selbst wenn die Anmeldedaten kompromittiert wurden

: Erhöhen Sie die Sicherheit durch eine zusätzliche Ebene der Überprüfung von Benutzern und verhindern Sie unbefugte Zugriffsversuche, selbst wenn die Anmeldedaten kompromittiert wurden Integrationsmöglichkeiten: Erleichtern Sie die effektive Kommunikation und steigern Sie die Effizienz von Workflows mit Integrationen für das Freigeben von Dateien, die Aufgabenverwaltung und tools für die Zusammenarbeit bei Projekten Da Sie nun wissen, auf welche Features Sie bei der Auswahl eines team collaboration tool das ebenso sicher und vielseitig ist, schauen wir uns die besten Alternativen zu MatterMost an.

Die 10 besten Alternativen zu MatterMost im Jahr 2024

Hier ist eine Liste unserer Top 10 Team apps für die Zusammenarbeit die genauso sicher und benutzerfreundlich sind wie MatterMost, aber mit zusätzlichen Features und Funktionen.

1. ClickUp - Das Beste für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit

Vermeiden Sie das Springen zwischen Apps - Fügen Sie Mitglieder Ihres Teams zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat enger in einem Space zusammen

ClickUp ist ein All-in-One plattform für die Zusammenarbeit am Workspace die robuste Lösungen für Teamkommunikation, Projektmanagement und Dokumentenmanagement bietet - alles an einem Ort!

Als ganzheitliches Team-Kommunikationstool bietet ClickUp Echtzeit- und asynchrone Zusammenarbeit optionen mit Features, die vom ClickUp Chat-Ansicht und integrierte E-Mail-Integration zur Videoaufzeichnung mit Clip in ClickUp , ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps .

Fügen Sie Kommentare hinzu, senden Sie E-Mails, und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace Darüber hinaus können Ihre Teams auch über Kommentare und Chats an freigegebenen Projekten und Dokumenten zusammenarbeiten. Es ermöglicht Benutzern dokumente gemeinsam mit Teamkollegen bearbeiten und sie sogar aus der App heraus per E-Mail versenden.

Und das alles obendrein, ClickUp AI macht das Verfassen von Mitteilungen, die Bearbeitung von Dokumenten und die Zusammenfassung von Meetings zum Kinderspiel. Und das Beste daran? Sie können all dies von einem einzigen Workspace in ClickUp aus erledigen, ohne mit mehreren Programmen jonglieren zu müssen apps oder Kommunikationstools zu jonglieren .

Machen Sie die Kommunikation im funktionsübergreifenden Projektmanagement einfach mit der ClickUp Vorlage für funktionsübergreifende Projekte

Wenn Sie ein Tool suchen, das Ihnen die Verwaltung und Überwachung funktionsübergreifender Projekte erleichtert, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp's funktionsübergreifende Vorlage für Projekte .

Mit ihr können Sie Projekte zur besseren Sichtbarkeit in Abteilungen einteilen. Zur Nachverfolgung des Fortschritts können Sie Aufgaben in fünf Status unterteilen: Zu erledigen, Festgehalten, In Bearbeitung, Abgeschlossen und Blockiert. Aktualisieren Sie die Status, wenn Sie mit den Aufgaben fortschreiten, damit alle Beteiligten auf der gleichen Seite über den Status des Projekts informiert sind.

Die Vorlage enthält ein Gantt-Diagramm und eine Burndown-Ansicht, damit Sie den Fortschritt visuell überwachen können. Insgesamt vereinfacht diese Vorlage die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in jeder Organisation.

ClickUp beste Features

Brainstorming in Echtzeit : Nutzen Sie Whiteboards und Mindmaps, um Ideen und Konzepte zu visualisieren und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten

: Nutzen Sie Whiteboards und Mindmaps, um Ideen und Konzepte zu visualisieren und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten Kontextbezogenes Feedback geben : Hinterlassen Sie Kommentare zu Dokumenten und Aufgaben, um Anregungen zu geben und sicherzustellen, dass alle Rückmeldungen relevant sind

: Hinterlassen Sie Kommentare zu Dokumenten und Aufgaben, um Anregungen zu geben und sicherzustellen, dass alle Rückmeldungen relevant sind Erleichtern Sie die asynchrone Zusammenarbeit : Erstellen Sie Gruppen-Chats mit wichtigen Interessengruppen, geben Sie Videoclips frei und vieles mehr für eine einfache Kommunikation über Zeitzonen hinweg

: Erstellen Sie Gruppen-Chats mit wichtigen Interessengruppen, geben Sie Videoclips frei und vieles mehr für eine einfache Kommunikation über Zeitzonen hinweg Kollaborieren Sie intelligenter mit KI : Entwerfen Sie E-Mails, fassen Sie Kommentar-Threads zusammen, und rufen Sie Informationen schnell mit ClickUp AI ab

: Entwerfen Sie E-Mails, fassen Sie Kommentar-Threads zusammen, und rufen Sie Informationen schnell mit ClickUp AI ab Integrieren Sie mit dem Rest Ihres Tech-Stacks: Verbinden Sie ClickUp mit anderen Marketing- oder Entwicklungstools, um sicherzustellen, dass alle Informationen aktualisiert und synchronisiert werden

ClickUp Limits

Noch kein integriertes Freigeben von Bildschirmen oder Videoanrufen

Gruppenkanäle sind im Moment nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Slack - Das Beste für die Kommunikation im Team

über Slack Slack ist eine weit verbreitete Cloud-basierte Plattform für die Zusammenarbeit, die die Kommunikation im Team erleichtern soll. Sie wurde 2013 eingeführt und 2020\ von Salesforce übernommen. Die Plattform ist bekannt für ihre Echtzeit-Messaging-Features (DMs, Thread-Unterhaltungen, Video-Anrufe) und umfangreiche Integrationen.

Slack vereinfacht die Kommunikation durch individuelle Kanäle für Ihre Teams und Projekte mit mehreren Mitgliedern. Diese und andere Features wie Direct Messaging, Tippanzeigen und Audio-/Videoanrufe fördern die Interaktion in Echtzeit.

Slack lässt sich auch in verschiedene Tools von Drittanbietern integrieren, so dass Benutzer Benachrichtigungen benutzerdefinieren und einen kohärenteren Workflow erstellen können.

Slack beste Features

Kommunizieren Sie mit mehreren Personen in speziellen Spaces für Teams und Projekte mit Channels

Fördern Sie die Echtzeitkommunikation mit Features wie DMs, Tippanzeigen und Audio-/Videoanrufen

Erstellen Sie einen optimierten Workflow durch integration von Slack mit anderen Tools von Drittanbietern Benutzerdefinierte Benachrichtigungen auf der Grundlage von Erwähnungen, Schlüsselwörtern und Kanalaktivität zur Reduzierung von Unterbrechungen

Ermöglicht Integrationen mit mehreren Apps wie Dropbox und Zapier

Slack Limitierungen

Für kleine Teams kann es sich als teuer erweisen

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist auf Slack noch nicht verfügbar

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $8,75/Monat pro Benutzer

: $8,75/Monat pro Benutzer Business +: $15/Monat pro Benutzer

+: $15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (32.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (32.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (23.000+ Bewertungen)

3. Element - Am besten geeignet für die dezentrale Kommunikation im Team

über Element Element, früher bekannt als Riot.im, ist eine Matrix-basierte, sichere und Open-Source-Kommunikationsplattform. Sie wurde von der Matrix.org Foundation entwickelt und entspricht der allgemeinen Mission von Matrix, einen offenen Standard für "sichere, interoperable und dezentralisierte Nachrichtenübermittlung" zu schaffen

Die Plattform unterstützt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und bietet eine Vielzahl von Features für Echtzeit-Messaging, Dateifreigabe und Zusammenarbeit. Benutzer erhalten sicheren Datenschutz durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowohl für die Cloud- als auch für die On-Premise-Bereitstellung.

Die Plattform eignet sich hervorragend für zusammenarbeit in Echtzeit . Es bietet auch unbegrenzte Sprach- und Videoanrufe, und Sie können Ihre Arbeitsabläufe mit verschiedenen Brücken, Bots und Widgets verbessern.

Die mobile App ist jedoch schwerfällig und klobig, und das Tool hat weniger Integrationsoptionen als ClickUp, Slack und andere auf dieser Liste.

Element beste Features

Sicherstellen sichere Client-Zusammenarbeit und Datenschutz mit End-to-End-Verschlüsselung

Support für Cloud Computing und On-Premise-Bereitstellung

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit unbegrenzten Sprach- und Videoanrufen

Verwendung von Bridges, Bots und Widgets zur Verbesserung der Effizienz Ihres Workflows

Element-Beschränkungen

Einige Benutzer finden das Thread Feature klobig und schwierig zu bedienen

Die mobile App kann viel Speicherplatz beanspruchen, wenn Sie viele Dateien freigeben

Weniger Integrationsmöglichkeiten

Preise für Elemente

Starter: Free bis zu 200 Benutzer

Free bis zu 200 Benutzer Business: $5 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$5 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $10 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$10 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Souverän: Benutzerdefinierte Preise

Element Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

4. Pidgin - Am besten für Open-Source Team Messaging

über Pidgin Pidgin (ursprünglich Gaim), eines der ältesten Open-Source-Kommunikationstools, ist eine grundlegende kostenlose und werbefreie Plattform für Instant Messaging (IM) und Zusammenarbeit. Sein Code ist unter der GNU General Public License lizenziert, was bedeutet, dass Organisationen die Plattform nach ihren Bedürfnissen verändern können.

Es gibt jedoch einen Vorbehalt: Da die Nutzung kostenlos ist, müssen Sie Ihre Änderungen auf der Plattform veröffentlichen, damit die gesamte Gemeinschaft davon profitieren kann.

Sie können das Tool zwar gut an Ihre Bedürfnisse anpassen, es ist jedoch nicht die am besten geeignete Plattform für große Teams mit komplexen Anforderungen.

Pidgin beste Features

Sie besitzen alle Ihre Daten, da Pidgin selbst gehostet wird und Open-Source ist

Passen Sie das Tool an Ihre erste Sprache an, da es mehr als 80 Sprachen unterstützt

Arbeitet mit gängigen Protokollen wie AIM, ICQ, MSN Messenger und Yahoo

Fügen Sie mehrere Konten in einer App hinzu

Bewahren Sie alle Ihre Chats übersichtlich in Registerkarten auf, so dass Sie zwischen den Unterhaltungen umschalten können

Pidgin Beschränkungen

Sie müssen Ihr Tool selbst erstellen, da standardmäßig nur der zugrunde liegende Code verfügbar ist

Erfordert viel technisches Know-how für den Einsatz und die Wartung der Plattform

Pidgin Preise

Free zur Nutzung

Pidgin Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

über Microsoft Microsoft 365, früher bekannt als Office 365, ist eine bekannte Cloud-basierte Workspace App-Suite von Microsoft. Der Workspace umfasst ein Tool für die Zusammenarbeit im Team namens Microsoft Teams.

MS Teams hat sich zu einem zentralen hub für Teamarbeit entwickelt, mit Kanälen zur Organisation von Unterhaltungen nach Themen und DMs für 1:1-Kommunikation. Es lässt sich auch in verschiedene Anwendungen von Microsoft und Drittanbietern integrieren und bietet eine einheitliche Team-Kommunikation und Kollaborationsumgebung.

Der Workspace ist außerdem äußerst sicher: Mit Multi-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und fortschrittlichem Schutz vor Bedrohungen sorgt die Software dafür, dass Ihre Daten jederzeit geschützt und sicher aufbewahrt werden.

Microsoft 365 beste Features

Erleichtern Sie die Kommunikation in Echtzeit über Kanäle, Chats und Video Meetings

Gewährleistung eines nahtlosen Flows von Informationen durch die Integration aller Apps der Microsoft 365-Suite

Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Produktivität mit automatisierung von Workflows und benutzerdefinierten Apps

Microsoft 365 Limits

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche klobig und nicht intuitiv, da sie die Benutzer auf das Microsoft-Ökosystem limitiert

Das Tool ist nicht für MacOS optimiert

Microsoft 365 Preise

Business Basic : $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Business Standard : $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Business Premium : $22/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $22/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Apps für Business: $8,25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14,500+ Bewertungen)

6. Jitsi - Das Beste für sichere Videokonferenzen

über Jitsi Jitsi ist eine beliebte Open-Source-Plattform für Videokonferenzen. Im Laufe der Jahre wechselte die Eigentümerschaft von Blue Jimp zu Atlassian und schließlich zu 8×8 im Jahr 2018. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Plattform ihrer Open-Source-Ideologie treu, die der Dezentralisierung der Kommunikation über das Internet verpflichtet ist.

Jitsi bietet zwei Flaggschiffprodukte, VideoBridge und Meet, die WebRTC-kompatibel sind und Videokonferenz-Features wie Videoanrufe, Bildschirmfreigabe, Simulcasting und mehr bieten.

Jitsi bietet jedoch keine textbasierten Kommunikationstools, was für die meisten Teams ein Nachteil ist.

Jitsi beste Features

Führen Sie sichere Team Meetings und Client-Anrufe mit Features wie Audio-/Videokonferenzen, Screen-Sharing und mehr durch

Fügen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem Sie Ihre Online Meeting-Räume mit einem Passwort schützen

Binden Sie Jitsi in Ihre Website oder mobile App ein, um plattformübergreifende Zugänglichkeit zu gewährleisten

Jitsi-Einschränkungen

Benutzer berichten über eine steile Lernkurve

Limitierte Integrationen

Keine integrierten Instant-Messaging-Funktionen

Jitsi-Preise

Free zur Nutzung

Jitsi Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (161 Bewertungen)

: 4.3/5 (161 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (78 Bewertungen)

7. Webex - Das Beste für Video-Konferenzen im Unternehmen

über Webex Nachrichtenübermittlung Webex von Cisco ist eine führende Plattform für die virtuelle Zusammenarbeit und verfügt über eine Vielzahl von Messaging- und Videokonferenzlösungen. Es verfügt über acht Schlüssel-Features und Tools: Anrufe, Messaging, Webinare, Ereignisse, Meetings, Abstimmungen, Whiteboarding und Video-Messaging.

Das Beste daran ist, dass sie alle von einem leistungsfähigen KI-Modell unterstützt werden. Diese Funktionen machen Webex zu einem der umfassendsten Tools für die Zusammenarbeit im Workspace, das die Herausforderungen von Remote- und Hybrid-Arbeitsplätzen meistert.

Die wichtigsten Sicherheits-Features sind jedoch nur in den höherwertigen Plänen verfügbar, sodass es für kleine Teams möglicherweise nicht geeignet ist.

Webex beste Features

Planen Sie Meetings direkt von Ihren freigegebenen Kanälen und Gruppen aus

Veranstalten Sie barrierefreie Meetings mit automatischer Untertitelung und Übersetzung, Rauschunterdrückung und Sprachoptimierung

Fügen Sie Ihrem Webex Workspace externe Stakeholder und Gäste hinzu, indem Sie einfach deren E-Mail-Adressen eingeben

Webex Beschränkungen

Kann sich für größere Teams als teuer erweisen

Sicherheit auf Enterprise-Niveau ist nur in den höheren Plänen verfügbar

Webex Preise

Free

Webex Starter: 14,50 $ pro Benutzer/Monat

14,50 $ pro Benutzer/Monat Webex Business: $20 pro Benutzer/Monat

$20 pro Benutzer/Monat Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webex Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6,800+ Bewertungen) **Vergleich Zoom vs. Webex !

8. Rocket.Chat - Am besten für selbst gehostete Team-Kommunikation

über Rocket.Chat Rocket.Chat ist eine Top-Alternative zu MatterMost und bezeichnet sich selbst als die Plattform für die Zusammenarbeit im Team für Unternehmen, die auf Datenschutz achten. Mit mehr als 1500 Mitwirkenden aus der ganzen Welt ist Rocket.Chat eine Open-Source-Organisation, die Unternehmen dabei helfen will die Kommunikation im Team zu rationalisieren ohne sich um die Sicherheit der Daten oder den Datenschutz zu kümmern.

Rocket.Chat bietet Instant Messaging- und Videokonferenzfunktionen und ist damit eine gute Wahl für Remote- und Hybrid-Arbeitsplätze. Die Plattform lässt sich auch mit anderen Messengern wie WhatsApp, Instagram und Telegram integrieren, so dass Unternehmen die gesamte Kommunikation an einem Ort zusammenführen können.

Rocket.Chat beste Features

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und externen Clients von einem einzigen Ort aus durch Integration mit anderen Messenger-Apps

Verwenden Sie Kanäle, um Unterhaltungen nach Thema, Projekt und mehr zu segmentieren

Nutzen Sie Videoanrufe, um die Kommunikation in Echtzeit und die Bindung im Team zu fördern

Überprüfen Sie alle Nachrichten und Unterhaltungen, um Datenlecks und Informationsmissbrauch zu verhindern

Rocket.Chat Limits

Der technische Support kann langsam sein, da es sich um eine Open-Source-Organisation handelt

Die Einstellung ist kompliziert, und das Selbst-Hosten erfordert viel technisches Know-how

Einige Benutzer finden die iOS App unhandlich

Rocket.Chat Preise

Starter: Free

Pro : $4.60/Monat pro Benutzer

: $4.60/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Rocket.Chat Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (320+ Bewertungen)

: 4.2/5 (320+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

über Google Chat Dieses Produkt braucht keine Einführung!

Google Workspace, früher bekannt als G Suite, ist eine Suite von Cloud-basierten produktivität tools die von Google entwickelt wurden. Google Workspace wurde 2006 mit den ersten Angeboten Gmail und Google Kalender gestartet und umfasst heute Tools wie Google Drive dokumente, Sheets, Folien und mehr.

Im Laufe der Jahre hat sich Google Workspace zur bevorzugten Plattform für kleine und große Geschäfte entwickelt. Zu den beiden beliebten Apps für die Zusammenarbeit im Team in Google Workspace gehören Chat (für Instant Messaging) und Meet (für Videokonferenzen).

Die besten Features von Google Workspace

Gleichzeitiges Arbeiten und sofortiges Feedback mit den Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit in Google Docs, Google Tabellen und Slides

Erleichtern Sie die Echtzeit-Kommunikation zwischen Teammitgliedern mit virtuellen Meetings

Ermöglichen Sie Ihrem Team die Kommunikation mit den Instant Messaging-Features von Google Chat wie Direktnachrichten, freigegebene Spaces und mehr

Google Workspace Limits

Unternehmen haben eine begrenzte Kontrolle über ihre Daten

Die Optionen für die Zusammenarbeit können im Vergleich zu anderen Anbietern limitiert sein

Google Workspace Preise

free : Gratis

Gratis Business Starter : $7,20/Monat pro Benutzer

: $7,20/Monat pro Benutzer Business Standard : $14,40/Monat pro Benutzer

: $14,40/Monat pro Benutzer Business Plus : $21,60/Monat pro Benutzer

: $21,60/Monat pro Benutzer Business Enterprise: Benutzerdefiniert

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6 (42.000+ Bewertungen)

: 4.6 (42.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ Bewertungen)

10. Flock - Am besten für Team-Messaging und Zusammenarbeit

über Herde Flock eignet sich hervorragend als Online-Kollaborationsplattform für funktionsübergreifende Arbeit und verfügt über integrierte Funktionen für Messaging, Videokonferenzen und sogar Projektmanagement.

Zu den wichtigsten Features gehören Echtzeit-Messaging, Videokonferenzen, Sprachnotizen und zu erledigen-Listen . Außerdem unterstützt es erweiterte Benutzerkontrollen, Single Sign-On und anpassbare Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien.

Flock beste Features

Nutzen Sie Umfragen, um Feedback von Teammitgliedern einzuholen und Entscheidungen schneller zu treffen

Erstellen Sie gemeinsame Listen, um mit Ihrem Team an Aufgaben und Projekten zusammenzuarbeiten

Automatisches Löschen aller Nachrichten und Dateien nach einem bestimmten Zeitraum, um die Einhaltung globaler Datenaufbewahrungsrichtlinien zu gewährleisten

Aufnehmen von Memos und Versenden von Sprachnotizen, um anderen Mitgliedern des Teams schnell eine Nachricht zukommen zu lassen

Flock-Einschränkungen

Der Free-Plan erlaubt nur 20 Benutzer, 10 Kanäle und keine Gruppenanrufe oder Bildschirmfreigabe

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Preise für Flock

Starter : Free (für bis zu 20 Benutzer)

: Free (für bis zu 20 Benutzer) Pro : $4,5/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $4,5/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (240+ Bewertungen)

: 4.4/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (320+ Bewertungen)

Zusammenfassend: Die ideale MatterMost-Alternative

Während kein einziges Team kollaborationssoftware da die Software für die Zusammenarbeit die individuellen Bedürfnisse aller Teams erfüllen kann, empfehlen wir ein Tool mit verschiedenen Optionen für die Zusammenarbeit. Auf diese Weise wird sich Ihr Team nicht eingeschränkt fühlen.

Ein ideales Tool für die Zusammenarbeit im Team sollte Optionen für Echtzeit- und asynchrone Zusammenarbeit, erstklassige Sicherheitsmaßnahmen und einen guten Kundensupport bieten. ClickUp erledigt all diese Aufgaben und bietet darüber hinaus Schulungen und 24/7-Support für alle Benutzer, auch für diejenigen, die den Free-Plan nutzen.

Probieren Sie ClickUp einfach mal aus. 💯 Kostenlos anmelden und sehen Sie, warum ClickUp eine hervorragende Alternative zu MatterMost ist.